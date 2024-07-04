Hur du kan dra nytta av ämnesexperter på jobbet

”60 % av innehållet på internet är duplicerat”, säger Gary Illyes, trendanalytiker på Google Webmaster.

Så, hur hittar man värdefulla tips för komplexa projekt eller innovativa affärsidéer när alla lär sig nästan samma tekniker eller idéer?

Här kommer ämnesexperterna (SME)!

Låt oss säga att du lanserar en ny marknadsföringskampanj för en banbrytande teknisk produkt. En SME inom varumärkesbyggande eller marknadsföring av tekniska produkter kan hjälpa dig att hitta och definiera ditt värdeerbjudande.

Och det är bara ett exempel. Utöver praktisk mentorskap och vägledning kan det ofta leda till unika, outnyttjade möjligheter att involvera ämnesexperter i projekt.

Det är dock viktigt att tydligt beskriva och vägleda deras roll inom ett projekt så att de kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt.

I den här bloggen diskuterar vi ämnesexperter, deras roller och hur de kan bidra till framgång inom ett projekt.

Vad är en ämnesexpert?

En ämnesexpert (SME) är en person med djup och specialiserad kunskap, färdigheter och expertis inom ett specifikt område.

De kan hjälpa dig att navigera i nyanserna inom ditt område och ge ovärderliga insikter för branschspecifik forskning, processförbättring och projektledning.

Eftersom de har ägnat år åt att förfina sina kunskaper inom ett specifikt område kan de bidra med unika insikter om ett nischat branschproblem som du annars kanske skulle ha svårt att hantera.

Även om begreppet ämnesexpert (SME) kan verka nytt, har grundidén funnits i århundraden. Redan i antikens Grekland visste alla vem man skulle vända sig till för att få de bästa råden om filosofi (tänk på Sokrates!). Dessa var de ursprungliga ämnesexperterna, även om vi inte skulle ha kallat dem så på den tiden. Snabbspola fram till 1900-talet, där uppkomsten av komplexa områden som psykologi och management skapade ett behov av personer med formell expertis för att bygga bilar eller organisera en grupp människor som skulle arbeta i fabriker (tänk Henry Ford). Dessa experter spelade en avgörande roll i att forma allt från utbildning till affärspraxis som åtta timmars arbetsdagar.

via ford

Vi kan inte heller bortse från första och andra världskrigets roll, som ytterligare betonade värdet av specialiserad kunskap om väderprognoser, geografisk kunskap och bättre flygteknik.

Termen ”SME” är sannolikt en uppfinning från mitten av 1900-talet, men konceptet att människor besitter djup kunskap och använder den för att vägleda andra har funnits i mycket lång tid.

En SME:s nischkunskap förvärvas vanligtvis genom:

Omfattande erfarenhet

SME-företag har i åratal tacklat svåra utmaningar inom sina respektive branscher, hittat de bästa verktygen och teknikerna inom branschen och skaffat sig färdigheter för att lösa komplexa problem med unika metoder. De är också sannolikt innovatörer eller experimentella ledare inom ett specifikt ämne. Med sin djupa branschkunskap kan de komma med kreativa lösningar snabbare än generalister.

Till exempel kan en byggprojektledare med årtionden av erfarenhet inom området vara en unik SME för verktyg för att bygga upp mjukvaruteam specifikt för byggbranschen.

Krävande utbildning

Förutom erfarenhet har SME:er även avancerade examina eller specialiserade certifieringar som hjälper dem att skaffa sig tekniska färdigheter. I projektroller indikerar till exempel en PMP-certifiering (Project Management Professional) en stark grund i projektledningsmetoder, teamledning och kommunikation med intressenter.

Här är några exempel på hur små och medelstora företag bidrar till olika branscher:

Tekniksektorn: SMF-företag utformar innovativa lösningar och löser komplexa problem. Till exempel förutser SMF-företag inom cybersäkerhet hackares taktik och utformar avancerade försvar för att skydda kritiska system.

Tillverkning: SME optimerar produktionsprocesser och säkerställer kvalitetskontroll baserat på organisationens mål. Robotingenjörer, som SME, gör mer än att bara programmera robotar. De analyserar produktionslinjer, identifierar flaskhalsar och optimerar processer för maximal effektivitet och kvalitet.

Finansiella tjänster: Små och medelstora finansföretag navigerar i regelverk och hanterar risker. Compliance-ansvariga tolkar till exempel komplexa regler, ger råd om riskminimeringsstrategier och säkerställer smidiga finansiella transaktioner inom lagens ramar.

Rollen som ämnesexpert

Ämnesspecialister är värdefulla resurser i alla branscher tack vare sin djupa kunskap och erfarenhet.

SME-roller kan vanligtvis delas in i tre huvudkategorier:

1. Kunskapsdelning och utbildning

Spridning av kunskap : SME fungerar som kunskapsbanker i sina organisationer och delar expertkunskap och insikter med kollegor och : SME fungerar som kunskapsbanker i sina organisationer och delar expertkunskap och insikter med kollegor och styrgruppsmedlemmar med hjälp av mallar för kunskapsbaser. Detta kan innebära att skapa utbildningsmaterial, hålla presentationer eller genomföra kunskapsdelningssessioner.

Mentorskap och coaching : SME-experter guidar och utbildar mindre erfarna medlemmar i organisationen för att med tiden bygga upp en pool av interna experter. Detta skapar en kultur av kontinuerligt lärande inom organisationen.

Håller sig uppdaterade om de senaste trenderna: De håller sig à jour med de senaste trenderna och utvecklingen inom sin bransch, införlivar nya kunskaper i sitt arbete och delar dem med organisationen efter behov.

2. Problemlösning och beslutsfattande

Analysera komplexa frågor : SME är duktiga på att bryta ner komplexa problem i mindre delar, identifiera grundorsaker och utvärdera möjliga lösningar. Deras djupa förståelse gör att de kan bedöma risker och resultat mer exakt.

Strategisk vägledning : Ämnesspecialister är strategiska tänkare. De tillhandahåller värdefulla insikter och rekommendationer för strategiskt och datadrivet beslutsfattande.

Kvalitetssäkring: Att säkerställa kvalitetssäkring inom organisationer genom att definiera och upprätthålla höga kvalitetsstandarder, granska befintliga processer, identifiera potentiella flaskhalsar och rekommendera åtgärder för att optimera processer – allt detta görs av SME.

3. Samarbete och kommunikation

Överbrygga klyftan: SME fungerar som en länk mellan tekniska team (t.ex. mjukvaruutvecklingsteam) och icke-tekniska team (marknadsföringsteam). De förklarar komplexa begrepp på ett enkelt språk för att förbättra förståelsen och samordningen för alla intressenter. Detta bidrar till en tydlig kommunikation mellan avdelningarna.

Samarbete med andra experter: Du kommer också att se att SME ofta samarbetar med andra experter inom sitt område eller med experter från kompletterande discipliner. Sådana samarbeten resulterar i utvecklingen av innovativa lösningar på utmanande problem. Om till exempel ett team av biomedicinska ingenjörer (SME inom medicinteknisk design) samarbetar för att bygga en personlig hälsoapp, behöver de en SME inom hälso- och sjukvård som kan ge insikter om hälsorelaterad information. En SME inom datasäkerhet kommer också att behövas för att säkerställa säker insamling, lagring och hantering av användarnas personuppgifter.

Extern kommunikation: Ibland representerar SME sina organisationer vid branschevenemang eller konferenser och delar med sig av sin expertis till en bred publik.

Genom att fullgöra dessa uppgifter driver SMF innovation, hjälper till i strategiska beslut och säkerställer projektets framgång.

Exempel på SME-scenarier

SME finns inom alla områden, men här är några exempel som illustrerar deras roll i olika branscher:

Teknisk skribent: En SME inom teknisk skrivning fokuserar på att specialisera sig på en specifik En SME inom teknisk skrivning fokuserar på att specialisera sig på en specifik kunskapsbaserad programvara eller ett programmeringsspråk och utformar tydliga och koncisa användarhandböcker eller API-dokumentation för utvecklare. Deras djupa förståelse för tekniken säkerställer att dokumentationen är korrekt, omfattande och anpassad till målgruppen.

Produktchef: En SME inom produktledning för ett innehållshanteringssystem (CMS) har en grundlig förståelse för plattformens egenskaper och funktioner. De utnyttjar denna kunskap för att säkerställa att produktledet innehåll tillgodoser de specifika behoven hos dess användarbas.

SEO-specialist: Sökmotoroptimering (SEO) är ett omfattande område, och expertisen kan anpassas till olika branscher. En SEO-expert inom e-handel kan till exempel ha djupgående kunskaper om optimering av produktsidor, användarnas avsikter och konkurrentanalys inom onlinehandeln. De använder denna kunskap för att utveckla och implementera strategier som ökar webbplatsens synlighet för relevanta produktsökningar.

via Webb Space Telescope

Vi har alla sett de fantastiska bilderna från James Webb-teleskopet. Men vi känner inte till historien bakom den ämnesexpertis som ligger bakom rymdens rika, livfulla färger. Dessa bilder har utvecklats under ledning av Alyssa Pagan, utvecklare av vetenskapliga bilder, och Joseph DePasquale, senior utvecklare av datavisualisering, vid Space Telescope Science Institute (STSI) i Baltimore. De har sammanfogats som ett pussel med hjälp av flera utdata från teleskopet. Så här beskriver Pagan processen: ”Det finns också konstnärliga principer som man måste följa [när] man känner att ’det här fungerar inte’. Och saken är den att efter att de har gjort den objektiva delen kan [någon] komma fram till en annan slutsats. Och det är nog en del av det roliga, att det finns olika sätt att presentera data på.” Så hur bestämmer de det mest korrekta sättet att återge bilderna? Forskare världen över samarbetar för att säkerställa att bilderna framhäver det vetenskapliga värdet av observationerna. ”Det är en ständig process för att säkerställa att vetenskapen ligger till grund för bilden och att den illustrerar upptäckten”, säger Pagan.

SME vs. konsult

SME:s ansvarsområden överlappar ofta en affärskonsults. Dessa två roller är dock ganska olika. Här är en sammanfattning av SME:s och konsultens roller och ansvarsområden:

Roll: SME: Dela kunskap, lösa problem inom sitt specifika område och vara delaktig i den löpande verksamheten Konsult: Analysera övergripande problem, utveckla breda lösningar och implementera rekommendationer för processförbättringar

SME: Delar kunskap, löser problem inom sitt specifika område och är involverade i den löpande verksamheten.

Konsult: Analyserar övergripande problem, utvecklar breda lösningar och implementerar rekommendationer för processförbättringar.

SME: Delar kunskap, löser problem inom sitt specifika område och är involverade i den löpande verksamheten.

Konsult: Analyserar övergripande problem, utvecklar breda lösningar och implementerar rekommendationer för processförbättringar.

Projektdeltagande: SME: Deltar under hela projektet och erbjuder löpande vägledning Konsult: Anlitas ofta för att ge rekommendationer för specifika faser av ett projekt

SME: Involverade under hela projektet och erbjuder löpande vägledning.

Konsult: Anlitas ofta för att ge rekommendationer för specifika faser av ett projekt.

Samarbete: SME: Samarbetar ofta nära med interna team och integrerar sin expertis i befintliga arbetsflöden Konsult: Kan samarbeta med interna team under projektet, men deras huvudsakliga fokus ligger på att leverera sina rekommendationer och de kan ha mindre praktisk, kontinuerlig involvering

SME: Samarbetar ofta nära med interna team och integrerar sin expertis i befintliga arbetsflöden.

Konsult: Kan samarbeta med interna team under projektet, men deras huvudsakliga fokus ligger på att leverera sina rekommendationer och de kan ha mindre praktisk, kontinuerlig involvering.

SME: Involverad under hela projektet och erbjuder löpande vägledning.

Konsult: Anlitas ofta för att ge rekommendationer för specifika faser av ett projekt.

SME: Samarbetar ofta nära med interna team och integrerar sin expertis i befintliga arbetsflöden.

Konsult: Kan samarbeta med interna team under projektet, men deras huvudsakliga fokus ligger på att leverera sina rekommendationer och de kan ha mindre praktisk, löpande involvering.

En tillverkningsprocessingenjör (SME) hjälper till exempel till att förbättra effektiviteten i en specifik fabrik där endast en enda produkt tillverkas. En tillverkningskonsult utvärderar däremot övergripande tillverkningsmetoder och principer och föreslår förbättringsförslag.

Begränsningarna med ämnesexpertis

Även om ämnesexperter (SME) erbjuder ovärderlig kunskap och insikter är det viktigt att vara medveten om att expertis också kan ha en baksida. Låt oss titta på några potentiella fallgropar och sätt att mildra dem:

Nackdelar med expertis

Begränsat perspektiv: Även om SME:er bidrar med djupgående kunskap kan de ha svårt att se helheten. De kan ha tunnelvision, och deras fokus på sitt specifika expertområde kan leda till att de missar alternativa tillvägagångssätt som någon med en bredare förståelse för marknadsföring skulle kunna identifiera. Till exempel kan en SME inom Meta Ads vara så fokuserad på att optimera annonskampanjer för klick eller konverteringar att de missar organiska möjligheter och kanaler för varumärkeskännedom, vilket resulterar i låg avkastning på alla marknadsföringsaktiviteter.

Överkomplicerade processer: SME kan vara alltför fokuserade på att uppnå perfektion, vilket kan leda till överkomplicerade processer eller kräva mycket komplexa verktyg, vilket i sin tur leder till ökade kostnader för organisationer och förseningar i uppnåendet av projektmålen.

Minska dessa begränsningar Främja tvärvetenskapligt samarbete: Uppmuntra samarbete mellan SME och yrkesverksamma med olika bakgrund. Genom att främja tvärvetenskapligt samarbete lär sig SME olika perspektiv, vilket hjälper dem att tänka på alternativa lösningar.

Öppen kommunikation: Skapa en kultur av kontinuerligt lärande som är öppen för feedback både för SME:er och för teamet i stort. Det hjälper SME:er att hålla sig uppdaterade om utvecklingen utanför sitt direkta område, samtidigt som det ger teamet en grundläggande förståelse för SME:ns expertisområde. Kort sagt är expertis som ett tveeggat svärd. Det skärper din förmåga att utmärka dig inom ett visst område, men kan också hindra dig från att ta till dig nya idéer och perspektiv. Var därför öppen, nyfiken och alltid redo att lära dig och utvecklas när du arbetar med små och medelstora företag.

Kan AI ersätta SME?

Med AI:s utveckling kanske du undrar om den så småningom kommer att ersätta ämnesexperter (SME) helt och hållet. Svaret är troligen nej, åtminstone inte på kort sikt. Här är varför:

Mänskligt omdöme och kreativitet: SME bidrar med mänskligt omdöme, intuition och kreativitet till problemlösningen. De kan förutse de långsiktiga effekterna av ett visst beslut. Även om AI kan analysera data och identifiera mönster kan det dock vara svårt för AI att hantera uppgifter som kräver kritiskt tänkande.

Förstå sammanhanget: SME-företag förstår nyanserna inom sitt område och kan tolka situationer i ett bredare sammanhang. AI kan ha svårt att ta hänsyn till dessa komplexiteter.

Utveckling av kunskap: Områdena utvecklas ständigt, och SME kan hålla sig uppdaterade genom kontinuerligt lärande. AI kan lära sig av data, men det kan krävas mänsklig inblandning för att införliva ny information, vilket gör dem ineffektiva utan mänskligt stöd.

AI kan dock vara ett kraftfullt verktyg för små och medelstora företag. AI kan:

Automatisera repetitiva uppgifter: AI-driven automatisering gör det möjligt för små och medelstora företag att ägna sin tid och kapacitet åt strategiskt tänkande och problemlösning.

Analysera stora datamängder: AI är effektivt när det gäller att bearbeta stora datamängder och extrahera insikter som ligger till grund för beslutsfattande för små och medelstora företag.

Stödja forskning och innovation: AI kan hjälpa små och medelstora företag att analysera ett stort antal kombinationer och resultat för att utveckla heltäckande lösningar.

Framtiden kommer sannolikt att innebära samarbete mellan små och medelstora företag och AI, där båda parter utnyttjar sina styrkor för att uppnå optimala resultat.

Hur får man ut mesta möjliga av ämnesexperter på jobbet?

En SME:s djupa kunskap och expertis kan hjälpa dig att övervinna komplexa utmaningar, avsevärt förbättra projektresultaten, underlätta strategiska beslut och förbättra teamets totala produktivitet.

Så här kan du utnyttja deras expertis på ett effektivt sätt:

Identifiera och dokumentera expertis

Det första steget är att förstå den specifika kunskap som varje SME besitter. Överväg att använda ett verktyg som ClickUp Technical Skills Matrix Template för att skapa en visuell representation av ditt teams kompetens.

Denna mall hjälper dig att fastställa projektmål och identifiera vilka av SME:s kompetenser som stämmer överens med målen. Den främjar kompetenshantering genom att hjälpa dig att identifiera potentiella kompetensluckor inom organisationen och hitta områden som kan förbättras.

Ladda ner denna mall Förbättra SME-kompetensspårningen och öka projekteffektiviteten med ClickUps mall för teknisk kompetensmatris.

Underlätta kunskapsdelning

Uppmuntra SME att dela med sig av sin kunskap till resten av organisationen. Detta kan göras genom formella utbildningar, mentorprogram eller till och med informella kunskapsdelningsluncher.

ClickUp Knowledge Base Template kan vara ett värdefullt verktyg för små och medelstora företag för att dokumentera sin expertis och skapa ett centralt informationsarkiv som är tillgängligt för hela teamet. Mallen hjälper till att skapa ett digitalt bibliotek med vanliga frågor och praktiska insikter, vilket gör det lättare för olika team att hitta värdefull information.

Ladda ner denna mall Skapa och organisera ett digitalt informationsbibliotek med Clickups mall för kunskapsbas.

Aktiv kommunikation och samarbete

Håll öppna kommunikationskanaler med dina SME. Be regelbundet om deras synpunkter på projekt och uppmuntra dem att ställa frågor. Samarbetsverktyg som ClickUp kan underlätta smidig kommunikation och säkerställa att alla är på samma sida.

Kommunicera förväntningarna till ditt team tydligt och se till att tidrapporterna fylls i i tid med ClickUp Chat

Respektera och erkänna bidrag

Erkänn det värde som SME tillför teamet. Visa uppskattning för deras bidrag och expertis. Detta kan göras genom offentlig erkänsla, genom att ge dem möjligheter till professionell utveckling eller helt enkelt genom att aktivt lyssna på deras idéer.

Bli en ämnesexpert (SME)

Har du någonsin drömt om att vara den som alla vänder sig till inom ditt område? Att bli expert inom ett ämne är en givande resa som gör att du kan påverka din bransch på riktigt genom att tillämpa dina kunskaper. Så här kommer du igång:

Förbättra dina färdigheter

Behärska grunderna: Fördjupa dig i de centrala begreppen inom ditt område. Läs böcker, artiklar och forskningsrapporter för att bygga en stark grund inom ett visst ämne. Var inte rädd för att utmana din förståelse och ställa frågor.

Tänk som ett proffs: Utveckla dina analytiska färdigheter med hjälp av Utveckla dina analytiska färdigheter med hjälp av mallar för kompetensmatriser för att lösa problem och fatta välgrundade beslut. Öva på att dela upp komplexa ämnen i mindre, hanterbara delar. Identifiera mönster, undersöka olika perspektiv och överväg potentiella risker och lösningar för specifika branscher.

Prata om det: Lär dig att förklara komplexa idéer tydligt, både skriftligt och muntligt. Anpassa din kommunikationsstil efter din publik. Använd enkelt språk och analogier när det behövs, och var beredd att förklara tekniska begrepp för dem som har djupare kunskaper.

Var nyfiken: Fokusera på Fokusera på agilt lärande . Delta i workshops, lyssna på poddar och håll dig uppdaterad om de senaste trenderna inom ditt område för att få professionell erfarenhet. Leta efter möjligheter att utöka dina kunskaper utanför ditt kärnområde. Denna bredd gör att du kan koppla samman olika idéer och tillföra nya perspektiv till ditt arbete.

Bygg upp din trovärdighet

Dela med dig av dina idéer: Skriv artiklar, håll presentationer eller starta en blogg för att visa upp dina kunskaper på sociala plattformar och presentera dig själv som expert inom området.

Lös verkliga problem: Ta dig an projekt inom ett visst område som låter dig testa dina färdigheter. Om du till exempel är en SME inom marknadsföring kan du konsultera ett nystartat företag för att utveckla en marknadsföringsstrategi.

Ta kontakt med de bästa: Att interagera med andra experter inom ditt område eller samarbeta i nya projekt kan vara ett bra sätt för dig att hålla dig uppdaterad om nya innovationer inom ditt område och bygga upp ett stort nätverk av likasinnade yrkesverksamma. En SME inom datavetenskap kan till exempel delta i onlineforum för att diskutera nya tekniker för maskininlärning och samarbeta i open source-projekt med andra datavetare.

Bli certifierad: Inom vissa områden kan certifieringar ge din expertis extra tyngd. Du kan till exempel dra nytta av en certifiering som Professional in Human Resources (PHR) om du vill bli en SME inom HR-området.

Håll dig uppdaterad

Hitta din nisch: Istället för att vara generalist, välj en specialisering inom ditt område för att bli expert. Om du är marknadsföringsgeneralist kan du specialisera dig på marknadsföring i sociala medier för hälso- och sjukvårdsbranschen och bli en SME.

Hitta en mentor: Lär dig av någon som redan är expert inom ditt område. De kan vägleda dig och dela med sig av sina insikter. Om du till exempel är copywriter kan du söka upp och lära dig av etablerade ledande copywriters genom deras onlinekurser, sociala medier, böcker eller till och med personliga branschevenemang.

Sluta aldrig lära dig: Delta i konferenser, gå onlinekurser och håll dig uppdaterad om de senaste utvecklingen. Överväg att ta en avancerad examen, till exempel en MBA i marknadsföring, eller en specialiserad utbildning, till exempel ett boot camp med fokus på datadriven marknadsföring, för att fördjupa dina kunskaper.

Proffstips: Använd ClickUps mall för lärande- och utvecklingsmål för att definiera dina lärandemål. Du kan identifiera förbättringsområden, skapa milstolpar och dela upp målen i genomförbara steg för att njuta av lärandet och nå dina mål snabbare.

Ladda ner denna mall Förbättra lärande och utveckling genom att sätta upp och följa upp SMART-mål med ClickUps mall för lärande- och utvecklingsmål.

Utnyttja kraften hos ämnesexperter

Den djupa kunskap och erfarenhet som ämnesexperter bidrar med kan ge ditt team möjlighet att uppnå större framgång. Genom att följa tipsen i denna guide kan du skapa en miljö som främjar samarbete, kunskapsdelning och kontinuerligt lärande.

Kom ihåg att SME inte bara är informationskällor, utan strategiska partners som kan driva din organisation framåt.

För att få ut mesta möjliga av dina SME måste du definiera effektiva samarbetsrutiner.

Registrera dig för ClickUp idag och se vilken skillnad små och medelstora företag kan göra!