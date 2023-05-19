A tavalyi év legeredményesebb szabadalomszerzői az egyes államokban

A technológiai és mérnöki cégek voltak a legkreatívabb szabadalomszerzők az Egyesült Államokban tavaly – egy olyan évben, amelyet a külföldi országokkal való feszültség növekedése jellemezte, amelyek versengtek egymással, hogy világmegváltoztató technológiákat, mint a mesterséges intelligencia és az űrsatellitek, piacra dobjanak.

Az Amerikai Szabadalmi és Védjegy Hivatal szerint 2022-ben közel 160 000 szabadalmat adtak ki az Egyesült Államokban. Amikor az USPTO szabadalmat ad ki, az azt megkapó személy vagy vállalat ideiglenes monopóliumot szerez az adott termék vagy szolgáltatás üzleti forgalmazására. A vállalatok évtizedek óta használják a szabadalmi jogot, hogy megvédjék szellemi tulajdonukat, beleértve a terveket és eszközöket, azoktól a versenytársaktól, akik megpróbálhatnak profitálni a lopott ötletekből.

A ClickUp a Szabadalmi és Védjegy Hivatal adatait felhasználva kereste meg az egyes államok legeredményesebb szabadalomszerzőit a 2022-es pénzügyi évben, azaz 2021. október 1. és 2022. szeptember 30. között a szabadalmi hivatalhoz bejelentett szabadalmak száma alapján.

Az adatok a szokásos használati és formatervezési szabadalmak jogosultjait vizsgálják, és csak azokra a jogosultakra korlátozódnak, akik az év során legalább 10 szabadalmat kaptak. Alaszka, Hawaii, Maine, Mississippi és Nyugat-Virginia államban nem volt olyan jogosult, aki megfelelt volna ezeknek a kritériumoknak.

Az amerikai vállalatok kutatásra és fejlesztésre fordított magánkiadásai a 2000-es évek végi gazdasági válság óta ugrásszerűen megnőttek. A Nemzeti Tudományos és Műszaki Statisztikai Központ legfrissebb adatai szerint 2020-ban ezek összesen 531 milliárd dollárt tettek ki.

2022-ben kilenc főiskola és egyetem emelkedett az első helyre a saját államában a szabadalmi bejelentések tekintetében, köztük a tekintélyes Johns Hopkins Egyetem Marylandben. A tavalyi év legeredményesebb szabadalomtulajdonosainak túlnyomó többsége magánszervezet volt.

Olvassa el, hogy megtudja, ki szerezte meg tavaly az Ön államában a legmodernebb technológiák jogait.

EGYSZERŰSÍTSE A TERMÉKKEZELÉST EGY TERMÉKÚTITERV SEGÍTSÉGÉVELA legjobb termékútitervek egyértelműen meghatározzák, mit kell létrehozni, mikor kell létrehozni, és hogyan lehet ezt megvalósítani. Ismerje meg, hogyan lehet hatékony termékútitervet készíteni, hogy felgyorsítsa a fejlesztési folyamatot, és a tervek szerint sikeres termékeket szállítson.

1. Alabama

University of College // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző személy: Az Alabamai Egyetem Kuratóriuma

Kiadott szabadalmak, 2022 : 29 (az államban kiadott összes szabadalom 53,7%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 3

Az USPTO adatai szerint az Alabamai Egyetem szerezte a legtöbb szabadalmat az államban. 2022-ben az egyetem szabadalmai között szerepelt egy olyan technológia, amely lehetővé teszi a hagyományos fűnyírók automatizált fűnyírókká alakítását.

2. Arizona

Ken Wolter // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző: Arizona Board of Regents az Arizona State University nevében és képviseletében

Kiadott szabadalmak, 2022: 179 (az államban kiadott összes szabadalom 26,7%-a)

Egyedi szabadalom jogosultak az államban, 2022: 15

Az Arizona Board of Regents 2022-ben számos biológiai és technológiai áttörésért kapott szabadalmat, amelyek közül az egyiket „bőrszerű óvszernek” nevezik, amely aktív összetevőket tartalmaz a férfiak és nők izgalmának fokozására.

3. Arkansas

EQRoy // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző vállalat : Walmart Apollo LLC

Kiadott szabadalmak, 2022 : 169 (az államban kiadott összes szabadalom 93,9%-a)

Egyedi szabadalom jogosultak az államban, 2022: 2

A bentonville-i székhelyű Walmart egy Walmart Apollo nevű, szellemi tulajdonra fókuszáló LLC-t működtet, amely a Walmart tulajdonának védelme érdekében már perelte versenytársait, köztük Kanye Westet is. 2022-ben automatizált raktárkezelés és gépi tanulás területén szerzett szabadalmakat.

4. Kalifornia

Tada Images // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző vállalat : Qualcomm Technologies Inc.

Kiadott szabadalmak, 2022 : 2267 (az államban kiadott összes szabadalom 10,1%-a)

Egyedi szabadalom jogosultak az egész államban, 2022: 299

A Qualcomm 2022-ben szabadalmakat szerzett olyan technológiákra, amelyek képesek felismerni a videókban zajló tevékenységeket, valamint kézfelvételek annotálására, hogy jobban képezhessék a gépi tanulási algoritmusokat. A korai mesterséges intelligencia modellek híresen alkalmatlanok a kezek vizualizálására.

5. Colorado

Körül a világon Fotók // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző vállalat : Dish Network Corp.

Kiadott szabadalmak, 2022 : 106 (az államban kiadott összes szabadalom 15,3%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 28

A Dish Network Corp. 2022-ben szabadalmakat szerzett a videószerkesztési folyamat egyes részeinek automatizálására szolgáló technológiákra és a hanggal vezérelt médiaeszközök használatára vonatkozó módszerekre.

6. Connecticut

Arnold O. A. Pinto // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző vállalat : Raytheon Technologies Corp.

Kiadott szabadalmak, 2022 : 379 (az államban kiadott összes szabadalom 35,2%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 23

A védelmi beszállító Raytheon repülőgépalkatrészek, köztük motorok és fedélzeti járműadatrendszerek gyártására vonatkozó szabadalmakat szerzett. A beszállító kereskedelmi és katonai célra repülőgépeket és űrhajózási berendezéseket tervez és gyárt.

7. Delaware

Scharfsinn // Shutterstock

Legjobban kereső szabadalom tulajdonos : Blue Leaf

Kiadott szabadalmak, 2022 : 258 (az államban kiadott összes szabadalom 29,9%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 18

A mezőgazdasági gépek gyártója, a CNH Industrial America 2022-ben számos szabadalmat kapott az USPTO-tól, amelyeket átruházott egy Blue Leaf I. P. nevű cégre. Ezek a szabadalmak magukban foglalják a csigák, bálázók és egyéb mezőgazdasági gépek technológiáját.

8. Florida

David Becker // Getty Images

A legtöbb szabadalmat szerző vállalat : Magic Leap Inc.

Kiadott szabadalmak, 2022 : 275 (az államban kiadott összes szabadalom 21,5%-a)

Egyedi szabadalom jogosultak az egész államban, 2022: 31

A 2010-ben alapított Magic Leap egy olyan vállalat, amely kiterjesztett valóság technológiát fejleszt, amely digitális tartalmakat vetít a valós világra. 2022-ben szabadalmaztatta a vegyes valóság rendszereket, amelyek 3D-s tartalmakat képesek valós időben megjeleníteni.

9. Georgia

JHVEPhoto // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző: AT&T

Kiadott szabadalmak, 2022: 527 (az államban kiadott összes szabadalom 37,3%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 29

A telekommunikációs óriás AT&T az ország egyik legtermékenyebb szabadalomszerzője. 2022-ben szabadalmakat szerzett az edge computing és az automatizált asszisztensek terén, amelyek képesek a felhasználó által megadott feladatokat delegálni.

10. Idaho

Charles Knowles // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző vállalat : Micron Technology Inc.

Kiadott szabadalmak, 2022 : 1097 (az államban kiadott összes szabadalom 97,6%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 3

A Micron 2022-ben naponta több mint három szabadalmat kapott. Ezek között vannak a félvezető chipekhez és más számítógépes feldolgozó eszközökhöz kapcsolódó technológiákra vonatkozó szabadalmak is.

11. Illinois

JHVEPhoto // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző vállalat : The Boeing Co.

Kiadott szabadalmak, 2022 : 544 (az államban kiadott összes szabadalom 19,4%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 48

A repülőgépgyártó Boeing 2022-ben szerezte meg a radaros képalkotó rendszer képességeire és a repülőgép alkatrészeinek fejlesztéseire, például a zajcsökkentő futómű technológiára vonatkozó szabadalmakat.

12. Indiana

Jonathan Weiss // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző személy : Purdue Kutatási Alapítvány

Kiadott szabadalmak, 2022 : 151 (az államban kiadott összes szabadalom 14,6%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 21

A Purdue Research Foundation a glaukóma-terápiában és a virtuális valóságban alkalmazott technológiákra vonatkozó szabadalmakat szerzett. Az alapítvány a Purdue Egyetem kutatási részlegeként működik.

13. Iowa

Ken Wolter // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző vállalat : Pioneer Hi-Bred International Inc.

Kiadott szabadalmak, 2022 : 174 (az államban kiadott összes szabadalom 34,2%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 7

A Pioneer a DuPonthoz tartozó, az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező, mezőgazdaságban használt génmódosított szervezetek gyártója. Tavaly a cég új rovarirtó szerekre, rothadásnak ellenálló növények azonosítására és létrehozására szolgáló módszerekre, valamint új kukoricafajtákra szerzett szabadalmakat.

14. Kansas

Jon Kraft // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző személy : T-Mobile Innovations LLC

Kiadott szabadalmak, 2022 : 79 (az államban kiadott összes szabadalom 36,7%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 8

Kansasban a T-Mobile olyan új technológiákra szerzett szabadalmakat, amelyeket 5G mobilhálózatában és eszközbiztonságában alkalmazhat.

15. Kentucky

Robert és Monika // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző vállalat : Lexmark International Inc.

Kiadott szabadalmak, 2022 : 23 (az államban kiadott összes szabadalom 29,1%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 5

Lexmark, a nyomtatóberendezések egyik legnagyobb gyártója vezeti a szabadalomszerzők listáját ebben az államban. A vállalat képalkotási technológiára és festékkazettákra szerzett szabadalmakat.

16. Louisiana

University of College // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző : Louisiana Állami Egyetem és Mezőgazdasági és Gépészeti Főiskola Felügyelőbizottsága

Kiadott szabadalmak, 2022 : 16 (az államban kiadott összes szabadalom 100,0%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 1

A Louisiana Állami Egyetem 2022-ben szabadalmakat szerzett vízálló, önellátó világítási rendszerekre növények számára, valamint fájdalomcsillapítási módszerekre betegek számára.

17. Maryland

Kristi Blokhin // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző személy : Johns Hopkins Egyetem

Kiadott szabadalmak, 2022 : 111 (az államban kiadott összes szabadalom 22,2%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 14

A világhírű Johns Hopkins Egyetem 2022-ben olyan technológiákra szerzett szabadalmakat, amelyek segítenek az agyi sérülések kezelésében, valamint egy MRI-készülékekkel kompatibilis szívdefibrillátorra.

18. Massachusetts

Michael Vi // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző vállalat : EMC IP Holding Company LLC

Kiadott szabadalmak, 2022 : 734 (az államban kiadott összes szabadalom 19,2%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 75

A kereskedelmi elektronikai cég, az EMC IP 2022-ben szabadalmakat szerzett olyan folyamatokra, amelyek automatizálják az adatok helyreállítását ransomware támadás után, valamint olyan technológiára, amely több eszköz számításait egyesíti egy egyetlen, közös tevékenység elvégzéséhez. A cég a multinacionális technológiai vállalat, a Dell szellemi tulajdonjogokkal foglalkozó részlege.

19. Michigan

Katherine Welles // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző vállalat: Ford Motor Co.

Kiadott szabadalmak, 2022 : 815 (az államban kiadott összes szabadalom 26,8%-a)

Egyedi szabadalomjogok tulajdonosai az államban, 2022: 39

A Ford és más amerikai autógyártók az elmúlt években saját, elektromos járművekkel kapcsolatos technológiák fejlesztésén dolgoztak. Henry Ford névrokona 2022-ben szerezte meg a tüzelőanyagcellák összeszerelésével és az elektromos mobilitás egyéb aspektusaival kapcsolatos szabadalmakat.

20. Minnesota

Katherine Welles // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző vállalat : 3M Innovative Properties Co.

Kiadott szabadalmak, 2022 : 410 (az államban kiadott összes szabadalom 23,1%-a)

Egyedi szabadalom jogosultak az egész államban, 2022: 32

A minnesotai székhelyű 3M számos, az amerikai háztartásokban mindennap használt műanyag alapú termék gyártója. 2022-ben szabadalmat szerzett fájó ízületek kompressziós párnáira, sőt, egy olyan eszközre is, amely felismeri a lövéseket, és elektronikusan védi a felhasználók fülét a káros hangszinttől.

21. Missouri

Amy Kerkemeyer // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző vállalat : Monsanto Technology LLC

Kiadott szabadalmak, 2022 : 298 (az államban kiadott összes szabadalom 49,7%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 10

A génmódosított növényeket termelő és peszticideket gyártó Monsanto szabadalmakat kapott új szójababfajtákra és a növényekben előforduló rovarfertőzések elleni védekezési módszerekre.

22. Montana

Sundry Photography // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző vállalat : Snowflake Inc.

Kiadott szabadalmak, 2022 : 104 (az államban kiadott összes szabadalom 100,0%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 1

A Snowflake felhőszolgáltató 2022-ben szabadalmakat szerzett az adatok valós idejű streamingjére és a felhőben tárolt adatbázisokban megosztott gépi tanulás biztonságának garantálására.

23. Nebraska

University of College // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző személy : a Nebraskai Egyetem kuratóriuma

Kiadott szabadalmak, 2022: 25 (az államban kiadott összes szabadalom 32,5%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 5

A Nebraskai Egyetemen a kutatók olyan technológiai fejlesztésekért kaptak szabadalmakat, amelyek a cukorbetegség kockázatának felméréséhez, génterápiákhoz és hamisításbiztos gyógyszeres dobozokhoz kapcsolódnak.

MARADJON A CÉLJÁN, ÉS MAXIMALIZÁLJA TERMÉKENYSÉGÉT A PROJEKTMENEDZSMENT ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVELEgyszerűsítse munkafolyamatait, zökkenőmentesen működjön együtt csapatával, és tartsa kézben termékfejlesztésének minden aspektusát a projektmenedzsment szoftver segítségével.

24. Nevada

Virrage Images // Shutterstock

Legjobban kereső szabadalom tulajdonos : IGT

Kiadott szabadalmak, 2022 : 69 (az államban kiadott összes szabadalom 38,8%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 5

Az IGT kaszinóknak és a szerencsejáték-iparban működő intézményeknek nyújt technológiai szolgáltatásokat. A múltban a vállalat szabadalmaztatott technológiákat fejlesztett ki a készpénz nélküli fogadás és a játékgépek területén.

25. New Hampshire

Vodopyanov Vyacheslav // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző vállalat : DEKA Products LP

Kiadott szabadalmak, 2022 : 79 (az államban kiadott összes szabadalom 25,0%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 10

A DEKA robotikával és eszközgyártással foglalkozik fogyatékkal élők és más egészségügyi problémákkal küzdők számára, valamint olyan termékekkel, mint a Segway és a Coca-Cola Freestyle italautomata. A vállalat 2022-es szabadalmait RFID-rendszerekkel történő tárgykövetés, valamint gépekből történő termékadagolás technológiájáért kapta.

26. New Jersey

JHVEPhoto // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző vállalat : Honeywell International Inc.

Kiadott szabadalmak, 2022 : 324 (az államban kiadott összes szabadalom 20,7%-a)

Egyedi szabadalom jogosultak az egész államban, 2022: 31

A Honeywell egy mérnökiroda, amely az űrhajózás, az anyagok és a termelékenységi megoldások területén működik. A cég 2022-ben szabadalmaztatott egy technológiát, amely kiterjesztett valóságot használ eszközök telepítéséhez.

27. Új-Mexikó

Randy Montoya // Getty Images

A legtöbb szabadalmat szerző : National Technology & Engineering Solutions of Sandia LLC

Kiadott szabadalmak, 2022 : 76 (az államban kiadott összes szabadalom 59,8%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 3

A National Technology & Engineering Solutions of Sandia a Sandia National Laboratories egyik részlege, amely az ország szövetségi nukleáris tudományos programjának részeként működik. 2022-ben szabadalmakat szerzett a kórokozók valós idejű nyomon követésére és a kontrollált robbanóanyagokkal kapcsolatos technológiákra.

28. New York

Molly Woodward // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző vállalat : International Business Machines Corp.

Kiadott szabadalmak, 2022 : 2512 (az államban kiadott összes szabadalom 47,0%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 66

Az IBM néven jobban ismert, New York-i székhelyű vállalatnak évente hatalmas mennyiségű szabadalmat ítélnek oda. Az IMB 2022-ben többek között adatközponti tárolási módszerekre és a blokklánc-technológiára alkalmazott fejlesztésekre szerzett szabadalmakat.

29. Észak-Karolina

Tero Vesalainen // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző vállalat : Bank of America Corp.

Kiadott szabadalmak, 2022 : 294 (az államban kiadott összes szabadalom 18,1%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 33

A Bank of America 2022-ben szabadalmakat szerzett a banki tevékenységben alkalmazott gépi tanulási alkalmazásokra, többek között a dokumentumok felismerésére és elemzésére.

30. Észak-Dakota

Scharfsinn // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző vállalat : Clark Equipment Co.

Kiadott szabadalmak, 2022 : 16 (az államban kiadott összes szabadalom 100,0%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 1

A Clark Equipment egy híres gyártó cég, amely a mezőgazdasági és építőipari gépek területén működik. Szabadalmaztatta a kereskedelmi traktorok üzemanyag-szelepekhez és kormánymechanizmusokhoz használt technológiáját.

31. Ohio

Jonathan Weiss // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző vállalat : The Procter & Gamble Co.

Kiadott szabadalmak, 2022 : 296 (az államban kiadott összes szabadalom 22,2%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 40

A higiéniai termékek gyártója, a Procter & Gamble új technológiát szabadalmaztatott a toalettpapír-termékek és a folyékony tisztítószerek területén.

32. Oklahoma

Chad Robertson Media // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző személy : az Oklahomai Állami Egyetem kuratóriuma

Kiadott szabadalmak, 2022 : 19 (az államban kiadott összes szabadalom 63,3%-a)

Egyedi szabadalom jogosultak az államban, 2022: 2

Oklahoma államban nincs sok szabadalombejelentő, de a Stillwaterben található állami egyetem szerezte a legtöbbet 2022-ben. Ezek a szabadalmak magukban foglalták a műtétekhez és vakcinákhoz szükséges testszövetek vizualizálására szolgáló technológiát.

33. Oregon

Tada Images // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző vállalat : Nike Inc.

Kiadott szabadalmak, 2022 : 894 (az államban kiadott összes szabadalom 83,8%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 10

A sportruházati márka, a Nike minden cipőtervét bejegyezteti az USPTO-nál, hogy megakadályozza a versenytársak által történő másolást. Annak ellenére, hogy a tervező 2021-ben elhunyt, a cég még 2022-ben is kap szabadalmakat Virgil Abloh nevéhez fűződő cipőkre.

34. Pennsylvania

Joshua Rainey Photography // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző vállalat : Comcast Cable Communications

Kiadott szabadalmak, 2022 : 297 (az államban kiadott összes szabadalom 24,0%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 34

A Comcast tavaly szabadalmakat szerzett a vezeték nélküli kommunikáció és a videokompressziós módszerek adatainak feldolgozására szolgáló technológiákra. A Comcast kábeltelevíziós szolgáltató, valamint az NBC Universal tulajdonosa.

35. Rhode Island

Wirestock Creators // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző vállalat : Textron Inc.

Kiadott szabadalmak, 2022 : 191 (az államban kiadott összes szabadalom 82,7%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 4

A Textron egy védelmi és repülőgépipari termékeket gyártó vállalat. Portfóliójában többek között a Bell Helicopter is szerepel. 2022-ben repülőgép-rotorokkal és más technológiákkal kapcsolatos szabadalmakat szerzett.

36. Dél-Karolina

JHVEPhoto // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző vállalat : Kyocera Corp.

Kiadott szabadalmak, 2022 : 35 (az államban kiadott összes szabadalom 23,8%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 8

Az elektronikai gyártó Kyocera 2022-ben szabadalmakat szerzett félvezető, RFID és alváskövető technológiákra.

37. Dél-Dakota

Ken Wolter // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző : Dél-Dakota Állami Egyetemi Tanács

Kiadott szabadalmak, 2022 : 10 (az államban kiadott összes szabadalom 100,0%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 1

A Dél-Dakota Régensségi Tanács irányítja a Dél-Dakota Egyetemet és az állam többi főiskoláját és egyetemét. Tavaly szabadalmakat szerzett az akkumulátorok teljesítményével és a nanorészecskékkel kapcsolatos technológiákra.

38. Tennessee

Peter_Fleming // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző vállalat : Smith & Nephew Inc.

Kiadott szabadalmak, 2022 : 73 (az államban kiadott összes szabadalom 21,9%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 10

A Smith & Nephew orvostechnológiai cég 2022-ben szabadalmaztatott egy technológiát orvosi implantátumokhoz és egy sebzáró eszközhöz.

39. Texas

JHVEPhoto // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző személy : Hewlett-Packard Development

Kiadott szabadalmak, 2022 : 1558 (az államban kiadott összes szabadalom 25,4%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 71

A Hewlett-Packard kutató részlege szabadalmaztatott technológiákat fejlesztett ki a 3D nyomtatás, az önhűtő fejhallgató és a rosszindulatú szoftverek azonosítására szolgáló eszközök területén.

40. Utah

Chad Robertson Media // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző : University of Utah Research Foundation

Kiadott szabadalmak, 2022 : 38 (az államban kiadott összes szabadalom 19,7%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 11

Az Utah-i Egyetem Kutatási Alapítványa 2022-ben szabadalmakat szerzett csontimplantátum-technológiára és egy mágneses meghajtású, puha robotra, amely képes az emberi testen keresztül haladni.

41. Vermont

Andreas Zeitler // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző személy : Beta Technologies

Kiadott szabadalmak, 2022 : 62 (az államban kiadott összes szabadalom 100,0%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 1

A Beta Technologies egy repülőgépipari mérnökiroda, amelynek szabadalmai az elektromos meghajtású repülőgépek töltésének és energiaellátásának különböző aspektusaira vonatkoznak.

42. Virginia

DCStockPhotography // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző vállalat : Capital One Services LLC

Kiadott szabadalmak, 2022 : 379 (az államban kiadott összes szabadalom 29,7%-a)

Egyedi szabadalom jogosultak az államban, 2022: 26

A kereskedelmi banki szolgáltató Capital One szabadalmakat szerzett az érintésmentes kártya-felismerő technológiára és a „biztonságos ügyféladat-megosztás” módszereire.

43. Washington

VDB Photos // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző vállalat : Microsoft Corp.

Kiadott szabadalmak, 2022 : 1238 (az államban kiadott összes szabadalom 39,9%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 18

A technológiai óriás Microsoft 2022-ben megelőzte az Amazont a Washington államban szerzett szabadalmak számában. Szabadalmakat szerzett a felhőalapú számítástechnikában és a számítógép-kijelzők területén.

44. Washington D. C.

DCStockPhotography // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző személy : NASA

Kiadott szabadalmak, 2022 : 43 (az államban kiadott összes szabadalom 21,5%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 8

A NASA az elmúlt évben a legtöbb szabadalmat a fővárosban szerezte. 2022-ben a NASA műholdas platformok, UV-sugárérzékelők és egyéb űrkikészülékek technológiáját szabadalmaztatta.

45. Wisconsin

JHVEPhoto // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző személy : Johnson Controls

Kiadott szabadalmak, 2022 : 265 (az államban kiadott összes szabadalom 23,7%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 20

A Johnson Controls fűtési, szellőzési és hűtési rendszerek gyártója kereskedelmi és lakossági ügyfelek számára. 2022-ben a vállalat szabadalmaztatta a légcsatornákhoz használt technológiát.

46. Wyoming

Jillian Cain Photography // Shutterstock

A legtöbb szabadalmat szerző személy : Wyomingi Egyetem

Kiadott szabadalmak, 2022 : 10 (az államban kiadott összes szabadalom 100,0%-a)

Egyedi szabadalomjogosultak az államban, 2022: 1

A Wyomingi Egyetem szabadalmaztatott technológiát fejlesztett ki a hidroponikus növénytermesztéshez és a fájdalomterápiához használt, mágneseket alkalmazó nanorészecske-adagoló rendszerekhez.

20 TERMELÉKENYSÉGI TRÜKK, AMELYEKKEL TÖBBET VÉGEZHETFedezze fel a termelékenységi trükköket, amelyekkel növelheti hatékonyságát, időt takaríthat meg és kevesebb idő alatt többet végezhet el.

Fejleszd koncepciódat és készíts megvalósítható terveket a ClickUp segítségével

Hihetetlen látni, milyen sikereket értek el a feltalálók az Egyesült Államokban. Ezek a sikeres vállalatok és innovátorok megmutatják nekünk, hogy a kreatív problémamegoldás és a találékony megoldások hogyan képesek átalakítani az iparágakat, elősegíteni a tudományos áttöréseket és az egész társadalom javát szolgálni.

Ahhoz, hogy saját nagyszerű ötletét sikeres találmányokká alakítsa, olyan eszközökre lesz szüksége, mint a projektmenedzsment szoftver, amelynek segítségével a zseniális koncepciót megvalósítható lépésekre bontja. Ha rendelkezik egy olyan eszközzel, mint a ClickUp, akkor stratégiákat dolgozhat ki, világos ütemterveket készíthet, megvalósítható lépéseket hozhat létre, nyomon követheti az előrehaladást és még sok mást, hogy rövidebb idő alatt fejlessze prototípusait, miközben jobban kezeli a többi napi feladatát.

Több száz funkcióval és egy teljesen testreszabható platformmal a ClickUp segít Önnek zökkenőmentes munkafolyamatot kialakítani, hogy minden mérföldkövet elérjen, hatékonyan kommunikáljon a csapatokkal és az ügyfelekkel, és felelősséget vállaljon minden céljáért.

Ha tehát készen állsz arra, hogy ötletedet valóra váltsd, akkor a ClickUp legyen projekttervezésed sarokköve!

Vendégíró:

Dom DiFurio