De 10 bästa CRM-systemen för finansiella rådgivare

Att hantera kundsamtal, förvalta portföljer och säkerställa efterlevnad – din arbetsbörda verkar aldrig ta slut. Lägg till pressen att bygga starkare kundrelationer, så blir din att göra-lista snabbt överväldigande.

Det är här ett kraftfullt CRM-system gör hela skillnaden.

I det här blogginlägget tittar vi på de bästa CRM-systemen för finansiella rådgivare som hjälper dig att förbättra din verksamhet och bygga starkare, varaktiga kundrelationer. 🤝

⏰ 60-sekunders sammanfattning Rätt CRM hjälper finansiella rådgivare att hantera kunder, effektivisera arbetsflöden och växa sin verksamhet. Här är de 10 bästa alternativen: ClickUp (Bäst för finansiell projektledning och kundrelationer) Wealthbox CRM (Bäst för intuitiva och lättanvända arbetsflöden) Redtail CRM (Bäst för att främja teamsamarbete och kommunikation) Creatio (Bäst för mycket flexibla och skräddarsydda lösningar) Salesforce Financial Cloud (bäst för stora finansiella företag) Zoho CRM (Bäst för avancerade funktioner och prisvärdhet) Oracle NetSuite (Bäst för integrerad företagsledning) AdvisorEngine (Bäst för smidig förmögenhetsförvaltning) Microsoft Dynamics 365 (bäst för tillväxtfokuserade finansiella organisationer) UGRU (Bäst för små finansföretag)

Vad är CRM för finansiella rådgivare?

CRM för finansiella rådgivare är en specialiserad programvara som är utformad för att hjälpa till att hantera och förbättra kundinteraktioner. Dessa plattformar centraliserar kunddata, inklusive personuppgifter, finansiella mål och kommunikationshistorik, och ger en omfattande profil för varje kund.

De hjälper dig att enkelt hålla koll på portföljgranskningar, skattefrister och investeringsdagar.

Med CRM-automatisering blir uppföljningar, schemaläggning och rapportering enkelt, vilket ger dig mer tid att stärka kundrelationerna.

🧠 Kul fakta: Det första konkreta CRM-verktyget var Rolodex (designat 1956), en enhet som användes för att lagra fysiska kontaktkort med kundinformation på baksidan.

Vad ska du leta efter i ett CRM-system för finansiella rådgivare?

Titta efter dessa viktiga funktioner när du väljer ett CRM-system för finansiella rådgivare:

Sömlös integration: Leta efter en omfattande CRM-lösning som integreras smidigt med dina befintliga verktyg, såsom system för finansiell planering och portföljhantering, för att upprätthålla datakvaliteten.

Flexibilitet för anpassning: Se till att CRM-systemet låter dig lägga till och anpassa instrumentpaneler, fält och arbetsflöden så att de passar just dina affärsbehov.

Datasäkerhet och efterlevnad: Prioritera CRM-system med starka säkerhetsfunktioner, inklusive kryptering och säkerhetskopiering av data, samtidigt som du säkerställer efterlevnad av branschregleringar som GDPR och HIPAA.

Mobil åtkomst: Välj ett CRM-system som erbjuder mobila funktioner, så att du kan hantera kundinformation och uppgifter var du än befinner dig.

Skalbarhet och kostnadseffektivitet: Välj ett CRM-system som kan växa med ditt företag och som erbjuder skalbara funktioner och flexibla prisplaner.

🧠 Kul fakta: CRM har sitt ursprung i 1980-talet när företag började använda databaser för att registrera och hantera kundinteraktioner.

De 10 bästa CRM-systemen för finansiella rådgivare

Rätt CRM-system förvandlar kundhanteringen, effektiviserar verksamheten och driver tillväxten för finansiella rådgivare. Här är en lista över de 10 bästa CRM-systemen för finansiella rådgivare. 👇

1. ClickUp (Bäst för finansiell projektledning och kundrelationer)

ClickUp är den kompletta appen för arbete och är lika användbar för finansiella rådgivare som för team i alla branscher.

ClickUp för finansiella team kombinerar sömlöst projektledning med CRM-funktioner – organisering av kunddata, spårning av kommunikation och automatisering av uppföljningar.

ClickUp CRM

Prova ClickUp för CRM-team! Snabba upp kommunikationen med en enda e-posthubb med hjälp av ClickUp CRM.

ClickUps CRM ser till att du har full kontroll över allt, från att sätta upp finansiella mål till att spåra konton och beräkna vinster.

ClickUp-instrumentpaneler

ClickUp Dashboards erbjuder en smidig övergång från övergripande finansiell planering till detaljerade uppgifter. Med över 50 anpassningsbara kort kan du övervaka budgetfördelning, utgifter och vinster i realtid.

Använd ClickUp Dashboards för att analysera kundernas livstidsvärde, portföljens resultat och affärernas storlek.

ClickUp Docs

Dessutom förenklar ClickUp Docs organisationen av kunddata med en skalbar struktur för portföljer och viktiga dokument. Det är också praktiskt att dela uppgifter med intressenter, ställa in användarbehörigheter för bättre kontroll och använda kommentarer med redigering i realtid för att effektivisera kommunikation och godkännanden.

När vi lanserar en ny produkt eller har en kampanj på gång skickar vårt grafiska designteam in kreativa förslag via ClickUp. Istället för att skicka e-post och ha möten fram och tillbaka kan jag kommentera direkt i dokumentet, vilket gör hela processen mer effektiv. Jag skulle säga att kommentarfunktionen och ClickUp enkelt sparar mig cirka 50 % av min tid.

När vi lanserar en ny produkt eller har en kampanj på gång skickar vårt grafiska designteam in kreativa förslag via ClickUp, och istället för att skicka e-post och ha möten fram och tillbaka kan jag bara kommentera direkt i dokumentet, vilket gör hela processen mer effektiv. Jag skulle säga att kommentarfunktionen och ClickUp enkelt sparar mig ungefär 50 % av min tid.

Samarbeta med ditt team med hjälp av realtidsredigering i ClickUp Docs.

Dessutom erbjuder ClickUp olika mallar som ger dig en flygande start.

ClickUp CRM-mallen hjälper till exempel till att hantera kundrelationer och spåra interaktioner, medan ClickUp Finance Management-mallen förenklar budgetering, måluppföljning och vinstövervakning.

ClickUps bästa funktioner

Utnyttja ClickUp-integrationer: Anslut appar som Outlook och Google Drive till ClickUp och andra verktyg som du redan använder. Anslut appar som Outlook och Google Drive till ClickUp och andra verktyg som du redan använder.

Centralisera kundkommunikationen: Integrera dina e-postmeddelanden direkt i ClickUp så att du kan effektivisera kundkontakterna, skicka uppdateringar, spåra svar och välkomna nya kunder.

Begränsningar för ClickUp

Plattformens omfattande funktioner kan vara överväldigande för nya användare.

ClickUps mobilapp erbjuder kanske inte samma funktionalitet som desktop-appen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7 / 5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

🤝 Vänlig påminnelse: Se till att dina CRM-uppgifter är korrekta genom att regelbundet granska och ta bort föråldrade uppgifter.

2. Wealthbox CRM (bäst för intuitiva och lättanvända arbetsflöden)

via Wealthbox

Wealthbox är ett samarbetsinriktat CRM-system utformat för finansiella rådgivare som vill ha en lättanvänd plattform med ett socialt flöde för teamkommunikation i realtid.

Med denna programvara kan du ge ditt CRM-arbetsflöde på en personlig touch genom att lägga till emojis i kommentarer och aktivitetsflöden för en mer engagerande och livfull teamdynamik.

Wealthbox CRM:s bästa funktioner

Lägg till anteckningar till kontaktposter direkt från instrumentpanelen genom att skriva in deras namn.

Kommunicera med kunder och teammedlemmar via ett live-nyhetsflöde

Ring kunder direkt genom att klicka på deras telefonnummer, vilket sparar tid och förenklar kommunikationen.

Skicka, vidarebefordra eller Bcc-mejl till din privata Wealthbox-mejladress för att automatiskt länka dem till relevant kontakt.

Anpassa datafält med text, datum eller kryssrutor och ordna dem enkelt med ett dra-och-släpp-gränssnitt.

Wealthbox CRM:s begränsningar

Systemets komplexitet gör installationen tidskrävande.

Navigering mellan kunder kräver för många klick, vilket saktar ner arbetsflödet.

Priser för Wealthbox CRM

Grundläggande: 59 $/månad per användare

Pro: 75 $/månad per användare

Premier: 99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Wealthbox CRM-betyg och recensioner

G2: 4,5 / 5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 140 recensioner)

🔍 Visste du att? Marknaden för CRM-programvara förväntas växa med 10,34 % per år mellan 2024 och 2029 och nå 145,60 miljarder dollar år 2029. Denna stadiga tillväxt speglar den ökande globala efterfrågan på dessa lösningar.

3. Redtail CRM (bäst för att främja teamsamarbete och kommunikation)

via Redtail CRM

Redtail CRM är en lösning för hantering av kundkommunikation för stora finansföretag. Den erbjuder verktyg för att hantera uppgifter, spåra försäljning och förbättra kundengagemanget, samtidigt som den integreras sömlöst med branschstandardverktyg.

Programvarans användarvänliga gränssnitt och robusta support gör att finansiella experter enkelt kan ta till sig och använda den.

Redtail CRM:s bästa funktioner

Använd Seminar för att hitta nya kunder, hantera kampanjer och spåra kundengagemang.

Inbyggda revisionsspår för SEC- och FINRA-efterlevnad

Hantera ditt teams scheman med en anpassningsbar kalender som synkroniseras med Office 365 och Google Kalender.

Registrera och spåra kundinteraktioner med anteckningar, så att all relevant kundhistorik är tillgänglig.

Stöd försäljningspipelinehanteringen med Opportunity Tracker, så att inga potentiella kunder förbises.

Begränsningar för Redtail CRM

Användare rapporterar långa svarstider från kundsupporten

Att lägga till och organisera uppgifter är komplicerat

Priser för Redtail CRM

Lansering: 45 $/månad per användare

Tillväxt: 65 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Redtail CRM

G2: 4,3/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 80 recensioner)

🧠 Kul fakta: Sökvolymen för termen ”AI CRM” har fyrdubblats på Google sedan 2022! Denna tillväxt kan tillskrivas generativ AI, robotrådgivare, sentimentanalys och mycket mer.

4. Creatio (Bäst för mycket flexibla och skräddarsydda lösningar)

via Creatio

Creatio CRM är en helt anpassningsbar, heltäckande plattform för försäljningshantering för finansiella rådgivare. Det som skiljer Creatio från andra är dess fokus på komponerbara försäljningsapplikationer, vilket gör det möjligt för finansiella team att skräddarsy CRM-systemet efter sina unika behov utan att behöva specialiserade utvecklingskunskaper.

Creatio är byggt på en plattform i företagsklass utan kod och gör det möjligt för rådgivare att organisera finanser, hantera leads, prognostisera försäljning och spåra kundinteraktioner samtidigt som det integreras sömlöst med andra verktyg.

Creatios bästa funktioner

Samordna teamets uppgifter, synkronisera kalendrar och e-postmeddelanden och använd inbyggda kommunikationsverktyg för smarta aviseringar.

Hantera budgetförslag , kontrakt och orderhantering genom omnikanal-supportkanaler.

Automatisera och övervaka försäljningsflöden från lead till avslut, minska manuella uppgifter och säkerställa konsekvens.

Dra nytta av intelligenta NBA- (Next Best Action) och NBO-rekommendationer (Next Best Offer), säljmanualer och beslutsvägar för att vägleda ditt säljteam.

Begränsningar i Creatio

Creatios priser kan vara höga för små och medelstora företag med begränsade budgetar.

Användare har rapporterat funktionsproblem med mobilappen.

Creatios prissättning

Tillväxt: 25 $/månad per användare

Enterprise: 55 $/månad per användare

Obegränsat: 85 $/månad per användare

Creatio-betyg och recensioner

G2: 4,7 / 5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 120 recensioner)

💡 Proffstips: Ställ in aviseringar för viktiga kundhändelser som investeringsdagar eller milstolpar. Det gör att din kommunikation blir aktuell och visar kunderna att du alltid har deras bästa i åtanke.

5. Salesforce Financial Cloud (bäst för stora finansiella företag)

via Salesforce Financial Cloud

Salesforce Financial Services Cloud drivs av AI och branschspecifika funktioner och erbjuder en samlad bild av kundrelationer för att underlätta smartare beslutsfattande.

Denna CRM-programvara kan ansluta olika datakällor, inklusive centrala banksystem, förmögenhetsplattformar och försäkringsplattformar.

Salesforce Financial Clouds bästa funktioner

Använd Einstein Relationship Insights för att upptäcka möjligheter, förutsäga kundernas behov och anpassa finansiella rekommendationer.

Se flera lager av kundrelationer och vidta kontextuella åtgärder för att stärka dina kundrelationer.

Integrera Salesforce Scheduler i ditt arbetsflöde för smidig bokning av möten, vilket ökar effektiviteten i kundinteraktioner och uppföljningar.

Begränsningar för Salesforce Financial Cloud

Salesforce-licenser är dyra jämfört med de funktioner som erbjuds.

Fler integrationer behövs för att utöka funktionaliteten, särskilt för förmögenhetsförvaltning.

Priser för Salesforce Financial Cloud

Enterprise: 300 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Obegränsat: 475 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Einstein 1 Sales: 700 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Betyg och recensioner av Salesforce Financial Cloud

G2: 4,2 / 5 (90+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Michael McCafferty är känd som ”CRM:s fader” för att han uppfann TeleMagic, den första CRM-programvaran, 1985.

6. Zoho CRM (Bäst för avancerade funktioner och prisvärdhet)

via Zoho CRM

Zoho CRM erbjuder finansiella tjänsteföretag ett mycket anpassningsbart verktyg för att bygga en stark CRM-strategi och leverera förstklassiga tjänster. Det centraliserar all viktig kunddata, vilket hjälper dig att hålla ordning, erbjuda personlig support och öka företagets tillväxt.

Med sin unika kombination av AI-funktioner och tredjepartsintegrationer gör Zoho CRM ditt team mer effektivt, transparent och kundfokuserat. Dessutom låter det dig, som ett program för kundspårning, övervaka och hantera alla dina finansiella konton i en enda vy.

Zoho CRM:s bästa funktioner

Använd Zia, Zohos AI-assistent, för intelligenta förutsägelser, påminnelser och rekommendationer om de bästa åtgärderna att vidta.

Skapa anpassade AI-prognoser för alla moduler, inklusive standardmoduler och anpassade moduler, med Prediction Builder.

Anslut Zoho CRM till över 100 populära affärsapplikationer, inklusive Zoho Finance Plus, Zoho Survey och Zoho Sign.

Prioritera säljklara leads genom att utvärdera deras demografiska data och beteendedata med funktionen Lead Scoring.

Zoho CRM:s begränsningar

Brant inlärningskurva för att ställa in anpassningsalternativ utan ordentlig utbildning

Svarstiden för kundtjänsten kan förbättras

Priser för Zoho CRM

Standard: 30 $/månad per användare

Professional: 35 $/månad per användare

Enterprise: 50 $/månad per användare

Ultimate: 65 $/månad per användare

Zoho CRM-betyg och recensioner

G2: 4,1 / 5 (över 2 700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 800 recensioner)

🔍 Visste du att? 94 % av finansrådgivarna använder sociala medier för att hitta och bedriva affärer.

7. Oracle NetSuite (bäst för integrerad företagsledning)

via NetSuite

För finansiella rådgivare som hanterar kundstatistik, transaktioner och komplexa finansiella KPI:er erbjuder Oracle NetSuite en anpassningsbar plattform för att förfina CRM-processer.

Det kännetecknas av sin förmåga att gå utöver traditionella CRM-funktioner. Från att hantera kundbudgetar till att spåra provisioner och säkerställa efterlevnad kombinerar NetSuite effektivitet med precision. Dess integration med ERP (enterprise resource planning) säkerställer fullständig samordning mellan kundinteraktioner i front office och finansiella data i back office.

Oracle NetSuites bästa funktioner

Underlätta hanteringen av partnerrelationer genom att hantera gemensamma marknadsföringskampanjer, försäljningsprognoser och provisioner med hjälp av samarbetsverktyg i realtid.

Använd mobilversionen för att visa kalendrar, uppdatera kundinformation eller logga interaktioner när du är på språng.

Effektivisera marknadsföringsautomatiseringen genom att hantera kampanjer, spåra resultat och anpassa leads till försäljningstratten.

Förbättra kundtjänsthanteringen med automatiserad ärendehantering, onlinekundportaler och kunskapsbasverktyg för självbetjäning.

Begränsningar i Oracle NetSuite

Implementeringsprocessen är komplex och kräver ofta IT-support.

Höga licens- och underhållskostnader gör det olämpligt för mindre företag.

Priser för Oracle NetSuite

Anpassad prissättning

Oracle NetSuite-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 1 600 recensioner)

📖 Läs också: Bästa programvaran för projektledning inom redovisning

8. AdvisorEngine (Bäst för smidig förmögenhetsförvaltning)

via AdvisorEngine

AdvisorEngine CRM erbjuder verktyg för att anpassa kundinteraktioner, organisera arbetsflöden och hantera den dagliga verksamheten på ett mer effektivt sätt. Dess funktioner förenklar komplexa uppgifter, förbättrar kundrelationer och förbättrar kommunikationen. Denna lösning hjälper dig att hålla ordning samtidigt som du levererar en pålitlig upplevelse till dina kunder.

AdvisorEngines bästa funktioner

Interagera med potentiella kunder och befintliga kunder med hjälp av kodfria integrationer för ökad effektivitet.

Använd datadriven kontaktadministration för att förbättra kundinteraktionerna och möjliggöra personlig service vid varje kontaktpunkt.

Förbättra portföljhanteringen genom att automatisera ombalansering och anpassa skatteinställningar för att garantera efterlevnad.

Begränsningar för AdvisorEngine

Dokumenthanteringen är mindre effektiv jämfört med det tidigare serverbaserade systemet.

Programuppdateringar begränsas av en äldre underliggande plattform, vilket resulterar i klumpig och föråldrad prestanda.

Priser för AdvisorEngine

AdvisorEngine CRM: 65 USD/månad per användare (faktureras årligen)

AdvisorEngine-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

🧠 Kul fakta: Finansiella rådgivare kan ibland fungera som informella äktenskapsrådgivare, som hjälper par att hantera ekonomiska meningsskiljaktigheter och föreslår lösningar.

9. Microsoft Dynamics 365 (Bäst för tillväxtfokuserade finansiella organisationer)

via Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 är en mångsidig lösning som är skräddarsydd för CRM och projektledning. Dess viktigaste skillnad ligger i att integrera ekonomihantering med avancerad AI, vilket underlättar realtidsprognoser för kassaflöde, skattehantering och analys av affärsresultat.

Med inbyggd skalbarhet och sömlös integration i Microsofts ekosystem ger Dynamics 365 dig möjlighet att förbli flexibel och blomstra i en bransch som ständigt utvecklas.

Microsoft Dynamics 365 bästa funktioner

Hantera komplexa skattejurisdiktioner, skattesatser och avdragsmöjligheter med en enhetlig skattedatamodell.

Anslut enkelt till Microsoft 365-appar och andra affärsverktyg för ett enhetligt arbetsflöde.

Påskynda bokslutet med automatisering och självbetjäningsanalyser, vilket sparar tid och minskar fel.

Begränsningar i Microsoft Dynamics 365

Gränssnittet kan upplevas som mindre intuitivt jämfört med andra CRM-lösningar.

Användare har rapporterat om tillfälliga systemfördröjningar, särskilt vid hantering av stora datamängder.

Priser för Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Finance: 210 USD/månad per användare

Dynamics 365 Finance Premium: 300 USD/månad per användare

Betyg och recensioner för Microsoft Dynamics 365

G2: 4,0 / 5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (5 780+ recensioner)

💡 Proffstips: Segmentera dina kunder utifrån deras finansiella mål och behov. Anpassa din kommunikation till olika grupper för att erbjuda mer riktade och relevanta tjänster, vilket gör dina interaktioner mer effektiva.

10. UGRU (Bäst för små finansföretag)

via UGRU

UGRU integrerar CRM, programvara för finansiell planering, marknadsföringsautomatisering och projektredovisning. Det hjälper till att hantera kundinteraktioner och finansiella portföljer parallellt, vilket gör det enklare att följa båda aspekterna av arbetet.

Förutom CRM- och planeringsverktyg innehåller UGRU redovisningsfunktioner som fakturering och finansiella instrumentpaneler. Dessa funktioner förenklar den dagliga driften och ger tydlig insikt i ditt företags finansiella hälsa.

UGRU:s bästa funktioner

Lagra kunddokument, samtalsskript, e-postmallar och andra resurser i ett enda bibliotek.

Visualisera och spåra försäljningsmöjligheter och prognostisera kassaflöden med pipeline-rapporter, som ger dig en tydlig bild av ditt företags potential.

Håll kontakten med kunder och leads med verktyg för massutskick av e-post, e-postautomatisering och kampanjanalys.

UGRU-begränsningar

Vissa användare anser att prissättningen inte står i proportion till det värde som erbjuds.

Gränssnittet är mindre intuitivt jämfört med andra CRM-plattformar.

UGRU-prissättning

CRM Plus: 59 $/månad för tre användare

Prestanda: 139 $/månad för tre användare

Professional: 179 $/månad för tre användare

Advisor Pro: 324 $/månad för tre användare

UGRU-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

ClickUp för bättre kundrelationer

Att hitta rätt CRM-system är nyckeln till att upprätthålla starka kundrelationer och en välfungerande verksamhet.

ClickUp utmärker sig genom att kombinera CRM- och projektledningsverktyg, vilket ger dig en tydlig överblick över kunddata, kommunikation och finansiella portföljer – allt på ett och samma ställe. Dess anpassningsbara instrumentpaneler, dokument och mallar gör det enklare än någonsin att organisera, spåra och samarbeta. Det är en pålitlig lösning för finansiella team som vill ha koll på både övergripande mål och dagliga uppgifter.

Registrera dig för ClickUp idag!