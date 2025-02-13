Gratis mallar för att-göra-listor för Google Docs

Känner du någonsin att dina uppgifter multipliceras snabbare än du hinner skriva ner dem? När post-it-lappar staplas på hög och slumpmässiga pappersbitar skräpar ner ditt utrymme önskar du dig en bättre lösning.

Och du har rätt. Att hålla koll på dina uppgifter ska inte kännas som ett heltidsjobb.

Det är där mallar för att-göra-listor kommer in i bilden.

Dessa fördesignade mallar ser inte bara snygga ut (även om de gör det) – de ger dig ett system som fungerar. Istället för att uppfinna hjulet på nytt varje gång du planerar din dag har du ett färdigt format som prioriterar det som är viktigt, spårar dina framsteg och minskar den mentala belastningen.

Med verktyg som enkla Google Docs och smarta appar för att-göra-listor är det enkelt att anpassa dem efter din stil. Oavsett om det är en prioriteringslista, checklista eller något mer visuellt, hjälper dessa mallar dig att gå från att känna dig överväldigad till att ha kontroll.

Vad är mallar för att-göra-listor?

Mallar för att-göra-listor är förformaterade, anpassningsbara listor som är utformade för att hjälpa dig att organisera uppgifter mer effektivt.

Dessa mallar har inbyggda avsnitt för uppgiftsbeskrivningar, prioritetsnivåer, förfallodatum och uppföljning av framsteg – allt du behöver för att hålla ordning.

Många mallar i Google Docs innehåller extra detaljer som anteckningar eller taggar, vilket gör det enklare att lägga till sammanhang till dina listor.

Istället för att börja från scratch kan du med dessa mallar för checklistor fylla i uppgifter och anpassa dem efter dina behov, vilket sparar tid och säkerställer en strukturerad approach.

Vad kännetecknar en bra mall för att göra-lista?

En bra mall för att-göra-listor har en bra balans mellan struktur och flexibilitet. Här är de viktigaste funktionerna som gör en mall för checklistor i Google Docs effektiv:

Tydlig struktur : En enkel layout med avsnitt för uppgifter, prioriteringar och förfallodatum är viktigt. Det gör det enkelt att se alla nödvändiga detaljer på ett ögonblick.

Anpassningsalternativ : Möjligheten att justera fält och lägga till avsnitt innebär att du kan anpassa mallen så att den passar ditt arbetsflöde.

Prioritering och kategorisering : Har du alltid bråttom att hinna med deadlines? Genom att organisera uppgifter efter hur brådskande eller viktiga de är vet du vad du ska ta itu med först.

Framstegsspårning : Kryssrutor eller statusmarkörer hjälper dig att hålla reda på vad som är gjort, vad som behöver mer uppmärksamhet och vad som kan skjutas upp.

Enkelhet och visuell tilltalande design: En ren och enkel design ökar användbarheten och hjälper dig att fokusera på dina uppgifter.

7 mallar för att-göra-listor i Google Docs

Oavsett om du planerar din vecka, arbetar med ett projekt eller bara letar efter en mall för en inköpslista, kommer dessa mallar i Google Docs att göra underverk. Välj din stil, anpassa den och gör dig redo att bocka av uppgifter!

1. Minimal mall för att-göra-lista från GooDocs

via GooDocs

Mallen Minimal att göra-lista är perfekt för dig som vill ha enkelhet. Med avsnitt för förfallodatum, uppgiftsbeskrivningar och kryssrutor är den idealisk för att hålla dina planer överskådliga.

Denna kostnadsfria mall för checklista är särskilt användbar om du föredrar en enkel utskrivbar checklista som du kan sätta upp på väggen eller i din kalender. Den är perfekt för att skapa anpassade anteckningsböcker för företag eller privat bruk och är en av få mallar för checklista i Google Docs som ger dig en översikt över alla dina uppgifter på ett och samma ställe.

✨Perfekt för: Alla som letar efter en enkel och effektiv att göra-lista utan att fastna i för många detaljer.

2. Checklista för dagliga sysslor för barn av GooDocs

via GooDocs

Vill du att ditt barn ska lära sig att hantera sin tid och förstå vikten av ansvar – utan att ditt hem förvandlas till ett slagfält? Checklistan för dagliga sysslor är ett roligt och effektivt sätt att få dem med på tåget och göra det möjligt.

Det är ett fantastiskt, omfattande verktyg som hjälper dina barn att bygga upp självförtroende och självständighet när de tar itu med uppgifter som att städa sitt rum, packa skolväskan, mata husdjuren eller till och med duka bordet – helt på egen hand. Använd det för att skapa checklistor som håller dem motiverade och organiserade medan de lär sig värdefulla livsfärdigheter!

Du kan också använda den som en tracker för att utveckla hälsosamma vanor, som att borsta tänderna varje kväll och bädda sängen varje morgon.

✨Perfekt för: Föräldrar som vill hjälpa sina barn att utveckla sin tidsplanering och organisationsförmåga.

3. Checklista för kvalitetskontroll från GooDocs

via GooDocs

Med GooDocs checklista för kvalitetskontroll kan du skapa en checklista som är anpassad efter dina behov så att varje projekt eller uppgift blir perfekt.

Lägg till dina måste-kriterier, justera punkterna, finjustera layouten, och voilà! Den är redo att passa in i ditt arbetsflöde samtidigt som den säkerställer att fel och inkonsekvenser inte kostar dig solida resultat.

✨Perfekt för: Alla som vill uppfylla standarder, minimera fel och leverera resultat av högsta kvalitet.

4. Mall för att spåra vanor med GooDocs

via GooDocs

Mallen Habit Checklist Tracker från GooDocs hjälper dig att hålla ordning och följa dina mål under hela månaden. Oavsett om du vill dricka mer vatten, träna regelbundet, öva mindfulness eller hålla en regelbunden sömnrytm, hjälper den här mallen dig att hålla fokus och motivationen uppe för att hålla fast vid dina goda vanor.

Det gör det superenkelt att följa dina framsteg på ett visuellt tilltalande sätt, med tydliga mål och möjligheter att fira varje liten milstolpe.

✨Perfekt för: Alla som vill skapa, övervaka och upprätthålla positiva vanor på ett konsekvent sätt.

5. Checklista för avgång av anställda från GooDocs

via GooDocs

Checklistan för avgång av anställda från GooDocs förenklar avgångsprocessen för anställda och ledningen.

Denna universella blankett passar alla företag och hanterar uppsägningar och frivilliga avgångar. Den säkerställer företagets datasäkerhet och minimerar juridiska risker.

Denna mall innehåller viktiga avsnitt som anställdas namn, befattning, avdelning och sista arbetsdag. Den innehåller också en detaljerad tabell med en steg-för-steg-plan som organiserar all relevant information för en smidig avveckling.

✨Perfekt för: HR-team och chefer som vill säkerställa en smidig, regelrätt och organiserad avgångsprocess för anställda som slutar.

6. Mall för formell bröllopslista från GooDocs

via GooDocs

Bröllop innebär otaliga detaljer att hantera, och planeringen kan snabbt gå från att vara spännande till överväldigande. Är lokalen tillgänglig för dina datum? Hur kommer gästerna att ta sig dit? Hur ska det bli med menyn, dekorationerna, blommorna och musiken?

Om denna virvelvind av saker att göra blir för mycket för dig, drabbas inte av panik! Mallen för formell bröllopslista är din bästa vän för att enkelt hantera alla aspekter av dina bröllopsaktiviteter med precision och sinnesro.

Med detta pålitliga verktyg kommer du att glida igenom planeringen med lätthet, så att du kan fokusera på det som är viktigt – att skapa magiska minnen på den stora dagen.

✨Perfekt för: Förlovade par, bröllopsplanerare och alla som organiserar ett bröllop

7. Enkel mall för onboarding-checklista från Template.net

👀 Visste du att? En dysfunktionell introduktion av nyanställda kan leda till en personalomsättning på upp till 50 % under de första 18 månaderna för seniora externa rekryteringar.

Att använda beprövade mallar för introduktion säkerställer en smidig övergång för nyanställda, eftersom de ofta följer bästa praxis som skapar en positiv och välkomnande upplevelse för nykomlingar.

Mallen Simple Onboarding Checklist från Template.net är en användarvänlig och anpassningsbar mall för nyanställda som finns i flera format, vilket gör den till en värdefull resurs för företag av alla storlekar.

Den informerar ditt team om vad som ska göras före och efter ankomsten (på första dagen) för att få en ny medarbetare att känna sig hemma i din organisation. Den innehåller också förslag på dokumentation som du behöver ha redo för en smidig upplevelse.

✨Perfekt för: HR-team och chefer som vill standardisera välkomnandet och integreringen av nya medarbetare.

Begränsningar vid användning av Google Docs för att-göra-listor

Det är uppenbart att Google Docs-mallar är otroligt användbara för att skapa enkla, lättanvända checklistor. De ger dig ett enkelt och smidigt sätt att strukturera arbetet och hålla ordning.

Det finns dock några begränsningar att tänka på:

Samarbetsproblem : Även om det finns många : Även om det finns många samarbetsfunktioner för Google Docs kan redigering i realtid med flera användare ibland skapa förvirring, särskilt när man gör detaljerade justeringar.

Ingen uppgiftshantering : Googles dokumentchecklistor saknar ofta inbyggd uppgiftshantering, vilket gör det svårt att följa upp checklistans punkter och deadlines.

Begränsad anpassning : Mallarna erbjuder grundläggande anpassningsmöjligheter, men stöder kanske inte mycket specifika varumärken, komplexa designbehov eller avancerade funktioner.

Generiska designer : En utskrivbar mall är allmänt utformad, vilket kan göra att dokumenten känns mindre unika eller skräddarsydda.

Mallvariation : Alternativen kan vara begränsade för nischade eller specialiserade projekt, vilket gör det svårt att hitta en mall som passar perfekt.

Internetberoende : En stabil anslutning krävs för att komma åt Google Docs, vilket kan vara svårt i områden med dålig uppkoppling.

Prestandafördröjning: Stora eller komplexa dokument kan ta lång tid att ladda, vilket påverkar användarupplevelsen och produktiviteten.

Alternativa mallar för att-göra-listor

Om du letar efter lättredigerbara mallar för checklistor men inte vill nöja dig med ovanstående begränsningar, behöver du inte oroa dig. Många alternativ till Google Docs erbjuder anpassningsbara, färdiga mallar som är särskilt utformade för projektledning och checklistor.

ClickUp är ett sådant alternativ till Google Docs. Som en plattform för projekt- och dokumenthantering erbjuder den ett utmärkt utbud av färdiga mallar för att-göra-listor som är utformade för att hjälpa dig att uppnå mål, hålla koll på repetitiva uppgifter och öka produktiviteten.

Vill du ha mer anpassningsbara checklistor för projektledning? Med ClickUp kan du hitta en mall som passar perfekt för ditt arbetsflöde.

1. ClickUps mall för att-göra-lista

Ladda ner den här mallen Håll en löpande att göra-lista med ClickUps mall för att göra-lista.

ClickUp-mallen för att-göra-listor är den perfekta lösningen för personer som uppskattar friheten att anpassa sina att-göra-listor efter sina föränderliga behov.

Denna dynamiska mall för att-göra-listor kommer i form av ett enkelt dokument som är lätt att anpassa och fylla i allteftersom du avancerar i dina uppgifter. Den använder en checklista som gör att du kan bocka av slutförda uppgifter, vilket ger en känsla av prestation och motivation.

Oavsett om du föredrar att skriva ner uppgifter i den ordning de dyker upp eller efter hur brådskande och viktiga de är, ger denna öppna mall dig full kontroll. Den är utformad för att anpassas efter ditt arbetstempo och din stil för uppgiftshantering, vilket garanterar maximal produktivitet hela tiden.

Synkronisera denna tomma mall för att-göra-lista med ditt ClickUp-arbetsområde och dela den med teammedlemmar för gemensamma uppgifter. Om du vill ha anpassningsbara, effektiva och tillfredsställande att-göra-listor är denna mall det perfekta valet.

✨Perfekt för: De som kontinuerligt anpassar sina uppgiftslistor och föredrar ett flexibelt, anpassningsbart verktyg för sina föränderliga behov.

2. ClickUps mall för daglig att göra-lista

Ladda ner den här mallen Håll ordning varje dag med ClickUps mall för daglig att göra-lista.

ClickUps mall för daglig att göra-lista är som en digital version av en enkel uppgiftslista med penna och papper. Skillnaden? Till skillnad från en handskriven lista har den inbyggda verktyg för att spåra och övervaka dina uppgifter och din produktivitet.

Det ger dig en tydlig och organiserad översikt över dina dagliga sysslor. Det hjälper dig också att visualisera uppgifter med exempel på att göra-listor och börja slutföra det som behöver göras i första hand.

Använd ClickUps mall för daglig att göra-lista för att:

Kategorisera aktiviteter efter brådskandehet och vikt, så att viktiga uppgifter syns tydligt och inte glöms bort.

Organisera din dag eller till och med din inköpslista i hanterbara delar, så att det blir lättare att fokusera på en uppgift i taget.

Ange förfallodatum, prioritera uppgifter och lägg till anteckningar eller extra detaljer för att samla alla punkter på checklistan på ett ställe.

✨Perfekt för: Alla som vill hålla ordning, prioritera uppgifter och öka sin dagliga produktivitet.

3. Mall för att-göra-lista i ClickUp-kalendern

Ladda ner den här mallen Planera dina uppgifter i förväg med ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista.

Är du trött på att hålla reda på deadlines i huvudet, eller ännu värre, att ibland missa dem? ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista ger en tydlig översikt över ditt vecko-, tvåveckors- eller till och med månadschema så att detta blir ett minne blott.

Detta kraftfulla verktyg hjälper dig att hantera dina arbetstimmar och motsvarande aktiviteter på ett och samma ställe, så att du kan hålla ordning och ha koll på alla dina leveranser och åtaganden.

Med den här mallen kan du:

Sortera dina uppgifter i överskådliga kategorier så att du enkelt kan fördjupa dig i detaljerna och följa framstegen med ett ögonkast.

Prioritera åtgärder utifrån deadlines och brådskande ärenden – inga gissningar längre!

Planera snabbt tiden för varje uppgift och öka produktiviteten och ansvarstagandet.

✨Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma, studenter, resenärer, evenemangsplanerare och alla som vill hålla koll på viktiga datum.

4. ClickUp-mallen för att-göra-lista

Ladda ner den här mallen Se till att din vecka blir framgångsrik med ClickUps mall för att-göra-lista.

ClickUp Work To-Do Template är här för att få slut på kaoset under extremt hektiska arbetsveckor och göra planeringen av ditt arbete mer tillgänglig.

Med den här mallen blir det enkelt och roligt att se till att veckan blir produktiv. Du kommer att kunna:

Anpassa dina dagliga uppgifter efter dina veckomål för att skapa tydlighet och fokus i ditt arbete.

Dela upp större projekt i hanterbara listor med deluppgifter och deadlines, vilket ökar din effektivitet och gör det lättare att följa dina framsteg.

Prioritera projekt efter vikt, arbetsinsats eller brådskandehet, så blir tidshanteringen en barnlek.

✨Perfekt för: Alla som behöver en dynamisk checklista för att prioritera uppgifter som kräver omedelbar uppmärksamhet.

5. Mallen för aktivitetslista i ClickUp

Ladda ner den här mallen Planera dina projektaktiviteter i god tid med ClickUp-aktivitetslistmallen.

ClickUp Activity List Template är ditt verktyg för att planera, uppskatta, starta, slutföra och kontrollera projekt som ett proffs.

Här är några viktiga funktioner i mallen:

Skapade för projektledare och projektledningsansvariga (PMO) som vill skapa effektiva och ändamålsenliga aktivitetslistor.

Förenklad process för att hålla ordning på alla typer av aktiviteter – från att göra-listor och checklistor till fullständiga projektplaner och sprintar.

En helhetslösning för att organisera alla uppgifter på ett enda, lättnavigerat ställe. Skapa uppgifter, tilldela dem till rätt teammedlemmar, ställ in aviseringar för att följa framstegen och håll regelbundna möten – allt från samma arbetsyta.

✨Perfekt för: Projektledare, PMO:er, marknadsföringsteam, ekonomiteam eller alla som vill hålla ordning på sina uppgifter.

6. ClickUp-mallen för flytt-att-göra-lista

Ladda ner den här mallen Gör flyttdagen till en barnlek med ClickUps mall för att-göra-lista för flytt.

Att flytta till ett nytt hem eller kontor kan vara riktigt jobbigt. Stressen kan snabbt hopa sig mellan packning, sortering och att hålla reda på dina tillhörigheter.

Det är där ClickUps mall för att flytta att göra-listan kommer till din undsättning!

Använd denna mall för flyttchecklista för att:

Använd som en huvudsaklig uppgiftslista för alla åtgärder du måste utföra när du flyttar.

Dela upp flyttprocessen i tydliga, hanterbara arbetsuppgifter på ett centralt ställe så att du inte glömmer något viktigt.

Ta itu med dina uppgifter i ordning och planera i förväg så att du kan packa upp och komma i ordning i din nya bostad på nolltid.

✨Perfekt för: Alla som förbereder sig för att flytta, inklusive husägare, hyresgäster och flyttfirmor.

7. Mallen för ClickUp-bucketlista

Ladda ner den här mallen Använd ClickUp Bucket List Template för att hålla koll på alla punkter på din bucket list.

Oavsett om du planerar ett fallskärmshoppningsäventyr, en långbilresa, att lära dig en ny färdighet eller bara organisera din helg, så ser en checklista till att ingenting glöms bort i stressen.

ClickUp Bucket List Template är en anpassningsbar mall som låter dig visualisera de steg som krävs för att uppnå varje mål:

Dela upp stora drömmar i hanterbara delar för att få en tydlig inblick i vad som verkligen är viktigt för dig.

Organisera allt på ett överskådligt sätt på ett och samma ställe och gör stadiga framsteg mot att uppnå dina mål.

✨Perfekt för: Alla som vill sätta upp personliga mål, följa sina drömmar och planera meningsfulla upplevelser i livet.

8. ClickUp-mallen för att få saker gjorda

Ladda ner den här mallen Förverkliga dina idéer med ClickUp Getting Things Done-mallen.

Mallen ClickUp Getting Things Done implementerar den allmänt respekterade GTD-metoden (Getting Things Done) som utvecklats av produktivitetsexperten David Allen.

Grundprincipen för GTD är att våra hjärnor inte är skapade för att komma ihåg alla uppgifter. Genom att organisera allt och få det ur huvudet kan vi fokusera på det som verkligen är viktigt och öka vår produktivitet.

Med den här mallen kan du:

Organisera dina uppgifter och projekt effektivt och omvandla dem till genomförbara arbetsuppgifter som du kan ta itu med dagligen.

Optimera ditt arbetsflöde och hantera dina ansvarsområden på ett tydligare och effektivare sätt.

Använd fördefinierade anpassade fält i ClickUp för att kategorisera arbetsuppgifter efter sammanhang och prioritera uppgifter baserat på förfallodatum, erforderlig arbetsinsats och mer.

Gör dokumenten tillgängliga för hela teamet så att alla kan samarbeta och hålla sig informerade under hela processen.

✨Perfekt för: Företagsanställda, produktivitetsentusiaster eller alla som vill organisera sina uppgifter och öka effektiviteten.

9. ClickUps mall för veckolista

Ladda ner den här mallen Se till att dina veckovisa deadlines uppfylls med ClickUps mall för veckochecklista.

Vi har alla haft veckor då det känns som om man måste jonglera 50 olika saker samtidigt. På sådana dagar är planering och strukturering av dina aktiviteter hemligheten till att hålla koll på dina prioriteringar.

Det är där ClickUps mall för veckolista kommer in! Använd den för att:

Planera din vecka och prioritera dina uppgifter

Kategorisera uppgifter för bättre översikt, ställ in viktiga påminnelser för att slutföra dem i tid och följ enkelt upp framsteg och förfallodatum.

Öka din effektivitet och uppnå dina mål, oavsett hur tung arbetsbelastningen är varje vecka.

✨Perfekt för: Yrkesverksamma, studenter, föräldrar och alla som vill hålla ordning, vecka efter vecka.

10. Mall för anställningschecklista från ClickUp

Ladda ner den här mallen Optimera din rekryteringsprocess med hjälp av ClickUps mall för rekryteringschecklista.

Mallen för anställningschecklista från ClickUp effektiviserar sökandet efter och introduktionen av den perfekta kandidaten och säkerställer att varje steg, från rekrytering till integration, täcks.

Denna omfattande checklista hjälper dig att definiera förväntningar på rollen, dokumentera kvalifikationer och skapa ett organiserat arbetsflöde, vilket gör varje anställningsfas tydlig och hanterbar.

Med den här mallen kan du:

Spåra uppgifter och deadlines effektivt och håll teamet fokuserat på framsteg och ansvar.

Följ en strukturerad checklista för nyanställningar för att minimera risken att missa viktiga steg i den konsekventa utvärderingen av kandidater.

Spara tid så att du kan fokusera på att välja den som passar bäst för rollen.

✨Perfekt för: HR-team, rekryterare och chefer som är involverade i rekryteringsprocessen

11. Mall för projektchecklista i ClickUp

Ladda ner den här mallen Organisera ditt teams projektuppgifter med ClickUp-projektchecklista-mallen.

ClickUp-projektets checklista är ett värdefullt verktyg för att säkerställa att varje steg i ditt projekt är organiserat och på rätt spår.

Denna mall är tillräckligt flexibel för att du ska kunna lägga till deluppgifter som täcker viktiga projektkrav. Den hjälper dig att beskriva alla nödvändiga åtgärder och säkerställer att inga detaljer förbises.

Denna mall erbjuder:

Ett tydligt ramverk för att hålla ordning på allt från början till slut, oavsett om du planerar en enkel uppgift eller ett komplext initiativ.

Detaljerade listor med uppgifter, lättinställda deadlines och prioritering av arbete baserat på brådskande ärenden eller beroenden.

Enkel hantering av teammedlemmar, realtidsuppdateringar och statusuppdateringar med visuella rapporter och instrumentpaneler.

✨Perfekt för: Projektledare, teamledare och alla som övervakar ett projekt för att säkerställa att uppgifterna slutförs i tid och att målen uppnås.

12. ClickUp-mallen för semesterchecklista

Ladda ner den här mallen Organisera dina semesterplaner enkelt med ClickUps mall för semesterchecklista.

Att planera semestrar är inte alltid lika roligt som resorna själva. Med hjälp av mallar för resplaner kan du planera en välorganiserad resa genom att kartlägga dagliga scheman, resplaner, boende och aktiviteter.

ClickUps mall för semesterchecklista är utformad för att minska stressen under planeringen genom att hjälpa dig att hålla fokus och vara förberedd för varje del av resan.

Med denna anpassningsbara checklista kan du:

Håll koll på allt från resedokument till packningslistor och var redo när det är dags att åka.

Organisera enkelt alla dina semesteruppgifter eller affärsresor och se till att ingenting glöms bort.

Håll koll på dina uppgifter – boka boende, ordna transport och skapa en resplan – på ett och samma ställe.

Tilldela ärenden till familjemedlemmar eller vänner, så blir gruppresor mer koordinerade och stressfria.

✨Perfekt för: Resenärer, oavsett om det är familjer, ensamresenärer eller affärsresenärer, samt semesterplanerare.

13. Mall för ClickUp-checklista för pensionering

Ladda ner den här mallen Säg adjö till stressen med pensionsplanering med ClickUps mall för pensionschecklista.

Många av oss ser fram emot pensioneringen, men blir ofta stressade av tanken på att planera för den. ClickUps mall för pensionschecklista är utformad för att guida dig genom denna viktiga fas och se till att du är fullt förberedd för framtiden.

Denna omfattande mall täcker alla steg du behöver ta för att gå i pension med trygghet, från ekonomisk planering till att organisera viktiga dokument.

Denna mall innehåller:

En detaljerad checklista med uppgifter och viktiga resurser som hjälper dig att hantera alla aspekter av pensionsplaneringen.

Översikter för sparmål, sjukvårds- och försäkringsalternativ samt en tidsplan för att fylla i nödvändiga papper.

Inbyggda länkar till pålitliga resurser och praktiska checklistor för att hålla allt organiserat på ett ställe, vilket gör pensionsplaneringen mer hanterbar.

✨Perfekt för: Personer som förbereder sig för pensionering eller finansiella rådgivare som hjälper kunder att planera sin pensionering.

Välj den ultimata att göra-listan för produktivitet

Det finns många appar och mallar för dagliga checklistor, men ClickUp sticker ut som en banbrytande lösning för effektiv uppgiftshantering. Den tillgodoser olika produktivitetsbehov och erbjuder oöverträffad flexibilitet för att spåra personliga och professionella uppgifter.

ClickUps anpassningsbara mallar för checklistor gör det enkelt att organisera och hantera allt från enskilda uppgifter till stora projekt eller evenemang. Det bästa av allt? Du kan anpassa dem efter ditt arbetsflöde, så att du slipper börja från scratch.

Med ClickUp hanterar du inte bara uppgifter, utan bemästrar dem. Registrera dig för ClickUp idag!