ClickUp 4.0: A munka terjeszkedésének vége

Évek óta a csapatok egy labirintusban ragadtak.

Szétszórt eszközökkel ügyeskedni, lapok között váltani, kontextust keresni, és nézni, ahogy a drága órák elszaladnak.

Ez globálisan 2,5 billió dolláros termelékenységi veszteséget jelent. És ez egy sokkal mélyebb problémát vet fel: a termelékenység legnagyobb veszélye nem az erőfeszítések hiánya, hanem a munka irányításának módja.

A tudásmunkások 61%-a állítja, hogy több időt tölt a feladatok szervezésével, mint azok elvégzésével. Egy átlagos alkalmazott pedig naponta 1200-szor vált alkalmazások között. Ez a munkahelyi terjeszkedés, amely évek óta csendben rombolja a termelékenységet.

A ClickUpnál mindig is tudtuk, hogy van jobb megoldás. Az első naptól kezdve az volt a küldetésünk, hogy a világot produktívabbá tegyük.

Így elképzeltünk egy platformot, ahol a feladatok, dokumentumok, csevegések, értekezletek és tudás egyetlen, rugalmas rendszerben egyesülnek – nem csak csomagban, hanem mélyen összekapcsolva – a szoftverek, az emberek és a mesterséges intelligencia konvergenciájában.

Bemutatjuk a világ első konvergens AI munkaterületét: ClickUp 4. 0.

Mi az a ClickUp 4.0?

A ClickUp 4.0 az a hely, ahol minden munkád és együttműködésed zajlik.

Ez a ClickUp, ahogyan ismered, de összekapcsoltabb, egyszerűbb, teljesítményesebb és rugalmasabb, mint valaha.

Amikor az összes munkád egy mesterséges intelligenciával támogatott munkaterületen összpontosul, minden egyszerűen összeáll. A gyakorlatban ez így néz ki:

Egy naptár, amely végre megérti a prioritásaidat, és automatikusan ennek megfelelően osztja be az idődet.

Egy olyan mesterséges intelligencia, amely azonnal felidézi a múlt heti egyéni beszélgetésen megbeszélt teendőket.

Ügynökök, akik osztályozzák a feladataidat, projekteket hoznak létre, és beavatkoznak, hogy megválaszolják a kérdéseidet.

Egyetlen, gyönyörűen kialakított munkaterület, amely összefogja a feladatokat, dokumentumokat, célokat, csevegést és mesterséges intelligenciával támogatott automatizálást.

A ClickUp 4.0 pontosan arra a problémára összpontosít, amelyet először meg akartunk oldani: a szétkapcsolt munkaeszközök és a szétszórt kontextus által okozott fragmentációra.

Íme azok a számok, amelyek miatt az üzleti vezetők nem tudnak aludni:

2,5 óra veszik kárba, mivel a csapat tagjai beszélgetések között ugrálnak, fájlokat keresnek és próbálnak újra összpontosítani. Kontextus szétaprózódás : Naponta közelveszik kárba, mivel a csapat tagjai beszélgetések között ugrálnak, fájlokat keresnek és próbálnak újra összpontosítani.

AI Sprawl: Minden nap a csapatok körülbelül 60 percet töltenek azzal, hogy különböző, egymással nem kompatibilis AI eszközöket használnak, ami frusztrációt és felesleges erőfeszítést okoz. Minden nap a csapatok körülbelülhasználnak, ami frusztrációt és felesleges erőfeszítést okoz.

Alkalmazások elszaporodása: További 55 perc elszalad, miközben az emberek folyamatosan váltanak az alkalmazások között, megpróbálják megtalálni, amire szükségük van, és lépést tartanak a szétszórt munkafolyamatokkal. További, miközben az emberek folyamatosan váltanak az alkalmazások között, megpróbálják megtalálni, amire szükségük van, és lépést tartanak a szétszórt munkafolyamatokkal.

Itt változik ez meg.

A ClickUp 4.0 a közösségünk által leggyakrabban kért funkciókat és frissítéseket tartalmazza.

Ezek a fejlesztések kiküszöbölik a súrlódásokat, megsokszorozzák a termelékenységet, és visszaadják az irányítást a napja felett. Íme az újdonságok:

Személyre szabott navigáció 4. 0: Minden, amire szüksége van, pontosan ott, ahol szüksége van rá

A ClickUp 4.0 oldalsávja zökkenőmentes és testreszabható.

Ezzel véget ér a váltakozó adó: ahol van egy lap a csevegéshez, egy másik lap az SOP-hoz, és egy teljesen új ablak az AI-hez.

A ClickUp 4.0-ban az új egységes oldalsáv konvergált hierarchiát kínál, amely a Feladatok, Dokumentumok, Csevegés, Táblák, Műszerfalak, Naptár és egyéb funkciókat egyesíti az egyszerű hozzáférés érdekében.

Személyre szabott navigáció: Hozzon létre saját oldalsávot egyedi szakaszokkal, hogy a munkáját a saját elképzelései szerint szervezhesse.

Konvergens hierarchia: Hozzáférés feladatokhoz, dokumentumokhoz, csevegéshez, mesterséges intelligenciához és még sok máshoz egyetlen, egységes felületről.

Rögzített elemek: A legfontosabb munkáidat tartd szem előtt, rögzítsd a tereket, listákat vagy dokumentumokat az oldalsávra.

Gyors szűrés: Az új oldalsávszűrőkkel azonnal átugorhat a terekre, az olvasatlan üzenetekre vagy a közvetlen üzenetekre.

Tisztább, egyszerűbb élmény: Élvezze a rendezett és intuitív felületet, amely elmélyíti a koncentrációt és az irányítást.

Együttműködés és AI-csevegés: kontextus, pontosan ott, ahol dolgozol

A legtöbb platform a csomagolásnál megáll. A ClickUp 4. 0 ennél tovább megy, mivel minden eszközt kontextusérzékennyé és összekapcsolttá tesz.

Amikor a csevegés, az értekezletek, az értekezletjegyzetek, a mesterséges intelligencia és a feladatok egyetlen platformon egyesülnek, akkor ez olyan egyszerűnek tűnik, mintha megkérné a mesterséges intelligenciát, hogy hozzon létre és rendeljen hozzá feladatokat a múlt pénteki értekezletből – és ez másodpercek alatt meg is történik!

A ClickUp munkaterület mostantól egyetlen megbízható forrásként és együttműködési központként működik a teljes körű projektmenedzsmenthez.

Így maradhat a munkafolyamatod könnyedén összekapcsolva a ClickUp-ban:

Egységesített AI-csevegés: A ClickUp Chat mindig elérhető az oldalsávról, AI-vel kiegészítve, hogy összefoglalja a csevegési szálakat, cselekvési elemeket hozzon létre és gyorsabban megtalálja a kontextust.

Azonnali megbeszélések: Indítson SyncUp-ot (audio- vagy videohívást) közvetlenül a Csevegésből, hogy valós idejű megbeszéléseket folytathasson anélkül, hogy másik eszközre kellene váltania.

AI Notetaker: Rögzítsd és írd le a megbeszéléseket Rögzítsd és írd le a megbeszéléseket az AI Notetaker segítségével, hogy minden részletet rögzíts, összefoglalóval, legfontosabb tanulságokkal, teendőkkel és egyebekkel együtt.

Cselekvésre késztető jegyzetek: Az értekezletek jegyzetét és a csevegési szálakat azonnal Az értekezletek jegyzetét és a csevegési szálakat azonnal ClickUp feladatokká alakíthatja, így egyetlen cselekvési tétel sem marad ki.

Kereshető átiratok: Minden beszélgetés és átirat kereshető a Minden beszélgetés és átirat kereshető a ClickUp Brain segítségével, természetes nyelvi parancsok révén.

Szerezze be a ClickUp AI Notetaker alkalmazást, hogy leírja a megbeszéléseket, feladatokat és teendőket hozzon létre, valamint munkát delegáljon

Személyes tervező: A napod, tökéletesen megszervezve, automatikusan

A ClickUp 4.0 személyes tervezője a koncentrált munkavégzés és az azon túlmutató feladatok elvégzésének szuperereje.

Élvezze a személyre szabott naptárat, amely minden nap gondosan összeállítja az összes találkozóját és munkáját. Végre elfelejtheti a kézi tervezést, átütemezést és koordinálást.

Ha valami változás történik, az AI automatikusan módosítja a naptáradat, így mindig van időd a feladatokra koncentrálni és elvégezni őket.

AI-alapú ütemezés: Hagyja, hogy az AI kezelje az ütemezés kaotikus feladatait azáltal, hogy automatikusan időtartamokat rendel a legfontosabb feladatokhoz és megbeszélésekhez.

Integrált naptár: Tekintse meg munkatársai ütemtervét, foglaljon velük találkozókat, és tekintse meg naptárát úgy, ahogyan Ön szeretné.

Időblokk: Húzza a feladatokat a naptárába, hogy könnyedén ütemezze őket, és így biztosítsa, hogy minden feladatra megfelelő időt szánjon, anélkül, hogy túlvállalná magát.

Fókuszülések: Könnyedén szánjon időt a mély munkára, és hagyja, hogy az AI finomítsa a többit, ahogy a prioritások változnak.

Kontextus a megbeszéléseken belül: Kapcsolja össze az eseményeket a feladatokkal és dokumentumokkal, így minden összekapcsolódik és megvalósíthatóvá válik.

Teams Hub: Teljes átláthatóság, folyamatos nyomon követés nélkül

A Teams Hub egy teljesen új módszer, amellyel nyomon követheted, min dolgozik a csapatod.

Az elemzések, prioritások és kapacitások egy helyen találhatók, így a vezetők azonnal áttekinthetik a csapat munkaterhelését. Nincs többé találgatás, hogy az emberek min dolgoznak, vagy hogy a határidők reálisak-e.

A Teams Hub a következőket tartalmazza:

Szervezeti struktúra megjelenítése: Nézze meg, kik tartoznak az egyes csapatokhoz, és tekintse meg az egyéni és a csapatprofilokat a további kontextus érdekében.

Valós idejű tevékenységi hírcsatornák: Minden csapatnak van egy hírcsatornája, így a ClickUp-ban bármely csapat legfrissebb tevékenységeit és frissítéseit láthatja.

Prioritások rangsorolása: Tekintse meg a Teams Hubban, hogy mindenki mire koncentrál, és pontosan tudja, hogy egy feladat milyen helyen áll valakinek a listáján.

Kapacitás és elemzés: Azonnal láthatja, min dolgoznak az egyes munkatársak, láthatóvá válik a csapat kapacitása, és pontosan meg tudja állapítani, hol lehetnek erőforráshiányok.

AI-alapú stand-upok: Hagyja, hogy az AI összefoglalja a legfontosabb frissítéseket, így mindig naprakész maradhat.

Beépített munkaidő-nyilvántartás: A beépített munkaidő-nyilvántartás segítségével pontosan tudhatja, mennyi munka számlázható és mennyi időt vesz igénybe a projektek megvalósítása.

ClickUp Brain és Ambient AI ügynökök: A termelékenységed megsokszorozódik

Több LLM-hez férhet hozzá, valós idejű webes kereséseket futtathat, munkájával kapcsolatos kérdéseire kontextusban gazdag válaszokat kaphat, és még sok más lehetőséget kínál a ClickUp Brain.

A ClickUp 4.0 funkciói teljesen új értelmet adnak a digitális csapattársak fogalmának.

A ClickUp Brain mindig rendelkezésre álló termelékenységi asszisztensként működik, készen áll feladatok létrehozására, dokumentumok megfogalmazására, beszélgetések összefoglalására és kérdések megválaszolására, amikor csak szükséged van rá.

Ezek mellett vannak még az Ambient AI Agents: intelligens asszisztensek, akik tudják, mikor kell segíteniük, anélkül, hogy megkérnék őket. Ezek a testreszabható, autonóm segítők a háttérben futnak, proaktívan küldenek projektfrissítéseket, válaszolnak a csevegési kérdésekre, és elvégzik az ismétlődő munkákat abban a pillanatban, amikor szükség van rájuk, nem pedig akkor, amikor eszedbe jut, hogy delegáld őket.

Az eredmény egy olyan munkakörnyezet, ahol a felesleges munkák eltűnnek, az információk azonnal áramlanak, és a csapatod szabadon összpontosíthat a nagy hatással bíró, stratégiai munkára.

Termelékenységi asszisztens: A ClickUp Brain Önnel együtt dolgozik, és több mint 500 különböző munkafolyamat végrehajtására alkalmas.

AI parancssor: Csak írja be a szóköz karaktert, hogy bármelyik megjegyzésből megnyissa az új AI parancssort, és kontextusfüggő műveleteket hajtson végre, például feladatot hozzon létre a szál összes részletével, releváns választ fogalmazzon meg, vagy összefoglaljon egy hosszú beszélgetési szálat.

Több AI-modell: Közvetlenül kommunikálhat a ChatGPT, Claude, Gemini és más modellekkel, valamint hozzáférhet prémium modellekhez és valós idejű webes kereséshez, mindezt egyetlen felületről.

Élő válaszok ügynöke: Amikor valaki kérdést tesz fel a ClickUp Chatben, az élő válaszok ügynöke automatikusan beavatkozik és választ ad, így nincs szükség emberi beavatkozásra.

Egyedi AI-ügynökök a munkához: Készítsen saját ügynököket úgy, hogy azokat a ClickUp munkaterületén vagy a csatlakoztatott alkalmazásokban található egyedi kiváltó eseményekhez és tudásforrásokhoz rendeli.

Automatikus projektfrissítések: Állítson be ügynököket, akik gondoskodnak az állapotfrissítésekről, és kapjon részletes napi vagy heti jelentéseket Önnek vagy csapatának bármely listáról, feladatról vagy csevegésről.

💫 Hozza el a ClickUp legjobb funkcióit asztali számítógépére/PC-jére a Brain MAX önálló AI szuperalkalmazással ! A ClickUp parancsközpontja : Azonnal megtalálhatja a feladatokban rejtett kontextust, előhívhatja a dokumentumokat, és valós időben kaphat frissítéseket a projektekről, bárhonnan.

Kérdezzen bármit a legjobb AI modellektől : Dolgozzon a GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet és más modellekkel anélkül, hogy előfizetéseket kellene váltogatnia.

Keresés a csatlakoztatott alkalmazásokban : Keresse meg a rejtett fájlokat és találjon gyorsan válaszokat, ne pazarolja többé az idejét a Google Drive vagy a szálak átkutatásával.

Mélyreható webes keresés : Az AI-alapú elemzés és a megbízható, egyértelmű hivatkozások segítségével a több órás kutatást percek alatt elvégezheti.

A Talk to Text segítségével négyszer többet tudsz elvégezni: Te beszélsz, az AI pedig gépel és szerkeszt! Használd az AI által finomított diktálást bármely alkalmazásban, személyre szabva az igényeidhez.

Személyes listák: A saját teendőlistád, pontosan úgy, ahogy neked kell

A ClickUp 4.0 személyes listái lehetővé teszik, hogy a munkaterületen belül egy privát listán keresztül szervezze és kövesse nyomon személyes feladatait. Ezek egyfajta gyűjtőfelületként működnek, ahol központosíthatja prioritásait.

Szemléltesse személyes listáját a saját módján: Válasszon kedvenc ClickUp nézetéből, például listanézetből vagy táblanézetből.

Szervezze meg projektjeit, ötleteit és teendőit: Tervezze meg napját, kövesse nyomon céljait és kezelje munkaterhelését, mindezt a ClickUp-on belül, a saját dedikált felületén.

Feladatok más listákból való behozatala: Gyorsan hozza át a feladatokat a személyes listájába, hogy könnyebben hozzáférhessen és kezelhesse őket.

A ClickUp új korszaka: Kézművesség, minőség és teljesítmény

A ClickUp 4.0 célja, hogy minden interakció könnyedén és minden munkafolyamat villámgyorsan menjen. A különbséget már az első kattintások után észreveszi. Minden részletet gondosan kidolgoztunk, hogy gyorsabban haladjon, koncentrált maradjon, és soha ne lassítsák le az eszközei.

Azonnali feladatnézetek: A fejlett gyorsítótár azonnal betölti a feladatokat – várás nélkül kezdhet el dolgozni.

Villámgyors élmény: A 4.0 verzióban minden kattintás drámaian gyorsabbnak tűnik. Jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre a lista nézet, a táblázat nézet, a hierarchia és az egyéni mezők sebességének javítása érdekében.

Akár 300%-kal gyorsabb Gantt-diagramok: Kedvenc funkciói gyorsabbak és érzékenyebbek, mint valaha.

A betöltési idő jelentős javulása: Az 500 feletti feladatot és automatizálást tartalmazó nagy nézetek most már akár 30-szor gyorsabban dolgozzák fel a műveleteket, a 30 másodperces várakozási idő mindössze egy másodpercre csökkent.

Több mint 40%-kal gyorsabb: A teljes 4.0-s élmény több mint 40%-kal gyorsabb, mint a 3.0-s verzió.

Zökkenőmentes navigáció: A nagyobb teljesítmény és a több funkció ellenére a felület tiszta és rendezett.

Mi jön legközelebb a ClickUp 4.0-ban?

Itt van, amin jelenleg dolgozunk, és amit a következő hetekben készülünk kiadni.

Almappák (BETA): Részletes szintű szervezés

Örömmel teljesítjük a közösség egyik legfontosabb kérését: a mappák egymásba ágyazásának lehetőségét! Mostantól a munkaterületet mappákba rendezheti, és minden olyan hatékony funkciót használhat, amelyet a mappáinktól elvár. Gondoljon csak a felülről lefelé irányuló jelentésekre, a testreszabható nézetekre, az örökölt jogosultságokra és még sok másra.

Feladat típus szerinti egyéni mezők (BETA): Maximális rugalmasság, nulla információvesztés

Kövesse nyomon pontosan, mi fontos az egyes munkatípusoknál. A feladat típus szerinti egyéni mezők lehetővé teszik az adatmezők adott munkafolyamatokhoz való igazítását, így minden csapat megkapja a számára szükséges kontextust, anélkül, hogy a többieket apró részletekkel terhelné.

A munka jövője, ma megvalósítva

A ClickUp 4.0-val a munka végre könnyedén megy. Minden feladat, minden munkafolyamat, minden beszélgetés mostantól egyetlen, rendkívül intuitív munkaterületen zajlik.

A különbséget már az első alkalommal érezni fogja, amikor megnyitja az oldalsávot, amikor először feltesz egy kérdést a Brainnek, amikor a csapata először lép át az ötletből a megvalósításba, anélkül, hogy bármi is elmaradna.

Ez történik, amikor a teljesítmény találkozik a lehetőségekkel, és az egész vállalat egységesen mozog.

A labirintus eltűnt. Üdvözöljük a konvergencia korszakában. Üdvözöljük a ClickUp 4. 0-ban!