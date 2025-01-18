Hur man enkelt spelar in skärmen på Mac med ljud

Möt Mark. Mark bestämde sig för att skapa en detaljerad videohandledning för sitt team. Han tryckte på "spela in" på sin Mac, och allt verkade perfekt tills han insåg att ljudet saknades.

Inspelningen fångade varje klick och rullning, men den var nästan värdelös utan ljudet av hans röst. Låter det bekant? Många Mac-användare står inför samma problem när de försöker spela in skärmen med ljud – oavsett om det är systemljud, mikrofoninmatning eller båda.

Lyckligtvis har macOS inbyggda verktyg som QuickTime Player, plus appar från tredje part som förenklar processen. Om du är en av de över 100 miljoner Mac-användarna världen över, så här spelar du in skärmen på Mac med ljud!

🧠 Rolig fakta: Det ursprungliga Apple-logotypen, designad av medgrundaren Ronald Wayne 1976, föreställde Sir Isaac Newton sittande under ett äppelträd.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Om du har problem med saknat ljud i inspelningar hjälper den här guiden dig att skapa smidiga skärminspelningar på din Mac: Så här spelar du in skärmen på en Mac och använder ClickUp för att få ut det mesta av dina inspelningar. Använd verktygsfältet Skärmdump (Kommando + Skift + 5) för snabb skärmdump och ljudinspelning.

Prova QuickTime Player för ett användarvänligt sätt att spela in din skärm och systemljud.

Lös vanliga problem som saknat ljud, systemfördröjningar och appbegränsningar med en korrekt inställning innan du börjar spela in.

Utforska verktyg från tredje part som OBS Studio, Camtasia, Vmaker och Snagit för avancerade funktioner.

Prova ClickUp Clips , ett banbrytande verktyg med smidig uppgiftsintegration, teamsamarbete och AI-transkription.

Följ bästa praxis som planering, optimering av inställningar och redigering för att skapa professionella inspelningar.

Hur man spelar in skärmen på Mac med ljud

Skärminspelning på din Mac blir enklare när du känner till rätt verktyg och inställningar.

Som standard spelar macOS in skärmdumpar utan ljud. Du kan dock använda operativsystemets inbyggda skärmdumpverktygsfält, QuickTime Player eller olika kompatibla appar från tredje part för att spela in ljud i dina inspelningar.

Låt oss först gå igenom några alternativ för skärminspelning i macOS.

Använda verktygsfältet för skärmdumpar

Skärmdumpverktygsfältet är en inbyggd funktion i macOS som erbjuder ett enkelt sätt att spela in hela skärmen eller en vald del tillsammans med ljud.

1. Öppna verktygsfältet Skärmdump

Tryck på Kommando + Skift + 5 på tangentbordet.

Skärmdumpverktygsfältet visas längst ned på skärmen med alternativ för att ta skärmdumpar eller spela in skärmen.

via Apple

2. Välj inspelningsalternativ

Välj något av följande:

Spela in hela skärmen: Spela in hela skärmen

Spela in vald del: Dra och markera det specifika område du vill spela in.

3. Aktivera ljudinspelning

Klicka på Alternativ i verktygsfältet.

Under avsnittet Mikrofon väljer du önskad ljudingång (t.ex. intern mikrofon eller extern mikrofon).

Se till att ljudalternativet är aktiverat för ljudinspelning.

4. Börja spela in

Klicka på Spela in i verktygsfältet och utför de åtgärder du vill spela in.

5. Avsluta inspelningen

När du är klar med inspelningen trycker du antingen på Command+Control+Escape eller Shift+Command+5 igen och sedan på ikonen Stoppa inspelning i menyraden.

6. Spara inspelningen

Din inspelning sparas automatiskt på standardplatsen (vanligtvis skrivbordet) eller i den mapp du valt under Alternativ.

Använda QuickTime Player

QuickTime Player är den mediaspelare som levereras som standard med macOS. Den är känd för sin enkelhet och flexibilitet och är också fantastisk för att spela in skärmen med ljud.

1. Öppna QuickTime Player

Hitta och starta QuickTime Player från mappen Program, eller använd Spotlight-sökningen för samma sak.

2. Välj Ny skärminspelning

Klicka på Arkiv i menyraden och välj Ny skärminspelning.

Skärminspelningsfunktionen öppnas med en liten kontrollpanel.

3. Aktivera ljudinspelning

Klicka på den lilla pilen bredvid inspelningsknappen.

Välj ljudkälla (t.ex. intern mikrofon eller andra tillgängliga ljudutgångsenheter) i rullgardinsmenyn.

4. Anpassa inspelningsområdet

Bestäm om du vill spela in hela skärmen eller ett specifikt område. Klicka var som helst på skrivbordet för att spela in hela skärmen.

För att spela in en specifik del, dra markören för att markera önskat område.

5. Börja spela in

Klicka på den röda knappen märkt "Spela in" för att starta inspelningen och utför de uppgifter du vill skärmdumpa.

via Apple

6. Avsluta inspelningen

Klicka på ikonen Stoppa inspelning i menyraden (en liten fyrkant inuti en cirkel) längst upp på skärmen eller tryck på Kommando + Kontroll + Esc.

7. Spara inspelningen

Så snart du är klar med inspelningen öppnar QuickTime Player automatiskt den inspelade filen för förhandsgranskning.

Klicka sedan på Arkiv > Spara för att namnge och spara din inspelning på önskad plats.

👀 Visste du att? QuickTime Player var ursprungligen tillgängligt för både macOS- och Windows-plattformar. Apple avvecklade dock Windows-versionen 2016 på grund av minskat behov av en plattformsoberoende version.

Vanliga problem med skärminspelning på Mac

Skärminspelning på en Mac är i allmänhet enkelt, men användare stöter på några vanliga problem:

Vissa appar, särskilt de med skyddat innehåll (t.ex. streamingplattformar), kan blockera skärminspelning för att förhindra obehörig delning . Om du upptäcker något fel med inspelningsinställningarna beror det troligen på dessa skyddsåtgärder.

stöder inte webbkamerainspelning , vilket kan vara en riktig besvikelse om du vill QuickTime Player, vilket kan vara en riktig besvikelse om du vill skapa mer engagerande, interaktiva videor för dina projekt.

Skärminspelning i macOS känns föråldrad, med en maximal inspelningskvalitet på 1080p . Även om 1080p fortfarande kan fungera i de flesta situationer, är avsaknaden av alternativ med högre upplösning, som 4K, märkbar.

När det gäller export av dina inspelningar stöder QuickTime Player endast formatet .mov som är exklusivt för Apple. Du kan inte spela in skärmen med standardverktygen i mer använda format som .mp4, .wmv eller .mkv. Du måste först konvertera filen.

alla inspelningar lagras lokalt på din enhet. Till skillnad från molnbaserade verktyg är En annan begränsning är attpå din enhet. Till skillnad från molnbaserade verktyg är dina inspelade videor knutna till ett system, och det kan bli krångligt att dela dem.

Läs också: 15 exempel på utbildningsvideor för medarbetarutveckling

Inbyggda verktyg som QuickTime Player och skärmdumpverktyget är utmärkta för grundläggande skärminspelning på Mac-enheter, men ibland kan du behöva mer flexibilitet eller funktionalitet för dina inspelningsbehov.

Om du till exempel arbetar med tutorials, spelvideor eller professionella presentationer behöver du avancerade funktioner som ljudmixning, redigeringsalternativ och livestreaming.

Du behöver programvara eller ett tillägg från tredje part för att få tillgång till dessa avancerade funktioner. Låt oss utforska några av de bästa på marknaden!

1. OBS Studio

via OBS Studio

OBS Studio (Open Broadcaster Software) är en öppen källkodsprogramvara som har blivit en favorit bland innehållsskapare och proffs. Den är mycket uppskattad för sin flexibilitet och robusta funktioner.

Det lätta programmet har några funktioner som är populära bland användarna:

Stöder skärminspelning och livestreaming

Gör det möjligt att spela in internt ljud, systemljud och mikrofoninmatning.

Låter dig anpassa inspelningen med flera scener, överlägg och övergångar

Erbjuder alternativ för inspelning med höga bildfrekvenser och upplösningar.

OBS Studio är perfekt för spelare, lärare och alla som vill ha professionella inspelningar utan att spendera en krona. Gränssnittet kan dock kännas överväldigande för nybörjare.

2. Camtasia

via Camtasia

Camtasia är ett av verktygen som erbjuds av TechSmith, specialister på skärmdumpning och skärminspelning, och är en förstklassig tredjepartsapp som är perfekt för proffs som vill ha en allt-i-ett-lösning för skärminspelning och videoredigering. Du kan använda detta verktyg för att spela in smidigt tack vare följande:

Användarvänligt gränssnitt för inspelning av hela skärmen eller valda delar

Inbyggd redigerare för att lägga till anteckningar, animationer och effekter

Stöd för ljudinspelning från flera källor, såsom mikrofoner och systemljud.

Royaltyfri musik och tillgångar för att förbättra dina inspelningar

Camtasia är utmärkt för att skapa handledningar, webbseminarier och utbildningsvideor. Det är nybörjarvänligt men dyrt.

3. Vmaker

via Vmaker

Letar du efter ett lättviktigt, modernt verktyg? Vmaker är ett utmärkt val för snabba skärminspelningar. Det är ett molnbaserat verktyg som är utformat för modern samverkan och innehållsskapande. Använd verktygets intuitiva användargränssnitt för att:

Spela in video, ljud och till och med webbkamerabilder samtidigt

Schemalägg inspelningar och ställ in påminnelser

Lagra och dela dina inspelningar enkelt med molnlagring

Gör grundläggande beskärningar och anteckningar med ett lättviktigt redigeringsprogram.

Vmaker är perfekt för team som samarbetar på distans eller för personer som skapar korta videor för sociala medier eller presentationer.

4. Loopback

via Loopback

Om du någonsin har haft problem med att spela in internt ljud på en Mac är Loopback från Rogue Amoeba ett utmärkt program från tredje part. Det är inte en traditionell skärminspelare för macOS, men det är ett kraftfullt verktyg för att smidigt hantera ljudkällor.

Det här verktyget är särskilt användbart för:

Kombinera systemljud och mikrofoningång i en virtuell enhet för inspelning

Spela in högkvalitativt internt ljud för poddar och videohandledningar

Integrera och dela dina inspelningar med andra verktyg som OBS Studio och QuickTime Player

Om du har problem med att spela in systemljud på en Mac kan Loopback vara en livräddare. Det är perfekt för att spela in internt ljud under livestreaming eller inspelning av en tutorial.

Det är dock ett nischverktyg som passar bäst för avancerade användare.

5. Loom

via Loom

Loom är ett av de mest använda verktygen för snabba personliga inspelningar och ett populärt val för användare som behöver ett snabbt och smidigt sätt att dela videor och spela in på en Mac.

Den har ett intuitivt gränssnitt och är perfekt för kommunikation i distansarbetande team, eftersom den möjliggör omedelbar inspelning och delning.

Loom har blivit allt populärare tack vare en omfattande produkt som låter dig:

Spela in din skärm och webbkamera samtidigt för en personlig touch

Dela inspelningar direkt med en länk

Samarbeta med team med kommentarer och feedbackfunktioner

Markera viktiga områden under inspelningen med ritverktyg

Looms enkelhet och samarbetsfunktioner gör det till ett favoritverktyg för distansarbetande team, lärare och yrkesverksamma.

6. Snagit

via Snagit

Det andra verktyget för skärmdumpning och inspelning från TechSmith, Snagit, fokuserar på användarvänlighet och högkvalitativa skärmdumpar. Det är perfekt för användare som vill kombinera skärminspelning med kommenterade bilder.

Snagit fokuserar på förenklad inspelning och ger dig möjlighet att:

Spela in hela skärmen, en vald del eller rullande områden

Kommentera inspelningar med text, pilar och effekter

Klipp och kombinera klipp med ett enkelt videoredigeringsprogram

Skapa instruktionsguider, demonstrationer och presentationer med lätthet

Snagit är perfekt för proffs som skapar handledningar eller visuell dokumentation. Dess fokus på enkelhet och polerade resultat gör det till ett pålitligt verktyg för både nybörjare och experter.

7. ClickUp

De flesta verktyg från tredje part låter dig enkelt spela in din skärm och ljud, men det är också allt de är – inspelningsprogramvara.

Om du letar efter en skärminspelningslösning som går utöver att spela in video och låter dig enkelt integrera dina inspelningar i ditt arbetsflöde, är ClickUp svaret.

ClickUp är den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

ClickUp är känt för sina projektledningsfunktioner och går utöver den grundläggande skärminspelningsfunktionen med ClickUp Clips, en superanvändbar funktion som förenklar teamsamarbetet och ökar produktiviteten.

Vad är ClickUp Clips?

Revolutionera ditt arbetsflöde för skärminspelning med ClickUp Clips

Med ClickUp Clips kan du spela in och dela din skärm direkt i ditt arbetsutrymme. Det är ett produktivitetsverktyg som överbryggar kommunikationsklyftor och gör det enklare att hålla alla på samma sida.

Oavsett om du guidar en kollega genom en uppgift, demonstrerar en funktion eller ger feedback, kommer ClickUp Clips att underlätta hela processen för dig.

Här är en video från ClickUp Clips som hjälper dig att förstå mer:

Här är några fantastiska funktioner som hjälper dig att spela in på en Mac och mycket mer:

1. Spela in skärmen och dela direkt

Med ClickUp Clips kan du spela in din skärm och webbkamera samtidigt. För att lägga till en personlig touch kan du lägga på en överlagring på din video medan du förklarar din process.

När klippen har spelats in sparas de automatiskt i ditt ClickUp-arbetsområde, så att ditt team omedelbart kan komma åt dem.

Använd ClickUp Clips för att spela in dina skärmar på ett smart sätt

2. Bifoga skärminspelningar till uppgifter

Det är här ClickUp verkligen kommer till sin rätt. Till skillnad från fristående skärminspelare kan du direkt koppla dina klipp till specifika uppgifter eller projekt. Till exempel:

Spela in en felrapport och länka den till en utvecklingsuppgift

Demonstrera en process och bifoga inspelningen till ett teamutbildningsmodul

Ge visuell feedback på en design eller ett dokument och länka det till respektive uppgift.

Omdefiniera sättet du spelar in och samarbetar med ClickUp Clips

3. Samarbeta med team med hjälp av inspelningar

Samarbetet blir enkelt när dina skärminspelningar samlas i ClickUp. Ditt team kan:

Titta på klipp direkt i uppgiften eller kommentartråden

Lämna feedback, ställ frågor eller ge uppdateringar i realtid.

Se till att alla håller sig synkroniserade utan att behöva skicka oändliga mejl fram och tillbaka.

4. Utnyttja AI med dina inspelningar

ClickUps AI-funktioner ger dig maximal användbarhet från dina inspelningar med enkla uppmaningar. ClickUp Brain kan automatiskt transkribera alla dina klipp och omvandla videoinnehåll till sökbar text som alla teammedlemmar enkelt kan referera till.

Detta gör också ditt innehåll tillgängligt för teammedlemmar som föredrar att läsa istället för att titta, samtidigt som du kan söka efter specifika nyckelord eller fraser i dina inspelningar för snabbare navigering.

Förvänta dig de smidigaste transkriptionerna av dina inspelningar med ClickUp Brain.

Se hur Brain transkriberar med lätthet:

5. Säker och centraliserad lagring

Förvara alla dina inspelningar säkert och organiserat i ClickUps säkra arbetsyta.

Öppna klipp direkt från deras tillhörande uppgifter eller projekt

Eliminera behovet av extern lagring eller tredjepartsplattformar

Se till att inspelningarna endast är tillgängliga för behöriga teammedlemmar.

ClickUp är perfekt för team, lärare och yrkesverksamma som vill kombinera skärminspelning med smidig projektledning.

💡 Proffstips: Lägg till en kort textbaserad checklista eller översikt till din uppgift i ClickUp innan du startar inspelningen. När du är klar bifogar du din klipp direkt till uppgiften och använder ClickUp Brains transkriptionsfunktion för att skapa en skriftlig sammanfattning som du enkelt kan referera till.

Bästa metoder för skärminspelning på Mac

Att skapa högkvalitativa skärminspelningar på din Mac innebär mer än att bara trycka på inspelningsknappen. För att säkerställa att dina inspelningar är tydliga, professionella och effektiva bör du överväga följande bästa praxis:

Planera ditt innehåll innan du börjar spela in

Välj en skärminspelare som passar dina behov . QuickTime Player och verktygsfältet Skärmdump är mer lämpliga för grundläggande funktioner, och för avancerade funktioner kan du överväga appar från tredje part som Camtasia och ClickUp.

Bestäm om du vill spela in systemljud, mikrofonljud eller båda, och se till att dina ljudinställningar och ljudkällor är korrekt konfigurerade.

Håll koll på inspelningens längd. Långa inspelningar kan resultera i stora filstorlekar och kräva mer omfattande videoredigering.

Välj rätt filformat och upplösning för din målgrupp. Se till att den färdiga videon är tillgänglig och bibehåller sin kvalitet på olika enheter och plattformar.

Det viktigaste är att du granskar dina inspelningar när du är klar för att säkerställa att all video och ljud har spelats in korrekt!

Varför bara spela in när du kan förbättra ditt arbetsflöde med ClickUp?

Förhoppningsvis kommer du med dessa tips och verktyg inte att göra samma misstag som Mark: att spela in skärmen och sedan upptäcka att ljudet inte kom med.

Oavsett om du använder det inbyggda skärmdumpsverktyget, utforskar tredjepartsappar som OBS Studio eller utnyttjar det effektiva arbetsflödet i ClickUp Clips, kan rätt verktyg göra hela skillnaden.

Använd ClickUps robusta programpaket för att öka nyttan av dina inspelningar. Bifoga dem till uppgifter, samarbeta med ditt team och transkribera till och med videor för sökbara insikter – allt på ett och samma ställe.

Nästa gång du trycker på "spela in" kan du göra det med ett verktyg som arbetar lika hårt som du. Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto och se själv!