Top Excel OKR Templates to Explore (+ Trusted Alternatives)

Har du någonsin undrat varför vissa företag blomstrar medan andra kämpar? Det handlar inte bara om imponerande marknadsföring eller en lojal kundbas, utan om att ha en tydlig vision och rätt verktyg för att förverkliga den visionen.

Det är här Objectives and Key Results (OKR) kommer in. Detta ramverk hjälper organisationer att samordna sina team, öka ansvarstagandet och uppnå ambitiösa mål.

Excel-mallar är populära lösningar för att anpassa dina OKR efter din organisations behov. De optimerar dataspårningen, vilket gör det enkelt att visualisera framsteg och upptäcka områden som kan förbättras.

I det här inlägget utforskar vi de sju bästa anpassningsbara OKR-mallarna i Excel för att effektivisera din målsättningsprocess. Vi delar också med oss av några alternativ som kanske passar dina behov bättre. Läs vidare!

Vad kännetecknar en bra OKR-Excel-mall?

Att välja rätt OKR-mall är viktigt för att effektivt hantera dina mål och säkerställa samstämmighet inom hela organisationen.

Här är några viktiga faktorer att tänka på när du väljer Excel-mallar för OKR som uppfyller dina specifika behov:

Tydlighet och enkelhet: Välj en mall med en ren, intuitiv layout som minimerar komplexiteten. Tydliga instruktioner och riktlinjer bidrar till att minska förvirringen, så att teammedlemmarna enkelt kan förstå sina roller och bidrag till varje OKR.

Anpassningsbarhet: Välj mallar som låter dig skräddarsy fält och layouter efter din organisations mål och teamdynamik. Denna flexibilitet gör att du kan justera dina mål i takt med att dina affärsprioriteringar utvecklas, så att dina OKR förblir relevanta och genomförbara.

Följa framsteg: Välj mallar med engagerande visualiseringar, såsom diagram och grafer, för att tydligt visa milstolpar och resultat. Realtidsuppdateringar i dessa visuella element hjälper teamen att övervaka sina framsteg, fira prestationer och identifiera områden som behöver uppmärksamhet.

Fördefinierade formler: Leta efter mallar med automatiserade beräkningar för att effektivisera din måluppföljning. Fördefinierade formler minskar risken för mänskliga fel och sparar tid, så att ditt team kan fokusera på att analysera resultat istället för manuell datainmatning.

Extern dataintegration: Välj mallar som kan integreras sömlöst med dina befintliga affärsplaneringssystem eller datakällor. Denna funktion säkerställer att dina OKR är anpassade efter de senaste insikterna och mätvärdena, vilket möjliggör välgrundade beslut och förbättrar den övergripande analysen.

De 7 bästa OKR-Excel-mallarna att utforska

Varje väsentligt element i en bra mall spelar en viktig roll för att förbättra tydligheten, ansvarsskyldigheten och uppföljningen av framstegen. Det är därför det är så viktigt att välja rätt OKR-mall för att samordna ditt teams insatser och uppnå mätbara resultat.

För att förenkla dina val har vi sammanställt de sju bästa Excel-mallarna för OKR. Utforska dessa alternativ för att hitta det som passar bäst för din organisation och förbättra din målsättning och planeringsprocess:

1. Excel-OKR-mallen från Weekdone

via Weekdone

Weekdones Excel-mall för OKR är idealisk för att övervaka OKR på flera nivåer. Ramverket innehåller underark för företag, team och individuella OKR. Varje cell har ett enkelt men tilltalande tema, vilket gör det lätt att läsa.

Den enkla layouten gör det också lätt att anpassa. För att spåra fler team behöver du bara duplicera ett underark.

En annan fördel är att nästan alla celler är formeldrivna. Det innebär att en uppdatering av nyckelresultaten omedelbart förändrar den övergripande måluppfyllelsen.

Varför du kommer att älska det:

Beräkna automatiskt viktiga resultat med inbyggda formler

Håll OKR-hanteringen enkel med dess fördefinierade målkategorier.

Förbättra teamets samordning med färgkodade framstegsindikatorer för snabba statusbedömningar.

Idealisk användning: Denna mall är perfekt för nystartade företag och småföretag. Den är väl lämpad för hantering av OKR med särskilt fokus på långsiktiga mål.

2. Excel-mallen för OKR-uppföljning från Mooncamp

via Mooncamp

Vill du ha en djupgående metod för OKR-uppföljning? Mooncamps Excel-mall för OKR-uppföljning är ett perfekt val. Den innehåller företags- och teamark för att följa upp varje OKR.

Dessutom kopplas varje nyckelresultat (KR) till detaljer om ägare, deadline, konfidensnivå och mer. Mallen har också ett OKR-dashboardblad som kopplar samman och visualiserar den övergripande utvecklingen.

Mooncamp tillhandahåller även en guide, check-in-blad och OKR-exempel för att främja disciplin och förståelse hos nya användare.

Varför du kommer att älska det:

Visualisera framstegen med tilltalande stapeldiagram som uppdateras i realtid.

Presentera enkelt i OKR-granskningar med ett särskilt dashboard-ark för sammanfattningar.

Förbättra ansvarsskyldigheten med tydligt definierade ansvarsområden och deadlines för varje nyckelresultat.

Idealisk användning: Detta är en idealisk mall för företag som vill ha alla sina OKR-dashboardelement på en enda sida. Den är också utmärkt för regelbundna OKR-framstegsgranskningar och datadrivna justeringar.

💡Proffstips: Letar du efter effektiva mallar för målsättning? Här är några tips för att välja rätt mall: Utvärdera dina behov för att identifiera vilka specifika mål du vill uppnå.

Utforska anpassningsalternativ som gör att du kan skräddarsy mallen så att den passar dina unika processer.

Leta efter integrationsmöjligheter med dina befintliga verktyg för smidig arbetsflödeshantering.

Utvärdera tillgängligt stöd och resurser, såsom guider och handledningar, som hjälper dig att komma igång.

3. Excel-mallen för viktade OKR från Coefficient

via Coefficient

Excel-mallen för viktade OKR anpassar affärsmålen efter avdelningsmålen. Den har en kolumn där du kan ange vikten för varje nyckelresultat för att kommunicera hur ditt team påverkar hela organisationen.

Mallen delar upp framstegen i två viktiga aspekter. Sammantaget visualiserar KR-framstegen hur långt ett team har kommit, och den viktade poängen visualiserar hur mycket KR-viktning som har uppnåtts.

Denna metod hjälper ledningen och teamen att fokusera på viktiga områden som behöver uppmärksamhet. Coefficient innehåller också en tydlig färgpalett och tydliga deadlines för att säkerställa att alla intressenter håller sig på rätt spår.

Varför du kommer att älska det:

Prioritera och analysera OKR effektivt med viktad poängsättning

Säkerställ uppdateringar i realtid med fördefinierade formler för varje cell.

Strukturera dina OKR med undertabeller och sammanfattningar för varje mål.

Idealisk användning: Mallen är utformad för team och småföretag som vill prioritera mål med stor påverkan.

4. Excel-mallen för OKR-granskning från Coefficient

via Coefficient

Coefficients Excel-mall för OKR-granskning är en populär lösning för att genomföra granskningar på ett effektivt sätt. Den är utformad för lednings- eller eskaleringsmöten för att säkerställa att OKR-målen uppnås.

Mallen innehåller en tabell som visar den senaste statusen för varje OKR – komplett med tidsramen inom vilken det ska uppnås. Den har också en kommentarsektion för att kommunicera frågor eller viktiga uppdateringar.

Förutom granskningstabellen avslutas ramverket med en sammanfattning som lyfter fram positiva aspekter och handlingsplaner. Sammantaget är det perfekt för att underlätta ett tydligt och genomförbart OKR-granskningsmöte.

Varför du kommer att älska det:

Gör enkla men djupgående OKR-granskningar med utrymme för att dokumentera detaljer och sammanfattningar.

Leverera tydliga statusuppdateringar med varje nyckelresultat mappat mot respektive mål.

Främja samarbetsinriktad feedback med särskilda områden för teamets synpunkter och förslag på nästa steg.

Idealisk användning: Detta är en utmärkt mall för HR- och ledningsgrupper. Den passar bäst när man fokuserar på kvartalsvisa prestationsutvärderingar och feedbackloopar.

5. Excel-teamets OKR-mall från Coefficient

via Coefficient

Excel Team OKR Template från Coefficient är en mall för OKR-målsättning som är utformad för små, fokuserade team. Den identifierar varje OKR, det team som ansvarar för det och tidsramen för att uppnå det. Mallens teamorienterade representation av OKR främjar ägarskap och ansvarstagande inom den specifika funktionen.

Med fördefinierade formler låter mallen dig också automatiskt spåra framsteg mot målen i realtid. Denna strömlinjeformade metod främjar effektivitet och transparens när det gäller att uppnå teamets och företagets mål tillsammans.

Varför du kommer att älska det:

Uppmuntra ansvarstagande och ägarskap med teamfokuserade OKR:er

Visualisera snabbt viktiga resultat med tilldelade tidsramar för varje mål.

Främja samarbete genom tydliga uppgifter och se till att alla känner till sina roller och bidrag till teamets mål.

Idealisk användning: Denna mall är perfekt för små, tvärfunktionella team som arbetar med samarbetsprojekt. Den säkerställer enhetliga mål och ansvarsskyldighet mellan olika funktioner, vilket gör det enklare att samordna insatser och uppnå gemensamma mål.

6. Excel-OKR-mallen från Cascade

via Cascade

Detta ramverk med flera ark från Cascade har separata avsnitt för företag, team och individuella OKR. Det låter dig också spåra framsteg och markera problem på varje nivå.

Denna Excel OKR-mall är utmärkt för att öka transparensen och ansvarsskyldigheten, med tydliga visualiseringar och automatiserade beräkningar. Dess ordlista och startguide säkerställer att alla har samma förutsättningar att bidra till de strategiska målen.

Varför du kommer att älska det:

Samordna teamets och företagets OKR med en måltracker på en sida

Spåra framsteg direkt med ett fördefinierat framstegsfält som uppdateras i realtid.

Anpassa målen utifrån avdelningens eller teamets inriktning

Idealisk användning: Denna mall är idealisk för organisationer som strävar efter att uppnå samstämmighet i teamet. Den säkerställer att alla arbetar tillsammans mot gemensamma mål.

7. OKR-kalkylblad med veckolista från WPS Template

via WPS

WPS:s OKR-kalkylblad Weekly Checklist är utformat för att hjälpa företag med föränderliga leveranser. Ramverket innehåller särskilda underark för mål, nyckelresultat, veckomål och faktiska prestationer. Detta säkerställer en strukturerad metod för att spåra och hantera veckoframsteg på OKR.

Det ger också en tydlig översikt över OKR-framstegen och ett separat utrymme för att lägga till specifika uppdateringar. Dessutom har ramverket en tabell med konfidensnivåer för varje OKR. Detta hjälper ledningen att förstå sannolikheten för framgång och de områden som behöver prioriterat stöd.

Varför du kommer att älska det:

Planera veckovisa OKR-kontroller med enkel spårning i checklista-stil.

Justera insatser och prioriteringar med fältet för uppgiftens säkerhetsnivå.

Eskalera problem enkelt med dedikerade kommentarsektioner

Idealisk användning: Denna mall är perfekt för teamledare och företag som arbetar med dynamiska mål. Den är också utmärkt för att övervaka veckovisa OKR-framsteg och fokusera på tidsbegränsade OKR.

Begränsningar med att använda Excel för OKR-mallar

Excel är ett kraftfullt verktyg för dataanalys och ett populärt alternativ till Google Sheets, men det har betydande nackdelar när det används för att sätta OKR-mål.

Här är några viktiga begränsningar att tänka på:

Samarbete: Excel saknar funktioner för samarbete i realtid, vilket gör det svårt för team att arbeta tillsammans med OKR. Manuell delning och versionskontroll kan leda till förvirring och konflikter.

Uppgiftshantering: Det erbjuder inga inbyggda funktioner för uppgiftshantering, vilket hindrar kopplingen mellan OKR och de specifika uppgifter som krävs för att förverkliga dem. Denna begränsning påverkar uppföljningen av framsteg och ansvarsskyldigheten.

Påminnelser och aviseringar: Utan påminnelser eller aviseringar om deadlines och uppdateringar om framsteg ökar risken för missade deadlines och förseningar i måluppfyllelsen.

Komplexa integrationer: Excel har begränsade integrationsmöjligheter med verktyg som inte kommer från Microsoft, vilket kräver separata dataöverföringar som kan leda till inkonsekvenser och minskad effektivitet.

Visualisering: Visualiseringarna i Excel är mindre övertygande än de som erbjuds av dedikerade målhanteringsverktyg, eftersom de saknar inbyggda analysfunktioner för att effektivt spåra OKR-framsteg.

Alternativa OKR-mallar för Excel

Excel har vissa begränsningar som gör det ganska oförenligt med strategier för målsättning. Därför är det viktigt att ha ett alternativ. Innan du provar kalkylverktyg som Google Sheets är det bäst att överväga en projektledningsstrategi.

Det är här ClickUp kommer in i bilden. Som en allt-i-ett-plattform för produktivitet erbjuder den robust uppgiftshantering, automatisering och smidiga integrationer, vilket gör den idealisk för att hantera OKR på ett effektivt sätt.

Med ClickUp kan du skapa dedikerade OKR-dashboards, ställa in påminnelser och samarbeta i realtid, vilket säkerställer att ditt team förblir samordnat och ansvarstagande. Dess anpassningsbara mallar gör det dessutom möjligt för dig att skräddarsy målsättningsprocessen efter din organisations unika behov, vilket ger fördelar som går långt utöver Excel.

Här är en kortfattad jämförelse som visar hur de skiljer sig åt:

Funktion Excel ClickUp OKR-mallbibliotek ✅Levereras med grundläggande mallar ✅ 🏆Mer variation och färdiga produktivitetsramverk Anpassning av mallar ➖Kräver manuell konfiguration ✅ 🏆Flexibla och omedelbara justeringar Visualiseringar ➖Grundläggande diagram. Tråkiga att skapa och hantera. Har ingen inbyggd analysfunktion. ✅🏆🏆Levereras med en mängd olika visualiseringar, från framstegsdiagram till kapacitetsplaneringsmatriser. Har även inbyggda instrumentpaneler som du kan anpassa för djupare analytiska insikter. Följa framsteg ➖Grundläggande och manuell uppföljning av framsteg. Komplicerat att konfigurera. ✅🏆Inkluderar visuella förloppsindikatorer, automatisk spårning och mer detaljerade uppdateringar. Måljustering ❌Ingen uppgiftshantering eller funktioner för att koppla OKR till handlingsplaner ✅🏆Erbjuder dedikerad mål- och uppgiftshantering för att säkerställa att företagets och individens OKR är strategiskt anpassade. Samarbete ❌Begränsad delning och svår realtidsredigering ✅🏆Sömlös live-redigering och ett dedikerat chattverktyg för samarbete i realtid. Har även funktioner för direktkommentarer och taggning i alla mallar och dokument. Kostnad Betald, antingen en engångslicensavgift eller prenumerationsplaner ✅🏆🏆Gratis och betalda planer finns tillgängliga för att passa dina behov. Integrationer och automatisering ➖Grundläggande, men främst inom Microsofts ekosystem. Inga automatiseringar. ✅🏆🏆Över 1000 integrationer och över 30 inbyggda verktyg. Erbjuder avancerad automatisering, inklusive generering av sammanfattningar, rapporter, uppdateringar av uppgiftsstatus och mycket mer.

ClickUp har redan förändrat projektledningen för företag över hela världen.

Vi förenklar alla processer i våra avdelningar genom att integrera plattformar för affärsintelligens, automatiserade e-postverktyg och lagra KPI:er, formulär, processdokument och beroenden i en app (ClickUp). Den är perfekt för att hantera och övervaka olika projekt med instrumentpaneler och arbeta med kunder genom att bjuda in dem som gäster.

Sammantaget är den utformad för att uppnå mål och anpassa projekt till varje fastställt OKR.

Här är några ClickUp-mallar som överträffar en Excel-fil:

1. ClickUp Companys mall för OKR och mål

Ladda ner den här mallen Visualisera, övervaka framsteg och uppnå dina affärsmål med ClickUp Company OKRs and Goals Template.

Behöver du en översikt över alla dina OKR på en sida? Då behöver du inte leta längre än ClickUp Company OKRs and Goals Template. Detta är en av de mest effektiva gratis OKR-mallarna som erbjuder 30 anpassade statusar för djupgående spårning av framsteg. Den har också 14 anpassade fält som kartlägger alla viktiga datapunkter relaterade till dina mål.

Denna mall för målsättning har åtta vyer och flera OKR-undermappar. Varje utrymme organiserar OKR på teamnivå, regionala mål och avdelningsuppgifter. Dessa vyer håller också insikter och information specifik och strukturerad.

Som ett färdigt ramverk är detta idealiskt för alla ändamål, från försäljnings-OKR till tvärfunktionella projekt.

Varför du kommer att älska det:

Optimera och strukturera OKR-uppföljningen med mål som uppgifter och nyckelresultat som deluppgifter.

Differentiera avdelningar, svårighetsgrad och OKR-kategorier med tydliga färgkodade etiketter.

Förenkla OKR-granskningen med hjälp av vyer baserade på prioritet, status och avdelning.

Idealisk användning: Denna mall är perfekt för både små och stora team som vill hantera olika OKR med detaljerad kategorisering.

2. ClickUp SMART Goals-mallen

Ladda ner den här mallen Skapa mål på några sekunder, följ måluppfyllelsen och uppnå OKR-excellens med ClickUp SMART Goals Template.

ClickUp SMART Goals Template erbjuder ett särskilt formulär med frågor som hjälper dig att skapa tydliga, genomförbara och mätbara mål. Denna funktion hjälper också användarna att medvetet förstå och skapa ett SMART-mål. Detaljerna och svaren visualiseras sedan omedelbart i tydliga OKR-tabeller.

Förutom ett formulär för att skapa mål erbjuder mallen djupgående vyer över målsättningar, nyckelmål och målinriktade insatser.

Varför du kommer att älska det:

Skapa enkelt SMART-mål med hjälp av inbyggda strukturerade formulär och tydliga uppmaningar.

Dokumentera, analysera och förstå den insats som krävs för att uppnå varje OKR genom datafält som tidslinjer, förfallodatum och tilldelade ansvarsområden.

Automatisera uppgifter baserat på deras statusförändringar och förbättra effektiviteten i dina OKR-hanteringsarbetsflöden.

Idealisk användning: Denna mall är perfekt om du behöver ett strukturerat format för att skapa och hantera dina SMART-mål. Den är också ett utmärkt val för företag som vill öka effektiviteten i OKR-uppföljningen med automatisering.

3. ClickUp OKR-mallen

Ladda ner denna mall Öka måluppfyllelsen och visualisera teamets insatser med ClickUp OKR-mallen.

ClickUps OKR-mall optimerar produktiviteten för långsiktiga och kortsiktiga affärsmål. Ramverket registrerar måldetaljer, primära team, initiativ och detaljerade tidsramar för varje OKR. Det låter dig också kartlägga OKR-typen och koppla samman viktiga resultat som deluppgifter, vilket gör att varje OKR-ruta och beroende förblir tydligt och strukturerat.

Mallens anpassade vyer visualiserar effektivt OKR-framsteg och uppdateras i takt med att du avslutar kopplade uppgifter. ClickUp innehåller också knappar för att skapa uppgifter direkt, så att du kan koppla så många mål som möjligt till respektive åtgärdspunkter.

Varför du kommer att älska det:

Ange start- och slutdatum med exakta tidslinjer för målen.

Håll dig uppdaterad om OKR-uppdateringar med fältet för live-kompletteringsfältet.

Få tillgång till anpassade vyer för team, kvartal och initiativ för enkel analys.

Idealisk användning: Denna mall passar bäst för team som fokuserar på tidrapportering i sitt OKR-arbete. Den är också utmärkt för flera tvärfunktionella team som behöver dynamiska uppdateringar om framstegen.

4. ClickUp OKR-ramverksmall

Ladda ner den här mallen Samordna affärsverksamheten, anpassa visualiseringar och styr produktiva OKR-granskningar med ClickUp OKR Framework Template.

Vill du ha ett enkelt men effektivt OKR-ramverk? ClickUp OKR Framework Template är en utmärkt lösning för att samordna affärsverksamheten.

Mallen innehåller anpassningsbara uppgiftsstatusar (t.ex. Att göra, Pågående, Klar) och fält för att spåra OKR-detaljer som avdelning och framsteg. Vyerna inkluderar en global OKR, en startguide, en framstegstavla och en tidslinje som hjälper dig att övervaka varje måls framsteg och identifiera hinder.

Den globala OKR-vyn visar uppgifter grupperade efter ansvariga team, vilket är idealiskt för avdelningsgranskningar. OKR-framstegstavlan visualiserar slutförandet av rutinuppgifter utifrån deras status.

Och tidslinjevyn säkerställer att beroende uppgifter följer projektets färdplaner och OKR-strategier.

Varför du kommer att älska det:

Använd en enkel inställning för OKR-spårning med endast nödvändiga fält som avdelning, OKR-status och framsteg.

Framhäv teamets och individernas ansvar för att främja ansvarstagande.

Skapa rapporter och liveinsikter med AI och automatisering via ClickUp Brain som är integrerat i denna mall.

Idealisk användning: Denna mall är idealisk för team som söker en balans mellan en enkel layout och en AI-integrerad OKR-process.

5. ClickUp SMART Goal Action Plan-mall

Ladda ner den här mallen Uppnå dina mål effektivt och fira milstolpar med ClickUps SMART Goal Action Plan Template.

ClickUp SMART Goal Action Plan Template är ett ramverk som effektiviserar din väg till affärsframgång. Denna mall erbjuder anpassade statusar, fält och vyer för att organisera och visualisera insikter om måluppfyllelsen.

Den grupperar uppgifter baserat på mål, kartlägger förfallodatum och låter dig markera hinder. Den erbjuder också en "Goal Health"-vy som hjälper användare att snabbt bedöma varje måls hälsa. Denna vy stöder proaktiv planering genom att flagga potentiella problem tidigt, vilket gör det lättare för ledare att justera strategier efter behov.

Varför du kommer att älska det:

Håll koll på OKR-framstegen med mallens inbyggda information om måluppfyllelse.

Koppla samman målinitiativ och OKR-status för att enkelt visualisera OKR-färdplanen och utvecklingen.

Informera ledningen om potentiella problem med det dedikerade datafältet för hinder.

Idealisk användning: Mallen passar bra för stora team och företag. Den ger en detaljerad översikt över målets hälsa och underlättar snabba ingripanden mot potentiella risker för OKR-uppfyllandet.

6. ClickUps mall för strategisk marknadsföring OKR

Ladda ner den här mallen Kombinera företagets mål med marknadsföringsstrategier för OKR med ClickUps mall för strategisk marknadsföring OKR.

Vill du kombinera dina företagsmål med dina marknadsföringsstrategier för OKR? ClickUps mall för strategisk marknadsföring OKR är din kompletta lösning. Detta ramverk kartlägger omedelbart viktiga resultat, prioritetsnivåer, OKR-kategorier och tydliga statusfält för alla dina marknadsföringskampanjer.

Du kan också övervaka kommunikationskanaler, fördela och spåra uppgiftspecifika budgetar och hantera faktiska utgifter. Flera anpassningsbara arbetsflöden, som automatiserad uppgiftsplanering och budgetuppföljning, stöder dynamiska kampanjbehov, med integrationer och vyer som enkelt kan anpassas för alla marknadsföringsprojekt.

Denna enkla OKR-mall är perfekt för många branscher och företagstyper, inklusive reklambyråer, produktionsbolag och B2B- och B2C-företag med aktiva kunder.

Varför du kommer att älska det:

Koppla samman marknadsföringskanaler med OKR för att kartlägga deras inflytande på kommunikationsstrategier.

Hantera varje OKR:s budgetar och faktiska utgifter för bättre ekonomisk kontroll.

Skapa marknadsföringsmomentum och upprätthåll en tydlig OKR-tidsram med mallens tidslinje och framstegsvy.

Idealisk användning: Mallen är perfekt för marknadsföringsteam. Den anpassar alla kampanj-OKR:er efter kanalprestanda och budgethantering.

💡Proffstips: Använd ClickUp Goals för att sätta upp, uppnå och övervaka OKR på ett mer effektivt sätt. De ger dig en tydlig bild av dina huvudmål med uppdateringar i realtid. Du kan länka projektuppgifter som bidrar till varje mål för smidig uppföljning av framstegen. Dessutom kan du kombinera dem med OKR-mallar (som ger tillgång till alla plattformens funktioner) för en omfattande och anpassningsbar OKR-hanteringsupplevelse. Så här kan det hjälpa dig: Effektivisera uppföljningen av viktiga resultat för att säkerställa att ditt team håller sig på rätt spår 📊

Främja ansvarstagande genom att tilldela teammedlemmarna specifika ansvarsområden Visualisera framstegen med dynamiska diagram som uppdateras i realtid 📈

Koppla relevanta uppgifter till dina mål för en sammanhängande projektledning 🔗

Anpassa mallarna så att de passar din organisations unika OKR-ramverk ✅

Krossa dina ambitiösa OKR med ClickUp

Visualisera dina mål och koppla dem till dina insatser – det är nyckeln till att göra meningsfulla framsteg. Sluta med den manuella ineffektiviteten i Excel och fokusera din tid på det som är viktigast – att sträva efter de stora, djärva målen (BHAG). Med en färdig OKR-mall kan du få en flygande start och bygga upp momentum.

Var och en av ClickUps sex mallar för mål och nyckelresultat som delas ovan är utrustade med live-uppföljning av framsteg, inbyggda påminnelser, samarbete och automatisering – funktioner där Excel har stora brister.

ClickUp erbjuder också dedikerad målhantering, kraftfulla analyser och fantastiska visualiseringar, vilket gör det till det bästa valet. Det är nästan för kraftfullt, men det är precis vad ditt företag förtjänar!

Så varför vänta?

Registrera dig på ClickUp och förbättra dina OKR-hanteringsprocesser redan idag!