5 diagram, amely bemutatja, hogyan változik a termelékenységi szint az egyes államokban

A COVID-19-járvány országszerte termelékenységnövekedést eredményezett, még ha ez az emelkedés államonként egyenetlen is volt.

A ClickUp a Munkaügyi Statisztikai Hivatal adatait felhasználva összehasonlította az egyes államok termelékenységi szintjét az üzleti telephelyek alapján. Az elemzés alaposan megvizsgálja a termelékenység, a fizetés és a ledolgozott órák közötti összefüggéseket.

A közgazdászok és intézmények az 1700-as évek végén, miután Adam Smith először javasolta a „humán tőke ” fogalmának meghatározását, az emberi lényeket a üzleti tevékenységek fontos elemeinek tekintik.

Az emberek által ledolgozott órák száma mérhető vagy becsülhető, és az egy főre jutó, minden ledolgozott órában létrehozott áruk és szolgáltatások összege a „ termelékenység” vagyis az a hatékonyság mércéje, amellyel az emberek gazdasági haszonszerzés céljából új dolgokat hoznak létre.

Az 1950-es évek óta végzett tanulmányok kimutatták, hogy a humán tőke ugyanolyan mértékben hozzájárulhat az egész nemzetek gazdasági növekedéséhez, mint maga a pénz.

A munka és a magánélet egyensúlyának dilemmája a világjárvány után

A munkavállalók természetesen sokkal többek, mint egyszerű eszközök egy járműgyártó futószalagon vagy kísérők egy kereskedelmi repülőgépen – ők egyben olyan egyének is, akiknek családjuk, szenvedélyeik és a munkájukon kívüli életük is van.

A COVID-19-járvány rávilágított az amerikaiak modern küzdelmére, hogy egyensúlyt teremtsenek e két világ között. Az otthonról vagy kockázatos munkakörnyezetben dolgozók új lehetőségeket fedeztek fel egy olyan gazdaságban, ahol nagy volt a kereslet a munkavállalók iránt. Sok munkavállaló elkezdett nagyobb rugalmasságot és magasabb fizetést keresni, vagy állást váltott.

A közgazdászok mai mérései szerint a termelékenység egy olyan emberi erő, amely eddig csak növekedett. Ez azért van, mert az emberek beépítik az új technológiákat és innovációkat, ami lehetővé teszi számukra, hogy hatékonyabban állítsanak elő árukat és szolgáltatásokat. Az Egyesült Államok pedig az elmúlt évtizedekben következetesen hozta létre a technológiai fejlődést. Az, hogy a magánszektor megfelelően kihasználta-e ezeket, vitatható kérdés.

Emiatt az évről évre bekövetkező termelékenységi változások vizsgálata értékesebb, mint egyszerűen elfogadni azt a régóta elfogadott tendenciát, hogy a technológiai fejlődés csak az emberek termelékenységének növekedését eredményezte az idők folyamán.

A munkaerő termelékenységének változása 5 grafikonon

Mennyivel több értéket teremtettek a munkavállalók óránként 2021-ben 2020-hoz képest? Országos szinten a magánszektorban dolgozók termelékenysége 2021-ben 1,9%-kal nőtt, ami nagyjából megegyezik az elmúlt évtizedek átlagával. A BLS szerint a ledolgozott órák száma 2020 és 2021 között 5,4%-kal nőtt, ami az elmúlt évtizedek legjelentősebb éves növekedése, bár a 2021-es adatok még mindig nem haladták meg a 2019-ben ledolgozott órák számát.

Ez részben annak köszönhető, hogy 2020 történelmileg zavaros év volt a munka világában. A terjedő fertőzés és a halálesetek megelőzésére szolgáló vakcinák hiánya miatt a személyes üzleti tevékenységek veszélyesek, sőt potenciálisan halálosak voltak, különösen az idősebb munkavállalók számára.

A legtöbb államban nőtt a munkaerő termelékenysége, de néhányban csökkenés volt tapasztalható.

A Brookings Institute szerint a gyorsan növekvő vállalkozásoknak otthont adó területek a termelékenység gyorsabb növekedésének bizonyítékai lehetnek. Ez az információ segíthet megmagyarázni, hogy miért nőtt jelentősen a termelékenység Kaliforniában és Washingtonban, ahol az ország technológiai jelenléte nagy része található, a COVID-19-járvány első két évében.

Azok az államok is profitáltak a belföldi migráció drámai változásaiból, amelyek hagyományosan nem számítanak technológiai központoknak, és ahol a városokban élő fehérgalléros amerikaiak a zsúfolt, drága partvidékekről olcsóbb államokba költöztek. Tennessee technológiai szektora az elmúlt években virágzásnak indult, és ezt a tendenciát a pandémiás nyomás is erősítette.

A GDP-hez való hozzájárulás óránként 58 és 118 dollár között mozgott.

A virágzó kaliforniai, new yorki, massachusettsi és washingtoni gazdaságokban a munkavállalók az óránkénti munkaidő alatt a legnagyobb értéket teremtették. Ezek olyan államok, ahol széles körben elérhető az internet, ami lehetővé teszi a legújabb technológiai fejlesztések kihasználását a szoftverek terén, valamint ahol a népesség is gyorsan növekszik.

A BLS elemzése szerint a Középnyugat 2007 óta lemaradt az ország összes többi régiójától a termelékenység növekedése tekintetében.

A termelékenység ott nőtt a legjobban, ahol a bérek emelkedtek

A béremelés és a termelékenység növekedése között szoros összefüggés van. A kutatók megállapították, hogy azok a vállalatok, amelyek béremelést hajtanak végre, többek között a minimálbér emelésére reagálva, nagyobb kötődést teremtenek a munkavállalók és a munkáltató között.

Kalifornia, New Hampshire és Washington D. C. mindegyikében a bérek 2021-ben több mint 5%-kal emelkedtek a 2020-as szinthez képest. Ezek a helyek az országban a legmagasabb megélhetési költségekkel is rendelkeznek. Florida, ahol nagy az idős népesség aránya, szintén jelentős bérnövekedést tapasztalt más államokhoz képest, de ez nem jelentette a termelékenység növekedését.

Ez a tendencia nem érvényesült a munkaidő növekedése tekintetében

A hosszabb munkaidő nem feltétlenül jelenti azt, hogy több értéket teremtünk a vállalat, a munkavállaló vagy a gazdaság számára. A számok ezt alátámasztják: Nevada, Wyoming és Florida államban a munkavállalók hosszabb órákat dolgoztak, és ennek eredményeként a termelékenységük valójában csökkent.

Washingtonban és Washington D.C.-ben a munkavállalók hatékonysága jelentősen javult, a BLS adatai szerint a termelékenység 4% vagy annál nagyobb mértékben nőtt az előző évhez képest.

Egyes fehérgalléros munkavállalók számára a pandémia idején a távmunkára való áttérés több munkaórát jelentett, mivel személyes okostelefonjaikon a hivatalos nyolcórás munkanap után is továbbra is megkaphatták a munkával kapcsolatos üzeneteket. A 2022 januárjában végzett Pew Research felmérés szerint azonban a többség szerint ez segített nekik jobb munka-magánélet egyensúlyt találni.

A legjobb és legrosszabb teljesítményűek összefoglalása

A végeredmény az, hogy a munkavállalók termelékenysége az év során nőtt, mivel a termékek iránti kereslet az egekbe szökött, míg az amerikaiak továbbra is kerültek a szolgáltatóipari vállalkozásokat, például az élő rendezvényeket és a nevadai kaszinókat.

Egyes államok gazdasága jobb helyzetben volt, hogy kihasználja a kereslet változását. Wyoming és Alaska államokban azonban a termelékenység visszaesett. Ezen államokban a bérek ugyan emelkedtek, de elmaradtak a magasan képzett munkaerővel rendelkező államok, például New Hampshire és Washington növekedési ütemétől.

