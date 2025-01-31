De 10 bästa programvarorna för användarhandböcker 2025 (recensioner och priser)

Användarhandböcker är viktiga för både ditt team och dina kunder. Bra användarhandböcker ökar inte bara kundnöjdheten, utan minskar också antalet supportärenden som ditt kundsupportteam får om en produkt eller tjänst.

Det finns bara ett litet problem: Det är inte alltid enkelt att skapa användarhandböcker. Teknisk dokumentation, juridiska krav och krånglig formatering gör det svårt att skapa steg-för-steg-guider som dina kunder och ditt team faktiskt kommer att följa.

Lyckligtvis behöver du inte vara teknisk skribent för att skriva en fantastisk användarhandbok. Du behöver bara bra programvara för användarhandböcker. Programvara för användarhandböcker effektiviserar dina arbetsflöden, stärker ditt supportteam och förbättrar den övergripande kundupplevelsen.

Kvaliteten på ditt verktyg för användarhandböcker är dock viktig. Kolla in denna kompletta guide som hjälper dig att välja rätt programvara för användarhandböcker för din organisation, plus våra 10 favoriter för 2024. ?

Vad ska du leta efter i programvara för användarhandböcker?

Använd ClickUp Docs för att hantera viktiga dokument och främja teamsamarbete.

Verktyg för användarhandböcker ska göra ditt liv enklare. Varje lösning är lite annorlunda, men det här är de mest värdefulla funktionerna att leta efter i ett dokumentationsverktyg:

Användarvänlighet: Bruksanvisningar kan bli lite omfångsrika, så välj en användarvänlig plattform med ett överskådligt gränssnitt och låga inträdesbarriärer. Drag-and-drop-verktyg är ett måste, särskilt om både tekniska och icke-tekniska teammedlemmar kommer att använda samma programvara.

Mallar och anpassning: Vem har tid att lägga timmar på formatering? Leta efter en plattform med anpassningsbara mallar för användarhandböcker som passar ditt varumärkes stil. Drag-and-drop-redigerare och CSS- eller HTML-anpassning är också utmärkta för att skapa professionella manualer.

Interaktiva element: Vissa användarhandböcker trycks fortfarande på papper, men de blir alltmer digitala. Om du erbjuder användarhandböcker online bör du leta efter programvara för användarhandböcker som stöder interaktiva element. Den bör göra det möjligt att lägga till inbäddade videor, klickbara bilder och steg-för-steg-instruktioner för mer interaktiva handledningar.

Arbetsflödeshantering: Att skapa användarmanualer är ett lagarbete, så välj en plattform som erbjuder smidig arbetsflödeshantering. Den bör möjliggöra redigering i realtid, versionskontroll och anpassningsbara behörigheter.

Oavsett om du skriver en ny användarhandbok från grunden eller uppdaterar en befintlig handbok, gör rätt verktyg hela skillnaden. Spara tid och skapa professionell dokumentation med de 10 bästa programvarorna för användarhandböcker 2024.

Formatera och samarbeta enkelt i Docs tillsammans med teamet utan överlappningar i ClickUp.

Det stämmer: Den mest mångsidiga projektledningsplattformen i världen är också ett pålitligt verktyg för användarmanualer. Skapa användarmanualer i ClickUp Docs i realtid tillsammans med intressenter från IT, kundtjänst, marknadsföring, HR och mer. Skapa dokument i ClickUp och koppla dem snabbt till dina arbetsflöden, uppgifter och projekt för att skapa manualer med ett enda klick. ?

Åh, och har vi nämnt våra mallar för bruksanvisningar? Du behöver inte formatera ett dokument – bara hämta en ClickUp-mall så är du redo att sätta igång. Får vi föreslå ClickUp Wiki-mallen för att bygga en DIY-kunskapsbas? Denna gratis mall innehåller användbara underavsnitt, rubriker och en innehållsförteckning som verkligen effektiviserar skrivprocessen.

Om du inte kan komma på rätt ord kan du prova ClickUp AI. Berätta bara för AI-skrivassistenten vilken roll du har och vad du vill skapa. Den sammanfattar mötesanteckningar, skapar dagordningar och till och med skriver och redigerar användarhandböcker åt dig.

E-postmarknadsföring blir enkelt med ClickUp AI

ClickUps bästa funktioner

ClickUp har hundratals mallar för allt från wikis till rapporter.

ClickUp Docs innehåller interaktiva funktioner som tabeller, kodblock, bokmärken, kapslade sidor och andra formateringsalternativ.

ClickUp AI hanterar specifikationsanteckningar, mötesreferat, användarkrav och mycket mer med minimalt med inmatning.

Anslut dina ClickUp Docs till din ClickUp Workspace för att se alla uppgifter, mätvärden och chattar för det projektet på ett och samma ställe.

Begränsningar för ClickUp

Plattformen har många funktioner, så det kan kännas överväldigande i början.

ClickUp AI är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

ClickUp priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

2. Paligo

via Paligo

Paligo är en annorlunda typ av programvara för att skapa användarhandböcker. Detta komponentbaserade innehållshanteringssystem (CCMS) är utformat för digitala, omfattande användarhandböcker. Paligos uppsättning gör att du snabbt kan byta ut information, fakta, steg eller tekniska specifikationer med bara några få klick. Team använder det för att skapa en enda källa till sanning för allt från programvarumanualer till kunskapshantering.

Paligos bästa funktioner

Behöver du ändra ett nummer, en fras eller ett datum? Justera det snabbt i alla manualer i Paligos CCMS.

Paligo har integrationer för GitHub, Microsoft Teams, GitLab, Zendesk och mer.

Hantera bilder i flera format, inklusive HTML och utskrift

Hantera översatta filer enkelt utan problem med dubbletter

Paligos begränsningar

Du måste integrera Paligo med ett tredjepartsverktyg för projektledning.

Flera användare säger att de önskar att Paligo hade mer anpassningsbara behörighetsinställningar.

Paligo prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Paligo betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 3/5 (1 recension)

3. HelpDocs

via HelpDocs

HelpDocs är en självbetjäningsprogramvara för användarhandböcker som låter dig skapa anpassningsbara kunskapsbaser. Den innehåller HTML-mallar men tillåter även anpassad CSS eller JavaScript om du vill skapa något mer personligt. Användarna älskar HelpDocs robusta analysverktyg, som bryter ner det mest populära innehållet, inkomna ärenden, populäraste kategorier och mycket mer.

HelpDocs bästa funktioner

Utöka HelpDocs med integrationer för BotPenguin, Pendo, Heap och mer

Anpassa vilka användare som kan se vissa hjälpdokument eller hindra kunder från att se internt innehåll.

Visa kundsupportärenden i HelpDocs Chrome-webbläsartillägg

Skapa en självbetjäningswidget på din webbplats med HelpDocs Lighthouse

HelpDocs begränsningar

Flera användare säger att formatering och tabeller är en utmaning.

Den har inte CCMS-funktioner, så du måste justera globala variabler manuellt.

HelpDocs priser

Startpris: 55 $/månad för fem konton, faktureras årligen

Build: 109 $/månad för 15 konton, faktureras årligen

Grow: 210 $/månad för 50 konton, faktureras årligen

HelpDocs betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (15+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (8 recensioner)

4. Scribe

via Scribe

Scribe marknadsför sig som en allt-i-ett-skrivplattform för allt från utbildningsdokumentation till interna SOP:er. Det fantastiska med Scribe är att det automatiskt dokumenterar steg-för-steg-processer genom att spela in din skärm i realtid. Om du har skjutit upp dokumentationen eftersom det verkar för svårt, kan Scribes automatiska innehållsskapande vara en gamechanger. ✨

Scribe bästa funktioner

Installera webbläsartillägget Scribe för att automatiskt skapa steg-för-steg-guider.

Justera Scribe:s automatiskt genererade manualer med text och ytterligare skärmdumpar.

Bädda enkelt in Scribe SOP:er i din kunskapsbas eller exportera dem till PDF.

Scribe gör det enkelt att redigera känslig information om anställda eller kunder.

Begränsningar för Scribe

Vissa användare säger att funktionen för automatisk generering inte är helt automatisk.

Scribe har inte projektledning i sin plattform, så du måste fortfarande växla mellan din programvara för användarmanualer och din att göra-lista.

Scribe priser

Grundläggande: Gratis

Pro Team: 12 USD/månad per plats med minst fem platser, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Scribe-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (10 recensioner)

5. Speach

via Speach

Speach är en programvara för användarhandböcker som specialiserar sig på interna SOP:er och utbildningsvideor. Om ditt team inte reagerar bra på stora textmassor under introduktionen är Speachs multimedieguider ett måste. Det passar inte för kundinriktade användarhandböcker, men om du gör mycket intern utbildning och behöver något som kompletterar ditt lärandehanteringssystem (LMS) är Speach ett utmärkt val.

Speachs bästa funktioner

Skapa skärminspelningar, presentationer, frågesporter och mycket mer

Filma och redigera dina videor utan att lämna plattformen

Speach erbjuder undertexter och översättningar med ett enda klick.

Lägg till anteckningar, länkar, text och uppgifter till varje video

Talbegränsningar

Den har inte så många recensioner.

Speach är inte en riktig plattform för kunskapshantering. Det är mer ett verktyg för att skapa innehåll för interna ändamål.

Speach prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Document360

via Document360

Document360 marknadsför sig som AI-driven programvara för användarhandböcker för både internt och externt bruk. Använd den för att hantera dina SOP:er, wikis, produktlanseringsdokumentation och mycket mer. Den innehåller till och med en SEO-vänlig kunskapsbas. ?

Document360 bästa funktioner

Document360 integreras med Drift, Slack, Freshdesk, Intercom och mycket mer.

Använd Knowledge Base Widget för att erbjuda automatiserad support dygnet runt för SaaS-produkter.

Använd Document360 Workflow för att skapa triggerbaserade automatiseringar av arbetsflöden.

Utvecklare använder Document360 för både intern och extern API-dokumentation samt programvarudokumentation.

Begränsningar för Document360

Vissa användare säger att det kan bli dyrt.

Andra säger att artikelformatering är lite knepigt

Document360 priser

Gratis

Standard: 124 USD/månad per projekt, faktureras årligen

Professional: 248 $/månad per projekt, faktureras årligen

Företag: 331 $/månad per projekt, faktureras årligen

Enterprise: 497 $/månad per projekt, faktureras årligen

Document360 betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (370+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (190+ recensioner)

7. Nuclino

via Nuclino

Nuclino är ett ”kollektivt hjärna” som kombinerar projektledning, dokumentation och kunskap i en enda plattform. Denna programvara för användarhandböcker organiserar alla dokument och all kunskap med avancerade filter. Den innehåller till och med mallar för användarhandböcker för projektuppföljning, mötesprotokoll, avdelningsspecifika wikis och mycket mer.

Nuclinos bästa funktioner

Snabba upp arbetet med Nuclinos snabbtangenter och slash-kommandon.

Lita på Nuclino Sidekick för AI-driven brainstorming, sammanfattningar och mycket mer.

Använd en användningsspecifik Nuclino-mall för att skapa dokumentation på rekordtid.

Nuclino använder branschledande säkerhet, inklusive kryptering under överföring och lagring, enkel inloggning och tvåfaktorsautentisering.

Nuclinos begränsningar

Den har inte så många recensioner.

Vissa användare säger att Nuclino har svårt att hantera stora datamängder.

Nuclino priser

Gratis

Standard: 5 $/månad per användare, faktureras årligen

Premium: 10 $/månad per användare, faktureras årligen

Nuclino-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (70+ recensioner)

8. GitBook

via GitBook

GitBook är ett specialiserat verktyg för användarhandböcker som är utformat för tekniska team. Istället för att lagra viktig teknisk dokumentation på olika plattformar samlar GitBook allt på ett ställe för teknikteam. Samla felsökningsguider, installationsinstruktioner och bruksanvisningar på ett ställe för en bättre användarupplevelse. Dess AI-först-konfiguration gör det enkelt att extrahera delbar kunskap från Slack-meddelanden, befintlig dokumentation och mer. ?

GitBooks bästa funktioner

Lita på GitBook AI för att identifiera användbar kunskap och lägga till den i din kunskapsbas.

Be GitBook AI att konvertera ostrukturerade data, som Slack-chattar, till användbar dokumentation.

GitBook integreras sömlöst med GitLab för att spåra release-anteckningar , loggar och mer.

Gitbook AI söker automatiskt efter motstridig eller duplicerad information.

Begränsningar för GitBook

Icke-tekniska användare kommer inte att kunna använda GitBook.

Vissa användare rapporterar problem med att slå samman olika versioner av ett dokument.

GitBook priser

Personligt: Gratis

Plus: 6,70 $/månad per användare, faktureras årligen

Pro: 12,50 $/månad per användare, faktureras årligen, plus en månatlig plattformsavgift på 82,50 $.

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

GitBook-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (15+ recensioner)

9. Dozuki

via Dozuki

Arbetar du i ett tillverkningsteam? Effektivisera allt med Dozukis programvara för användarhandböcker. Allt du behöver göra är att dokumentera processer med foton och videor, så digitaliserar, organiserar och delar plattformen den informationen med ditt team med bara några få klick. Lita på plattformen för att lagra och organisera SOP:er, utbildningsmanualer, produktkravsdokument och mycket mer på ett och samma ställe.

Dozuki bästa funktioner

Dozuki stöder över 100 språk.

Omvandla snabbt godkänd dokumentation till utbildningsprogram för anställda

Anslut Dozuki till ditt LMS, ERP och andra system för en allt-i-ett-vy.

Dozuki stöder standardiserade processer och dokumentation för revisioner.

Dozuki begränsningar

Dozuki passar endast för tillverkningsföretag.

Vissa användare säger att Dozuki begränsar antalet bilder och videor som du kan lägga till i dokumentationen.

Dozuki priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Dozuki betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (10+ recensioner)

10. ClickHelp

via ClickHelp

Levererar du A+ programvara till dina kunder? ClickHelp är ett verktyg för användarmanualer som är utformat för tekniska skribenter och SaaS-utvecklare. Skapa videor, enkäter, frågesporter, formulär och mycket mer för att samla information, samarbeta med ditt team och lagra er samlade kunskap i detta blixtsnabba, molnbaserade verktyg.

ClickHelp bästa funktioner

ClickHelp integreras med mer än 20 appar från tredje part.

Den stöder obegränsad versionshistorik och granskning.

Återanvänd innehållssnuttar på flera plattformar

Spåra över 30 innehållsmätvärden för att se hur effektiva dina användarhandböcker verkligen är.

ClickHelp begränsningar

Den inkluderar inte projektledning.

ClickHelp är dyrt

ClickHelp priser

Startpaket: 175 $/månad för två användare

Tillväxt: 285 $/månad för fem användare

Professional: 580 $/månad för 10 användare

ClickHelp betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (10+ recensioner)

Skriv bättre användardokumentation med ClickUp

Högkvalitativa verktyg för användarhandböcker förbättrar kundupplevelsen och sparar mycket tid för ditt företag. Istället för att försöka skapa ditt eget system för att skriva manualer, välj en välrenommerad programvara för användarhandböcker för att effektivisera hela processen.

Det finns flera bra alternativ på denna topp 10-lista, men ClickUp är det mest tidsbesparande alternativet för upptagna team. Istället för att bläddra igenom flera plattformar kan du samla dina manualer, kommunikation, mätvärden, projektledning, mallar för utbildningsmanualer, AI-verktyg och mycket mer på ett och samma ställe. ?

Använd ClickUp för att skriva din nästa användarhandbok. Skapa din ClickUp-arbetsyta nu – inget kreditkort krävs.