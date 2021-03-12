En inblick i framtiden för distansarbete med Safety Wing

En värld som styrs av distansarbetare har varit på gång länge, och utmaningarna under 2021 har bara gjort den ännu mer verklig. När vi blir medvetna om fördelarna med distansarbete och start-ups växer för att underlätta för dessa platsoberoende arbetare, kan vi bara anta att denna nya distansarbetskraft är här för att stanna.

Men hur ser framtiden för distansarbete ut, och vilka är hjärnorna bakom dess tillväxt? Låt oss diskutera några av de nya trenderna inom distansarbete som kommer att forma framtidens arbetsliv, samt de nya tekniker och företag som gör dem möjliga.

Kommer arbetsplatsen att förändras?

För att göra en lång historia kort, arbetsplatsen måste förändras. Det finns ingen tvekan om saken.

Inte bara på grund av det uppenbara problemet (host COVID-19), utan för att arbetslivet redan var på väg att förändras innan pandemin blev en stor nyhet. Företag med rätt teknik, framsynthet och öppensinnade medarbetare klarade övergången från kontoret till denna nya COVID-centrerade värld utan alltför stora störningar. De som har haft svårt att anpassa sig har tyvärr stött på många hinder längs vägen, och vissa har till och med gått under.

Allt fler företag anpassar sig efter distansarbetare, vilket har lett till en enorm rusning för att hjälpa dem. Denna enorma tillströmning av tillfälliga distansarbetare har gett oss en otrolig inblick i hur världen skulle kunna se ut med en högre andel distansarbetare, och öppnat upp ännu fler företag för möjligheten att anställa distansarbetare.

Vilka trender inom distansarbete är populära just nu?

Varje nytt år kommer med sina utmaningar, och det råder ingen tvekan om att 2021 har varit ett svårt år för alla inblandade. Trots prövningar och motgångar finns det några tydliga trender som framträder bland grupper av platsoberoende arbetstagare, och många av dessa kommer sannolikt att fortsätta under den närmaste framtiden.

Flykten från städerna

Med landsomfattande nedstängningar över hela världen verkar storstädernas attraktionskraft vara på nedgång. De blomstrande sociala miljöerna, kulturella hotspots och fantastiska stadslandskap som vi alla känner till och älskar har kommit till ett stillestånd. Istället sitter vi kvar med överprissatta hyror, tomma gator och brist på grönområden.

COVID-19 har fått många av oss att omvärdera våra prioriteringar. Jakten på frisk luft, grönområden och ett överkomligt boende verkar stå högst upp på listan, samtidigt som många av oss flyr från stadens gator och söker sig ut på landsbygden.

Innovativ programvara för distansarbete

Vi överdriver inte när vi säger att distansarbete inte skulle fungera utan hjälp av teknik. Produktivitetsappar, videokonferensprogram, säkra meddelandesystem och allt annat som hör till gör det enkelt att driva ett distansföretag utan problem. Behovet av permanenta kontorslokaler, de gamla goda traditionella tegel- och murbruksbyggnaderna, blir alltmer föråldrat.

Vad ligger bakom ökningen av distansarbete?

Fjärrprogramvara.

Tekniska framsteg och framåtblickande företag har båda bidragit stort till att distansarbete har blivit så utbrett i världen, vilket gör det möjligt för distansarbetare att så enkelt överskrida gränser. För en tid sedan ansågs idén om distansarbete vara absurd. Men vem kan klandra dem? På den tiden fanns det inga virtuella privata nätverk, programvara för gruppkonferenser eller verktyg för distansarbete som hjälpte dig att hålla kontakten.

Numera är det enkelt och smidigt att starta ett företag helt online med hjälp av program som Estonian e-Residency. Det finns flera företag som hjälper dig att anställa, introducera och betala anställda oavsett var i världen de befinner sig. Det är enklare än någonsin att hantera team tack vare ClickUps produktivitetsplattform. Teammöten kan organiseras med ett enda klick med Zoom, och du kan till och med ha en virtuell vattenkylare i onlinekontor som TeamFlow.

Förmåner för distansanställda

Sedan idén om digitala nomader och distansarbete föddes runt millennieskiftet har smarta tänkare samlat sina resurser och anpassat sig efter marknaden. Idag är det enklare än någonsin att få allt du behöver med bara en bärbar dator och en pålitlig internetuppkoppling. Företag inser fördelarna med en global talangpool, men det gör även distansarbetarna: möjligheterna till anställning har inte längre några geografiska gränser. Du behöver inte välja mellan företag som anställer i ditt område, utan kan fritt välja mellan företag över hela världen.

På grund av detta insåg företagen att det inte räcker med att bara erbjuda distansjobb: anställda förväntar sig vissa förmåner, såsom mer flexibla arbetstider, sjukvård, betald ledighet och mycket mer. Det finns företag som bygger den bästa möjliga framtiden för distansarbete med produkter som SafetyWings Remote Health: global sjukförsäkring för hela teamet, oavsett var de bor. Till skillnad från traditionella företag som anställer lokalt har distansföretag en bredare talangpool att välja från, vilket gör sjukförsäkring till en stor utmaning. Med SafetyWings unika produkt spelar det ingen roll var dina anställda befinner sig, de täcker helt enkelt alla över hela världen med samma, lättanpassade plan.

Med rätt verktyg för jobbet blir företag som tidigare var fast i sina rutiner nu mycket mer öppna för möjligheten att arbeta på distans. Detta leder i sin tur till fler distansarbetare, vilket uppmuntrar fler företag att tillgodose denna växande bransch. På så sätt skapas en positiv spiral av ständig tillväxt. Åtminstone är det vad vi hoppas!

Vilka är framtidens trender inom distansarbete?

Med två tredjedelar av företagen världen över som planerar att fortsätta med de policyer för distansarbete som de infört under pandemin, ser det ut som att dessa trender inom distansarbete är här för att stanna.

Framväxten av den ”hybrida arbetsplatsen”

Vi förväntar oss inte att alla företag kommer att övergå till en helt distansbaserad arbetsstyrka, men det finns en möjlighet att många kommer att välja att införa ett hybridsystem. Det innebär att en del av kärnteamet arbetar på företagets lokaler och resten arbetar hemifrån. Fördelen med detta hybridsystem är att det ger företaget det bästa av två världar: tillgång till de mest begåvade medarbetarna globalt och större flexibilitet, samtidigt som en stark företagskultur bibehålls.

Startups kommer att fortsätta fokusera på tjänster för distansarbete

Egenföretagare som arbetar på distans och företag som vill övergå till distansarbete är ständigt på jakt efter sätt att effektivisera sin dagliga verksamhet. Enligt Upworks rapport Future Workforce Report 2020 uppger 77 % av frilansarna att tekniken har förbättrat deras möjligheter att hitta arbete. Att gå från den traditionella arbetsplatsen till en virtuell arbetsplats kräver ett helt annat tillvägagångssätt och en helt ny uppsättning verktyg. När millenniegenerationen och generation Z börjar ta över marknaden kommer vi definitivt att se mycket mer innovation på detta område.

Fokusera på mentalt välbefinnande och kommunikation i "verkliga livet"

Ett stort problem som många distansarbetare står inför är ensamhet, främst på grund av bristen på kontakt med kollegor. Människor är sociala av naturen, och distansarbete kan vara otroligt isolerande.

Lika mycket som det är arbetstagarens ansvar att vara social, är det också chefens ansvar att underlätta realtidsförbindelser mellan teamen. Anställda behöver veta att de är en värdefull del av företaget, oavsett om de befinner sig på ett kontor eller på en strand i Barbados. Regelbundna videosamtal är bara en del av lösningen. Men när teamen blir ännu mer spridda över hela världen måste cheferna vara mer kreativa när det gäller aktiviteter som stärker sammanhållningen.

Kortare arbetsveckor

Enligt en färsk undersökning från CoSo Cloud uppger 77 % av distansarbetarna att de är mycket mer produktiva när de arbetar hemifrån. I teorin gör denna produktivitetsökning det möjligt för arbetstagarna att förkorta sin arbetsvecka utan att förlora inkomst. Utöver distansarbetsvärlden går många företag emot normen och inför en fyradagars arbetsvecka. De är angelägna om att bevisa att fyra dagar i veckan med maximal produktivitet motsvarar samma arbetsmängd som en femdagarsvecka med lägre produktivitet.

Slutsats

Det råder ingen tvekan om att distansarbete fortfarande har sina problem.

Det kan vara ensamt, det är alldeles för lätt att bli distraherad de dagar när man bara inte känner för det, och det finns inga kollegor i närheten som kan ge dig den boost du kanske behöver. För att inte tala om de hinder vi måste övervinna med effektiv kommunikation i realtid.

Lyckligtvis ser det snart ut som att inget av detta kommer att spela någon roll, tack vare den snabba tekniska utvecklingen och de investeringar som både företag och privatpersoner gör i distansarbete.

Några av världens skarpaste hjärnor samlas för att skapa nya verktyg, smart programvara och till och med virtuella byar som kan lösa alla våra problem med distansarbete.

Med ett starkt team av innovativa tänkare som stöder distansarbetsvärlden är möjligheterna för dess framtid oändliga. Det är upp till oss att göra distansarbetsvärlden bättre och tillgänglig för alla: genom samarbete och kunskapsdelning, genom att ställa högre krav på företag och kräva global hälso- och sjukvård och förmåner, och genom att inte vara rädda för att skapa något som ännu inte finns.

Så, om du är distansarbetare eller leder ett distansteam, hör av dig och berätta för oss: Vad behöver du för att göra ditt företag till en fantastisk arbetsplats?