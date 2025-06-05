10 alternativ till Excalidraw för samarbete på whiteboard

Minns du de gamla goda dagarna när teamen brukade samlas i konferensrum, brainstorma briljanta idéer och diskutera projekt på whiteboards?

I och med ökningen av distans- och hybridarbete har realtidssamarbetet flyttat över från fysiska whiteboards till virtuella. Virtuella whiteboards som Excalidraw är utmärkta verktyg för att uttrycka dina idéer och brainstorma med dina team.

Excalidraw kanske dock inte passar alla på grund av vissa begränsningar. Du kan till exempel bara skapa en ritning åt gången, vilket begränsar diskussionsutrymmet. Vissa användare tycker också att verktyget brister när det gäller integrationer.

Så om du letar efter ett pålitligt alternativ till Excalidraw har du kommit rätt. Låt oss ta en titt på de 10 bästa alternativen till Excalidraw och deras funktioner.

⏰ 60 sekunders sammanfattning Här är 10 alternativ till Excalidraw, var och en anpassad för olika behov: ClickUp – Bäst för allt-i-ett-projektledning och samarbete Draw.io – Bäst för gratis, webbaserad diagramskapande Mural – Bäst för visuellt samarbete och brainstorming FigJam – Bäst för teamsamarbete och interaktiva sessioner Lucidchart – Bäst för att skapa flödesscheman, wireframes och tankekartor InVision App – Bäst för designprototyper och wireframing Jamboard – Bäst för integration med Google Workspace Collaboard – Bäst för säker och integritetsfokuserad online-whiteboarding Miro – Bäst för omfattande online-whiteboard och teamarbetsflöden DrawIsland – Bäst för snabba skisser och enkla diagram

Vad bör du leta efter i Excalidraw-alternativ?

Att använda en online-whiteboard kan verka enkelt. Men om du väljer en med ett klumpigt gränssnitt kan det göra ditt arbete dubbelt så svårt. Här är några viktiga faktorer du måste tänka på när du letar efter alternativ till Excalidraw:

Samarbete i realtid: Kolla in funktioner som samtidig redigering, chatt, kommentarer för uppgiftsfördelning och spårning av markören i realtid

Användarvänlighet: Välj ett verktyg som är intuitivt och lätt att navigera i. Ett användarvänligt gränssnitt säkerställer ett effektivt arbetsflöde och minskar inlärningskurvan för dig och ditt team

Anpassning : Leta efter alternativ som erbjuder anpassningsbara mallar, färgscheman och former

Säkerhet och integritet: Prioritera verktyg som erbjuder end-to-end-kryptering för att skydda dina data

Kostnad: Utvärdera den totala kostnaden för alternativa verktyg genom att ta hänsyn till både engångsavgifter för prenumerationer och initiala kostnader för ytterligare funktioner

De 10 bästa alternativen till Excalidraw

Låt oss titta på de 10 bästa alternativen till Excalidraw för bättre samarbete på arbetsplatsen. Från avancerade visualiseringsfunktioner till snabba anpassningsalternativ erbjuder dessa verktyg allt ditt team behöver för att omsätta idéer i handling.

1. ClickUp

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för projektledning som hjälper team på olika platser att samarbeta effektivt, arbeta smartare och spara tid. ClickUps whiteboard-funktion erbjuder en flexibel arbetsyta för brainstorming, planering och genomförande av projekt. Du kan rita, koppla ihop idéer, skriva anteckningar och lägga till bilder och länkar för ett effektivt samarbete.

Men idéer i sig räcker inte. Du måste omvandla tankar till konkreta åtgärder. Det är här ClickUp Mind Maps kommer in – för att samordna uppgifter och idéer.

Du kan använda tankekartor för att komma på idéer, utforma strategier och skapa färdplaner och agila arbetsflöden. Detta hjälper dig att förenkla uppgifter genom att bryta ner komplexa projektplaner och koppla samman beroenden. Till exempel är ClickUp Processes Map Whiteboard Template en färdig, anpassningsbar mall som också är utmärkt för nybörjare. Den låter dig enkelt kommunicera processer till teamet med en visuell representation. Du kan också anpassa statusar, fält och till och med vyer.

Om du vill förenkla processerna ytterligare kan du använda ClickUps mall för processflödesschema. Den hjälper dig att visualisera dagliga processer och enkelt följa upp hur uppgifterna fortskrider.

ClickUps bästa funktioner

Visuellt samarbete i realtid: Dela idéer och anteckningar och följ allas aktiviteter i teamet för att samordna åtgärder

Koppla samman uppgifter och idéer: Planera och organisera dina idéer och uppgifter enkelt med Planera och organisera dina idéer och uppgifter enkelt med ClickUp Mind Maps . Du kan skapa tankekartor baserade på uppgifter eller noder och enkelt ordna dina projekt genom att dra grenar till logiska vägar

Anpassa uppgiftshanteringen: Överbrygga klyftan mellan idé och genomförande genom att skapa Överbrygga klyftan mellan idé och genomförande genom att skapa ClickUp-uppgifter direkt från dina whiteboards. Anpassa din arbetsyta genom att lägga till olika konventioner för olika uppgiftstyper

Få delbara länkar: Dela whiteboards med kunder eller partners utanför din arbetsplats, även om de inte har ett ClickUp-konto

Använd färdiga mallar: Prova färdiga whiteboard-mallar för att skapa arbetsflöden och flödesscheman, konceptkartläggning, omvänd brainstorming och brainwriting

Anslut din teknikstack: Få snabb åtkomst till information från ClickUp, anslutna appar eller lokala enheter med hjälp av Få snabb åtkomst till information från ClickUp, anslutna appar eller lokala enheter med hjälp av ClickUps universella sökfunktion

Formatera whiteboards: Skapa interaktiva whiteboards genom att formatera text med banners, rubriker och markeringar. Lägg även till objekt som former och kopplingar med hjälp av verktygsfältet

Begränsningar i ClickUp

För vissa användare finns det en inlärningskurva för att förstå ClickUp Whiteboards

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Draw.io

Draw.io är ett mångsidigt verktyg för att skapa flödesscheman och en onlinebaserad designprogramvara som främst används i Atlassian-appar, såsom Confluence och Jira.

Du kan skapa nätverksdiagram, flödesscheman, wireframes och mycket mer. Det användarvänliga gränssnittet, med många former, ikoner och anpassningsalternativ, gör det till ett av de mest populära alternativen till Excalidraw.

Draw.io: de bästa funktionerna

Använd klasssökfunktionen för att hitta relevanta diagram för att visualisera arbetsflöden

Spara dina diagramfiler på valfri molnplattform

Samarbeta med flera teammedlemmar i realtid med delade markörer

Ge enkelt feedback genom att lägga till kommentarer på bilder

Begränsningar i Draw.io

Du kan stöta på problem när du importerar vissa filtyper

Programvaran kan hänga sig när den används i webbläsaren

Priser för Draw.io

Gratis: 30 dagars provperiod

Moln: 20 dollar per månad för 20 användare och 532,50 dollar per månad för 2000 användare

Data Center: 6 000 dollar för 500 användare och 10 000 dollar för 2 000 användare, faktureras årligen

Betyg och recensioner för Draw.io

G2: 4,4/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

3. Mural

Mural är en virtuell arbetsyta där du kan brainstorma, lösa problem och organisera idéer visuellt i realtid tillsammans med ditt team.

Verktyget låter dig skapa och redigera olika element såsom klisterlappar, bilder och ritningar. Dessutom kan du enkelt skissa diagram för att samarbeta visuellt. Det erbjuder skräddarsydda whiteboard-lösningar för design-, produkt-, teknik-, innovations- och säljteam, vilket eliminerar behovet av flera samarbetsappar inom hela organisationen.

Mural – de bästa funktionerna

Lägg till idéer eller åtgärder som klisterlappar eller textrutor

Styr åtkomsten till samarbetet med inställningar för läsbehörighet, redigeringsbehörighet och moderatorbehörighet

Ändra text- och anteckningsfärger för att skapa kluster och identifiera mönster

Lägg till ikoner, GIF-bilder och bilder med Unsplash-integration

Begränsningar i Mural

Du kanske upplever att integrationer med andra appar är begränsande

Att hålla reda på kommentarer när man arbetar med flera teammedlemmar kan kännas överväldigande

Priser för Mural

Gratis: För alltid

Team+: 12 dollar per månad per användare

Företag: 17,99 $ per månad per användare, faktureras årligen

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Mural

G2: 4,6/5 (1 365+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 120 recensioner)

4. FigJam

FigJam, utvecklat av Figma, är ett annat alternativ till Excalidraw som gör det möjligt för team att brainstorma, rita diagram, utforma strategier och skapa flödesscheman och agila arbetsflöden.

Det hjälper till att skapa projektplaner, kundresekartor och projekt tidslinjer. Du kan ge feedback i realtid via röstchatt och livechatt. FigJam erbjuder även AI-integration för att automatisera projekt tidslinjer och spåra åtgärdspunkter.

FigJams bästa funktioner

Lägg till arbetsflödeswidgets som Jira-uppgifter på whiteboarden

Anpassa kommunikationen med skräddarsydda Bitmoji-avatarer

Prova AI-integration för att brainstorma idéer eller designa koder

Samla in feedback genom att genomföra omröstningar

Begränsningar i FigJam

Du kommer inte att kunna arbeta med några uppdateringar utan att vara online

Du kan bjuda in externa medlemmar i upp till 24 timmar endast med gratisplanen

Priser för FigJam

Gratis: För alltid

Professional: 3 dollar per månad per användare

Organisation: 5 dollar per månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för FigJam

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (25 recensioner)

5. Lucidchart

Lucidchart är en molnbaserad plattform för visuellt samarbete och intelligent diagramskapande som ger team möjlighet att förverkliga sina idéer genom dynamiska diagram, flödesscheman och visualiseringar.

Du kan använda markörer för samarbete i realtid, länka data och lägga till mätvärden på diagram för att få tillgång till all viktig information på ett och samma ställe.

Lucidcharts bästa funktioner

Organisera dina diagram med hjälp av behållare eller simbanor

Lägg till anteckningar på en form för att hålla andra uppdaterade

Integrera det med populära arbetsverktyg som Google och Atlassian

Begränsningar i Lucidchart

Det kan vara svårt att exportera stora mängder data till Visio

Med gratisversionen kan du bara skapa 60 objekt per diagram

Priser för Lucidchart

Gratis: 7 dagars provperiod

Enskild användare: 7,95 $ per månad, faktureras årligen

Team: 27 $ per månad per användare, faktureras årligen

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Lucidchart

G2: 4,5/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

6. InVision-appen

Invisions flaggskeppsprodukt, Freehand, är en virtuell whiteboard för projektplanering, idégenerering, teambuilding, brainstorming, presentationer och granskning av idéer.

Det erbjuder anpassade mallar för teknik-, design-, IT- och produktteam. Du kan använda dess intelligenta arbetsyta för att definiera arbetsflöden och hantera projekt smidigt.

InVision-appens bästa funktioner

Förvandla idéer till skärmdesign med InVisions vektorbaserade ritverktyg och flexibla lager

Skapa prototyper, hantera, granska, finjustera och testa digitala produkter utan kodning

Effektivisera projektledningen med över 200 färdiga mallar

Begränsningar i InVision-appen

Att importera teckningsytor från Sketch kan vara omständligt

Samarbete i team kan vara utmanande

Priser för InVision-appen

Gratis

Freehand Pro: 4,95 $ per månad per användare

Betyg och recensioner för appen InVision

G2: 4,4/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

7. Jamboard

Om du vill samarbeta med ditt team i realtid kan du använda Jamboard, en digital whiteboard från Google. Du kan använda den på Jamboard-enheten (en 55-tums digital whiteboard som fungerar med G Suite-tjänster), i webbläsaren eller i mobilappen.

Med Jamboard kan du skriva och rita med den medföljande pennan och omvandla dina skisser till en finare bild. Jamboard kommer dock att fasas ut den 1 oktober 2024.

Jamboards bästa funktioner

Lägg enkelt till Google Drive-verktyg som Docs, Sheets och Slides till en session med hjälp av en Jamboard-enhet

Sök på Google och infoga bilder eller webbsidor

Begränsningar med Jamboard

Det är inte iOS-kompatibelt

Det är omständligt att spåra varje medlems bidrag till Jamboard

Det erbjuder begränsade samarbetsfunktioner jämfört med andra verktyg

Priser för Jamboard

4 999 dollar för en Jamboard-skärm, två pennor, en radergummi och ett väggfäste

600 dollar i årlig avgift för administration och support.

Betyg och recensioner för Jamboard

G2: 4,3/5 (68 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (114 recensioner)

8. Collaboard

Collaboard är ett kreativt whiteboard- och samarbetsverktyg med en handritad känsla. Det erbjuder ritalternativ med markörer, pennor och penslar. Du kan använda det för brainstorming eller berättande.

Det låter dig ändra textfärg och typsnitt, lägga till hyperlänkar till relevanta resurser, ladda upp dokument, lägga till bilder och koppla samman objekt. Dessutom kan du lägga till videor direkt på tavlan, ändra visningslägen för bättre läsbarhet och skapa klisterlappar för snabba idéer eller förslag.

Collaboards bästa funktioner

Planera och navigera snabbt genom whiteboarden till specifika områden med hjälp av praktiska hyperlänkar på den oändliga arbetsytan

Brainstorma och berätta historier med hjälp av olika former och färger

Byt till mörkt läge för bättre läsbarhet

Skydda ditt innehåll genom att lägga till lösenord

Begränsningar med Collaboard

Du kanske inte tycker att användargränssnittet är tilltalande

Det finns ingen smidig funktion för att bädda in externa medier

Priser för Collaboard

Gratis 7-dagars provperiod

Avancerat: 10 dollar per månad per användare, faktureras årligen

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Collaboard

G2: 4,7/5 (92 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (114 recensioner)

9. Miro

Miros avancerade whiteboard möjliggör skalbar produktplanering, mind mapping, processkartläggning, kartläggning av kundresan samt strategi och planering.

Med Miro kan du ge ditt team en visuell, skalbar och säker arbetsyta för innovation genom att koppla ihop den med över 130 appar. Det möjliggör smidigt samarbete och hantering genom att automatiskt integrera data från kalkylblad och andra appar i hela teknikstacken.

Miros bästa funktioner

Strukturera dina idéer med Miro Frames på Miros oändliga arbetsyta

Dela idéer anonymt

Lägg till dokumentation, undersökningsresultat, videor och live-data från olika appar för digitalt samarbete

Miro-begränsningar

Du kan inte spara anpassade mallar för återanvändning

Det har begränsade teckensnittsalternativ för klisterlappar

Gränssnittet kan vara förvirrande

Priser för Miro

Gratis

Starter: 10 dollar per månad per användare

Företag: 20 dollar per månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Miro

G2: 4,8/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

10. DrawIsland

DrawIsland är ett ritverktyg online där du kan uttrycka dig kreativt genom digital konst. Du kan skapa GIF-bilder, lägga till text på bilder, använda olika former för att skapa skisser samt ändra färger och typsnitt.

Det har också ett intuitivt gränssnitt och erbjuder olika ritverktyg, inklusive penslar, pennor och former. Du kan börja arbeta på DrawIsLand direkt online utan att behöva registrera dig eller installera något.

DrawIslands bästa funktioner

Välj mellan fyra olika standardskärmstorlekar (200200, 400400, 800400, 1024768 pixlar) och ett anpassningsalternativ för att anpassa storleken

Skapa animationer med hjälp av bilder

Importera bilder enkelt för att ändra storlek eller lägga till text

Begränsningar i DrawIsland

Animationer kan skapas med upp till 10 bildrutor

Du kan endast spara bilder i PNG-format.

Det stöder inte delning av bilder på sociala medier

Priser för DrawIsland

Gratis

Betyg och recensioner för DrawIsland

G2: NA

Capterra: NA

Använd ClickUp för bättre samarbete

Virtuella whiteboards kan avsevärt förbättra gemensam brainstorming och kreativt arbete tack vare sina visualiseringsfunktioner. De spelar också en avgörande roll när det gäller att bryta ner komplexa uppgifter och arbetsflöden, vilket hjälper dig att se helheten.

