Hur du får ett jobb inom AI: Få ditt drömjobb

För inte så länge sedan var alla oroliga för att AI skulle ta deras jobb. Men nu vill vi alla veta hur man får ett jobb inom AI. AI är det nya heta området, och alla vill hoppa på AI-tåget.

Det är inte allt. Många jobb inom AI erbjuder större flexibilitet än traditionella jobb och är dessutom lukrativa. Faktum är att den genomsnittliga lönen för en professionell inom artificiell intelligens i USA är cirka 154 397 dollar per år. Företag som Meta, Netflix och Amazon har under de senaste åren kontinuerligt anställt medarbetare för att utveckla AI-system och maskininlärningsmodeller, med löner som i vissa fall når upp till 900 000 dollar.

Dessutom erbjuder AI-jobb en av de mest eftertraktade förmånerna på arbetsmarknaden i det 21:a århundradet – distansarbete. Allt detta tillsammans har fått AI-ekonomin att skjuta i höjden.

I den här artikeln lär vi oss mer om AI-branschen, hur du förbereder dig för att komma in på AI-marknaden och, viktigast av allt, hur du använder AI-verktyg för att underlätta din jobbsökning.

Förstå AI-arbetsmarknaden

Programmering, teknisk support, nätverk, projektledning, säkerhet och affärsintelligens. Vet du vad de alla har gemensamt?

⭐ Utvalda mallar

Dessa var de "hetaste" tekniska färdigheterna att lära sig 2010 – för ett och ett halvt decennium sedan. Även om dessa färdigheter fortfarande är mycket efterfrågade idag, anses de nu vara nödvändiga. Med andra ord bör du redan kunna dem.

Vad mer bör du veta? Maskininlärning (ML). ML är i grunden grunden för att få ett jobb inom AI.

Varför? Här är några exempel på hur mycket företag värdesätter maskininlärning: Netflix har minskat sina kostnader med mer än 1 miljard dollar per år genom att investera i maskininlärning via sin Netflix Recommendation Engine. Samtidigt upplevde Amazon en betydande förbättring och minskade sin "klicka för att skicka"-tid med nästan 225 % till bara 15 minuter, allt tack vare framsteg inom maskininlärning.

För att ytterligare understryka detta fann en rapport från McKinsey att nästan 20 % av C-nivåcheferna från 10 olika länder ser maskininlärning som en viktig del av sin affärsverksamhet.

Garanterar behärskning av maskininlärning dig ett jobb inom AI?

Det för dig närmare rollen, men det är inte det enda kriteriet – låt oss kolla in alla andra saker du behöver för att få det där drömjobbet inom AI!

6 steg till ditt drömjobb inom AI

Steg 1: Bygg upp rätt AI-kompetens

PwC:s rapport Global AI Jobs Barometer innehåller intressant statistik om värdet av AI-kompetens:

Jobb som kräver AI-kunskaper ger upp till 25 % högre lön på vissa marknader.

De färdigheter som arbetsgivare efterfrågar förändras i en takt som är 25 % högre i yrken som är mest utsatta för AI.

Detta visar att fler företag prioriterar medarbetare med AI-kompetens genom att prioritera dessa roller och betala högre löner.

Låt oss gå igenom några av de viktigaste AI-färdigheterna du behöver behärska för att få en fot in på din drömorganisation.

1. Prompt engineering

Prompt engineering är den nya heta trenden som alla pratar om.

Med högkvalitativa uppmaningar kan dina AI-modeller prestera på topp. Men med lågkvalitativa uppmaningar? Då får du de typiska AI-svar som folk delar som memes på sociala medier.

Prompt engineering liknar att guida generativa AI-system – som din pålitliga ChatGPT – att producera exakt det du behöver genom att skapa effektiva promptar. Om du kan tala om för AI vad den ska göra (utan att gå överstyr) är du på rätt väg.

Amazon Web Services stöder detta: prompt engineering är viktigt för alla som använder generativ AI-teknik effektivt i sitt arbete.

Här är en rolig statistik: att lägga till generativa AI-kunskaper i ditt CV kan höja din lön med upp till 47 %, vilket gör det till den högst betalda tekniska kompetensen. Det är inte längre bara användbart – det är lönsamt.

2. Programmeringskunskaper

Du kan inte arbeta inom AI utan att vara bekant med programmeringsspråk. Om mjukvaruutveckling är din grej måste du kunna Python, Java och Apache Spark och andra språk utan och innan.

Python är det mest populära språket för AI-utveckling.

Ett snabbt tips för att lära sig Python (eller något annat språk): hitta något som intresserar dig och bygg ett projekt kring det. Om du till exempel gillar spel kan du skapa en enkel AI-bot som spelar schack eller löser pussel. Om du är intresserad av fitness kan du programmera en virtuell tränare som räknar dina repetitioner på gymmet.

Att välja något som intresserar dig kommer att motivera dig att fortsätta förbättra din AI-bot, vilket är bra när du äntligen blir kallad till en anställningsintervju.

3. Lär dig Git

Tänk dig att spåra och göra ändringar i en fils källkod. Det är just det som är kraften i Git.

Git kan verka lite svårt i början, men lita på oss – du måste lära dig det, eftersom erfarna mjukvaruutvecklare svär vid Gits användbarhet.

Du bör vara bekväm med kommandon som clone, branch och rebase (även kallat squash).

Och när du ändå håller på, lär dig CI/CD-pipeline för säkerhets skull. (Du kan tacka oss senare.)

4. Datakunskaper

Den näst viktigaste kompetensen är datahantering.

AI drivs av data, och om du gillar att hantera stora mängder oorganiserade data och tolka dem kommer det att ge dig en fördel. Datamodellering, datalagring och databehandling är nödvändiga färdigheter för att lyckas i den datavetenskapsdrivna AI-branschen.

Du kommer också att behöva arbeta med databaser, både traditionella SQL och nyare system som NoSQL. Kunskap om datahantering är avgörande för att omvandla rådata till något som maskininlärningsmodeller kan använda.

5. Kunskaper om moln och API

Det är viktigt att du är bekväm med molnplattformar som Azure, AWS och Google Cloud AI.

Att kunna bygga och distribuera API-baserade appar i molnet ger dig extra poäng under anställningsprocessen.

Inlärningskurvan kan verka brant, men oroa dig inte – det finns massor av onlinekurser som hjälper dig på vägen. Här är några som du kan börja med:

6. Maskininlärning

Om du är ny inom maskininlärning bör du börja med att bekanta dig med grundläggande begrepp, såsom övervakad inlärning, oövervakad inlärning och förstärkt inlärning. Dessa är oumbärliga för en blivande ingenjör inom artificiell intelligens.

Du kommer också att vilja fördjupa dig i neurala nätverk, den arkitektur som driver djupinlärningsmodeller. Dessa system efterliknar den mänskliga hjärnan för att bearbeta komplexa data.

Maskininlärningsramverk som TensorFlow och PyTorch är viktiga för din AI-resa. Oroa dig inte om du aldrig har använt dem; det finns otaliga handledningar och onlinekurser som kan hjälpa dig att komma igång.

Om du vill ha ett roligt projekt och lära dig genom att göra – prova att använda maskininlärningsalgoritmer för att skapa en rekommendationsmotor för din favoritfilmgenre eller en bot som förutsäger aktiemarknadstrender.

Steg 2: Skaffa relevant erfarenhet

Låt oss vara ärliga – rekryterare älskar att se praktisk erfarenhet.

Att bygga ett par AI-projekt på egen hand kan göra stor skillnad när det gäller att få ditt drömjobb inom AI. Lär dig mer om Retrieval Augmented Generation och skapa din egen chatbot.

Nyckeln till att lära sig artificiell intelligens är att agera snabbt istället för att spendera oändliga timmar på att läsa böcker och blogginlägg.

Det är enkelt – börja med något praktiskt, till exempel ett klassificeringsproblem, en välkänd utmaning inom maskininlärning.

Till exempel: Ta en text och dela in den i relevanta grupper – något från din vardag skulle vara perfekt. Du kan börja med att skapa en liten dataset med cirka tio exempel per kategori i ett format som text. När du har samlat in uppgifterna sparar du dem som en CSV-fil och letar efter ett AutoML-system online. De flesta av dessa finns tillgängliga via de stora molntjänstleverantörerna.

Genom att ladda upp datasetet och träna en modell med hjälp av dessa verktyg lär du dig mer på bara två timmar än genom att läsa fem böcker om maskininlärning.

Lägg till dessa projekt (oavsett hur grundläggande de är) i din portfolio och ditt CV, så blir du en utmärkt kandidat på den konkurrensutsatta AI-arbetsmarknaden.

Steg 3: Satsa på formell utbildning och certifieringar

Låt oss prata om att skaffa en glänsande examen.

Nyligen blev University of Pennsylvania den första Ivy League-skolan som erbjuder en kandidatexamen i teknik inom AI.

Mindre än sex månader senare lanserade de även en masterutbildning inom AI, eftersom en examen inte räckte för att hantera denna snabbt växande bransch.

Faktum är att Carnegie Mellon University (CMU) gjorde detta långt innan AI blev ett välkänt begrepp. CMU lanserade USA:s första kandidatexamen i artificiell intelligens redan 2018! Så om du vill gå den formella vägen har du många alternativ att välja mellan.

Det finns något för alla, från fokuserade AI-program vid CMU till specialiserade inriktningar som maskininlärning eller robotik inom en bredare datavetenskaplig utbildning.

Men vad händer om du inte planerar att gå på en Ivy League-skola eller en toppskola?

Det är också okej – du behöver inte ha en examen från ett prestigefyllt universitet för att lyckas inom AI-området. Det finns ett brett utbud av AI-kurser online, från Coursera till YouTube-tutorials, som erbjuder allt från programmeringskunskaper till ramverk för maskininlärning.

Med rätt fokus kan du enkelt bli certifierad och bevisa dina meriter utan att behöva sätta dig i ett klassrum.

Steg 4: Nätverka och bygg upp en professionell närvaro

Vi vill inte skrämma dig, men cirka 60 % av alla jobb hittas genom nätverk (verkligen!), snarare än via jobbplattformar online.

Det är därför viktigt att bygga upp en online-närvaro och nätverka med andra AI-proffs.

Här är några sätt att komma igång: Börja med att optimera din LinkedIn-profil, en oas för alla jobbsökande.

Betrakta det som ditt digitala visitkort och se till att det är uppdaterat med relevanta färdigheter som maskininlärning och artificiell intelligens. Använd nyckelord för att förbättra synligheten och engagera dig i AI-fokuserat innehåll för att visa din expertis inom området.

Deltag sedan i AI-branschevenemang som konferenser och webbseminarier. Dessa är guldgruvor för att träffa AI-proffs, rekryteringschefer och opinionsbildare som kan presentera dig för jobbmöjligheter som aldrig publiceras online.

Att hitta mentorer är ett annat viktigt steg. Att ta kontakt med erfarna AI-ingenjörer eller dataforskare kan potentiellt leda till personliga rekommendationer.

Slutligen, glöm inte att ta kontakt med dina nuvarande kontakter genom att kontakta dem.

Att regelbundet publicera inlägg och interagera med AI-grupper kan också öka din synlighet för utvecklingsgemenskapen och rekryterare.

Ibland räcker det med ett vänligt meddelande eller en kontakt för att öppna nya vägar i din karriär.

Steg 5: Skräddarsy din jobbansökan och skapa en portfolio

En strategi för att hitta ditt drömjobb är att titta på de färdigheter som krävs och sedan lära dig dem. Det är som att bakåtkonstruera din väg till din perfekta roll.

Lägg till dessa färdigheter i din LinkedIn-profil eller jobbansökan, så kommer rekryterare snart att uppmärksamma din profil.

💡 Vänligt tips: Att behärska generativ AI, Langchain och verktyg som ChatGPT och OpenAI kan göra din profil oemotståndlig.

Steg 6: Förbered dig för intervjuer

Om du specifikt vill lära dig hur du förbereder dig för en jobbintervju inom AI, så vill vi först och främst gratulera dig! Dina ansträngningar ger resultat.

Nu ska vi lägga upp en plan: AI-intervjuer kan vara en blandning av tekniska färdigheter, problemlösning och allmän kunskap, så här är några tips för att ligga steget före konkurrenterna.

Förvänta dig grunderna: ”Vilka är de etiska utmaningarna med AI-system?”.

”Hur definierar du artificiell intelligens?”

”Vilka är några verkliga tillämpningar av AI?”

Det är viktigt att dina svar är tydliga, koncisa och inte svamliga. Visa din entusiasm och ta del av några tips för distansintervjuer innan den stora dagen.

Tekniska frågor kan ofta vara komplexa, till exempel ”Vilka är de viktigaste algoritmerna för maskininlärning?” eller ”Hur förändrar naturlig språkbehandling AI-system?”

Friska upp dina kunskaper om maskininlärningsmodeller, neurala nätverk, djupinlärning och datorseende. Om du är beredd att diskutera de tekniska detaljerna visar du att du inte bara är bekant med AI – du kan verkligen dina saker.

Håll dig uppdaterad genom att läsa artiklar, delta i workshops och arbeta med open source-projekt inom AI. Du kan också hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna genom att följa AI-experter och branschledare på sociala medier.

Slutligen, öva med AI-verktyg som ChatGPT eller InterviewBuddy. Simulera frågor och scenarier för att få feedback i realtid, vilket kan hjälpa dig att jämna ut eventuella ojämnheter inför den stora dagen.

Slutligen, kom ihåg: Du klarar det!

Låt oss vara ärliga – vägen från att lära sig AI-färdigheter till att få drömjobbet inom AI är lång och svår.

Att få ett bra jobb inom AI handlar inte bara om att koda eller bygga maskininlärningsmodeller – du måste hålla koll på din jobbansökan, vara organiserad och se till att ditt CV inte blir en relik från det förflutna.

Så varför inte använda AI för att hjälpa dig att få ditt drömjobb inom AI?

Det är här ClickUps AI-drivna funktioner och mallar kan göra stor skillnad i din jobbsökning. Osäker på hur? Låt oss först utforska mallarna som hjälper dig att förbereda dig och lyckas med din jobbsökning inom AI!

1. ClickUp SMART Goals-mall

Låt oss först sätta upp SMART-mål som hjälper dig att bygga en karriär inom AI. SMART står för: Specific (specifikt), Measurable (mätbart), Achievable (uppnåeligt), Relevant (relevant) och Time-bound (tidsbundet).

Ladda ner mallen Använd ClickUps mall för SMART-mål för att identifiera dina mål och din handlingsplan.

Det är här ClickUp SMART Goals Template kommer till sin rätt – den låter dig skapa en tydlig färdplan genom att hjälpa dig att utvärdera alla dina mål med hjälp av SMART-ramverket.

Vill du få ett jobb som maskininlärningsingenjör inom sex månader? Med den här mallen kan du dela upp målet i genomförbara steg och göra stadiga framsteg mot ditt drömjobb.

2. ClickUp-mall för jobbsökning

Nu är det dags att ta itu med jobbsökandet. Att söka många jobb och tappa bort alla ansökningar kan hindra dig från att förstå vad som fungerar bra (eller inte) i din strategi.

Det är där ClickUp Job Search Template kommer in. Denna praktiska mall är utformad för att hjälpa dig att hålla ordning och kontroll på din jobbsökning inom AI.

Ladda ner denna mall Använd ClickUps mall för jobbsökning för att övervaka och spåra dina framsteg i jobbsökandet.

Här är vad den erbjuder:

Anpassade statusar: Spåra var du befinner dig i varje ansökan – oavsett om den är "Öppen" eller "Slutförd".

Anpassade fält : Hantera din jobbsökning genom att kategorisera jobb, lägga till detaljer och se dina framsteg i en enkel översikt.

Anpassade vyer : Oavsett om du behöver prioritera dina ansökningar eller spåra konversationer med rekryterare hjälper dessa vyer dig att hålla ordning.

Projektledningsfunktioner: Använd taggar, kommentarer och automatisering för att förbättra din jobbsökningsprocess.

Oavsett om du siktar på en roll som AI-ingenjör eller utforskar AI-tjänster på nybörjarnivå, kan du med den här mallen hantera din jobbsökning på ett och samma ställe och enkelt följa dina framsteg.

ClickUp för jobbsökning och intervjuträning

Nu när vi har rätt mallar för att sätta upp våra mål och söka efter rätt jobb kan vi gå vidare till nästa viktiga steg – att skapa ett bra CV.

Ett starkt CV bör dock också innehålla följande element (med exempel): Tydlighet och kvantitativa enheter: Förbättrade kundkonverteringsgraden med 27 %.

Kraftfulla ord: Ledde ett team som ökade försäljningen med 25 %.

Nyckelord: Exempel på detaljorienterad webbutvecklare med tre års erfarenhet

Relevanta färdigheter: Hanterade en e-postlista med 10 000 kontakter och ökade engagemanget med 10 %.

Självförtroende: Ökade produktförsäljningen med 40 % under det första året

Så här kan ClickUp Brain och ClickUp Docs hjälpa dig att uppnå alla ovanstående punkter:

Med ClickUp Brains AI-funktioner kan du skapa ditt CV utifrån dina önskemål. Brain kan också ge dig flera olika versioner baserat på dina önskemål.

Låt ClickUp Brain hjälpa dig att skriva övertygande avsnitt i ditt CV

Dessutom kan du använda intelligenta uppmaningar och förslag för att lyfta fram dina prestationer.

ClickUp Docs kan hjälpa dig att organisera ditt CV som ett proffs. Med dess hierarkiska struktur kan du strukturera ditt CV på ett tydligt sätt, från kompetens till erfarenhet.

Förenkla din jobbansökningsprocess och spara tid med ClickUps Docs Hub

ClickUps AI analyserar samtidigt ditt CV och ger personliga rekommendationer baserat på det jobb du söker.

När du väl har fångat rekryterarens uppmärksamhet är det dags för nästa steg – intervjuerna.

Förberedelser inför intervjun

Vi känner alla till den ångest som uppstår när man förbereder sig för en viktig jobbintervju inom AI. Från att hålla reda på ansökningar till att komma ihåg vilka företag som föredrar sina AI-system på ett visst sätt – processen kan vara överväldigande.

Men oroa dig inte! Det är här ClickUp Brain kommer in och räddar dagen och gör din intervjusförberedelse så organiserad och stressfri som möjligt.

Tänk dig att ha en AI-driven assistent som hjälper dig att hålla koll på allt. Oavsett om det handlar om att undersöka ett företags AI-strategi, sammanställa intervjufrågor eller hantera uppföljningsuppgifter – ClickUp Brain hjälper dig.

Det är inte allt. Du kan också använda ClickUp Docs för att lagra dina forskningsanteckningar för varje företag. Detta kan hjälpa dig att förbereda dig bättre för dina jobbintervjuer genom att ha simulerade intervjuer med vänner eller mentorer.

Förenkla med ClickUp Brain

Behöver du undersöka ett företag? Klistra bara in jobbeskrivningens URL i ClickUp Brain och se AI-magin utspela sig.

Använd ClickUp Brain för att skapa och sammanfatta innehåll på bara några sekunder

Du får en sammanfattning av viktig information som hjälper dig att spara tid och energi.

Men det är inte allt – ClickUp Brain kan också generera AI-relaterade intervjufrågor baserade på ämnen som ledarskapsutmaningar eller tekniska färdigheter.

Så här kan du använda ClickUp Brain för att organisera dina förberedelser:

Undersök företaget : Skapa ett ClickUp Doc och använd Brain för att generera sammanfattningar av företaget, inklusive dess historia, mission och senaste projekt.

Håll dig uppdaterad om branschtrender : Fråga ClickUp Brain om branschspecifika insikter. Det håller dig uppdaterad om trender inom AI-branschen.

Analysera jobbeskrivningar : Sammanfatta specifika jobbkrav – detta hjälper dig att klargöra förväntningarna på jobbet, tekniska färdigheter och ansvarsområden.

Formulera företagsspecifika frågor : Brainstorma intervjufrågor som är anpassade till företaget, med fokus på deras utmaningar, prioriteringar och kultur.

Förbered dig för beteendeintervjuer: Få idéer till vanliga beteendefrågor (”Berätta om en gång när…”) och finslipa dina svar.

Spåra din jobbsökning med ClickUp Lists

Skapa och komma åt dina att göra-listor enkelt var du än befinner dig

Skapa en ClickUp-lista för att hålla koll på alla ansökningar, inklusive anteckningar från din ClickUp Brain-drivna research för varje företag. Med listor kommer du aldrig mer att missa en intervju eller uppföljningsuppgift.

Håll dig på rätt spår med ClickUp Reminders

Schemalägg återkommande uppgifter i ClickUp för att organisera provintervjuer

Har du planerat intervjuträningar med vänner eller en professionell coach? Använd ClickUp Reminders för att schemalägga provintervjuer och avsätta tid för djupinlärning.

Visa upp dina färdigheter med ClickUp Tasks

Ordna återkommande ClickUp-uppgifter för att planera övningsintervjuer

Skapa en ClickUp-lista med titeln "Projektledningsfärdigheter för intervjun" med kryssrutor för färdigheter som riskhantering, resursallokering och kommunikation med intressenter.

När du förbereder dig kan du bocka av varje färdighet så att du kan visualisera dina framsteg och se till att du träffar rätt i dina svar.

Och det är allt. Du är redo att lära dig, experimentera och få det där AI-jobbet på ditt drömföretag.

En ClickUp-användares framgångshistoria

För en praktisk inblick i hur ClickUp kan förändra din jobbsökning, ta en titt på vad en Reddit-användare nyligen delade med sig av.

Denna smarta jobbsökare förvandlade sin jobbsökning till en strategisk, visuell resa genom att skapa en anpassad instrumentpanel i ClickUp.

Här är vad deras instrumentpanel spårar:

Fördelningen av jobbansökningar på plattformar som LinkedIn och Indeed

En detaljerad tidslinje som visar när de hade perioder med intensiv ansökningsaktivitet och vilka perioder som var lite lugnare.

Realtidsuppdateringar om statusen för aktuella ansökningar

Denna anpassade ClickUp-instrumentpanel förvandlade användarens jobbsökande från en stressig process till en organiserad, datadriven process.

För det första gav instrumentpanelen användaren en översikt över var de hade ansökt, en detaljerad tidslinje över deras aktivitet och gjorde det möjligt för dem att följa sina framsteg genom uppdateringar i realtid.

Dessa insikter från ClickUp kan på liknande sätt hjälpa dig att upptäcka trender, förbättra din strategi för jobbansökningar och föra dig närmare ditt AI-jobb.

Använd AI för att få ditt drömjobb inom AI

Den berömda amerikanska skådespelaren Milton Berle sa en gång: ”Om möjligheten inte knackar på, bygg en dörr.” På denna konkurrensutsatta arbetsmarknad kan detta citat bli ditt mantra.

Det är här ClickUp kan göra skillnad i din jobbsökning.

Med verktyg som ClickUp Brain och Docs kan du enkelt spåra ansökningar, organisera intervjuscheman och undersöka företagsinformation, allt på ett och samma ställe. Eller prova mallen för jobbsökning, som låter dig spåra hela din jobbsökningsprocess.

Skapa ett gratis ClickUp-konto idag och få ditt drömjobb!