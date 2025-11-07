Az AI-átalakulás nem projekt, hanem vezetői feladat.

Legalább hetente egyszer ilyen beszélgetésem van: egy C-szintű vezető azt mondja nekem: „Ó, nekünk már van AI-nk – van ChatGPT-nk, Copilotunk, talán Gleanünk is.”

Aztán jön a poén: „De őszintén szólva, senki sem használja igazán.”

Ez nem AI-átalakulás, hanem sikertelen AI-bevezetés.

Az igazi AI-átalakulás akkor valósul meg, amikor az egész vállalat, a vezetőségtől az egyes munkatársakig, alapvetően átgondolta a munkavégzés módját. Ez akkor történik, amikor a szervezet minden tagja megismerte az AI lehetőségeit, és aktívan használja azt a manuális, időigényes és hatástalan folyamatok kiküszöbölésére.

És itt van a valódi fordulópont: nem a régi szokások automatizálásáról van szó, hanem azok megkérdőjelezéséről, és egy gyorsabb, okosabb, intelligensebb módszer megtalálásáról, amellyel jobb eredményeket lehet elérni.

A digitális átalakulás kézikönyve itt nem fog működni

A vezetők szeretnek párhuzamot vonni a digitális átalakulással. Magam is használom ezt az analógiát. Emlékszik, amikor a Gartner konferenciák évekig ezt a üzenetet sulykolták?

A CIO-knak technológiát kellett alkalmazniuk üzleti modelljeik fejlesztéséhez. A nyertesek olyan vállalatok voltak, mint a Netflix, amelyek a technológiát modernizálásra használták, míg a Blockbuster lemaradt.

De itt tér el az AI-átalakulás drámaian elődjétől:

A digitális átalakulás nagy, tőkeigényes projekteket jelentett , amelyeket merev rendszerek és PMO-k segítségével irányítottak.

Az AI-átalakulás ezzel szemben folyékony és gyorsan halad – minden funkcióban végbemegy, és azt határozza meg, hogy az emberek milyen gyorsan tudják újragondolni a problémamegoldási módszereiket.

Gondoljon egy pillanatra erre. A digitális átalakulás konkrét projekteket és kezdeményezéseket érintett. Az AI-átalakulás a vállalat minden egyes munkavállalóját érinti. Mi a hatása annak, ha mindenki okosabban, gyorsabban és hatékonyabban dolgozik?

Itt történik a varázslat. Ez hat közvetlenül az eredményére.

A legtöbb vállalat úgy gondolja, hogy már bevezette az AI-t, mert bevezette a chatbotot vagy licencelte néhány AI ponteszközt. De a valódi hiányosság nem az AI-hez való hozzáférés, hanem egy olyan rendszer hiánya, amely összeköti az AI-t a kontextussal, a végrehajtással és az eredményekkel.

Azok a szervezetek, amelyek jelentős változásokat tapasztalnak, nem csak az AI-t használják, hanem azt beépítették magába a munkába.

Technikai, funkcionális és kulturális változásról van szó, de nem egyformáról.

Ez a mátrix bemutatja, hogyan eredményeznek az egységes munkaterületek és az integrált AI valódi termelékenységnövekedést.

Amikor a vezetők megkérdezik tőlem, hogy az AI-átalakulás elsősorban technikai, funkcionális vagy kulturális kérdés-e, a válaszom az, hogy mindhárom, de nagyon különböző nehézségi szinteken.

A technikai átállás? Az a könnyű rész.

Ha olyan platformot használ, mint a ClickUp Brain, akkor pontosan oda építettük be a szükséges eszközöket, ahol a munka már zajlik. AI-nk nem csupán egy csevegőeszköz, amellyel kérdéseket tehet fel és adatokat foglalhat össze, hanem egy hatékony eszköz komplex adatok elemzésére és értelmezésére is. A munkafolyamatokba beágyazva végzi el a feladatokat, olyan környezeti ügynökökkel, amelyek előreviszik a munkát anélkül, hogy a felhasználók tudnának róla, hogy valamit elindítottak.

A valódi nehéz feladat a funkcionális és kulturális változásokban rejlik. Újragondolja, hogyan zajlik a munka a felvételtől a végrehajtáson át a jelentéskészítésig, és hogyan interagálnak az emberek a rendszerekkel és egymással a folyamat során.

A legtöbb vállalat itt botlik meg: a változáskezelés terén.

A digitális átalakulás korszakában a projektmenedzserek és a PMO-k határozták meg a kezdeményezések sikerét vagy kudarcát. Mindenki más csak a kijelölt feladatokat hajtotta végre és frissítette a projekttervet. Az AI-átalakulás demokratizálja ezt az irányítást a szervezet minden tagjának. Most már mindenki kezelheti és optimalizálhatja a saját munkafolyamatait – legyenek azok projekthez kapcsolódóak vagy csak a szokásos részlegek működéséhez tartozóak.

Ez azt jelenti, hogy az átalakulás a vállalkozás minden funkcióját érinti. És egy ilyen átfogó változásnak felülről lefelé kell történnie.

🔍 Tanulság: Az AI sikere kevésbé a kísérletezésen, inkább az integráción múlik. Azok a vállalatok érnek el sikereket az AI-val, amelyek egységesítik az eszközöket, a csapatokat és a kontextust.

Az igazi erő a csapatok közötti átalakulásban rejlik

Volt egy pillanat, amely alapvetően megváltoztatta az AI potenciáljáról alkotott véleményemet.

Vezérigazgatónk, Zeb, mondott valamit, ami megragadt bennem:

A jövő IC-i mind AI-ügynökök menedzserei lesznek.

A jövő IC-i mind AI-ügynökök menedzserei lesznek.

Ez mindent átalakított. Folyamatosan beszélünk a „human in the loop” koncepcióról, de ez még tovább megy.

Az AI nem csak segít, hanem szuperképességekkel ruházza fel a munkaerő minden tagját. Az AI asszisztensekkel minden szintű munkavállaló okosabbá válik, képesebbé válik megalapozottabb döntések meghozatalára és a munka gyorsabb elvégzésére. Mivel az emberek még mindig az AI-t keresésként és válaszadásként értelmezik, nem csak a döntéshozatalról van szó, hanem a felhasználók számára valódi MUNKAVÉGZÉSről, az olyan hétköznapi és manuális feladatok elvégzéséről, mint az állapotok megváltoztatása, a másolás-beillesztés és a munka egyik helyről a másikra történő áthelyezése.

Ez arra emlékeztet, hogy a gyerekeim generációja mennyivel okosabb, mint mi voltunk az ő korukban, hiszen az interneten és a YouTube-on keresztül azonnal hozzáférhetnek minőségi oktatási anyagokhoz. Az AI ezt a következő szintre emeli, beépítve ezt az intelligenciát munkánk minden aspektusába, és feljebb emelve minden új munkavállalót, valamint azokat is, akik már régóta a munkaerőpiacon vannak, akiknek most már kéznél vannak a válaszok arra, hogyan lehet gyorsabban dolgozni, és a szükséges eszközök is.

De itt van a kulcs: az AI-alapú vállalatok valódi ereje akkor jön elő, amikor a csapatok között, és nem csak a csapatokon belül folyik az együttműködés. Itt válik kritikus fontosságúvá a konvergencia, mert a szigetelt AI-eszközök nem képesek valódi átalakulást hozni. Ahelyett, hogy csökkentenék a munkaterhelést, inkább megsokszorozzák azt.

A megoldás egy konvergens AI munkaterület, ahol az eszközök, a csapatok és az adatok szinkronban működnek – a ClickUp Brain segítségével –, így a munka minden funkcióban zökkenőmentesen zajlik.

Ez az, ami igazán lelkesít, mert ezt a mintát minden héten látom.

A vállalatok azt mondják, hogy „kipróbálták az AI-t” olyan önálló eszközökkel, mint a ChatGPT, a Gemini vagy akár a Copilot. Ezek az eszközök könnyű projektmenedzsment funkciókat adnak hozzá, mert rájöttek, hogy nincs értelme AI-nek kérdéseket feltenni, ha az így kapott tartalmat nem lehet felhasználni a tényleges munkában – feladatokban, projektekben vagy dokumentumokban.

Ezek az eszközök azonban alapvetően megnehezítik a felhasználók számára, hogy megértsék, hogyan lehet hatékonyan kihasználni az AI-t, és korlátozott kapacitással rendelkeznek a munkájuk valódi átalakításához.

A ClickUp Brain felépítése teljesen megváltoztatja a játékszabályokat. AI-nk egy munkamenedzsment platformon belül működik, ahol Ön máris tervez, végzi és megbeszéli a munkát. Beágyazhatja a munkafolyamatokba. Az ambient ügynökök kérdésekre válaszolnak, azonosítják az ismétlődő feladatokat, javasolnak kapcsolódó munkákat, új feladatokat hoznak létre és előreviszik a munkafolyamatokat – mindezt anélkül, hogy a felhasználók észrevennék, hogy ügynököt indítottak el.

A ClickUp rendszerek közötti mély integrációja hatással van a kompozíciókra, egyetlen megbízható forrás és automatizálás létrehozásával a technológiai stackben. Egyszerűsítjük a platformok közötti munkafolyamatokat, így a felhasználóknak nem kell helyek között váltaniuk, kiküszöbölve a hibák és az újramunka lehetőségét, amely a nem összekapcsolt rendszerek kézi összekapcsolásából adódik.

A merész lépés a lépés megtétele

Ma reggel találkoztam egy informatikai igazgatóval, aki arról beszélt, hogy vállalatuknak „digitális átalakulásra” van szüksége. Még az AI-ről sem gondolkodtak. Azonnal kihívtam őt: „Most kell elkezdeni gondolkodni ezen.”

Tíz éve használja a különböző alkalmazásokat, amelyek szétszórtan vannak a vállalaton belül, és a csapat tagjai csak egyféle módon tudják a projekteket lebonyolítani.

Közvetlenül megmondtam neki: „El fogjuk kápráztatni őket azzal, hogyan kellene átalakítaniuk a munkamódszereiket. Az Ön feladata, három hónap elteltével ebben a pozícióban, hogy előmozdítsa ezt a változást. Ne csak a eszközök konszolidációján gondolkodjon, hanem az üzleti átalakuláson is.”

A 30 perces beszélgetésünk végére az ügyfélkapcsolati csapatunk egyik vezetője, aki korábban nem tudott részt venni a megbeszélésen, többet akart látni.

Miért? Mert felismerte, mi forog kockán.

Mit jelent valójában az AI-Native?

Az AI-natív vállalat nem az, ahol a vezetés nagy hirdetést tett az „AI bevezetéséről”. Az az, ahol az egész szervezet – a vezetéstől az IC-kig – alapvetően megváltoztatta a munkához való hozzáállását.

Az intelligens vezetők és vállalatok azok, akik elfogadják és ösztönzik azt a kultúrát, amelyben megkérdőjelezik, hogy miért történtek a dolgok a múltban egy bizonyos módon. Új módszereket javasolnak a dolgok elvégzésére. Felhatalmazzák az embereket, hogy maguk legyenek a változás motorjai.

A játék mindenki számára magasabb szintre lépett. Ahogyan minden generáció gyermekei egyre okosabbak, úgy minden generáció munkavállalói is elvárják, hogy az AI-t a kezdetektől fogva partnerként használhassák. A vállalatoknak el kell fogadniuk, hogy mindenki AI-ismeretekkel rendelkezik, és mindig azon gondolkodik, hogyan lehetne a dolgokat jobban csinálni.

Az átalakulás a vezetés elkötelezettségével kezdődik

Az AI-átalakulás sikere vagy kudarca attól függ, hogy a vezetés prioritásként kezeli-e azt, és előmozdítja-e a szükséges kulturális változást. Ilyen nagyságrendű átalakulás nem valósulhat meg alulról induló kísérletek vagy elszigetelt részlegek pilot programjai révén.

A vezetőség megbízatása egyértelmű:

Határozza meg a jövőképét és a stratégiai célokat!

Válasszon olyan technológiát, amely konvergenciát, kontextust és intelligens automatizálást tesz lehetővé.

Vezesse végig a változáskezelést a célvonalig!

Modellezze a csapatoktól elvárt viselkedést

Ünnepelje azokat a csapatokat, amelyek a régi munkamódszereket új, AI-alapú megközelítésekkel váltják fel.

Az AI-korszakban sikeres szervezetek azok lesznek, ahol a vezetők támogatják az egységes, AI-vezérelt munkaterületre való átállást, és jelzik, hogy ez nem csupán egy IT-projekt. Ez a versenyelőny és a hosszú távú növekedés egyik legfontosabb mozgatórugója.

Az óra ketyeg. Az átalakulás folyamatban van. Az egyetlen kérdés, hogy Ön vezeti-e azt, vagy lemarad róla.

Készen áll az AI-átalakulás vezetésére?

Angela Bunner a ClickUp Field CTO-ja, ahol vállalati vezetőkkel együttműködve AI-alapú munkafolyamat-átalakításokat tervez. Több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a szervezetek technológia-vezérelt változásokban való eligazításában, és tanácsot ad a vezetőknek arról, hogyan lehet átállni a fragmentált eszközökről a konvergens, intelligens munkaterületekre, amelyek exponenciális termelékenységnövekedést tesznek lehetővé.

Gyakran feltett kérdések az AI-átalakulásról

Az AI-átalakulás az a folyamat, amelynek során a munkafolyamatokba közvetlenül beépítve a mesterséges intelligenciát újragondolják a munka elvégzésének módját. Nem új eszközök hozzáadásáról van szó, hanem az AI integrálásáról a vállalkozás minden szintjébe, hogy az emberek, az adatok és a rendszerek együttesen okosabban és gyorsabban működjenek.

A digitális átalakulás az új technológiák bevezetésére összpontosított a működés modernizálása érdekében. Az AI-átalakulás ennél tovább megy: automatizálja a döntéshozatalt, összekapcsolja a rendszerek adatait és folyamatosan optimalizálja a csapatok munkafolyamatait. Ez minden alkalmazottat érint, nem csak az IT-vezérelt projekteket.

A konvergált AI munkaterület egyetlen platformon egyesíti az eszközöket, a csapatokat és az adatokat, lehetővé téve az AI zökkenőmentes működését közöttük. A ClickUpban ez azt jelenti, hogy az AI egy helyen kezeli a tervezést, a végrehajtást és a jelentéstételt, csökkentve ezzel a munka terjeszkedését és az automatizálást valódi üzleti hatássá alakítva.

Az AI-átalakulás akkor sikeres, ha a vezetés stratégiai prioritásként kezeli. A vezetőknek világos víziót kell felállítaniuk, AI-vezérelt magatartásmintákat kell kialakítaniuk, konvergens technológiákba, például a ClickUp Brainbe kell befektetniük, és kulturális változásokat kell vezetniük, hogy minden csapat az AI-t használja a hatékonyság javítására és az eredmények gyorsítására.

Gyakori mutatók: – A manuális vagy ismétlődő feladatok számának csökkenése – Kevesebb eszközváltás – Rövidebb projektciklusok és gyorsabb döntéshozatal – A munkavállalók nagyobb elégedettsége a munkafolyamatok sebességével és átláthatóságával

A ClickUp Brain beépíti az intelligenciát oda, ahol a munka folyik. Az olyan funkciók, mint a ClickUp Brain MAX, az Enterprise Search és az AI Agents összekapcsolják a kontextust, automatizálják a frissítéseket és végrehajtják a műveleteket ugyanazon a munkaterületen belül, segítve a szervezeteket abban, hogy a szétszórt AI-használatról átálljanak egy egységes, AI-alapú operációs rendszerre a munkához.