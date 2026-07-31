A Claude Code marketingesek számára: Kódírás nélküli útmutató a saját marketingeszközök létrehozásához

Minden marketingcsapatnak vannak olyan munkafolyamatai, amelyek túl ismétlődőek ahhoz, hogy egy stratéga egy délutánját ráfordítsa, de túl specifikusak ahhoz, hogy kész eszközökkel megoldhatók legyenek. Például egy céloldal minőség-ellenőrzője, egy kampányleírás-generátor, egy metaadatok formázója vagy egy Google Ads-export tisztítója. Olyan feladatok, amelyeket kézzel végez el, táblázatokban összerak, vagy megkéri az operációs csapatot, hogy készítsen el, ha éppen van egy szabad sprintjük.

Pontosan ez a Claude Code ígérete a marketingesek számára.

A Claude Code ezeket a saját eszközeiddé alakítja. Te leírod a munkafolyamatot, átnézed az eredményt, és finomítod a parancsokat. A Claude Code megírja a szkripteket, az API-hívásokat és a hiba kezelését. Egy marketinges három fejlesztést dokumentált (tartalomkészítés, potenciális ügyfelek adatainak kiegészítése, jelentéskészítés), és a minta minden alkalommal ugyanaz volt: az ember határozza meg a logikát, az ügynök írja a kódot.

A „no-code” azonban nem jelenti azt, hogy nem kell gondolkodni. A Claude Code-nak pontos utasításokra, világos példákra, korlátokra és alapos emberi ellenőrzésre van szüksége. Pontosan tudnia kell, mit kell tennie a munkafolyamatnak, hol hibázhat, hogyan néz ki a bemenet, és mit jelent a „jó” kimenet. Ezeket az információkat pedig részletesen és egyértelműen meg kell adnia a Claude-nak. Ez az útmutató bemutatja, mi is az a Claude Code, hogyan segíti a marketingeseket, mennyibe kerül, hogyan kell beállítani, hogyan lehet elkezdeni a használatát, és hogyan lehet hatékonyan irányítani.

Mi az a Claude Code?

A Claude Code az Anthropic által kifejlesztett, ügynökszerű változata a Claude-nak. Helyileg fut, akár terminálon, akár asztali alkalmazásban, és közvetlen hozzáférést biztosít a fájlokhoz, a csatlakoztatott alkalmazásokhoz és a több lépésből álló munkafolyamatokhoz.

Ha már használtad a Claude-ot egy böngészőfületben, akkor a Claude Code-ot úgy tekintsd, mint ugyanazt az intelligenciát, csak szélesebb körű alkalmazási lehetőségekkel. Ahelyett, hogy csak egy csevegőablakban válaszolna, megnyithatja a dokumentumaidat, adatokat tölthet le a Google Drive-ról, más csatlakoztatott eszközöket hívhat meg, és ténylegesen létrehozhat és szerkeszthet fájlokat a számítógépeden.

Miért használnak a marketingesek programozási eszközt?

A marketingesek azért választják a Claude Code-ot, mert újrafelhasználható munkafolyamatokat hoz létre, amelyek integrálhatók valódi üzleti rendszerekkel, például CRM-ekkel, hirdetési könyvtárakkal, elemzési adatok exportjával és kommunikációs eszközökkel. Egy hagyományos chatbot ezek közül egyet sem tud elérni.

Állítsa be egyszer, hogy a múlt havi kampányadatokat formázott jelentésbe gyűjtse össze, és a rendszer nem felejti el, hogyan kell ezt megtenni, amikor legközelebb kéri.

A névben szereplő „code” (kód) szó megtévesztő lehet, és őszintén szólva, ebben az esetben kissé félrevezető. A Claude Code-ot egyszerű angol nyelven vezéreljük, pontosan úgy, ahogyan bármelyik csevegőrobotot is irányítanánk. A válasz egy általunk létrehozott funkció, amelyet szükség szerint bármikor újra futtathatunk.

Ez a különbség – az egyszeri kimenet és az újrafelhasználható képesség között – képezi e útmutató lényegét. Ezért is érdemes pontosan meghatározni, hogy a Claude melyik verziója segít eljutni a célhoz, mivel nem minden verzió működik ugyanúgy.

A Claude Code-dal kapcsolatos kifejezések, amelyeket a marketingeseknek ismerniük kell

A Claude Code fejlesztői nyelvet használ, de az alapvető koncepciók meglehetősen egyszerűek:

Kifejezés Mit jelent ez? Marketing példa CLAUDE. md Egy projektutasítás-fájl, amelyet a Claude automatikusan beolvas Tárolja a célközönségét, a márka szabályait, a jóváhagyott állításokat és az ellenőrzési listát Készség Újrafelhasználható útmutatók, példák és kiegészítő fájlok gyűjteménye Végezze el minden alkalommal ugyanazt a tartalommegújítási vagy céloldal-felülvizsgálati folyamatot Slash-parancs Egy parancssorból elindítható gyorsbillentyű, amely egy elmentett műveletet indít el Írja be az /rsa parancsot a Google Ads szövegkészítési munkafolyamat elindításához Ügynök vagy alügynök Egy különálló Claude-munkás, amely egy nagyobb feladat egy részét végzi el Az egyik ügynök kutassa a versenytársakat, míg egy másik ellenőrizze az állításokat MCP-csatlakozó Egy kapcsolat, amely lehetővé teszi a Claude számára külső eszközök és adatok használatát Töltsön be egy briefet a Google Drive-ból, vagy hozzon létre egy feladatot a ClickUp-ban Hook A munkafolyamat egy meghatározott pontján kiváltott automatikus művelet Végezzen formátumellenőrzést minden alkalommal, amikor a Claude befejezi a CSV-fájl szerkesztését

Claude Chat, Cowork és Claude Code: melyiket mikor érdemes használni?

Használja a Claude Chat-et a gyors gondolkodáshoz és szövegíráshoz, a Claude Cowork-ot a csatlakoztatott alkalmazásokon átívelő, több lépésből álló feladatokhoz, a Claude Code-ot pedig újrafelhasználható képességek és eszközök létrehozásához, mély fájlhozzáféréssel. Mindhárom ugyanazon alapul szolgáló Claude-modelleken fut. A különbség közöttük a hatókörben rejlik.

Hogy bemutassuk a különbségeket:

Dimension Claude Chat Claude Cowork Claude Code Mi ez? A már jól ismert csevegőablak Egy ügynökalapú alkalmazás a tudásalapú munkához Egy ügynökszerű eszköz, amely a számítógépén fut, terminálon, asztali alkalmazásként vagy a weben (új) Legalkalmasabb Gyors vázlatok, ötletelés, egyszeri válaszok Több lépésből álló feladatok összekapcsolt alkalmazások között Újrafelhasználható készségek, ügynökök és eszközök létrehozása a fájljaidhoz kapcsolva Fájlhozzáférés Feltöltésre szolgál, de támogat néhány csatlakozót, például a Google Drive-ot Igen, csatlakozók segítségével Közvetlen hozzáférés a helyi fájlokhoz és mappákhoz Ütemezés Nem Igen, natívan Igen, a felhőben ütemezett feladatok révén; a felhőalapú rutinokat az Anthropic kifejezetten „kutatási előnézetként” jelöli meg. Technikai ismeretek nélküli felhasználók számára is barátságos Legmagasabb Magas Eleinte nehezebb, de a beállítás után gyors

Az őszinte valóság az, hogy a határok elmosódnak. Technikai szempontból mindhárom képes fájlokhoz hozzáférni, több lépésből álló feladatokat végrehajtani, és most már munkákat is ütemezni. A valódi különbség abban rejlik, hogy mennyit vagy hajlandó előre beállítani annak érdekében, hogy később minél többet automatizálhass.

Ha kizárólag szövegeket írsz, a Chat gyorsabb megoldás, így itt abbahagyhatod az olvasást. Az útmutató többi része azoknak szól, akik már ötödször végzik el ugyanazt a felülvizsgálati vagy kutatási feladatot, és arra gondolnak: „Erre kéne lennie egy eszköznek.”

Mit hoznak létre a nem technikai háttérrel rendelkező marketingesek a Claude Code segítségével?

A leghasznosabb Claude Code-projektek nem általános tartalomgenerátorok. A marketingesek a meglévő keretrendszereket, minőség-ellenőrzéseket és ismétlődő feladatokat olyan kis eszközökké alakítják át, amelyek a már meglévő munkamódszereikre épülnek. Íme néhány példa arra, hogyan könnyíti meg a Claude Code a marketingesek életét.

Egy Figma-bővítmény, amely szövegeket illeszt be hirdetési keretekbe, valamint egy Google Ads-tervezési munkafolyamat

Austin Lau, az Anthropic növekedési marketingese, a Claude Code előtt még soha nem írt kódot. Egy hét alatt mindkettőt elkészítette:

Egy Figma-bővítmény, amely a Google Sheetből tölti be a címsorokat, és azokat alkalmazza a hirdetési keretekre; kevesebb mint egy óra alatt készült el, és most már közel 30 percet takarít meg minden egyes frissítési tételnél.

Egy /rsa munkafolyamat, amely a márka hangvételére vonatkozó irányelveknek megfelelően megfogalmazza a Google Ads hirdetések szövegét, majd feltöltésre kész CSV-fájlként exportálja azt, így a hirdetésenkénti feldolgozási időt 30 percről 30 másodpercre csökkenti.

Egy honlap-pozicionálás-ellenőrző, amely egy egyedi keretrendszer alapján értékeli az oldalakat

Ez az eszköz egy speciális pozicionálási keretrendszer alapján értékeli a B2B-honlapokat: a főszekcióból kiderül-e, kinek szól a weboldal, és miben különbözik a versenytársaitól? Külön értékeli a főszekciót és a teljes oldalt, majd javaslatot tesz a címsorok átírására. Emily Kramer, az MKT1 alapítója, saját sablonjaihoz kapcsolódó Claude Skillként fejlesztette ki az eszközt, valódi vállalati weboldalakon tesztelte, és négy javítási körön keresztül a pontosságot körülbelül 60%-ról 90%-ra növelte.

Egy tizenegy készségből álló tartalomkezelő rendszer, amely a korábbi teljesítmények alapján kutat, vázlatot készít és javítja a bejegyzéseket

Nem egy ülés alatt készült el. Ez a rendszer képességről képességre bővült, mindegyiket akkor adták hozzá, amikor valódi hiányosság mutatkozott a munkafolyamatban. Témákat kutat, bejegyzéseket fogalmaz meg, és azokat a korábbi tényleges teljesítmények alapján javítja, mindezt a megosztott memória segítségével összekapcsolva. Kieran Flanagan, a HubSpot marketingért felelős alelnöke hónapokat töltött a rendszer összeállításával, ami jobban megfelel annak, ahogyan a legtöbb ilyen fejlesztés valójában zajlik.

Egy blogkészítési folyamat, amely három óra alatt eljut a brief-től a CMS-re kész tartalomig

Ez a munkafolyamat a blogbejegyzések készítését végigkíséri: a szerkesztői brief alapján megírja a bejegyzés vázlatát, képeket generál és elhelyez, SEO-metadatákat ír, valamint hivatkozásokat hoz létre a kapcsolódó tartalmakra – mindezt az MCP-n keresztül összekapcsolt eszközök segítségével. Rahul Lalia, a kétfős RSL/A ügynökség alapítója fejlesztette ki, hogy egy egész napos folyamatot váltson fel.

Ami korábban egy egész napot vett igénybe (szövegírás, képek beszerzése, metaadatok kitöltése, a CMS-be való feltöltés), most körülbelül három órába telik, beleértve a saját ellenőrzését is.

Két nap alatt 12 bejegyzést készített előre, mindegyikhez egyedi képekkel és teljes metaadatokkal – ez a tempó szerinte korábban elképzelhetetlen volt.

Őszintén beszél a korlátokról. Az eszköz pontosan azt végzi el, amit ő leír, de a stratégia, az ügyfélkapcsolatok és a rossz ötletek elutasítása továbbra is teljes mértékben az ő feladata.

Egy olyan jelentési irányítópult, amely nem csupán megjeleníti a számokat, hanem értelmezi is azokat

A legtöbb irányítópult grafikonokat jelenít meg. Ez viszont megmutatja, mi változott, hogy ez fontos-e, és mit kell tenni ezután. Fő jellemzője az „At a Glance” (Egy pillantásra) szakasz, amely a következőket nyújtja:

Mi javult, és miért fontos ez?

Mi romlott, és érdemes-e aggódni emiatt?

Két-három, konkrét számadatokra alapuló ajánlás

Victoria Boyd, egy független marketingstratéga, aki nem rendelkezik programozói háttérrel, néhány délután alatt fejlesztette ki.

Mi a közös ezekben a fejlesztésekben? Ezek a marketingesek mindegyike egy szűk feladatkörrel kezdte: szövegek beillesztése kreatív elrendezésekbe, a honlap felülvizsgálata egy ismert keretrendszer alapján, illetve egy blog-készítő rendszer felépítése. A leghatásosabb példákban mindig az ember maradt az a pont, ahol a döntéshozatalra volt szükség. Lau minden hirdetést átnéz, mielőtt közzéteszik. Kramer összehasonlítja a Skilljét azokkal az értékelésekkel, amelyeket korábban maga készített. Lalia minden bejegyzést átnéz, mielőtt az megjelenik. A fejlettebb megoldások rámutatnak a valódi korlátra: egy marketingesnek ugyan nem kell kódot írnia, de az eszköz mögött álló stratégia, az a „ízlés”, ami hasznossá teszi, és azok a döntések, amelyeket az eszköz nem tud meghozni, továbbra is teljes mértékben emberi feladatok maradnak. Éppen ebben rejlik a Claude Code legnagyobb haszna a nem technikai háttérrel rendelkező marketingesek számára. Lényegében arról van szó, hogy egy olyan folyamatot, amelyet már mélyen megértenek, olyan eszközzé alakítanak, amelyet a fejlesztői csapatuk valószínűleg nem lett volna ideje nekik elkészíteni.

Hogyan kezdje el használni a Claude Code-ot marketingesként (kódírás nélkül)

Nem kell megtanulnod programozni, és nem kell egy délutánt fejlesztői eszközök beállításával töltened. A legegyszerűbb módszer a Claude asztali alkalmazás használata, ahol a Claude Code közvetlenül a számítógépeden található mappával működik együtt. A terminál továbbra is rendelkezésre áll, ha szükséged van rá, de a marketingesek kezdetben kihagyhatják.

Íme a legegyszerűbb út egy üres mappától egy újrafelhasználható marketing-munkafolyamatig:

1. lépés: Szerezzen hozzáférést a Claude Code-hoz

A Claude Code a Claude Pro és Max csomagokban szerepel, emellett Team, Enterprise és Claude Console fiókokon keresztül is elérhető. Az ingyenes Claude csomag nem tartalmazza a Claude Code-ot.

Ha önállóan dolgozó marketinges vagy, a Pro verzió általában elegendő az alapvető munkafolyamatok teszteléséhez. Az intenzívebb használat, például nagy kutatási mappák áttekintése vagy több feladat egyidejű futtatása esetén magasabb használati korlátra lehet szükség.

2. lépés: Telepítse a Claude asztali alkalmazást

Töltse le a Claude-ot macOS-ra vagy Windowsra, jelentkezzen be, majd nyissa meg a Claude Code-ot az alkalmazáson belül. Az Anthropic mostantól ugyanazon asztali alkalmazáson keresztül futtatja a Chat-et, a Cowork-ot és a Claude Code-ot, így nincs szükség külön telepítésre.

Ez a kódírás nélküli út. Vagyis nincs szükség Node.js-re, terminálra vagy telepítési parancsokra. Ha szeretné, később hozzáadhatja a parancssori verziót is. Az Anthropic a saját telepítőjét ajánlja, amely külön beállítási parancsokat tartalmaz macOS, Linux, Windows PowerShell és Windows parancssor számára.

3. lépés: Hozzon létre egy mappát a feladathoz

A Claude Code akkor működik a legjobban, ha egy projekthez tartozó összes fájl egy áttekinthető mappában található.

Tegyük fel, hogy egy terméket indít el. Hozzon létre egy „Termékbevezetési kampány” nevű mappát, és helyezze bele a következőket:

A kampány leírása

Márka- és szerkesztési irányelvek

Vásárlói kutatás

Termékinformációk

Korábbi kampányok

Versenytársak oldalai

Teljesítményadatok exportálása

Szövegvázlat

Ezután nyisd meg azt a mappát a Claude Code-ban. Ez azért fontos, mert ez határozza meg a Claude munkaterületét. A Claude elolvashatja, létrehozhatja és szerkesztheti a mappában található fájlokat, de további engedély nélkül nem férhet hozzá szabadon a számítógéped más részein található fájlokhoz.

Ne azzal kezdje, hogy a teljes „Documents” mappát átadja a Claude-nak. Egy kisebb munkaterületet könnyebb nyomon követni, és csökkenti annak esélyét, hogy véletlenül a rossz fájlt szerkesztik.

4. lépés: Kérje meg a Claude-ot, hogy vizsgálja meg a mappát, mielőtt bármit is létrehozna

Az első lépésnek az anyag megértésére kell összpontosítania, mielőtt bármit is létrehoznál.

Próbálja ki ezt:

Olvasd el a mappában található fájlokat. Magyarázd el, hogy mit tartalmaz az egyes fájlok, jelöld meg az esetleges ellentmondásokat, és mondd el, milyen kontextus hiányzik. Egyelőre ne hozz létre és ne szerkeszd semmit.

A Claude Code nem csak a csevegésbe beillesztett tartalomra támaszkodik, hanem elolvassa a mappában található tényleges fájlokat is. Használhatod a „Plan” módot is, amely lehetővé teszi, hogy a Claude megvizsgálja a projektet, és javaslatot tegyen a megközelítésre anélkül, hogy hozzáérne a forrásfájlokhoz.

Gondosan olvassa át az összefoglalót! Mielőtt továbbhaladna, javítsa ki a termékneveket, a célközönségeket, az állításokat, a dátumokat és a márkairányelveket.

5. lépés: Adjon a mappának saját használati utasítást

Miután a Claude megértette az anyagot, kérje meg, hogy hozzon létre egy CLAUDE.md fájlt.

Ez egy egyszerű szöveges utasításfájl, amelyet a Claude minden jövőbeli munkamenet elején felolvas. Tartalmazza azokat a kontextusokat, amelyeket egyébként minden alkalommal újra el kellene ismételnie. Az Anthropic azt javasolja, hogy állandó projektszabályokhoz és általános munkafolyamatokhoz használja.

Egy marketingprojekt esetében ez a következőket foglalhatja magában:

Kik a célközönség tagjai?

Mit tud a termék?

Mely állításokhoz szükséges forrásmegjelölés?

Mely szavakat vagy kifejezéseket érdemes elkerülni

A kívánt hangnem és olvasási szint

Hogyan kell felépíteni a vázlatokat?

Hová kell menteni a kész fájlokat

Mit kell a Claude-nak ellenőriznie, mielőtt a munkát befejezettnek jelöli

Ezt nem kell magának megírnia. Csak mondja el Claude-nak:

Készíts egy tömör CLAUDE.md fájlt ehhez a projekthez. Alapozd azt kizárólag az általad átnézett fájlokra és az általam megadott javításokra. Foglald bele a célközönségünket, a hangnemünket, a jóváhagyott állításokat, a formázási szabályokat, valamint egy ellenőrzőlistát az egyes vázlatok ellenőrzéséhez.

Olvasd át a kész fájlt, és távolíts el belőle mindent, amit a Claude bizonyíték nélkül következtetett ki. Ezek az utasítások iránymutatásként szolgálnak a Claude számára, de nem garantálják a tökéletes betartást, ezért legyenek konkrétak és ellentmondásmentesek.

6. lépés: Kezdjen egy szűk körű, ellenőrizhető feladattal

Ne kérje meg a Claude-ot, hogy „vezesse a marketingkampányt”. Adjon neki olyan feladatot, amelynek egyértelmű a bemenete, kimenete és befejezési pontja.

Például:

„A kampányleírás, az ügyfélkutatás és a márkaútmutató segítségével készítsen három céloldal-vázlatot. Minden vázlatot mentse el külön Markdown-fájlként. Minden termékállítás mellé írjon forrásjegyzetet. Egyelőre ne írja meg a teljes oldalt.” Vagy: „Hasonlítsd össze az ebben a mappában található öt versenytárs oldalát! Készíts egy táblázatot, amely bemutatja a pozícionálást, a célközönséget, az érveket, a cselekvésre ösztönző felhívásokat és azokat a hiányosságokat, amelyekkel foglalkozhatnánk. Válaszd szét a közvetlen megfigyeléseket az értelmezéseidtől!”

7. lépés: A sikeres folyamatot alakítsa készséggé

Miután néhányszor elvégezte ugyanazt a munkafolyamatot, csomagolja be Claude Code-készségként.

Forrás: Claude.ai

Egy skill utasításokat, referenciaanyagokat és lépéseket tárol egy ismétlődő feladat elvégzéséhez, így a folyamatot újra futtathatja anélkül, hogy a promptot a nulláról kellene újra felépítenie. A skill-ek maradhatnak magánjellegűek, megoszthatók egy projekten belül, vagy kiterjeszthetők az egész csapatra.

Egy tartalomfrissítő készség például a következőket kérheti Claude-tól:

Olvassa el a legújabb cikket Ellenőrizze a hivatkozott forrásokat, és jelölje meg a nem alátámasztott állításokat Hasonlítsa össze a cikket a jelenlegi keresési eredményekkel Az elavult szakaszok azonosítása Javasoljon módosításokat, mielőtt hozzányúlna a vázlathoz Mentse el a jóváhagyott változatot új fájlként Készítsen változásnaplót

Ezt egyszerű angol nyelven is létrehozhatod:

Alakítsa át az imént végigkövetett folyamatot egy „content-refresh” nevű, újrafelhasználható skill-é. Építse bele a forrásellenőrzési szabályokat és a jóváhagyási pontokat, amelyeket használtunk. Mutassa meg nekem a skill-t, mielőtt elmenti.

Először kézzel állítsa össze a munkafolyamatot. Ha ezt kihagyja, kockáztatja, hogy olyan folyamatot automatizál, amelyben még mindig vannak hiányosságok.

Először kézzel állítsa össze a munkafolyamatot. Ha ezt kihagyja, kockáztatja, hogy olyan folyamatot automatizál, amelyben még mindig vannak hiányosságok.

8. lépés: Csak akkor adjon hozzá csatlakozókat, ha az adatok másolása fárasztóvá válik

A Claude Code a Model Context Protocol (MCP) segítségével kapcsolódhat külső eszközökhöz. Ezek a kapcsolatok lehetővé teszik, hogy a támogatott szolgáltatásokból olvasson be adatokat vagy azok alapján cselekedjen, ahelyett, hogy arra várna, hogy Ön beillessze az információkat a mappába.

A marketingesek számára ez például a Google Drive, a Slack, a Notion, egy projektkövető vagy egy elemzési rendszer összekapcsolását jelentheti.

Az első munkafolyamatához azonban nincs szükség csatlakozókra. Csak akkor adjon hozzá egyet, ha észreveszi, hogy ismétlődően exportálja vagy másolja ugyanazokat az információkat. Minden csatlakozás kiterjeszti a Claude elérhetőségét, ezért ellenőrizze a jogosultságait, és korlátozza azokat azokra a fiókokra, mappákra vagy munkaterületekre, amelyekre a feladatnak ténylegesen szüksége van.

9. lépés: A munkafolyamatot javítsd ki, ne csak a legutóbbi kimenetet

Az első eredmény valószínűleg javításra szorul majd. Ha ez megtörténik, ne csak a dokumentumot javítsa ki. Frissítse a projekt utasításait vagy azt a készséget, amely az eredményt létrehozta.

Például:

A próbaidőszakban lévő felhasználókat ügyfelekként írtad le. Frissítsd a CLAUDE.md fájlt, hogy ezek a csoportok minden jövőbeli feladatban külön maradjanak. Vagy: A jelentés tényeket és ajánlásokat kevert össze. Frissítse a skillt úgy, hogy a megfigyelések, a bizonyítékok és az ajánlások mindig külön szakaszokban jelenjenek meg.

Néhány ilyen kör után máris kialakít egy működő folyamatot, amely pontosan tudja, hol található a forrásanyag, milyen szabványokat kell követnie, és hol kell megállnia, hogy rád várjon.

Olvassa el még: A Claude marketinghez használható funkciói

Gyors áttekintés: A mesterséges intelligencia többféle módon is növelheti a befektetés megtérülését (ROI). Meg szeretné nézni? Lásd alább:

Mennyibe kerül a Claude Code, és mire van valójában szüksége

A Claude Code-nak nincs külön előfizetése egyéni felhasználók számára. A Claude fizetős csomagjaival együtt érhető el, míg az ingyenes csomag egyáltalán nem biztosít hozzáférést hozzá.

A legtöbb marketinges számára a havi 20 dolláros Claude Pro a megfelelő kiindulási pont. Ezzel hozzáférést kapsz a Claude Code-hoz, a szokásos Claude-csevegésekhez, valamint elegendő kapacitást ahhoz, hogy valódi munkafolyamatokat tesztelj, mint például a kutatási áttekintések, a tartalmi frissítések, a kampánytervezés és az újrafelhasználható készségek.

Nincs szükséged:

Egy Anthropic API-kulcs

Különálló Claude Code licenc

Node.js vagy egyéb fejlesztői eszközök

Fizetős csatlakozók vagy bővítmények

Max csomag az első naptól kezdve

Mikor elegendő a Pro verzió?

A Pro verzió a célzott feladatokra összpontosít: kutatási eredmények áttekintése, szövegek összehasonlítása a márkairányelvekkel, versenytársak weboldalainak összehasonlítása, vagy cikkek frissítése forrásfájlok alapján.

A használat a fájlmérettől és a feladat összetettségétől függ. Egy nagy kutatási mappa több kapacitást igényel, mint egy egyetlen céloldal szerkesztése, de a Pro verzió mindkét esetben ésszerű kiindulási pontnak számít.

Mikor éri meg a Max használata?

A Claude Max havi díja a használati szinttől függően 100 vagy 200 dollár.

Fontolja meg ezt akkor, ha a Claude Code már a mindennapi munkájának részévé vált, és a Pro verzió korlátai rendszeresen megzavarják az aktív projekteket. Egy szokatlanul nagy feladat önmagában nem elég jó ok a frissítésre.

Érdemes tudni: Az Anthropic mostantól lehetővé teszi az „extra használat” bekapcsolását, ha elérted a csomagod korlátját. Ez esetben a szolgáltatás nem egyszerűen leáll, hanem a szokásos API-díjak szerint számlázzák a felhasználást, az általad beállított kiadási korláton belül. Ezzel fedezheted az alkalmankénti nagy forgalmú heteket anélkül, hogy teljes frissítésre lenne szükséged.

Szüksége van API-kreditekre?

Nem az elején.

Ha Pro vagy Max fiókkal jelentkezik be, a Claude Code az adott csomag keretét használja fel. Az API-számlázás külön történik, és inkább automatizált vagy nagy volumenű munkafolyamatokhoz alkalmas, mint a mindennapi marketingtevékenységekhez.

A legtöbb marketinges számára az ideális kezdeti beállítás a következőképpen néz ki:

A Claude Pro havi 20 dollárért

Az ingyenes asztali alkalmazás

Nincs API-kulcs

Kezdetben nincs szükség csatlakozókra

A beépített jóváhagyási ellenőrzések engedélyezve maradtak

Teszteljen két-három valós munkafolyamatot, mielőtt további költségeket vállalna.

Hogyan adhatunk parancsokat a Claude Code-nak: ellenőrzőlista marketingesek számára

Egy hatékony Claude Code-prompt hat dolgot nevez meg:

A feladat A használni kívánt fájlok vagy eszközök A betartandó szabályok A várt eredmény Elvégzendő ellenőrzések Az a pont, ahol a Claude-nak jóváhagyásra kell várnia

A Claude Code érti a köznyelvi angolt, de a homályos utasítások továbbra is homályos eredményeket hoznak.

Gyenge prompt Erős prompt Tekintse át a céloldalt, és fejlessze tovább! Olvassa el a launch-brief.md, customer-research.md, brand-guide.md és landing-page-v1.md fájlokat. Ellenőrizze a céloldalt az üzenetek egyértelműsége, a megalapozatlan állítások és a márkaútmutatóval való ellentmondások szempontjából. Mentse el a megállapításait a landing-page-review.md fájlba. Minden egyes problémához tüntesse fel az eredeti szöveget, miért lehet az probléma, a hivatkozási forrást és a javasolt módosítást. Válassza szét a ténybeli hibákat a szerkesztési javaslatoktól. Egyelőre ne szerkessze a céloldalt.

A második verzió azért működik, mert a Claude tudja, mit kell elolvasnia, értékelnie, létrehoznia, és hol kell abbahagynia. A folyamat lemásolásához a következőket kell tennie:

1. Határozza meg, mit jelent a „jó”

Az olyan nyitott utasítások, mint a „legyen erőteljesebb” vagy „maradjon a márka stílusában”, nem adnak a Claude-nak semmilyen mérhető alapot. Adj neki olyan szabványokat, amelyeket ellenőrizni tud.

Példa: Az e-mail hossza legyen 120–160 szó között. Kezdje az ügyfél problémájának ismertetésével, használjon rövid bekezdéseket, kerülje az alátámasztatlan állításokat, és zárja egy egyértelmű cselekvésre ösztönző felhívással. Kövesse a példák mappában található jóváhagyott példákat.

A példák gyakran hatékonyabbak, mint a hosszú magyarázatok. Ha rendelkezik jóváhagyott mintákkal, adjon át kettőt vagy hármat a Claude-nak.

2. Adja meg a Claude-nak a hibás eseteket

Ne csak azt mondd el a Claude-nak, hogy mi a helyes, hanem azt is, hogy mi a helytelen. Ha konkrétan megnevezed, milyen módon sülhet el rosszul egy feladat, azzal többet érsz el, mint bármilyen mennyiségű pozitív utasítással.

Példa: Jelöld meg minden olyan mondatot, amely forráshivatkozás nélkül tartalmaz mutatószámot. Jelöld meg minden olyan állítást, amely a versenytársak áraira vonatkozik. Ha a brief és a fogyasztói kutatás eredményei ellentmondanak egymásnak, ne válassz közülük egyet, hanem állj meg és kérdezz meg engem.

Valahányszor egy feladat meglepetést okoz, írd fel a meglepetést a listára.

3. Határozza meg a kimenetet

Adja meg a fájl nevét, formátumát, felépítését és mentési helyét.

Példa: Mentse el az eredményeket „competitor-analysis.csv” néven az outputs mappába. Használja a következő oszlopokat: cég, célközönség, fő üzenet, alátámasztó pontok, CTA, gyengeség és forrás URL. Ne írja felül a már létező fájlt!

4. Végezzen végső ellenőrzést

Mondd meg a Claude-nak, mit kell ellenőriznie, mielőtt befejezi a feladatot:

Példa: Ellenőrizze, hogy minden állításnak van-e forrása, nem módosítottak-e számadatokat, minden szükséges szakasz szerepel-e, és a fájl megfelel-e a CLAUDE.md fájlban szereplő szabályoknak.

Ezután állítson be jóváhagyási pontokat azokhoz a műveletekhez, amelyeket nem szeretne, hogy a rendszer önállóan hajtson végre: „Javasolja a változtatásokat, de ne hajtsa végre őket. Álljon le, mielőtt bármilyen élő rekordot elküldene, közzétenne, törölne vagy frissítene.”

Egy egyszerű prompt-sablon

Cél: Mit kell elérnie a Claude-nak?

Használat: Mely fájlokat, mappákat vagy eszközöket kell vizsgálnia?

Figyelem: Mely szabályok, definíciók és korlátozások fontosak?

Létrehozás: Mit kell létrehoznia, és hová kell mentenie?

Ellenőrzés: Mit kell ellenőriznie a befejezés előtt?

Megállás előtt: Mely műveletek igényelnek jóváhagyást?

Mikor nem a Claude Code a megfelelő eszköz egy marketinges számára?

Hagyja ki a Claude Code-ot, ha a feladat egyszeri jellegű, ha ügyfél számára készterméket kell létrehoznia, vagy ha a haszon nem a feladat ismétléséből származik. A Claude Code a újrafelhasználás révén térül meg. Ha nincs újrafelhasználás, nincs megtérülés sem.

Néhány példa, ahol ez jól működik:

Egyszeri feladat: Szüksége van egy olyan céloldalra, amelyet egyszer kell átnézni, és nem tervezi, hogy ezt a felülvizsgálatot újra elvégezze. A skill beállítási ideje csak ismételt használat esetén térül meg, így egy egyszeri kérés esetén a Claude Chat töredékidő alatt ugyanazt a választ adja meg.

Ügyfeleknek vagy vezetőknek szánt eredmény: Szüksége van valami olyanra, ami elég kifinomult ahhoz, hogy még ma átadhassa. A Claude Code kimenete fájlokban és terminálokban jelenik meg, és valakinek még át kell alakítania azt prezentációra kész formátumba. Készítse el a végleges változatot máshol, vagy hagyja, hogy a Chat megírja a szöveget, majd illessze be a saját tervezőeszközébe.

Nincs idő előzetes befektetésre: Ezen a héten rengeteg dolgod van, és egyszerűen gyors eredményre van szükséged. Az első Claude Code-ülés valódi beállítást, engedélyezést, csatlakozók konfigurálását és fájlszervezést igényel, és ez az idő nem tűnik el csak azért, mert elfoglalt vagy. Várj egy olyan hétre, amikor van egy kis lélegzetvételnyi időd, vagy add át a feladatot addig a Chat-nek.

Feladatátadás csapattagok között megosztott munkafolyamat nélkül: Szeretnéd, ha egy csapattársad pontosan ott folytatná, ahol te abbahagytad. A készségek nem szinkronizálódnak automatikusan a Chat, a Cowork és a Code között, így az általad létrehozott munkafolyamat nem jelenik meg automatikusan mások felületén. A fájlt közvetlenül ki kell exportálnod és meg kell osztanod, majd egyszer át kell vezetned a csapattársadat a folyamaton.

Teljesen felügyelet nélküli automatizálás az első naptól kezdve: Szeretnéd egyszer beállítani valamit, és soha többé nem foglalkozni vele. A Claude Code már most is ütemezés szerint futtatható, de az új munkafolyamatok esetében még mindig érdemes néhány felügyelt futtatást végrehajtani, mielőtt teljesen rábízod őket a rendszerre. Egy dedikált, kódírás nélküli automatizálási eszközzel gyorsabban elérheted a teljesen felügyelet nélküli működést, legalábbis az első verzió esetében.

A Claude Code a mélységet és az ismétlődést jutalmazza. Pontosan ez teszi alkalmatlanná minden olyan feladatra, amelyre csak egyszer van szükséged. Ha az a feladatod, hogy „írj nekem öt tárgy sort”, nyisd meg a Claude Chat-et, vagy válassz egy erre a célra kifejlesztett megoldást a ClickUp AI-tartalomkészítő eszközökről szóló útmutatójából. Ha viszont az a feladatod, hogy „építs nekem egy rendszert, amelyet hetente futtathatok anélkül, hogy újra hozzá kellene nyúlnom”, akkor a Claude Code megéri a beállítási időt. A legtöbb marketinges valahol a kettő között helyezkedik el, és éppen erre a területre készült ez az útmutató.

A Claude Code négy olyan hibamódja, amely a marketingben ismétlődően felmerül

A rendszer olyan számokat talál ki, amelyek ésszerűnek tűnnek. Ha teljesítményösszefoglalót kér, a Claude a hiányzó adatokat nem jelzi, hanem hihető számokkal tölti ki a hiányt. A 12%-os növekedés így 14%-os növekedéssé válik. A megoldás az, hogy egy kifejezett szabályt adjon hozzá a CLAUDE.md fájlhoz: „minden mutatónak hivatkoznia kell arra a fájlra és sorra, ahonnan származik, és minden forrás nélküli számot UNVERIFIED (nem ellenőrzött) jelöléssel kell ellátni, ahelyett, hogy becsültnek minősítenék.” Ezután végezzen szúrópróba-ellenőrzést három adat esetében a nyers exportfájl alapján, mielőtt bármit is közzétenne.

A rendszer a rossz fájlt szerkeszti. Ha a Claude-ot egy öt vázlatot tartalmazó mappára irányítod, és megkéred, hogy „frissítse a céloldal szövegét”, előfordulhat, hogy magabiztosan a rossz vázlatot választja ki. Használd a Plan módot, hogy a rendszer még a módosítások elvégzése előtt jelezze, mely fájlokat szándékozik módosítani; tartsd kicsinek a munkamappádat, és készíts verziókat a forrásfájlokról, hogy a felülírás esetén visszaállíthasd az eredeti állapotot.

Elavult anyagokból is működik. A Claude elolvassa a mappában található tartalmat. Ha a márkaútmutatód nyolc hónapos, vagy a briefet a Slacken felülírták, a Claude teljes bizonyossággal és figyelmeztetés nélkül az elavult verziót fogja követni. Bármilyen kockázatos feladat előtt kérd meg, hogy sorolja fel az összes által használt fájlt és azok utolsó módosításának dátumát. Ezután ellenőrizd, hogy azok valóban az aktuális verziók-e.

A túlterhelt kontextus felemészteti a felhasználási keretet. Ha egy mappa ötven fájllal van tele, az azt jelenti, hogy a Claude minden feladatnál rengeteg irreleváns anyagot olvas újra, ami felemészti a csomagod kapacitását és gyengíti az eredményt. Ha egy feladathoz csak a briefre, a márkaútmutatóra és egy vázlatra van szükség, tedd ezt a hármat egy almappába, és irányítsd oda a Claude-ot.

Mind a négy esetében ugyanaz a mintázat figyelhető meg: a Claude Code megbízható a végrehajtásban, de nem tudja felismerni, hogy mit nem tud. Építsd be az ellenőrzést a skillbe, ne a memóriádba, és soha ne engedj át semmit emberi ellenőrzés nélkül.

Hova kerül a Claude Code, miután elkészítette?

A fejlesztés után a Claude Code legjobban egy munkamenedzsment-platformon belül működik, például a ClickUp-on. Egyszerűen fogalmazva: egy kész skill fájlokat állít elő. De nem osztja ki a munkát, nem állít be határidőt, és nem értesíti senkit arról, hogy a vázlat készen áll. Ez problémát jelent, ha a munkafolyamatod több embert érint, mert egy mappában lévő CSV-fájl nem olyan feladat, amelyért bárki is felelősséget vállalna.

Vegyük például Lau korábbi /rsa munkafolyamatát. Ez egy CSV-fájlt generál a hirdetésváltozatokról. Valakinek még mindig meg kell nyitnia a fájlt, fel kell bontania az egyes sorokat külön elemekre, és kézzel kell hozzárendelnie őket. Ha ugyanezt a kimenetet egy ClickUp-feladatba tápláljuk be, minden hirdetésváltozat egy-egy elemmé válik, amelynek megvan a felelőse, a határideje és az állapota, és a kampány többi elemével együtt megjelenik.

A ClickUp Tasks segítségével oszthatja ki, ellenőrizheti és kezelheti a feladatokat

Ez a változás: a Claude Code kezeli a termelést, a ClickUp pedig a felelősségre vonhatóságot.

Szabályok, amelyek felismerik, amit egy skill nem tud befejezni

Nem minden átadáshoz szükséges, hogy valaki figyelje azt. A ClickUp automatizálások kiváltó események és műveletek alapján működnek: amikor egy állapot megváltozik, amikor egy határidő lejár, vagy amikor egy feladatot létrehoznak, az automatizálás megjegyzést tehet közzé, értesíthet valakit, vagy továbbíthatja a feladatot, anélkül, hogy bárki is megnyitná azt.

Automatizálja a komplex munkafolyamatokat a ClickUp Automations segítségével

Ha ezt egy Claude Code-készséggel párosítod, az átadás magától bezárja a kört. A készség egy kész vázlatot helyez el egy feladatba. Az automatizálás az állapotot „Ellenőrzésre szorul” értékre állítja, és értesíti a szerkesztőt abban a pillanatban, amikor a feladat megérkezik. Az írás továbbra is a készség feladata, de az irányítás – amely korábban attól függött, hogy valaki eszébe jut-e ellenőrizni egy mappát – most már magától történik.

A híd, amely ezt automatikussá teszi

A fentiek egyike sem valósul meg magától, hacsak a Claude Code és a ClickUp nem tudnak egymással kommunikálni. A ClickUp MCP-kiszolgálója az a hivatalos, hosztolt kapcsolat, amely ezt lehetővé teszi, és amelyet úgy alakítottak ki, hogy együttműködjön a mesterséges intelligencia-asszisztensekkel, beleértve a Claude-ot is.

A csatlakoztatás után a Claude Code közvetlenül olvashat a ClickUp munkaterületéről és írhat is oda: feladatokat hozhat létre, dokumentumokat frissíthet, állapotokat olvashat ki egy listából – mindezt anélkül, hogy bármit is kézzel kellene másolnia. A Claude Code-ban létrehozott funkciók és a csapata által használt munkaterület többé nem két olyan rendszer, amelyet manuálisan kell szinkronizálnia.

Legalkalmasabb: Olyan marketingesek számára, akiknek a Claude Code-val kapcsolatos ismeretei olyan eredményeket hoznak, amelyekre mások reagálnak – például jóváhagyásra váró tervezetek, döntéseket kiváltó jelentések, vagy több részleg közötti átadásokkal és határidőkkel járó, kötegelt feladatok. Ugorja át, ha: Ön az egyetlen, aki látja az eredményt, és az Ön által létrehozott dolgokhoz nincs szükség felülvizsgálóra, ütemtervre vagy állapotnyomon követésre.

Érdemes tudni: A Claude Code és a ClickUp a feladat két különböző felét fedi le, és együtt működnek a legjobban. A Claude Code az a „műhely”, ahol helyi szinten fejleszted a képességeket és finomítod a készségfájlt. A ClickUp pedig az a hely, ahol a végeredményt egy funkciók közötti csapaton belül kiosztják, nyomon követik és értékelik. A csapatok frusztrálttá válnak, ha az egyiket arra kérik, hogy végezze el a másik feladatát.

Kezdje el fejleszteni marketinges gondolkodásmódját!

Azok a marketingesek tudják a legjobban kihasználni a Claude Code-ot, akik elkezdték saját ítélőképességüket olyan készségekbe kódolni, amelyek egymásra épülnek. A technikai ismereteknek ehhez alig van köze.

Kezdje egy olyan felülvizsgálati folyamattal, amelyet máris alkalmaz, alakítsa azt készséggé, és igazítsa a valós munkához, amíg ki nem érdemli a helyét. Ezután kapcsolja össze az általad létrehozott megoldást azzal a hellyel, ahol a csapatod ténylegesen dolgozik, így az eredmények előreviszik a munkát, ahelyett, hogy egy mappában porosodnának. Kezdje el ingyenesen használni a ClickUp-ot, és teremtsen teret a marketinges gondolkodásmódjának!

Gyakran feltett kérdések a Claude Code-ról a marketingesek számára

Szükséges programozási ismeretek a Claude Code használatához?

Nem. A Claude Code-ot egyszerű angol nyelven kezelheti, és a kódírás nélküli útvonal teljes egészében a Claude asztali alkalmazáson keresztül fut, terminál, Node.js vagy telepítési parancsok nélkül. Például Austin Lau, az Anthropic növekedési marketingese, soha nem írt kódot, mielőtt egy hét alatt elkészített egy Figma-bővítményt és egy Google Ads-munkafolyamatot. A névben szereplő „code” (kód) az eszköz mérnöki gyökereire utal. Azonban az igazi készség az, hogy elég jól ismerd a saját munkafolyamatodat ahhoz, hogy pontosan le tudd írni.

Claude Code vagy ChatGPT a marketingben: melyik a jobb?

Attól függ, hogy kimenetet vagy újrafelhasználható eszközt szeretne-e. A Claude Code előnye, hogy fájlokhoz kapcsolódó képességeket hozhat létre, amelyek a saját gépén futnak, és a CLAUDE.md fájl segítségével a munkamenetek között is megőrzik a projekt kontextusát. A ChatGPT gyorsabb a beszélgetéses szövegszerkesztéshez, és saját ügynök- és csatlakozó funkciókkal rendelkezik. A legtöbb marketinges, aki mindkettőt használja, feladat szerint választ, ahelyett, hogy egyetlen megoldásra szabványosítana, így a lényeges kérdés az, hogy melyik illeszkedik az adott munkafolyamathoz.

Miben különbözik a Claude Code a Zapiertől vagy a Make-től?

A Zapier és a Make előre elkészített triggerek és műveletek segítségével kapcsolja össze a meglévő alkalmazásokat, és a konfigurálás után felügyelet nélkül futnak a felhőben. A Claude Code a saját fájljaid és megítélésed alapján épít fel egyedi eszközöket, amelyek olyan feladatokat is lefednek, amelyekhez nincs előre elkészített csatlakozó: például a honlap értékelése a pozicionálási keretrendszered alapján, vagy a szövegek áttekintése a márkaútmutatód szerint. Az egyszerű alkalmazás-alkalmazás közötti átadásokhoz egy dedikált automatizálási platform segítségével gyorsabban érheted el a „zero-touch” állapotot. Sok marketinges mindkettőt használja.

Biztonságos-e hozzáférést biztosítani a Claude Code-nak a vállalati fájlokhoz és a márkaadatokhoz?

Igen, ha szándékosan korlátozza a hozzáférést. A Claude Code csak a megnyitott mappában található fájlokat olvassa és szerkeszti, és további engedélyek nélkül nem fér hozzá a számítógép más részein található fájlokhoz. Használja a „Plan” módot, hogy a Claude javaslatot tegyen a forrásfájlok módosítása előtt, és tartsa bekapcsolva a beépített jóváhagyási ellenőrzéseket. Minden MCP-csatlakozó kiterjeszti ezt a hatókört, ezért korlátozza mindegyiket a feladat elvégzéséhez szükséges fiókokra, mappákra vagy munkaterületekre.

A Claude Code képes-e ütemezett marketing-munkafolyamatokat futtatni?

Igen. A Claude Code támogatja a felhőalapú ütemezett feladatokat, a Claude Cowork pedig natívan futtatja az ismétlődő feladatokat a fizetős Pro, Max, Team és Enterprise csomagokban. A gyakorlati bökkenő az, hogy a készségek nem szinkronizálódnak automatikusan a Chat, a Cowork és a Code között, így az egyikben létrehozott munkafolyamatot exportálni kell, hogy a másikban is futtatható legyen. Minden új munkafolyamatot futtasson le néhány alkalommal felügyelet mellett, mielőtt önállóan futtatná.

Vajon a Claude Code felváltja majd a marketingügynökségeket vagy az operatív pozíciókat?

Nem. A Claude Code ugyan lerövidíti az ismétlődő termelési feladatok végrehajtási idejét, de a kritikus döntéshozatali rétegnek mindig emberi irányítás alatt kell maradnia. Például egy honlapértékelő rendszer pontozhat egy oldalt egy pozicionálási keretrendszer alapján, de valakinek meg kellett határoznia ezt a keretrendszert, és el kellett döntenie, hogy ez a megfelelő.

Ami megváltozik, ha marketingesként használod a Claude Code-ot, az a kimenet-létszám arány. Azok az ügynökségek és operatív csapatok, amelyek a Claude Code-ot úgy kezelik, mint egy eszközt arra, hogy többet tudjanak elvégezni abból a munkából, amiben már amúgy is jók, előnyt fognak szerezni, feltéve, hogy mindig van egy kiváló ízléssel rendelkező ember, aki ellenőrzi a rendszerbe bevitt adatokat és a végterméket.