De 11 bästa AI-verktygen för automatisering av arbetsflöden för 2025

AI kommer att förändra vårt sätt att arbeta och driva våra företag på samma sätt som introduktionen av internet gjorde.

Repetitiva arbetsuppgifter är produktivitetsdödande – ingen vill göra ändlösa manuella uppgifter, men ändå verkar de hopa sig snabbare än du hinner beta av dem.

Tack och lov har AI, precis som de flesta andra sektorer, stor potential att revolutionera automatiseringen av arbetsflöden.

AI-lösningar för automatisering av arbetsflöden förenklar livet för projektledare, företagsledare och produktivitetsentusiaster genom att optimera affärsprocesser, automatisera godkännanden och minska mänskliga fel.

Från naturlig språkbehandling till prediktiv analys – de senaste AI-verktygen för automatisering av arbetsflöden tänker framåt för att underlätta ditt arbete.

Den här artikeln utforskar de bästa AI-verktygen för automatisering av arbetsflöden som kan hjälpa dig att fokusera på resultat istället för processer för att öka produktiviteten.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en lista över ledande AI-automatiseringsverktyg som kan förbättra din organisations produktivitet: ClickUp : Bäst för AI-driven projektledning med automatisering av arbetsflöden Bäst för AI-driven projektledning med automatisering av arbetsflöden

Bardeen. ai: Bäst för datainmatning och hantering

Copy. ai: Bäst för automatisering av marknadsförings- och försäljningsuppgifter

N8N: Bäst för inbyggd AI-arbetsflödesautomatisering för tekniskt kunniga personer

Aisera: Bäst för IT-tjänstehantering

Taskade: Bäst för att skapa tränade AI-agenter

Kissflow: Bäst för att bygga anpassade appar utan kod

Zapier: Bäst för automatisering av appintegrationer

HubSpot: Bäst för CRM-automatiseringar

Gamma: Bäst för att skapa presentationer och webbplatser

Pipefy: Bäst för automatisering av affärsprocesser

Att välja rätt AI-arbetsflödesverktyg är avgörande för att förbättra processer, minska manuellt arbete och öka produktiviteten. Här är de viktigaste funktionerna att tänka på för att säkerställa att verktyget uppfyller dina behov:

Användarvänlighet: Välj verktyg med ett intuitivt gränssnitt, till exempel automatiseringsverktyg med dra-och-släpp-funktion, för att förenkla skapandet av arbetsflöden och säkerställa att teamet snabbt kan ta dem i bruk.

Anpassning och flexibilitet: Välj verktyg som gör att du kan skräddarsy arbetsflöden efter dina specifika behov och anpassa dem till förändrade processer utan omfattande omkonfigurering.

AI-integration: Se till att verktyget utnyttjar AI för att automatisera uppgifter, såsom generering av arbetsflöden, skapande av innehåll och sammanfattning av data, vilket sparar tid.

Integration med andra appar: Hitta ett verktyg som smidigt kan kopplas till din befintliga programvara, till exempel databaser och kommunikationsappar, för att möjliggöra smidiga arbetsflöden.

Samarbetsfunktioner: Välj Välj realtidssamarbete mellan olika funktioner , åtkomst för flera användare och inbyggda kommunikationsverktyg, som är viktiga för att förbättra teamarbetet och samordningen.

Skalbarhet och prestanda: Välj ett verktyg som växer med ditt företag och hanterar ökande arbetsbelastningar effektivt samtidigt som det ger insikter i prestandamätvärden.

Säkerhet och efterlevnad: Prioritera verktyg med starka säkerhetsfunktioner och efterlevnad av regler för att skydda känslig data och minska risker.

Avancerad analys: Leta efter funktioner för övervakning i realtid och omfattande rapportering för att spåra arbetsflödets prestanda och identifiera områden som kan förbättras.

💡 Proffstips: När du implementerar AI-arbetsflödesautomatisering bör du börja med processer med låg risk och stor påverkan för att snabbt visa värdet och skapa internt stöd för vidare användning.

Oavsett om du letar efter AI-stöd för datainmatning eller behöver automatisera affärsprocesser har dessa AI-verktyg för automatisering av arbetsflöden en lösning för dig:

1. ClickUp (Bäst för AI-driven projektledning med automatisering av arbetsflöden)

Visualisera och hantera alla dina arbetsflöden och tillhörande uppgifter på ett och samma ställe med ClickUp.

ClickUp är en app för allt som rör arbete, som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare. Med kraftfulla funktioner som ClickUp Brain och avancerade automatiseringar kan du hantera processer på ett smartare och effektivare sätt.

Oavsett om du vill förbättra arbetsflöden, visualisera idéer eller samarbeta smidigt erbjuder ClickUp flexibiliteten och möjligheten att centralisera allt i en robust plattform.

ClickUp Automations förenklar din arbetsbelastning genom att automatisera repetitiva uppgifter. Du kan enkelt ställa in fördefinierade regelbaserade åtgärder och utlösare för att utföra uppgifter inom ClickUp.

Ställ in aviseringar, automatisera processuppdateringar och kommunicera enkelt med ClickUp Automations.

Till exempel:

Uppdatera uppgifter, tilldela resurser och skicka aviseringar automatiskt.

Skapa anpassade automatiseringar som är skräddarsydda för ditt teams specifika behov.

Eliminera manuella, rutinmässiga processer så att ditt team kan fokusera på högprioriterade mål.

📮ClickUp Insight: Vi har nyligen upptäckt att cirka 33 % av kunskapsarbetare skickar meddelanden till 1–3 personer dagligen för att få den information de behöver. Men tänk om du hade all information dokumenterad och lättillgänglig? Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager vid din sida blir kontextväxling ett minne blott.

ClickUp Brain förbättrar projektledningen genom att utnyttja AI för att koppla samman ditt företags uppgifter, dokument, medarbetare och kunskap. Detta avancerade neurala nätverk möjliggör följande:

Automatiserade arbetsflöden: Skapa anpassade arbetsflöden baserade på enkla instruktioner på engelska med NLP (Natural Language Processing) Automation Builder, vilket sparar tid och minskar arbetsinsatsen.

Skapa anpassade automatiseringar med naturliga språkprompter med hjälp av ClickUp Brain.

AI-driven kommunikation : Chatta med AI:n för att sammanfatta ämnen, svara på frågor och till och med generera åtgärdspunkter från din chattlogg i ClickUp.

Intelligenta insikter: Få omedelbara svar på frågor om uppgifter, dokument och teammedlemmar i ditt ClickUp-arbetsutrymme. ClickUp Brain genererar också sammanfattningar och teamrapporter och hjälper till med att skriva uppgifter, vilket möjliggör smartare kommunikation.

Med ClickUp Brain får du en AI-projektledare som hanterar och uppdaterar uppgifter automatiskt, en AI-kunskapshanterare som ger svar genom att analysera dina dokument, uppgifter och teamdata, samt en AI-skribent som enkelt skapar personligt och insiktsfullt innehåll.

Allt i ett.

Använd ClickUp Brain för att få tips om hur du kan automatisera och optimera varje arbetsflödeselement.

ClickUps AI-assistent är intuitiv och användarvänlig. Den är baserad på NLP och förstår enkla textbaserade kommandon, så det behövs ingen kodning eller komplexa inmatningar.

Det kan användas för olika tillämpningar, såsom att skapa innehåll, bedriva forskning, sammanfatta data eller enkelt generera arbetsflöden.

Utöver sina AI-funktioner erbjuder ClickUp diagramfunktioner för allt från att skapa arbetsflödesdiagram till brainstorming och planering:

Samarbetsbaserad brainstorming : Använd interaktiva : Använd interaktiva ClickUp-whiteboards för att generera och dela idéer visuellt med ditt team.

Organiserad planering : Kartlägg kopplingar och visualisera ditt projekts förlopp med : Kartlägg kopplingar och visualisera ditt projekts förlopp med ClickUp Mind Maps.

Ökad tydlighet: Få en tydlig översikt över ditt projekt med dessa verktyg, som hjälper ditt team att samordna insatserna och hålla sig på rätt spår.

ClickUps bästa funktioner

Kom igång enkelt, oavsett teknisk expertis, tack vare ClickUps användarvänliga gränssnitt.

Anpassa din arbetsyta med en rad olika vyer, inklusive listor, tavlor, Kanban och kalendrar.

Använd anpassade fält, anpassade statusar och integrationer med dina favoritverktyg för att anpassa plattformen efter dina unika behov.

Utnyttja inbyggda mallar för processkartläggning och arbetsflöden för att visualisera, utforma och optimera processer.

Begränsningar i ClickUp

Vissa användare tycker att ClickUps importfunktion är opålitlig och rapporterar buggar och inkonsekvenser.

Plattformens omfattande funktionsuppsättning kan vara överväldigande, vilket kan leda till förvirring och en brant inlärningskurva.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Vi provade andra plattformar, men ingen av dem erbjöd den nivå av anpassning och automatisering som vi behövde. ClickUp gör det möjligt för oss att driva en transparent verksamhet.

👀 Visste du att? Enligt Deloitte är de två största hindren för automatisering på arbetsplatsen processfragmentering och IT-beredskap.

2. Bardeen (Bäst för datainmatning och hantering)

via Bardeen

Bardeen är ett molnbaserat programverktyg för automatisering av arbetsflöden som företag av alla storlekar kan använda för robotiserad processautomatisering.

Bardeen kan automatisera olika uppgifter, inklusive datainmatning, e-postmarknadsföring och inlägg på sociala medier. Det erbjuder också ett AI-drivet webbskrapningsverktyg som kan extrahera data på den aktuella webbsidan, berika data från en lista med länkar eller utlösa automatisering när en webbplats ändras.

Bardeens bästa funktioner

Skapa anpassade klassificeringsverktyg som är skräddarsydda efter dina behov. Definiera dina kriterier så hanterar Bardeen kategoriseringen av dina data, inklusive e-postadresser, leads etc.

Automatisera tråkiga uppgifter med Bardeens maskininlärningsfunktioner. Filtrera leads, vidarebefordra e-postmeddelanden och organisera supportförfrågningar utan ansträngning.

Prioritera datasäkerhet tack vare Bardeens SOC 2 Type II-certifiering, som garanterar att din känsliga information förblir skyddad.

Dra nytta av kraftfull automatisering utan att belasta din budget tack vare Bardeens flexibla prissättning.

Bardeens begränsningar

Brantare inlärningskurva jämfört med andra verktyg för social lyssnande

Kräver teknisk kunskap för att konfigurera avancerade automatiseringar.

Bardeen-priser

Gratis

Pro: 60 $/månad

Företag: Anpassade priser

Företag: Anpassade priser

G2: 4,9/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Inga betyg tillgängliga

🧠Rolig fakta: Bardeen lär sig medan det observerar ditt arbete. Det kan föreslå automatiseringar baserat på dina vanor – redan innan du själv inser att du behöver dem.

3. Copy. ai (Bäst för automatisering av marknadsförings- och försäljningsuppgifter)

Genom att utnyttja avancerade AI-algoritmer gör Copy.ai det möjligt för användare att enkelt skapa högkvalitativt innehåll.

Oavsett om du är en erfaren marknadsförare, en nybliven författare eller en upptagen entreprenör kan Copy.ai hjälpa dig att övervinna skrivkramp, effektivisera ditt arbetsflöde och producera övertygande innehåll som tilltalar din målgrupp.

Copy. ai bästa funktioner

Få tillgång till ett omfattande bibliotek med AI-drivna mallar för att komma igång med skrivprocessen och spara tid.

Få förslag och förbättringar i realtid för att förbättra din skrivstil, ton och tydlighet.

Anpassa det genererade innehållet efter ditt varumärkes specifika röst, stil och målgruppens preferenser.

Översätt ditt innehåll till flera språk för att nå en global publik.

Testa olika varianter av ditt innehåll för att fastställa den mest effektiva metoden.

Copy. ai-begränsningar

Innehållet kan ibland verka mycket generiskt.

Kräver omfattande faktagranskning.

Copy. ai-priser

Gratis

Startpaket: 49 $/månad

Avancerad: 249 $/månad

Företag: Anpassade priser

Copy. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Copy.ai?

Copy. ai kan spara tid när du skapar kortare innehåll som produktbeskrivningar, e-postmeddelanden, nyhetsbrev eller andra former av marknadsföringsmaterial. Det är enkelt att använda och erbjuder funktioner för automatisering av arbetsflöden som är perfekta för att effektivisera processen för att skapa innehåll.

4. N8N (Bäst för inbyggd automatisering av AI-arbetsflöden för tekniskt kunniga personer)

via N8N

N8N är ett öppen källkodsverktyg för arbetsflödeshantering som är särskilt utformat för tekniska användare. Det erbjuder en kraftfull och flexibel plattform för att koppla samman olika applikationer och tjänster, automatisera uppgifter och förbättra arbetsflöden.

Du kan installera och köra N8N på din egen server eller molninfrastruktur som en självhostad lösning. Detta ger dig fullständig kontroll över dina data och arbetsflöden.

N8N:s bästa funktioner

Integrera med populära AI-tjänster som TensorFlow och OpenAI för att skapa arbetsflöden som innehåller maskininlärning och artificiell intelligens.

Arbeta med kodbaserade tillägg med JavaScript och Python. Detta gör att du kan utöka funktionaliteten i N8N för att automatisera även de mest komplexa uppgifterna.

Hantera ett stort antal arbetsflödeskörningar, vilket gör det lämpligt för stora företag och komplexa automatiseringsscenarier.

Känn dig trygg med säkerheten tack vare funktioner som rollbaserad åtkomstkontroll och SOC 2-kompatibilitet.

Använd och modifiera N8N fritt, eftersom det är ett öppen källkodsprojekt med en rättvis kodlicens.

Begränsningar för N8n

Mindre förbyggt integrationsbibliotek jämfört med andra plattformar, vilket ofta kräver anpassade noder för vissa tjänster.

Begränsade officiella supportalternativ, främst beroende av communitysupport och dokumentation.

Priser för N8n

Startpaket: 24 $/månad

Pro: 60 $/månad

Företag: Anpassade priser

N8N-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

👀 Visste du att? Den moderna historien om arbetsflöden kan spåras tillbaka till Frederick Taylor och Henry Gantt, även om termen ”arbetsflöde” inte användes som sådan under deras livstid. Faktum är att ett av de tidigaste exemplen på termen ”arbetsflöde” fanns i en tidskrift om järnvägsteknik från 1921.

5. Aisera (Bäst för IT-tjänstehantering)

via Aisera

Bland de specialiserade lösningarna för AI-driven IT-tjänstehantering (ITSM) sticker Aisera ut.

Genom att utnyttja avancerad AI- och maskininlärningsteknik automatiserar Aiseras programvara för automatisering av uppgifter rutinmässiga uppgifter, förbättrar tiden för incidenthantering och ökar den övergripande IT-effektiviteten.

Aiseras plattform gör det möjligt för IT-team att leverera exceptionella serviceupplevelser genom att automatisera klassificering, prioritering och lösning av ärenden.

Med AI-drivna insikter kan IT-team proaktivt identifiera potentiella problem, minska driftstopp och förbättra användarnöjdheten.

Aisera bästa funktioner

Klassificera och prioritera ärenden automatiskt, identifiera orsaken till incidenter och rekommendera – eller automatisera – lösningar.

Använd AI för att proaktivt identifiera potentiella incidenter innan de påverkar användarna, så att IT-team kan vidta förebyggande åtgärder.

Utnyttja Agent Assist för att hjälpa agenterna att slutföra uppgifter snabbare genom att förse dem med relevant information och föreslagna lösningar.

Integrera med befintliga ärendehanteringssystem och kommunikationskanaler för att tillhandahålla ett konversationsgränssnitt där användarna kan skicka in förfrågningar och få hjälp.

Aisera-begränsningar

Den initiala installationen och implementeringen kan vara komplex och problemfylld trots hjälp från kundansvariga.

Svårigheter att tillhandahålla precisa sökresultat för komplexa sökningar, vilket påverkar felsökningsarbetet.

Aisera-priser

Anpassade priser

Aisera-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 110 recensioner)

Capterra: Inga betyg tillgängliga

Vad säger verkliga användare om Aisera?

Aisera använder AI för att leverera självbetjäningslösningar, såsom chatbots och virtuella agenter, som effektivt kan hantera ett brett spektrum av kundförfrågningar. Detta minskar beroendet av mänskliga agenter och sparar driftskostnader. Plattformen erbjuder konsekvent tillgänglighet, vilket är avgörande för e-handelsföretag som verkar globalt och har kunder i flera tidszoner.

6. Taskade (bäst för att bygga tränade AI-agenter)

via Taskade

Taskade är i första hand ett projektledningsverktyg, men kan även stödja AI-utbildning genom att organisera data, underlätta samarbete och ge tillgång till information i realtid. Genom att strukturera datamängder inom Taskades tavlor och uppgifter kan AI-inlärningen effektiviseras, medan dess samarbetsfunktioner möjliggör kunskapsdelning och feedback, vilket skapar en mer interaktiv utbildningsmiljö.

Taskades bästa funktioner

Samla data från olika källor, såsom dokument, filer, webbresurser och till och med YouTube-videor, för att träna AI-agenter.

Ge din AI-agent tillgång till liveprojekt. Detta gör att agenten kan lära sig i realtid medan du arbetar med dina projekt.

Begränsningar för Taskade

Anpassningen av utseende och layout kanske inte uppfyller alla användares behov.

Erbjuder grundläggande tidsmätning för uppgifter, men saknar omfattande funktioner för tidrapportering.

Priser för Taskade

Gratis

Taskade Pro: 10 USD/månad per användare

Taskade for Teams: 20 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Taskade

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

💡 Proffstips: Kombinera verktyg för automatisering av arbetsflöden med AI-drivna chatbots för automatisering av kundsupport från början till slut, inklusive generering och lösning av ärenden.

7. Kissflow (bäst för att bygga anpassade appar utan kod)

via Kissflow

Kissflow är en revolutionerande plattform för utveckling av applikationer med låg kod/ingen kod som gör det möjligt för vem som helst, oavsett teknisk expertis, att bygga anpassade affärsapplikationer.

Kissflows intuitiva gränssnitt och dra-och-släpp-funktion eliminerar behovet av komplex kodning, vilket gör det möjligt för affärsanvändare och medborgarutvecklare att skapa kraftfulla applikationer som optimerar arbetsflöden, automatiserar uppgifter och förbättrar den övergripande affärseffektiviteten.

Kissflows bästa funktioner

Designa din apps layout, funktionalitet och arbetsflöden visuellt utan att skriva en enda rad kod.

Utnyttja ett bibliotek med färdiga mallar för vanliga affärsapplikationer, såsom ledighetsansökningar, utgiftsrapporter och godkännandearbetsflöden.

Lagra och hantera applikationsdata på ett säkert sätt med robusta datahanteringsfunktioner som ger dig kontroll över användarnas åtkomst och behörigheter.

Integrera med befintliga affärssystem som CRM, ERP och molnlagringsplattformar.

Implementera flexibelt när det passar dig, så att du kan hosta dina applikationer lokalt eller i molnet.

Kissflows begränsningar

Begränsat API-stöd kan hindra företag som behöver omfattande integrationsfunktioner.

Dashboarden upplever ibland tekniska problem, vilket påverkar användbarheten.

Kissflow-priser

Basic: 1 500 USD/månad (inkluderar 50 användare)

Företag: Anpassade priser

Kissflow-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (580+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Kissflow?

Integrationerna erbjuder färdiga gränssnitt för att automatisera specifika processer och datautbyte mellan system, och arbetsflödena är otroligt enkla att använda, även för dem utan utvecklingserfarenhet.

8. Zapier (Bäst för automatisering av appintegrationer)

via Zapier

Om du vill automatisera arbetsflöden och samtidigt koppla ihop dina favoritappar har Zapier en fantastisk lösning.

Föreställ dig en värld där data flödar smidigt mellan ditt CRM-system, din e-postmarknadsföringsplattform och ditt projektledningsverktyg, vilket eliminerar manuell datainmatning och ger dig frihet att fokusera på mer strategiska uppgifter.

Zapier gör detta möjligt med ett omfattande bibliotek med över 7 000 stödda appar, som omfattar allt från produktivitetsverktyg till marknadsföringsplattformar.

Zapier bästa funktioner

Använd kraften i "Zaps", automatiserade arbetsflöden som du skapar med ett enkelt dra-och-släpp-gränssnitt, för att avlasta dig från tidskrävande arbetsuppgifter.

Säg adjö till komplex kodning! Zapier prioriterar användarvänlighet. Med sitt intuitiva gränssnitt kan vem som helst skapa kraftfull automatisering.

Automatisera uppgifter som att lägga till nya leads till ditt CRM från formulärinlämningar eller skicka uppföljningsmejl baserat på kundinteraktioner.

Anpassa Zaps med villkorlig logik, filter och fördröjningar för att uppfylla dina specifika behov.

Zapier-begränsningar

Zapier saknar en mobilapp, vilket förhindrar att appintegrationer skapas på telefoner eller surfplattor.

Priset ökar med antalet automatiseringar och zaps, vilket kan belasta en tight budget.

Zapier-priser

Gratis

Professional: 29,99 $/månad

Team: 103,50 $/månad

Företag: Anpassade priser

Zapier-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 900 recensioner)

💡 Proffstips: Använd villkorlig logik (if-then-regler) i AI-arbetsflödesverktyg för att skapa dynamiska arbetsflöden som automatiskt anpassar sig efter förändringar i data eller processer.

9. HubSpot (bäst för CRM-automatiseringar)

via HubSpot

HubSpot Operations Hub är en game changer för företag som vill automatisera sina försäljningsprocesser och öka effektiviteten i arbetsflödet.

Denna svit går utöver grundläggande kontaktadministration och erbjuder kraftfulla automatiseringsfunktioner för att optimera din försäljningspipeline, vårda leads och avsluta affärer snabbare.

Hubspots bästa funktioner

Skapa automatiserade arbetsflöden som utlöser åtgärder baserat på specifika kriterier. Till exempel kan du automatiskt tilldela leads till säljare eller skicka uppföljningsmejl.

Håll din försäljningspipeline uppdaterad med möjligheten att dra och släppa leads till rätt steg. Spåra affärsförloppet, automatisera uppdateringar och få värdefull insikt i din försäljningsprestanda.

Engagera leads med personliga e-postsekvenser som utlöses av specifika åtgärder. Odla leads med värdefullt innehåll för att hålla dig i åtanke under hela köpprocessen.

Planera möten enkelt med inbyggda möteslänkar och rundabordsplanering.

Få värdefull insikt i din försäljningsprestanda med detaljerade rapporter och dashboards. Spåra mätvärden som konverteringsgrader för affärer och källor till leads.

Hubspots begränsningar

Lägre prisnivåer inkluderar inte A/B-testfunktioner, vilket begränsar experimenteringsmöjligheterna.

HubSpot saknar branschspecifika kolumner eller spårare, vilket gör det mindre anpassat till nischade krav.

Hubspot-priser

Gratis

Operations Hub Starter: 20 USD/månad per licens

Startplattform för kunder: 20 USD/månad per plats

Operations Hub Professional: 800 USD/månad (inkluderar en licens; ytterligare licenser kostar från 50 USD/månad)

Operations Hub Enterprise: 2 000 USD/månad (inkluderar en licens; ytterligare licenser kostar från 75 USD/månad)

Hubspot-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (460+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 260 recensioner)

10. Gamma (bäst för att skapa presentationer och webbplatser)

via Gamma

Enkel design är enklare än någonsin med Gamma, ett AI-drivet designverktyg som automatiserar skapandet av fantastiska presentationer och webbplatser.

Genom att utnyttja avancerade AI-algoritmer analyserar Gamma ditt innehåll, genererar visuellt tilltalande layouter, föreslår designelement och optimerar innehållet för maximal effekt.

Gamma bästa funktioner

Utnyttja kraften i AI för att automatiskt skapa snygga och professionella layouter för dina presentationer och webbplatser.

Importera innehåll från befintliga presentationer eller dokument och spara tid

Engagera din publik med interaktiva element som gallerier, videor och diagram.

Anpassa teckensnitt, färger, layouter och bilder så att ditt innehåll återspeglar din unika varumärkesidentitet.

Samarbeta med ditt team i realtid på presentationer och webbplatser. Dela projekt, lämna kommentarer och arbeta tillsammans utan att behöva skicka meddelanden fram och tillbaka via chatt och e-post.

Gamma-begränsningar

Det kan vara komplicerat att hantera ett stort antal användare och projekt, vilket gör det mindre lämpligt för stora team.

AI-automatiseringsverktyg som Gamma kan behålla kulturella fördomar från sina träningsdata, vilket kan påverka innehållets neutralitet.

Gamma-prissättning

Gratis

Plus: 10 USD/månad per licens

Pro: 20 $/månad per licens

Gamma-betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

🧠 Rolig fakta: AI kan nu automatisera hela videoredigeringsflöden genom att upptäcka viktiga scener, tillämpa övergångar och till och med generera undertexter automatiskt.

11. Pipefy (Bäst för automatisering av affärsprocesser)

via Pipefy

Pipefy är en ledande plattform för automatisering av affärsprocesser (BPA) som är utformad för att hjälpa organisationer av alla storlekar att förbättra arbetsflöden, eliminera flaskhalsar och uppnå operativ excellens.

Till skillnad från traditionella, rigida BPA-lösningar erbjuder Pipefys AI-verktyg för automatisering av arbetsflöden en användarvänlig, kodfri metod som gör det möjligt för vem som helst att skapa och hantera anpassade arbetsflöden på några minuter.

Pipefys bästa funktioner

Designa arbetsflöden visuellt med anpassningsbara faser, automatiserade uppgifter och villkorlig logik med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt.

Få värdefull insikt i dina arbetsflöden med rapportering och dashboards i realtid. Spåra framsteg, identifiera flaskhalsar och fatta datadrivna beslut.

Skala upp din verksamhet med flexibla planer och anpassningsalternativ som tillgodoser dina specifika behov.

Integrera med säkerhetsfunktioner i företagsklass och kontrollera användaråtkomst för optimal datasäkerhet.

Pipefys begränsningar

Alla fält är inte sökbara, vilket kan göra det svårt att snabbt hitta specifika kort eller data.

Navigering kan vara utmanande, och automatiseringar inom rörledningar kan kännas alltför komplexa.

Pipefy-priser

Starter: Gratis

Företag: Anpassade priser

Företag: Anpassade priser

Obegränsat: Anpassad prissättning

Pipefy-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 220 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (310+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Pipefy?

Jag är imponerad av Pipefys intuitiva, användarvänliga gränssnitt. Det var enkelt att komma igång och använda komplexa funktioner utan att känna sig överväldigad! Med detta effektiva verktyg kunde jag snabbt skapa funktionella flödesscheman som exakt återspeglade min idé eller plan – en ovärderlig resurs för professionella utställare som mig själv.

Nöj dig inte med att anpassa. Optimera dina arbetsflöden med ClickUp.

När tiden är knapp är automatisering mer än bara en fördel. AI-drivna verktyg för processautomatisering har förändrat vårt sätt att arbeta genom att ta över repetitiva uppgifter, vilket frigör tid för teamen att fokusera på strategiska prioriteringar som driver framgång.

Bland dessa verktyg kombinerar ClickUps mångsidiga automatiseringslösning kraftfulla AI-funktioner med ett användarvänligt gränssnitt för att tillgodose olika affärsbehov.

ClickUp erbjuder en allt-i-ett-plattform för att förbättra arbetsflöden, öka teamsamarbetet och öka produktiviteten. Med ClickUp Brain kan du enkelt skapa anpassade arbetsflöden, automatisera repetitiva uppgifter och koppla samman uppgifter, dokument och teaminsikter – allt på ett och samma ställe.

Registrera dig på ClickUp idag och upptäck hur AI-drivna arbetsflöden kan optimera din produktivitet!