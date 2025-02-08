De 10 bästa AI-essäbedömningsverktygen för att spara tid och förbättra noggrannheten

Arbetar du långt in på natten? Du stirrar på ännu en hög med uppsatser, och din energi sinar snabbare än ditt tålamod. När du kommer till den sista uppsatsen tvivlar du på varje betyg du har satt.

Att betygsätta uppsatser kan vara ett utmattande maratonlopp. Det är tidskrävande, repetitivt och lämnar ofta lite utrymme för personlig feedback till dina studenter. Men tänk om det finns ett smartare sätt?

Använd AI-verktyg för betygsättning av uppsatser – din nya hjälp i undervisningen! Dessa verktyg påskyndar inte bara betygsättningsprocessen, de revolutionerar den.

Studier visar att AI-betygsättning minskar betygsättningen med 80 %, vilket ger dig mer tid att fokusera på kreativa undervisningsstrategier och att skapa relationer med dina elever. 💡

I den här bloggen ska vi ta reda på hur dessa AI-drivna verktyg förändrar ditt betygsättande! 🚀

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en sammanställd lista över de bästa AI-verktygen för betygsättning av uppsatser som finns tillgängliga: ✅ ClickUp: Bäst för AI-driven betygsättning av uppsatser och feedback

✅ GradeWrite : Bäst för AI-assisterad betygsättning och analys

✅ ClassX: Bäst för interaktiv AI-uppsatsklassificering och inlärning

✅ Perfect Essay Writer: Bäst för att skapa välskrivna och plagieringsfria uppsatser

✅ EssayGrader: Bäst för massbedömning och detaljerad feedback

✅ EasyMark. ai: Bäst för personlig och snabb feedback

✅ CoGrader: Bäst för detaljerad kvalitativ feedback och integration i klassrummet

✅ AutoMark : Bäst för skalbar betygsättning och personlig feedback till studenter

✅ Smodin : Bäst för opartisk och realtidsfeedback på uppsatser

✅ Kangaroos AI Grader: Bäst för anpassningsbar AI-bedömning och omfattande undervisningsverktyg

Vad ska du leta efter i ett AI-verktyg för betygsättning av uppsatser?

Att välja en AI-uppsatskorrigering handlar inte bara om bekvämlighet, utan om att välja ett verktyg som förbättrar effektiviteten i rättningen och samtidigt ger studenterna värdefull feedback. Här är de funktioner du bör fokusera på:

Anpassningsbara bedömningskriterier: Se till att verktyget låter dig skapa och tillämpa dina bedömningskriterier så att de matchar kursspecifika bedömningskriterier eller unika uppgiftskrav.

Grammatik- och syntaxanalys : Välj verktyg som fungerar som : Välj verktyg som fungerar som avancerade grammatikkontroller , som automatiskt identifierar fel och ger detaljerade förslag på hur du kan förbättra grammatik, stavning och meningsbyggnad.

Plagiatdetektering: Välj en AI som skannar efter kopierat innehåll och ger noggranna rapporter, vilket hjälper dig att upprätthålla akademisk integritet.

Kontextuell feedback: Välj ett verktyg som utvärderar argumentstrukturen, det logiska flödet och tonen för att ge studenterna praktiska råd om hur de kan förbättra sina uppsatser.

Dataintegration: Välj en AI som synkroniseras sömlöst med plattformar som Google Classroom eller Learning Management Systems för att förenkla betygsättningsprocessen.

Språkstöd: Se till att verktyget stöder flerspråkiga uppsatser för att tillgodose elevernas olika bakgrunder och språkkrav.

Betygsättning i realtid: Välj ett verktyg med inbyggda funktioner som liknar Välj ett verktyg med inbyggda funktioner som liknar AI-textgeneratorer som anpassar sig efter elevernas behov och ger omedelbar, kontextuell feedback för att möjliggöra snabba revideringar.

Analys av elevernas prestationer: Använd ett verktyg som genererar insikter om elevernas framsteg och lyfter fram områden som kan förbättras för att vägleda framtida undervisningsstrategier.

💡 Proffstips: Använd alltid AI-verktyg som prioriterar datasäkerhet och anonymiserar elevernas arbeten för att säkerställa efterlevnad av sekretessstandarder och minska potentiella fördomar.

Debatten om AI-genererat innehåll kontra mänskligt skrivna verk har pågått länge och väckt frågor om originalitet, kvalitet och äkthet. Narrativet förändras dock när det gäller att utvärdera innehåll.

AI-drivna betygsättare för uppsatser erbjuder en unik möjlighet att skapa konsekvens, objektivitet och effektivitet i betygsättningsprocessen – något som även de mest erfarna lärarna kan tycka är utmanande när de hanterar stora arbetsbelastningar.

Nedan tittar vi närmare på de 10 bästa AI-verktygen för betygsättning av uppsatser:

1. ClickUp (bäst för AI-driven betygsättning av uppsatser och feedback)

Prova ClickUp Brain Förbättra din betygsättningseffektivitet med AI-driven feedback om grammatik, struktur och ton med ClickUp Brain.

ClickUp är den kompletta appen för arbete, som kombinerar AI-drivna arbetsflöden för betygsättning, feedback i realtid och smidiga projektledningsfunktioner under en och samma plattform.

För betygsättning av uppsatser kan lärare använda ClickUp Brain för att analysera innehållet med avseende på grammatik, struktur och sammanhang, vilket ger eleverna omedelbar och användbar feedback.

Det erbjuder realtidsinformation som kan omsättas i praktiken och hjälper lärare att ge konstruktiv feedback som förbättrar elevernas arbete utan att ta timmar av manuellt arbete i anspråk. Verktyget låter dig skapa och spara skräddarsydda uppmaningar för att anpassa feedbacken till specifika bedömningskriterier eller skrivfärdigheter.

Effektivisera samarbete och betygsättning med antecknade kommentarer, kommentarer och organiserade uppsatsgranskningar med ClickUp Docs

ClickUp Docs erbjuder en centraliserad plats där lärare kan samarbeta kring betygsättning av uppsatser. Lärare kan kommentera uppsatser, lägga till kommentarer och redigera innehåll med hjälp av AI direkt i plattformen, vilket effektiviserar feedbackprocessen.

Den inbyggda organisationen och den smidiga integrationen med uppgifter säkerställer att varje steg i betygsättningsprocessen är effektivt och tillgängligt. Dessutom låter ClickUps automatiseringsfunktion dig ställa in betygsättningsflöden som sparar timmar, medan anpassningsbara mallar gör det möjligt för dig att implementera och anpassa betygskriterier efter dina rubriker.

Plattformen innehåller även centraliserade instrumentpaneler för att spåra framstegen i uppgiftsbedömningen, identifiera trender och generera rapporter, vilket gör den ovärderlig för hantering av flera klasser eller institutioner.

ClickUps bästa funktioner

Bedöm grammatik, tonfall och sammanhang för att ge omedelbar, användbar feedback.

Kommentera, anteckna och förfina uppsatser gemensamt i ClickUp Docs.

Automatisera repetitiva uppgifter som att tilldela uppsatser för granskning eller markera slutförda uppgifter med ClickUp Automation.

Skapa anpassade rubriker, AI-prompter och mallar som överensstämmer med betygskriterierna och spåra framstegen.

Använd ClickUp Dashboards för att analysera betygsmönster och skapa prestationsrapporter.

Synkronisera uppgifter och betyg med Google Classroom för effektivare arbetsflöden.

Begränsningar för ClickUp

Kräver viss initial inställning för att anpassa arbetsflöden för uppsatsklassificering.

Inlärningskurvan för lärare som inte är tekniskt kunniga

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Lägg till AI-funktioner till valfri betald plan för 7 $/månad per användare.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Användarna uppskattar ClickUps funktioner för att effektivisera realtidsfeedback som kan omsättas i praktiken och öka synligheten. Detta är ett stort plus för lärare, eftersom de kan ge transparent och snabb feedback till eleverna.

”De uppgifter som tilldelas mig är kopplade till andra uppgifter som vi har tilldelat som team, vilket gör att jag kan arbeta individuellt och samtidigt se och få insyn i de uppgifter som vi har som grupp, så att jag kan föreslå nya aktiviteter och få feedback från alla medlemmar i mitt team.”

⚡ Bonustips: Utöver betygsättning av uppsatser kan du använda ClickUps anpassade instrumentpaneler för att upptäcka trender i flera klasser eller uppgifter. Analysera enkelt betygsmönster, identifiera vanliga missförstånd och anpassa dina undervisningsstrategier baserat på datadrivna insikter.

2. GradeWrite (Bäst för AI-assisterad betygsättningsprocess och analys)

via GradeWrite

GradeWrite specialiserar sig på att effektivisera betygsättningen av uppsatser. Dess AI-drivna utvärderingsverktyg är utformade för att hantera stora mängder uppgifter. Företagets avancerade algoritmer bedömer grammatik, struktur, ordantal och relevans.

Lärare kan säkerställa konsekvens och samtidigt upprätthålla betygsättningens integritet med funktioner som plagieringsdetektering och anpassning av bedömningskriterier.

GradeWrite erbjuder även analyser för att spåra prestationstrender för hela klassen, vilket gör det möjligt för lärare att identifiera områden där eleverna behöver mer stöd.

GradeWrites bästa funktioner

Utvärdera grammatik, struktur och relevans med hjälp av AI för precis och snabb feedback.

Utför AI-drivna plagieringskontroller för att säkerställa innehållets äkthet.

Följ elevernas prestationstrender med grundläggande och avancerad analys.

Begränsningar för GradeWrite

Begränsade analysfunktioner i gratispaketet

Avancerade funktioner som integration med Google Classroom är ännu inte tillgängliga.

Priser för GradeWrite

Lärare (gratis): Gratis

Lärare (Premium): 24,99 $/månad per användare

Skoldistrikt eller högskolor: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av GradeWrite

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

📚 Bonusläsning: Ta AI bortom betygsättning. Gratis AI-uppgiftsbedömare är bara toppen av isberget när det gäller vad AI kan göra inom utbildning. Tänk dig att automatisera lektionsplaner och bedömningskriterier eller till och med skapa engagerande uppgifter. Läs mer i denna snabbguide om hur du automatiserar skapandet av innehåll med AI.

3. ClassX (Bäst för interaktiv AI-uppsatsklassificering och inlärning)

via ClassX

ClassX kombinerar AI-uppgiftsbedömning med interaktiva inlärningsverktyg, vilket gör det idealiskt för lärare som söker en holistisk bedömningsupplevelse. AI analyserar uppsatser med avseende på grammatik, relevans och sammanhang samtidigt som den ger eleverna personlig feedback för att förbättra deras skrivande.

ClassX har verktyg för att skapa anpassade övningar, chatbots och interaktiva läromedel, vilket gör det till en omfattande plattform för betygsättning och studentengagemang.

Möjligheten att hantera massbedömning av uppsatser och integrera interaktiva AI-handledare överbryggar klyftan mellan traditionell utvärdering och adaptivt lärande.

ClassX bästa funktioner

Skapa anpassade övningar och chattbottar för att stödja personligt lärande.

Betygsätt uppsatser i bulk för att spara tid och effektivisera betygsättningsprocessen.

Integrera AI-drivna handledare för ytterligare vägledning av studenterna.

Begränsningar för ClassX

Den kostnadsfria versionen är reklamfinansierad och erbjuder begränsade AI-frågor.

Avancerade AI-funktioner kräver ett Pro-medlemskap för full åtkomst.

ClassX-priser

Gratis

Premium: 9 $/månad per användare

Pro: 19 $/månad per användare

ClassX-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Rolig fakta: Många oroar sig för att AI-betygsättningsverktyg är partiska, men de inser inte att AI eliminerar subjektivitet. Personliga preferenser, humör eller omedvetna fördomar kan påverka mänskliga betygsättare. Men AI säkerställer att varje uppsats utvärderas konsekvent och rättvist, vilket skapar lika villkor för alla studenter.

4. Perfect Essay Writer (bäst för att skapa polerade och plagieringsfria uppsatser)

via Perfect Essay Writer

Perfect Essay Writer handlar inte bara om att generera uppsatser – det erbjuder även AI-driven betygsättning och feedback i realtid. Verktyget bedömer olika typer av uppsatser, från argumenterande till beskrivande, och analyserar struktur, sammanhang och citatens noggrannhet.

Det ger också feedback om grammatik, tonfall och tydlighet, vilket säkerställer att studenterna får praktiska insikter för att förbättra sitt arbete.

Dess live-redigeringsfunktion är en kraftfull kombination av korrekturläsnings- och omskrivningsverktyg. Detta gör det möjligt för användare att förfina uppsatser i realtid och säkerställa att det slutliga resultatet uppfyller specifika krav.

Verktygets integrerade verktyg för plagieringskontroll och källhänvisning har två syften: att hjälpa författare att bevara originaliteten under skrivprocessen och att ge betygsättare verifieringsverktyg för akademisk integritet. Detta gör det värdefullt för hela det akademiska ekosystemet – studenter kan använda det för att skriva och självbedöma, medan lärare kan använda det för enhetlig betygsättning.

Perfect Essay Writers bästa funktioner

Redigera och förfina uppsatser direkt med live-redigeraren för ändringar i realtid.

Få tillgång till plagieringskontroller och skapa källhänvisningar i flera format.

Hantera en mängd olika uppsatstyper, från analytiska till övertygande.

Begränsningar för Perfect Essay Writer

Begränsade formateringsalternativ för teckensnitt och designelement

Priser för Perfect Essay Writer

Startpaket: Gratis

Grundläggande: 9,99 $/månad per användare

Pro: 14,99 $/månad per användare

Avancerat: 99,99 $/år

Betyg och recensioner av Perfect Essay Writer

G2: 4,8/5,0 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Användarna älskar hur PerfectEssayWriter.ai:s AI-drivna funktioner effektiviserar uppsatsskrivningsprocessen, vilket gör det till en favorit bland studenter och yrkesverksamma.

”Som masterstudent måste jag säga att den disposition som PerfectEssayWriter.ai tog fram var en livräddare för mig! Den gjorde hela uppsatsskrivningsprocessen så mycket smidigare. Dessutom var det genererade innehållet verkligen imponerande – kunnigt och välskrivet.”

💡 Proffstips: Använd AI för att hantera repetitiva uppgifter som grammatikontroller och initial feedback, så att du kan spara din energi till mer nyanserad utvärdering och mentorskap för studenterna.

5. EssayGrader (bäst för massbedömning och detaljerad feedback)

via EssayGrader

EssayGrader förenklar utvärderingen av uppsatser med AI-drivna verktyg som är utformade för att hantera stora mängder betygsättning på några minuter.

Det gör det möjligt för lärare att ladda upp uppsatser i bulk och ger detaljerad, konstruktiv feedback om innehåll, grammatik och stil.

Anpassningsbara och förinställda bedömningskriterier överensstämmer med specifika betygsstandarder och fungerar som AI-innehållsgeneratorer för att analysera uppsatser effektivt. Integration med Google Classroom och andra plattformar effektiviserar arbetsflödena ytterligare.

EssayGrader bästa funktioner

Använd anpassade och fördefinierade bedömningskriterier för flexibel och noggrann bedömning.

Upptäck AI-genererat innehåll och säkerställ uppsatsens originalitet

Integrera med Google Classroom för smidiga betygsättningsflöden.

Begränsningar för EssayGrader

Gratisplanen har begränsade kvoter för betygsättning och sammanfattning av uppsatser.

Avancerade rubriker och AI-detektering kräver högre nivåer av abonnemang.

Priser för EssayGrader

Grundläggande: Gratis

Lite: 8,99 $/månad per användare

Pro: 19,99 $/månad per användare

Premium: 49,99 $/månad per användare

Team: 12,99 $/månad per användare

Distrikt: Anpassad prissättning

EssayGrader-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

En Reddit-användare nämnde EssayGrader-verktygen för deras effektivitet och snabba feedback, även om de inser vikten av mänskliga nyanser i betygsättningen.

De kan vara praktiska för att upptäcka grammatiska fel och strukturella problem, men när det gäller att betygsätta de djupare aspekterna av en uppsats går det fortfarande inte att slå en lärares personliga touch.

🔮 Bonustips: Utöka AI:s roll i din klassrumsstrategi. AI är inte bara till för betygsättning – det kan också revolutionera dina undervisningsmetoder och din räckvidd.

6. EasyMark. ai (Bäst för personlig och snabb feedback)

EasyMark. ai revolutionerar betygsättningen av uppsatser genom att kombinera snabbhet och precision, på samma sätt som AI-drivna verktyg för copywriting underlättar för skribenter. Det säkerställer att lärare kan ge praktisk, personlig feedback utan fördröjningar.

EasyMark. ai kan betygsätta uppsatser i bulk med hjälp av anpassade rubriker och skalor som överensstämmer med dina undervisningsstandarder. Dess PDF-kompatibilitet och förmåga att stödja uppsatser på upp till 4500 ord gör den mångsidig för olika betygsättningsbehov.

Oavsett om du hanterar några få uppsatser eller hundratals, garanterar EasyMark. ai rättvisa och noggrannhet utan att du behöver offra din värdefulla tid.

EasyMark. ai bästa funktioner

Betygsätt uppsatser i bulk med detaljerade fellistor och förbättringsförslag.

Använd dina rubriker och betygsskala som är anpassade efter dina klassrumsbehov.

Ge studenterna personlig och omedelbar feedback på deras skrivande.

Begränsningar för EasyMark.ai

Gratisplanen begränsar användarna till att betygsätta endast 15 uppsatser per månad.

Avancerade funktioner som högre uppsatsgränser kräver premiumabonnemang.

EasyMark. ai-prissättning

Gratis: 15 uppsatser/månad

Standard: 9,99 $/månad per användare

Premium: 22,99 $/månad per användare

EasyMark. ai betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Använd AI-betygssättning som ett komplement till mänskligt omdöme snarare än som en ersättning – denna balans säkerställer effektivitet utan att kompromissa med relationen mellan elev och lärare.

7. CoGrader (Bäst för detaljerad kvalitativ feedback och integration i klassrummet)

via CoGrader

CoGrader erbjuder en kraftfull AI-driven plattform som är utformad för att förenkla betygsättningen av uppsatser för lärare. Den ger detaljerad, kvalitativ feedback om grammatik, innehåll och struktur, vilket sparar tid och samtidigt förbättrar djupet i utvärderingen av studenterna.

Med Google Classroom-integrationen kan lärare smidigt hantera uppgifter, och möjligheten att hantera handskrivna inlämningar ger extra flexibilitet. CoGrader har också en översikt över klassens prestationer, så att lärare kan identifiera trender och områden som kan förbättras.

CoGraders bästa funktioner

Betygsätt upp till 350 studentuppsatser per månad med detaljerad kvalitativ feedback.

Integrera med Google Classroom för effektivare hantering av uppgifter.

Analysera klassens prestationstrender med en omfattande instrumentpanel.

Begränsningar för CoGrader

Gratisplanen begränsar användarna till 100 inlämningar per månad.

Avancerade funktioner som plagieringsdetektering kräver institutionella planer.

Priser för CoGrader

Startpaket: Gratis

Standard: 19 $/månad per användare

Skolor och distrikt: Anpassade priser

Högre utbildning och företag: Anpassade priser

CoGrader-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Hösten 2023 använde 50 % av högskolestudenterna och 22 % av lärarna AI-verktyg som ChatGPT för akademiska uppgifter – en betydande ökning från bara 9 % tidigare samma år! AI förändrar snabbt hur studenter och lärare förhåller sig till lärande och undervisning.

8. AutoMark (Bäst för skalbar betygsättning och personlig feedback till studenter)

via AutoMark

AutoMark är ett mångsidigt AI-betygsverktyg som lärare litar på för att ge snabb, noggrann och personlig feedback. Det är utformat för att hantera olika typer av uppgifter, stöder anpassade bedömningskriterier för konsekventa utvärderingar och erbjuder lärandeinsikter för att följa elevernas framsteg.

AutoMark gör det möjligt för lärare att identifiera mönster i elevernas prestationer, vilket hjälper dem att anpassa undervisningen för att hantera vanliga svårigheter.

Med sömlös LMS-integration och detaljerad analys är det perfekt för enskilda lärare och institutioner som vill upprätthålla akademiska standarder och samtidigt spara tid.

AutoMarks bästa funktioner

Ladda upp anpassade bedömningskriterier för konsekvent och meningsfull feedback.

Följ elevernas framsteg och identifiera mönster i inlärningen med hjälp av analyser.

Integrera med lärplattformar för smidig uppgiftshantering.

Begränsningar för AutoMark

Avancerade rapporteringsfunktioner kan kräva institutionella licenser.

Ingen gratisversion för enskilda lärare

Priser för AutoMark

Anpassad prissättning

AutoMark-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. Smodin (Bäst för opartisk och realtidsfeedback på uppsatser)

via Smodin

Smodin är ett avancerat AI-betygssystem för uppsatser som garanterar konsekvent och opartisk feedback för elever och lärare. Genom att analysera uppsatser med avseende på grammatik, struktur, originalitet och fokus hjälper det eleverna att förbättra sitt skrivande och uppnå bättre betyg.

För lärare erbjuder den möjligheter till massbedömning med anpassningsbara bedömningskriterier för att effektivisera bedömningsprocesserna. Plattformen ger också feedback i realtid och detaljerade förslag på hur uppsatserna kan förbättras, vilket sparar tid och samtidigt förbättrar kvaliteten på feedbacken.

Smodins bästa funktioner

Analysera uppsatser med avseende på grammatik, struktur och sammanhang med avancerade AI-algoritmer.

Betygsätt uppsatser i bulk med anpassningsbara och fördefinierade betygsmatriser.

Ge studenterna feedback och förbättringsförslag i realtid.

Smodins begränsningar

Massbedömning och avancerade funktioner kräver högre nivåer av abonnemang.

Gratisplanen begränsar användningen av AI-betygsättare avsevärt.

Smodins prissättning

Startpaket: Gratis

Essentials: 14,99 $/månad per användare

Produktivt: 29,99 $/månad per användare

Ultimate: 79,99 $/månad per användare

Smodin-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Användarna uppskattar Smodins förmåga att skapa naturliga, människoliknande texter och anpassa undertexter på ett effektivt sätt.

”Jag har använt det för att parafrasera några texter som jag producerar på andra AI-plattformar och det fungerar perfekt. Det ger texten en större flyt och den ser inte så statisk ut. Resultatet är nästan omöjligt att upptäcka att det är gjort med AI. Jag har också använt det för att ändra sammanhanget i några undertexter och det fungerar perfekt.”

🔮 Bonustips: Få ut mesta möjliga av AI-betygsättningsverktygen genom att ladda upp anpassade bedömningskriterier som överensstämmer med dina kursmål, vilket säkerställer konsekvens och relevans i betygsättningsresultaten.

via Kangaroos AI

Kangaroos AI Grader förenklar lärares betygsättning av uppsatser och erbjuder samtidigt avancerade AI-verktyg för lektionsplanering och effektivitet i klassrummet. Med anpassningsbara betygsmatriser, funktioner för massuppladdning och generering av detaljerad feedback är det skräddarsytt för att spara tid och förbättra noggrannheten.

Kangaroos AI prioriterar också datasäkerhet och säkerställer elevernas integritet med kryptering. Utöver betygsättning erbjuder plattformen verktyg som en AI-lärarassistent och en rubrikgenerator för att effektivisera arbetsflödena inom utbildningen.

Kangaroos AI Grader bästa funktioner

Skapa och tillämpa anpassade bedömningskriterier för noggrann och meningsfull betygsättning av uppsatser.

Skapa detaljerade feedbackrapporter för att guida studenterna till förbättringar.

Få tillgång till ytterligare verktyg för lektionsplanering och AI-undervisningsassistans.

Begränsningar för Kangaroos AI Grader

Avancerade funktioner som anpassning av bedömningskriterier kan kräva abonnemang på högre nivå.

Support på institutionsnivå prissätts separat.

Priser för Kangaroos AI Grader

Startpaket: Gratis

Professionell: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Kangaroos AI Grader

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: AI-rättare handlar inte bara om att betygsätta uppsatser – de upptäcker också plagiering och utvärderar originalitet. För lärare innebär detta mindre tid för att granska kopierat innehåll och mer tid för att inspirera eleverna att producera autentiska arbeten. Det är en vinst för den akademiska integriteten!

De 10 bästa AI-essäbedömningsverktygen som presenteras i denna blogg har exceptionella funktioner, men det finns några fler verktyg som förtjänar uppmärksamhet för sina unika fördelar när det gäller att förbättra bedömningsupplevelsen för lärare:

Gradescope: Erbjuder avancerade rubrikbaserade bedömningar med AI-drivna betygsättnings- och samarbetsverktyg, vilket gör det till ett självklart val för konsekvent och rättvis utvärdering.

Turnitin Feedback Studio: Kombinerar robust plagieringsdetektering med anpassningsbara feedbackalternativ, vilket säkerställer akademisk integritet och detaljerade svar anpassade efter individuella studenters behov.

GradeCam: Utmärker sig genom snabb skanning och betygsättning av pappersprov, och ger omedelbar feedback och analyser som stöd för datadrivna undervisningsstrategier.

SnapGrader: Ger omedelbar betygsanalys och stöder olika frågeformat som flervalsfrågor och korta svar, vilket effektiviserar betygsättningen av pappersbaserade prov.

Förändra din betygsättning med ClickUp: den kompletta lösningen för lärare

När du utforskar de bästa AI-essäbedömningsverktygen bör du överväga hur dessa verktyg passar in i ditt bredare ekosystem för undervisning och bedömning.

Utöver anpassning av bedömningskriterier och noggrannhet i feedbacken bör du också ta hänsyn till kompatibilitet med befintliga arbetsflöden och andra pedagogiska verktyg samt hur plattformen stöder samarbete mellan lärare.

Medan många lösningar fokuserar enbart på betygsättning, erbjuder ClickUp en helhetsplattform som kombinerar AI-driven feedback på uppsatser med automatisering av uppgifter, centraliserade instrumentpaneler och samarbetsytor för betygsättning.

Med ClickUp kan lärare hantera uppgifter, effektivisera betygsättningsprocessen och följa elevernas framsteg på ett och samma ställe. Det är mer än ett betygsättningsverktyg – det är en omfattande produktivitetssvit för lärare.

Är du redo att omdefiniera din betygsättningsprocess? Registrera dig för ClickUp idag!