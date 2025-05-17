A 11 legjobb Veed.io alternatíva 2025-ben

Unod már a Veed.io-val kapcsolatos akadályokat? Talán az árak túl magasak, az ingyenes csomag túl gyorsan elfogy, vagy olyan funkciókra vágysz, amelyeket ez a program nem kínál. Bármi is tart vissza, egy dolog biztos: itt az ideje egy okosabb, zökkenőmentesebb videószerkesztési módszernek.

A jó hír? Nincs hiány Veed.io alternatívákból, és ezek közül sok videószerkesztő szoftver meghaladja az eddig megszokott funkciókat. Gondolj csak az AI-alapú videószerkesztő funkciókra, a stúdió minőségű eszközökre stúdió árak nélkül, és az interfészekre, amelyekkel a szerkesztés újra szórakoztatóvá válik.

A YouTube-videók és marketingtartalmak készítésétől az olyan online szerkesztő megtalálásáig, amely nem korlátozza Önt, ezek a legjobb választások úgy lettek kialakítva, hogy illeszkedjenek a munkafolyamatához. Felejtse el a szerkesztéssel járó fejfájást – ezek az eszközök visszateszik a kreativitást a kezébe, anélkül, hogy akadályoznák Önt.

A legjobb Veed.io alternatívák egy pillantásra

Itt találsz egy rövid áttekintést a legjobb lehetőségekről, ha a Veed.io-ról szeretnél váltani.

Eszköz neve A legjobb Főbb jellemzők Árak ClickUp AI-vezérelt videokészítés és munkafolyamat-automatizálás minden méretű csapat számára AI-alapú szkriptek és összefoglalók; videóprodukció-kezelés; beépített videofelvétel (Clips); valós idejű együttműködés Ingyenes csomag elérhető; Vállalatok számára testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre HeyGen Méretezett videógenerálás AI-vel startupok és tartalomkészítők számára Testreszabható AI avatarok; automatizált hangalámondás; többnyelvű támogatás Ingyenes csomag elérhető; Vállalatok számára testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre Descript AI-alapú szerkesztés és átírás ügynökségek számára Videószerkesztés, mint a szövegszerkesztés; AI hangklónozás; automatikus átírás; többsávos szerkesztés; podcast eszközök Ingyenes csomag elérhető; Vállalatok számára testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre InVideo Gyors és egyszerű online videokészítés kis csapatok számára Szöveg-videó; stock média és sablonok; többféle képarány Ingyenes csomag elérhető Synthesia Mesterséges intelligenciával generált, emberhez hasonló avatarok minden méretű vállalkozás számára Egyedi avatarok; több mint 120 nyelv; automatikus átírások és feliratok Ingyenes csomag elérhető; Vállalatok számára testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre Camtasia Videofelvételek és oktatóanyagok szakemberek számára Képernyő- és webkamera-felvétel; drag-and-drop szerkesztés; megjegyzések és feliratok Ingyenes csomag elérhető DeepBrain AI Reális AI videó-prezenterek kis- és középvállalkozások számára Érzelmileg reagáló avatarok; többnyelvű támogatás; arckifejezések rögzítése; hangalámondás integráció Ingyenes csomag elérhető; Vállalatok számára testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre Colossyan Mesterséges intelligenciával támogatott képzési és vállalati videók nagyvállalatok számára Automatizált oktatóvideók készítése; egyedi avatarok; márkaelemek és színek; hangalámondás Ingyenes csomag elérhető; Vállalatok számára testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre Canva Egyszerű, drag-and-drop videószerkesztés magánszemélyek számára Hatalmas sablon- és stock könyvtár; csapatmunka; intuitív AI tervezőeszközök Ingyenes csomag elérhető; Vállalatok számára testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre Adobe Premiere Pro Professzionális szintű videószerkesztés vállalatok és nagy ügynökségek számára Iparági szabványnak megfelelő eszközök; többkamerás szinkronizálás; fejlett effektek és színkorrekció; Adobe ökoszisztéma integráció Ár: 37,99 USD/hó (éves előfizetés) Vimeo Kiváló minőségű videó tárolás és megosztás alkotók és marketingesek számára HD videó tárolás; elemzés; élő közvetítés; AI-alapú feliratok és SEO; privát megosztás Ingyenes csomag elérhető

Mit kell keresned a Veed.io alternatíváiban?

A legjobb Veed.io alternatíva attól függ, hogy az alapvető szerkesztési funkciókon túl mi a legfontosabb Önnek: AI automatizálás, megfizethetőség, professzionális videókhoz szükséges professzionális eszközök vagy simább felhasználói élmény. Ennek ellenére itt van néhány fontos szempont, amelyet érdemes figyelembe venni:

Szerkesztési lehetőségek : Tudja meg, hogy egyszerű drag-and-drop szerkesztőre vagy professzionális szintű eszközökre van szüksége a többsávos szerkesztéshez, a kulcsképes animációhoz és a fejlett átmenetekhez.

AI-alapú funkciók : Egyes eszközök automatikus feliratozást, AI-generált avatarokat és intelligens videószerkesztést kínálnak a munkafolyamat felgyorsításához. Ha az automatizálás prioritás, keressen AI-alapú platformokat.

Könnyű használat : Ha gyors, problémamentes szerkesztési élményt szeretne, válasszon egy tiszta felülettel és kezdőbarát eszközökkel rendelkező platformot. Ha nagyobb kontrollt szeretne, fontolja meg a fejlett testreszabási lehetőségekkel rendelkező szoftvereket.

Együttműködési eszközök : Ha csapatban dolgozik, olyan funkciók, mint a valós idejű megjegyzések, a felhőalapú megosztás és a többfelhasználós hozzáférés nagy különbséget jelenthetnek.

Exportálási minőség és formátumok : 4K videóra van szüksége? Vízjelek nélkül szeretne exportálni? Győződjön meg arról, hogy a platform a szükséges felbontási és formátumopciókat kínálja.

Árak és ingyenes csomagok korlátai : Néhány alternatíva ingyenes verziót kínál, de ezek exportálási korlátozásokkal, vízjelekkel vagy korlátozott funkciókkal rendelkezhetnek. Ellenőrizze, hogy a fizetős csomagok megfelelnek-e a költségvetésének.

Integráció más eszközökkel: Ha olyan platformokat használ, mint a Canva, az Adobe vagy projektmenedzsment eszközök, keressen olyan szoftvert, amely zökkenőmentesen integrálható a munkafolyamatába.

A 11 legjobb Veed.io alternatíva

Íme a legjobb Veed.io alternatívák összefoglalása – mit csinálnak jól, miben maradnak el, mennyibe kerülnek, és mit gondolnak róluk a felhasználók.

1. ClickUp (A legjobb AI-vezérelt videokészítéshez és munkafolyamat-automatizáláshoz)

Bár a Veed.io népszerű választás a videószerkesztéshez, egy olyan eszköz, amely hasonló funkciókat és további szolgáltatásokat ötvöz, még jobban segíthet a munkafolyamatok zökkenőmentes lebonyolításában.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-támogatással, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozhass.

A platform olyan eszközöket kínál, amelyek segítenek a tartalomkészítőknek, marketingeseknek és vállalkozásoknak a videóprodukció kezelésében, a valós idejű együttműködésben és az unalmas feladatok automatizálásában.

Kezelje videóprodukcióját a ClickUp projektmenedzsment platformjával, amely integrált képernyőfelvételekkel rendelkezik.

A ClickUp projektmenedzsment segítségével a feladatok, dokumentumok és videókkal kapcsolatos együttműködés egyetlen platformon egyesíthető. Végül is a projekt menetrend szerinti haladásához világos áttekintésre van szükség a határidőkről, prioritásokról és a csapat előrehaladásáról. A ClickUp pontosan ezt teszi.

Ossza meg gyors videoklipjeit, visszajelzéseit és jóváhagyásait a ClickUp Clips segítségével.

A ClickUp egyik kiemelkedő funkciója a videokészítők számára a ClickUp Clips, egy beépített videószerkesztő eszköz, amely lehetővé teszi videofelvételek rögzítését, megjegyzések hozzáadását és megosztását közvetlenül a feladatokon belül.

Ahelyett, hogy harmadik féltől származó felvételi szoftverekre támaszkodnál vagy több alkalmazást használnál egyszerre, a Clips segítségével könnyedén készíthetsz oktatóvideókat, bemutatókat vagy csapatfrissítéseket.

Kiemelhet fontos szakaszokat, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, vagy időbélyegeket jelölhet meg a gyors hivatkozáshoz. A Clips segítségével magyarázó videókat rögzíthet, visszajelzéseket dokumentálhat és megbeszélésekből származó betekintéseket rögzíthet a ClickUp-on belül, így munkafolyamatát szervezett és hozzáférhető állapotban tarthatja.

Írói válságban van? A ClickUp segítségével automatizálhatja a forgatókönyvírást, összefoglalhatja a hosszú videókat, és másodpercek alatt létrehozhat audiofájlokat és átiratokat, így megszabadulhat a videóprodukcióval járó kézi munkától. Egyszerűen indítsa el a ClickUp Brain beépített AI asszisztenst, és az elvégzi a munkát helyetted.

Brainstorming és tervezze meg következő virális videokampányát a ClickUp Brain segítségével

Akár YouTube-oktatóanyagot, hirdetést vagy magyarázó videót készít, a ClickUp Brain strukturált, kiváló minőségű, az Ön igényeire szabott szkripteket generálhat.

A tartalomkészítők és videóprodukciós cégek számára ez kevesebb kézi munkát, gyorsabb videóprodukciót és jobb szervezést jelent, így a fárasztó feladatok helyett a kreativitásra koncentrálhatnak.

A ClickUp nem csak kiváló eszköz a tartalomkészítéshez, hanem a teljes videóprodukciós folyamat kezelésére is alkalmas.

Ingyenes sablon Indítsa el videoprojektjeit gyorsan a ClickUp videóprodukciós sablonjával

A ClickUp videóprodukciós sablon segítségével a csapatok strukturált munkafolyamatokba szervezhetik a projekteket, biztosítva ezzel a produkció minden szakaszának zökkenőmentes lebonyolítását.

Ez a sablon lehetővé teszi videóötletek tervezését, szkriptek létrehozását és szerepek kiosztását a ClickUp Docs és az AI által generált szkriptek segítségével. Emellett beállíthatja a megjelenési dátumokat, nyomon követheti a platform teljesítményét és kezelheti a videó marketingeszközöket.

A ClickUp legjobb funkciói

Együttműködés élő szerkesztési módban, megjegyzések hozzáadása és a szkript módosításainak nyomon követése a ClickUp Docs-ban

Készítsen irányítópultokat a csapat előrehaladásának valós idejű nyomon követéséhez

Mérje fel a költségeket és optimalizálja a munkafolyamatokat a gyártásra fordított idő nyomon követésével.

Használj egyéni mezőket a videóformátumok, felbontások és tartalomtípusok nyomon követéséhez

Állítson fel mérhető célokat az elkötelezettség növelése és a termelés racionalizálása érdekében

Integrálja az AI videószerkesztő eszközökkel , mint például a Premiere Pro és a Final Cut Pro

A ClickUp korlátai

A platform első használatkor túlterhelőnek tűnhet az új felhasználók számára.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

A videóprodukció bonyolult folyamat, amelyben több ember vesz részt a folyamat különböző szakaszaiban, több körös felülvizsgálattal, és minden egyes egyedi eredménynek megvan a maga határideje. A ClickUp automatizálási funkcióival mindezt egyszerűsíthetem, és mindent a terv szerint haladhatok.

A videóprodukció bonyolult folyamat, amelyben több ember vesz részt a folyamat különböző szakaszaiban, több körös felülvizsgálattal, és minden egyes egyedi eredménynek megvan a maga határideje. A ClickUp automatizálási funkcióival mindezt egyszerűsíthetem, és mindent a terv szerint haladhatok.

2. HeyGen (a legjobb AI-generált videók méretezéséhez)

A videókészítésnek nem kell bonyolultnak lennie – a HeyGen megpróbálja egyszerűsíteni. A platform megkönnyíti a videókészítést – nincs szükség kamerára, stábira, csak mesterséges intelligenciára. Akár tartalom lokalizálását, akár személyre szabott kommunikációt, akár automatizált gyártást szeretne, a platform rendelkezik a szükséges eszközökkel.

Az AI avatarok segítségével létrehozhat egy digitális változatot magáról, amely természetesen beszél és követi a forgatókönyvét. Használja a webkameráját, hogy létrehozzon egyet, vagy válasszon az előre megtervezett lehetőségek közül. Néhány kattintással hangokat, ruhákat és háttérképeket is módosíthat.

A HeyGen legjobb funkciói

Használja ki a testreszabható videó- és tartalomnaptár-sablonokat különböző stílusokhoz

Készíts videókat több mint 40 nyelven, különböző regionális akcentussal. Ezenkívül támogatja a hangklónozást, így hozzáadhatod a saját hangodat is.

Videó szkriptek létrehozása promptok vagy rövid vázlatok alapján

Ossza fel videóját jelenetekre, könnyedén módosítsa a szöveget, a médiát és az avatarok elhelyezkedését

A HeyGen korlátai

Korlátozott fejlett videószerkesztő funkciók a magas szinten testreszabott tartalmakhoz

A videó exportálási opciók hosszabb tartalom esetén további feldolgozási időt igényelhetnek.

HeyGen árak

Ingyenes

Alkotó: 29 USD/hó

Csapat: 89 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árak

HeyGen értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a HeyGenről a valódi felhasználók?

A G2 egyik véleménye:

A HeyGen-t használom a YouTube-csatornám tartalmának létrehozásához, és az avatarok használata új szintre emeli a videóimat. Már három különböző avatart használtam csak az ingyenes csomagban, és fantasztikus volt. Az egész csapatomnak tetszett az új formátum, és a YouTube-csatornám nézőszáma folyamatosan növekszik.

A HeyGen-t használom a YouTube-csatornám tartalmának létrehozásához, és az avatarok használata új szintre emeli a videóimat. Már három különböző avatart használtam csak az ingyenes csomagban, és fantasztikus volt. Az egész csapatomnak tetszett az új formátum, és a YouTube-csatornám nézőszáma folyamatosan növekszik.

3. Descript (A legjobb AI-alapú szerkesztéshez és átíráshoz)

A Veed alternatívák listáján az egyik legrégebbi eszköz a Descript. Ha hatékonyságra és AI-alapú eszközökre van szüksége, a Descript olyan lehetőségeket kínál, amelyekre a hagyományos szerkesztők egyszerűen nem képesek. Ahelyett, hogy végiglapozná az idővonalakat, a videókat szöveges dokumentumként szerkesztheti, másodpercek alatt kivágva a szavakat és a hibákat. Ráadásul megtekintheti a korábbi verziókat és visszaállíthat bármelyik vázlatot.

Az Overdub funkcióval AI-generált klónt hozhat létre a hangjáról, hogy javítsa a hibákat újrarögzítés nélkül. Akár a képernyőjét, a webkameráját, vagy mindkettőt egyszerre is rögzítheti. Ez rendkívül hasznos oktatóanyagok, képzések vagy bemutató videók készítéséhez, és azonnal integrálható a szerkesztési idővonalba.

A Descript legjobb funkciói

Használja ki az automatikus, nagy pontosságú AI-átírást

Használja az AI képernyőfelvétel- és podcast-szerkesztő eszközöket

Használja a többsávos szerkesztést a zökkenőmentes produkcióhoz

A Descript korlátai

A professzionális eszközökhöz képest korlátozott fejlett videószerkesztő funkciók

Az AI által generált hangok egyes esetekben robotosnak tűnhetnek.

Descript árak

Ingyenes

Hobbiból: 24 USD/hó/fő

Alkotó: 35 USD/hó/fő

Üzleti: 50 USD/hó/fő

Vállalati: Egyedi árak

Descript értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (770+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (170+ értékelés)

Mit mondanak a Descriptről a valódi felhasználók?

Egy Reddit -kritikus így fogalmaz:

A szerkesztési munkám teljesen megváltozott. Régebben hallottam már a Descriptről, de azt hittem, hogy csak audio átírásra szolgál (ami engem nem igazán érdekel). Most azonban, hogy más szolgáltatásokat is kínálnak a csomagjukban, úgy döntöttem, kipróbálom! Nagyon örülök, hogy megpróbáltam, mert lehet saját hanggal felüljátszani, egyszerűen törölni egy-egy szót a podcast szerkesztéséhez (nem is beszélve arról, hogy egy kattintással eltávolíthatók a töltelékszavak).

A szerkesztési munkám teljesen megváltozott. Régebben hallottam már a Descriptről, de azt hittem, hogy csak audio átírásra szolgál (ami engem nem igazán érdekel). Most azonban, hogy más szolgáltatásokat is kínálnak a csomagjukban, úgy döntöttem, kipróbálom! Nagyon örülök, hogy megpróbáltam, mert lehet saját hanggal felüljátszani, egyszerűen törölni egy-egy szót a podcast szerkesztéséhez (nem is beszélve arról, hogy egy kattintással eltávolíthatók a töltelékszavak).

4. InVideo (A legjobb gyors és egyszerű online videokészítéshez)

A marketingesek, a közösségi média menedzserek és a kisvállalkozások számára az InVideo megszünteti a hagyományos szerkesztőszoftverek bonyolultságát. Sablon alapú munkafolyamata a videók készítését olyan egyszerűvé teszi, mint a hiányzó részek kitöltése.

Több ezer testreszabható sablonnal és több mint 16 millió stock médiafájlhoz való hozzáféréssel az InVideo megkönnyíti a professzionális megjelenésű videók készítését – nem kell órákat töltenie bonyolult szoftverek elsajátításával.

Az InVideo legjobb funkciói

Alakítsd a szöveget vonzó vizuális elemekké hirdetések, promóciók vagy YouTube-tartalmak számára

Videókat készíthet úgy, hogy beírja ötletét, és testreszabja a hosszt és a hangalámondást.

Optimalizálja a különböző platformokhoz többféle képaránnyal

Az InVideo korlátai

A fejlett szerkesztőkhöz képest korlátozott testreszabási lehetőségek

Hosszabb videók esetén az exportálás lassú lehet

InVideo árak

Ingyenes

Plusz : 35 USD/hó

Max : 60 USD/hó

Generatív: 120 USD/hó

InVideo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (390+ értékelés)

Mit mondanak az InVideo-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A bonyolultabb videószerkesztő alkalmazásokhoz képest a webhely funkciói és lehetőségei révén meglehetősen gyorsan készíthetsz videókat. Mivel ez egy webalapú platform, bárhol használhatod, ahol internetkapcsolatod van, hogy megtekintsd és szerkeszd a filmeket.

A bonyolultabb videószerkesztő alkalmazásokhoz képest a webhely funkciói és lehetőségei révén meglehetősen gyorsan készíthetsz videókat. Mivel ez egy webalapú platform, bárhol használhatod, ahol internetkapcsolatod van, hogy megtekintsd és szerkeszd a filmeket.

5. Synthesia (a legjobb AI-generált, emberhez hasonló avatarokhoz)

Ahelyett, hogy színészeket alkalmazna vagy stúdiót állítana fel, a Synthesia lehetővé teszi, hogy számos AI-avatár közül válasszon, beírja a forgatókönyvét, és hagyja, hogy a platform készítsen egy kifinomult, professzionális megjelenésű videót.

Az ebben a Veed alternatívában szereplő avatarok szájmozgása valósághűen szinkronizálódik a szöveggel. Több mint 120 nyelv támogatásával ez egy hatékony eszköz azoknak a globális vállalkozásoknak, amelyeknek magas minőségű videókra van szükségük, anélkül, hogy produkciós csapatokat kellene fenntartaniuk.

A Synthesia legjobb funkciói

Használja ki az egyedi avatarokat a márkaépítéshez

Készítsen inkluzív tartalmakat sokféle avatár opcióval

Automatikusan generáljon átiratokat, feliratokat és hangalámondásokat

Használja ki az előre elkészített videósablonok egyszerű használatának előnyeit!

A Synthesia korlátai

Más Synthesia AI alternatívákhoz képest korlátozott animációs és szerkesztési rugalmasság

A kiváló minőségű avatarok még mindig kissé mesterségesnek tűnhetnek.

Synthesia árak

Ingyenes

Starter: 29 USD/hó

Alkotó : 89 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Synthesia értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (270+ értékelés)

Mit mondanak a Synthesia-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Egyszerű felület AI-avatárokkal történő videókészítéshez; könnyen érthető, gyors reagálású, előnézeti opcióval; szintén nagyszerű a szabadon elérhető képek és videók adatbázisaihoz való kapcsolódás, amelyek felhasználhatók a generált videókban.

Egyszerű felület AI-avatárokkal történő videókészítéshez; könnyen érthető, gyors reagálású, előnézeti opcióval; szintén nagyszerű a szabadon elérhető képek és videók adatbázisaihoz való kapcsolódás, amelyek felhasználhatók a generált videókban.

6. Camtasia (A legjobb videofelvételekhez és oktatóanyagokhoz)

A Camtasia az oktatók, trénerek és vállalkozások kedvence, akik professzionális szintű képernyőfelvételekre van szükségük, anélkül, hogy fejfájást okozna nekik. Lehetővé teszi a képernyő, a webkamera és az audio egyidejű rögzítését – tökéletes oktatóanyagokhoz és prezentációkhoz.

De nem csak a felvételről van szó; effektekkel, megjegyzésekkel, feliratokkal és akár kvízekkel is feldobhatja a videókat, hogy a nézők figyelmét fenntartsa. A beépített sablonok, átmenetek és animációk megkönnyítik a szerkesztést.

Ráadásul Windows és Mac rendszereken egyaránt működik, így senki sem marad ki.

A Camtasia legjobb funkciói

Készítsen kiváló minőségű képernyőfelvételeket a beépített szerkesztőeszközökkel

Készíts videókat egyszerűen a drag-and-drop felület segítségével

Hozzászólások és megjegyzések hozzáadásával növelheti az érdeklődést

A Camtasia korlátai

A renderelés komplex projektek esetén lassú lehet.

Korlátozott fejlett videóeffektusok

Camtasia árak

Camtasia Starter: Ingyenes

Camtasia Essentials: 179,88 dollár, éves számlázással

Camtasia Create: 249 USD, éves számlázással

Camtasia Pro: 599 dollár, éves számlázással

Camtasia értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (430+ értékelés)

7. DeepBrain AI (A legjobb a valósághű AI videó-előadók számára)

A Veed alternatívák listáján a következő a DeepBrain. Tegyük fel, hogy Ön vonzó vállalati prezentációkat vagy ügyfeleknek szóló képzési videókat készít. Ebben az esetben a DeepBrain AI lehetővé teszi, hogy „arcot” adjon a tartalmának anélkül, hogy emberi előadót kellene alkalmaznia.

A szerszám lenyűgöző tulajdonsága, hogy képes az avatár érzelmi reakcióját a forgatókönyv kontextusához igazítani – legyen szó komoly vállalati üzenetről vagy alkalmi promóciós videóról.

A DeepBrain AI legjobb funkciói

Több nyelv támogatásával szélesebb közönséget érhet el

Rögzítse az arckifejezéseket és az érzelmi hangnemet a természetesebb AI-bemutatók érdekében

Integrálja zökkenőmentesen a hangalámondást a dinamikus és vonzó prezentációkhoz

A DeepBrain AI korlátai

Korlátozott videószerkesztő eszközök az avatarok interakcióin túl

Magas rendszerkövetelmények a zökkenőmentes avatar-megjelenítéshez

A prémium funkciók drágább csomagokhoz vannak kötve.

DeepBrain AI árak

Ingyenes

Személyes: 29 USD/hó

Csapat: 69 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árak

DeepBrain AI értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

8. Colossyan Creator (A legjobb AI-alapú képzési és vállalati videókhoz)

A képzési videók nulláról történő elkészítése időigényes lehet, de az AI megkönnyíti a feladatot. A Colossyan automatizálja a folyamatot, segítve a HR-csapatokat, a képzőket és a megfelelőségi tisztviselőket professzionális tanulási tartalmak nagy mennyiségű előállításában. Mivel nincs szükség drága produkciós erőforrásokra, csökkenti mind a költségeket, mind a ráfordítást.

A Colossyan az AI segítségével automatizálja az alkalmazottak képzési videóinak elkészítését, ami megkülönbözteti más Veed alternatíváktól. Lehetőséget kínál a videókészítés költségeinek csökkentésére, miközben megőrzi a professzionális színvonalat.

A Colossyan Creator legjobb funkciói

Készítsen képzési modulokat, megfelelőségi videókat és oktatóanyagokat, hogy csapata mindig naprakész legyen

Adjon hozzá vállalati eszközöket, hangalámondást, egyedi színeket és márkaelemeket a kifinomult megjelenés érdekében.

Használj kész AI avatarokat, vagy készíts azonnali avatart a saját videofelvételed alapján

A Colossyan Creator korlátai

Korlátozott rugalmasság a fejlett videószerkesztéshez

Hosszabb videókban esetenként problémák adódnak a hangalámondás szinkronizálásával.

Colossyan Creator árak

Starter: 27 USD/hó

Üzleti: 88 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Colossyan Creator értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 450 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Canva (A legjobb egyszerű, drag-and-drop videószerkesztéshez)

A Canva USP-je az egyszerűsége – ez egy olyan eszköz, amelyet a gyorsaság és a könnyű használat érdekében terveztek a tervezők és mindenki számára, akinek gyors, kifinomult tartalmakat kell létrehoznia. Ez az egyik legnépszerűbb Veed alternatíva a piacon.

A drag-and-drop felületének köszönhetően percek alatt lenyűgöző videókat készíthet, ami hasznos azok számára, akiknek kevés idejük van, de magasak a tartalmi elvárásaik.

A Canva azonban leginkább a felhasználói hozzáférhetőségéről híres. Nem kell videószerkesztőnek lenned ahhoz, hogy ezzel az eszközzel lenyűgöző közösségi hirdetést vagy csapatprezentációt készíts. A Canva AI segítségével pedig egyszerű szöveges utasításokkal is létrehozhatsz terveket.

A Canva legjobb funkciói

Használja ki a videósablonok, zene és stock felvételek hatalmas könyvtárát

Használja az együttműködési funkciókat a közös projektekben dolgozó csapatok számára

Zökkenőmentesen integrálható más tervezőeszközökkel, például fotókkal és prezentációkkal.

A Canva korlátai

Nincsenek fejlett szerkesztőeszközök a bonyolultabb videoprojektekhez

Lassú renderelés nagy vagy összetett videofájlok esetén

Canva árak

Ingyenes

Pro: 15 USD/felhasználó havonta

Csapatok: 10 USD/felhasználó havonta (minimum három felhasználó szükséges)

Vállalati: Egyedi árak

Canva értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (4450+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 12 600 értékelés)

10. Adobe Premiere Pro (A legjobb professzionális szintű videószerkesztéshez)

az Adobe Premiere Pro segítségével.

Azok számára, akik professzionális szintű szerkesztést szeretnének, az Adobe Premiere Pro kiterjedt testreszabási lehetőségeket és fejlett funkciókat kínál. Harmadik féltől származó bővítmények és eszközök tovább bővítik a funkcionalitását.

Az eszköz előnye, hogy integrálható a szélesebb Adobe ökoszisztémába. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén válthassanak az After Effects és az Audition eszközök között. A Premiere Pro azoknak készült, akik a szerkesztési munkafolyamatban a rugalmasságot, az irányítást és a pontosságot tartják szem előtt.

Az Adobe Premiere Pro legjobb funkciói

Szerkessz iparági szabványnak megfelelő eszközökkel az audio, a színkorrekció és a vizuális effektek terén.

Szinkronizálj több kameraállást, és integráld zökkenőmentesen más Adobe alkalmazásokkal.

Készítsen kiváló minőségű videókat fejlett exportálási opciókkal

Hosszabbítsd meg klipjeidet és adj hozzá automatikus fordítású feliratokat generatív AI segítségével.

Az Adobe Premiere Pro korlátai

Megtanulása kezdőknek nehéz

Magas rendszerkövetelmények és erőforrás-igényes lehet

Adobe Premiere Pro árak

Premiere Pro: 37,99 USD/hó, éves fizetéssel

Adobe Premiere Pro értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (540+ értékelés)

11. Vimeo (A legjobb kiváló minőségű videók tárolásához és megosztásához)

A Vimeo az első számú választás azoknak a filmeseknek, művészeknek és szakembereknek, akik a lehető legjobb minőségű videókat szeretnének készíteni.

A YouTube-tól eltérően a Vimeo a nagyfelbontású minőséget helyezi előtérbe, éles lejátszást biztosítva, amely nagy képernyőkön és professzionális prezentációkhoz is alkalmas. A Vimeo nem csupán egy tárhelyszolgáltató, hanem lehetővé teszi a tartalomkészítőknek, hogy bemutassák munkáikat, megosszák privát tartalmaikat ügyfeleikkel, vagy élőben közvetítsék eseményeiket.

A Vimeo legjobb funkciói

Fordítsd le az audiót és a feliratokat, és adj hozzá SEO-optimalizált címeket és leírásokat a Vimeo AI segítségével.

Kövesse nyomon a nézők aktivitását részletes elemzésekkel

Élő események és webináriumok közvetítése beépített támogatással

A Vimeo korlátai

Korlátozott tárhely és sávszélesség az alacsonyabb szintű csomagokban

Néhány fejlett testreszabási lehetőség csak a magasabb szintű csomagokban érhető el.

Vimeo árak

Ingyenes

Starter: 20 USD/hó

Standard: 41 USD/hó

Haladó: 125 USD/hó

Vimeo értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 650 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1040+ értékelés)

