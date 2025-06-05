10 alternativ till Excalidraw för samarbete på whiteboard

Minns du de gamla goda dagarna när teamen brukade samlas i konferensrum, brainstorma briljanta idéer och diskutera projekt på whiteboards?
I och med ökningen av distans- och hybridarbete har realtidssamarbetet flyttat över från fysiska whiteboards till virtuella. Virtuella whiteboards som Excalidraw är utmärkta verktyg för att uttrycka dina idéer och brainstorma med dina team.
Excalidraw kanske dock inte passar alla på grund av vissa begränsningar. Du kan till exempel bara skapa en ritning åt gången, vilket begränsar diskussionsutrymmet. Vissa användare tycker också att verktyget brister när det gäller integrationer.
Så om du letar efter ett pålitligt alternativ till Excalidraw har du kommit rätt. Låt oss ta en titt på de 10 bästa alternativen till Excalidraw och deras funktioner.
⏰ 60 sekunders sammanfattning
Här är 10 alternativ till Excalidraw, var och en anpassad för olika behov:
- ClickUp – Bäst för allt-i-ett-projektledning och samarbete
- Draw.io – Bäst för gratis, webbaserad diagramskapande
- Mural – Bäst för visuellt samarbete och brainstorming
- FigJam – Bäst för teamsamarbete och interaktiva sessioner
- Lucidchart – Bäst för att skapa flödesscheman, wireframes och tankekartor
- InVision App – Bäst för designprototyper och wireframing
- Jamboard – Bäst för integration med Google Workspace
- Collaboard – Bäst för säker och integritetsfokuserad online-whiteboarding
- Miro – Bäst för omfattande online-whiteboard och teamarbetsflöden
- DrawIsland – Bäst för snabba skisser och enkla diagram
Vad bör du leta efter i Excalidraw-alternativ?
Att använda en online-whiteboard kan verka enkelt. Men om du väljer en med ett klumpigt gränssnitt kan det göra ditt arbete dubbelt så svårt. Här är några viktiga faktorer du måste tänka på när du letar efter alternativ till Excalidraw:
- Samarbete i realtid: Kolla in funktioner som samtidig redigering, chatt, kommentarer för uppgiftsfördelning och spårning av markören i realtid
- Användarvänlighet: Välj ett verktyg som är intuitivt och lätt att navigera i. Ett användarvänligt gränssnitt säkerställer ett effektivt arbetsflöde och minskar inlärningskurvan för dig och ditt team
- Anpassning: Leta efter alternativ som erbjuder anpassningsbara mallar, färgscheman och former
- Säkerhet och integritet: Prioritera verktyg som erbjuder end-to-end-kryptering för att skydda dina data
- Kostnad: Utvärdera den totala kostnaden för alternativa verktyg genom att ta hänsyn till både engångsavgifter för prenumerationer och initiala kostnader för ytterligare funktioner
Hur vi granskar programvara på ClickUp
Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer bygger på produktens verkliga värde.
Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.
De 10 bästa alternativen till Excalidraw
Låt oss titta på de 10 bästa alternativen till Excalidraw för bättre samarbete på arbetsplatsen. Från avancerade visualiseringsfunktioner till snabba anpassningsalternativ erbjuder dessa verktyg allt ditt team behöver för att omsätta idéer i handling.
1. ClickUp
ClickUp är en allt-i-ett-plattform för projektledning som hjälper team på olika platser att samarbeta effektivt, arbeta smartare och spara tid. ClickUps whiteboard-funktion erbjuder en flexibel arbetsyta för brainstorming, planering och genomförande av projekt. Du kan rita, koppla ihop idéer, skriva anteckningar och lägga till bilder och länkar för ett effektivt samarbete.
Men idéer i sig räcker inte. Du måste omvandla tankar till konkreta åtgärder. Det är här ClickUp Mind Maps kommer in – för att samordna uppgifter och idéer.
Du kan använda tankekartor för att komma på idéer, utforma strategier och skapa färdplaner och agila arbetsflöden. Detta hjälper dig att förenkla uppgifter genom att bryta ner komplexa projektplaner och koppla samman beroenden. Till exempel är ClickUp Processes Map Whiteboard Template en färdig, anpassningsbar mall som också är utmärkt för nybörjare. Den låter dig enkelt kommunicera processer till teamet med en visuell representation. Du kan också anpassa statusar, fält och till och med vyer.
Om du vill förenkla processerna ytterligare kan du använda ClickUps mall för processflödesschema. Den hjälper dig att visualisera dagliga processer och enkelt följa upp hur uppgifterna fortskrider.
ClickUps bästa funktioner
- Visuellt samarbete i realtid: Dela idéer och anteckningar och följ allas aktiviteter i teamet för att samordna åtgärder
- Koppla samman uppgifter och idéer: Planera och organisera dina idéer och uppgifter enkelt med ClickUp Mind Maps. Du kan skapa tankekartor baserade på uppgifter eller noder och enkelt ordna dina projekt genom att dra grenar till logiska vägar
- Anpassa uppgiftshanteringen: Överbrygga klyftan mellan idé och genomförande genom att skapa ClickUp-uppgifter direkt från dina whiteboards. Anpassa din arbetsyta genom att lägga till olika konventioner för olika uppgiftstyper
- Få delbara länkar: Dela whiteboards med kunder eller partners utanför din arbetsplats, även om de inte har ett ClickUp-konto
- Använd färdiga mallar: Prova färdiga whiteboard-mallar för att skapa arbetsflöden och flödesscheman, konceptkartläggning, omvänd brainstorming och brainwriting
- Anslut din teknikstack: Få snabb åtkomst till information från ClickUp, anslutna appar eller lokala enheter med hjälp av ClickUps universella sökfunktion
- Formatera whiteboards: Skapa interaktiva whiteboards genom att formatera text med banners, rubriker och markeringar. Lägg även till objekt som former och kopplingar med hjälp av verktygsfältet
Begränsningar i ClickUp
- För vissa användare finns det en inlärningskurva för att förstå ClickUp Whiteboards
Priser för ClickUp
Betyg och recensioner för ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)
2. Draw.io
Draw.io är ett mångsidigt verktyg för att skapa flödesscheman och en onlinebaserad designprogramvara som främst används i Atlassian-appar, såsom Confluence och Jira.
Du kan skapa nätverksdiagram, flödesscheman, wireframes och mycket mer. Det användarvänliga gränssnittet, med många former, ikoner och anpassningsalternativ, gör det till ett av de mest populära alternativen till Excalidraw.
Draw.io: de bästa funktionerna
- Använd klasssökfunktionen för att hitta relevanta diagram för att visualisera arbetsflöden
- Spara dina diagramfiler på valfri molnplattform
- Samarbeta med flera teammedlemmar i realtid med delade markörer
- Ge enkelt feedback genom att lägga till kommentarer på bilder
Begränsningar i Draw.io
- Du kan stöta på problem när du importerar vissa filtyper
- Programvaran kan hänga sig när den används i webbläsaren
Priser för Draw.io
- Gratis: 30 dagars provperiod
- Moln: 20 dollar per månad för 20 användare och 532,50 dollar per månad för 2000 användare
- Data Center: 6 000 dollar för 500 användare och 10 000 dollar för 2 000 användare, faktureras årligen
Betyg och recensioner för Draw.io
- G2: 4,4/5 (över 350 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)
3. Mural
Mural är en virtuell arbetsyta där du kan brainstorma, lösa problem och organisera idéer visuellt i realtid tillsammans med ditt team.
Verktyget låter dig skapa och redigera olika element såsom klisterlappar, bilder och ritningar. Dessutom kan du enkelt skissa diagram för att samarbeta visuellt. Det erbjuder skräddarsydda whiteboard-lösningar för design-, produkt-, teknik-, innovations- och säljteam, vilket eliminerar behovet av flera samarbetsappar inom hela organisationen.
Mural – de bästa funktionerna
- Lägg till idéer eller åtgärder som klisterlappar eller textrutor
- Styr åtkomsten till samarbetet med inställningar för läsbehörighet, redigeringsbehörighet och moderatorbehörighet
- Ändra text- och anteckningsfärger för att skapa kluster och identifiera mönster
- Lägg till ikoner, GIF-bilder och bilder med Unsplash-integration
Begränsningar i Mural
- Du kanske upplever att integrationer med andra appar är begränsande
- Att hålla reda på kommentarer när man arbetar med flera teammedlemmar kan kännas överväldigande
Priser för Mural
- Gratis: För alltid
- Team+: 12 dollar per månad per användare
- Företag: 17,99 $ per månad per användare, faktureras årligen
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner av Mural
- G2: 4,6/5 (1 365+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 120 recensioner)
4. FigJam
FigJam, utvecklat av Figma, är ett annat alternativ till Excalidraw som gör det möjligt för team att brainstorma, rita diagram, utforma strategier och skapa flödesscheman och agila arbetsflöden.
Det hjälper till att skapa projektplaner, kundresekartor och projekt tidslinjer. Du kan ge feedback i realtid via röstchatt och livechatt. FigJam erbjuder även AI-integration för att automatisera projekt tidslinjer och spåra åtgärdspunkter.
FigJams bästa funktioner
- Lägg till arbetsflödeswidgets som Jira-uppgifter på whiteboarden
- Anpassa kommunikationen med skräddarsydda Bitmoji-avatarer
- Prova AI-integration för att brainstorma idéer eller designa koder
- Samla in feedback genom att genomföra omröstningar
Begränsningar i FigJam
- Du kommer inte att kunna arbeta med några uppdateringar utan att vara online
- Du kan bjuda in externa medlemmar i upp till 24 timmar endast med gratisplanen
Priser för FigJam
- Gratis: För alltid
- Professional: 3 dollar per månad per användare
- Organisation: 5 dollar per månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner för FigJam
- G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (25 recensioner)
5. Lucidchart
Lucidchart är en molnbaserad plattform för visuellt samarbete och intelligent diagramskapande som ger team möjlighet att förverkliga sina idéer genom dynamiska diagram, flödesscheman och visualiseringar.
Du kan använda markörer för samarbete i realtid, länka data och lägga till mätvärden på diagram för att få tillgång till all viktig information på ett och samma ställe.
Lucidcharts bästa funktioner
- Organisera dina diagram med hjälp av behållare eller simbanor
- Lägg till anteckningar på en form för att hålla andra uppdaterade
- Integrera det med populära arbetsverktyg som Google och Atlassian
Begränsningar i Lucidchart
- Det kan vara svårt att exportera stora mängder data till Visio
- Med gratisversionen kan du bara skapa 60 objekt per diagram
Priser för Lucidchart
- Gratis: 7 dagars provperiod
- Enskild användare: 7,95 $ per månad, faktureras årligen
- Team: 27 $ per månad per användare, faktureras årligen
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner för Lucidchart
- G2: 4,5/5 (över 5 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)
6. InVision-appen
Invisions flaggskeppsprodukt, Freehand, är en virtuell whiteboard för projektplanering, idégenerering, teambuilding, brainstorming, presentationer och granskning av idéer.
Det erbjuder anpassade mallar för teknik-, design-, IT- och produktteam. Du kan använda dess intelligenta arbetsyta för att definiera arbetsflöden och hantera projekt smidigt.
InVision-appens bästa funktioner
- Förvandla idéer till skärmdesign med InVisions vektorbaserade ritverktyg och flexibla lager
- Skapa prototyper, hantera, granska, finjustera och testa digitala produkter utan kodning
- Effektivisera projektledningen med över 200 färdiga mallar
Begränsningar i InVision-appen
- Att importera teckningsytor från Sketch kan vara omständligt
- Samarbete i team kan vara utmanande
Priser för InVision-appen
- Gratis
- Freehand Pro: 4,95 $ per månad per användare
Betyg och recensioner för appen InVision
- G2: 4,4/5 (över 600 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)
7. Jamboard
Om du vill samarbeta med ditt team i realtid kan du använda Jamboard, en digital whiteboard från Google. Du kan använda den på Jamboard-enheten (en 55-tums digital whiteboard som fungerar med G Suite-tjänster), i webbläsaren eller i mobilappen.
Med Jamboard kan du skriva och rita med den medföljande pennan och omvandla dina skisser till en finare bild. Jamboard kommer dock att fasas ut den 1 oktober 2024.
Jamboards bästa funktioner
- Lägg enkelt till Google Drive-verktyg som Docs, Sheets och Slides till en session med hjälp av en Jamboard-enhet
- Sök på Google och infoga bilder eller webbsidor
Begränsningar med Jamboard
- Det är inte iOS-kompatibelt
- Det är omständligt att spåra varje medlems bidrag till Jamboard
- Det erbjuder begränsade samarbetsfunktioner jämfört med andra verktyg
Priser för Jamboard
- 4 999 dollar för en Jamboard-skärm, två pennor, en radergummi och ett väggfäste
- 600 dollar i årlig avgift för administration och support.
Betyg och recensioner för Jamboard
- G2: 4,3/5 (68 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (114 recensioner)
8. Collaboard
Collaboard är ett kreativt whiteboard- och samarbetsverktyg med en handritad känsla. Det erbjuder ritalternativ med markörer, pennor och penslar. Du kan använda det för brainstorming eller berättande.
Det låter dig ändra textfärg och typsnitt, lägga till hyperlänkar till relevanta resurser, ladda upp dokument, lägga till bilder och koppla samman objekt. Dessutom kan du lägga till videor direkt på tavlan, ändra visningslägen för bättre läsbarhet och skapa klisterlappar för snabba idéer eller förslag.
Collaboards bästa funktioner
- Planera och navigera snabbt genom whiteboarden till specifika områden med hjälp av praktiska hyperlänkar på den oändliga arbetsytan
- Brainstorma och berätta historier med hjälp av olika former och färger
- Byt till mörkt läge för bättre läsbarhet
- Skydda ditt innehåll genom att lägga till lösenord
Begränsningar med Collaboard
- Du kanske inte tycker att användargränssnittet är tilltalande
- Det finns ingen smidig funktion för att bädda in externa medier
Priser för Collaboard
- Gratis 7-dagars provperiod
- Avancerat: 10 dollar per månad per användare, faktureras årligen
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner för Collaboard
- G2: 4,7/5 (92 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (114 recensioner)
9. Miro
Miros avancerade whiteboard möjliggör skalbar produktplanering, mind mapping, processkartläggning, kartläggning av kundresan samt strategi och planering.
Med Miro kan du ge ditt team en visuell, skalbar och säker arbetsyta för innovation genom att koppla ihop den med över 130 appar. Det möjliggör smidigt samarbete och hantering genom att automatiskt integrera data från kalkylblad och andra appar i hela teknikstacken.
Miros bästa funktioner
- Strukturera dina idéer med Miro Frames på Miros oändliga arbetsyta
- Dela idéer anonymt
- Lägg till dokumentation, undersökningsresultat, videor och live-data från olika appar för digitalt samarbete
Miro-begränsningar
- Du kan inte spara anpassade mallar för återanvändning
- Det har begränsade teckensnittsalternativ för klisterlappar
- Gränssnittet kan vara förvirrande
Priser för Miro
- Gratis
- Starter: 10 dollar per månad per användare
- Företag: 20 dollar per månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner för Miro
- G2: 4,8/5 (över 5 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)
10. DrawIsland
DrawIsland är ett ritverktyg online där du kan uttrycka dig kreativt genom digital konst. Du kan skapa GIF-bilder, lägga till text på bilder, använda olika former för att skapa skisser samt ändra färger och typsnitt.
Det har också ett intuitivt gränssnitt och erbjuder olika ritverktyg, inklusive penslar, pennor och former. Du kan börja arbeta på DrawIsLand direkt online utan att behöva registrera dig eller installera något.
DrawIslands bästa funktioner
- Välj mellan fyra olika standardskärmstorlekar (200200, 400400, 800400, 1024768 pixlar) och ett anpassningsalternativ för att anpassa storleken
- Skapa animationer med hjälp av bilder
- Importera bilder enkelt för att ändra storlek eller lägga till text
Begränsningar i DrawIsland
- Animationer kan skapas med upp till 10 bildrutor
- Du kan endast spara bilder i PNG-format.
- Det stöder inte delning av bilder på sociala medier
Priser för DrawIsland
- Gratis
Betyg och recensioner för DrawIsland
- G2: NA
- Capterra: NA
Använd ClickUp för bättre samarbete
Virtuella whiteboards kan avsevärt förbättra gemensam brainstorming och kreativt arbete tack vare sina visualiseringsfunktioner. De spelar också en avgörande roll när det gäller att bryta ner komplexa uppgifter och arbetsflöden, vilket hjälper dig att se helheten.
Om Excalidraw inte lever upp till dina förväntningar i dessa avseenden är det dags att uppgradera din teknik med ClickUp! Byt till ClickUp Whiteboard, det bästa alternativet till Excalidraw, och förvandla dina idéer till handlingsplaner genom att skapa och tilldela uppgifter direkt från dina brainstorming-sessioner.
Registrera dig gratis på ClickUp för att kommunicera idéer bättre och förbättra teamsamarbetet!