Gratis cirkelkartmallar för brainstorming

Tänk på detta: en grupp individer som är tränade i att använda kreativitetsverktyg genererar 350 % fler idéer än en otränad grupp.

Det är uppenbart att rätt modeller och verktyg spelar en avgörande roll för att skapa banbrytande idéer och frigöra kreativitet. Ett effektivt visualiseringsverktyg för brainstorming är cirkelkartmetoden – en tankekarta som hjälper dig att organisera dina tankar och utforska kopplingar mellan dem.

Ett av de bästa sätten att komma igång med den här metoden är att använda färdiga ramverk, även kallade cirkelkartmallar.

Den här artikeln täcker allt du behöver veta om cirkelkartmallar. Vi delar också med oss av fem lättanvända mallar som hjälper dig att komma igång med dina kreativa projekt.

Vad är cirkelkartmallar?

Cirkelkartor består av en central cirkel som innehåller det primära syftet, idén eller målet och en yttre cirkel med relaterade begrepp eller detaljer. Denna struktur hjälper användarna att fokusera på huvudämnet samtidigt som de utforskar andra, relaterade aspekter.

Cirkelkartmallar kan vara digitala eller utskrivbara, vilket gör dem mångsidiga för olika brainstorming-situationer. Cirkelkartor är också en av de bästa idéskapande teknikerna som finns tillgängliga för företag.

Här är varför cirkelkartmallar är perfekta för team som deltar i brainstorming-sessioner: De förenklar brainstormingprocessen med en tydlig idéstruktur.

Alla team kan presentera idéer på ett enhetligt sätt, i samma format.

Du sparar tid genom att slippa skapa en cirkelkarta från grunden.

Cirkelkartornas standardramverk främjar samarbetet mellan team.

Cirkelkartmallar förbättrar kreativiteten och gör det möjligt för användarna att fokusera på att generera idéer istället för visuell presentation.

Vad kännetecknar en bra cirkelkartmall?

Här är de viktigaste egenskaperna hos en bra cirkelkartmall:

Tydlighet : En bra cirkelkartmall ska vara enkel och lätt att förstå. Tydliga etiketter och instruktioner hjälper användarna att snabbt förstå hur mallen ska användas utan förvirring.

Flexibilitet : Mallen ska kunna anpassas till olika ämnen. Oavsett hur olika projekten och sammanhangen är, ska användarna kunna modifiera dem efter sina behov.

Design : Mallens layout ska vara visuellt tilltalande, organiserad och professionell. Det innebär att det ska finnas tillräckligt med utrymme för flera koncept, vilket uppmuntrar engagemang och meningsfull brainstorming.

Kompatibilitet : En bra mall bör finnas tillgänglig i flera format, inklusive digitala varianter som redigerbara PDF-filer eller Word-dokument, samt utskrivbara versioner.

Delbarhet: Mallen ska vara lätt att distribuera, dela och redigera. Denna funktion är avgörande för att främja samarbetet mellan teammedlemmarna.

ClickUps idéverktyg och projektuppföljningsfunktioner hjälper dig med brainstorming och idégenerering redan från start. Här är några av de bästa cirkelkartmallarna.

Gratis mallar för cirkelkartor

1. Mall för cirkelkarta från ClickUp

Ladda ner denna mall Generera kvalitativa idéer under dina brainstorming-sessioner och omvandla dem smidigt till genomförbara uppgifter med ClickUps cirkelkartmall.

Säg adjö till hinder för brainstorming med ClickUp Circle Map Template. Från att identifiera relationer mellan idéer och koncept till att skapa uppgifter, denna användarvänliga mall är perfekt för dem som är nya inom cirkelkartor.

Mallen innehåller gott om utrymme för dig och ditt team att fokusera på varje idé och utveckla era koncept. Du kan också gruppera idéer för att dra kopplingar och visualisera nya koncept.

ClickUp-cirkelkartmallen har anpassade vyer och fält som du kan använda för att komma igång, så att du kan anpassa cirkelkartan efter dina unika behov. Dessutom kan du använda omedelbar taggning, delegering av uppgifter, kapslade deluppgifter och prioritetsetiketter för en resultatinriktad brainstormingprocess.

Du kan integrera mallen med ClickUp Chat View för att hjälpa ditt team att dela uppdateringar och förslag via snabbmeddelanden. Du kan också länka mallen till ClickUp Goals, en funktion för målhantering, för att säkerställa att dina idéer genomförs efter brainstormingsessionen.

Som en avancerad projektledningsplattform låter ClickUp dig introducera AI i brainstorming med sitt dedikerade verktyg, ClickUp Brain.

ClickUp Brain är den perfekta AI-partnern för att få kreativiteten att flöda. Som AI-kunskapsassistent tillhandahåller Brain också omedelbara sammanfattningar, de senaste uppdateringarna om framsteg och till och med unika idéer.

Denna mall är utmärkt för nybörjare och personer som är nya inom cirkelkartor. Använd den som utgångspunkt för en brainstorming-session för en enskild person eller en liten grupp.

Läs också: 13 bästa brainstormingverktyg och appar för att förverkliga dina idéer

2. ClickUp-mall för tom whiteboard

Ladda ner denna mall Ge ditt team ett obegränsat utrymme för att omedelbart skapa idéer, visualisera och bearbeta dem med ClickUps mall för tom whiteboard.

Använd ClickUps mall för tom whiteboard om ditt team behöver ett nytt, fräscht utrymme för brainstorming av hög kvalitet.

Denna mall förvandlas till en robust cirkelkarta med bara några få klick, så att du kan visualisera dina idéer med fantastisk tydlighet. När du har placerat ditt centrala ämne i mitten kan du grena utåt för att fånga relaterade begrepp.

Denna Clickup Whiteboard-mall tar bort begränsningarna med traditionell brainstorming och dess dynamiska cirkelkarta låter dig fritt utforska och organisera dina idéer. Du kan också spåra dina idéer under två statusar: öppen och klar.

Denna ClickUp-mall fokuserar på flexibilitet och gör det enkelt att bryta ner komplexa tankar till en tydlig och sammanhängande visuell karta.

Oavsett om det gäller en marknadsföringskampanj, att navigera i en projektplan eller helt enkelt organisera dina tankar, främjar denna malls öppna, flexibla format samarbete och innovation, vilket gör den idealisk för brainstorming i stora grupper.

3. ClickUp Bubble Map Template

Ladda ner denna mall Effektivisera dina brainstorming-sessioner och visualisera varje idéers kopplingar med ClickUp Bubble Map Template.

Med ClickUp Bubble Map Template kan du enkelt generera, förenkla och koppla samman även de mest komplexa idéerna.

Ramverket centrerar huvudidén och kopplar den till andra genom sammankopplade bubblor. Den förgrenade strukturen hjälper till att göra idéskapandeprocessen tydlig och låter dig snabbt spåra relationer. ClickUps bubbelkartmall låter dig också modifiera varje bubbla efter dess betydelse, vilket gör det enkelt att prioritera.

Mallens visualiseringsfunktioner hjälper dig att identifiera mönster och trender. Det blir enkelt att zooma ut och få en överblick när du använder bubbelkartmallar som denna när du skapar din cirkelkarta.

Slutligen, eftersom du kan dela upp cirkeln i sektioner för att representera olika egenskaper eller karakteristika, kan du inkludera flera nivåer av information på en sida.

Denna mall är särskilt användbar för att prioritera idéer och identifiera trender.

4. ClickUp Squad Brainstorming-mall

Ladda ner denna mall Segmentera, strukturera och samarbeta med ditt team med ClickUps mall för brainstorming i team.

För dig som behöver en samarbetsinriktad brainstormingsession är ClickUp Squad Brainstorming Template det perfekta verktyget.

Denna whiteboardmall har ett fördesignat ramverk inspirerat av cirkelkartor som gör det enkelt att bearbeta idéer och dokumentera diskussioner på ett transparent sätt.

Denna cirkelkartmall kan enkelt anpassas för att visa individuella bidrag så att ingen känner sig utanför under sessionen. Ditt team kan anpassa uppgiftsstatusar, vilket gör det enklare att följa framsteg och omsätta idéer i handling.

Med inbyggd spårning i realtid och omedelbar uppgiftsgenerering gör denna brainstormingmall idéhanteringen smidig.

Denna mall är utmärkt för ett medelstort team, särskilt när det finns en flod av idéer och olika teman under ett större övergripande ämne.

5. ClickUp-mall för brainstorming

Ladda ner denna mall Förenkla brainstorming-sessioner med cirkelkartor och förbättra kvaliteten på din idéskapandeprocess med ClickUps brainstormingmall.

Om du letar efter en strukturerad mall att kombinera med cirkelkartvisualiseringen är ClickUp Brainstorming Template perfekt.

Uppdateringarna i realtid hjälper ditt team att utbyta idéer direkt. Skriv snabbt ner dina idéer i mallens tabellrutor innan du kopplar dem till dina affärsmål. Mallen hjälper dig också att rita upp åtgärder och åtgärdsidéer genom att koppla nyckelord och begrepp till uppgifter.

Det kompletterar cirkelkartmetoden perfekt, så att du kan skräddarsy din brainstormingsession på ett sätt som fungerar för dig. Använd den för att importera befintliga uppgifter, dokumentfiler eller infografik för att minska den ansträngning som krävs för att utveckla nya brainstormingtekniker.

Denna mall är det perfekta komplementet till cirkelkartmetoden och gör det möjligt för individer eller små grupper att utforska idéer på ett organiskt sätt.

Förbättra din idéskapande med cirkelkartmallar från ClickUp

Med rätt verktyg och tekniker kan dina brainstorming-sessioner stimulera teamets kreativitet, förbättra affärsprocesserna och bidra till företagets övergripande tillväxt.

En cirkelkarta ger en tydlig och strukturerad brainstormingmetod för att visualisera, skapa och implementera dina idéer. Prova att använda de fem Clickup-mallarna som beskrivs ovan för att omedelbart förbättra kvaliteten på dina kreativa resultat.

Och sluta inte där. Registrera dig på ClickUp idag för att släppa loss innovation och öka produktiviteten.