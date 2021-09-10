Victory Omotayo: Hur ClickUp hjälper mig att hantera mina kunder, mitt innehåll och mitt team på ett och samma ställe

Frihet, inflytande, stabilitet, flexibilitet.

Om du är entreprenör och företagare kan detta vara några av de mål du strävar efter när du växer och utvidgar ditt växande företag.

En dag i livet för en entreprenör kan bestå av att rekrytera leads, underhålla en kundlista, genomföra kundprojekt och mycket mer. Denna dagliga cykel av att jonglera flera uppgifter och ha många roller är en av anledningarna till att många människor blir utbrända, nöjer sig med lägre lön och misslyckas när det gäller att starta eget företag.

Så hur uppnår man frihet, balans mellan arbete och privatliv och framgång?

Victory Omotayo kan berätta det för dig! Ännu bättre, hon kan visa dig hur. 😉

Som affärscoach och entreprenör har Victory lärt sig alla steg för att starta ett framgångsrikt företag, från biljettförsäljning och solida positioneringsstrategier till ett förenklat försäljningssystem och en stark närvaro i sociala medier.

Idag hjälper hon yrkesverksamma från olika branscher att uppnå resultat som leder dem till ekonomisk frihet.

För att göra detta förlitar hon sig på ett omfattande projektledningsverktyg som ClickUp för sina CRM- och innehållshanteringsbehov.

Vi fick tillfälle att träffa Victory och prata om hur hon använder ClickUp för att hantera allt sitt arbete på ett och samma ställe. Följ med och lär dig hur hon får saker gjorda med ClickUp.

Dags att lämna över mikrofonen! Varsågod, Victory! 🎤😊

Berätta om ditt företag!

Hej, jag heter Victory! 👋

Professionella och experter vänder sig till mig när de vill bli sedda och betalda som sådana.

Jag driver ett coaching- och konsultföretag som hjälper experter att utnyttja sina geniala sidor för att utveckla och lansera högprissatta grupprogram som säljer.

Jag gör detta genom mitt signaturprogram Knowledge to Profit™, där jag hjälper mina kunder att:

💎 Klargöra och validera deras mest lönsamma expertis (jag kallar detta deras ”inkomstkälla”)

💎 Öka deras sociala auktoritet genom mitt signaturverktyg Expedited Expertise Framework™.

💎 Behärska deras budskap så att de med självförtroende kan förmedla sitt värde till drömkunder.

Vilken är din favoritfunktion i ClickUp?

Dashboards. Jag älskar att använda detta för att skapa kunddashboards för mina kunder!

Med ClickUps dashboards kan du skapa detaljerade rapporter om dina viktiga kunddata.

Använd anpassningsbara widgets som cirkeldiagram, ledtid, tidrapport och mycket mer för att skapa ditt eget kontrollcenter.

Dashboards ger dig en centraliserad hubb där du kan se värdefull information om uppgifter, sprints, projekt, personer och mycket mer.

Anpassningsbara widgets i ClickUps instrumentpaneler

Hur använder du ClickUp för att driva ditt företag och dina projekt framåt?

ClickUp gör det möjligt för mig att hantera min kundlista, planera innehåll för sociala medier och leda ett team.

ClickUps kundvänliga funktioner gör det enkelt att hantera hela verksamheten i en enda projektledningsplattform.

Du kan ställa in ett CRM-system direkt i ditt arbetsområde och skapa översiktsvyer av dina kunduppdrag. Växla mellan olika vyer som tavla, tabell, kalender, lista och mer för att få en alternativ perspektiv på dina uppdrag.

Använda ClickUp som CRM och visa kundlistan i listvy

För att använda ClickUp för innehållshantering skapar du helt enkelt en ny lista i ClickUp, ställer in dina steg med anpassade statusar och skapar de uppgifter du behöver.

När du har skapat din uppgiftslista kan du börja planera din innehållskalender!

Exempel på innehållskalender i ClickUp

Visa innehållskalendern i ClickUps listvy

Hur många timmar per vecka sparar du in genom att använda ClickUp, och vad gör du med den tiden?

Jag sparar ungefär 5 timmar i veckan genom att använda ClickUp för att organisera och hantera mitt företag!

Den tid jag sparar varje vecka gör att jag kan fokusera på mer intäktsgenererande aktiviteter för att få in mer pengar till företaget.

Hur har ClickUp förbättrat ditt arbete och ditt liv?

Innan ClickUp använde jag flera olika appar för att hantera allt mitt arbete och alla mina kunder.

Att implementera ClickUp har verkligen hjälpt mig att spara tid och pengar jämfört med alla verktyg jag använde tidigare.

Det har varit oerhört fördelaktigt att ha ClickUp, särskilt med tanke på att det har allt jag behöver för min onlinebaserade coaching- och konsultverksamhet.

Vilka råd har du till andra som vill effektivisera sin produktivitet?

Om jag får ge dig ett råd, skulle jag starkt rekommendera att du fokuserar på en plattform så att du verkligen kan se effekten.

Kontakta Victory på LinkedIn, Instagram och besök hennes webbplats för att lära dig mer om hur hon kan hjälpa dig att ta ditt företag till nästa nivå. 🚀