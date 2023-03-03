Szabadalmak számlálása: Az Egyesült Államok legkreatívabb lakosokkal rendelkező államai

Az Egyesült Államokban azok, akik képesek kitalálni a következő legjobb eszközt mások életének javítására, gyakran beírhatják nevüket a történelem alapjaiba.

Ez a folyamat a szabadalom bejelentésével kezdődik. A szabadalom egy magánszemélynek vagy vállalatnak kizárólagos jogot biztosít egy találmány értékesítésére vagy abból származó haszonra. Emellett jogalapot biztosít számukra más személy vagy vállalat beperlésére, ha úgy vélik, hogy a másik fél jogtalanul profitál a általuk szabadalmaztatott ötletből.

A 2022-es pénzügyi évben több mint 200 000 szabadalmi bejelentés érkezett be az 50 államból és Washington D. C.-ből. Egyes elemzők szerint a globális szabadalmi tevékenység 2022 második felében visszaesett, elsősorban a globális gazdaság lassulása és a COVID-19 okozta zavarok miatt.

A Szabadalmi és Védjegy Hivatal és a Népszámlálási Hivatal népességi becsléseinek adatai alapján a ClickUp rangsorolta a 15 legaktívabb államot a 2022-es pénzügyi évben, amely szeptember végéig tartott, egy főre jutó új szabadalmak száma alapján.

Sok állam, amely a találmányok szabadalmaztatásában élen jár, egyben technológiai központ is. Kalifornia, a Szilícium-völgy otthona és a technológiai ipar központja, 2022-ben az első helyen áll a bejelentett szabadalmak számát tekintve.

Ez az olyan óriásvállalatok székhelye, mint az Apple, a Google és a Facebook, ahol többmilliárd dolláros kutatási költségvetések ösztönzik az innovációt. Az állam tavaly hatszor több szabadalmat nyújtott be, mint a második helyen álló állam.

15. Észak-Karolina

via Canva

Új szabadalmi bejelentések, 2022-es pénzügyi év : 6,01 szabadalom 10 000 lakosra vetítve

Összes új szabadalmi bejelentés, 2022-es pénzügyi év : 6433

Szabadalmak további vizsgálatára irányuló kérelmek, 2022: 1878

Az elmúlt évtizedben Észak-Karolina, az amerikai bankszektor egyik fő bázisa, a számítógépes hardver és szoftver szabadalmak, valamint más kommunikációval kapcsolatos találmányok központjává vált. A Honeywell, a Bank of America, a Duke University és az Észak-Karolina Állami Egyetem az állam legnagyobb szabadalomtulajdonosai közé tartoznak.

Bone: A legtöbb szabadalmat bejelentő államok

14. Utah

via Canva

Új szabadalmi bejelentések, 2022-es pénzügyi év : 6,25 szabadalom 10 000 lakosra vetítve

Összes új szabadalmi bejelentés, 2022-es pénzügyi év : 2114

Szabadalmak további vizsgálatára irányuló kérelmek, 2022: 669

Az USPTO elmúlt 10 évre vonatkozó adatai szerint a Mountain West régiók nem ismertek szabadalmi tevékenységükről, kivéve a Denver környéket. Utahban azonban a legnépszerűbb szabadalommal védett találmányok az orvosi, sebészeti és gyógyszeripari területeken születnek.

13. Michigan

via Canva

Új szabadalmi bejelentések, 2022-es pénzügyi év : 6. 10 000 lakosra 66 szabadalmi bejelentés jut.

Összes új szabadalmi bejelentés, 2022-es pénzügyi év : 6680

Szabadalmak további vizsgálatára irányuló kérelmek, 2022: 1310

Az USPTO adatai szerint a szabadalmi bejelentések többsége Michigan állam Ann Arbor régiójában történik. A gyógyszeripari szabadalmak, a PC-hardver és -szoftver, valamint a gépjárműmotorok szintén népszerű innovációs területek. A Ford, a GM és a Chrysler is Michiganben tartja fenn székhelyét.

12. New Hampshire

via Canva

Új szabadalmi bejelentések, 2022-es pénzügyi év : 6,79 szabadalom 10 000 lakosra vetítve

Összes új szabadalmi bejelentés, 2022-es pénzügyi év : 948

A szabadalmak további vizsgálatára irányuló kérelmek, 2022: 367

New Hampshire-ben a szabadalmi bejelentéseket a BAE Systems vezeti, egy londoni székhelyű védelmi beszállító és repülőgépipari vállalat, amely jelentős jelenléttel bír az államban. Az információtárolás, a szoftverek és a kommunikációs technológia teszik ki a szabadalmak többségét az államban.

11. Connecticut

via Canva

Új szabadalmi bejelentések, 2022 pénzügyi év : 7. 10 000 lakosra 16 bejelentett szabadalom jut.

Összes új szabadalmi bejelentés, 2022-es pénzügyi év : 2598

Szabadalmak további vizsgálatára irányuló kérelmek, 2022: 947

Connecticut legnagyobb szabadalomtulajdonosai a United Technologies Corp. , majd a védelmi beszállító Raytheon Technologies és az Otis Elevator Company. Az UTC már nem létezik, bár szabadalmai továbbra is szerepelnek az USPTO adatbázisában. A cég 2020-ban egyesült a Raytheonnal.

10. Colorado

via Canva

Új szabadalmi bejelentések, 2022-es pénzügyi év : 7,25 szabadalom 10 000 lakosra vetítve

Összes új szabadalmi bejelentés, 2022-es pénzügyi év : 4236

Szabadalmak további vizsgálatára irányuló kérelmek, 2022: 1168

A Coloradóban bejelentett szabadalmak oroszlánrésze a Denver és Boulder nagyvárosi területekről származik. A Berkshire Hathaway tulajdonában lévő építőanyag-gyártó Johns Manville és a Coloradói Egyetem jelentős tulajdonosai a technológiai szabadalmaknak az államban, beleértve a kommunikációs területet is.

9. Washington DC

via Canva

Új szabadalmi bejelentések, 2022-es pénzügyi év : 7,41 szabadalom 10 000 lakosra vetítve

Összes új szabadalmi bejelentés, 2022-es pénzügyi év : 498

Szabadalmak további vizsgálatára irányuló kérelmek, 2022: 172

Az amerikai haditengerészet, a hadsereg és a NASA a három legnagyobb szabadalomtulajdonos az ország fővárosában. Az államban a leggyakrabban hivatkozott szabadalom a Nano Resources Limited nevű vállalattól származik, amely az USPTO adatai szerint még 1993-ban nyújtott be szabadalmat elektronikus lakossági banki szolgáltatásokhoz használt módszerének védelmére.

8. Delaware

via Canva

Új szabadalmi bejelentések, 2022-es pénzügyi év : 7,93 szabadalom 10 000 lakosra vetítve

Összes új szabadalmi bejelentés, 2022-es pénzügyi év : 808

Szabadalmak további vizsgálatára irányuló kérelmek, 2022: 231

A Delaware-ben bejelentett szabadalmak alapján a legeredményesebb feltalálók között található a termékeny vegyipari vállalat Du Pont, a vezeték nélküli kommunikációval foglalkozó kutatócég InterDigital Tech Corp. és a laboratóriumi berendezések szállítója Empire Technology Development.

7. Minnesota

via Canva

Új szabadalmi bejelentések, 2022-es pénzügyi év : 8,09 szabadalom 10 000 lakosra vetítve

Összes új szabadalmi bejelentés, 2022-es pénzügyi év : 4626

Szabadalmak további vizsgálatára irányuló kérelmek, 2022: 1608

A minneapolisi székhelyű kiskereskedelmi vállalat, a Target Inc. az egyik legnagyobb szabadalomtulajdonos Minnesotában, de az orvosi terület a legjelentősebb az új, szabadalmaztatott technológiák szempontjából.

6. Vermont

via Canva

Új szabadalmi bejelentések, 2022-es pénzügyi év : 8. 10 000 lakosra 18 szabadalmi bejelentés jut.

Összes új szabadalmi bejelentés, 2022-es pénzügyi év : 529

Szabadalmak további vizsgálatára irányuló kérelmek, 2022: 131

A félvezető és gyógyszeripari szabadalmak a leggyakoribbak ebben az államban, ahol a gyártás a legnagyobb iparág.

5. Oregon

via Canva

Új szabadalmi bejelentések, 2022-es pénzügyi év : 8. 10 000 lakosra 19 szabadalmi bejelentés jut.

Összes új szabadalmi bejelentés, 2022-es pénzügyi év : 3471

A szabadalmak további vizsgálatára irányuló kérelmek, 2022: 1042

Az Intel Jack Kavalieros az elmúlt évtizedben Portland (Oregon) leggyakrabban szabadalmaztatott feltalálója lett. A Portland State University és a Lattice Semiconductor Corp. szintén az állam legjelentősebb szabadalomtulajdonosai közé tartoznak.

4. Washington

via Canva

Új szabadalmi bejelentések, 2022-es pénzügyi év : 10. 10 000 lakosra 58 bejelentett szabadalom jut.

Összes új szabadalmi bejelentés, 2022-es pénzügyi év : 8236

A szabadalmak további vizsgálatára irányuló kérelmek, 2022: 3207

A washingtoni szabadalmak többsége általában a Seattle-i térségben kerül bejelentésre, ahol az Amazon vitathatatlanul az első számú szereplő. A vállalat az elmúlt 10 évben több mint 16 000 szabadalmat jelentett be az államban.

3. Idaho

via Canva

Új szabadalmi bejelentések, 2022-es pénzügyi év : 11,00 szabadalom 10 000 lakosra vetítve

Összes új szabadalmi bejelentés, 2022-es pénzügyi év : 2133

A szabadalmak további vizsgálatára irányuló kérelmek, 2022: 438

Idaho államban 2017 óta emelkedett a Boise-ban bejelentett szabadalmak száma. A félvezetőgyártó Micron több mint 31 000 bejegyzett szabadalommal rendelkezik, ami több, mint bármelyik másik boise-i vállalat.

2. Massachusetts

via Canva

Új szabadalmi bejelentések, 2022-es pénzügyi év : 15. 10 000 lakosra 51 bejelentett szabadalom jut.

Összes új szabadalmi bejelentés, 2022-es pénzügyi év : 10 830

A szabadalmak további vizsgálatára irányuló kérelmek, 2022: 3855

Massachusetts, ahol a cambridge-i MIT és számos más technológiai intézmény található, az ország legnagyobb szabadalombejelentőinek otthona. Az új gyógyszertechnológiák teszik ki a bostoni szabadalombejelentések legnagyobb részét, és a Gillette jelentős szabadalomtulajdonos ott. A bostoni térségben a szabadalmi tevékenység 2020-ban érte el csúcspontját, majd 2021-ben kissé visszaesett.

1. Kalifornia

via Canva

Új szabadalmi bejelentések, 2022-es pénzügyi év : 16. 10 000 lakosra 33 szabadalom jut.

Összes új szabadalmi bejelentés, 2022-es pénzügyi év : 63 725

A szabadalmak további vizsgálatára irányuló kérelmek, 2022: 20 183

San Jose az innováció központja a Golden State-ben, ahol a számítógépes szoftverek, hardverek, kommunikációs eszközök és félvezetők teszik ki a bejelentett szabadalmak legjelentősebb részét. A Cisco és a Broadcom a legnagyobb szabadalomtulajdonosok San Jose-ban. Az egyik legtermékenyebb és leggyakrabban hivatkozott szabadalom, amely Palo Altóból, San Jose-tól egy kőhajításnyira származik, a Logitech tulajdonában lévő, többujjas érintésérzékelő PC-k és laptopok egérpadjaihoz.

Vendégíró:

Dom DiFurio