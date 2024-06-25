Hur man når mål med ett agilt releasetåg

Grunden för agil transformation är att bryta ner en monolitisk applikation i så små enheter som möjligt och bygga dem iterativt och stegvis. Ibland kan man förlora helhetsbilden när man fokuserar på de minsta enheterna.

Som svar på det dilemmat kom Agile Release Train. Låt oss se vad det är och hur det kan hjälpa.

Vad är ett agilt releasetåg?

En agil release train (ART) är ett team av agila team som bygger lösningar i ett värdeflöde. En typisk agil release train är:

Lång livslängd, med erfarna teammedlemmar som håller ställningarna

Anpassat till en gemensam affärs- och teknikmission

Organiserat kring företagets värdeflöden

Ett team av team, som vanligtvis består av 50–125 personer

Funktionsövergripande med förmåga att definiera, bygga, släppa, driva och underhålla programvara

Scaled Agile Framework visualiserar Agile Release Train på följande sätt.

Funktionsöverskridande agilt releasetåg (Källa: Scaled Agile Framework )

Varför behöver vi ett agilt releasetåg?

Inom stora organisationer, även sådana som följer agil utveckling och projektledning, kan det finnas silos som hindrar värdeleverans. Till exempel kan varje affärsenhet ha sina egna agila team som arbetar i silos och duplicerar arbetet. Den agila release train-modellen förhindrar detta.

Effektiva överlämningar: Större team underlättar ett snabbare informationsflöde, vilket möjliggör bättre överlämningar.

Meningsfullt samarbete: Silos har ofta ledarskaps- och politiska system som hindrar samarbete. ART:er kringgår detta genom sin utformning.

Värdefokus: ART säkerställer att en organisation levererar det utlovade värdet genom att skapa lösningar som skapar kundvärde.

Grundläggande principer för ett agilt releasetåg

Den agila mjukvaruutvecklingsvärlden är fylld med ramverk och modeller som kan hjälpa team att göra mer, bättre eller snabbare. Scrum är en populär utvecklingsmetod. Kanban är en populär projektledningsstil. DevOps kontra agilt är en evig debatt.

För att verkligen förstå vad Agile Release Trains innebär och hur de fungerar, låt oss börja med dess grundläggande principer. Utöver agila scrum-principer som iterativ utveckling, kontinuerlig förbättring, tvärfunktionellt samarbete, kundfokus etc. finns här några specifika ART-principer.

Organiserat kring värde

Istället för att organisera team efter funktioner eller avdelningar är ART strukturerat kring utvecklingsvärdeflöden. Med hjälp av lean-tänkande samlar agila release trains en uppsättning agila team som kan leverera och stödja en betydande produkt.

Dessutom, när värdeflödet har upphört, marknaden har förändrats eller organisationen har ändrat inriktning, kan ART:er omorganiseras kring andra värden i nätverket.

Teamets samordning

Agila releasetåg är anpassade efter gemensamma affärs- och teknikmål. Denna princip är avgörande för att upprätthålla samstämmighet och fokus mellan flera agila team.

Ett av sätten på vilket ART säkerställer samordning är genom omfattande Program Increment (PI)-planering. Under PI-planeringen samlas alla team inom Agile Release Train för att sätta upp gemensamma mål, förstå beroenden och fastställa en kollektiv färdplan.

Inbyggd kvalitet

Agila team som bildar ART samlas för att fastställa standarder för produktkvalitet. De väljer metoder som testdriven utveckling (TDD) eller automatiserad agil testning för att stärka leveransen.

Dessa metoder hjälper till att identifiera och åtgärda fel tidigt, minska teknisk skuld och säkerställa att den slutliga produkten uppfyller de krav som ställs inom organisationen.

Gemensam kadens och synkronisering

Agila team arbetar ofta självständigt. Detta hindrar samarbete i realtid och en helhetsbild av organisationens värde. Agila releasetåg löser detta problem genom att betona vikten av två principer:

Cadence : Evenemang som genomförs regelbundet, såsom systemdemonstrationer, iterationsplanering etc.

Synkronisering: Planera sprints, iterationer och PI-cykler samtidigt för alla team i ART för att bättre hantera beroenden.

Detta säkerställer att iterationer och kontinuerliga förbättringar inte begränsas till enskilda enheter och att hela systemet utvecklas på ett sammanhängande sätt.

Hålls samman av kritiska roller

Varje agilt team inom ART har tvärfunktionella roller. För att hålla ART samman som en fungerande enhet har dock några regler utformats.

Release train engineer : Precis som en Scrum Master möjliggör release train engineers genomförande, undanröjer hinder, coachar team etc.

Produktchef : Övervakar ART-backloggen och fattar beslut om produktens roadmap.

Systemarkitekt : Definierar arkitekturen för lösningarna i värdeflödet.

Företagare: Se till att det stämmer överens med affärsresultaten.

Nu när du förstår hur agila release trains passar in i sammanhanget med agil mjukvaruutveckling, låt oss se hur du kan implementera ramverket i din organisation.

Hur man implementerar ett agilt releasetåg

I grund och botten är Agile Release Train en virtuell organisation utan traditionell hierarkisk struktur. Det är alltså en samling team som arbetar med sprintar, produkter, iterationer, användarberättelser och buggar inom värdeflödet.

För att hålla ihop coacherna och styra dem i rätt riktning bör du implementera ditt agila release train på ett genomtänkt sätt. Ett bra agilt projektledningsverktyg som ClickUp kan ge en betydande boost. Så här gör du.

1. Definiera värdeflödet

Börja med att definiera värdeflödet. Värdeflöden är vanligtvis av två typer:

Operativt : Steg för att leverera en produkt/tjänst till kunden. Detta kan vara tillverkning, e-handel, orderhantering, betalningshantering etc.

Utveckling: Steg för att omvandla en affärsprocess till en teknisk produkt

Även om dessa är nära relaterade till varandra, är agila releasetåg mer inriktade på utvecklingsvärdeflödet.

Identifiera det primära värde som dina team levererar till kunden och kartlägg processen från koncept till leverans. Genomför workshops med viktiga intressenter för att samla in detaljerad information om hur värde flödar genom din organisation – dokumentera varje steg, från den initiala idéskapandet till slutlig leverans och support.

ClickUp Whiteboards är ett utmärkt verktyg för att visuellt kartlägga dina processer och dela dem med alla i teamet för asynkron samverkan senare om det behövs. Eftersom det är ett digitalt agilt verktyg kan du självklart uppdatera värdeflödet allteftersom det utvecklas.

Processkartläggning med ClickUp Whiteboards

2. Organisera teamen kring värdeflödet

Sätt ihop 5–12 agila team som var och ett fokuserar på olika aspekter av värdeflödet samtidigt som de arbetar mot samma övergripande mål. Se till att varje team är tvärfunktionellt, med utvecklare, testare, designers och produktägare.

Ett team kan till exempel hantera frontend-utveckling medan ett annat hanterar backend-tjänster, men båda arbetar mot samma releaseplanering för utvecklare. Tydliga roller och ansvarsområden inom varje team bidrar till att optimera samarbetet och effektiviteten.

3. Skapa en programbacklogg

Skapa en programbacklog som fungerar som en enda källa till information om vad ART kommer att bygga.

Fyll på med funktioner som härrör från värdeströmskartläggningen.

Arbeta med produktägare för att prioritera artiklar baserat på deras värde för kunden och den övergripande affärsstrategin.

Se till att varje punkt i backloggen är väl definierad med tydliga acceptanskriterier.

Granska och uppdatera regelbundet backloggen för att återspegla förändrade prioriteringar och nya insikter.

Denna backlog styr arbetet för alla team inom ART och säkerställer samordning och fokus. Därför behövs ett centraliserat verktyg som ClickUp-uppgifter för att samla all information på ett ställe.

Inom ClickUp-uppgifter kan du lägga till en beskrivning för varje objekt i backloggen, ställa in acceptanskriterier på checklistor, tilldela respektive teammedlem, samarbeta med hjälp av inbäddade kommentarer, ställa in prioritet, anpassa uppgiftstyper och mycket mer.

ClickUp-uppgifter för agila releasetåg

4. Planera dina programinkrement

Planera möten för programinkrementplanering med regelbundna mellanrum för att samordna alla team i ART mot gemensamma mål och leveranser. Varje inkrement varar vanligtvis 8–12 veckor. Du kan automatisera detta som en återkommande händelse i ClickUp-kalendervyn.

Bonus: Om du är ny inom sprintplanering hittar du här allt du behöver veta om agil releaseplanering för utvecklare.

5. Sätt upp mål

Med ett team på 50–125 medlemmar som arbetar i steg om 8–12 veckor kan projektet bli svårhanterligt. Det kan åtgärdas genom att sätta upp tydliga mål och följa upp dem regelbundet. Skapa därför ett system som teamen kan använda för att fokusera på målen.

Använd ClickUp Goals för att:

Sätt upp mål som numeriska, monetära, sant/falskt eller uppgifter.

Skapa sprintmål, inkrementmål osv.

Koppla uppgifter till mål och spåra framsteg automatiskt

Publicera målen så att hela teamet kan se framstegen.

Sätt upp, följ upp och uppnå dina mål med ClickUp Goals.

6. Granska och justera

Bygg rapportering: Spåra framstegen för alla dina mål på ett och samma ställe. Välj de mätvärden som är viktiga för dina agila arbetsflöden och skapa anpassade rapporter.

Med hjälp av agila burndown-diagram kan du till exempel noggrant följa varje sprints framsteg. Burnup-diagram, kumulativ arbetsbelastningsvy, teamhastighet etc. ger värdefulla insikter.

ClickUp Dashboards för agila release trains

Genomför retrospektiver: Granska prestationen i slutet av varje PI för att reflektera över vad som fungerade bra och vad som inte fungerade. Använd denna feedback för att kontinuerligt förbättra processer och rutiner.

Uppmuntra öppen och ärlig feedback: Skapa en kultur av kontinuerlig och snabb feedback bland medlemmarna i alla agila team. Här är varför det är nödvändigt.

Bonus: För inspiration, se hur Gabriel Hoffman, lösningsingenjör på ZenPilot, använder ClickUp för att implementera scrum.

Feedbacks roll i agila releasetåg

Inom alla agila arbetsmodeller spelar feedback en avgörande roll. Detsamma gäller för agila release trains.

Feedback från verksamheten: ART-team samarbetar med affärsteam för att förstå om den levererade lösningen har uppnått affärsmålen.

Kundfeedback: ART:er söker aktivt kundfeedback om sina inkrement som ett sätt att validera värdet. Detta kan göras internt, till exempel genom att spåra användning, retention, recensioner på sociala medier etc. Eller i samarbete med användaren, till exempel genom enkäter eller intervjuer.

Teknisk feedback: ART:er genomför regelbundna integrationstester och tekniska spikes för att samla in teknisk feedback. Flera övervakningsprocesser ger också feedback till infrastrukturteamet.

Feedback från teamet: Flera team som arbetar tillsammans som en enhet behöver ärlig och förtroendefull feedback. ART-team talar öppet i granskningar och retrospektiver för att förstå de beteendemässiga aspekterna av att arbeta tillsammans och reda ut dem efter behov.

Feedback om projektledning: En annan viktig aspekt av feedback är hur väl projekten hanteras. Resursutnyttjande, leveranspunktlighet, efterlevnad av standarder etc. kan hämtas från projektledningsdashboards, som kan användas för att förbättra produktiviteten och effektiviteten.

Agila releasetågs inverkan på mjukvaruutvecklingsprocessen

Sedan sekelskiftet har mjukvaruutvecklingen genomgått en genomgripande förändring. Tidigare led agila utvecklingsteam av följande problem:

Fragmenterade team: Traditionella agila team fungerade bra internt, med utmärkt lokal optimering. Men inom organisationen som helhet kvarstod silos med begränsad samordning, vilket ledde till bristande samordning och ineffektivitet.

Inkonsekvent kvalitet: Fragmenterade team hade olika kvalitetsstandarder, vilket ledde till inkonsekventa produkter och fler buggar i hela värdekedjan.

Långsamma feedbackloopar: Feedbacken från intressenter och användare var långsam, vilket i viss mån motverkade de accelererade sprintcykler som teamen strävade efter.

Suboptimal samverkan: Oberoende team arbetade asynkront, vilket skapade luckor i synligheten och påverkade helhetsbilden.

Agile release trains kom som en lösning på alla dessa problem som mjukvaruutvecklingsteam står inför. Det gav fördelarna med agile för att tillgodose behoven hos stora, komplexa organisationer.

Med ART uppnådde företagen följande:

Värderealisering: ART:s värdeflödesdrivna tillvägagångssätt säkerställer att allt mjukvaruutvecklingsarbete fokuserar på att leverera kundvärde.

Bättre samordning inom teamet: ART samlade flera agila team på ett systematiskt sätt, vilket främjade bättre samordning och anpassning kring gemensamma mål och syften.

Inbyggd kvalitet: Kvalitetsrutiner integrerades i varje utvecklingsfas, vilket ledde till konsekventa och högkvalitativa resultat genom hela värdeflödet.

Snabba feedbackloopar: Synkronisering och gemensam kadens säkerställer snabba granskningar och retrospektiver för snabbare feedback och mer responsiva justeringar.

Snabbare leverans: ART möjliggjorde kortare, mer förutsägbara leveranscykler, vilket ledde till snabbare releaser och bättre anpassningsförmåga till marknadsförändringar.

Utmaningar vid implementering av agila release trains

Trots de många fördelarna som beskrivs ovan är implementeringen av ett agilt release train inte utan utmaningar. När agila team börjar använda ART kan de ställas inför följande utmaningar.

Kulturell förändring

Att införa ART kräver en betydande kulturell förändring inom organisationen. Team som är vana att arbeta i små grupper, självständigt och asynkront, kan uppleva ART:s större struktur som störande.

Synkroniserade sprintar eller gemensam kadens för retrospektiver kan till exempel kännas hämmande. För att undvika denna störning måste ART-ledare introducera idén långsamt och skapa konsensus inom organisationen.

Inledande inlärningskurva

Den inledande inlärningskurvan för att förstå och anamma ART-metoder kan vara brant för många team. ART introducerar nya roller, ceremonier och metoder som teammedlemmarna måste lära sig snabbt och integrera i sina dagliga arbetsflöden.

Till exempel genomförs Inspect & Adapt (I&A) i början av varje iteration, utöver retrospektivet i slutet av varje iteration.

Genom att erbjuda omfattande utbildning, resurser och mentorskap kan du mildra denna utmaning, så att teamen kan genomföra övergången smidigare och börja dra nytta av fördelarna med ART.

Beroendehantering

Att hantera beroenden mellan flera team inom ett agilt releasetåg kan vara något av en mardröm. För att säkerställa att alla team är samordnade och att deras arbete integreras smidigt krävs noggrann planering och samordning.

För att undvika detta, ställ in:

Tydliga kommunikationskanaler : Till exempel samlar ClickUp Chat-vyn alla meddelanden så att ingenting går förlorat, även om det är mycket brus.

Visuella hanteringsverktyg: En beroendetavla – som kartlägger uppgifter som är beroende av varandra – hjälper teamen att identifiera och hantera beroenden i ett tidigt skede.

Hantera ditt agila releasetåg effektivt med ClickUp

Agila metoder är fantastiska för små mjukvaruutvecklingsteam. Agila metoder rekommenderar faktiskt att stora team delas upp i mindre enheter för bättre effektivitet och kvalitet.

Detta skapar dock ofta ett skalbarhetsproblem. Agila releasetåg är svaret på problemet med att skala agila metoder i stora organisationer. Bra agila releasetåg samordnar flera team kring gemensamma mål, synkroniserar insatser, skapar samstämmighet i lösningar och levererar affärsvärde.

Att implementera och hantera ett ambitiöst ramverk som Agile Release Train kräver ett robust, omfattande, flexibelt och anpassningsbart projektledningsverktyg. Det måste kunna göra allt, från att skissera uppgifter till att hantera beroenden.

ClickUp är utformat just för det. ClickUp för agila team ger dig möjlighet att hantera värdeflöden – och avsluta de du är klar med – utan ansträngning. Det låter dig se helheten och zooma in på de små detaljerna. Det fungerar för individer, projekt, team och team av team, precis som Agile Release Train.

