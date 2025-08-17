10 ingyenes Notion edzés sablon a fitnesz célok nyomon követéséhez

Álmodsz. Tervezesz. Elérsz. Lesznek akadályok. Lesznek kételkedők. Lesznek hibák. De kemény munkával, hittel, önbizalommal és magadban és a körülötted lévőkben való bizalommal nincsenek határok.

Álmodsz. Tervezesz. Elérsz. Lesznek akadályok. Lesznek kételkedők. Lesznek hibák. De kemény munkával, hittel, önbizalommal és magadban és a körülötted lévőkben való bizalommal nincsenek határok.

Ha unod már, hogy az edzéseid rögzítéséhez különböző alkalmazások és félig kitöltött jegyzetfüzetek között kell váltogatnod, akkor valószínűleg nem vagy egyedül. Hogyan oldhatod meg ezt a problémát? Akár egy egyszerű 3 napos edzésprogramot követel, akár az egész héten át erő-, kardió- és mobilitási gyakorlatokat végez, a megfelelő sablon segít megszervezni az edzéseidet és könnyedén nyomon követni az előrehaladásodat.

Használja a Notion edzés sablonját, amely mindent – gyakorlatokat, ismétlést, pihenőnapokat és a haladás nyomon követését – egy áttekinthető felületen szervez meg.

A kezdőknek a „3-3-3 szabály” lehet hasznos, míg a tapasztaltabb súlyemelők inkább a felső/alsó vagy a push-pull-leg felosztást választják. Akár így, akár úgy, fitneszcéljaidnak nem kell elvészniük a rendetlenségben.

Olvass tovább, hogy többet tudj meg az ingyenes Notion edzés sablonokról, amelyek az egész fitnesz utazásodat támogatják. Ezenkívül fedezd fel a ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás remek alternatív edzés sablonjait!

🔎 Tudta? Az Apple App Store egyik első fitnesz-nyomkövető alkalmazása a „Fit Phone” nevet viselte!

Mi teszi jóvá egy Notion edzés sablont?

Egy jó Notion edzés sablon segít az edzések naplózásában, az előrehaladás nyomon követésében és az edzésprogram következetes végrehajtásában. A sablonnak világosan és könnyen frissíthető módon kell lefednie a fitneszprogramod minden alapvető területét.

Heti ütemterv elrendezés: Keressen olyan sablonokat, amelyek a hétre osztják el az edzéseket, így könnyebben betarthatja a strukturált edzésprogramot 💪

Izomcsoportok megjelölése: Válassza ki azokat a Notion edzés sablonokat, amelyek az izomcsoportok szerint kategorizálják a gyakorlatokat, hogy kiegyensúlyozott edzést biztosítsanak 🏋️

Gyakorlatkönyvtár : Keress egy sablont, amely tartalmazza a legfontosabb mozdulatokat, utasításokkal és formára vonatkozó tippekkel 💪

Edzésnapló: Válasszon olyan sablonokat, amelyek minden edzéssorozatot, ismétlést és súlyt rögzítenek, hogy nyomon követhesse az idővel elért eredményeket 🏋️

Haladás ellenőrzése: Válassza a Notion edzés sablonjait, amelyek testméretek, PR-ek vagy fotók számára külön szakaszokat tartalmaznak, hogy nyomon követhesse a változásokat 💪

Pihenőnapok nyomon követése: Válasszon egy Notion edzés sablont, amely segít megtervezni a pihenőnapokat, hogy ne edzzen túl sokat és ne veszítse el a lendületét 🏋️

Étkezés-tervezés szakasz: Válasszon olyan sablonokat, amelyek segítik az edzéscéljainak elérését 💪

Másolható sablonblokkok: Használj olyan sablonokat, amelyekkel könnyedén lemásolhatod a rutinokat anélkül, hogy minden héten újra be kellene írnod az adatokat 🏋️

Integráció a szokások nyomon követőjével: Helyezd előtérbe azokat a Notion edzés sablonokat, amelyek szinkronizálják az edzéseket a napi szokásokkal, hogy állandó maradjon a teljesítményed 💪

🧠 Érdekes tény: A „smart band” piac 2024 és 2029 között várhatóan 2,4 milliárd dollárral fog növekedni, ami a globális bevételek közel 28%-os emelkedését jelenti.

10 ingyenes Notion edzés sablon a fitnesz céljaid eléréséhez

A Notion segítségével könnyedén strukturálhatja edzésprogramját – ha a megfelelő sablont használja. Íme 10 Notion edzés sablon, amelyek mindenre kiterjednek, az erőnléti edzések felosztásától a táplálkozási naplókig.

1. Notion 21 napos egészséges étkezési kihívás sablon

via Notion

A Notion 21 napos egészséges étkezési kihívás sablon a strukturált étkezésre és a folyadékbevitel nyomon követésére összpontosít, hogy javítsa az energiaszintet, a gondolkodás tisztaságát és a fizikai eredményeket. Ez a Notion edzés tervező sablon nem csak az edzésekről szól, hanem arról is, hogy mi adja az energiát hozzájuk.

A sablon végigvezeti Önt egy 3 hetes étkezési naplózási folyamaton, amely hangulat- és haladáskövetést is tartalmaz a további támogatás érdekében. A diagramok reagálnak a viselkedésére, így könnyen nyomon követheti a haladást anélkül, hogy a számok megszállottjává válna.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Naponta rögzítsd étkezéseidet és folyadékbeviteledet egy áttekinthető irányítópulton

Dinamikus grafikonok segítségével figyelje nyomon a feldolgozott cukor bevitelét

Gondolkodjon el étkezési szokásain a beépített naplóbejegyzések segítségével

Kapcsolja össze a táplálkozást az energia- és hangulatmintákkal

Ideális: mindenkinek, aki komolyan veszi a táplálkozást és az étkezés tervezését a Notion alkalmazásban , és ezzel javítani szeretné edzésprogramját.

💡 Profi tipp: Ha azonban elakad a gondolkodás: „Mire koncentráljak ma?”, akkor a ClickUp Brain segít. A Brain segítségével a szélesebb körű fitnesz céljaid alapján készítheted el a napi tervedet. Például megkérheted, hogy készítsen egy 4 napos edzésprogramot, vagy bontsa le a mobilitási gyakorlatokat napi alfeladatokra.

2. Notion egészségügyi és kalóriaszámláló (CICO) sablon

via Notion

A Notion Health and Calories Tracker (CICO) sablon egyszerű napi és heti naplózási rendszerrel segít a dolgok szervezésében, amely megmutatja, hogy a bevitt kalóriák mennyire felelnek meg a céljaidnak.

Nincs beépített ételadatbázis, ami valójában gyorsabbá teszi a használatát, ha már ismeri a makróit, vagy külső kalkulátort használ. Tiszta, matematikai alapú és a hatékonyságra lett tervezve. A műszerfal automatikusan frissül a képletek segítségével, így mindig tudni fogja, hol tart a nap végén.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Naponta rögzítsd az étkezéseidet és a kalóriákat anélkül, hogy rendetlenséget okoznál

Állítson be heti bevitel célokat, és figyelje a trendek változását!

Figyelje a súlyváltozásokat heti naplóval

Használjon képletalapú rendszert a nyomon követési idő csökkentésére

Ideális: Azok számára, akik minimalista kalóriaszámlálót keresnek, amely a fogyásra vagy hízásra összpontosít, felesleges zavaró tényezők nélkül.

📮 ClickUp Insight: Az egészség és a fitnesz a legfontosabb személyes célok a felmérésünkben résztvevők számára; azonban 38% bevallja, hogy nem követi következetesen a fejlődését. 🤦 Ez egy nagy szakadék a szándék és a cselekvés között! A ClickUp segíthet Önnek a fitneszprogramjának fejlesztésében a speciális szokáskövető sablonokkal és ismétlődő feladatokkal. Képzelje el, hogy könnyedén kialakíthatja ezeket a rutinokat, naplózhatja minden edzését, és fenntarthatja a meditációs sorozatát. 💫 Valódi eredmények: A ClickUp felhasználói a termelékenységük kétszeres növekedéséről számolnak be, mert a pályán maradás azzal kezdődik, hogy valóban látjuk a pályát.

3. Notion 75 Soft Challenge sablon

via Notio n

A Notion 75 Soft Challenge Template azoknak készült, akik a kaotikus életmód helyett a következetességet keresik. A 75 Soft Challenge programhoz tervezett sablon strukturált, mégis rugalmas elrendezéssel segít kialakítani a napi edzés, folyadékbevitel, olvasás és táplálkozás fegyelmezett rendszerét.

A tiszta, testreszabható irányítópultot úgy tervezték, hogy napi ellenőrzőlistákkal és heti reflexiókkal segítse Önt a felelősségvállalásban. Nem csak az edzésről van szó, hanem olyan szokások kialakításáról, amelyek támogatják az Ön fitnesz útját.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Naponta rögzítsd az edzéseket, étkezéseket, folyadékbeviteledet és olvasási szokásaidat!

Kövesse nyomon a súlyát, a lépéseit és a célok elérését egyetlen irányítópulton

Heti visszajelzésekkel javítsd gondolkodásmódodat és motivációdat!

Maradjon következetes a minimalista, vizuális edzésnaplóval

Ideális: bárkinek, aki elkötelezett egy strukturált szokásépítő terv mellett, amely ötvözi a fitneszt, a táplálkozást és a mentális fókuszt – mindezt a Notionon belül.

4. Notion súlycsökkentő napló – Testátalakító sablon

via Notion

Kifejezetten a fogyáshoz kifejlesztett Notion Weight Loss Tracker – Body Transformation Template (Notion fogyáskövető – testátalakítási sablon) tiszta felületet biztosít a célok kitűzéséhez, a napi súly rögzítéséhez, a változások vizuális nyomon követéséhez, valamint a haladás fotóinak és heti statisztikáinak segítségével a lendület fenntartásához.

A Notion beépített grafikonjait használja, hogy az Ön által bevitt adatokat vizuális motivációvá alakítsa, így segítve Önt abban, hogy minden részletet aprólékosan figyelemmel kísérve is a helyes úton maradjon.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Ossza fel fogyási célját napi és heti célokra

Jegyezze fel testméreteit, súlyát és a fejlődésről készült fotókat egy helyen

A Notion automatikusan generált grafikonjaival azonnal megtekintheti a trendeket.

Csökkentse a túlterheltséget az egérkattintással történő naplózással a Notion gombokkal.

Ideális: azoknak a felhasználóknak, akik komolyan veszik a haladás nyomon követését vizuális formátumban, különösen azoknak, akik a fogyásra és a testösszetétel változására koncentrálnak.

5. Notion edzés → Tervező + Nyomkövető sablon

via Notion

A Notion edzés → tervező + nyomkövető sablon olyan Notion edzés sablon, amely három különböző alkalmazást helyettesít. Egyetlen irányítópulton egyesíti az izomcsoportok nyomon követését, az előrehaladás naplózását és a felosztott tervezést.

Akár push/pull/legs edzést végez, akár egyedi hibrid edzést, ez az elrendezés teljes ellenőrzést biztosít anélkül, hogy túlbonyolítaná a dolgokat. Tartalmazza továbbá a testméretek rögzítésére, a statisztikák elemzésére és az edzésszerkezet idővel történő finomítására szolgáló szakaszokat is.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Szervezze meg edzéseit szakaszok, napok és célzott izomcsoportok szerint!

Rögzítsd a sorozatokat, az ismétlést és a súlyt egy részletes edzésnaplóban!

Rögzítse testméreteit, hogy összehasonlíthassa az előtte-utána statisztikákat

Elemezze az edzés gyakoriságát és mennyiségét az idő függvényében

Ideális: Azoknak az emelőknek, akik egy adat alapú edzés tervezőt keresnek, amely minden alapot lefed – az edzés felosztásától az izomcsoportok nyomon követéséig és a fizikai statisztikákig.

🧠 Érdekesség: A fitnesz-nyomonkövető karkötők piaca 2024-ben 22,8 milliárd dollár értékű lesz, és ezeknek a felhasználóknak sokan szinkronizált sablonokra vagy alkalmazásokra támaszkodnak, hogy manuálisan rögzítsék edzéseiket, étkezéseiket és előrehaladásukat.

6. Notion súlykövető sablon

via Notion

A Notion súlykövető sablon egyszerűen működik: kövesse nyomon a súlyát, rögzítse a méréseit, és figyelje meg, hogyan változik a teste az idő múlásával. Valósítsa meg teljes potenciálját a fejlődésről készült fotók és a bevitt mérési adatok segítségével, így a sablon nem csak a mérlegen látható számoknál hasznosabbá válik.

Ha nincs szüksége átfogó edzéstervre, és egyértelmű eredményeket szeretne látni, ez a sablon pontosan megfelel az Ön igényeinek.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Adja meg napi vagy heti súlyát kilogrammban vagy fontban

Töltsd fel a tested fejlődését bemutató fotókat egy irányítópulton

Rögzítsd a mérési eredményeket, például a derék-, mellkas- és csípőméretet

Hasonlítsa össze az időbeli változásokat egyszerű vizuális ábrázolásokkal

Ideális: Mindenkinek, aki a súlyának nyomon követésére koncentrál – függetlenül attól, hogy fogyni vagy hízni szeretne – és egy egyszerű rendszert szeretne a Notionon belül.

💡 Profi tipp: Használjon emojikat vagy színkódokat az edzés intenzitásának jelölésére. Jelölje meg a könnyű, közepes és nehéz edzésnapokat különféle szimbólumokkal vagy színcímkékkel. Ez gyors vizuális visszajelzést ad, és a sablon kevésbé tűnik táblázatnak.

7. Notion Súlycsökkentési út sablon

via Notion

A Notion Track Your Weight Loss Journey Template (Notion Súlycsökkentési útja sablon) csak a legfontosabbakra koncentrál – súly, kalóriák, edzések és a haladás nyomon követése –, és úgy van összeállítva, hogy kezelhető és motiváló legyen.

Azok számára készült, akik szeretnék betartani a rutinjukat anélkül, hogy eltévednének a mérőszámok között. A felépítése tiszta és minimalista, így a naplózás frissítése nem tehernek, hanem szokásnak tűnik.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Naponta jegyezze fel testsúlyát és kalóriabevitelét

Állítson fel egyszerű célokat, és kövesse nyomon azokat támogató szokásait!

Az edzés rendszerességének áttekintése egy pillanat alatt

Kövesse nyomon az általános előrehaladást vizuális jelölőkkel

Ideális: mindenkinek, aki egyszerű és hatékony fitnesz-nyomkövetőt szeretne, amely segít a hosszú távú fogyásban, anélkül, hogy zavaró lenne.

📚 Olvassa el még: Hogyan állítsunk napi célokat a személyes termelékenység érdekében

8. Notion étrend- és étkezés-tervező | Makro-nyomkövető sablon

via Notion

A Notion Diet & Meal Planner | Macro Tracker Template lehetővé teszi, hogy konkrét kalória- és makro célokat állítson be, majd az összegeket automatikusan kiszámító, összetevő-szintű bevitelek alapján állítsa össze ételeit.

Ez egy egyszerű makrószámológép, amely étkezés-tervező eszközzel van összekapcsolva. Adjon hozzá egy étkezést, nézze meg az azonnal frissülő statisztikákat, és valós időben módosítsa az adagokat. Van egy külön bevásárlólista nézet is, hogy a bevásárlás is összhangban legyen a tervével.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Készítsen ételeket egyedi összetevő-adatbázis segítségével, makrókkal

Kövesse nyomon a napi fehérje-, szénhidrát-, zsír- és teljes kalóriabevitelt

Hozzon létre egy dinamikus bevásárlólistát, amely kapcsolódik a tervéhez

Kövesse nyomon táplálkozási céljait, és állítsa be étkezéseit útközben

Ideális: Mindenkinek, aki egyszerűsíteni szeretné az étkezés tervezését, miközben továbbra is a makro- és kalóriabevitelre koncentrál.

🧠 Érdekesség: A Fitbithez hasonló fitneszkövetők 2023-ban 6,6 millió darabot adtak el, de még mindig szükség van egy kiegészítő alkalmazásra vagy sablonra, hogy a nyers adatokat megvalósítható fitnesztervvé alakítsák.

9. Notion egészségügyi és szokáskövető sablon

via Notion

A Notion Health & Habit Tracker Template (Notion egészségügyi és szokások nyomon követő sablon) úgy lett kialakítva, hogy segítsen naponta rögzíteni a rutinjait, gyógyszereit és tüneteit, miközben nyomon követi, mi működik az idő múlásával. Az egészségügyi szokásait helyezi előtérbe, anélkül, hogy elárasztaná az extrákkal.

A sablon az egyszerűségre törekszik, így könnyen és következetesen frissíthető. Különösen hasznos, ha egyszerre foglalkozik mentális és fizikai egészségügyi rutinokkal, és szeretné tisztán megérteni, hogy a szokások hogyan járulnak hozzá az általános jólléthez.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Figyelje nyomon napi egészségügyi szokásait egy vizuális állapotnézettel

Kövesse nyomon a gyógyszerek szedését és a tüneteket hetekig

Figyelje a szokások következetességét a beépített statisztikák segítségével

Hangolja össze a mindennapi rutinokat a tágabb egészségügyi célokkal

Ideális: azok számára, akik fitneszprogramjukat wellness- vagy egészségügyi céljaikkal együtt kezelik, és akik egy könnyen használható rendszert keresnek a szokásaik nyomon követéséhez a Notion alkalmazásban.

📚 Olvassa el még: Hogyan készítsünk szokáskövetőt a személyes siker érdekében

10. Notion súlykövető sablon

via Notion

A Notion súlykövető sablon a követést a legszükségesebb elemekre redukálja: heti napló, havi áttekintés és tiszta vizuális elemek. Csak adja meg a heti súlyát, és a sablon segít felismerni a trendeket és felelősségteljesen követni a fejlődést.

A sablon ideális hosszú távú használatra, függetlenül attól, hogy fogyni, izmosodni vagy formában maradni szeretne. Ezenkívül a szerkezete tiszta, megismételhető és úgy van kialakítva, hogy ösztönözze a szokások kialakítását.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Heti rendszerességgel jegyezze fel a súlyát a hosszú távú következetesség érdekében.

Kövesse nyomon a haladást hónapról hónapra a rendszerezett bejegyzésekkel

A tiszta vizuális formátummal könnyen észreveheti az ingadozásokat.

Maradjon koncentrált a céljaira az egyszerűsített kialakításnak köszönhetően

Ideális: azoknak a felhasználóknak, akik strukturált, kevés karbantartást igénylő súlykövető eszközt szeretnének, amely támogatja a következetes naplózást és a valódi előrehaladást a Notionon belül.

A Notion edzés sablonok korlátai

Bár a Notion edzés sablonok sokoldalúak, néhány korlátozás befolyásolja, hogy mennyire jól működnek dedikált edzésnaplóként vagy fitnesztervezőként:

Nincs automatikus edzésidőzítő: Naplózhatja a sorozatokat és a pihenőidőket, de nincs beépített időzítő, amely figyelmeztetné, amikor ideje továbblépni a következő sorozatra, ezért ehhez külön alkalmazásra lesz szüksége.

A mobil eszközökön az edzés közben lassulás tapasztalható: a telefonokon a nagyobb adatbázisok és kapcsolók lassan töltődhetnek be, vagy a munkamenet közben lefagyhatnak.

Nincs natív fitneszintegráció: A Notion nem szinkronizálódik az Apple Health, a Google Fit vagy a viselhető eszközökkel, így a lépésszám, az elégetett kalóriák vagy a pulzusszám adatai nem importálhatók automatikusan.

A diagramok kézi beállítást vagy finomhangolást igényelnek: Bár a vizuális nyomon követés lehetséges, gyakran egyedi képletekre és összekapcsolt adatbázisokra van szükség, amelyek nem kezdőbarátok és apró hibák miatt megszakadhatnak.

Korlátozott offline funkcionalitás: Ha olyan edzőteremben van, ahol gyenge a jel, előfordulhat, hogy a szerkesztések nem szinkronizálódnak megfelelően vagy nem jelennek meg élőben, ami megzavarhatja a naplózási rutinját.

7 alternatív Notion sablon, amely segít a fitnesz útján

Ha a Notion automatizálási, integrációs vagy mobil teljesítményének hiánya visszatartja Önt, akkor a ClickUp alternatív edzés sablonjai személyre szabottabb funkciókat kínálnak, amelyek extra manuális erőfeszítés nélkül támogatják fitnesz céljait.

1. ClickUp edzésnapló sablon

Ingyenes sablon letöltése Naplózza edzéseit, ismétléseit és előrehaladását a ClickUp edzésnapló sablonjával!

A Notionban az edzések nyomon követése gyakran új adatbázisok kézi létrehozásával és formázásával jár. A ClickUp edzésnapló sablon egy egyszerűbb és interaktívabb megoldás, ahol minden edzésbejegyzés automatikusan feladattá alakul, olyan egyéni mezőkkel, mint az ismétlések száma, a sorozatok száma, a súly és az időtartam. Ez lehetővé teszi a fejlett szűrést, a haladás nyomon követését és a heti összefoglalók készítését – mindezt egy központi irányítópulton.

A felhasználók az edzések típusai szerint (pl. erő, kardió, rugalmasság) rendezhetik a bejegyzéseket, célok szerint (pl. állóképesség, zsírégetés) címkézhetik az edzéseket, és a beépített naptárnézetekkel nyomon követhetik a rendszerességet. A statikus sablonokkal ellentétben ez az edzésnapló-sablon teljesen dinamikus, támogatja az ismétlődő edzéseket, a formanyomtatványok feltöltését és a teljesítményjegyzetek rögzítését.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Állíts be emlékeztetőket és ismétlődő feladatokat a következetes edzés szokások érdekében.

Naplózza az egyes gyakorlatokat olyan mutatókkal, mint a sorozatok száma, a súly és az időtartam.

Szervezze meg edzéseit olyan állapotcímkékkel, mint „Befejezett”, „Kihagyott” és „Teendők”.

Váltson a naptár, tábla vagy lista nézetek között, a munkafolyamatától függően.

Ideális: Fitneszrajongók és edzők számára, akik nyomon követik a napi edzéseket és az időbeli fejlődést.

Íme, mit mondott Siobhan Wheelan, az SDW Consulting igazgatója és hitelesített ClickUp-tanácsadója a ClickUp-sablonok használatáról:

A ClickUp megváltoztatta csapatunk munkamódszerét, egyetlen megbízható információforrást biztosítva, amely összehangolja csapatunkat és biztosítja, hogy céljainkra koncentráljunk. A sablonok és automatizálások használata, valamint a munkafolyamatok megfelelő beállítása hatalmas változást hozott a hatékonyság és a kommunikáció terén.

A ClickUp megváltoztatta csapatunk munkamódszerét, egyetlen megbízható információforrást biztosítva, amely összehangolja csapatunkat és biztosítja, hogy céljainkra koncentráljunk. A sablonok és automatizálások használata, valamint a munkafolyamatok megfelelő beállítása hatalmas változást hozott a hatékonyság és a kommunikáció terén.

2. ClickUp 75 Hard Wellness Challenge sablon

Ingyenes sablon letöltése Építsd fel a kitartást és a mentális erőt a ClickUp 75 Hard Wellness Challenge segítségével!

A 75 Hard kihívás teljesítése komoly kitartást igényel, és a ClickUp megkönnyíti ennek elérését. A ClickUp 75 Hard Wellness sablon napi ellenőrzőlistákat tartalmaz az összes kihívási kritériumhoz: két edzés, olvasás, vízfogyasztás, étrend betartása és a haladás fotói. A Notion merev tábláival ellentétben ez a beállítás automatizálást, értesítéseket és mobilbarát nyomon követést tesz lehetővé.

Minden nap egy feladatként van felépítve, beépített alfeladatokkal, szokások nyomon követésével és vizuális sorozatszámlálóval. Az egyéni mezők lehetővé teszik, hogy rögzítsd gondolataidat, táplálkozásodat és személyes sikereidet, míg az állapotok segítségével könnyen láthatod a sorozataidat és a hiányzásaidat. Minden úgy van megszervezve, hogy előre haladhass anélkül, hogy letérnél a pályáról.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Kövesse nyomon a teljesítési arányokat, az időnaplókat és a reflexiókat, hogy 75 napon át fegyelmezett maradjon.

Kövesse nyomon a kihívások statisztikáit és a teljesítés előrehaladását egy élő irányítópulton.

Állítson be napi feladatokat az edzések, az étrend és a gondolkodásmód terén, és használjon vizuális táblákat és Gantt-diagramokat a haladás nyomon követéséhez.

Használja a mobilalkalmazás értesítéseit, hogy bárhol is legyen, lépést tartson céljaival.

Ideális: Azok számára, akik a 75 Hard vagy hasonló holisztikus fitnesz kihívásoknak vetik alá magukat, amelyek napi rendszerességet igényelnek.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 63%-a sürgősség és fontosság szerint rangsorolja személyes céljait, de csak 25% szervezi azokat időkeret szerint. Mit jelent ez? Tudja, mi a fontos, de nem feltétlenül tudja, mikor fontos. ⏳ A ClickUp Brain mesterséges intelligenciájával továbbfejlesztett ClickUp Goals egyértelművé teszi ezt a folyamatot. Segít a nagy célokat időhöz kötött, megvalósítható lépésekre bontani. A ClickUp Brain intelligens javaslatokat ad az ütemtervekhez, és valós idejű haladás-frissítésekkel és automatikus állapotváltozásokkal tartja Önt a pályán, ahogy a feladatokat teljesíti. 💫 Valódi eredmények: A felhasználók a ClickUp-ra való áttérés után kétszeres termelékenységnövekedésről számolnak be.

3. ClickUp napi cselekvési terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Maradjon motivált, és érje el céljait a ClickUp napi cselekvési tervével!

A ClickUp napi cselekvési terv sablonja nem csak feladatkezelésre szolgál – ez egy praktikus eszköz mindenki számára, aki strukturálni szeretné napi edzésprogramját. Noha nem kifejezetten edzésre készült, ötvözi a szokások nyomon követését az időblokkos ütemezéssel, így ismétlődő keretrendszert hoz létre az edzések, étkezések, regeneráció és gondolkodásmód gyakorlásához.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Tervezze meg napját szakaszokra bontva: edzések, étkezések, koncentrációs blokkok és regeneráció.

Kövesse nyomon a napi eredményeket és az ismétlődő egészségügyi rutinokat egyetlen irányítópulton

Értesítéseket kaphat olyan feladatokról, mint a nyújtás, a naplózás vagy a fehérjebevitel.

Építsen ki hosszú távú fegyelmet strukturált ellenőrzésekkel és szokáspontszámokkal!

Ideális: Azok számára, akik strukturált napi wellness-rutint vagy személyes fitneszfejlesztést folytatnak.

➡️ További információ: Ingyenes önellátási terv sablonok

4. ClickUp személyes fejlesztési terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Állítson fel célokat és kövesse nyomon fejlődését a ClickUp személyes fejlesztési tervével!

A ClickUp személyes fejlesztési terv sablonja ideális a hosszú távú egészségügyi szokások, teljesítménycélok és mentális rugalmasság mérföldköveinek nyomon követéséhez. Míg a Notion felhasználók több, egymástól független adatbázist kezelhetnek, a ClickUp felhasználói egyetlen helyen követhetik nyomon a fitnesz, a gondolkodásmód, a tanulás és a célok elérésének előrehaladását.

Az olyan mezőkkel, mint a „Sikerek és eredmények” és a „Tanulási célok”, átfogó képet kaphat a fizikai teljesítményen túlmutató fejlődésről. Ez a sablon tartalmazza a hosszú távú terveket, a 30, 60 és 90 napos célokat, valamint a szokások kialakítását.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Szervezze meg gondolkodásmódját és wellness-reflexióit az edzésnaplóval együtt

Használja a felülvizsgálati ciklusokat, hogy idővel újra áttekintse és finomítsa a rutinokat.

Állítson be személyes fitnesz-, táplálkozási vagy mentális fejlődési célokat, és kövesse nyomon az előrehaladást mérföldkövek és negyedéves áttekintések segítségével.

Használja az „On Track” (Jó úton) vagy „Off Track” (Rossz úton) állapotfrissítéseket a tervek módosításához.

🔑 Ideális: Fitness-orientált felhasználók számára, akik a fizikai edzést szokásépítéssel, önreflexióval és céltervezéssel szeretnék összekapcsolni.

💡 Profi tipp: Kövesse nyomon a regenerálódását és alvását az edzései mellett. A regenerálódás ugyanolyan fontos, mint az ismétlések. Adjon hozzá egy egyszerű részt, ahol rögzítheti az alvási órákat vagy az izomláz mértékét, így könnyebben felismerheti, mikor kell lassítania, és mikor készen áll a keményebb edzésekre.

5. ClickUp személyes szokások nyomon követő sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon napi rutinját a ClickUp Personal Habit Tracker segítségével!

A ClickUp személyes szokáskövető sablon ideális a fenntartható egészségügyi rutinok kialakításához – legyen szó napi nyújtásról, lépésszám követéséről, hidratálásról vagy tudatosság gyakorlásáról. Edzéstervét játékosított irányítópulttá alakítja, ahol a szokások színekkel vannak jelölve, ütemezésre kerülnek és minden héten megjelennek.

A sablon világos vizuális elemeket, egyéni mezőket (például „10 000 lépés” és „64 uncia folyadék”) és egyszerű nyitott és teljes státuszokat használ, hogy segítsen nyomon követni a szokások következetességét anélkül, hogy túlbonyolítaná a folyamatot. A Notion sablonokkal ellentétben a ClickUp lehetővé teszi, hogy minden szokást ismétlődő feladatként rendeljen hozzá, automatizálást hozzon létre (például jutalomfeladatok vagy mérföldkő-kiváltók) és értékelje a betartást haladási diagramokkal.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Hozzon létre egy teljesen személyre szabott fegyelem-nyomkövetőt címkékkel és pontszámokkal

Állítsa be és kövesse nyomon napi egészségügyi vagy termelékenységi szokásait egyszerű kapcsolókkal

Vizualizálja az előrehaladást strukturált mezők, például a lépésszám vagy a vízfogyasztás segítségével.

Építsd ki és szervezd meg a mikrosokszokokat prioritás vagy kategória szerint, egyedi címkék segítségével.

Ideális: Azok számára, akik minimalista, rugalmas szokáskövetőt keresnek, hogy egészségügyi és wellness rutinjukat láthatóvá és ellenőrizhetővé tegyék.

6. ClickUp éves célok sablon

Ingyenes sablon letöltése Állítson be hosszú távú fitnesz célokat a ClickUp éves célok sablonjával!

A ClickUp éves célok sablonja átfogó tervezéshez készült. Bár általános célkövetéshez lett kifejlesztve, hosszú távú fitnesz célokhoz is jól használható, például maraton teljesítéséhez, súlycél eléréséhez vagy komplex edzésprogram elsajátításához.

Ez a sablon segít elérni az éves céljaidat azáltal, hogy azokat kezelhető feladatokra bontja, mérföldköveket állít fel, és több nézetben, többek között Gantt-diagramban és naptárban követi nyomon az előrehaladást. Nem csak az edzéseket rögzíted, hanem céltudatosan tervezel az évre.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Állítson be mérhető eredményekkel rendelkező éves fitnesz- vagy wellness-célokat!

Bontsa le céljait megvalósítható heti vagy havi feladatokra

Kövesse nyomon a mérföldköveket és a határidőket a Naptár és a Gantt nézetekkel.

Kövesse nyomon az előrehaladást és végezzen módosításokat a beépített irányítópultok segítségével.

Ideális: Célkitűző személyek számára, akik strukturált, negyedéves alapú tervezést preferálnak, hogy egész évben elkötelezettek maradjanak fitnesz útjuk iránt.

➡️ További információ: A legjobb szokáskövető alkalmazások

7. ClickUp napi cél sablon

Ingyenes sablon letöltése Végzelje el a rövid távú fitnesz feladatokat a ClickUp napi cél sablonjával!

A ClickUp napi cél sablonja tökéletes a napod mikro fitnesz célok köré történő felépítéséhez, és olyan eszközöket biztosít, amelyekkel koncentrált maradsz és nyomon követheted, ami igazán fontos – legyen az egy 20 perces edzés beiktatása, a folyadékbevitel figyelemmel kísérése vagy egy lépésszám-cél elérése.

A nagyobb egészségügyi célokat napi feladatokra bonthatja, nyomon követheti az elvégzett feladatokat, és a nap végén áttekintheti a feladatokat a beépített állapotok, például „Teendő”, „Áttekintve” és „Befejezve” segítségével. A lényeg, hogy láthatóvá tegye a kis sikereket, és minden bejegyzés egy nap edzéscéljaira, gondolkodásmódbeli sikerekre, táplálkozási célokra és mozgásnaplókra összpontosítson.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Határozzon meg mérhető napi célokat a fitnesz, a rutinok vagy a wellness terén!

Kövesse nyomon a haladást valós időben a Custom Fields és a statuses segítségével.

Rendezze feladatait és ötleteit olyan nézetekben, mint a Jegyzetek listája és a Napi jegyzetek.

A táblák vagy listák segítségével gyorsan áttekintheti és módosíthatja prioritásait.

Ideális: Azok számára, akik napi lendületet, fegyelmet és pozitív megerősítést keresnek edzésprogramjukban.

➡️ További információ: Ingyenes edzésnapló sablonok a fitnesz célok megtervezéséhez és nyomon követéséhez

Hozzon rendszert edzésprogramjába a ClickUp segítségével

A Notion sablonok remek kiindulási pontot jelentenek, különösen ha mindent egy helyen szeretne tartani – de ha több automatizálást, jobb mobil teljesítményt és feladat szintű ellenőrzést keres, akkor a ClickUp az a frissítés, amire a rutinjának szüksége van.

Akár edzéssorozatokat rögzít, táplálkozási tervet készít, vagy napról napra követi nyomon az előrehaladását, a ClickUp készen használható sablonokat kínál, amelyekkel a tervezés nem lesz többé találgatás. A szokások nyomon követésétől a hosszú távú célok kitűzéséig, a ClickUp úgy lett kialakítva, hogy ne csak a lendület, hanem a szándék is vezesse Önt.

Ha a célja az, hogy következetes, koncentrált és teljes mértékben összhangban legyen a fitnesztervével, a ClickUp rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyek segítenek elérni ezt a célt.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és változtassa meg edzésprogramját és edzéseit!