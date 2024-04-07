Trello vs Todoist: Vilket verktyg för uppgiftshantering är bäst?

Vad är Trello?
Trellos funktioner
1. Tavlor, kort och listor
2. Automatiseringar
- Skicka meddelanden i Slack-kanaler
- Skapa Jira -ärenden
- Lägga till kommentarer till befintliga ärenden
3. Olika projektvyer
Trellos priser
- Gratis
- Standard: 5 $/månad per användare
- Premium: 10 $/månad per användare
- Enterprise: 17,50 $/månad per användare
Vad är Todoist?
Todoist-funktioner
1. Produktivitetsuppföljning
2. Mallar
3. Kanban-tavlor
Todoist-priser
- Nybörjare: Gratis
- Pro: 4 $/månad
- Starter Workspace: Gratis
- Business Workspace: 6 $/månad per användare
Trello vs Todoist: Jämförelse av funktioner
1. Samarbetsfunktioner
2. Uppföljning av uppgifter
3. Integrationer
Trello vs Todoist på Reddit
Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Trello vs. Todoist
1. Bli en organisationsproffs med ClickUp Tasks
2. Njut av hantering i kalkylbladsstil med ClickUp Table View
3. Håll fokus med ClickUp Kanban-tavlor
ClickUp: Din personliga uppgiftshanteringsguide