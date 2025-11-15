A 10 legjobb AI hangos ügynök 2025-re (használati példákkal)

A mesterséges intelligencia számos iparágban befolyásolja a hangalapú interakciókat. Valójában a hangalapú AI-ügynökök globális piaca várhatóan hatalmas , 47,5 milliárd dollárosra nő, körülbelül 34,8%-os CAGR-ral.

A mélytanulási képességeknek köszönhetően az AI-alapú hangos ügynökök már nem csak egyszerű időpontfoglalást végeznek, hanem összetettebb feladatokat is, például technikai problémák megoldását irányított munkafolyamatok segítségével, konfliktusok rendezését, valamint az ügyfelek szándékainak és költségvetésének felmérését, hogy releváns termékeket és megoldásokat ajánlhassanak nekik.

Ebben a cikkben bemutatjuk a legjobb AI hangügynököket, és azt, hogy hogyan segítik a vállalkozásokat abban, hogy okosabb, adatalapú döntéseket hozzanak, miközben javítják az ügyfélélményt.

AI hangos ügynökök áttekintése

Itt található egy gyors összehasonlító táblázat az összes eszközről, amely felkerült a listánkra 👇

Eszköz A legjobb A legjobb funkciók Árak ClickUp Termelékenység-orientált csapatok, akik hangvezérelt feladatkezelést szeretnének Csapat mérete: Bármilyen AI-ügynökök, beszéd-szöveggé alakítás, jegyzetelő, munkaterület-keresés Örökre ingyenes, fizetős csomagok 7 dollártól/hónap ElevenLabs Ultra-realisztikus hangklónozás és TTS Csapat mérete: Alkotók, támogató csapatok Hangklónozás, RAG, dinamikus változók, alacsony késleltetés Ingyenes csomag, fizetős csomagok 5 dollártól/hónap Lindy Kódolás nélküli hangalapú munkafolyamatok automatizálása Csapat mérete: kis- és középvállalkozások, operációs csapatok Vizuális építő, több ügynökös folyamatok, több mint 4000 integráció Ingyenes csomag, Pro csomag 49,99 USD/hó áron Deepgram Egyedi AI hangeszközöket fejlesztő fejlesztők Csapat mérete: Technológiaorientált szervezetek ASR/TTS API-k, Audio Intelligence, Hívás közbeni vezérlők Ingyenes szint, fizetős szint 4000 USD/év-től Synthflow Vizuális hangalapú ügynökök áramlási tervezése Csapat mérete: Ügynökségek, értékesítési csapatok Drag-drop építő, hangbeállítás, alkalmazásindítók Ingyenes próba, csomagok 450 USD/hó-tól Vapi Skálázható AI hanginfrastruktúra kiépítése Csapat mérete: Fejlesztőcsapatok, hívásinfrastruktúra Valós idejű hanginfrastruktúra, Sandbox tesztelés, Guardrails Ingyenes, fizetés használat alapján, vállalati árak Retell AI Csoportos hívások kezdeményezése és hívások figyelése Csapat mérete: Vállalati BPO-k Tömeges hívás, márkás hívóazonosító, elemzés Ingyenes, 0,07 USD/perc-től, vállalati árak Cognigy Vállalati call center Csapat mérete: Nagy call center Hívásirányítás, fizetés hívás közben, hosszú memória Egyedi árak Murf. ai Stúdióminőségű AI hangfelvételek Csapat mérete: Alkotók, marketingesek Hangszerkesztő, Canva/Slides integráció, hangszinkronizálás Ingyenes, fizetős változat 29 dollár/hó-tól Bland Skálázható kimenő hangkampányok Csapat mérete: Értékesítés, egészségügyi műveletek Vizuális építő, CRM műveletek, automatikus méretezési infrastruktúra Egyedi árak

Mit kell keresni az AI hangos ügynökökben?

A megfelelő választás teljes mértékben az Ön konkrét felhasználási esetétől és üzleti igényeitől függ. Van azonban néhány elengedhetetlen tényező, amelyet figyelembe kell venni:

Késleltetés és valós idejű teljesítmény: Elsőbbséget élvezzenek az alacsony késleltetésű hangalapú AI-ügynökök. Ha az Ön felhasználási esete természetes beszélgetéseket igényel, akkor törekedjen 800 milliszekundum alatti válaszidőre.

Pontosság és megbízhatóság: Keressen olyan AI hangügynököt, amely pontosan leírja az emberi beszédet, még különböző nyelveken, akcentusokkal és háttérzajokkal is.

Testreszabás és vezérlés: Határozza meg, milyen szintű vezérlést szeretne az AI hangja felett, legyen szó a hang jellemzőinek beállításáról, az AI modellek kiválasztásáról vagy a belső tudásbázis alapján történő betanításáról a márka konzisztenciájának fenntartása érdekében.

Integrációk: Válasszon olyan eszközt, amely könnyen összekapcsolható a meglévő rendszereivel, beleértve a CRM-eket, ügyfélszolgálatokat és egyéb adatbázisokat beépített csatlakozókkal és API-kkal.

Biztonság és megfelelőség: Keressen olyan biztonsági funkciókat, mint a végpontok közötti titkosítás és a személyes azonosításra alkalmas adatok (PII) szerkesztése, valamint a SOC 2 és a GDPR szabványok betartása.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A legjobb AI hangsegédek

1. ClickUp (A legjobb azoknak a csapatoknak, akiknek termelékenységre és AI hangintegrációra van szükségük)

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, csökkenti a munka terjeszkedését, és egyetlen, együttműködésen alapuló munkaterületbe egyesíti a feladatokat, projekteket, dokumentumokat, célokat és csevegést.

A ClickUp Brain egy mesterséges intelligenciával rendelkező asszisztens, amely a ClickUp-ba van beépítve, hogy növelje a termelékenységet és integrálja a hangfunkciókat a projektmenedzsmentbe.

A ClickUp Brain segítségével:

Ötleteket gyűjtsön, összefoglalókat készítsen és feladatokat delegáljon

Készítsen jegyzeteket a heti sprintről

Készítsen egyedi AI-ügynököket bármilyen feladatra kódolás nélkül

Kereshet feladatok, dokumentumok, csevegések és eszközök között, hogy teljes kontextusban azonnali válaszokat kapjon.

Beszéljen, hogy elvégezze a feladatokat a munkaterületén

Gondoljon rá úgy, mint egy központi intelligenciára, amely összeköti munkája minden területét. A Brain központi elemei az AI-ügynökök és a Talk-to-Text funkciók.

A ClickUp AI ügynökök autonóm, intelligens asszisztensek, akik képesek gondolkodni, válaszolni és feladatokat végrehajtani a munkaterületén. Létrehozhat egy ügynököt, aki válaszol a csapat kérdéseire, automatizálja az ismétlődő feladatokat, vagy egyedi üzleti igényeinek megfelelően teljesen új ügynököket hozhat létre.

Mivel ügynökeink kizárólag belső alkalmazásokra, például a ClickUp Docs-ra és a ClickUp AI Notetaker-re támaszkodnak élő tudásbázisként, minden művelet megbízható és naprakész információkon alapul.

Hozzon létre és telepítsen ClickUp AI-ügynököket, amelyek képesek gondolkodni, válaszolni és feladatokat végrehajtani a munkaterületén.

Használja a ClickUp Talk-to-Text funkcióját, hogy hangfunkciókat integráljon a munkaterületébe.

Tegyük fel, hogy frissítést szeretne kapni egy csapattagtól. Egyszerűen nyomja meg a „fn” gombot, és beszéljen úgy, mintha az asszisztenséhez szólna: „Megkérné Jamie-t, hogy tegye prioritássá a Sprint tervezési dokumentumot, és ossza meg velem holnap 17 óráig”, és a ClickUp Brain automatikusan összekapcsolja a megfelelő személyeket, dokumentumokat és feladatokat.

Mondja el, kinek, mikor és mit szeretne közölni, és hagyja, hogy a ClickUp beszéd-szöveggé alakító funkciója megemlítse az embereket, összekapcsolja a dokumentumokat és ütemezze az eseményeket.

Sőt, Android vagy iPhone eszközéről akár beszédet is szöveggé alakíthat. Diktáljon jegyzeteket, feladatokat és dokumentumokat anélkül, hogy aggódnia kellene az egyenetlen szünetek vagy elhibázások miatt. Az AI Auto-Edit funkcióval a ClickUp valós időben csiszolja a szöveget. Eszközünk több mint 50 nyelvet támogat, és megérti a kontextusfüggő @mentions és linkeket a munkák összekapcsolásához.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp AI Agents: Készítsen és telepítsen kód nélküli AI-ügynököket a feladatok automatizálásához, autonóm válaszok adásához és projektek kezeléséhez. Használjon kész ügynököket, mint például a Project Manager és a Deadline Guardian, vagy hozzon létre egyedi ügynököket a semmiből.

ClickUp Brain Talk-to-Text : Beszéljen, hogy jegyzeteket, feladatokat és dokumentumokat adjon hozzá a munkaterületéhez. Eszközünk több mint 50 nyelvet ért, és valós időben konvertálja a beszédet szöveggé, kontextusérzékeny @mentions segítségével, majd automatikusan összekapcsolja őket. Beszéljen, hogy jegyzeteket, feladatokat és dokumentumokat adjon hozzá a munkaterületéhez. Eszközünk több mint 50 nyelvet ért, és valós időben konvertálja a beszédet szöveggé, kontextusérzékeny @mentions segítségével, majd automatikusan összekapcsolja őket.

ClickUp AI Notetaker : AI-alapú jegyzetek és átiratok készítése Zoom, Google Meet és Microsoft Teams értekezletekről. Beszélgetések rögzítése, összefoglalók készítése és teendők kivonása. AI-alapú jegyzetek és átiratok készítése Zoom, Google Meet és Microsoft Teams értekezletekről. Beszélgetések rögzítése, összefoglalók készítése és teendők kivonása.

Kontextusfüggő kérdéseket tehet fel a ClickUp Tasks és Docs alkalmazásokban: az AI segítségével azonnali, kontextusban gazdag válaszokat kaphat az egész ClickUp munkaterületéről és a csatlakoztatott alkalmazásokból, például a Google Drive-ból és a Salesforce-ból.

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazás a webplatform funkciókban gazdag kialakítását tükrözi, és néha túlterhelő lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 450+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a ClickUp-ról?

Íme egy G2-vélemény:

Az új Brain MAX jelentősen javította a termelékenységemet. Az a lehetőség, hogy több AI modellt, köztük fejlett érvelési modelleket is használhatok megfizethető áron, megkönnyíti az összes funkció egyetlen platformon való központosítását. Az olyan funkciók, mint a hang-szöveg átalakítás, a feladatok automatizálása és más alkalmazásokkal való integráció, sokkal simábbá és okosabbá teszik a munkafolyamatot.

Az új Brain MAX jelentősen javította a termelékenységemet. Az a lehetőség, hogy több AI modellt, köztük fejlett érvelési modelleket is használhatok megfizethető áron, megkönnyíti az összes funkció egyetlen platformon való központosítását. Az olyan funkciók, mint a hang-szöveg átalakítás, a feladatok automatizálása és más alkalmazásokkal való integráció, sokkal simábbá és okosabbá teszik a munkafolyamatot.

2. Eleven Labs (a legjobb ultra-realisztikus szöveg-beszéd átalakításhoz és klónozáshoz)

via ElevenLabs

Az ElevenLabs Agents Platform segítségével perceken belül telepítheti az AI hangos ügynököket a weben, mobil eszközökön vagy telefonon. A platform a legrealisztikusabb AI hangokat hozza létre, nem pedig azokat a robotikus interakciókat, amelyekre már mindannyian ráuntunk.

Több mint ezer AI hang közül választhat 32 nyelven, vagy rövid (1-2 perces) mintával klónozhatja saját hangját, hogy teljes mértékben ellenőrizhesse a márka hangját.

Miután beállította az alaphangot, bármikor módosíthatja az AI-hangok hangszínét, akcentusát és tempóját, hogy azok különböző nyelvekhez, régiókhoz vagy ügyféltípusokhoz illeszkedjenek.

Az ElevenLabs hangos ügynökei optimalizált, rendkívül alacsony késleltetésű (~75 ms+) turn-taking modellt használnak. Ez azt jelenti, hogy képesek megérteni a szüneteket, átfedéseket és megszakításokat, és valós időben átalakítani a válaszokat. Így amikor az ügyfelek megszakítják vagy átbeszélik az ügynököt, az úgy reagál, mintha valódi beszélgetésről lenne szó.

Az ElevenLabs legjobb funkciói

Használja a beépített Retrieval-Augmented Generation (RAG) funkciót, hogy az ügynököket belső vállalati dokumentumokkal, GYIK-ekkel és URL-ekkel lássa el, így azok a márkához illő válaszokat tudnak keresni és megadni.

Adjon hozzá dinamikus változókat és felülírásokat az interakciók személyre szabásához anélkül, hogy érzékeny ügyféladatokat adna át az ügynök alapkonfigurációjának.

Csatlakoztassa ügynökét belső eszközökhöz és API-khoz, hogy valós cselekvéseket indítson el, például időpontok foglalását vagy megrendelések frissítését.

Az ElevenLabs korlátai

Bár a hangminőség kiváló, egyes felhasználók a hangszinkronizálási funkciót átlagosnak tartják, és hiányolják a fejlett testreszabási lehetőségeket.

ElevenLabs árak

Ingyenes

Starter: 5 dollár havonta

Alkotó: 11 dollár havonta

Pro: 99 dollár havonta

Scale : 330 dollár havonta

Üzleti : 1320 USD havonta

Vállalati: Egyedi árak

ElevenLabs értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (700+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Elevenlabs-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-vélemény:

Az ElevenLabs-ban leginkább a hangok hihetetlen minősége és valósághűsége tetszik. Természetesek, vonzóak és rendkívül sokoldalúak, így tökéletesen alkalmasak professzionális projektekhez.

Az ElevenLabs-ban leginkább a hangok hihetetlen minősége és valósághűsége tetszik. Természetesek, vonzóak és rendkívül sokoldalúak, így tökéletesen alkalmasak professzionális projektekhez.

3. Lindy (A legjobb komplex üzleti munkafolyamatok automatizálásához)

via Lindy

A Lindy egy kódolás nélküli AI asszisztens platform, amely hatékony ügynökök segítségével automatizálja az üzleti folyamatokat. Az eszköz a legegyszerűbb megközelítést kínálja a hangalapú AI ügynökök létrehozásához.

A hívásfolyamatokat egy vizuális építővel konfigurálhatja, ahol egyszerűen drag-and-drop módszerrel áthelyezheti a lépéseket, logikai ágakkal összekapcsolhatja őket, és eldöntheti, mi vált ki egy műveletet.

Alapvetően teljes autonómiát kapsz az ügynökök interakciói, az értesítések és a következő lépések tekintetében. Az autonómia hatékony a kiszámítható hívások esetében, mint például az IVR munkafolyamatok, a találkozók ütemezése és egyebek.

A hangalapú interakciókon túl a Lindy segít automatizálni a hívás utáni feladatokat is. Munkafolyamat-lépéseket adhat hozzá a hívások naplózásához, a CRM-rekordok frissítéséhez, a beszélgetések összefoglalásának elküldéséhez, valamint több ezer alkalmazás és szolgáltatásban műveletek elindításához.

A Lindy legjobb funkciói

Válasszon a használatra kész hangalapú AI-ügynök sablonok közül, vagy írja le a hangfolyamatot a Lindy AI-nak, és hagyja, hogy néhány perc alatt elkészítse Önnek.

Tervezzen több ügynökös munkafolyamatokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az egyik ügynök kezdeményezzen beszélgetéseket, és a hívásokat egy másik ügynöknek továbbítsa.

Integrálja és összekapcsolja AI munkafolyamatait több mint 4000 harmadik féltől származó alkalmazással, beleértve CRM-eket, adatbázisokat, telefonrendszereket és még sok mást.

A Lindy korlátai

Mivel ez nem egy tipikus hangalapú AI-ügynök, hiányoznak belőle a valós idejű hangalapú interakciókhoz szükséges finom árnyalatok és funkciók.

Lindy árak

Ingyenes

Pro: 49,99 USD havonta

Üzleti: 199,99 USD havonta

Vállalati: Egyedi árak

Lindy értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Lindy-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-vélemény:

Tetszik, hogy a Lindy milyen intuitív és felhasználóbarát. Az automatizálási folyamatok könnyen felépíthetők, és az AI-segítségnek köszönhetően a potenciális ügyfelek felkutatása és nyomon követése sokkal gyorsabbá válik.

Tetszik, hogy a Lindy milyen intuitív és felhasználóbarát. Az automatizálási folyamatok könnyen felépíthetők, és az AI-segítségnek köszönhetően a potenciális ügyfelek felkutatása és nyomon követése sokkal gyorsabbá válik.

4. Deepgram (A legjobb API-first AI hangalapú ügynökökhöz)

via Deepgram

A Deepgram egy hangalapú mesterséges intelligencia platform, amelyet azoknak a fejlesztőknek készítettek, akik teljes ellenőrzést szeretnének gyakorolni a beállítások felett.

Egyetlen, plug-and-play hang API-t biztosít, amelyet beágyazhat telefonrendszerébe, weboldalába vagy alkalmazásába. Az API a Deepgram népszerű beszédfelismerő és hangszintézis modelljeit tartalmazza.

Átépítheti hang API-stackjét, és behozhatja saját LLM- és szöveg-beszéd modelleit a jobb ellenőrzés és testreszabás érdekében.

A kód nélküli ügynöképítőkkel ellentétben azonban szilárd háttérfejlesztési ismeretekre van szükség az üzleti logika, a felhasználói munkafolyamatok és az alkalmazásspecifikus funkciók kezeléséhez.

A Deepgram legjobb funkciói

Írja le a zajos háttérrel rendelkező telefonhívásokat, például forgalmas irodákban vagy call centerekben, a emberi beszédfelismerő modell segítségével.

A hangos ügynökök zökkenőmentes telefonhívásokhoz történő összehangolása a közbeszólás-felismerés, a szóváltás-előrejelzés, a funkcióhívás és a munkamenet közbeni vezérlés segítségével.

Használja a beépített Audio Intelligence funkciót az érzelmek felismeréséhez, a beszélő szándékának felismeréséhez, a beszélgetések összefoglalásához és a legfontosabb témák azonosításához.

A Deepgram korlátai

A gyors vagy egymást átfedő beszéd elronthatja a kimenet írásjeleket és szerkezetét, ami azt jelenti, hogy a felhasználóknak néha manuálisan kell rendbe tenniük.

Deepgram árak

Ingyenes

Növekedés: 4000 dollár felett évente

Vállalati: Egyedi árak

Deepgram értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Deepgramról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-vélemény:

A leírás minősége kiváló, még akkor is, ha az audio nem kristálytiszta. Nagyon jól kezeli a valós idejű audiót, és a streaming API rendkívül alacsony késleltetéssel működik, ami hatalmas előny a live alkalmazások számára.

A leírás minősége kiváló, még akkor is, ha az audio nem kristálytiszta. Nagyon jól kezeli a valós idejű audiót, és a streaming API rendkívül alacsony késleltetéssel működik, ami hatalmas előny a live alkalmazások számára.

5. Synthflow (A legjobb vizuális beszélgetési folyamat-tervező)

via Synthflow

A Synthflow segítségével természetes nyelvű utasításokkal építhetsz AI-ügynököket, vagy átválthatsz a drag-and-drop flow designerre, hogy teljes ellenőrzést gyakorolj a hívásfolyamat és a logika felett.

A logika beállítása után az eszköz lehetővé teszi az ügynökök testreszabását az általuk használt AI-modell és az ügyfelekkel való interakciójuk szerint.

Több mint 30 nyelv támogatása és beépített hangszerkesztő funkcióval az AI hangokat iparág-specifikus szakzsargonhoz, egyéni szókincshez, beszédsebességhez, megszakítások kezeléséhez és még sok máshoz konfigurálhatja.

Nagy ügynökségek vagy több ügyfelet kezelő vállalkozások számára a Synthflow lehetővé teszi fehér címkés ügynökök telepítését különböző alfiókok alatt.

A Synthflow legjobb funkciói

Válasszon a használatra kész AI hangos ügynök sablonok közül élő hívásokhoz, beleértve a bejövő ügyfélszolgálati és értékesítési hívásokat, vagy hozzon létre egyedi hangos ügynököket a folyamattervező segítségével.

Több mint 200 alkalmazásban, többek között telefonrendszerekben, CRM-ekben és naptárakban indíthat el műveleteket, ha azokat lépésként hozzáadja az ügynök munkafolyamatához.

Telepítsen AI hangügynököket olyan biztonsági korlátokkal, amelyek biztosítják, hogy az AI a jóváhagyott tudásforrásokból szerezze be az adatokat a pontos, márkavédelmi szempontból biztonságos válaszokhoz.

A Synthflow korlátai

Egyes felhasználók magas késleltetési arányról és a mondat közepén történő megszakítás esetén a beszélgetés folytatásának képtelenségéről számolnak be.

A Synthflow árai

Ingyenes próba elérhető

Pro: 450 dollár havonta

Növekedés: 900 dollár havonta

Ügynökség: 1400 dollár havonta

Vállalati: Egyedi árak

Synthflow értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Synthflow-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-vélemény:

Nagyon tetszik, hogy milyen gyorsan lehet létrehozni egy természetes és beszélgetésszerű hangzású AI hívásfolyamatot. A különböző potenciális ügyfelek válaszaira vonatkozó elágazási logika megtervezésének lehetősége miatt úgy érzem, mintha egy valódi emberi ügynök kezelné a hívást. Ráadásul automatizálhatom az olyan műveleteket, mint a potenciális ügyfelek minősítése, időpontok foglalása és még sok más.

Nagyon tetszik, hogy milyen gyorsan lehet létrehozni egy természetes és beszélgetésszerű hangzású AI hívásfolyamatot. A különböző potenciális ügyfelek válaszaira vonatkozó elágazási logika megtervezésének lehetősége miatt úgy érzem, mintha egy valódi emberi ügynök kezelné a hívást. Ráadásul automatizálhatom az olyan műveleteket, mint a potenciális ügyfelek minősítése, időpontok foglalása és még sok más.

6. Vapi (A legjobb fejlesztőbarát API hangalapú termékekhez)

via Vapi

A Vapi egy fejlesztőknek szóló platform, amely programozható, nagymértékben konfigurálható hangalapú AI-termékek nagy léptékű fejlesztésére szolgál. API-alapú megközelítése lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyedi kódok segítségével meghatározzák a hívások kezelésének módját, miközben teljes ellenőrzést gyakorolnak a logika és a promptok felett.

Az eszköz valós idejű audioinfrastruktúrája 500 ms alatti késleltetést biztosít, még akkor is, ha naponta több ezer egyidejű hívást kezel. Ráadásul a beépített beszélgetés-korlátozók megakadályozzák a modell hallucinációit, így a beszélgetések egyszerre maradnak természetesek és szabályozottak.

A Vapi jól működik külső TTS/ASR motorokkal, így kombinálhatja az ElevenLabs hangszolgáltatót és a Deepgram ASR szolgáltatót. A Vapi kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek szeretnék ellenőrizni a hívások irányítását és a pontos számlázást.

A Vapi legjobb funkciói

Válasszon több ezer használatra kész hangos ügynök sablon közül, vagy konfigurálja a hangos API-t az ügynök hangjának, logikájának és viselkedésének vezérléséhez.

Használja a beépített sandboxot, hogy szimulálja vagy tesztelje az AI-ügynököket különböző parancsok, hangok és folyamatok variációival, mielőtt termelésbe állítaná őket.

Kezelje zökkenőmentesen a hívás közbeni megszakításokat olyan eszközökkel, mint a hívás közbeni bekapcsolódás, a korlátok és a kontextusátadás.

A Vapi korlátai

Komplex munkafolyamatok és rendszerintegrációk esetén fejlesztői beavatkozás szükséges.

A Vapi árai

Ingyenes

Pay As You Go: használat alapú

Vállalati: Egyedi árak

Vapi értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Retell AI (A legjobb a tömeges hívások kezdeményezéséhez és figyeléséhez)

via Retell AI

Vállalati szintű platformot keres a skálázható AI hangügynökök létrehozásához, teszteléséhez és figyeléséhez? A Retell AI beépített funkcióival, mint például a tömeges híváskezdeményezés, a márkás hívóazonosító és az egyidejű híváskezdeményezés, nagy hívásforgalmat is képes kezelni.

Az ügynököket vizuális beszélgetésfolyamat-építővel és az API-n keresztül elérhető fejlett fejlesztői funkciókkal egyaránt létrehozhatja.

Az ügynökök automatikusan szinkronizálódnak a meglévő tudásbázisával, például webhelyekkel vagy dokumentumokkal, és natív beszédváltási modellel rendelkeznek, hogy kezelni tudják a valódi beszélgetések során bekövetkező megszakításokat. Azonban ~ 800 ms-os késleltetésre számíthat, ami magasabb az iparági referenciaértéknél.

A Retell AI legjobb funkciói

Használjon tömeges híváskezelő eszközöket, hogy kimenő kampányokat futtasson márkás hívóazonosítóval, konverziókövetéssel és ellenőrzött telefonszámokkal, így hívásai nem kerülnek spamként megjelölésre.

Kerülje meg az IVR rendszereket olyan hangos ügynökökkel, akik megértik a kontextust és a megfelelő irányba nyomják meg a megfelelő számokat.

Központi irányítópult segítségével figyelje a hívási kampányokat, kövesse nyomon a sikerarányokat, elemezze a felhasználói visszajelzéseket és az általános hívási késleltetést.

Retell AI korlátai

A hangklónozás nem támogatott natívan, és a hangszóró testreszabási lehetőségei korlátozottak.

Retell AI árak

Ingyenes

Fizetés használat alapján: 0,07 USD+ percenként

Vállalati csomag: Egyedi árak

Retell AI értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Retell AI-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-vélemény:

A Retell AI-ban leginkább azt szeretjük, hogy valós idejű szintézis és átírási modelleknek köszönhetően hihetetlenül természetes hanginterakciókat kínál. AI-ügynök projektjeinkben, különösen ügyfeleinknél, ez volt a kulcsfontosságú megoldás a zökkenőmentes, pontos és skálázható beszélgetési élmény eléréséhez.

A Retell AI-ban leginkább azt szeretjük, hogy valós idejű szintézis és átírási modelleknek köszönhetően hihetetlenül természetes hanginterakciókat kínál. AI-ügynök projektjeinkben, különösen ügyfeleinknél, ez volt a kulcsfontosságú megoldás a zökkenőmentes, pontos és skálázható beszélgetési élmény eléréséhez.

via Cognigy

A Cognigy egy vállalati szintű beszélgető AI platform, amelyet ügyfélszolgálati központok és nagyvállalatok számára terveztek, amelyek naponta több ezer hívást kezelnek.

Az eszköz túlmutat az egyszerű IVR-folyamatokon, és vizuális, drag-and-drop felépítésű eszközt kínál hangos ügynökök létrehozásához, fejlett útválasztási, tartalék és eskalációs szabályokkal, amelyek mind nagy volumenű használatra lettek tervezve.

Használhatja különböző célokra szolgáló ügynökök létrehozására is, például önkiszolgáló hangos ügynökök, digitális csevegő ügynökök, sőt akár egy „Agent Copilot” létrehozására is, amely valós időben segíti az emberi képviselőket.

Beépített hangelemzéssel rendelkezik, így valós időben figyelemmel kísérheti a teljesítményt és optimalizálhatja az egyes ügynökök eredményességét. Ezért kiválóan alkalmas olyan ágazatokban, mint a banki vagy a távközlési szektor, ahol komplex híváskezelésre van szükség.

A Cognigy legjobb funkciói

Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy hívások közben fényképeket készítsenek, helyszíneket osszanak meg, fizetéseket hajtsanak végre, aláírásokat nyújtsanak be és még sok mást.

Integrálja a hangalapú mesterséges intelligenciát a főbb távközlési rendszerekkel (Genesys, Avaya stb.), adatforrásokkal, CRM- és ERP-eszközökkel.

Kezelje a hosszabb hívásokat a kontextus elvesztése nélkül, valós idejű érzelemelemzéssel és hosszú távú memóriamegtartással.

A Cognigy korlátai

Nincs valódi kódmentes felülete, és egyedi bővítmények készítéséhez technikai ismeretekre lehet szükség, például API, JavaScript, HTTP stb.

Cognigy árak

Egyedi árak

Cognigy értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Murf. ai (A legjobb szociális tartalmak hangalámondásához)

A Murf. ai stúdióminőségű AI hangalámondásokra összpontosít, és olyan tartalomalkotók számára készült, akiknek valósághű narrációra van szükségük videókhoz, tanfolyamokhoz, podcastokhoz vagy marketinghirdetésekhez.

Több mint 200 valósághű AI hanggal rendelkezik, több mint 20 nyelven és akcentussal, amelyek hangmagassága, sebessége és hangsúlya testreszabható. Ezenkívül hangklónozási, AI szinkronizálási és hangváltó eszközökkel is rendelkezik.

A Murf azonban nem készít teljes hangos ügynököket. Csak a szöveg-beszéd komponenst biztosítja, amelyet integrálhat más munkafolyamatokba, vagy önálló IVR-rendszerként használhat.

Murf. ai legjobb funkciói

A beépített hangszerkesztővel hangzást, szóhangsúlyt, sebességet állíthat be, vagy szüneteket adhat hozzá, külön hangszerkesztő eszközök használata nélkül.

Adjon hangalámondást projektjeihez közvetlenül olyan platformokon, mint a Canva, a PowerPoint és a Google Slides.

Használja a Timeline Editor alkalmazást a hangfelvételek tökéletes szinkronizálásához a diákkal vagy videókkal.

Murf. ai korlátai

Egyes hangok bizonyos nyelveken vagy összetett írásrendszerekben kissé robotosnak tűnhetnek.

Murf. ai árak

Ingyenes

Alkotó: 29 dollár havonta

Üzleti: 99 dollár havonta

Vállalati: Egyedi árak

Murf. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Murf.ai-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-vélemény:

Könnyen testreszabható, természetes hangzású AI hangokat hoz létre, számos nyelvet és stílust kínálva, amelyek tökéletesen alkalmasak professzionális hangfelvételek gyors és egyszerű elkészítéséhez.

Könnyen testreszabható, természetes hangzású AI hangokat hoz létre, számos nyelvet és stílust kínálva, amelyek tökéletesen alkalmasak professzionális hangfelvételek gyors és egyszerű elkészítéséhez.

10. Bland (A legjobb skálázható kimenő híváskampányokhoz)

via Bland

Ha olyan AI platformot keres, amely lehetővé teszi a kimenő hívások automatizálását emberhez hasonló hangos ügynökökkel, akkor a Bland jó választás. A vizuális építő segítségével élő hívásfolyamatokat tervezhet, egyedi útvonalakkal, kiváltó eseményekkel és műveletekkel, amelyek összekapcsolódnak a meglévő technológiai rendszerével, például a CRM frissítésével vagy a naptárban szereplő időpontok lefoglalásával.

A beépített beszélgetésvezérlőkkel a eszköz megakadályozza, hogy az ügynökök eltérjenek a forgatókönyvtől vagy a hatáskörükön kívüli témákat kezeljenek. Az ügynökök interakcióját is testreszabhatja, ha példa párbeszédeket és ügyfélkontextust ad meg.

Bland képes kezelni a nyitott végű hívásokat, de a folyamat nem átlátható, ami növeli a szabályszegés kockázatát. Ugyanakkor tökéletesen alkalmas bejövő támogatási hívásokra, például időpontfoglalásra, információgyűjtésre, ellenőrző hívásokra stb.

A Bland legjobb funkciói

Használjon vizuális folyamatépítőt az ügynökök beszélgetési folyamatait felépíteni és irányítani, biztosítva, hogy az ügynökök a márka stílusához igazodjanak.

Csatlakoztassa az AI-ügynököt a CRM-hez vagy más eszközökhöz, hogy valós időben végezzen olyan műveleteket, mint a találkozók lefoglalása vagy az ügyféladatok frissítése.

Kezelje a hatalmas kimenő híváskampányokat egy automatikus méretezési infrastruktúrával, amely nagy mennyiségeket is képes kezelni.

Bland korlátai

Etikai és átláthatósági aggályok merültek fel, miután független tesztek kimutatták, hogy az ügynökök programozása elrejtheti mesterséges intelligenciájukat.

Unalmas árak

Egyedi árak

Unalmas értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Hogyan működnek az AI hangos ügynökök?

Az AI hangos ügynökök egy fejlett, valós idejű folyamaton keresztül működnek, amely a kimondott szavakat intelligens cselekvésekre alakítja, majd a válaszokat természetes hangzású beszéddé alakítja vissza.

A folyamat négy fő szakaszból áll:

Automatikus beszédfelismerés (ASR): Ez az ügynök „füle”. Amikor a felhasználó beszél, az ASR-modell rögzíti az audiót, és leírja szöveggé.

Természetes nyelvfeldolgozás (NLP) és megértés (NLU): Miután a beszéd szöveggé alakult, az NLP algoritmusok elemzik annak jelentését. Felismerik a szándékot, azonosítják a célokat, és kivonják a legfontosabb részleteket, például a dátumokat vagy neveket, hogy megértsék a kontextust.

Válaszok generálása nagy nyelvi modellekkel (LLM): Miután megértette a felhasználó kérését, az ügynök egy LLM-et, például a GPT-4-et használja, hogy releváns és kontextushoz illeszkedő választ fogalmazzon meg.

Szöveg-beszéd (TTS) szintézis: Az LLM szöveges válaszát egy TTS motor segítségével visszaalakítják hallható beszéddé. A modern TTS rendszerek rendkívül fejlettek, kezelik a beszéd ritmusát, hangsúlyát és intonációját, hogy természetes és emberhez hasonló beszédet állítsanak elő.

Az AI hangos ügynökök használatának előnyei

A hangalapú AI-ügynökök integrálása az üzleti tevékenységekbe számos stratégiai előnnyel jár:

Költségmegtakarítás és hatékonyságnövelés: Az ismétlődő hívások kezelésével az AI telefonos ügynökök csökkentik a hívásonkénti költségeket, és felszabadítják az emberi ügynököket, hogy azok a magas értékű, összetett ügyfélproblémákra koncentrálhassanak.

24/7 elérhetőség és globális lefedettség: Az emberi ügynökökkel ellentétben az AI telefonos ügynökök több hívást is képesek kezelni különböző nyelveken, anélkül, hogy elfáradnának vagy időzóna-különbségek miatt lemaradnának.

Növelje az ügyfél-elégedettséget (CSAT): Szüntesse meg végleg a frusztráló várakozási időket. Azáltal, hogy azonnali válaszokat és megoldásokat ad a gyakori kérdésekre, növeli az ügyfél-elégedettséget és erősíti a lojalitást.

Adatgyűjtés fejlesztése: Az AI telefonos ügynökök megkönnyítik az adatok gyűjtését, feldolgozását és tárolását. Egyes eszközök lehetővé teszik a hívók számára, hogy aláírásokat nyújtsanak be, tranzakciókat hajtsanak végre és fényképeket készítsenek a hívás során.

Valós idejű hívás-átiratok és betekintés: A hangos ügynök automatikusan kezeli a hívás utáni feladatokat. Átírja, naplózza és elemzi a hívásokat az ügyfelek hangulatának és a gyakori problémáknak a felismerése érdekében, és minden hívásról részletes jelentést készít.

Személyre szabás nagy léptékben: A hangalapú AI-ügynökök hozzáférhetnek a CRM-hez és más üzleti rendszerekhez, hogy személyre szabják az interakciókat. Üdvözölhetik az ügyfeleket a nevükön, hivatkozhatnak korábbi interakciókra és ajánlásokat tehetnek, így személyre szabottabb élményt teremtve.

Az AI hangos ügynökök legjobb felhasználási esetei

Íme néhány terület, ahol az AI hangügynökök alkalmazási aránya magas.

1. Ügyfélszolgálat

Az AI hangos ügynökök azonnal válaszolnak az ügyfelek kérdéseire, tájékoztatnak a megrendelések állapotáról, válaszolnak a megrendelések nyomon követésével kapcsolatos kérdésekre, és a nap 24 órájában feldolgozzák a visszaküldési kérelmeket.

2. Projektmenedzsment

Az általános PM eszközökkel körülbelül 5-7 fárasztó kattintás szükséges ahhoz, hogy friss információkat kapjon egy feladatról. Mi lenne, ha hanggal adhatna utasításokat a feladatokhoz, és hagyhatná, hogy az AI dolgozzon a munkaterületén?

A ClickUp Talk-to-text funkciója feleslegessé teszi a leírási szoftvereket, segít a belső értekezletek leírásában, és személyes AI-asszisztensként is működik.

3. Vendéglátás

A szállodák és utazási irodák széles körben használják az AI-t az ügyfélszolgálatban, hogy 24 órás telefonos segítséget nyújtsanak az utazóknak. A többnyelvű asszisztensek világszerte segíthetnek az ügyfeleknek utazások foglalásában vagy útvonalak megerősítésében.

4. Időpontfoglalás

A hangos ügynökök egyszerűsítik a találkozók lefoglalásának munkafolyamatait azáltal, hogy a rendelkezésre állás alapján megerősítik vagy áthelyezik a foglalásokat. Emellett integrálhatók CRM- és naptárszerkesztő eszközökkel is, hogy elkerüljék a kettős foglalásokat.

Gyakran ismételt kérdések

A hangos ügynökök valódi beszélgetéseket bonyolítanak le és válaszolnak a hívások során feltett kérdésekre. A csevegőrobotok szöveges beszélgetéseket bonyolítanak le. Válassza a hangos megoldást, ha a késleltetés, az audio prozódia és a telefonos integráció fontos szempont. Sok termelési rendszer mindkettőt ötvözi az omnichannel lefedettség érdekében.

A ClickUp több nyelven támogatja a fordítást és a lokalizációt, például angol, francia, német, olasz, svéd, holland, koreai és más nyelveken. Az ElevenLabs és a Murf többnyelvű TTS-t biztosít. A Deepgram számos ASR nyelvet támogat.

Igen. Az ügynökök bármilyen beszélt nyelvre finomhangolhatók, és kiejtési listákkal vagy tudásbázisokkal is kiegészíthetők, hogy szakszavakat és termékneveket is kezelni tudjanak.

Számítson percdíjakra a hangszolgáltatásért, valamint külön ASR- és TTS-költségekre. Az összehangoló rétegek platformdíjakat is felárként számíthatnak fel. Indítson el egy kísérleti projektet, szimulálja a várható percek számát és az egyidejűséget, és készítsen költségmodellt, mielőtt elkötelezi magát.

A ClickUp kiváló választás, ha hangparancsokat szeretne munkafolyamatokká alakítani, és automatikusan összefoglalni, leírni és rögzíteni szeretné a megbeszéléseken elhangzott teendőket.

A biztonság a gyártók ellenőrzéseitől függ: SOC 2, HIPAA, titkosítás és VPC/helyszíni opciók. Válasszon olyan gyártókat, akik közzéteszik tanúsításaikat és megfelelő telepítési modelleket kínálnak az érzékeny információkhoz.

Egyes gyártók helyszíni vagy perifériás telepítéseket kínálnak ASR vagy TTS számára. A teljes offline stackek összetettek és drágák. Ha offline működésre van szüksége, akkor helyezze előtérbe azokat a gyártókat, akik helyszíni vagy magánfelhő-opciókat kínálnak.