Ingyenes toborzási folyamat sablonok HR-csapatok és toborzók számára

Ha a toborzási folyamatot táblázatok, e-mailek és jegyzetek között kell nyomon követnie, az több problémát okoz, mint gondolná. Időt veszít az adatok átnézésével és az információk összehangolásával, ami néha a napjának akár 60%-át is kiteheti!

A tét nagy: minden késedelem azt jelenti, hogy a legjobb teljesítményű munkavállalókat elveszíted a gyorsabban reagáló versenytársak javára. És mi a rosszabb? A csapatod kiég a káosz miatt.

👀 Tudta? Egy pozíció betöltése átlagosan 47,5 napot vesz igénybe, és ez az idő jelentősen megnő, ha nincs egyértelmű folyamat vagy eszköz a jelöltek előrehaladásának nyomon követésére a különböző szakaszokban.

A toborzási folyamat sablonjának használatával kevesebb időt kell fordítania az adminisztrációra, és többet tud a kiemelkedő csapat felépítésére koncentrálni.

Ebben a bejegyzésben bemutatjuk azokat a sablonokat, amelyeket a legjobb HR-csapatok és toborzók használnak a toborzás felgyorsításához, a szervezettség fenntartásához és a minden érintett számára – a toborzótól a jelöltekig – zökkenőmentesebb élmény megteremtéséhez.

Mik azok a toborzási folyamat sablonok?

A toborzási folyamat sablonok strukturált eszközök, amelyek célja, hogy segítsék a HR-csapatokat, a toborzási vezetőket és a toborzókat a toborzási folyamat minden szakaszának vizualizálásában és kezelésében. Ezek egyetlen megbízható forrásként szolgálnak, amely a jelöltek útját követi nyomon a jelentkezéstől az ajánlatig, olyan egyértelmű, meghatározott szakaszokon keresztül, mint a szűrés, az interjú és a kiválasztás.

Tekintse őket plug-and-play munkafolyamatoknak: előre elkészített keretrendszert kap, amelyben testreszabható mezők találhatók a munkakörök, a jelöltek státusza, az interjú lépései, az értékelési megjegyzések és egyebek számára. Segítenek csökkenteni a manuális nyomon követést, összehangolni a csapatokat és biztosítani, hogy egyetlen jelölt se maradjon ki.

A toborzási folyamat sablonokat gyakran használják ATS (pályázók nyomon követési rendszer) vagy projektmenedzsment platformokon, például a ClickUp-on, hogy egyszerűsítsék a csapatok közötti együttműködést és a döntéshozatalt. Akár egy pozíciót tölt be, akár egy egész osztályt bővíti, ezek a sablonok segítenek egységesíteni a folyamatot, így nem kell minden alkalommal újból kitalálnia a kerekét, amikor új álláshirdetést tesz közzé.

Mi jellemzi a jó toborzási folyamat sablont?

A jó toborzási folyamat sablon tükrözi a felvételi folyamatot és alkalmazkodik a valós világ komplexitásához. Íme néhány elengedhetetlen funkció:

Tartalmazza a világosan megjelölt szakaszokat (például Forrás, Szűrés, Interjú, Felvétel), állapotkövetést, beépített automatizálásokat és riasztásokat, hogy minden zökkenőmentesen haladjon.

Átláthatóságot biztosít : Kik vannak a folyamatban? Mi a státuszuk? Hol vannak a szűk keresztmetszetek?

Jól működik a csapatod meglévő eszközeivel – legyen az naptár, visszajelzési űrlapok vagy interjú értékelőlapok –, így nem kell kétszer elvégezni ugyanazokat a feladatokat.

Támogatja az együttműködést, például kommentek vagy feladatkiosztások formájában, így mindenki naprakész marad.

A legfontosabb, hogy a toborzási folyamat sablonja könnyen használható és módosítható legyen, hogy a legjobb tehetségeket hatékonyan és magabiztosan tudja végigvezetni a toborzási folyamaton. Nincs két egyforma toborzási folyamat – és a csapata megérdemel egy olyan sablont, amely úgy működik, ahogy Ön dolgozik.

20 toborzási folyamat sablon a zökkenőmentes toborzáshoz

Egy jó toborzási folyamat sablon a toborzási folyamatot logikus szakaszokra bontja, például pályázatok áttekintése, interjúk, értékelések és végső kiválasztás, így egyszerűen nyomon követhető, hogy az egyes jelöltek hol tartanak. A beépített pontozási és összehasonlítási kritériumok megkönnyítik a jelöltek értékelését is.

Íme néhány sablon, amely ezeket a funkciókat kínálja a toborzási folyamat egyszerűsítéséhez:

1. ClickUp toborzási és felvételi sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp toborzási és felvételi sablonjával egyetlen helyen racionalizálhatja szervezetének teljes toborzási munkafolyamatát.

A ClickUp toborzási és felvételi sablon egy átfogó rendszer, amely egy helyen kezeli az állásajánlatokat, a jelöltek szakaszait és a felvételi csapat együttműködését.

A legjobb az egészben, hogy szorosan integrálódik a ClickUp Docs, Forms és Calendar nézetekkel, így a platformot elhagyása nélkül készíthetsz munkaköri leírásokat, gyűjthetsz jelentkezéseket és ütemezhetsz interjúkat.

Íme, miért fogja szeretni:

A sablon strukturált feladatállapotokkal rendelkezik, mint például „Visszajelzésre vár”, „Folyamatban” és „Zárva”, így könnyen nyomon követhetőek a jelöltek az első kapcsolatfelvételtől a végleges felvételig.

A jelöltek nevei mellett találhatóak az egyéni mezők, ahol tárolhatja az önéletrajz linkjeit, az interjú jegyzeteket és a toborzási vezető visszajelzéseit.

A beépített automatizálási funkciók segítenek a feladatok kiosztásában, a frissítések elküldésében és a folyamatok előrehaladásában.

👉🏼 Ideális: HR-csapatok és tehetségszerzési vezetők számára, akik szeretnék egységesíteni toborzási folyamatukat egy skálázható, megismételhető munkafolyamatba.

2. ClickUp interjúfolyamat-sablon

Ingyenes sablon letöltése Optimalizálja az interjúzási folyamatot, és gyorsan és pontosan értékelje a jelölteket a ClickUp interjúzási folyamat sablonjával.

A ClickUp interjúfolyamat-sablon segít Önnek minden pozíció és osztály számára egységes, megismételhető interjúfolyamatot kialakítani. Ez biztosítja az interjúztatók közötti összhangot és garantálja, hogy egyetlen lépés sem maradjon ki.

Íme, miért fogja szeretni:

A sablon az interjúzási folyamat minden szakaszát felvázolja, az első szűrőinterjúktól a végső panelinterjúkig.

Lehetővé teszi interjúztatók kijelölését, találkozók ütemezését és visszajelzések rögzítését valós időben.

A sablon többféle interjúformátumot támogat – telefonos, videós vagy személyes –, így az Ön szervezetének igényeihez igazíthatja.

Minden szakasz tartalmaz feladat sablonokat, amelyek megmutatják, mit kell előkészíteni, milyen kérdéseket kell feltenni és hogyan kell rögzíteni a visszajelzéseket. Az értékelési űrlapokat akár közvetlenül be is ágyazhatja a munkafolyamatba, így az értékelések egy helyen tárolódnak és könnyen összehasonlíthatók.

👉🏼 Ideális: Gyorsan növekvő vagy több csapatot foglalkoztató vállalatok számára, ahol az interjúk eltérése gyakori probléma.

3. ClickUp felvételi ellenőrzőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja ezt az egyszerű ellenőrzőlistát, hogy biztosan minden fontos témát és kérdést felvegyen a felvételi beszélgetés során.

A toborzás rengeteg mozgó elemet tartalmaz – álláshirdetések, jóváhagyások, interjúk, dokumentáció –, és ha egy lépést kihagy, az a legjobb tehetségek elvesztésével járhat. A ClickUp toborzási ellenőrzőlista sablon egy egyszerű, de hatékony eszköz, amely segít a teljes folyamatot szigorúan és átláthatóan lebonyolítani.

Íme, miért fogja szeretni:

A sablonhoz tartozik egy testreszabható feladatlista, amelybe olyan elemeket vehet fel, mint „A munkaköri leírás véglegesítése”, „Hirdetés feladása állásportálokon”, „Panelinterjú ütemezése” és „Ajánlatlevél elküldése”, mindegyikhez határidővel és felelőssel.

Mivel a ClickUp-ban, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazásban található, valós idejű nyomon követést, állapotfrissítéseket és emlékeztetőket kap, amelyek biztosítják, hogy minden időben elkészüljön.

👉🏼 Ideális: HR-szakemberek és toborzási vezetők számára, akik egy megbízható, megismételhető folyamatot szeretnének, hogy minden toborzás a terv szerint haladjon.

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse a jelöltek értékelését és kiválasztását, hogy gyorsabban tudjon felvenni új munkatársakat a ClickUp Hiring Candidates Template segítségével.

A ClickUp Hiring Candidates Template (Click Up jelöltfelvételi sablon) vizuális táblát biztosít az aktív jelöltek több pozícióra való felvételének kezeléséhez. Segítségével azonnal láthatja, ki melyik szakaszban tart, és mire kell figyelnie.

A Kanban-stílusú táblára épülő sablon segítségével könnyedén áthelyezheti a jelölteket egyik szakaszból a másikba (pl. „Telefonos szűrés” → „1. interjú” → „Döntés függőben”), miközben az önéletrajzuk, a jegyzetek és a visszajelzések minden kártyához csatolva maradnak.

Íme, miért fogja szeretni:

Rendezze a jelölteket szerep vagy toborzó szerint, és használjon egyedi címkéket, például „Gyorsított” vagy „Belső ajánlás”, hogy prioritásokat állítson fel.

Tegye a toborzást együttműködésen alapuló, átlátható folyamattá, csökkentve a státuszmegbeszélések és e-mail láncok számát.

👉🏼 Ideális: toborzók és felvételi csapatok számára, akik több nyitott pozícióval foglalkoznak, és vizuális, adatalapú módszert igényelnek a jelöltek összehasonlításához és a döntéshozatal felgyorsításához.

5. ClickUp felvételi kiválasztási mátrix sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp toborzási kiválasztási mátrix sablonjával objektíven rangsorolhatja a jelölteket, és adat alapú döntésekkel a legjobb tehetségeket veheti fel.

A ClickUp toborzási kiválasztási mátrix sablon objektivitást és átláthatóságot biztosít a jelöltek értékelési folyamatában. Ez a sablon lehetővé teszi, hogy testreszabható kritériumok alapján egymás mellett hasonlítsa össze a jelentkezőket, így magabiztosan hozhat adat alapú toborzási döntéseket.

Íme, miért fogja szeretni:

Értékelje a jelölteket készségeik, tapasztalatuk és a kultúrához való illeszkedésük alapján súlyozott kritériumok alapján.

Használja a vizuális mátrixot az összes jelentkező egyszerű összehasonlításához.

A megjegyzések lehetővé teszik a több érdekelt fél közötti együttműködésen alapuló visszajelzéseket.

Az exportálható jelentések megkönnyítik a vezetőséggel való megosztást vagy a megfelelőségi követelmények teljesítését.

👉🏼 Ideális: olyan csapatok számára, amelyek szeretnék kiküszöbölni az elfogultságot és biztosítani a jelöltek tisztességes, következetes értékelését.

6. ClickUp naptártervező sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp naptártervező sablonjával egy helyen kezelheti és szervezheti a toborzási feladatokat, találkozókat és eseményeket.

A ClickUp naptártervező sablon az ideális eszköz interjúk, bevezető képzések és toborzási események ütemezéséhez – mindezt egy helyen. A ClickUp intuitív naptára szinkronizálható a Google Naptárral és az Outlookkal, így elkerülhető a kettős foglalás, és mindenki ugyanazon az oldalon marad.

Íme, miért fogja szeretni:

Tervezze meg vizuálisan a teljes toborzási ütemtervet, hogy semmi ne maradjon el!

Könnyedén átütemezhet és prioritásokat állíthat be az interjúk, visszajelzési határidők vagy ajánlatok jóváhagyása feladatok naptárba való áthúzásával.

Állítson be emlékeztetőket és függőségeket a feladatok között (pl. interjú a visszajelzés előtt).

Színkódokkal jelölje meg a toborzási eseményeket osztály, toborzó vagy pozíció szerint.

👉🏼 Ideális: toborzók és felvételi csapatok számára, akiknek több változó elemet kell összehangolniuk az idővonalakon.

7. ClickUp Meetings sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Meetings Template segítségével szervezzen produktív megbeszéléseket, amelyek strukturáltak és eredményorientáltak.

A felvételi megbeszélések arról híresek, hogy homályosak vagy eltérnek a témától. A ClickUp Meetings Template segít gyorsabb és produktívabb beszámolók lebonyolításában, legyen szó jelöltértékelésről vagy heti folyamatfelülvizsgálatról.

Íme, miért fogja szeretni:

Előre elkészített napirendi pontok a strukturált beszélgetésekhez

Követő emlékeztetők a felelősségre vonhatóság biztosítása érdekében

Központi mappa, amelyben minden megbeszélésről feljegyzés található a jövőbeni referencia céljából

👉🏼 Ideális: olyan toborzási csapatok számára, amelyek hatékony, produktív toborzási megbeszéléseket szeretnének lebonyolítani, és soha nem szeretnék szem elől téveszteni a következő lépéseket.

💡 Profi tipp: Automatizálni szeretné a toborzási megbeszélések jegyzőkönyveit és jegyzeteket? Használja a ClickUp AI Notetaker alkalmazást. Ez egyértelműen megjelölt megbeszélésekkel és jól meghatározott teendőkkel ellátott megbeszélés-összefoglalót küld közvetlenül a ClickUp beérkező levelek mappájába. Hangfelvétel, leírás és összefoglalás a ClickUp AI Notetaker segítségével

8. ClickUp interjú-megbeszélés jegyzet sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp interjú-megbeszélés jegyzet sablonjával azonnal rögzítheti és megoszthatja a legfontosabb interjú-megjegyzéseket.

A ClickUp interjú-megjegyzés sablonja arra szolgál, hogy részletes, következetes visszajelzéseket rögzítsen a jelöltek interjúi során. Nincs többé szétszórt jegyzetek vagy elfelejtett benyomások – minden rendezett és hozzáférhető.

Íme, miért fogja szeretni:

Szabványosítsa az interjúkérdéseket és az értékelési kritériumokat

Rögzítse az interjúztató benyomásait és a jelöltek válaszait valós időben

Azonnali jegyzetek megosztása a toborzási csapattal a közös döntéshozatal érdekében

Készítsen kereshető archívumot az összes interjú jegyzetéből

👉🏼 Ideális: Interjúpanelek és toborzási vezetők számára, akik gyors, egyértelmű visszajelzést szeretnének kapni, amely segít jobb döntéseket hozni.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelő megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.

9. ClickUp értékelési űrlap sablon

Ingyenes sablon letöltése Gyűjts visszajelzéseket a jelöltek teljesítményéről a ClickUp értékelési űrlap sablonjával.

A ClickUp értékelési űrlap sablonja egységesíti a csapatod jelöltek értékelésének módját, így minden döntés ugyanazon kritériumok alapján történik, függetlenül attól, hogy ki vezeti az interjúkat.

Íme, miért fogja szeretni:

Az űrlapot teljes mértékben testreszabhatja a következőkkel:

Szerepkörspecifikus kompetenciák és értékelési skálák

Kötelező mezők a hiányos beküldések számának csökkentése érdekében

Legördülő menük, szövegdobozok és többválasztós opciók a strukturált adatbevitelhez

Zökkenőmentes integráció a ClickUp Tasks alkalmazással, hogy nyomon követhesse az interjúfolyamatot és gyorsabban tudjon reagálni.

👉🏼 Ideális: Interjúpanelek és toborzási vezetők számára, akik gyors, egyértelmű visszajelzést szeretnének kapni, amely segít jobb döntéseket hozni.

👀 Tudta? A ClickUp segítségével az űrlapok beküldéseit nyomon követhető feladatokká alakíthatja! Ez azt jelenti, hogy minden alkalommal, amikor egy jelölt kitölti az jelentkezési űrlapot vagy megadja adatait a felvételi folyamat során, a ClickUp azonnal létrehozhat egy feladatot, amelyben minden adata előre kitöltve van: név, önéletrajz, megpályázott pozíció, elérhetőségek és egyebek. A feladatot hozzárendelhet egy toborzóhoz, határidőket állíthat be, és akár automatizált folyamatokat is elindíthat, például követő e-mailek küldését vagy a feladat „Szűrés” állapotba helyezését.

10. ClickUp interjúkezelési és jelentés sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon az álláspályázókat, szervezze és tervezze meg könnyedén az interjúkat, és gyorsan állítsa össze a visszajelzéseket a ClickUp interjúkezelő és jelentés sablonjával.

Előfordult már, hogy elvesztette a fonalat, hogy ki interjúztatott kit, vagy milyen visszajelzéseket osztottak meg? A ClickUp interjúkezelési és jelentés sablonja pontosan ezt a káoszt hivatott megszüntetni.

Íme, miért fogja szeretni:

Naplózza minden interjúkör, interjúztató és jelölt adatait egyetlen irányítópulton.

Csatoljon interjújegyzeteket, önéletrajzokat és értékelőlapokat közvetlenül az egyes jelöltek adataihoz.

Készítsen azonnali jelentéseket, hogy összehasonlíthassa a jelöltek teljesítményét több fordulóban.

Használjon egyéni feladatállapotokat, például „Tervezett”, „Folyamatban” és „Visszajelzés várható”, hogy mindenki egyformán tájékozott legyen.

👉🏼 Ideális: nagy volumenű toborzást kezelő tehetségszerző csapatok számára, akiknek átlátható, auditbarát nyilvántartásra van szükségük minden interjúról.

Ingyenes sablon letöltése Készíts átfogó jelöltprofilokat, hogy megalapozott döntéseket hozhass a ClickUp leendő munkavállalók értékelési jelentés sablonjával.

A legjobb jelöltek nem mindig a legnyilvánvalóbbak. Hogyan biztosíthatja, hogy minden jelölt méltányos, összehasonlítható értékelést kapjon? A ClickUp potenciális jelöltek értékelési jelentés sablonja segít mélyebbre ásni azáltal, hogy kvalitatív és kvantitatív betekintéseket egyesít egyetlen dokumentumszerű jelentésben.

Íme, miért fogja szeretni:

Gyűjtsd össze az erősségeket, gyengeségeket és a pozícióhoz illeszkedő mutatókat a ClickUp egyszerűsített táblázatos nézetében

Készítsen vizualizációkat és mutatókkal alátámasztott betekintéseket az integrált ClickUp Dashboards segítségével.

Használja az egyéni mezőket, hogy mindent nyomon követhessen, a csapatba való illeszkedéstől a technikai referenciaértékekig.

👉🏼 Ideális: olyan vezetőket és menedzsereket, akik formális, átlátható jelentéseket szeretnének, amelyek szilárd adatokkal alátámasztják a toborzási döntéseket.

12. ClickUp nyomonkövetési e-mail sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Follow Up Email Template segítségével egy helyen kezelheti és nyomon követheti a jelöltekkel folytatott beszélgetéseket.

Milyen gyakran fordul elő, hogy a jelöltek egyszerűen azért nem jelentkeznek vissza az interjú után, mert nem kapnak visszajelzést? A ClickUp Follow-Up Email Template sablon gyors, személyre szabott visszajelzéseket biztosít, hogy a jelöltek tájékozottak maradjanak, anélkül, hogy további erőfeszítéseket kellene tenniük.

Íme, miért fogja szeretni:

Különböző célokra szabott, szerkeszthető e-mail-sablonok – köszönőlevél, következő lépések vagy elutasítás.

Egyéni mezők, amelyek automatikusan lekérik a jelöltek nevét, pozícióját és az időzítést

Integrált feladat-emlékeztetők és ClickUp automatizálások – pl. három napon belül érkező válasz hiányában automatikusan küldjön követő e-mailt.

👉🏼 Ideális: kis HR-csapatok vagy egyéni toborzók számára, akik időveszteség nélkül szeretnének rugalmasak és tiszteletteljesek maradni.

💡 Profi tipp: Akár köszönőlevelet küldesz, a következő lépéseket vázolod fel, akár elutasító levelet írsz, a ClickUp Brain, a ClickUp natív AI asszisztense segítségével személyre szabott követő üzeneteket generálhatsz közvetlenül a jelölt feladatán belül. Egyszerűen adjon hozzá néhány kontextusjelzőt – például az interjú szakaszát, eredményét és bármilyen visszajelzést – a promptjához. Ezeket a vázlatokat sablonként is elmentheti, hogy gyorsabban felhasználhassa őket a folyamat során. A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt személyre szabott nyomonkövetési e-maileket hozhat létre.

Íme néhány további módszer az AI felhasználására a toborzás gyorsabbá és hatékonyabbá tételéhez:

13. ClickUp új munkavállalók beillesztési sablonja

Ingyenes sablon letöltése Segítsen az új munkatársaknak beilleszkedni ezzel az onboarding sablonnal, és fedje le az összes alapvető tudnivalót, hogy biztosítsa a sikeres pályafutást a vállalatnál.

Az onboarding során alakul ki az első benyomás, amely tartós marad. A ClickUp új munkavállalók onboarding sablonja biztosítja, hogy minden új csapattag az első naptól kezdve üdvözöltnek, tájékozottnak és produktívnak érezze magát.

Íme, miért fogja szeretni:

Kínáljon a jelölteknek különböző pozíciókhoz vagy osztályokhoz igazított, lépésről lépésre kidolgozott beilleszkedési ellenőrzőlistákat.

Automatizálja az IT-beállítások, a HR-papírmunka és a csapatbemutatások feladatait

Használja a beépített előrehaladás-követést, hogy a vezetők láthassák, hol tartanak az új alkalmazottak.

Állítson össze egy erőforrás-könyvtárat a vállalati irányelvek, képzési videók és gyakran ismételt kérdések számára.

👉🏼 Ideális: HR-csapatok számára, akik zökkenőmentes, skálázható beilleszkedési élményt szeretnének biztosítani az új munkatársaknak, hogy azok sikeresen kezdhessék meg munkájukat.

14. ClickUp beilleszkedési ellenőrzőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése Segítsen a vezetőknek és a HR-szakembereknek a ClickUp Onboarding Checklist Template sablonjával, hogy megfelelően fogadják az új alkalmazottakat a vállalatnál.

Aggódott már valaha, hogy az új munkavállaló (vagy csapat) beillesztési feladatai elsikkadnak? A ClickUp beillesztési ellenőrzőlista sablonja a biztonsági hálója a hibátlan beillesztési élményhez.

Íme, miért fogja szeretni:

Fedezi az alapvető elemeket, mint például a berendezések beállítása, a hozzáférési jogosultságok és a csapat bemutatása.

Kilenc egyéni mezőt használ – munkakör, kezdési dátum, osztály – az információk rögzítésének egyszerűsítésére.

Kompatibilis a Lista, Gantt, Naptár és Munkafolyamat nézetekkel – személyenkénti ütemtervek vagy feladatok megtekintése

A beépített függőségi figyelmeztetések, az időkövetés és a címkék biztosítják, hogy minden beilleszkedési lépés minden alkalommal teljesüljön.

👉🏼 Ideális: HR-csapatok és vezetők számára, akik megbízható módszert keresnek a következetes, professzionális beilleszkedési élmény biztosításához.

15. ClickUp 30–60–90 napos terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Vegye fel az új alkalmazottakat, és gondoskodjon arról, hogy az első három hónapban jól beilleszkedjenek a ClickUp 30-60-90 napos terv sablonjával.

Szeretné, ha az új alkalmazottak 90 napon belül kiemelkedő teljesítményt nyújtanának? Ossza fel az első három hónapot kezelhető célokra a ClickUp 30-60-90 napos terv sablonjával.

Íme, miért fogja szeretni:

A célokat és a mérföldköveket 30, 60 és 90 napos szakaszokra bontja.

Feladatok és tanulási célok kijelölése minden egyes szakaszhoz

Beépített visszajelzési és értékelési ellenőrzési pontok vezetők és alkalmazottak számára

Bármely pozícióhoz testreszabható, a belépő szinttől a vezetői pozíciókig.

👉🏼 Ideális: vezetők és HR-vezetők számára, akik fel akarják gyorsítani az új munkavállalók termelékenységét és az első naptól kezdve mérni akarják az előrehaladást.

16. ClickUp alkalmazotti cselekvési terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Segítsen alkalmazottainak a célzott visszajelzések és kezdeményezések révén a ClickUp alkalmazotti cselekvési terv sablonjával.

Ha a teljesítményértékelések vagy a munkavállalók fejlesztése egyértelműséget igényel, a ClickUp munkavállalói cselekvési terv sablonja segít a visszajelzéseket megvalósítható lépésekre váltani.

Íme, miért fogja szeretni:

Segít a vezetőknek a vállalat küldetéséhez kapcsolódó, egyértelmű, mérhető célok kitűzésében.

Valós időben követi nyomon az előrehaladást – láthatja, mi készült el és mi van még hátra.

Tökéletes egyéni megbeszélésekhez, fejlesztési ellenőrzésekhez vagy fejlesztési tervekhez.

👉🏼 Ideális: HR-szakemberek és csapatvezetők számára, akik teljesítményjavítási vagy karrierfejlesztési terveket kezelnek.

17. ClickUp távoli beilleszkedési sablon

Ingyenes sablon letöltése Tegye zökkenőmentesebbé a távoli beilleszkedési folyamatot a ClickUp távoli beilleszkedési sablonjával.

A távoli munkavállalók elszigeteltnek érezhetik magukat, különösen az első héten. A ClickUp távoli beilleszkedési sablonja kifejezetten elosztott csapatok számára készült, biztosítva, hogy minden távoli munkavállaló összekapcsolt, átfogó kezdetet kapjon.

Íme, miért fogja szeretni:

Az egyéni állapotok (folyamatban, befejezve, nyitva) segítségével egyértelműen nyomon követhetők a beilleszkedési feladatok.

Az olyan egyéni mezők, mint a kategória és a kérelmező, segítenek a berendezések szállításával, a megfelelőséggel és egyéb kérdésekkel kapcsolatos munkakérések prioritásainak meghatározásában.

Az előre beállított nézetek, mint például a Munkavállalói kézikönyv, a Lista nézet és a Kezdő útmutató megkönnyítik az erőforrások megtalálását.

👉🏼 Ideális: Elosztott csapatok számára, akik egységesíteni szeretnék a távoli beilleszkedést és barátságos virtuális élményt szeretnének teremteni.

18. ClickUp képzési lista az új munkavállalók beillesztéséhez

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp Training List for Onboarding Template sablont egy megvalósítható képzési programhoz, amely növeli az új alkalmazottak termelékenységét.

Nem kell kétszer mondani, hogy az új munkatársak beillesztése rengeteg képzést igényel. A ClickUp képzési lista az új munkatársak beillesztéséhez sablon minden új csapattag számára részletesen leírja a teendőket:

Íme, miért fogja szeretni:

Szervezze meg a képzési modulokat, erőforrásokat és határidőket egy központi listában

Osszon ki képzési feladatokat az új munkatársaknak, és kövesse nyomon a teljesítés állapotát valós időben.

Adjon hozzá linkeket videókhoz, dokumentumokhoz és kvízekhez a vegyes tanulási élmény érdekében.

A beépített emlékeztetők segítségével mind a képzők, mind a képzésben résztvevők betarthatják az ütemtervet.

👉🏼 Ideális: olyan beilleszkedési koordinátorok számára, akik átlátható, felelősségre épülő képzési programot szeretnének, amely gyorsan termelékennyé teszi az új alkalmazottakat.

19. ClickUp személyzeti terv táblasablon

Ingyenes sablon letöltése Értékelje a jelenlegi vagy jövőbeli projektek személyzeti igényeit és kapacitását a ClickUp személyzeti terv táblasablonjával.

Bővíti a csapatát, vagy szezonális felvételt tervez? A ClickUp személyzeti terv táblasablon vizuális, együttműködési teret biztosít az egész toborzási stratégia megtervezéséhez.

Íme, miért fogja szeretni:

Használja a ClickUp Whiteboards egyszerű, drag-and-drop felületét szervezeti ábrák készítéséhez és a betöltetlen pozíciók vizualizálásához.

Jegyzeteket, határidőket és toborzási prioritásokat közvetlenül a táblára írhat.

Valós időben együttműködhet a HR, a pénzügyi és az osztályvezetőkkel

Integrálja a toborzási folyamat feladataival a zökkenőmentes végrehajtás érdekében.

👉🏼 Ideális: HR-vezetők és osztályvezetők számára, akiknek össze kell hangolniuk a toborzási terveket az üzleti célokkal és a költségvetéssel.

20. ClickUp utódlás-tervezési sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje a vezetői pozíciókban történő tehetségátmenetet, vagy azonosítsa a kulcsfontosságú pozíciókat egy új utódlási tervben a ClickUp utódlási tervezési sablon segítségével.

A ClickUp utódlás-tervezési sablon egy központi rendszert biztosít a kulcsfontosságú szerepek azonosításához és a jövőbeli vezetők felkészítéséhez, világos és strukturált módon. A sablon úgy lett kialakítva, hogy ötvözze a jövőre felkészült tervezést a valós idejű végrehajtással, így biztosítva, hogy ne érjen meglepetés a vezetői pozíciók betöltése terén.

Íme, miért fogja szeretni:

A táblázatos és listás nézetek segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a kritikus pozíciókat és a potenciális utódokat.

Az egyéni státuszok (nyitott, folyamatban, lezárt) segítenek nyomon követni az egyes pozíciók készenléti szintjét.

Az egyéni mezők olyan részleteket rögzítenek, mint a jelenlegi pozíció, a felkészültségi pontszám, a készséghiányok és a fejlesztési mérföldkövek.

👉🏼 Ideális: HR-vezetők és osztályvezetők számára, akik megbízható tartalékot szeretnének felépíteni, és a változások idején is zavartalanul szeretnék folytatni a munkát.

Gyorsabb a források felkutatásától a szerződés aláírásáig a ClickUp ingyenes toborzási folyamat sablonjaival

Akár gyorsan bővül a vállalkozása, speciális pozíciókra keres munkatársakat, vagy egyszerűen csak szeretné kiküszöbölni a szűk keresztmetszeteket, a ClickUp toborzási és kapcsolódó sablonjai biztosítják a különböző szakaszokban szükséges áttekinthetőséget és ellenőrzést.

Minden sablonnak megvan a maga előnye:

Egyértelműség és összehangoltság a jelöltek és a toborzó csapatok számára a Kanban táblázat nézet és a jelentéskészítő eszközök segítségével.

Következetesség és elfogultság csökkentése ponttáblák, ellenőrzőlisták és értékelési mátrixok segítségével

Hatékonyság és következetesség automatizálással, emlékeztetőkkal és strukturált munkafolyamatokkal

Skálázhatóság és alkalmazkodóképesség távoli, hibrid vagy globális toborzási környezetben

Ha ezeket – a folyamatot, a képzést, a személyzeti elemzést és a beilleszkedést – egymásra építed, akkor nem csupán egy felvételi folyamatot hozol létre, hanem egy összetartó tehetségmotorral is rendelkező rendszert.

Íme a választás ereje: regisztrálj a ClickUp-ra, válaszd ki azokat a tipikusan szervezett sablonokat, amelyek leginkább megfelelnek a csapatod jelenlegi leggyengébb pontjainak, alkalmazd őket, és mérd meg a hatást. Idővel a toborzási folyamatod reaktívból proaktívvá, fragmentáltból kifinomulttá válik – és igen, pontosan így nyerheted meg a tehetségekért folyó háborút.