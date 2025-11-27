A legjobb mágikus rendszer sablonok fantasy írók és játéktervezők számára

Ha valaha is írtál már fantasy jelenetet, és hirtelen felmerült benned a kérdés: „Ez a karakter tényleg képes erre?”, akkor beléptél a mágikus rendszerek területére.

A mágikus rendszer egyszerűen az a szabályrendszer, amely megmagyarázza, hogyan működik a mágia a világodban: mi lehetséges, mi nem, és mi az ára, ha valaki túllépi a határokat.

A bökkenő? Ezt a rendszert a semmiből kell felépítenie. Ebben segíthetnek a mágikus rendszer sablonok.

Használhatod őket a mágia mögötti logika kialakításához, függetlenül attól, hogy valami puha és titokzatosat vagy strukturált és szabályokon alapuló dolgot szeretnél-e – a fejezetek vagy kampányok közötti következetességet biztosító ellenőrzőlistákkal együtt. Láthatsz majd példákat is, amelyek illusztrálják, hogy az egyes mágikus képességek hogyan kapcsolódnak a történet valós tétjéhez.

A végén egy világos, használható referenciaanyaggal fogsz rendelkezni, amelynek segítségével magabiztosan írhatod meg a jeleneteket, és amelynek köszönhetően az olvasóid (vagy játékosaid) azt fogják gondolni: „Igen, ez stimmel.”

Tehát, akár új mágikus rendszert szeretnél létrehozni, akár a történetben felmerülő konfliktusokat szeretnéd megoldani, ezek közül a sablonok közül biztosan megtalálod a neked valót!

A 13 legjobb mágikus rendszer sablon áttekintése

Itt található egy összefoglaló táblázat az összes ClickUp és közösségi mágikus rendszer tervezési sablonról:

Mik azok a mágikus rendszer sablonok?

A mágikus rendszer sablon egy strukturált keretrendszer, amely segít az íróknak, RPG-tervezőknek és fantasy alkotóknak meghatározni és megszervezni, hogyan működik a mágia a világukban. Felvázolja a rendszer erőforrásait, szabályait, korlátait, költségeit, valamint azt, hogy különböző emberek hogyan férnek hozzá vagy irányítják azt.

A fantasy írásban ez a sablon a logikai konzisztencia tervrajzának szerepét tölti be.

Ez biztosítja, hogy a mágiahasználók, a varázslóktól és boszorkányoktól az elemi varázslókig, egyértelmű határok között működjenek, így az olvasó megérti, mi lehetséges és mi nem.

Mi teszi jóvá egy mágikus rendszer sablont?

A jól megtervezett mágikus rendszer sablonok általában tartalmaznak szakaszokat, amelyek leírják a varázslatokat, képességeket, energiaforrásokat és a megállapított szabályok megszegésének következményeit.

Ez összhangban áll Sanderson mágia törvényeivel is, segítve Önt abban, hogy előre jelezhető ok-okozati összefüggésekkel összekapcsolja történetét, szereplőit és cselekményét.

Az ideális mágikus rendszer sablonnak a következőket kell tartalmaznia:

Világos szakaszok a forrásról, a szabályokról, a korlátokról és a mágia használatának költségeiről.

Utasítások a varázslatok, képességek és energiaforrások logikus eredményekkel történő meghatározásához.

Egy keretrendszer a puha és kemény mágikus rendszerek egyensúlyának megteremtéséhez a jobb történetmesélés érdekében.

Hely a következmények és kivételek rögzítésére, hogy az erők konzisztensek maradjanak.

Linkek a világépítési sablonodhoz, összekötve a mágiahasználókat, a társadalmat és a cselekményt.

A 13 legjobb ingyenes mágikus rendszer sablon

A világépítés gyorsan kaotikusvá válhat.

Ez úgy néz ki, mint az első vázlatok a Docs-ban, a jelenetkártyák a táblán, a varázslati szabályok a táblázatban és a kollégák visszajelzései az e-mailekben. Ez a Work Sprawl működése, és ez csendesen megöli a lendületet.

A ClickUp mindent egy konvergált AI munkaterületbe von össze, így a fejezetek, a hagyományok, a mágikus rendszer szabályai és a feladatok egy helyen találhatók.

Ezen felül AI-t is kapsz, amely összefoglalja a jegyzeteket, feltárja a kontextust és ötleteket alakít cselekvéssé.

A ClickUp segítségével a hatalmak, korlátok és következmények megtervezésére koncentrálhatsz, nem pedig azok tabok közötti keresgélésére. Most válasszuk ki a megfelelő sablonokat, hogy mágikus rendszered világos, következetes és szórakoztató legyen. ✨

1. ClickUp könyvtervezési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp könyvtervezési sablonjával egy pillanat alatt áttekintheti fejezeteit, cselekményeit és karakterívét.

A vázlatok, a háttérinformációk, a karakterkártyák és a folyamatosan bővülő mágikus rendszer dokumentációja nem tartozik szétszórt táblázatokba. A ClickUp könyvtervezési sablon egy helyen tartja a fejezeteket, a beállításokat, a karaktereket és a világ háttérinformációit.

A mágikus rendszer sablonját akár a ClickUp Docs- ban is tárolhatja, hogy feltérképezze a szabályokat, korlátokat és költségeket, és megmutassa, hogyan férnek hozzá különböző emberek a mágiához, legyen az kemény vagy puha mágia, közvetlenül a történet vázlatai mellett.

A sablon egyértelmű állapotokat (előkészítés, szerkesztés, felülvizsgálat és kiadás), karakterekhez és cselekményekhez tartozó egyéni mezőket, valamint többféle nézetet tartalmaz, például fejezetek, prioritások és az írási folyamat. * Segít a nagy célokat kisebb feladatokra bontani, nyomon követni az előrehaladást és könnyedén megosztani a frissítéseket.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

Szervezze meg a fejezeteket, jeleneteket, karaktereket, helyszíneket és történeteket egy munkaterületen, amely a vázlatával együtt bővíthető.

Tárolj egy strukturált mágikus rendszer sablont (források, szabályok, korlátozások, következmények és hozzáférési mágia) közvetlenül a kézirat mellett.

Válts nézetet a kutatások, ütemtervek és prioritások kezeléséhez anélkül, hogy elveszítenéd a kreatív szálat.

Dolgozz együtt szerkesztőkkel vagy társszerzőkkel, és tartsd a visszajelzéseket a pontos oldalhoz, jelenethez vagy szabályhoz kötve.

✨ Ideális: fantasy írók és RPG-tervezők számára, akik mágikus szabályokat térképeznek fel, mágikus felhasználókat követnek nyomon, és a világ történetét és cselekményét szinkronban tartják.

💡 Profi tipp: A konzisztens mágikus rendszer létrehozása részletességet, iterációt és struktúrát igényel – és itt jön be a ClickUp Brain. Használd arra, hogy új szakaszokat hozz létre a rendszeredhez (például szabályok, költségek vagy erőforrások), összefoglald a hagyományokat, vagy javasolj egyensúlyi módosításokat a sablonok között. Az AI Fields segítségével akár automatizálhatja az ismétlődő szakaszokat, és szinkronizálhatja az ötleteit a Docs, Lists és Boards alkalmazásokban. A ClickUp Brain megtanulja a munkaterület kontextusát, így minden finomítás gyorsabbá és okosabbá válik – így Ön a történetmesélésre koncentrálhat, nem pedig a beállításokra. A ClickUp Brain mesterséges intelligenciával működő munkaterületi eszközeivel könnyedén hozhat létre új szakaszokat, finomíthatja a hagyományokat és kiegyensúlyozhatja a mágikus rendszer szabályait.

2. ClickUp történetvázlat-sablon

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg a jeleneteket, a cselekményt és a karakterek ívét a ClickUp Story Outline Template segítségével.

A nagyszerű történetek egyértelmű szerkezetet követnek. A ClickUp történetvázlat-sablon segít a cselekmény megtervezésében, a karakterek kialakításában és a történet legfontosabb fordulópontjainak nyomon követésében. Vázlatot készíthet a cselekményekről, jelenetekről és fordulópontokról, miközben megjegyzi, hogy a mágia szabályai, korlátai vagy varázslatai hogyan befolyásolják az egyes eseményeket.

A sablon egyszerű állapotokat tartalmaz, mint például „Ötlet”, „Vázlat”, „Szerkesztés” és „Befejezett”, valamint mezőket a fejezetekhez és a szakaszokhoz. Minden rendezett és látható marad, a karakterívektől a világépítés részleteiig.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Térképezd fel a cselekményeket és jeleneteket egy egyszerű nézetben

Összekapcsold a szereplőket , a cselekményvonalakat és a mágiahasználókat zökkenőmentesen.

Tartsd a mágia logikáját következetesnek az összes fejezetben.

Kövesse nyomon az előrehaladást az ötlettől a megvalósításig

✨ Ideális: Írók és RPG-alkotók számára, akik egy áttekinthető munkafolyamatban szervezik a történet felépítését, a karakterek ívét és a mágikus rendszereket.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 62%-a beszélgető AI eszközökre, például a ChatGPT-re és a Claude-ra támaszkodik. Ismerős chatbot felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy olyan népszerűek a különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak, akkor a kapcsolódó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel összeadódnak. A ClickUp Brain segítségével azonban nem. Ez a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek nagyon relevánsak a feladataival kapcsolatban! A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét!

3. ClickUp storyboard sablon

Ingyenes sablon letöltése Vázolja fel a jeleneteket, a párbeszédeket és a hatásokat sorrendben a ClickUp Storyboard Template segítségével.

Minden fantázia egy vízióval kezdődik – egy egyetlen jelenettel, amely meggyújtja a szikrát. A ClickUp Storyboard Template segít megragadni ezt a víziót. Ezután könnyedén átalakíthatod egy világodat formáló, egyértelmű pillanatok sorozatává.

Képzelje el, ahogy a mágiahasználók először csatornázzák az erőket. Minden képkocka megmutathatja az elemeket, érzelmeket és energiákat, amelyek a varázsló testén keresztül áramlanak. Vázlatokat, képernyőképeket vagy jegyzeteket helyezhet el, hogy megtervezze, hogyan néznek ki és alakulnak a varázslatok.

A használatra kész táblával könnyű elkezdeni a munkát, és még könnyebb megosztani. Tervezhet átmeneteket, módosíthatja a tempót, és valós időben együttműködhet társszerzőkkel vagy művészekkel.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Vizualizáld a mágiát, a karaktereket és a jeleneteket egy nézetben

Tartsa konzisztensnek a hangnemet és a mozgást minden képkockában

Tervezd meg a legfontosabb pillanatokat egyszerű drag-and-drop funkcióval

Dolgozzon együtt másokkal, hogy finomítsa története megjelenését és hangulatát.

✨ Ideális: fantasy írók, játékfejlesztők és filmkészítők számára, akik vizuális mágikus rendszereket és történetsorozatokat terveznek.

4. ClickUp történettervezési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp történettervezési sablonjával egyetlen nézetben láthatja a karakterek szerepeit, tulajdonságait és erejét.

A történet megtervezése azt jelenti, hogy a karakterekkel, a helyszínekkel, a jelenetekkel és a mágikus szabályokkal kell ügyesen bánni. A ClickUp történettervezési sablon mindent egy rendezett helyen összegyűjt. Írja le a szereplőket és a helyszíneket, bontsa a jeleneteket lépésekre, és tartsa a cselekmény szálát összhangban a mágikus rendszerével.

Ez a sablon kezdőbarát és gyorsan beállítható. Két alapvető nézettel, List és Doc nézettel ellátott, használatra kész mappát kapsz, így vázlatot készíthetsz és mélyebb jegyzeteket tarthatsz egymás mellett.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Tárolja a szereplők és a helyszínek leírásait a jelenetek lebontása mellett.

Kösse össze a mágiahasználókat , a varázslatokat és a képességeket közvetlenül a cselekmény fordulópontjaival.

Váltson a gyors listák és a részletes dokumentumok között anélkül, hogy eszközt kellene váltania.

Használj részletes állapotokat, hogy egy pillanat alatt láthasd az előrehaladást.

✨ Ideális: Írók és RPG-tervezők számára, akik egy központi helyet szeretnének a világépítéshez, a jelenetek tervezéséhez és a mágikus rendszer sablonokhoz kapcsolódó jegyzetekhez.

💡 Profi tipp: Ha ötleteid és jegyzeteid több eszközön is megtalálhatók – Docs, Drive, Figma vagy Notion –, nehéz előrehaladni a történettel. Mi lenne, ha mindezt egyetlen eszközbe tudnád összefoglalni? A ClickUp Brain Max Talk to Text funkciójával történeteket vázolhatsz, alkalmazások között kereshetsz, új varázslatkoncepciókat diktálhatsz, és gyorsan előhívhatsz referenciákat a hagyományokról, a mechanikákról vagy az elemi rendszerekről, anélkül, hogy megszakítanád a munkádat. Olyan, mintha kreatív folyamatodhoz egy AI-alapú asszisztenst adnál, amely egyetlen parancsra az egész mágikus univerzumodat kéznél tartja.

5. ClickUp játéktervezési dokumentum sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp játéktervezési sablon segítségével egy helyen vázolhatja fel a mechanikát, a célokat és az eszközöket.

A játéképítéshez egyetlen megbízható forrásra van szükség. A ClickUp játéktervezési sablon egy helyen biztosítja a mechanika, a szabályok, a szintek, a karakterek és az azokat működtető mágikus rendszer meghatározását.

Célokat állíthatsz, alapvető ciklusokat vázolhatsz fel és eszközöket sorolhatsz fel, hogy a csapatok a bemutatótól a bevezetésig lépésről lépésre haladjanak. Használj feladatlistákat, hogy a funkciókat jegyekre bontsd. Adj hozzá megjegyzéseket a képességekről, varázslatokról, energiaköltségekről és korlátozásokról, hogy a játékosok mágiahoz való hozzáférése kiegyensúlyozott maradjon, és a rendszer ne zavarja meg a történetedet.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Dokumentáld a játék vízióját , alapvető mechanikáját, felhasználói felületét, hangjait és történetét egy központi helyen.

Kösse össze a mágikus szabályokat a küldetésekkel, találkozásokkal és egyensúlyi megjegyzésekkel.

A világok tervezéséhez használja a ClickUp eszközöket, hogy megtervezhesse mágikus világait és kiegyensúlyozhassa az erőket.

Gyorsan ossza meg a frissítéseket, hogy a csapatok lássák, mi készült el és mi következik.

Kövesse nyomon az előrehaladást olyan nézetekkel, mint a Lista, Gantt, Munkafolyamat és Naptár.

✨ Ideális: Asztali és videojáték-csapatok számára, akik mágikus rendszereket alakítanak ki, mechanikákat határoznak meg és a koncepciótól a kiadásig szervezik a gyártást.

👀 Érdekesség: A „Vancian” mágia (a korai D&D modellje) szerint a varázslók megtanulják a varázslatot, elvarázsolják, majd elfelejtik – beépített korlátok, külön könyvelés nélkül.

6. ClickUp víziótábla sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Vision Board Template segítségével egyetlen nézetben rögzítheti a szimbólumokat, célokat és témákat.

A ClickUp Vision Board Template sablon segítségével összegyűjtheted és vizualizálhatod ötleteidet egy inspiráló helyen. Akár mágikus rendek struktúráját, erőforrások természetét, akár vizuális motívumokat, például pecséteket és elemeket határozz meg, ez a sablon segít megjeleníteni világodat.

Képeket, vázlatokat és jegyzeteket rögzíthetsz, hogy vizuális kapcsolatokat teremts a varázslatok, képességek és azok érzelmi vagy társadalmi hatása között. A „Vision Board” és a „Priority” nézetek segítik az ötleteid összpontosítását, míg a „Start Here” nézet egyértelmű útmutatást ad a továbblépéshez.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

Vizualizálja a mágikus hierarchiákat , szimbólumokat és energiaáramlásokat.

Kösd össze a kreatív célokat konkrét történeti elemekkel

Maradjon inspirált a vázlatával együtt fejlődő vizuális elemekkel!

Priorizáld és kövesd nyomon az ötleteket, ahogy mágikus rendszered fejlődik.

✨ Ideális: Fantasztikus írók és tervezők számára, akik egy vizuális központban szeretnék megjeleníteni a mágikus rendszereket, szimbólumokat és kreatív inspirációkat.

7. ClickUp hangulatlap sablon

Ingyenes sablon letöltése Gyűjtsd össze a vizuális elemeket, színeket és motívumokat egy közös munkaterületen a ClickUp Mood Board Template segítségével.

A ClickUp hangulatlap sablon egy koncentrált teret biztosít, ahol összegyűjtheted világod kinézetét és hangulatát, mielőtt elkezded rögzíteni a jeleneteket, varázslatokat vagy karakterterveket.

Használd a mágikus hierarchiák, kultúrák és környezetek feltérképezéséhez: egy rész a tárgyaknak, egy másik a varázslatok hatásainak, egy harmadik pedig a helyszíneknek vagy frakcióknak. Mivel a ClickUp Whiteboards-on alapul, az elemeket húzhatod és átméretezheted, csoportokba rendezheted, és gyors megjegyzéseket vagy kommenteket adhatsz hozzájuk, így minden vizuális elem kontextusba kerül.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

Gyűjts képeket, képernyőképeket és vázlatokat varázslatokhoz, tárgyakhoz, karakterekhez és helyszínekhez egy közös munkaterületen.

Rendezze a vizuális elemeket rugalmas szakaszokba (pl. elemek, frakciók, kultúrák vagy erőforrások), hogy minden csoport egyértelmű történetet meséljen el.

Jegyzeteket, címkéket és megjegyzéseket fűzhetsz az egyes eszközök mellé, hogy rögzítsd a szabályokat, hangulatot vagy hagyományokat, amíg az ötletek még frissek.

Ossza meg a táblát társszerzőkkel, művészekkel vagy tesztelőkkel, hogy mindenki reagálhasson, változtatásokat javasolhasson és aszinkron módon összehangolhassa a hangnemet.

Kösd össze a legfontosabb vizuális elemeket a ClickUp feladatokkal a koncepciótervek, fejezetek, találkozások vagy marketingeszközök esetében, így a kivitelezés mindig összhangban lesz az esztétikával.

✨ Ideális: fantasy írók, RPG-csapatok és művészeti vezetők számára, akik inspirációkat és kulturális hivatkozásokat gyűjtenek egy koherens mágikus rendszerhez.

💡 Profi tipp: Rögzítsd hangulatodat a Mood Boardon, majd nyisd meg a ClickUp Whiteboardot, hogy végtelen vásznon térképezd fel az iskolákat, forrásokat, költségeket és korlátokat. Építsd fel a világodat a ClickUp Whiteboards ClickUp Brain részletes útmutatásai segítségével. Így használhatod a mágikus világok építéséhez: Helyezzen el öntapadó jegyzeteket, alakzatokat és összekötőket az ok-okozati összefüggések megjelenítéséhez. Egy kattintással bármely öntapadó jegyzetet feladattá alakíthat (felelős, határidő), így a kiegyensúlyozási módosítások azonnal végrehajthatók.

Ágyazd be a mágikus rendszer sablonod dokumentumait, és kapcsold össze a feladatokkal azokat a jeleneteket, amelyek az egyes szabályokra támaszkodnak.

Csevegj beépített megjegyzésekkel, hogy megőrizd a kontextust.

Kérd meg a ClickUp Brain-t , hogy foglalja össze a klasztereket, keresse meg a kiskapukat, és futtassa le a „mi történik, ha X?” ellenőrzéseket.

Használja újra a bélyegeket/blokkokat (Név · Költség · Kockázat · Ellenintézkedés) a következetesség érdekében, majd mutassa be rendszerének működési módját a társszerzőknek vagy a tesztelőknek.

8. ClickUp brainstorming sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Brainstorming Template segítségével egy helyen rögzítheti, rendezheti és fejlesztheti ötleteit.

A ClickUp Brainstorming Template segít megragadni, rendszerezni és finomítani az ötleteket, hogy azok teljes történetekké váljanak a mágikus rendszered vagy játékterved számára. Jegyezd le a szabályokat, varázslatokat, energiaforrásokat vagy kreatív csavarokat – mindezt egy közös térben.

Használj listákat az ötletek csoportosításához, jelöld meg a legjobbakat, és mozgassd őket a Teendők, Folyamatban és Befejezettek szakaszok között. Akár fantasy regényt írsz, kampányt tervezesz, vagy mágikus mechanikákat tervezesz, ez a sablon minden ötletet láthatóvá és könnyen bővíthetővé tesz.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

Gyűjtsd össze és finomítsd kreatív ötleteidet egy nézetben

Szervezze meg a brainstormingot a szabályok , erősségek vagy világkoncepciók köré.

Könnyedén együttműködhetsz jegyzetekkel, címkékkel és megjegyzésekkel.

A legjobb ötleteket valósítható következő lépésekre váltja

✨ Ideális: Írók, RPG-tervezők és kreatív csapatok számára, akik közösen ötletelnek mágikus rendszerekről, cselekményötletekről vagy fantasy mechanikákról.

9. ClickUp tartalomírási sablon

Ingyenes sablon letöltése Vázlatos címeket, alcímeket és kidolgozott szövegeket készíthet strukturált dokumentumokban a ClickUp tartalomírási sablonjával.

A lenyűgöző történetek megírása időt és koncentrációt igényel. A ClickUp tartalomírási sablon segít a fantasy íróknak és az RPG-csapatoknak a varázslat-kódexek, rendszer szabályok, bestiáriumok és a mágikus világhoz kapcsolódó cikkek megírásában. Tervezze meg a kiadásokat, állítson be határidőket és kezelje a módosításokat egy helyen.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

Szervezze témákat, vázlatokat és javításokat egyetlen dokumentumban

Kövesse nyomon az előrehaladást a tartalomcsatornában a státuszok és a határidők segítségével.

Valós időben együttműködhetsz a szerkesztések és jóváhagyások során.

Használja újra a világépítés naplóinak vagy a hagyományok dokumentációjának struktúráját.

A lista, naptár és Gantt nézetek segítségével minden bejegyzés a vázlattól a közzétételig haladhat.

✨ Ideális: Írók, szerkesztők és mesemondók számára, akik több vázlatot, hagyományt vagy cikket kezelnek a mágikus rendszerekkel vagy a világépítéssel kapcsolatban.

👀 Érdekesség: A „ varázslat ” szó eredetileg „történetet” vagy „beszédet” jelentett óangolul – csak később nyert mágikus jelentést. Próbáld meg a varázslatokat olyan mondatokkal elnevezni, amelyek visszhangozzák ezeket a gyökereket.

10. ClickUp Kanban táblasablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a mágiaépítés előrehaladását a ClickUp Kanban táblasablon segítségével.

Kövesse nyomon mágikus rendszerét kreatív produkció formájában. A ClickUp Kanban táblasablon segítségével a varázslatokat, képességeket és tudásfeladatokat egyértelmű szakaszokba sorolhatja: Koncepció, Meghatározás, Finomítás, Folyamatban, Felülvizsgálat és Befejezés.

Mozgasd a kártyákat, ahogy a szabályok, korlátok és következmények megszilárdulnak. Így nagy ötleteket és feladatokat apró lépésekre bonthatsz.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

A varázslatok , erő és rendszer dokumentumok előrehaladását egy pillanat alatt láthatja.

Használja az állapotokat (Nyitott, Folyamatban, Felülvizsgálat, Blokkolt, Zárt) a munkafolyamatok zavartalan fenntartásához.

Adj hozzá mezőket az elemhez, az iskolához, a költséghez vagy a mágia eléréséhez vonatkozó megjegyzésekhez.

Korán felismerd az akadályokat, és tartsd fenn a szoros kommunikációt az írók és a tervezők között.

✨ Ideális: Fantasy írók és RPG csapatok számára, akik a mágikus munkákat szakaszok szerint kategorizálják, fenntartják az egyensúlyi szabályokat, és szinkronizálják a frissítéseket a fejezetek, küldetések és mechanizmusok között.

11. ClickUp ChatGPT promptok fantasy íráshoz sablon

Ingyenes sablon letöltése Indítsd be ötleteidet és jeleneteidet a ClickUp ChatGPT Prompts for Fantasy Writing Template sablonban található kész promptokkal.

Az „ ” ( Fantasy íráshoz) ClickUp ChatGPT Prompts for Fantasy Writing Template (Fantasy íráshoz) sablon kész promptokat kínál, amelyekkel könnyedén megalkothatja a nyitányt, a fordulatokat, a karaktereket és a világ részleteit. Percek alatt létrehozhat csavarokat, küldetéseket és jeleneteket.

Rögzítsd a legjobb mondatokat, majd finomítsd őket, hogy illeszkedjenek a mágikus rendszeredhez, a puha mágikus rejtélyektől a világosan meghatározott szabályokig és korlátokig.

Mindenet egy helyen tervezhetsz, szerkeszthetsz és menthetsz, így az inspiráció közvetlenül beépül a munkafolyamatodba.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

Sabloncsomagok a kezdéshez, a karakterekhez, a fordulatokat és a világépítést .

Varázslatok , képességek és cselekményötletek gyors rögzítése a kontextus elvesztése nélkül.

Listák és nézetek az ötletek fejezetek, nézőpontok vagy mágiahasználók szerint történő rendezéséhez.

Tiszta átadás a brainstormingtól a vázlatkészítésig és a felülvizsgálatig

Használja a beágyazott Doc-ot 10 műfaji prompt tárolására, valamint egy nagyobb prompt bank tárolására.

✨ Ideális: fantasy írók és RPG-alkotók számára, akik gyors, strukturált útmutatásokat szeretnének a világok felépítéséhez, a karakterek kialakításához és a mágikus rendszerek hatékony megalkotásához.

12. Varázslatrendszer-sablon a Scribd-től

via Scribd

Hozz logikát a mágiádba a Scribd mágikus rendszer sablonjával. Ez az útmutató keretrendszer segít meghatározni a világod mágikus törvényeit – hogyan működik, ki használja és mi az ára. Tökéletes írók és játéktervezők számára, mert a homályos ötleteket strukturált rendszerekké alakítja, amelyek valóságosnak és céltudatosnak tűnnek.

Felfedezheti a mágia eredetét, szabályait, forrásait, felhasználóit, mechanizmusait és társadalmi következményeit. Ez biztosítja, hogy története mágikus ereje fokozatosan erősödjön. Akár elemi varázslatot, isteni erőt vagy műtárgyakon alapuló mágiát hoz létre, ez a ellenőrzőlista biztosítja, hogy minden konzisztens és koherens legyen.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

Tisztázza, hogyan működik a mágia és mi szabályozza azt.

Egyensúlyba hozza a hatalmat, a korlátokat és a következményeket .

Ösztönzi a mélyebb világépítést és a realizmust .

Ideális egyedi varázslatrendszerek vagy RPG-történetek vázlatának elkészítéséhez.

✨ Ideális: Írók és játéktervezők számára, akik logikus, rétegzett és hihető mágikus rendszereket építenek.

13. Google Docs mágikus rendszer sablon

via Google Docs

A Google Docs mágikus rendszer sablonja egy nélkülözhetetlen eszköz azoknak az íróknak és játékmestereknek, akik strukturált módon szeretnék megtervezni világuk mágikus elemeit. Átvezet minden fontos elemen, a mágia használóinak meghatározásától kezdve a mágia eredetének, szabályainak és következményeinek tisztázásáig.

A közösség által megosztott sablonok, például a „Magic System Template 1. 1” alapján készült, így tökéletes választás mindenkinek, aki rugalmasságot szeretne. Az egyes szakaszok, például az Energiaforrás, Varázslási segédeszközök, Hátrányok és Társadalmi megítélés, biztosítják, hogy a mágia a történet vagy kampány során következetes és hihető maradjon.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

Ingyenes, szerkeszthető és kezdőbarát

Mindenre kiterjed, a hatalom mechanikájától a világra gyakorolt hatásokig .

Segít fenntartani a következetességet és az egyensúlyt a történeted egészében.

Könnyen másolható, kitölthető és hivatkozható a Google Drive-on belül.

✨ Ideális: Írók és RPG-alkotók számára, akik könnyű, strukturált útmutatót szeretnének saját mágikus rendszereik közös vagy egyéni tervezéséhez.

👀 Érdekesség: A mana kifejezés a polinéz/melanéz kultúrákból származik, és spirituális erőt vagy hatalmat jelent, nem csak egy kék erőcsíkot. Gondold át, hogyan alakíthatja a mágiahoz való hozzáférés a társadalmat.

Készítsen varázslatos világokat a ClickUp segítségével

A nagyszerű történetek úgy épülnek fel, finomulnak és szerveződnek, mint a legjobb mágikus rendszerek.

Áttekintettük a legjobb sablonokat, amelyekkel kialakíthatod világod logikáját, hagyományait és hatalmi törvényeit. De ha egy olyan helyet keresel, ahol ötleteid, vázlataid és terveid egy helyen találhatók, akkor a ClickUp az igazi varázskönyv.

A ClickUp segítségével megtervezheti fejezeteit, megszervezheti világait, vizualizálhatja a storyboardokat, és akár AI-vel is közösen alkothat.

Akár egy puha mágikus rendszer felé hajlik, amely teret hagy a csodáknak, akár egy egyedi mágikus rendszert tervez, amelyben a mágikus képességek költségei egyértelműek, törekedjen az egyenlő értékű cserékre – erőért cserébe ár –, hogy világa igazságosnak tűnjön, amikor az elemi mágia találkozik a hétköznapokkal.

A fantasy írásában hagyja, hogy a következmények egyaránt érintse a lelket és a testet – gyógyítás, amely szó szerint kimeríti a varázslót, és szabályok, amelyek elmosódnak a szürke zónában –, így minden varázslatválasztásnak súlya van.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és kezdj el olyan világokat varázsolni, amelyek olyan zökkenőmentesen működnek, mint a képzeleted. ✨