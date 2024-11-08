Gratis mallar för kronologiska CV:n

Att söka jobb kan ibland kännas som ett heltidsjobb. Det är mycket att hålla reda på mellan att undersöka företag och förbereda sig för intervjuer, men att skriva ett CV är ofta den mest utmanande delen.

Rekryterare går igenom hundratals CV, och ett rörigt CV hamnar oftast i avslagshögen.

Det handlar inte om att du saknar kompetens – det handlar om hur du presenterar den kompetens du har. Om ditt CV inte är välorganiserat kommer rekryterarna att ha svårt att följa din erfarenhet. Och om du har en lång karriär kan det vara svårt att få plats med allt i ett överskådligt och läsbart format.

Lösningen? Använd ett kronologiskt CV. Detta format listar din arbetshistorik, med den senaste erfarenheten först, vilket gör det enkelt för rekryterare att följa din karriärväg.

Denna blogg kommer att täcka olika gratis CV-mallar i kronologiskt format och visa dig hur du skapar en på några minuter. Är du redo att charma rekryterare med ditt CV? Då kör vi!

Vad är kronologiska CV-mallar?

En kronologisk CV-mall presenterar din arbetshistorik och dina prestationer i omvänd kronologisk ordning, med din nuvarande eller senaste anställning först. Dessa mallar är fullt redigerbara och särskilt fördelaktiga för jobbsökande med många års erfarenhet att visa upp.

Varför föredrar rekryterare detta format? Det är enkelt och låter dem snabbt skumma igenom dina mest relevanta erfarenheter och tidigare jobbtitlar för att avgöra om du passar bra för rollen.

Om en rekryterare till exempel söker en marknadsföringschef och avsnittet om din anställningshistorik i ditt kronologiska CV betonar att du senast har arbetat som marknadsföringsansvarig, ökar dina chanser att bli uppmärksammad avsevärt.

Ett idealiskt kronologiskt CV-format innehåller vanligtvis följande: Namn, jobbtitel, kontaktuppgifter och andra mindre detaljer

Arbetserfarenhet (senaste i kronologisk ordning)

Utbildning

Färdigheter

Professionell sammanfattning

Karriärmål

Men oroa dig inte om du är nyutexaminerad. Du kan fortfarande använda ett CV i kronologiskt format. Placera bara din utbildning först och lista den från senaste till äldsta. Detta fungerar bra för att lyfta fram dina relevanta färdigheter och akademiska prestationer tillsammans med eventuella praktikplatser eller volontärupplevelser.

Visste du att? Leonardo da Vinci anses ofta vara den som skapade det första CV:t. År 1482 skrev da Vinci ett brev till Ludovico Sforza, hertigen av Milano, för att marknadsföra sina färdigheter och sin erfarenhet som designer, skulptör och båtbyggare.

De 7 bästa mallarna för kronologiska CV:n

Ett kronologiskt CV-format kan hjälpa dig att slippa stressen med att skapa ett CV från grunden. Nedan har vi samlat några användbara mallar för kronologiska CV:n som kan hjälpa dig att få ditt drömjobb.

1. Kronologisk CV-layoutmall från Template. Net

Om du vill skapa en professionell CV-mall är denna kronologiska CV-layout ett bra val. Den hjälper dig att visa din arbetserfarenhet på ett tydligt sätt och lyfter fram dina senaste befattningar och prestationer.

Mallen innehåller ett fält för foto, men fundera på om det passar branschens normer. Inom vissa branscher, till exempel marknadsföring, försäljning och PR, kan ett professionellt foto på ditt CV bidra till att skapa en god relation. Inom andra branscher, till exempel teknik, finans och juridik, kan det dock vara onödigt.

Avsnitt som ingår: Professionell sammanfattning, yrkeserfarenhet, utbildning, färdigheter och certifieringar

Så här använder du mallen:

Anpassa sammanfattningsavsnittet så att det direkt adresserar den typ av roll du siktar på och lyft fram dina kärnkompetenser som är relevanta för jobbet.

Lägg till tekniska färdigheter som stämmer överens med jobbeskrivningen istället för att lista generiska färdigheter. Om du till exempel söker ett jobb inom social media-marknadsföring, lägg till färdigheter som copywriting och Facebook-annonshantering.

Kvantifiera dina framgångar och betona din roll i att driva resultat, till exempel att öka webbplatsens trafik med 200 % eller öka registreringarna med 50 %.

Perfekt för: Erfarna yrkesverksamma inom alla branscher

2. Mall för CV inom redovisning från Microsoft

via Microsoft

Om du är en redovisningsspecialist som vill skapa ett funktionellt CV för ditt nästa jobb är Microsofts CV-mall för redovisning precis vad du behöver. Den använder ett minimalt format för att endast lyfta fram relevanta färdigheter och erfarenheter. Dessutom är mallen ATS-vänlig, vilket ökar chanserna att ditt CV når rekryteringschefen.

Avsnitt som ingår: Professionell sammanfattning, arbetslivserfarenhet, utbildning och färdigheter

Så här använder du mallen:

Använd detta exempel på ett kronologiskt CV för att lyfta fram områden där du uppnått konkreta resultat. Lägg till exempel till att du bidragit till att minska driftskostnaderna med 20 % genom effektiv budgetering eller implementerat ny bokföringsprogramvara som förbättrat noggrannheten.

Lyft fram relevanta kurser, specialiseringar eller certifieringar, såsom Chartered Financial Analyst (CFA) eller Certified Public Accountant (CPA).

Nämn dina kunskaper inom viktiga redovisningsområden, såsom finansiell rapportering, skattemässig efterlevnad, budgetering och revision.

Perfekt för: Professionella inom redovisning och ekonomi

💡Proffstips: ATS-system kan inte alltid läsa komplexa designer, så undvik fancy typsnitt och grafik. Använd standardtypsnitt som Arial eller Calibri för att säkerställa läsbarhet och håll dig till grundläggande formatering med tydliga rubriker som "Erfarenhet" och "Utbildning".

3. Mall för affärs-CV från Microsoft

via Microsoft

Microsofts mall för affärs-CV är en fin blandning av livfull design och professionalism. Med en mjuk blandning av nyanser är denna lekfulla kronologiska CV-mall ett utmärkt val för kreativa yrkesverksamma, särskilt konstnärer och designers.

På vänster sida kan du lägga till din bild, plats, telefonnummer, e-postadress, webbplats och karriärmål, så att du snabbt kan presentera dig själv. Ditt namn står i centrum på höger sida, följt av avsnittet om erfarenhet högst upp.

Avsnitt som ingår: Mål, erfarenhet, utbildning, kommunikation, ledarskap och referenser

Så här använder du mallen:

Lyft fram din erfarenhet av ledarskap och management, inklusive teamstorlek, projekt du lett och resultat du uppnått i tidigare jobb, för att visa dina ledaregenskaper.

Ändra avsnittet "Kommunikation" till "Viktiga prestationer" eller "Projekt" för att visa upp dina viktigaste karriärprestationer.

Gör avsnittet om mål tydligt och direkt. Lägg till karriärmål som stämmer överens med viktiga affärsfärdigheter, såsom strategisk planering, marknadsanalys eller projektledning.

Perfekt för: Kreativa yrkesutövare, såsom grafiska formgivare, konstnärer eller modedesigners

4. Mall för CV inom produktledning från Freesumés

via Freesumes

Om du letar efter en mall för ett omvänd kronologiskt CV med ett professionellt men ändå visuellt tilltalande format, behöver du inte leta längre än mallarna för produktlednings-CV från Freesumes. Denna mall har ett avsnitt om dig själv där du kan lägga till en kort översikt över din erfarenhet och dina färdigheter inom produktledning, vilket sätter tonen för ditt CV.

Avsnitt som ingår: Utbildning, erfarenhet, färdigheter och om mig

Så här använder du mallen:

Lyft fram effekten istället för uppgifterna och förklara hur du har drivit produktens tillväxt. Du kan till exempel lägga till: ”Utvecklade och genomförde en strategisk marknadsföringsplan som ökade produktförsäljningen med 40 %.”

Nämn produktledningsverktyg som du behärskar, till exempel ClickUp och Jira, i avsnittet om färdigheter.

Lägg till dina USP:er i avsnittet "Om mig", till exempel "Jag använder en användarcentrerad designmetod" eller "Certifierad Scrum Master med över fem års erfarenhet av agil produktledning".

Perfekt för: Produktchef, tillväxtproduktchef, AI-produktchef och andra yrkesverksamma inom produktledning

5. HR-CV-mall från Microsoft

via Microsoft

Om det finns en mall som kombinerar enkelhet och professionalism är det HR Resume Template från Microsoft. Många HR-proffs har svårt att ange specifika mått och prestationer som illustrerar deras inflytande.

Denna mall ändrar den approachen och uppmuntrar till en resultatorienterad presentation genom att förklara den övergripande arbetserfarenheten och inverkan i koncisa stycken.

Avsnitt som ingår: Sammanfattning, erfarenhet, färdigheter, utbildning och aktiviteter

Så här använder du mallen:

Inkludera arbetserfarenhet som tar upp aktuella HR-utmaningar, såsom medarbetarengagemang eller personalomsättning, och hur dina färdigheter direkt bidrar till lösningar. Du kan till exempel inkludera en rad i din CV-sammanfattning som: ”Brinner för att förbättra strategier för medarbetarengagemang”.

Använd HR-specifika nyckelord, såsom "talangförvärv", "medarbetarrelationer" och "prestationshantering" för att lyfta fram viktiga ansvarsområden.

Nämn professionella föreningar eller medlemskap, volontärarbete eller mentors- eller coachningsaktiviteter, såsom utbildning i arbetsplatsetik för anställda, i avsnittet "Aktiviteter".

Perfekt för: HR-personal och andra yrkesverksamma som byter till HR-branschen

6. CV för finansiell planeringsanalytiker från Template. Net

Mallen för CV för finansanalytiker från Template. Net är en idealisk kronologisk mall för finansproffs. Den har ett särskilt avsnitt för färdigheter där du kan lyfta fram din expertis inom finansiell modellering, datavisualisering och andra områden. Du kan också nämna din erfarenhet av att använda verktyg för finansiell planering.

Och även om mallen är två sidor lång, tveka inte att kondensera den till ett CV på en sida, särskilt om du är i början av din karriär.

Avsnitt som ingår: Karriärmål, arbetslivserfarenhet, utbildning, färdigheter och personlighet

Så här använder du mallen:

Välj egenskaper eller arbetsvanor som lyfter fram din finansiella analysförmåga i avsnittet "Personlighet", till exempel problemlösning och datadrivet beslutsfattande.

Markera relevanta kvalifikationer och certifieringar för finansanalytiker, såsom CFA eller CA, i avsnittet ”Utbildning”.

Lägg till ett extra avsnitt för att lyfta fram projekt du har arbetat med, till exempel fusioner och förvärv (M&A) eller finansiella revisioner.

Perfekt för: Finansanalytiker, investmentbankanalytiker och treasuryanalytiker

💡Proffstips: De flesta rekryterare är försiktiga med långa CV. Ett CV på en sida bör räcka om du inte har över 10 års erfarenhet. Håll det därför kortfattat och koncist.

7. Mall för CV inom digital marknadsföring från Canva

via Canva

Om du är digital marknadsförare förstår du värdet av marknadsföringsstrategi och mätvärden. Med Canvas mall för CV inom digital marknadsföring kan du visa upp dem på ett tydligt sätt. Den hjälper rekryterare att snabbt identifiera dina styrkor och kvalifikationer vid en första anblick, tillsammans med dina färdigheter och din totala yrkeserfarenhet.

Avsnitt som ingår: Professionell sammanfattning, färdigheter och kunskaper, volontärarbete, arbetserfarenhet och utbildningsbakgrund

Så här använder du mallen:

Nämn specifika marknadsföringskampanjer som du har lett och som har ökat engagemanget eller förbättrat avkastningen på investeringen.

Anpassa avsnittet "Färdigheter och kunskaper" till ett avsnitt "Fallstudie" för att få större genomslagskraft. Istället för att bara lista "SEO" och "Innehållsmarknadsföring" kan du till exempel inkludera en fallstudie som visar hur dina strategier har drivit organisk tillväxt.

Integrera relevanta mått i hela din arbetslivserfarenhet. Att till exempel nämna specifika siffror, såsom procentuell ökning av webbtrafik eller följare på sociala medier, ökar dina chanser att kvalificera dig för jobbet.

Perfekt för: Digitala marknadsförare, SEO-specialister, innehållsstrateger och specialister inom marknadsföring i sociala medier.

Dessa exempel på kronologiska CV är utmärkta för att lyfta fram din yrkeserfarenhet. Den verkliga utmaningen är dock att lägga till och formatera relevanta ansvarsområden, projektresultat och andra detaljer i CV:t. Du behöver också ett digitalt utrymme för att anteckna alla viktiga detaljer.

ClickUp, en ledande projektledningslösning, hjälper dig med detta! Den förenklar hela processen för att skapa ett CV. Från att hantera projektdetaljer och spåra mätvärden till att skriva ett CV – du kan hantera allt på ett och samma ställe.

Låt oss se hur du kan använda ClickUp för att skapa ett kronologiskt CV.

Anpassa dina färdigheter efter jobbets krav

Att anpassa din jobbtitel, arbetserfarenhet och kompetens till de specifika krav som anges i jobbeskrivningen är avgörande för att öka dina chanser att bli utvald till en tjänst.

Detta kan ofta vara komplicerat, särskilt om du är en yrkesverksam i början eller mitten av karriären som har haft olika roller och arbetat inom olika branscher.

ClickUp Mind Maps gör denna process mycket enklare! Du kan visuellt kartlägga dina färdigheter, erfarenheter och prestationer och koppla dem till jobbkraven.

På så sätt kan du skräddarsy ditt CV för varje ansökan och positionera din kandidatur på bästa sätt. Att visuellt kartlägga dina färdigheter och erfarenheter hjälper dig också att skriva slagkraftiga avsnitt om "Mål" eller "Om mig" i CV:t.

Använd ClickUp MindMaps för att koppla samman dina färdigheter och erfarenheter med jobbkraven

Rolig fakta: Enligt Forbes föredrar 63 % av rekryterarna att få CV som är anpassade till tjänsten.

Skapa ett CV i ClickUp Docs

När du vet vilka färdigheter och erfarenheter du ska lyfta fram i ditt CV är det dags att skapa det. ClickUp Docs är en inbyggd funktion i projektledningsplattformen ClickUp som låter dig skapa, redigera och samarbeta på dokument direkt tillsammans med dina uppgifter.

Använd ClickUp Docs för att skapa ett kronologiskt CV

Tänk på ClickUp Docs som din arbetsyta. Det är den perfekta platsen för att brainstorma idéer och skriva ner anteckningar.

Använd ClickUp Docs för att skriva innehåll till ditt CV och skapa personliga brev. Du kan också skapa ett omfattande huvud-CV i ClickUp Docs, där du listar all din erfarenhet, ansvar, prestationer, resultat och färdigheter på ett och samma ställe.

På så sätt kan du enkelt extrahera relevant information när du anpassar ditt CV för specifika jobbansökningar, så att du inte missar viktiga detaljer. ClickUp Docs låter dig också infoga tabeller, anpassa teckenstorlek och stil och mycket mer, vilket gör det enklare att skapa ett professionellt CV.

Skapa ett CV med AI

Att skriva ett CV från grunden kan vara skrämmande. Vilka detaljer ska läggas till, vilka ord ska användas och hur ska relevanta avsnitt presenteras? Att lista ut allt detta kräver en hel del arbete. Lyckligtvis kan du använda AI för att enkelt skapa ditt CV.

Prova ClickUp Brain, ClickUps kraftfulla AI-assistent. Brain kan hjälpa dig att skapa en CV-mall på några sekunder. Lägg bara till en uppmaning om att skapa ett kronologiskt CV genom att ange detaljer som bransch, erfarenhet och färdigheter, så skapar ClickUp Brain ett CV på ett ögonblick.

Använd ClickUp Brain för att skapa en CV-mall på några sekunder!

Det är inte allt. Du kan också använda ClickUp Brain för att redigera ditt CV. När du har skapat ditt CV kan du be ClickUp Brain att korrekturläsa det, göra tonen mer professionell eller lägga till effektfulla nyckelord.

ClickUp hjälper dig också att enkelt söka efter projektinformation så att du kan lägga till korrekt information i ditt CV.

Rolig fakta: 40 % av rekryterarna säger att det största misstaget som jobbsökande gör i sina CV är att de inte kvantifierar sina prestationer, enligt Glassdoor.

Hantera din jobbsökning

Du har skapat ett fantastiskt CV och sökt flera jobb. Men vad händer nu? Hur ska du hålla koll på dina ansökningar? När ska du följa upp dem?

ClickUp Job Search Template hjälper dig att hantera alla jobbansökningar på ett ställe utan alltför mycket krångel.

Ladda ner denna mall Effektivisera din jobbsökning och ansökningsprocess med ClickUp Job Search Template.

Du kan skapa uppgifter för olika ansökningar, ange rekryterarens kontaktnamn och e-postadress, lägga till jobbkrav för att anpassa ditt CV och skicka ansökningar inom tidsfristen.

Nu behöver du inte längre jonglera mellan olika kalkylblad eller appar för att hantera din jobbsökning. Du kan sortera allt på ett ställe med ClickUp, appen som har allt för jobbet!

Ingen stress längre: Få ditt drömjobb med ClickUp

Att söka jobb kan vara svårt. De oändliga ansökningarna, CV:n, personliga breven, intervjuerna – Puh! Det sista du vill är att stressa över att skapa kronologiska CV:n som inte speglar din verkliga potential.

Med ett lättanvänt funktionellt CV-format och den kombinerade kraften hos ClickUp Docs och ClickUp AI kan du snabbt skapa snygga CV:n och personliga brev och komma ett steg närmare att få det där jobbet.

Vänta inte längre! Registrera dig hos ClickUp idag och automatisera de besvärliga aspekterna av din jobbsökning.