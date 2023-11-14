De bästa CIO:erna 2025: Strategiska insikter från branschens bästa

Fokus och effektivitet är nyckelorden.

Med 54 % av företagsledarna som förutspår den värsta ekonomiska nedgången på 20 år är det uppenbart att det här är ett avgörande ögonblick att vända sig till och lära av branschledarna.

Vad gör de som gör att de sticker ut? Vilka försiktighetsåtgärder vidtar de inför de kommande åren? Och vad kan vi lära oss av deras vinnande strategier?

Baserat på en nyligen genomförd undersökning bland 300 ledare kan de vinnande strategierna delas in i fyra huvudkategorier:

Spela offensivt med effektivitet Investera i teknik för att konsolidera, automatisera och spara resurser Prioritera medarbetarnas engagemang Planering för långsiktig kundlojalitet

Baserat på dessa resultat har vi grävt lite djupare i de CIO:er som leder utvecklingen. De har insikter om dessa strategier, framgångar vi kan lära oss av och karriärer som vi tycker att alla borde uppmärksamma.

Här är sju av dessa inflytelserika CIO:er – och några relevanta tankar från dem om dessa viktiga strategiska prioriteringar:

Vad betyder en titel?

I likhet med Forbes och deras lista över de bästa CIO:erna har vi tagit oss vissa friheter när det gäller vem vi kallar CIO. Istället för titlar är vi mer intresserade av roller och ansvarsområden. Det är därför som vissa av personerna på listan nedan har flera titlar eller inte har titeln CIO alls.

Vi väljer också att lyfta fram – inte rangordna. Det här är personer som gör enastående arbete, men det betyder inte att de är de enda som gör enastående arbete.

Spela offensivt med effektivitet

Effektivitet är avgörande för CIO:er och liknande roller, eftersom de hanterar komplexa teknikmiljöer och stora budgetar. Men hur säkerställer ledarna att IT-drift och projekt är effektiva? Och hur optimerar de kostnader och resurser?

Låt oss ta en titt på några av dem på vår lista som svarar på dessa svåra frågor:

John Kish

Företag: Equity Trust CompanyTitel: CIO

Equity Trust, en ledande aktör inom branschen för självstyrda konton, utnämnde i våras John Kish till sin Chief Information Officer. Med över 20 års erfarenhet inom branscher som fordonsindustri och medicin – och det strategiska tänkande som följer med den erfarenheten – har vi fått upp ögonen för Johns engagemang för innovation både på affärs- och tekniksidan.

I en intervju nyligen tog han upp en punkt som vi anser är viktig för dem som fokuserar på effektivitet. John förklarade sin specifika syn på sin effektivitetsstrategi genom att säga:

[Se till att] du har en tydlig problemdefinition... Många lägger inte tillräckligt med tid på att definiera problemet. Kanske blir definitionen för snäv, kanske börjar du hitta lösningar innan du verkligen förstår problemet... Tänk på följande: hur kan min lösning uppfylla tre eller fyra viktiga strategiska mål, inte bara ett eller två taktiska mål?

Azunna Anyanwu

Företag: AprioTitel: CIO

Med en karriär på över 20 år inom branschen har Azunna Anyanwu fokuserat på att leverera lösningar och ge råd om teknik till företagsledningar och styrelser. Nu är han den strategiska ledaren bakom IT-drift, cybersäkerhet och infrastruktur på Aprio – ett företagsrådgivnings- och revisionsföretag med 20 kontor, nästan 2 000 medarbetare och verksamhet i över 50 länder.

År 2022 utnämndes han till AOTMP IT Management Professional of the Year.

När det gäller effektivitet och teknik kan Azunnas bedömning av vad CIO:er arbetar med vara särskilt träffande. Som han säger i en nyligen publicerad artikel på LinkedIn:

”När jag börjar ett nytt jobb eller ett nytt kundprojekt upptäcker jag ofta att teamet har en gemensam e-postadress eller ett gratis/enkelt incidenthanteringssystem för att hantera supportförfrågningar via e-post... Jag upptäcker också att den information som behövs för att bedöma miljöens tillstånd är utspridd över olika verktyg och system (t.ex. nätverksdelade enheter, intranät, anteckningsverktyg, isolerade applikationer etc.), eller ännu värre, inte ens finns. Detta gör det särskilt svårt att identifiera återkommande problem, risker och sårbarheter eller att utveckla en plan för att förbättra effektiviteten i IT-organisationen och miljön.”

Med andra ord: Precis som vår senaste rapport visade är konsolidering, automatisering och resursbesparingar genom rätt teknik de viktigaste utmaningarna att ta itu med när man påbörjar ett nytt projekt eller tillträder en ny CIO-roll.

Investera i teknik

För att behålla sin konkurrenskraft måste ledare inom teknikbranschen kontinuerligt investera i teknik för att driva affärsvärde. Oavsett om det handlar om att driva tillväxt, framtidssäkra, minska risker eller förbättra effektiviteten, är teknikprioritering högsta prioritet för dessa ledare.

Nancy Avila

Företag: McKesson CorporationTitel: Executive VP, CIO och CTO

Nancy Avila är en annan kraftfull person med mer än två decenniers erfarenhet som leder ett team som ansvarar för den teknik som håller McKessons viktiga hälsovårdstjänster igång. Under COVID-krisens höjdpunkt var det McKessons e-handelsplattform som amerikanska tillsynsmyndigheter valde för att distribuera vacciner till apotek i hela landet.

Och det var Nancys team som ökade distributionen med 1500 % på bara 90 dagar.

Vi älskar vad hon har att säga om hur investeringar i teknik påverkar mycket konkreta resultat för mycket konkreta människor som är mottagare av våra tjänster och produkter. Ur en ny intervju:

”Den andra delen [av CIO:s roll] är hur vi optimerar våra interna processer och plattformar när det gäller ... automatisering och funktioner. [Och] jag tror att den mest strategiska delen ... är hur vi arbetar inom hela företaget och bygger rätt teknik för att möjliggöra våra viktigaste ... strategier. Vår infrastruktur påverkar våra patienter ... [det här är] en sådan ”aha”-upplevelse. När vårt nätverk är nere kan cancerpatienter inte få sin infusion. Vi måste alltid vara tillgängliga... Vi hanterar fler läkemedelsbeställningar mellan klockan fem och nio än Amazon. Så när man tänker på den effekten... när infrastrukturen är nere påverkas vår hälso- och sjukvård.

Prioritera medarbetarnas engagemang

Medarbetarnas engagemang är kanske inte alltid det första man tänker på när det gäller affärsteknik, men det kan vara en av de viktigaste aspekterna för en framgångsrik organisation. Många teknikledare vänder sig till samarbetsverktyg, enheter och utbildningsprogramvara för att öka personalens produktivitet och ge medarbetarna rätt teknik för att förbättra sitt arbete.

Här är några ledare som investerar i medarbetarengagemang genom teknik:

Erika Carrara

Företag: Wabtec Corporation (Fortune 300)

Titel: Vice VD och Chief Information Security Officer (CISO)

Pittsburgh Tech Councils CISO för året Erika Carrara är expert på cybersäkerhet, regelefterlevnad, integritet och digitala systemrisker med över 20 års erfarenhet. Hon är för närvarande CISO och vice VD på Wabtec – ett Fortune 500-företag med verksamhet i 53 länder.

Erika är också indian, veteran, verkställande sponsor för Women of Wabtec och en stark förespråkare för jämställdhet och andra DEI-insatser.

Hon är också ett utmärkt exempel på förståelse för den roll som medarbetarnas engagemang och utbildning spelar för att hålla företag och system säkra. Som hon nyligen sa i en intervju med Digital Directors Network:

Kulturen kommer att äta upp strategin till frukost. Så lyder ordspråket, och jag har aldrig sett något som är mer sant och relevant... Människor är involverade i ungefär 85 % av de tekniska transaktioner som sker dagligen över hela världen. Det är absolut nödvändigt att säkra den mänskliga faktorn... Man kan lägga mycket pengar på teknik och implementera den på ett bra sätt, men vi har ju Jane och Bob där borta... som klickar på en länk och släpper in skurkarna. År efter år hos Wabtec, innan jag tillträdde denna roll, var andelen som fullföljde säkerhetsutbildningen under 20 %... nu är den över 89 %.

Lori Beer

Företag: JPMorgan Chase

Titel: Global CIO

Denna inflytelserika CIO är chef för JPMorgan Chase & Co. – ett ledande globalt finansbolag med tillgångar på 2,6 biljoner dollar. Lori Beer finns med på många branschlistor, bland annat de mest inflytelserika kvinnorna inom finans i USA och de mäktigaste kvinnorna inom bankväsendet.

Lori hamnar på dessa listor av många olika skäl – framför allt för sin framträdande roll i branschen, sin förvaltning av en budget på 15 miljarder dollar och sitt engagemang för att lyfta fram andra kvinnor inom STEM. Med 57 000 anställda i sitt teknikteam och en enastående meritlista är hon också en stor inspirationskälla för dem som vill förbättra medarbetarnas engagemang.

Vi är särskilt imponerade av hennes fokus på tydlig, strategisk kommunikation med medarbetarna som sätter företagets strategi i centrum. Som hon sa i en intervju nyligen:

Se till att du har en tydligt definierad vision och mission. Vi ser till att alla först och främst förstår vår affärsstrategi och de fyra affärsområden vi verkar inom [och] hur tekniken möjliggör, stöder och skyddar dessa affärsområden...

Detta fokus på engagerade, välinformerade medarbetare bidrar också till framgången med kundlojalitet och teknikdelarna i vårt strategiska pussel.

”Det innebär att vi levererar engagerande kundupplevelser [och] ser till att modernisera våra applikationer, infrastruktur och data”, tillade Beer.

Planering för långsiktig kundlojalitet

Kundinriktade teknikinvesteringar som mobilitet, personalisering och omnikanal förbättrar kundnöjdheten och lojaliteten. Det är därför CIO:er talar om teknikens betydelse för att behålla kunderna längre.

Dr Chandragupta Gudena

Företag: PBMares LLP

Titel: CIO

Med en gedigen bakgrund inom konsult-, rådgivnings- och operativa roller tillträdde Dr. Chandragupta Gudena sin nuvarande roll 2021 och har sedan dess utvecklat och implementerat FinTech-strategier och teknisk transformation.

I en nyligen genomförd chatt med ClickUp förklarade Dr. Gudena hur digital transformation har blivit ett viktigt fokus för många CIO:er. Han tillade att det finns ett växande behov av att minska teknikskulden, hantera den stora mängden data som skapas och undvika störningar i standardiserade affärsmetoder inom organisationen.

När vi arbetar med en transformation finns det en vändpunkt för digital kompetens som skapar ett plötsligt behov av resurser, vilket kräver en noggrann analys av projektet och de resursåtaganden vi investerar i. Det är här kritiska planeringsverktyg och plattformar spelar en avgörande roll för att upprätthålla och påskynda den digitala transformationen av dina produkter och tjänster. Det har en bokstavlig inverkan på hur kunderna konsumerar och upplever dessa produkter och tjänster.

Arthur Hu

Företag: Lenovo

Titel: SVP, global CIO och CTO för Services and Solutions Group

Med över 14 år hos Lenovo har Arthur Hu byggt upp en stark karriär som ledare för globala IT-team över hela värdekedjan och samtidigt skapat stora vinster för företaget. Innan Lenovo tillbringade denna tungviktare inom branschen åtta år hos McKinsey efter att ha tagit en kandidatexamen och sedan en magisterexamen i datavetenskap vid Stanford.

Men det är inte bara de fantastiska företagen och universiteten i hans CV som har fått oss att ta med honom på årets lista. Det är de insikter han har delat med sig av som hjälper till att forma hur CIO:er bör tänka om slutkunden.

Arthur gav ytterligare bakgrundsinformation om denna idé i en intervju nyligen för CIO Magazine.

[IT-ledare måste] anta en metodik som lyfter kundupplevelsen till en toppnivå, i nivå med de tekniska och funktionella krav som teknikteam traditionellt har varit ansvariga för... Detta kommer att sätta igång en rad förändringar som kommer att omorientera ingenjörsarbetet mot upplevelse, tillfredsställelse och adoption...

I samma intervju tillägger Arthur att företagsorganisationer rör sig bort från en "leveransprocess" och närmar sig "anpassning till resultat", vilket är anledningen till att kundupplevelsen är en så viktig faktor i teknikvärlden.

”Det räcker inte längre att tillverka och leverera hårdvara”, tillade Hu. ”Man måste tillföra värde genom att anpassa sig efter kundernas slutgiltiga affärsmål. Men man kan bara övergå till ett kundorienterat tänkesätt om man har en djup förståelse för kundernas behov och det sammanhang i vilket tekniken används, och det är just här som CIO:er kan spela en avgörande roll. ”

