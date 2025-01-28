De 12 bästa programvarorna för hantering av datacenterinfrastruktur

IT-driften spelar en viktig roll för ett företags effektivitet och produktivitet. Det är inte särskilt förvånande. Att byta standardmodell för bärbara datorer och noggrant övervaka kostnaderna för dataservrar kan ha en avgörande inverkan på resultatet.

Data Center Infrastructure Management (DCIM) ger viktig information om ett företags hälsa och kontroll över dess resultat. Att välja rätt programvara kräver noggrann granskning av varje funktion, vilket gör urvalsprocessen besvärlig.

Faktum är att infrastrukturhantering för datacenter (DCIM) underlättar spårning av data i realtid och driver en IT-infrastrukturmarknad värd 76,85 miljarder dollar.

Med hjälp av min erfarenhet och ClickUp-teamets expertis har jag sammanställt en lista över de 12 bästa DCIM-programvarorna som du bör överväga innan du fattar ditt slutgiltiga beslut.

Vad ska du leta efter i DCIM-programvara?

Här är några viktiga funktioner att tänka på i varje DCIM-programvara för att kunna fatta ett välgrundat beslut:

Övervakning och varningar i realtid: DCIM-programvara måste proaktivt spåra kritiska infrastrukturvärden (effekt, temperatur, luftfuktighet) och ta emot varningar i rätt tid vid avvikelser.

Tillgångshantering: Alla företag måste ha en lösning för att kunna tillhandahålla en korrekt inventering av IT- och anläggningstillgångar. Alla företag måste ha en lösning för att kunna tillhandahålla en korrekt inventering av IT- och anläggningstillgångar. Tillgångshanteringsfunktionerna inkluderar spårning av plats, konfiguration och livscykelstatus.

Kapacitetsplanering: Lösningen du söker är mer än kortfristig IT-hantering . DCIM-programvaran ska kunna prognostisera framtida resursbehov baserat på historiska data och trender.

Förändringshantering: Leta efter lösningar för datacenterinfrastruktur som effektiviserar förändringsprocesser. Här ingår Leta efter lösningar för datacenterinfrastruktur som effektiviserar förändringsprocesser. Här ingår automatiseringsprogramvara och rapporteringsfunktioner som minskar manuella uppgifter och spårar efterlevnad.

Användarvänlighet och skalbarhet: Jag har sett företag växa snabbt, och DCIM-programvara måste kunna anpassas till sådana förändringar. Välj intuitiva, användarvänliga lösningar som kan hantera förändringar i ditt datacenters design.

Utöver dessa viktiga funktioner ser jag till att DCIM-programvaran erbjuder gedigen kundsupport och kan integreras med externa IT-hanteringsplattformar.

De 12 bästa DCIM-programvarorna

Efter omfattande forskning är här mina 12 bästa lösningar för hantering av datacenterinfrastruktur:

1. Device42

via Device42

Device42 är en agentlös DCIM-lösning som är känd för sina kraftfulla funktioner för automatisk upptäckt. Denna programvara står högst upp på min lista tack vare sina omfattande kartläggnings- och spårningsfunktioner.

Device42 fokuserar på IT-styrning i komplexa datacenter-miljöer. Dess styrka ligger i detaljerad tillgångshantering och omfattande integrationer med olika IT-system, vilket är till stor hjälp för datacenteroperatörer.

Device42:s bästa funktioner:

Sparar tid och minskar manuella fel med sitt automatiserade verktyg för att hitta information om IT-tillgångar och hämta dokumentation.

Ger omedelbar information om infrastrukturens hälsa med sitt omfattande centraliserade arkiv.

Effektiviserar arbetsflöden med sömlös integration med ett flertal IT-hanteringsverktyg, såsom ITSM- och CMDB-lösningar.

Begränsningar för Device42:

Komplexa initiala installations- och konfigurationsprocesser gör införandet till en omfattande process.

Omfattande funktionsuppsättning och djupgående funktionalitet kan leda till en brant inlärningskurva.

Begränsade rapporteringsfunktioner jämfört med andra DCIM-programvaror

Priser för Device42:

Anpassad prissättning

Device42-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (60 recensioner)

2. iTRACS DCIM

via Business Wire

iTRACS är en mjukvarulösning för hantering av datacenterinfrastruktur som utmärker sig inom infrastrukturhantering genom visualisering. Dess förmåga att tillhandahålla djupgående grafiska representationer av flera datacenter effektiviserar beslutsprocessen.

iTRAC:s funktioner är idealiska för stora företag som vill öka effektiviteten i sina fysiska tillgångar. Det är också bäst lämpat för energihantering, kapacitetsplanering och beroendemappning.

iTRACS bästa funktioner:

Förenklar konfigurationshantering och energiförbrukningsanalys med sitt visuella gränssnitt.

Erbjuder integrationer som stöder liveövervakning och hantering av flaskhalsar.

Ger en djupgående översikt över dataflödet och infrastrukturens hälsa genom detaljerade och anpassningsbara grafer och diagram.

Begränsningar för iTRACS:

De omfattande funktionerna passar bättre för stora företag.

Analys och insiktsgenerering är resurskrävande

iTRACS-priser:

Anpassad prissättning

iTRACS-betyg och recensioner:

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

3. Nlyte

via Nlyte

Nylte är en programvarulösning som fokuserar på automatisering och förändringshantering. Den har energioptimerare och tillgångsövervakning för att säkerställa effektiv drift av datacenter och resursanvändning.

Nlyte effektiviserar hanteringen av flaskhalsar med sin prediktiva intelligens och sina hanteringskontroller, vilket gör driften av datacenter till en barnlek.

Nlytes bästa funktioner:

Eliminerar kommunikationsbrister och samordnar aktiviteter mellan oberoende avdelningsresurser med automatiserade arbetsflöden och förändringshantering.

Erbjuder omfattande integrationsmöjligheter med andra IT-system, vilket möjliggör smidig datautbyte och processkoordinering.

Garanterar hög noggrannhet i prognoser för datacentrets livslängd med sin förenklade kapacitetsplanering.

Spårar alla förändringar av tillgångar och KPI-prestanda med sina detaljerade rapporteringsverktyg och visuella instrumentpaneler.

Begränsningar för Nlyte:

Den har ett relativt enkelt och föråldrat användargränssnitt jämfört med andra programvarualternativ.

Det kan vara svårt att anpassa plattformen efter specifika arbetsflöden eller krav, och det kan krävas professionella tjänster.

Implementeringstiden är lång på grund av dess omfattande karaktär och omfattande krav på datamigrering.

Priser för Nlyte:

Anpassad prissättning

Nlyte-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 20 recensioner)

4. Schneider Electric EcoStruxure IT

via Schneider Electric

En annan framstående DCIM-lösning är IT-hårdvarujätten Schneider Electrics EcoStruxure IT. EcoStruxure IT är känt för sin molnbaserade plattform och erbjuder realtidsövervakning och IoT-drivna insikter som optimerar datacentrets prestanda.

De största fördelarna är den smidiga integrationen med befintlig infrastruktur och de kraftfulla fjärrhanteringsfunktionerna. Med detaljerad information om energiförbrukning och incidenthantering minskar Schneider Electric effektivt driftstopp och säkerställer effektivitet, motståndskraft och hållbarhet.

Schneider Electric EcoStruxure IT:s bästa funktioner:

Erbjuder djup integration med Schneider Electrics strömförsörjnings- och kylsystem samt IT-infrastrukturhårdvara, vilket möjliggör enhetlig hantering och kontroll.

Stöder fjärrövervakning och fjärrhantering av datacenter och edge-anläggningar, vilket förbättrar översikten och kontrollen över geografiskt spridda platser.

Ger skalbarhet för att möta datacentrets tillväxt och förändrade behov.

Begränsningar för Schneider Electric EcoStruxure IT:

Stödet för tredjepartshårdvara är begränsat, vilket kan begränsa användningen i heterogena miljöer.

Hantering av utrustning som inte är från Schneider Electric inom EcoStruxure IT kan kräva ytterligare integrationsinsatser.

Priser för Schneider Electric EcoStruxure IT:

Anpassad prissättning

Schneider Electric EcoStruxure IT-betyg och recensioner:

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. ManageEngine OpManager

via ManageEngine OpManager

Om du letar efter en lösning som är specialiserad på nätverksövervakning är ManageEngine OpManager det du behöver. Denna DCIM-programvara övervakar nätverksenheter som routrar, switchar, brandväggar och lastbalanser i stor utsträckning.

ManageEngine är känt för sin enkelhet och prisvärdhet utan att kompromissa med funktionernas kvalitet.

ManageEngine OpManagers bästa funktioner:

Erbjuder viktiga DCIM-funktioner, såsom spårning av tillgångar, strömövervakning och miljöövervakning, till ett överkomligt pris.

Innehåller över 2000 prestandamätvärden, intuitiva instrumentpaneler och intelligent rapportering.

Korrelerar råa nätverkshändelser, filtrerar bort oönskade händelser och presenterar meningsfulla varningar för operatören med robust felhantering.

Begränsningar för ManageEngine OpManager:

Den erbjuder inte lika omfattande funktioner som andra program.

Den är inte lämplig för komplexa miljöer och erbjuder relativt begränsad skalbarhet.

Dess huvudsakliga fokus på nätverksövervakning gör det mindre lämpligt för miljöer med olika infrastrukturkrav.

Priser för ManageEngine OpManager:

Gratis: 30 dagars provperiod

Standardversion: Från 95 USD/år (för två användare, exklusive tillägg)

Professional Edition: Från 145 USD/år (för två användare, exklusive tillägg)

Permanent licens: Från 11 545 USD (exklusive underhåll)

Enterprise Edition: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för ManageEngine OpManager:

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

6. Hyperview DCIM

via Hyperview

Hyperview är en molnbaserad DCIM-programvara som syftar till att leverera skalbarhet, flexibilitet och tillgänglighet. Till skillnad från traditionella lokala lösningar kan denna programvara snabbt implementeras och passar företag av alla storlekar.

Hyperview erbjuder också ett intuitivt gränssnitt och enkel navigering, vilket gör det lätt att komma igång nästan omedelbart. Eftersom det är molnbaserat främjar det samarbete, åtkomst och uppdateringar av prestanda i realtid.

Hyperview DCIM:s bästa funktioner:

Håller ett centraliserat lager och spårar utrustningens livscykel

Hjälper till att optimera utnyttjandet av utrymme, ström och kylning för framtida tillväxt med en dedikerad modul för kapacitetsplanering.

Har en anpassningsbar instrumentpanel för att ge insikter om datacentrets hälsa och prestanda.

Begränsningar för Hyperview DCIM:

Det kräver en stabil internetanslutning eftersom det är en molnbaserad lösning.

Känslig data lagras utanför anläggningen, vilket kan strida mot vissa företags specifika säkerhetspolicyer.

Hyperview är relativt sett mindre anpassningsbart än andra DCIM-programvarulösningar.

Priser för Hyperview DCIM:

2 USD/år per tillgång (minst 300 tillgångar)

Hyperview DCIM-betyg och recensioner:

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

7. IBM Turbonomic

via IBM Turbonomic

Efter att ha granskat verktyg för hantering av datacenterinfrastruktur (med fokus på resurshantering) fann jag att IBM Turbonomic passade bra. Dess AI-drivna automatisering gör det möjligt för företag att optimera IT-system och säkerställa effektiv resursallokering för maximal prestanda.

De är också idealiska för att hantera datacenterresurser och kontrollera strömförbrukningen. Turbonomics fokus på livscykelhantering och nätverksövervakning gör det till en heltäckande lösning för att maximera effektiviteten och kostnadsbesparingarna.

IBM Turbonomics bästa funktioner:

Automatisk, kontinuerlig molnoptimering hjälper företag att öka effektiviteten

Bestämmer rätt resursåtgärder vid rätt tidpunkt med hjälp av AI-drivna insikter.

Anpassar konfigurationer och tillhandahåller effektivt fysisk infrastruktur i realtid

Begränsningar för IBM Turbonomic:

Erbjuder endast årspriser, vilket gör det svårt för företag att veta om det är rätt lösning för dem.

Kräver omfattande DCIM-kunskap eller specialutbildning före användning.

IBM Turbonomic-priser:

Lokalt/hybrid: Från 3 271 USD/år

Endast moln: Anpassad prissättning

IBM Turbonomic-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 230 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. FNT Command

via FNT Command

FNT Command är ett program för hantering av datacenterinfrastruktur som erbjuder omfattande datamodelleringsfunktioner och hantering av nätverksinfrastruktur. Det är särskilt väl lämpat för stora företag och telekommunikationsföretag med komplexa IT- och nätverksmiljöer.

FNT Command fokuserar på att hjälpa företag att få kontroll över hela sin IT-miljö.

FNT Commands bästa funktioner:

Skapar detaljerade och exakta representationer av IT- och nätverksinfrastrukturer för bättre planering och beslutsfattande.

Tillhandahåller omfattande verktyg för hantering av nätverksresurser, anslutningar och beroenden, vilket underlättar effektiv nätverksplanering och optimering.

Ger en helhetsbild av driftshanteringen för att proaktivt identifiera och hantera potentiella problem.

Begränsningar för FNT Command:

Mindre tillgängligt för mindre organisationer med begränsade budgetar.

Att anpassa FNT Command till specifika arbetsflöden eller krav kräver omfattande konfiguration och expertis.

Kommer med en brant inlärningskurva

Priser för FNT Command:

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av FNT Command:

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. Atlassian Data Center

via Atlassian

För dem som vill hantera stora volymer av affärskritiska IT-operationer är Atlassian Data Center en självklar lösning. Denna DCIM-programvaras specialitet ligger i att möjliggöra skalbarhet och säkerhet. Den möjliggör samarbete och smidig hantering av komplexa arbetsflöden utan betydande driftstopp.

Med alla dessa funktioner passar Atlassian Data Center bäst för storskaliga verksamheter och organisationer.

Atlassian Data Centers bästa funktioner:

Säkerställer oavbruten åtkomst till kritiska applikationer som Jira Software och Confluence även vid infrastrukturfel eller underhåll.

Hanterar ökade användarbelastningar och datavolymer utan problem

Erbjuder säkerhetskontroller och dataskydd i företagsklass för känslig information.

Begränsningar för Atlassian Data Center:

Kommer med en hög grad av komplexitet och kräver datacenterchefer för implementering.

Omfattande funktioner medför också höga priser.

Erbjuder begränsat fokus på specialiserade DCIM-applikationer som strömförbrukning.

Priser för Atlassian Data Center:

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Atlassian Data Center:

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Sunbird DCIM

via Sunbird DCIM

Sunbird DCIM är en programvarulösning som är bäst lämpad för energihantering. Dess omfattande funktioner sträcker sig till realtidsövervakning av förbrukning och automatisering för att hantera potentiella avbrott.

Programvaran erbjuder alla sina funktioner i ett enkelt men intuitivt gränssnitt. Sunbird DCIM inkluderar även miljöövervakning samt analys och hantering av drifttid.

Sunbird DCIM:s bästa funktioner:

Ger omedelbar inblick i datacentrets hälsa och prestanda

Optimerar effektivt resurser som utrymme, ström och kylning genom prediktiv modellering och scenarioanalys.

Spårar livscykeln för all utrustning, inklusive IT-tillgångar, strömförsörjning och kylningsinfrastruktur.

Begränsningar för Sunbird DCIM:

Fokus är i stort sett begränsat till strömförbrukning.

Integrationer kräver ofta anpassad utveckling.

Priserna ligger i den högre delen av skalan för dem som inte har ett stort fokus på energiförbrukning.

Priser för Sunbird DCIM:

Power IQ DCIM-övervakning: 5,50 USD/månad per nod

dcTrack DCIM-drift: 17,50 $/månad per skåp

DCIM-paket: 25,65 $/månad per skåp

Sunbird DCIM-betyg och recensioner:

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 160 recensioner)

11. Cormant-CS DCIM

via Cormant

Cormant-CS är en programvarulösning som fokuserar på mobilitet i hanteringen av datacenterinfrastruktur. Den är utmärkt för att skapa 3D-modeller av datacenter, och denna specialisering omfattar även realtidsinformation om utrymmesanvändning, strömförbrukning och termiska förhållanden.

Cormant-CS är ett populärt val för företag som vill maximera datacentrets effektivitet och planera för framtida tillväxt.

Cormant-CS DCIM:s bästa funktioner:

Underlättar intuitiv planering och hantering genom detaljerade och exakta 3D-representationer av datacentermiljöer.

Effektiviserar förändringsprocesser och säkerställer efterlevnad med automatiserade arbetsflöden och godkännanden.

Tillhandahåller kraftfulla verktyg för att analysera och anpassa IT-infrastrukturstrategier i realtid.

Begränsningar för Cormant-CS DCIM:

Levereras med omfattande implementering och driftsättningstid.

För att behärska alla funktioner och egenskaper i Cormant CS krävs en lång inlärningskurva.

Prisalternativen passar inte mindre organisationer.

Priser för Cormant-CS DCIM:

Startpaketabonnemang: Från 7 200 USD/år

Startpaket med evig licens: Från 13 999 USD

Lösningar för mer än 1500 tillgångar: Anpassad prissättning

Cormant-CS DCIM-betyg och recensioner:

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

12. Vertiv Trellis

via Vertiv

Vertiv Trellis erbjuder DCIM-programvarulösningar som fokuserar på att maximera effektiviteten och drifttiden. Programvaran är specialiserad på anpassade system som Environet™ och Environet™ Alert.

Vertiv Trellis erbjuder omfattande övervakning i realtid och kapacitetsplanering, vilket är idealiskt för företag som vill optimera sin energihantering.

Vertiv Trellis bästa funktioner:

Erbjuder proaktiv problemdetektering och snabb respons på potentiella problem med liveövervakning.

Identifierar områden med energislöseri och hjälper till att implementera strategier för miljö- och kostnadsoptimering genom visuella instrumentpaneler.

Begränsningar för Vertiv Trellis:

Komplexa tredjepartssystem och verktygsintegration

Supportens nivå och responsivitet kan variera beroende på vilken specifik lösning som väljs.

Priser för Vertiv Trellis:

Anpassad prissättning

Vertiv Trellis betyg och recensioner:

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Specialiserad DCIM-programvara är avgörande för att stärka infrastrukturen och den operativa effektiviteten. Ett projektbaserat verktyg, som ClickUp, kan dock vara en game changer, särskilt när det gäller att anpassa IT-systemen till verksamheten i stort.

Med sina omfattande funktioner fokuserar ClickUp på att effektivisera arbetsflöden och förbättra samarbetet.

Dessa funktioner är avgörande för en effektiv infrastrukturhantering. De hjälper också företag att hantera IT och andra verksamheter, såsom CRM och HR.

Så här fungerar ClickUp som ett IT-projektledningsverktyg för att optimera drift, kapacitet och infrastrukturhälsa:

Öka effektiviteten med uppgiftshantering

Med DCIM-insikter i realtid är det viktigt att slutföra de uppgifter som följer av detta, såsom planerade driftstopp och uppgraderingar. ClickUp erbjuder en omfattande uppsättning funktioner för uppgiftshantering som underlättar detta.

Skapa, delegera och spåra uppgifter smidigt för effektiv förändringshantering med ClickUp Tasks

ClickUp Tasks är en funktion för uppgiftshantering som är idealisk för att hantera förändringar som beror på IT-infrastrukturen. Den hjälper till att effektivisera utförandet och uppföljningen av uppgifter med funktioner för omedelbar uppgiftskapande och delegering.

ClickUp Tasks underlättar också förändringshantering med sin visualisering av uppgifters framsteg i realtid. Detta skapar en ansvarstagande och progressiv IT-miljö.

Effektivisera verksamheten med standardiserade ramverk

Att hantera rutinunderhåll och schemalägga projekt kan bli tråkigt och repetitivt. Därför är det viktigt att ha ett ramverk för att effektivisera alla driftsuppgifter.

ClickUp har en rad användarvänliga IT-mallar som hjälper dig att standardisera dina affärsprocesser.

Ladda ner denna mall Standardisera IT-projekt och arbetsflöden för att öka produktiviteten och noggrannheten med ClickUp Data Center Project Plan Template.

ClickUp Data Center Project Plan Template är min favoritlösning för att effektivisera alla projekt som är kopplade till IT-roadmappen. Den hjälper också till att förbättra IT-infrastrukturen och planeringskapaciteten samt anpassa åtgärderna efter IT-målen.

Mallens sprint- och milstolpsfunktioner hjälper till att dela upp projekt i hanterbara faser. Den innehåller också vyer som migreringsplan och projekt-Gantt för tydlig resursallokering. Dessutom har ClickUp-plattformen funktioner för live-samarbete som främjar teamwork och ansvarstagande.

När dina DCIM-verktyg visar förändringar i strömförbrukning och dataflöde är det viktigt att informera alla berörda parter. I det läget bör kommunikationsverktygen vara tillgängliga med ett enda klick.

ClickUp har ett dedikerat verktyg för att samla intressenter och flaskhalsgrupper för snabba åtgärder.

Främja smidig kommunikation inom IT-team och möjliggör snabb problemlösning med ClickUp Chat

ClickUp Chat är en kommunikationsfunktion som är utmärkt för proaktiv informationsdelning. När det är dags att dela rapporter och starta uppgifter säkerställer detta verktyg att alla är på samma sida.

ClickUp Chat har funktioner för omedelbar taggning och omfattande markdown. Det hjälper dig att omedelbart betona prioriteringen av dina IT-uppdateringar och vidarebefordra varje uppdatering till berörda intressenter. Det låter dig också skapa uppgifter inom chatten och delegera.

Integrera insikter med instrumentpaneler

En DCIM-programvara delar med sig av insikter om IT-hälsa och datacenterstatus. Men en analytisk instrumentpanel är bäst för att visualisera hur dessa IT-indikatorer kopplas till dina affärsprojekt.

ClickUps visualiseringsverktyg gör det enkelt och snabbt att dela med sig av insikter.

Få realtidsinsyn i IT-drift och projektframsteg med ClickUp Dashboards

För dig som vill anpassa IT-mätvärden med visualiseringar är ClickUp Dashboards ett perfekt val.

Med ett integrerat verktyg för datacenterhantering förmedlar ClickUp Dashboards information i realtid. Du kan enkelt visualisera grafer och diagram över energiförbrukning och serveranvändning, vilket hjälper dig att få en överblick över hela IT-infrastrukturen med ett enda ögonkast.

Med ClickUp Dashboards kan du också omvandla alla insikter till uppgifter. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för IT-team att omedelbart börja åtgärda eventuella brister i infrastrukturen.

Automatisera rapporteringen med AI

DCIM-programvara genererar enorma mängder data. ClickUp erbjuder företag en anpassad AI-lösning som säkerställer att DCIM-programvarans data utnyttjas till sin fulla potential.

Utnyttja AI och automatisera rutinmässiga rapporteringsuppgifter och arbetsflöden med ClickUp Brain

ClickUp Brain är det perfekta verktyget för företag som vill gå längre än grundläggande automatisering. Denna programvara passar perfekt för förbättring av IT-infrastrukturen, från omedelbara sammanfattningar till optimeringsstrategier.

ClickUp Brain låter dig också förutsäga framtida resursbehov baserat på användningstrender. Det gör det möjligt för företag att generera projektsammanfattningar direkt från de senaste DCIM-insikterna och hjälper dig att spåra IT-hälsan med sina automatiserade rapporter och insikter.

ClickUp tar dessa funktioner ett steg längre och erbjuder även en dedikerad IT-hanteringslösning för att effektivisera din verksamhet.

Hantera arbetsbelastningar, effektivisera förändringshanteringsuppgifter och optimera din IT-infrastruktur med ClickUp IT PMO

ClickUp IT PMO är en IT-projektledningslösning som är perfekt för att omvandla DCIM-insikter till live-uppgifter och potentiella förbättringar.

IT PMO minskar omedelbart manuella uppgifter med automatiserade arbetsflöden och rapportering. Det erbjuder resursallokering och uppgiftshantering i realtid för att säkerställa att projektet slutförs i tid. ClickUp IT PMO organiserar också dina data med centraliserad molnlagring, vilket ger omedelbar åtkomst till alla plattformsfunktioner.

ClickUps bästa funktioner:

Effektivisera komplexa IT-projekt genom att dela upp dem i hanterbara faser med hjälp av omfattande uppgiftshantering.

Automatisera rutinmässiga IT-uppgifter, generera omedelbara insikter och maximera driftseffektiviteten med ClickUp Brain.

Visualisera underhållsförloppet och resursfördelningen med hjälp av anpassningsbara instrumentpaneler.

Underlätta smidig kommunikation och samarbete mellan IT-team och intressenter med ClickUp Chat.

Integrera med populära IT-verktyg och DCIM-programvara för att skapa ett enhetligt ekosystem för projektledning.

Begränsningar för ClickUp:

Det kan ta lite tid att bekanta sig med dess omfattande funktioner.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 USD/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta : Kontakta säljteamet för en skräddarsydd lösning.

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 200 recensioner)

Effektivisera infrastrukturhanteringen med ClickUp

DCIM-programvara hjälper företag att optimera sina IT-tillgångar och använda infrastrukturresurser på ett bättre sätt. De 12 alternativ vi har gått igenom, plus ett projektledningsverktyg, gör det enkelt att anpassa och genomföra IT-strategier.

Med live-dashboards och AI-kapacitetsplanering är ClickUp ett utmärkt val för att integrera DCIM i din verksamhet.

Så vänta inte! Registrera dig hos ClickUp idag!