50 roliga HR-skämt som lyser upp stämningen på jobbet

Arbetsplatser kan vara stressiga. Ambitiösa mål, hotande deadlines och komplexa teamdynamiker på jobbet kan med tiden börja kännas lite överväldigande. Men humor kan vara det perfekta motgiftet!

Oavsett om du är HR-proffs eller bara en anställd som vill skratta lite, kan dessa HR-skämt (se upp för ögonrullande HR-ordlekar också!) hjälpa till att lätta upp stämningen, höja moralen, bygga relationer och till och med förbättra produktiviteten.

Kolla in dessa roliga HR-skämt och dela dem med dina kollegor. 📢

Är du redo att skratta?

50 HR-skämt som tillför humor till din arbetsplats

En positiv arbetsmiljö är avgörande för medarbetarnas tillfredsställelse och produktivitet.

Oavsett om du vill bryta isen med skämt under virtuella teambuildingaktiviteter eller bara vill liva upp dina dagliga möten, kommer dessa 50 HR-skämt att göra susen.

Skämt för att bryta isen

Varför tog HR-teamet med sig en stege till jobbet? De ville nå nya höjder när det gäller medarbetarnas engagemang. Min inkorg har blivit så full att jag inte vet om jag jobbar här eller bara sorterar skräppost. HR: ”Vi behöver någon som kan ta ansvar för det här jobbet.” Sökande: ”Din sökning slutar här! I mitt förra jobb sa alla att jag var ansvarig när något gick fel!” Varför tog den nya medarbetaren med sig en karta till HR-intervjun?För att hen ville navigera sig igenom alla HR-avdelningens knepiga frågor. Varför går HR-proffs på konstskola? För att de är bra på att rita gränser. HR bad mig om tre referenser. Jag sa att jag skulle hänvisa dem till min terapeut, min katt och mitt Netflix-konto. Vad sa HR-chefen till kalendern?”Dina dagar är räknade!” Jag frågade HR-chefen om jag kunde bli befordrad. Han svarade: ”Visst! Till kund.” Den nya medarbetaren på mitt förra jobb frågade: ”Finns det någon problemlösare här?” Så vi gav dem naturligtvis ett förstoringsglas och önskade dem lycka till!

Chefsvänliga skämt

Vad är skillnaden mellan en chef och en ledare? En chef säger ”Gå!”, medan en ledare säger ”Kom igen!” Man säger att man ska klä sig för det jobb man vill ha, inte för det jobb man har. Tyvärr tyckte min chef inte att en rymddräkt var ”lämplig arbetsklädsel”. Chefen: ”Det här är tredje gången du kommer för sent till jobbet den här veckan. Vet du vad det betyder?” Anställd: ”Att det är onsdag?” Min chef skickade just ett sms till mig: ”Skicka mig ett av dina roliga skämt!” Jag svarade: ”Jag är upptagen med jobbet. Jag skickar ett senare.” ”Det var jätteroligt”, sa han. ”Skicka ett till!” Min chef sa att mina kollegor var rädda för mig, så jag stirrade bara på honom tills han bad om ursäkt. ”Och kom ihåg”, dundrade chefen. Det finns ingen ”Ja”, mumlade en av de anställda, ”och det finns inte mycket tecken på U i det heller. ” Jag frågade min chef om jag kunde komma sent till jobbet idag, och han svarade: ”Dröm vidare.” Är han inte bäst? Under min personliga prestationsutvärdering sa min chef: ”Som en mycket duktig läkare ordinerar jag färre lediga fredagseftermiddagar. ” Jag svarade: ”Jag behöver en second opinion!”

Skämt om kollegor

Varför tog min kollega med sig en magnet till kontoret? För att dra till sig uppmärksamhet! Varför tog kollegorna med sig en penna till mötet? För att de ville dra några allvarliga slutsatser! Teamwork är viktigt; det hjälper att skylla på någon annan. Vår kollega Arnie slutar. Vi kommer alla att sakna att göra hans jobb åt honom. På alla kontor finns det alltid en majestätisk kontorsslav, sömnig men funktionell, som dricker kaffe och överlever i en miljö full av pappersarbete.

Subtil humor

Varför hade den anställde en klocka under sitt skrivbord? Han ville jobba övertid. Vår kontorsväxt är det enda som växer här. Och den är gjord av plast. Varför gick PowerPoint-presentationen över gatan? För att komma till nästa bild! Varför gjorde datorn slut med skrivaren? Den hittade någon som passade bättre. Varför ignorerade HR mig? Det visade sig att de bara övade inför Halloween!

Snabba skratt

Våra datorer krånglade på jobbet idag, så vi var tvungna att göra allt manuellt. Det tog mig 20 minuter att blanda korten till Solitaire. Vad hände när det förflutna, nutiden och framtiden gick in på en bar? Det blev lite spänt. Varför gick HR-avdelningen till läkaren? De kände sig lite "underbemannade"! Hur många rekryterare krävs det för att byta en glödlampa? Ingen; de hittar bara en nyanställd som kan göra det. Varför tog HR-chefen med sig en cykelställning till kontoret? För att hjälpa medarbetarna att "växla upp" inför dagen! Min HR-chef säger att jag borde jobba på mina kommunikationsförmågor, så jag skickade dem ett meme om det. Min chef sa åt mig att ha en bra dag. Så jag gick hem. Varför leker anställda inte kurragömma? För att det är svårt att gömma sig för e-postmeddelanden. Min arbetsdag börjar med kaffe och slutar med att jag undviker e-post. Jag arbetar inte bra under press... eller utan press. Varför berättar vi inte hemligheter på kontoret? För många kalkylblad.

Mötesvitsar

Varför gick mötet till gymmet? För att träna på detaljerna! Vad kallar man ett möte som kunde ha varit ett e-postmeddelande? Slöseri med tid! I dagens möte ska vi alla låtsas att vi vet vad som händer. Klara, färdiga, gå! Vad är skillnaden mellan ett möte och en gisslansituation? I en gisslansituation kan man förhandla. Diskutera balansen mellan arbete och privatliv i ett möte klockan 17.00. Vilken ironi! Min hjärna under ett möte: 10 % tänker på dagordningen, 90 % försöker se ut som om jag lyssnar. Under ett strategimöte frågade någon: ”Vad tycker du om den aktuella arbetsmarknaden?” Jag svarade: ”Det är som alla andra möten – mycket prat, men jag väntar fortfarande på handling!” Den mest produktiva delen av ett möte är oftast när det är över! Möten: Där protokoll förs och timmar går förlorade.

Virala meme-skämt

När arbetsgivare vill att du ska ha tio års erfarenhet innan du fyllt 22...

via PeopleMatters

Varför tog HR-chefen semester?

via Stealthagents

Måste tysta de påträngande tankarna...😬

via Brosix

När du behöver semester från din semester!

via Brosix

I sjukdom och hälsa!

via boredpanda

Jag läste grafisk design som biämne. Det var det bästa beslutet jag någonsin tagit!

via boredpanda

Skämt om teknikbranschen

Varför slutade programmeraren sitt jobb? Hon fick inte någon höjning (av lönen)! Hur många programmerare krävs det för att byta en glödlampa? Ingen, det är ett hårdvaruproblem! Varför tyckte programmeraren inte om sin campingresa? Det fanns för många buggar. Har någon sett cybersäkerhetsteamet? Allt jag vet är att de körde ransomware. En Excel-expert går in på en bar... och slår ihop två bord.

Rollspecifika skämt

Löneadministratörer är som trollkarlar – i ena stunden har du din lön, i nästa är den slut! HR-affärspartners älskar att säga: "Vi är i detta tillsammans", men du sitter fortfarande fast i mötet! Vilken är HR-personalens favoritsport?Dodgeball. Eftersom de alltid undviker svåra frågor! HR-chefen skickade ut ett mejl om stresshantering, men nu är jag stressad över att läsa det innan deadline. Hur fick marknadsföraren ett extrajobb som fiskare? Han hade fantastiska krokar. Vad kallar man en anställd som arbetar med landskapsarkitektur? En filialchef! En företagschef flyger över öknen i en varmluftsballong när han inser att han har gått vilse. Han ropar ner till en man som rider på en kamel under honom och frågar var han befinner sig. Mannen svarar: ”Du befinner dig 42 grader och 12 minuter, 21,2 sekunder norr, 122 grader, 10 minuter väster, 212 meter över havet, på väg rakt österut mot nordost. ” ”Tack”, svarar ballongflygaren. ”Förresten, är du dataanalytiker?” ”Ja”, svarar mannen, ”hur visste du det?” Ballongflygaren säger: ”Allt du berättade för mig var helt korrekt, du gav mig mycket mer information än jag behövde, och jag har fortfarande ingen aning om vad jag ska göra. ” ”Jag är ledsen”, säger den kamelridande analytikern. ”Förresten, är du företagschef?” ”Ja”, säger ballongflygaren, ”hur visste du det?” ”Jo”, svarar analytikern*, ”du har ingen aning om var du är, ingen aning om vilken riktning du är på väg i. Du har hamnat i den här knipan genom att blåsa en massa varm luft, och nu förväntar du dig att jag ska hjälpa dig ur den.”

Roliga HR-ögonblick med ClickUps TikTok-videor

1. Dilemmat med ändlösa möten

@ClickUp HR-anställda blev virala och deras liv blev aldrig detsamma igen... ccorporatehumorworkhumor

Trött på möten som aldrig verkar ta slut? Den här videon är perfekt för alla som någonsin känt att deras kalender styr (förstör?) deras liv!

2. Överflöd av företagsslang

HR-möte jag aldrig kan glömma Del 1: @ClickUp Del 2: @ClickUp #corporatehumor #officehumor

Har du någonsin känt att det talas ett helt annat språk på ditt kontor? Dyk ner i världen av ”synergi” och ”optimering”.

3. Panik inför sista minuten-deadline

Kan du anmäla HR till HR? #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp

Denna filmklipp fångar den galna rusningen som uppstår när en deadline plötsligt flyttas fram. Det är ett scenario som många av oss känner till alltför väl, och denna video fungerar som en relaterbar påminnelse om att vi alla är med på denna kaotiska resa tillsammans.

Oavsett om du jobbar med HR eller bara är en teammedlem som behöver skratta lite, är dessa HR-vänliga TikTok-videor det perfekta sättet att lätta upp stämningen och få dig att le!

Hur man delar skämt på arbetsplatsen

Att dela ett skämt på kontoret kan bryta isen och hålla stämningen vänlig och varm. Det enklaste sättet att dela skämt på arbetsplatsen är via teamets chatt eller snabbmeddelanden. Detta håller miljön rolig och vänlig samtidigt som alla hålls ansvariga för sina konversationer med kollegor. Att dela smakfulla skämt kan hjälpa till att bryta isen och göra det lättare för anställda att få vänner på jobbet. 👥

ClickUp är ett verktyg som kan hjälpa dig att dela roliga konversationer med ditt team och stärka sammanhållningen på arbetsplatsen.

Som projektledningsverktyg erbjuder det avancerade funktioner för teamkommunikation, delning av kontorsskämt och främjande av en hälsosam arbetsmiljö.

Det innehåller samarbetsfunktioner som:

1. ClickUp Chat

Med ClickUp Chat kan du dela skämt direkt med teamet. Det är en plattform för realtidsmeddelanden där du kan skapa chattgrupper och kanaler efter projekt, team eller något annat.

Lägg till emojis, memes eller till och med ClickUp Clips till chatten och bidra till att skapa en rolig och livlig miljö som hjälper medarbetarna att knyta bättre kontakter.

Håll kontakten med ClickUp Chat Dela skämt och ha direktkonversationer med ditt team på ClickUp Chat.

Du kan också skapa en särskild kanal för att dela skämt på Chat. Dina teammedlemmar kan då och då titta in i denna roliga, informella miljö för att njuta av one-liners och andras favoritskämt under arbetstiden. En rolig chattrum kan också fungera som en teambuildingaktivitet.

Skapa helt enkelt en samling av de bästa isbrytarna för att få igång en konversation och sätt igång! 💬

2. ClickUp Brain

En av ClickUps bästa funktioner är ClickUp Brain, ett AI-skrivverktyg som ger förslag på hur du kan förbättra tydligheten och engagemanget i din text.

ClickUp Brain integreras sömlöst med Docs och andra funktioner, så att du snabbt kan sammanställa skämt för arbetsplatsen.

Detta gör det lättare för alla i teamet att skapa intressant innehåll, komma på roliga skämt och ordlekar, skapa mallar för humoristiska aktiviteter och mycket mer.

Så här kan det hjälpa:

AI Writer for Work: Skapar kvicka och humoristiska meddelanden. Skriv bara in en prompt, så genereras ett roligt svar som du kan dela med dina kollegor.

AI Knowledge Manager: Söker och hämtar skämt som lagras i ClickUp. Be den att enkelt hitta en specifik typ av skämt eller ett skämt från en viss roll.

Automatiska uppdateringar: Ställ in automatiska påminnelser eller uppdateringar för att dela ett "dagens skämt" med ditt team. Det kan vara ett roligt sätt att inleda möten eller liva upp arbetsdagen.

3. ClickUp Docs

Genom ClickUp Docs kan team samarbeta effektivt och dela dokument som inte bara innehåller arbetsinformation utan också skämt, roliga historier och mycket mer.

Dela HR-skämt och kontorsskämt med dina kollegor med ClickUps funktion för dokumentdelning.

Så här kan du använda dem:

Skapa ett särskilt dokument: Skapa ett dokument speciellt för skämt. Du kan formatera det med rubriker och avsnitt och till och med lägga till bilder eller GIF-filer för att göra det mer engagerande.

Samarbete i realtid: Bidra till skämtdokumentet i realtid. Det innebär att du kan se nya skämt när de läggs till, kommentera dem eller reagera med emojis.

Taggning och kommentarer: Tagga dina kollegor i dokumentet för att dela ett skämt direkt med dem. Du kan också lämna kommentarer på skämten för att hålla konversationen igång.

Bädda in media: Lägg till videor, bilder, memes eller ljudklipp till dina skämt. Det kan göra skämten mer dynamiska och underhållande.

Sekretess- och delningskontroller: Kontrollera vem som kan visa eller redigera skämtdokumentet. Du kan behålla det inom ditt team eller dela det med hela företaget.

Sök och organisera: Sök efter specifika skämt eller organisera dem efter kategori. Detta gör det enkelt att hitta ett skämt du minns eller att bläddra igenom olika typer.

4. ClickUp-uppgifter

Använd ClickUp Tasks för att tilldela roliga aktiviteter, till exempel en uppgift som går ut på att dela med sig av veckans favoritmeme, för att främja regelbunden deltagande i teamet och sprida humor på arbetsplatsen.

Skapa roliga uppgifter för ditt team med ClickUp Tasks

Med ClickUps verktyg för uppgiftshantering kan du också se till att dina distansanställda är engagerade och produktiva.

Så här kan du använda ClickUp Tasks:

Skapa en skämtuppgift: Skapa en uppgift specifikt för att dela skämt. Du kan uppdatera denna uppgift regelbundet med nya skämt; alla kan kolla in den när de behöver skratta.

Deluppgifter för kategorier: Använd deluppgifter för att kategorisera skämt. Du kan till exempel använda deluppgifter för ordlekar, one-liners och situationskomik. Det gör det enkelt för alla att hitta den typ av skämt de gillar.

Uppdragsgivare och deadlines: Uppdatera teammedlemmarna att dela ett skämt på specifika dagar. På så sätt får alla en tur och det blir en rolig teamaktivitet. Du kan ställa in deadlines för att påminna dem när det är deras tur.

Kommentarer och reaktioner: Låt teammedlemmarna kommentera skämten och reagera med emojis. Detta håller interaktionen livlig och gör det möjligt för alla att dela sina tankar om skämten.

Bilagor : Lägg till bilder, GIF-bilder eller videor till dina skämt. Visuell humor kan vara mycket effektiv och underhållande.

Anpassade fält: Använd anpassade fält för att lägga till extra information till dina skämt, till exempel källan eller typen av humor. Detta kan hjälpa dig att organisera och söka efter skämt senare.

Automatisering : Ställ in automatisering för att påminna teamet om att "dela din favoritmeme för veckan" eller för att meddela alla när ett nytt skämt läggs till. Detta säkerställer att skämten uppdateras och delas regelbundet.

Uppgiftsberoenden: Länka relaterade skämt eller skapa en sekvens som bygger på varandra. Detta kan göra berättandet roligare.

Förstå vilka HR-skämt som är lämpliga på jobbet – var inkluderande och respektfull

Humor kan hjälpa till att lätta upp en spänd arbetsmiljö, men din humor bör framför allt prioritera respekt och psykologisk trygghet. Oavsett om det är HR-skämt eller andra skämt på jobbet, bör ingenting du delar på jobbet såra någon eller skapa en miljö där människor känner sig marginaliserade, respektlösa eller otrygga.

Det finns vissa regler som du alltid måste komma ihåg för att vara inkluderande och respektfull mot dina kollegor:

1. Undvik diskriminerande humor

För att främja en rolig men ändå hälsosam arbetsmiljö är det viktigt att undvika humor som kan uppfattas som diskriminerande. Undvik skämt om ämnen som ras, kön, sexuell läggning eller andra egenskaper som kan få dina kollegor att känna sig utsatta, respektlösa eller obekväma.

Fokusera istället på humor som alla kan relatera till, som är rolig och ofarlig, så att alla i organisationen känner sig inkluderade, respekterade och underhållna.

2. Respektera åldersmångfald

Att vara rolig ska inte innebära att man nedvärderar eller stereotyperar någon på grund av deras ålder. Oavsett om din kollega är yngre eller äldre ska humor aldrig användas som ett verktyg för att förringa, avfärda eller förolämpa någon.

När du drar skämt för att lätta upp stämningen på jobbet är det viktigt att ta hänsyn till och respektera åldern på dina teammedlemmar. Att vara medveten om sådana situationer är viktigt för att skapa en positiv arbetsatmosfär.

3. Skapa en kultur präglad av respekt

Arbeta för att skapa en kultur där sund och hälsosam humor förbättrar arbetsmiljön istället för att försämra den. För att göra detta kan du överväga att fastställa tydliga riktlinjer för lämplig humor på arbetsplatsen.

Uppmuntra medarbetarna att noga överväga den potentiella effekten av sina skämt innan de delar med sig av dem. Öppna diskussioner om humor är viktiga för att förstå gränser och undvika att såra någon eller äventyra deras psykologiska trygghet på arbetsplatsen.

Här kan workshops eller möten som visar hur du kan använda humor som lyfter istället för att sänka stämningen vara till hjälp.

4. Skapa en SOP för hantering av negativa reaktioner

Även med de bästa avsikter kan ett skämt ibland misslyckas. Om ett skämt på arbetsplatsen oavsiktligt har sårat eller kränkt någon, måste du veta hur du ska agera. För att skapa en hälsosam arbetsmiljö är det viktigt att ha en plan för hur man hanterar sådana situationer.

Uppmuntra kollegor/anställda att säga ifrån om de tycker att ett skämt är stötande. Och när någon gör det, se det som en möjlighet att lära sig något. Avfärda inte en teammedlems känslor med fraser som "Det var bara ett skämt" eller "Kom över det".

Istället för att avfärda någons reaktion är det viktigt att lyssna och försöka förstå varför personen reagerade negativt. Att ta itu med sådana problematiska situationer kan bidra till att förebygga framtida incidenter som kan försämra arbetsmiljön.

Som HR-representant måste du göra det som är bäst för företagets intressen. Om ett skämt är olämpligt eller om någon tycker att det är okänsligt måste HR arbeta för att lösa situationen snabbt. För att utnyttja din roll som HR-proffs bör du börja med att erkänna problemet och sedan prata med de berörda medarbetarna för att lösa det. Som en proaktiv åtgärd bör du skapa skyddsmekanismer för att säkerställa att sådana situationer inte uppstår.

5. Måttlig humor på organisationsnivå

Organisationer spelar en avgörande roll när det gäller att sätta tonen för humor på arbetsplatsen, och detta går utöver att bara ha policyer på plats.

Personalavdelningar bör tillhandahålla riktlinjer för lämplig humor och inkludera detta ämne i utbildningar om mångfald och inkludering. Organisationer kan skapa särskilda utrymmen eller tider för att dela humor, till exempel en rolig fredags-e-postkedja eller en särskild chattkanal.

På så sätt skapar du ett strukturerat utlopp för humor samtidigt som du behåller kontrollen över dess lämplighet och skyddar ditt varumärke.

Dessutom bör HR-avdelningen vara beredd att hantera situationer där humorn går över gränsen och behandla dessa som utbildnings- och korrigeringsmöjligheter.

Sprid glädje på din arbetsplats med ClickUp!

Att införa humor på arbetsplatsen förbättrar teamdynamiken avsevärt, höjer moralen och skapar en mer engagerande arbetsmiljö.

Men humor ska aldrig vara sårande eller respektlöst. Innan du drar HR-skämt eller kontorsskämt, fråga dig själv om innehållet är respektfullt, oförargligt och lämpligt för arbetsplatsen. Om ett skämt som du tyckte var ofarligt träffar en kollega på en öm punkt, leta efter sätt att hantera negativa reaktioner med empati, omtanke och rätt processer. 🫶

Verktyg som ClickUp gör det enklare att dela kontorsskämt och förbättra teamkänslan. Med funktioner som ClickUp Chat och ClickUp Docs kan HR-skämt och till och med HR-ordlekar bli roliga. ClickUp gör det möjligt för team att effektivt sprida skämt, skapa humorrelaterade uppgifter och utveckla ett gemensamt arkiv med lämplig arbetsplatsshumor.

Registrera dig för ett gratis ClickUp- konto och se förändringen! 🎉