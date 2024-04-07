ClickUp-bloggen
Trello vs Todoist: Vilket verktyg för uppgiftshantering är bäst?

Engineering Team
7 april 2024

Vad är Trello?

Trello-instrumentpanelen
Via: Trello

Trellos funktioner

1. Tavlor, kort och listor

Trello
Via: Trello

2. Automatiseringar

  • Skicka meddelanden i Slack-kanaler
  • Skapa Jira -ärenden
  • Lägga till kommentarer till befintliga ärenden
trello automatisering
Via: Trello

3. Olika projektvyer

Trellos priser

  • Gratis
  • Standard: 5 $/månad per användare
  • Premium: 10 $/månad per användare
  • Enterprise: 17,50 $/månad per användare

Vad är Todoist?

Exempel på Todoists produktivitetsdashboard
Via: Todoist

Todoist-funktioner

1. Produktivitetsuppföljning

Todoist Karma
Via: Todoist

2. Mallar

3. Kanban-tavlor

Todoist Kanban-tavla
Via: Todoist

Todoist-priser

  • Nybörjare: Gratis
  • Pro: 4 $/månad
  • Starter Workspace: Gratis
  • Business Workspace: 6 $/månad per användare

Trello vs Todoist: Jämförelse av funktioner

1. Samarbetsfunktioner

2. Uppföljning av uppgifter

3. Integrationer

Trello vs Todoist på Reddit

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Trello vs. Todoist

ClickUp för uppgiftshantering
Hantera uppgifter och projekt och samarbeta effektivt med ditt team med hjälp av ClickUp.

1. Bli en organisationsproffs med ClickUp Tasks

Återkommande uppgifter i ClickUp
Ställ in uppgifter så att de återkommer efter tid eller händelse i ClickUp

2. Njut av hantering i kalkylbladsstil med ClickUp Table View

Dra och släpp uppgifter på en ClickUp-tabell
Dra och släpp uppgifter i ClickUp Table View för enkel organisering

3. Håll fokus med ClickUp Kanban-tavlor

ClickUp Kanban-tavlor
Skapa uppgifter och hantera dem i ClickUp Board-vyn

ClickUp: Din personliga uppgiftshanteringsguide

