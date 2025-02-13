Över 25 bästa Gemini AI-prompts för att förbättra produktiviteten

Erik Brynjolfsson och hans kollegor från Stanford University och MIT genomförde ett fascinerande experiment med 5 000 kundsupportagenter från ett stort företag. De jämförde agenter som arbetade utan AI med dem som använde AI-verktyg för att se om det fanns någon skillnad i produktivitet. Och gissa vad?

Agenter som använder AI hanterade 13,8 % fler förfrågningar per timme

Arbets kvaliteten förbättrades något med 1,3 % i termer av framgångsrik problemlösning

Ännu mer intressant – kunderna kunde inte avgöra om agenterna använde AI eller inte!

AI fungerade också som en utjämnare, som hjälpte mindre erfarna agenter att prestera bättre och påskyndade inlärningskurvan för nyanställda. Att behärska AI-verktyg kan tydligt förbättra effektiviteten och förenkla komplexa uppgifter.

Betrakta denna guide som en snabbkurs i hur du använder AI för att öka produktiviteten – den täcker allt från de bästa Gemini-prompterna till kraftfulla alternativa verktyg. Vi kommer också att föreslå mer kraftfulla AI-verktyg som du kan prova – sådana som inte kräver långa, mödosamma prompter eftersom de redan har den kontext de behöver! 🧠

⏰ 60 sekunders sammanfattning Google Gemini AI är en avancerad multimodal språkmodell som integreras med resonemangsförmåga och möjliggör anpassningsbara lösningar i olika applikationer.

Man måste skriva detaljerade och kontextuella frågor för att Gemini för Google ska kunna svara på användarnas frågor.

Tips är strukturerade indata som ges till en AI-modell för att styra dess svar.

Gemini AI:s begränsningar inkluderar ibland felaktigheter, potentiella hallucinationer, begränsad anpassning och utmaningar när det gäller att hantera komplexa uppgifter effektivt.

ClickUp Brain är en AI-driven assistent som förbättrar produktiviteten genom att automatisera uppgifter, ge praktiska insikter och erbjuda skräddarsydda lösningar för projektledning och samarbete.

Förstå Gemini AI

via Gemini

Gemini är Googles mest avancerade AI-modellfamilj, med betydande utvecklingar i två stora versioner. Den första versionen, Gemini 1.0 (december 2023), lade grunden, medan Gemini 2.0 (december 2024) markerade en övergång till mer agerande AI-funktioner.

Gemini:s grundläggande utveckling

Gemini har utvecklats avsevärt från sin ursprungliga multimodala förståelse till mer avancerade funktioner. Medan Gemini 1.0 fokuserade på att bearbeta olika modaliteter – text, kod, ljud, bild och video – lägger Gemini 2.0 tonvikten på autonom handling och beslutsfattande, vilket förbättrar dess övergripande intelligens.

Trots dessa framsteg behåller Gemini sin trestegsmodellstruktur – Ultra för högsta prestanda, Pro för en balanserad approach och Nano för mobiloptimering.

👀 Visste du att? Termen ”artificiell intelligens” myntades 1956 vid en konferens i Dartmouth.

Noterbara nya funktioner i Gemini för Google

Gemini:s djupgående forskning låter dig utforska komplexa ämnen och utveckla detaljerade rapporter. AI-assistenten har förbättrat dialog, verktygsanvändning och minne med Project Astra.

Sedan finns Project Mariner, som låter dig interagera med webbinnehåll smidigt via en webbläsarbaserad AI-agent. För utvecklare är Jules en game changer – en AI-driven kodningsassistent som integreras med GitHub för att effektivisera arbetsflöden.

Gemini integrerar spel och tar spelupplevelsen till nästa nivå genom att tillhandahålla AI-agenter som analyserar, förstår och hjälper till med interaktioner i realtid.

Praktiska tillämpningar för användare

Gemini är utformat för att hantera användarförfrågningar smidigt mellan olika verktyg, appar och tjänster, oavsett om du använder mobilen eller webben.

Du kan komma åt det via Gemini-appen (tidigare Bard), som har optimerade chattfunktioner. Den integreras smidigt med Google Workspace, inklusive Sök, Kartor och Lens, för en mer sammankopplad upplevelse.

Du kan använda Geminis funktioner på mobila enheter via Pixel-enheter. För mer avancerad åtkomst kan utvecklare utnyttja Gemini för Google via Google AI Studio och Vertex AI. Samtidigt kan företag dra nytta av skräddarsydda företagslösningar med anpassningsalternativ som passar specifika behov.

De bästa Gemini AI-prompterna för olika användningsfall

För att få så exakta svar som möjligt från Gemini bör du vara tydlig och detaljerad i dina frågor. Om du genererar kod eller innehåll bör du se till att dina instruktioner innehåller specifika och relevanta nyckelord samt tillräckligt med sammanhang.

För att undvika fel eller hallucinationer, dela upp längre instruktioner i separata tips.

Här är över 25 av de bästa Gemini-prompterna som hjälper dig att komma igång!

1. Brainstorma idéer till blogginlägg

Övervinna skrivkramp genom att generera idéer till innehåll.

Tips: ”Ge mig 10 blogginläggsidéer relaterade till [ämne] som är intressanta och engagerande för en [målgrupp]. ”

via Gemini

2. Skriv produktbeskrivningar

Skapa övertygande produktbeskrivningar för marknadsföring och försäljning.

Uppgift: ”Skriv tre koncisa och övertygande produktbeskrivningar för [produktnamn] med fokus på [nyckelfunktion 1] och [nyckelfunktion 2]. ”

via Gemini

3. Skapa bildtexter för sociala medier

Skriv originella och engagerande bildtexter på sociala medier för att förbättra din digitala närvaro.

Uppgift: ”Skriv fem kreativa bildtexter för sociala medier för lanseringen av en [produkt/tjänst], med fokus på [viktig fördel] och använd relevanta hashtags.”

via Gemini

4. Skriv om befintligt innehåll

Förbättra befintligt innehåll baserat på feedback och förslag från teamet.

Uppgift: ”Skriv om denna artikel/text [länk] i en mer koncis och övertygande ton för en [specifik plattform] (t.ex. LinkedIn, Twitter).”

via Gemini

5. Skriv långa texter

Ge Gemini detaljerade instruktioner och få ett blogginlägg inom några minuter.

Uppgift: ”Skriv ett fängslande blogginlägg om [ämne] på mindre än 500 ord, riktat till [målgrupp]. ”

via Gemini

6. Skapa rubriker

Identifiera behoven i ditt innehåll och hitta catchiga och uppseendeväckande rubriker.

Uppmaning: ”Skapa 10 unika och uppseendeväckande rubrikalternativ för en artikel om [ämne]. ”

via Gemini

7. Skriv ämnesrader för e-postmeddelanden

Skapa e-postrubriker som är mer benägna att öppnas.

Uppgift: ”Skapa fem övertygande ämnesrader för e-postmeddelanden för en marknadsföringskampanj som marknadsför [produkt/tjänst]. ”

via Ge m ini

8. Skapa innehåll för frågor och svar

Skriv användbara FAQ-avsnitt för din webbplats eller ditt kundsupportmaterial.

Uppgift: ”Generera fem vanliga frågor som kunder kan ha om [produkt/tjänst] och ge kortfattade och informativa svar.”

via Gemini

9. Slutför din webbplats

Skapa en övertygande webbplatstext som effektivt förmedlar ditt varumärkes budskap.

Uppgift: ”Skriv en kortfattad och informativ ”Om oss”-sida för ett [företag] som lyfter fram [viktiga värderingar och mission]. ”

via Gemini

10. Engagera din publik

Var kreativ med Google Gemini och skriv unika CTA:er.

Tips: ”Skapa tre starka uppmaningar till handling för [typ av innehåll] om [ämne] riktat till [målgrupp]. ”

via Gemini

11. Planera projektets tidsplaner

Håll dig till deadlines och undvik röriga scheman med Google Gemini.

Tips: ”Skapa en tidsplan för [projektnamn] med [antal] viktiga milstolpar och deadlines.”

via Gemini

12. Kommunikation och samarbete

Lova ditt team produktiva möten och kom aldrig för sent till ett möte igen!

Tips: ”Skriv en kortfattad uppsättning instruktioner för [uppgift] med nya medarbetare.”

via Gemini

13. Eliminera obekvämhet

Främja teamkänslan och förbättra mötesdynamiken med kreativa idéer från Gemini för Google.

Uppgift: ”Skriv 10 kreativa aktiviteter för [uppgift] för [avdelningsnamn] teamet.”

via Gemini

14. Brainstorma affärsidéer

Bana väg för entreprenörstänkande och identifiera nya möjligheter till framgång.

Tips: ”Skapa en lista med 10 potentiella affärsidéer relaterade till [bransch/intresse]. ”

via Gemini

15. Förbättra kommunikationen med kunderna

Förbättra kundservicen och bygg starkare kundrelationer med välformulerade och empatiska svar.

Uppgift: ”Skriv ett utkast till ett kundtjänstsvar till [kundens namn] angående [ordernummer]. Be om ursäkt för [problemet] och informera dem om att vi [beskriv vad du gör för att lösa problemet]. Behåll en [tonfallinstruktioner]. ”

via Gemini

16. Lös problem på arbetsplatsen

Engagera ditt team i gemensam problemlösning.

Uppmaning: ”Skapa en lista med fem möjliga lösningar på [problemet] i vårt [team/avdelning]. ”

via Gemini

17. Skapa en god relation mellan teamen

Få bort tristessen på jobbet och förbättra teamets moral med kreativa lösningar från Gemini.

Uppgift: ”Brainstorma fem kreativa lösningar för att förbättra [problem] inom [avdelning/team]. ”

via Gemini

18. Förbättra arbetsprocesserna

Identifiera flaskhalsar, håll ordning och standardisera dagliga rutiner och långsiktiga arbetsprocesser.

Tips: ”Utveckla en checklista för [uppgift] för att säkerställa konsekvens och minimera fel. ”

via Gemini

19. Främja medarbetarnas utveckling

Identifiera och få tillgång till värdefulla lärresurser. Be Gemini att hämta en uppdaterad lista över rätt material inom ditt område eller intresseområde.

Tips: ”Skapa en lista med fem resurser (böcker, artiklar, poddar) som kan hjälpa mig att förbättra min [färdighet]. ”

via Gemini

Läs också: De bästa verktygen för prompt engineering för generativ AI

20. Skriv manus

Utveckla kreativa berättelseidéer och experimentera med olika filmgenrer.

Uppgift: ”Skriv ett kort manus för en [typ av scen] för en [typ av film]. ”

via Gemini

21. Skapa karaktärer

Skapa rika och fängslande karaktärer för dina fiktiva världar. Du kan gå så djupt du vill och ge dem starka personligheter, unika fysiska egenskaper och intressanta historier eller egenheter.

Uppgift: ”Skapa fem unika karaktärsnamn och bakgrundshistorier för en [roman/genre/beskrivning]. ”

via Gemini

22. Skriv sångtexter

Få hjälp med låtskrivande och utforska olika musikstilar.

🧠Rolig fakta: Förutom Gemini för Google finns det verktyg som AIVA och Boomy som gör det möjligt för vem som helst att snabbt skapa låtar. AIVA är populärt för musikkomposition, men kan också föreslå passande texter. Boomy genererar både musik och texter i användarens önskade genre och stil.

Uppgift: ”Skriv en sångtext i stil med [artist] om [tema]. ”

via Gemini

23. Skapa ett moodboard

Visualisera och förfina dina designkoncept med hjälp av AI:s smak – tränad på miljarder datapunkter.

Tips: ”Skapa ett moodboard för ett [designprojekt] med fokus på [färgpalett/stil]. ”

via Gemini

24. Skriv poesi

Vem säger att poesi är begränsad till mänskligt uttryck? Du kan utforska olika poetiska stilar och kreativa uttryck med AI (även om kvaliteten på resultatet kanske inte kan jämföras med mänsklig poesi och AI kanske mer standardiseras till ett visst rimschema).

Uppgift: ”Skriv en kort dikt om [ämne] i stil med [poet]. ”

via Gemini

25. Skriv noveller

Övervinna skrivkramp och börja skriva noveller.

Uppgift: ”Skapa fem unika idéer till en novell om [tema]. ”

via Gemini

26. Skapa reklamtext

Skriv engagerande reklamtexter som tilltalar din målgrupp. Kom ihåg att du kanske behöver justera och förfina dem för att rensa bort klichéartade AI-fraser och långrandiga meningar.

Uppgift: ”Skriv [antal] övertygande reklamtexter för [produkt/tjänst] riktade till [målgrupp]. Fokusera på [nyckelnytta/unikt försäljningsargument]. ”

via Gemini

27. Översätt information

Få tillgång till information och resurser utan språkbarriärer. Det kan vara till hjälp för internationella affärer, resor, utbildning, personlig utveckling och samhällsutveckling att använda Gemini för översättningar.

Tips: ”Översätt denna text [text] till [språk]. ”

via Gemini

28. Ställ en fråga

Om du är en användare som undrar hur man ställer en fråga till AI, skriv den i en prompt som i exemplet.

Tips: ”[Formulera en specifik fråga för att få ett konkret svar. ]”

Exempel: ” Hur blir man en promptingenjör ?”

via Gemini

29. Skriv kod

Gemini AI kan skapa kodsnuttar, funktioner, program eller till och med applikationer baserat på dina instruktioner.

Tips: ”Skriv [språk]kod för [ämne]. ”

via Gemini

30. Skapa uppsatser

Ange specifika detaljer om vilken typ av uppsatser du behöver från Gemini AI och se hur det skriver dem. Vi bad det att skapa en för konceptet med tankekedjor!

Uppgift: ”Skriv en uppsats om [ämne] inom [ordgräns]. Se till att inkludera [specifika och relevanta nyckelord]. ”

Exempel: ”Skriv en uppsats om Chain of thought prompting på högst 700 ord. Se till att inkludera relevanta nyckelord som large language model och chain of thought prompting. ”

via Gemini

🧠 Kul fakta: Google döpte sin avancerade AI-modell till ”Gemini” för att symbolisera dualiteten i dess kapacitet: att kombinera språkbearbetning med resonemang. Detta återspeglar de bredare målen för Gemini AI-systemet, som är att tillhandahålla mycket tillförlitliga och effektiva insikter samtidigt som flexibiliteten i applikationerna bibehålls. Namnet hämtar också inspiration från dualiteten i stjärnbilden Tvillingarna, som representerar anpassningsförmåga och sammansmältningen av olika tekniker för att förbättra användarupplevelsen.

Varför är det så viktigt att behärska tips?

Du måste förstå konsten att skriva frågor för att lära dig hur du använder Google Gemini AI. De påverkar kvaliteten på svaren du får från AI-modellen.

En prompt är den input eller instruktion du ger till en språkmodell för att generera ett specifikt svar. Den fungerar som en fråga eller utgångspunkt och guidar AI:n till vilken typ av output som förväntas. Du kan ställa en prompt i form av en fråga, ett påstående eller ett exempel. Dessutom påverkar deras kvalitet och tydlighet AI:ns svar avsevärt.

En Reddit-användare förklarar varför promptdesign är viktigt för din interaktion med en AI-modell:

AI är mycket bra på att följa instruktioner och replikera exempel. Ju mer specifika och utförliga dina uppmaningar och exempel är, desto närmare kommer resultatet att ligga dina mål. Till exempel "skriv en berättelse" kontra "skriv en episk high fantasy-novell i stil med JRR Tolkien, men med följande arter istället för alver, dvärgar, människor och hobbitar.

AI är mycket bra på att följa instruktioner och replikera exempel. Ju mer specifika och utförliga dina uppmaningar och exempel är, desto närmare kommer resultatet att ligga dina mål. Till exempel "skriv en berättelse" kontra "skriv en episk high fantasy-novell i stil med JRR Tolkien, men med följande arter istället för alver, dvärgar, människor och hobbitar.

Viktiga egenskaper hos en uppmaning

Här är de viktigaste egenskaperna hos en välstrukturerad uppmaning:

Inmatningsfråga : Ange informationen eller kommandot för Gemini. Exempel: ”Skriv fem grundläggande bästa praxis för användning av Gemini.”

Ge sammanhang : Ge bakgrundsinformation eller specifika detaljer för att vägleda modellen. Exempel: ”Sammanfatta denna paragraf i 100 ord.”

Var specifik: Förklara önskat format, stil eller ton i svaret. Exempel: ”Skriv en engagerande och konversationsliknande blogg om multitasking.”

Anpassa: Skräddarsy tips för att uppnå specifika resultat och gör dem mångsidiga för olika användningsområden. Exempel: ”Finjustera texten nedan för en universitetsstudent och ge positiv och negativ feedback på den aktuella versionen. ”

Titta på denna korta förklaring för att bemästra konsten att ge tips!

Fördelar med att använda AI-prompts

Genom att använda AI-promptmallar eller skapa egna kan du förbättra din upplevelse av Gemini avsevärt. Så här gör du:

Skapa effektiva tips för att generera relevanta resultat av hög kvalitet.

Spara tid med välstrukturerade Gemini AI-prompter och tydliga instruktioner

Väck kreativiteten med hjälp av tips som inspirerar till nya idéer, handlingar och koncept.

Hantera olika uppgifter med informativa, högkvalitativa tips som är anpassade efter olika behov.

Förbättra dina färdigheter i att skriva tips samtidigt som du utforskar olika ämnen och perspektiv.

Övervinna skrivkramp genom att låta AI generera idéer och utforska möjligheter

Låt oss se hur vi kan få Gemini att fungera för oss med dessa tips!

Begränsningar vid användning av Gemini

Gemini är ett användbart verktyg för att utföra flera funktioner. Innan du litar blint på det bör du dock vara uppmärksam på dessa brister i AI-modellen:

Gemini Advanced (betalversion) lovar datasäkerhet, men den kostnadsfria versionen saknar end-to-end-kryptering.

AI-modellen kan hallucinera information och generera svar som kan behöva verifieras.

Om du inte skriver uppmaningar som mycket tydligt talar om för Gemini vad den ska göra, kommer svaren inte att tjäna sitt syfte.

Du måste dela upp komplexa uppgifter i flera separata frågor för att få korrekta svar från Gemini. Denna process kan vara tidskrävande.

Verktygets begränsade anpassningsmöjligheter gör att användarna inte kan skräddarsy det efter sina specifika behov.

Gemini-integrationer är begränsade till Google Workspace.

En användare av Google Gemini AI på G2 säger:

Geminis resonemang bakom resultaten kan vara otydligt, vilket gör det svårt att verifiera noggrannheten och minska potentiella felkällor. Denna otydlighet kan vara oroande, särskilt för användare som hanterar känslig information.

Geminis resonemang bakom resultaten kan vara otydligt, vilket gör det svårt att verifiera noggrannheten och minska potentiella felkällor. Denna otydlighet kan vara oroande, särskilt för användare som hanterar känslig information.

Gemini-alternativ att utforska

Varför låta sig begränsas av Gemini AI-verktygens begränsningar? Utnyttja ClickUp Brain – din omfattande AI-drivna assistent!

ClickUp Brain kopplar samman alla dina uppgifter, dokument och teamkunskaper inom ClickUp, den kompletta appen för arbete. Nu kan du hantera alla dina projekt på en enda plattform – utan att behöva växla mellan flera applikationer. Det bästa av allt? ClickUp är kompatibelt med mer än bara Google Workspace. Integrera det med över 1000 appar som du använder varje dag.

📮ClickUp Insight: 83 % av kunskapsarbetare förlitar sig främst på e-post och chatt för teamkommunikation. Men nästan 60 % av deras arbetsdag går åt till att växla mellan dessa verktyg och söka efter information. Med en app för allt som rör arbetet, som ClickUp, samlas din projektledning, dina meddelanden, e-postmeddelanden och chattar på ett och samma ställe – förstärkt av inbyggd AI.

Så här hanterar ClickUp Brain några av Geminis begränsningar:

Åtgärder för datasäkerhet

Medan Gemini:s gratisversion saknar end-to-end-kryptering, säkerställer ClickUp Brain dataintegriteten genom att hålla konfidentiell, affärskänslig information inom de säkra gränserna för din arbetsplats. Detta garanterar att känslig affärsdata förblir säker.

Felfria resultat

Medan Google Gemini AI kan hallucinera data eller producera felaktig information, hämtar ClickUp Brains AI Knowledge Manager kontextuellt korrekta data från din arbetsyta. Genom att basera svaren på verifierad intern information minimeras risken för att generera missvisande resultat.

📮ClickUp Insight: Vi upptäckte nyligen att cirka 33 % av kunskapsarbetare skickar meddelanden till 1–3 personer dagligen för att få den information de behöver. Men tänk om du hade all information dokumenterad och lättillgänglig? Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager vid din sida blir kontextväxling ett minne blott. Ställ bara frågan från din arbetsyta, så hämtar ClickUp Brain informationen från din arbetsyta och/eller anslutna tredjepartsappar!

💡Proffstips: Du kan använda ClickUp Brain för att söka efter vad som helst på internet. Hitta hotell, restauranger, planera semestrar och mycket mer med några få klick.

Tips: ”Kan du föreslå ställen där man kan äta sushi i New York?”

Sök efter vad som helst på internet med ClickUp Brain

Enkelhet att ge tips

Till skillnad från Gemini, som kräver mycket detaljerade och precisa frågor för att ge effektiva svar, har ClickUp Brain ett intuitivt gränssnitt och konversationsbaserad AI som förstår allmänna frågor inom ramen för dina projekt. Detta eliminerar behovet av alltför komplex frågekonstruktion.

Släpp alltför komplicerade tips med ClickUp Brain.

Hantering av komplexa uppgifter

Med Gemini kan det vara tidskrävande att dela upp komplicerade uppgifter i flera uppmaningar. ClickUp Brain konsoliderar sådana arbetsflöden genom att erbjuda integrerade lösningar inom en enhetlig arbetsyta, vilket gör det möjligt för användare att hantera flerstegsprocesser utan att behöva jonglera med flera separata uppmaningar.

Få jobbet gjort snabbare med ett enda tips från ClickUp Brain.

Anpassning och flexibilitet

De begränsade anpassningsmöjligheterna i Gemini begränsar dess anpassningsförmåga för specifika användningsfall. Däremot gör ClickUp Brains skalbarhet och omfattande integrationsmöjligheter det möjligt för användare att skräddarsy AI-verktyg efter sina exakta roller och branscher, vilket gör det till en mer mångsidig produktivitetslösning.

ClickUp Brain är integrerat med Docs för gemensam redigering.

💡Proffstips: Anpassa arbetsflöden efter ditt teams behov genom att skapa mallar för olika projekt, uppgifter eller initiativ. Till skillnad från Gemini, som har begränsade anpassningsmöjligheter, kan du med ClickUp Brain forma plattformen efter dina exakta behov och därmed förbättra din produktivitet.

Förutom att lösa de problem du kan stöta på med Gemini, är ClickUp Brain också till nytta för flera andra uppgifter tack vare dess förmåga att integreras med din arbetsyta och absorbera all information.

Här är vad det kan göra för dig:

AI Project Manager : Automatiserar rutinuppgifter som lägesrapporter och teamuppdateringar, så att du kan fokusera på strategiska initiativ.

AI Writer: Hjälper dig att skapa högkvalitativt innehåll anpassat efter din specifika roll, vilket förbättrar kommunikation och dokumentation.

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

Bättre samarbete : Underlättar samordningen mellan team genom att tillhandahålla en centraliserad informationskälla.

Skalbarhet : Stöder över 100 verktyg för olika typer av arbete, vilket gör det anpassningsbart till olika professionella behov och skalbart i takt med att din organisation växer.

Sammanfatta: Navigera i ett visst möte eller en viss tråd för att sammanfatta information och lyfta fram viktiga punkter efter dina behov.

Använd ClickUp Brain för att sammanfatta information och markera viktiga punkter på några minuter.

Det har verkligen förenklat vår produktivitet, och en stor del av det beror på alla olika integrationer och ClickApps som ClickUp erbjuder. Automatiseringarna som kan göra våra liv enklare och låta oss fokusera på de faktiska projekten är verkligen fördelaktiga för oss och hela företaget.

Det har verkligen förenklat vår produktivitet, och en stor del av det beror på alla olika integrationer och ClickApps som ClickUp erbjuder. Automatiseringarna som kan göra våra liv enklare och låta oss fokusera på de faktiska projekten är verkligen fördelaktiga för oss och hela företaget.

Läs också: Bästa skrivassistansprogram med AI

Utnyttja produktiviteten med ClickUp

Verktyg som Google Gemini erbjuder värdefulla funktioner, men ClickUp Brain utmärker sig genom att hantera vanliga begränsningar och erbjuda oöverträffad anpassningsbarhet.

Gemini kan integreras sömlöst med Google Workspace för uppgiftsspecifika förfrågningar, men ClickUp ansluter inte bara till Google utan också till en rad andra verktyg. Dessutom kan ClickUp Brain analysera information självständigt och ge svar utan komplexa frågor.

Är du redo att uppleva smartare och effektivare AI-arbetsflöden? Registrera dig gratis på ClickUp!