De 10 bästa budgeteringsprogrammen för småföretag 2025

Småföretag har ofta begränsade budgetar och resurser, vilket gör varje ekonomiskt beslut avgörande. Traditionella budgeteringsmetoder är visserligen till hjälp, men de är långsamma, felbenägna och behöver mer flexibilitet.

Om du funderar på att byta från traditionell bokföring till specialiserad budgeteringsprogramvara är du på rätt väg.

Ett budgeteringsverktyg för företag ger dig insikter som hjälper dig att minska onödiga utgifter och nå lönsamhet snabbare. Det hjälper dig att planera budgeten för ditt småföretag för att fastställa försäljningsvolymen för att nå break-even, vilka reserver du behöver skapa och när du ska anställa fler personer.

Vi har listat dagens 10 bästa budgeteringsprogram för småföretag, med funktioner, priser och betyg.

Vad ska du leta efter i budgeteringsprogram för småföretag?

Låt oss utforska de viktigaste funktionerna att leta efter i budgeteringsprogram för småföretag. Dessa funktioner säkerställer att verktyget uppfyller dina nuvarande och framtida behov i takt med att ditt företag växer:

Användarvänlighet: Leta efter användarvänlig programvara som är enkel att installera och använda. Börja med att kartlägga befintliga processer visuellt för att göra det enklare att hantera dina finanser utan krångel från början.

Skalbarhet: Välj programvara som kan hantera fler användare, spåra nya utgifter och hantera komplexa finanser när ditt företag expanderar.

Integrationsmöjligheter: Se till att programvaran integreras smidigt med din befintliga bokföringsprogramvara och dina projektledningsverktyg för att hålla finansiella data konsekventa.

Finansiell rapportering och analys: Välj programvara som erbjuder detaljerade rapporter , anpassningsbara instrumentpaneler och verktyg för datavisualisering för att identifiera trender och analysera utgifter.

Säkerhet och efterlevnad: Kontrollera om programvaran följer branschstandarder för datasäkerhet och uppfyller reglerna för att skydda känslig finansiell information.

De 10 bästa budgeteringsprogrammen för småföretag att använda 2024

Nu när du känner till de funktioner och egenskaper du bör leta efter i budgeteringsprogram för företag, här är listan över de 10 bästa budgeteringsprogrammen för småföretag.

1. ClickUp

Exempel på ett ClickUp-projektledningsarbetsområde för en revisionsbyrå

ClickUp kombinerar alla ditt företags olika funktioner i en enda plattform. Visualisera alla relaterade uppgifter på en enda instrumentpanel: marknadsföring, ekonomi, projektledning eller HR, och gör ändringar i realtid.

Spara tid med AI-drivna uppgifter och automatisering så att du kan fokusera på det som är viktigt.

ClickUps programvara för redovisning och finansiell projektledning utmärker sig som en förstklassig budgeteringsprogramvara som låter dig utföra komplexa finansiella beräkningar och planering på ett effektivt sätt. Programvarulösningen övervakar dina finansiella mål, granskar dina konton och beräknar dina vinster.

ClickUps mall för företagsbudget är utformad för att hjälpa dig att hålla koll på dina företagsutgifter och intäkter på ett och samma ställe.

ClickUps mallar för ekonomi och redovisning, kostnadsuppföljning i realtid och programvara för gemensam budgethantering är några av dess robusta budgeteringsfunktioner. Det integrerar mångsidiga projektledningsfunktioner med omfattande budgeteringsverktyg.

Växla mellan ClickUps praktiska vyer för att organisera dina fakturor på några sekunder.

Företag som hanterar flera projekt föredrar ClickUp för att säkerställa organiserade och effektiva budgeteringsprocesser.

Hantera ditt småföretagsprojekt i varje steg med mallar, samarbetsfunktioner och över 15 projektvyer med hjälp av ClickUp.

ClickUps bästa funktioner

Anpassa instrumentpaneler för rapporter om budgetar, utgifter och vinster.

Räkna snabbt med ClickUps formelfält för beräkningar

Håll ordning med påminnelser för återkommande uppgifter och räkningar.

Få översikt över ekonomin via anpassade fält för budgeterade belopp, utgifter, leverantörsinformation och betalningsdatum.

Spåra månatliga och årliga intäkter och utgifter utan ansträngning med ClickUps enkla budgetmallar.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare har rapporterat att det finns en inlärningskurva när man använder avancerade funktioner.

Ibland är supportens svarstid längre.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3900 recensioner)

2. Budgyt

via Budgyt

Budgyt förenklar finansiell planering samtidigt som den bibehåller detaljerna i dina data.

Med denna molnbaserade budgeteringsapplikation kan du effektivisera dina budgeteringsprocesser genom ett intuitivt gränssnitt, automatisera kostnadskategorisering och få insiktsfulla finansiella rapporter.

Det garanterar enkel datahantering med dra-och-släpp-funktionalitet. Budgyts API möjliggör integration med populära program för finansiell redovisning. Det stöder för närvarande Quickbooks, Xero och ConnectWise.

Budgyts bästa funktioner

Få tillgång till historiska data genom huvudbokdata på transaktionsnivå.

Beräkna vinst och förlust per kostnadsställe och period, budgetjämförelse och andra anpassade rapporter.

Förenkla budgetering av flera vinster och förluster genom olika filter.

Spåra ändringar och filtrerbara aktivitetsloggar

Bli global med stöd för flera valutor

Budgyts begränsningar

Brant inlärningskurva för användning av formler

Ideella organisationer behöver anpassa en mer detaljerad inställning.

Budgyt-prissättning

Enkelt : Anpassad prissättning

Plus : Anpassade priser

Pro : Anpassad prissättning

Enterprise plan : Anpassad prissättning

Ideell organisation: Anpassad prissättning för alla fyra planerna

Priser för tillägg

Budgetbedömning: 699–2 999 dollar

Presentationsutveckling: 1 500–3 500 dollar

Budgyt-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 50 recensioner)

3. BudgetPulse

via BudgetPulse

BudgetPulse erbjuder kostnadsfri och molnbaserad bokföringsprogramvara som passar för personligt bruk.

BudgetPulse erbjuder grundläggande funktioner för personlig ekonomihantering. Användarna importerar manuellt sina transaktioner till utskrivbara diagram, rapporter och grafer för att få en bättre överblick över sina utgifter. Programmet hjälper också användarna att sätta upp mål och följa upp framstegen mot en effektiv hantering av sina pengar.

BudgetPulse bästa funktioner

Hantera din budget med ett enkelt verktyg

Importera kontoutdrag och exportera dina data till ett finansplaneringsverktyg i några få steg.

Ställ in onlineinsamlingar med mål och ta emot betalningar via PayPal och Amazon.

BudgetPulse-begränsningar

Inga funktioner för automatisering eller dataanalys

All data måste importeras eller matas in manuellt.

Ingen integration med andra budgeteringsprogram eller banker.

Priser för BudgetPulse

Gratis

BudgetPulse-betyg och recensioner

G2 : Ej listat

Capterra: Ej listad

4. FreshBooks

via FreshBooks

FreshBooks erbjuder obegränsade, automatiserade och anpassningsbara fakturor och utgiftsposter. Det accepterar kreditkortsbetalningar online och ACH-banköverföringar. Dess mallar för projektbudgetering sparar tid och kostnader för frilansare och småföretag.

Med över 100 appintegrationer förenklar FreshBooks fakturering och utgiftshantering.

En märkbar fördel med Plus-planen är att den minskar bokföringsfel med funktionen för dubbel bokföring.

FreshBooks bästa funktioner

Förenkla kostnadsövervakning och skapande av finansiella rapporter

Dra nytta av avancerade projektbaserade rapporterings- och tidrapporteringsfunktioner.

Begränsningar i FreshBooks

Kräver mer support i början

Oförmåga att skala effektivt

Priser för FreshBooks

Lite : 204 $/år

Plus : 360 $/år

Premium : 660 $/år

Välj: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av FreshBooks

G2 : 4,5/5 (670+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4300 recensioner)

5. QuickBooks

via Quickbooks

QuickBooks erbjuder gratis guidad installation med alla QuickBooks Online-abonnemang. Det låter dig effektivisera dina processer, inklusive utgifter, fakturor, betalningar, kvittosamling och rapportering.

Användarna utnyttjar dess AI-drivna molnbaserade funktioner för att spåra och hantera allt från tid och kostnader till löner och personalförmåner.

Den stöder över 700 appar från tredje part som finns tillgängliga i QuickBooks App Store.

QuickBooks bästa funktioner

Dra nytta av ett enda verktyg för bokföring och personalhantering.

Spara tid, pengar och arbete genom att utnyttja samarbetsfunktionerna.

Skapa anpassade budgetförslag från mallar för budgetförslag

Hantera dina räkningar med automatisk kategorisering av banktransaktioner

Begränsningar i QuickBooks

Utmanande för användare utan finansiell bakgrund

Mac OS-versionen är endast tillgänglig i USA.

Priser för QuickBooks

Gratis provperiod i 30 dagar

Simple Start : 30 $/månad

Essentials : 60 $/månad

Plus : 90 $/månad

Avancerad: 200 $/månad

Betyg och recensioner av QuickBooks

G2 : 4,0/5 (3170+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (6390+ recensioner)

6. Xero

via Xero

Xero är en redovisningslösning med funktioner för lönehantering, personaladministration och utgiftshantering som är utvecklad från grunden för att möta de realtidsbehov som finns hos molnberoende företag.

Det främjar samarbete, både internt och externt, med obegränsat antal inloggningar för varje prenumerationsnivå.

Xeros över 800 anslutna appar (inklusive Square, Constant Contact och ADP) hjälper småföretag att smidigt sköta sin verksamhet och ekonomihantering.

Xeros bästa funktioner

Utnyttja automatisk kontoavstämning genom att hämta data från över 21 000 banker världen över.

Acceptera betalningar mot dina fakturor med hjälp av pålitliga leverantörer av betalningstjänster.

Få tillgång till över 160 valutor och lär dig hur växelkurser och valutamarknader påverkar ditt kassaflöde eller din vinst.

Begränsningar i Xero

Begränsat antal mallar och designer för att skapa rapporter eller fakturor

Behöver separat programvara för att förbereda momsdeklarationer

Xeros prissättning

Startpaket : 29 $/månad

Standard : 46 $/månad

Premium: 62 $/månad

Xero-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2800 recensioner)

7. Zoho Books

via Zoho Books

Med sin intuitiva försäljningsautomatisering och stöd för iOS, Android och Windows låter Zoho Books dig effektivisera dina transaktioner, spåra kassaflöden och automatisera affärsprocesser.

Du kommer också att kunna ansluta dina befintliga CRM-, lager- och prenumerationssystem och skapa offerter och fakturor när du är på språng.

Zoho Books ansluter till din bank och låter dig hämta dagliga transaktioner i realtid, implementera betalningspåminnelser och rapportera schemaläggning och arbetsflödesutlösare. Det hjälper dig att skapa fallstudier om kundernas framgångar.

Zoho Books bästa funktioner

Låt kunderna godkänna offerter, betala räkningar och ge värdefull feedback.

Beräkna momsdeklarationer och 1099-blanketter automatiskt för en bekymmersfri skattesäsong.

Få prognoser för kassaflödet genom att säkert hämta transaktioner från dina konton och sortera dem automatiskt.

Begränsningar i Zoho Books

Begränsade anpassningsmöjligheter

Grundläggande rapporteringsalternativ

Begränsad integration med programvara från tredje part

Priser för Zoho Books

Gratis : För företag med en omsättning på mindre än 50 000 USD per år

Standard : 10 USD/organisation per månad

Professional : 20 USD/organisation per månad

Premium : 30 $/organisation per månad

Elite : 100 USD/organisation per månad

Ultimate: 200 USD/organisation per månad

Betyg och recensioner av Zoho Books

G2 : 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 600 recensioner)

8. Scoro

via Scoro

Scoro:s detaljerade budgetfördelningar, projektkostnadsuppföljning och lönsamhetsanalysfunktioner hjälper dig att öka produktiviteten och leverera projekt i tid. Scoro:s datadrivna insikter och analyser hjälper dig att driva på tillväxten ytterligare genom att identifiera områden som kan förbättras.

Scoro är specialiserat på tjänstebaserade företag som hanterar många separata system och varierande arbetsbelastningar som minskar vinstmarginalerna.

Det eliminerar behovet av att växla mellan olika verktyg och hjälper dig att hantera projekt, fakturering och rapportering från en enda lösning.

Scoro bästa funktioner

Ta emot betalningar var som helst med inbyggd Stripe-integration

Konvertera offerter till fakturor eller delfakturor baserade på framsteg för dina kunder automatiskt.

Hantera och spåra din projektbudget , kostnader, order och budgetfördelning från en enda plattform.

Integrera verktyg som Paypal, Salesforce, Trello och QuickBooks.

Scoro-begränsningar

Sök- och sorteringsfunktionerna behöver optimeras.

Anpassade PDF-mallar begränsar den information som ingår i en offert, en order eller en faktura.

Scoro-priser

Essential: 26 $/användare per månad

Standard: 37 $/användare per månad

Pro: 63 $/användare per månad

Ultimate: Anpassad prissättning

Priser för onboarding

Självständig onboarding: Gratis

Light: 1 699 dollar

Premium: 3 999 $

Anpassad: Anpassad prissättning

Scoro-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (390+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 230 recensioner)

9. Spendesk

via Spendesk

Spendesk är en plattform för utgiftshantering som ger fullständig insyn i ditt företags utgifter.

Det förbättrar din översikt över utgifterna i realtid, implementerar budgetkontroller och automatiserar godkännanden av utgifter, vilket sparar tid och pengar under hela utgiftscykeln. Spendesk kombinerar och kontrollerar alla kassaflöden och processer från flera verktyg från en enda källa. Det ger dig kontroll över alla utgifter som inte är löner.

Spendesk bästa funktioner

Automatisera bedrägeridetektering och använd smarta virtuella kort för att lägga till flera säkerhetslager.

Koppla betalningar till utgiftskonton, validera dem när som helst och generera utgiftsrapporter automatiskt från mallar.

Kontrollera kostnadsställen, godkännare och definiera utgiftsregler.

Begränsningar för Spendesk

Användare rapporterar tekniska problem med betalningsvalideringar

Det går inte att ladda upp dokument i Word-format.

Priser för Spendesk

Gratis : För fyra användare, inklusive en godkännare

Väsentligt : Anpassad prissättning

Skala : Anpassad prissättning

Premium: Anpassad prissättning

Spendesk-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (390+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

10. Float

via Float

Float är ett program för kassaflödesprognoser som är särskilt utformat för projektbaserade företag. Det hjälper dig att ligga steget före potentiella likviditetsbrist eller överskott, enkelt planera scenarier och spara värdefull tid genom att spåra kassaflödet mellan olika projekt.

Floats realtidsintegration med Xero, Quickbooks Online och FreeAgent ger dagliga, veckovisa och månatliga kassaflödesprognoser.

Float bästa funktioner

Få en översikt över kassaflödet i realtid

Utveckla strategier med hjälp av omedelbara visuella kassaflödesprognoser

Spåra projekt och identifiera de som dränerar kassareserverna.

Skapa scenarier som hjälper dig att besvara frågor och fatta välgrundade beslut.

Begränsningar för likviditet

Begränsade anpassade vyer för scenarier

Stöder inte konton med flera valutor.

Flytande prissättning

Essential : 59 $/månad

Premium : 99 $/månad

Enterprise: 199 $/månad

Float-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 50 recensioner)

Låt dina vinster skjuta i höjden med rätt budgeteringsverktyg

Det är viktigt att småföretagares unika behov och preferenser tillgodoses när man väljer den bästa budgeteringsprogramvaran. Det är visserligen viktigt att välja funktioner som underlättar budgeteringen, men det lönar sig att investera i ett verktyg som erbjuder mycket mer.

ClickUp tar hand om alla dina budgeteringsbehov och är en allt-i-ett-lösning som hanterar flera utmaningar som du stöter på när ditt företag växer.

ClickUp hjälper team att arbeta mer effektivt och samarbeta bättre med sina sammankopplade arbetsflöden, intuitiva dokument, realtidsdashboards och andra funktioner. Denna enhetliga plattform hjälper team att arbeta snabbare, smartare och spara värdefull tid.

Användare med ClickUps Free Forever-plan har tillgång till många mallar, vyer och anpassningsalternativ. Redo att prova? Registrera dig för ClickUp nu!