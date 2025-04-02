A belső kommunikáció javítását szolgáló legjobb AI-utasítások: fokozza az elkötelezettséget és a világosságot

Nehéz lépést tartani az e-mailekkel, a Slack üzenetekkel és a vállalat egészét érintő bejelentésekkel?

A belső kommunikáció olyan lehet, mint egy teljes munkaidős állás – mert sokak számára gyakorlatilag az is. Az üzenetekre való válaszadás, a feljegyzések megírása és a platformok közötti váltás között ezek a feladatok a munkahét jelentős részét felemésztik.

A munkavégzés zavarainak 42%-a az e-mailek, megbeszélések és eszközök közötti egyensúlyozgatásból származik.

Az AI megváltoztathatja ezt. A megfelelő promptokkal az AI segíthet Önnek abban, hogy gyorsabban fogalmazzon meg világos, hatékony üzeneteket – függetlenül attól, hogy egy gyors kérdésre válaszol, egy fontos frissítést jelent be, vagy egy érzékeny témát tárgyal.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a belső kommunikációhoz legalkalmasabb AI-utasításokat, valamint azt, hogy a ClickUp – a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás – hogyan segíthet az üzenetküldés egyszerűsítésében, a levelezés csökkentésében és a hatékonyság növelésében.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A belső kommunikáció a munkaidő jelentős részét felemészti, az AI pedig megoldásokat kínál az üzenetküldés egyszerűsítésére és javítására.

Az AI személyre szabhatja a munkavállalók közötti kommunikációt, elemezheti az adatokat és automatizálhatja a rutinüzeneteket, javítva ezzel az elkötelezettséget és az egyértelműséget.

A hatékony AI-utasítások elengedhetetlenek a hatékony belső kommunikációhoz, beleértve a vállalat egészét érintő bejelentéseket és a munkavállalói felméréseket.

Az AI bevezetésének kihívásai között szerepelnek az adatvédelmi aggályok, a vállalati kultúrához való igazodás és a kommunikációban az emberi kapcsolatok megőrzése.

Az AI jövője a belső kommunikációban magában foglalja az intelligens üzenetek személyre szabását és az AI-alapú munkafolyamat-kezelést, miközben megőrzi az alapvető emberi interakciót.

Az olyan AI-eszközök, mint a ClickUp , üzeneteket, betekintéseket és stratégiákat generálhatnak, így hatékonyabbá és eredményesebbé téve a belső kommunikációt.

A ClickUp Brain integrálja az AI-t a munkaterületébe, hogy javítsa a kommunikációt és a projektmenedzsmentet.

Az AI belső kommunikációban való felhasználásának módjai

Mielőtt rátérnénk a promptokra, íme néhány példa arra, hogyan használják a csapatok az AI-t a napi csevegések és a vállalati frissítések javítására:

Személyre szabott munkavállalói kommunikáció: Búcsút inthet az általános üzeneteknek – az AI az egyéni preferenciák alapján módosítja a hangnemet és az üzenet átadását, hogy vonzó munkavállalói kommunikációt teremtsen.

Adatok elemzése és a munkavállalók hangulatának mérése: Az AI értelmezi a vállalat legutóbbi kommunikációs tevékenységének tendenciáit és hangulatát, valamint termelékenységi adatait, segítve a vezetőket a megalapozott döntések meghozatalában és a csapatdinamika javításában.

Tartalom létrehozása és finomítása: Az AI segít ötleteket gyűjteni, kommunikációs vázlatokat készíteni, és a durva koncepciókat kifinomult, vonzó tartalommá alakítani.

Automatizálja a rutinüzeneteket: A napi frissítésektől a bejelentésekig és emlékeztetőkig az AI ütemezi és személyre szabja a kommunikációt, hogy a munkavállalók mindig tájékozottak legyenek.

Azonnali információszerzés: Az AI egyszerű parancsokkal gyorsan megtalálja a dokumentumokat, betekintéseket és hivatkozásokat Az AI egyszerű parancsokkal gyorsan megtalálja a dokumentumokat, betekintéseket és hivatkozásokat a kapcsolódó vállalati adatokból és a Google hatalmas adatbázisából.

AI-utasítások a belső kommunikációhoz

Tekintettel a sokféle alkalmazási lehetőségre, íme a legfontosabb AI-utasítások, amelyek megkönnyítik mindenki számára a belső kommunikáció kialakítását.

1. AI-utasítások vállalati szintű bejelentésekhez

A bejelentések gyorsabban javítják a munkavállalók hangulatát, mint egy adag koffein a hétfői depresszió ellen. Emellett bizonyítják elkötelezettségét a bizalom és az átláthatóság iránt.

Próbálja ki ezt a három AI-utasítás példát a hatékony vállalati szintű kommunikáció érdekében:

Új termékcsalád bevezetése

Jövő hónapban piacra dobjuk új termékcsaládunkat, a [Termék neve]-t. Írjon egy vállalati szintű bejelentést arról, hogy ez milyen fontos mérföldkő a [Vállalat neve] számára a [Iparág/Cél] területén. Ismerje el az alkalmazottak hozzájárulását, és ösztönözze őket, hogy osszák meg izgalmukat. Legyen tömör, vonzó és motiváló.

Készítsen pár másodperc alatt tömör és vonzó, egész vállalatra kiterjedő bejelentéseket a ClickUp Brain segítségével.

A munkamodell változásának kommunikálása

Hirdesse meg a [Dátum]-tól történő áttérést a [Új munkamodell]-re, és vázolja fel az irodai és a távmunka elvárásait. Hangsúlyozza az okot, a rendelkezésre álló támogatást, és hogy ez hogyan illeszkedik a [Vállalat neve] [Fő érték] iránti elkötelezettségéhez. Legyen tömör, vonzó és motiváló, és kérje meg a vezetőséget, hogy kérjen visszajelzést az alkalmazottaktól.

a ChatGPT segítségével

Díj elismerése

Hirdesse ki, hogy a [Cégnév] elnyerte a [Díj neve] díjat, amely elismeri a [A díj odaítélésének oka]. Ünnepelje a sikert, fejezze ki háláját az alkalmazottaknak, és hívja meg őket egy ünnepi rendezvényre, amelyre [Dátum]-án, [Időpont]-kor kerül sor, akár személyesen, akár virtuálisan. Legyen tömör, vonzó és motiváló, és ösztönözze az alkalmazottakat, hogy osszák meg gondolataikat.

a Google Gemini segítségével

💡 Profi tipp: Tartson kéznél néhány AI-sablont helyőrzőkkel az események, dátumok és mérföldkövek számára – ahogy mi is tesszük. Amikor eljön az idő a bejelentésre, töltse ki a részleteket, módosítsa a szöveget, és nyomja meg a „Küldés” gombot.

2. AI-utasítások alkalmazotti felmérésekhez

A visszajelzések kiváló módszerek a szervezet igényeinek megértéséhez, különösen a fluktuáció csökkentése, az elkötelezettség növelése és a növekedés felgyorsítása terén.

És mi lehetne jobb módszer a munkavállalók visszajelzéseinek gyűjtésére, mint a munkavállalói felmérések? Íme három AI-utasítás, amelyekkel maximalizálhatja a hatást:

Érzelemelemző felmérés előkészítése

Készítsen érzelemelemző felmérést, hogy felmérje az alkalmazottak elégedettségét a [a szervezet egy bizonyos aspektusa] tekintetében. Tartalmazzon öt rövid kérdést, amelyek olyan témákat fednek le, mint a [konkrét fókuszterületek]. Használjon többválasztós kérdéseket, Likert-skála értékeléseket és egy nyitott kérdést a részletes visszajelzésekhez. Tartsa a hangnemet semlegesnek, támogató jellegűnek és ösztönözze a őszinte válaszokat.

Készítsen könnyedén munkavállalói visszajelzési kérdőíveket a ClickUp Brain segítségével.

💡Profi tipp: Használjon olyan felmérési témákat, mint például az egészség és a jóllét kihívása, hogy figyelemmel kísérje alkalmazottai általános energiaszintjét.

A munkavállalók részvételének ösztönzése

Írjon automatikus nyomonkövető e-mailt a vezetőség nevében, hogy ösztönözze a munkavállalók részvételét a [Felmérés neve]-ben. Biztosítsa a munkavállalókat az anonimitásról, emelje ki a korábbi felmérések eredményeként elért fejlesztéseket, és csatoljon egy kattintható linket a felméréshez. Ösztönözze a [Dátum]-ig történő kitöltést, és tartsa a hangnemet vonzó és motiváló.

a ChatGPT segítségével

💡 Profi tipp: Adjon hozzá néhány betekintést a felmérés eredményeibe, például a részvételi arányokat, a promptjához. Ez mélységet és kontextust ad az üzeneteinek.

A felmérés eredményeinek megosztása a munkavállalókkal

Írjon vállalati szintű közleményt, amelyben megosztja a [Felmérés neve] legfontosabb eredményeit, beleértve a [Főbb eredmények] statisztikákat. Köszönje meg a részvételt, vázolja fel a visszajelzésekre adott válaszlépéseket, és kérjen további észrevételeket a tisztázás vagy további javaslatok érdekében. A hangnem legyen elismerő és konstruktív.

a Google Gemini segítségével

👀 Tudta? Az Egyesült Államokban a munkavállalók körülbelül 21%-a a munkahelyi kultúra vagy politika miatt mond fel. A munkavállalói felmérések segítenek megérteni és kezelni ezeket a problémákat, mielőtt a fluktuáció tönkretenné a szervezetet.

3. AI-utasítások a belső kommunikáció KPI-jének méréséhez

A válaszadási idők és az üzenetek megnyitási arányaihoz hasonló kulcsfontosságú mutatók meghatározása és elemzése segít a belső kommunikáció terén elért haladás azonnali bemutatásában.

A KPI-k minimális emberi beavatkozással történő méréséhez fontolja meg ezeknek a promptoknak a használatát:

A legjobb belső kommunikációs stratégiák, KPI-k és csatornák kialakítása

Ossza meg öt megvalósítható lépést a legjobb belső kommunikációs KPI-k létrehozásához és a különböző alkalmazotti demográfiai csoportok számára leghatékonyabb csatornák kiválasztásához. Vegye figyelembe olyan tényezőket, mint [kommunikációs eszközök, alkalmazotti preferenciák, elkötelezettségi szintek és visszajelzési mechanizmusok]

Használja a ClickUp Brain alkalmazást olyan KPI-k beállításához, amelyek mérik a belső kommunikációs stratégiák hatását.

🧠 Érdekes tény: Ha az üzenete hosszú választ igényel, a ClickUp Brain gyakran létrehoz egy ClickUp Doc dokumentumot válaszként, és megosztja Önnel a linkjét, ahelyett, hogy a választ a csevegőablakban adná meg. Ez aztán a hatékonyság! 🤯

A gyenge teljesítményű KPI-k jeleinek felismerése és az azokra való felkészülés

Azonosítsa azokat a kulcsfontosságú mutatókat és viselkedésformákat, amelyek a [konkrét kommunikációs vagy elkötelezettségi mutatók] terén gyenge teljesítményt jeleznek. Adjon példákat, például [viselkedési mutatók], és magyarázza el, hogy ezek hogyan jelenhetnek meg nagy szervezetekben.

a ChatGPT segítségével

Stratégiák kidolgozása a jelenlegi KPI-állapot alapján

Osszon meg öt stratégiát, amelyekkel a [KPI állapot] a [jelenlegi mutató]-ról a [célmutató]-ra javítható a [időkeret]-en belül. Vegye figyelembe olyan tényezőket, mint a vezetői részvétel, a kommunikáció javítása, a jutalmazás, a csapatmunka és a szakmai fejlődési lehetőségek.

a Google Gemini segítségével

💡 Profi tipp: Csatoljon minden releváns jelentést vagy részletet, amikor az AI-t kéri a KPI-k elemzésére. A részletes információk és adatkészletek segítenek az AI-nek kontextusosabb és pontosabb válaszok adásában.

4. AI-utasítások belső hírlevelek létrehozásához

A belső hírleveleken keresztül történő rendszeres közlemények hatékony csatornává válnak a rutin jellegű frissítések és oktatási anyagok terjesztéséhez. Ráadásul a csoportos e-mail azonosítóknak köszönhetően, amelyeket már sok vállalat használ, a hírlevelek elküldése is nagyon egyszerű.

Íme néhány AI-sugallat, amelyet kipróbálhatnak azok a belső kommunikációs szakemberek, akik kreatív módszerekre van szükségük a vonzó hírlevelek elkészítéséhez.

Hírlevél-sablonok beállítása

Készítsen havi belső hírlevél sablont, amely kiemeli a [legfontosabb témákat]. Tartalmazza a [konkrét szakaszokat, például a vezérigazgató üzenetét, a közelgő eseményeket stb. ]. Gondoskodjon arról, hogy a hangvétel ünnepélyes, motiváló és informatív legyen.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást hírlevél-ötletek kitalálásához, sablonok létrehozásához, sőt akár teljes hírlevelek megírásához is egyszerű utasítások alapján.

Hírlevél témakörök naptárának létrehozása

Készítsen egy 6 hónapos hírlevél-témakalandárt a [Üzleti fókusz] számára. Adjon meg öt havi témaválasztási lehetőséget, ügyelve arra, hogy azok relevánsak legyenek a közelgő eseményekhez, például a [Konkrét események/tervek].

a ChatGPT segítségével

Tervezési ötletek felsorolása a elrendezésekhez és a vizuális elemekhez

Készítsen tervezési ötleteket egy [oldalak száma] oldalas hírlevél elrendezéséhez. Vázolja fel a cikkek elrendezését az olvashatóság érdekében, javasoljon modern színsémákat, és ajánljon olvasható tipográfiát [téma stílus].

a Google Gemini segítségével

👀 Tudta? Egyes AI-eszközök, mint például a Dall-E és a SORA, nemcsak szöveget, hanem valósághű képeket és videókat is generálnak! Pontosságuk azonban változó lehet. Ezért a legjobb, ha olyan esetekben használja őket, amikor nincs belső erőforrása.

5. AI-utasítások a vezetői kommunikációhoz

A vezetés nem csak a nehéz döntések meghozatalában áll; magában foglalja azok egyértelmű és hatékony közlését is. A csapatok és a morál összefogásától az empatikus hozzáállással történő nehéz döntések meghozataláig a vezető szavai alakítják a szervezet irányát.

Ha szeretné finomítani vezetői üzeneteit, ezek az egyszerűen alkalmazkodó AI-utasítások segítenek erősebb belső kommunikáció kialakításában:

A vállalat stratégiai víziójának meghatározása

Készítsen elő egy [vezetői csapat/vezérigazgató] által írt kommunikációt, amelyben felvázolja a vállalat [stratégiai elképzeléseit] a következő [időszakra] vonatkozóan. Hangsúlyozza a legfontosabb prioritásokat, az alapvető értékeket és azt, hogy a munkavállalók hogyan fogják előmozdítani a stratégiát. Ösztönözze a visszajelzéseket és javaslatokat.

A ClickUp Brain segítségével pontosan és hatékonyan fogalmazza meg elképzeléseit.

A funkcionális csapat eredményeinek megosztása

Készítsen egy kommunikációt, amely elismeri a [funkcionális csapat] elmúlt [időszak] eredményeit. Hangsúlyozza a legfontosabb sikereket, beleértve a [Konkrét eredmények]-t, valamint más funkciók, például a [Támogató funkciók] hozzájárulását. Említsen meg közelgő kezdeményezéseket, és ösztönözze a folyamatos elkötelezettséget a [Vezérigazgató/vezetőség] személyes üzenetével.

a ChatGPT segítségével

Kihívások kezelése és válságkezelés

Készítsen átlátható és megnyugtató vezérigazgatói üzenetet, amelyben kitér a jelenlegi kihívásokra, például a [konkrét kihívások]. Ismertesse a hozzájáruló tényezőket, például a [hozzájáruló tényezők], és vázolja fel a lépéseket, például a [tervezett intézkedések]. Tájékoztassa a munkavállalókat arról, hogyan támogathatják és hangsúlyozhatják a csapatmunkát, megnyugtassa őket a [legfontosabb megnyugtató tényezők] tekintetében. Ösztönözze a nyílt kommunikációt és kérjen visszajelzéseket.

a Google Gemini segítségével

👀 Tudta? A vezérigazgatók akár 45%-ban is befolyásolják a vállalat teljesítményét. Akár a vezetőség tagjainak, akár az alkalmazottaknak a maximális teljesítményét szeretné elérni, a kommunikáció nagyban hozzájárulhat a sikerhez.

6. AI-utasítások a konfliktusok megoldásához

Bár a munkahelyi konfliktusok elkerülhetetlenek, azok kezelése döntő hatással lehet a csapat dinamikájára. A feszültség enyhítésétől a kölcsönös megértés elősegítéséig a megfelelő üzenet a nézeteltéréseket növekedési lehetőségekké alakíthatja.

Segítségre van szüksége a bonyolult helyzetek kezelésében? Ezek az AI-utasítások segítenek megtalálni a megfelelő hangnemet és megőrizni a békét:

A kollégák közötti kommunikációs szakadék áthidalása

Írjon egy üzenetet [felettes/vezető] nevében, amelyben arra ösztönzi a kommunikációs zavarokkal küzdő két alkalmazottat, hogy nyílt, őszinte beszélgetést folytassanak. Hangsúlyozza az aktív hallgatás fontosságát, a biztonságos teret a problémák megbeszélésére, és kínáljon közvetítői segítséget. Hangsúlyozza a vállalat támogatását a probléma megoldásában.

Készítsen üzeneteket a munkahelyi konfliktusok megoldására a ClickUp Brain segítségével.

A forráselosztással kapcsolatos nézeteltérések kezelése

Írjon üzenetet [szerepkör] név alatt, amelyben foglalkozik a [A csapat] és a [B csapat] közötti konfliktussal a [erőforrás/elosztási kérdés] kapcsán. Ismerje el mindkét nézőpontot, és javasoljon találkozót a prioritások összehangolása érdekében. Hangsúlyozza a vezetés szerepét a források méltányos elosztásának biztosításában, miközben a [projekt célja] megvalósítását is szem előtt tartja.

a ChatGPT segítségével

Konfliktuskezelés kérése

Készítsen kérelmet a [Osztály/Személy] részére a megoldatlan [Probléma] ügyben történő közvetítésre. Kérjen útmutatást a probléma professzionális kezeléséhez, biztosítva a kölcsönös tiszteletet. Hangsúlyozza a [Kívánt eredmény] fontosságát, és javasoljon egy [Következő lépés] a haladás értékelésére.

a Google Gemini segítségével

7. AI-utasítások a munkavállalók közötti interakciókhoz

A munkahelyi értelmes interakciók valódi csapatkapcsolatokat építenek, így a munka játéknak tűnik.

Íme néhány AI-utasítás, amelyekkel a legjobb interperszonális kommunikációt érheti el csapattagjaival:

A teljesítményekért járó elismerés megosztása a kollégák között

Írjon gratuláló üzenetet kollégájának, [Kolléga neve]-nak, a [Projekt neve] sikeres vezetéséért. Hangsúlyozza ki az elért eredményeket, azok hatását a csapatra vagy a vállalatra, valamint azt, hogy azok hogyan járultak hozzá az általános sikerhez. Legyen személyes, fejezze ki elismerését a kollégája hozzájárulásáért, és ajánlja fel támogatását a jövőbeli projektekhez.

Építsen ki értelmes munkahelyi interakciókat a ClickUp Brain segítségével.

A csapat tagjainak bátorítása egy közelgő projektre

Írjon üzenetet, amelyben ösztönzi a [Csapat tagjainak nevei] a [Osztályok nevei]-ból, hogy működjenek együtt a [Projekt neve]-ben. Vázolja fel a projekt céljait, a várt eredményeket és a csapatmunka fontosságát. Hangsúlyozza, hogy szakértelmük hogyan járul hozzá a sikerhez, és ösztönözze őket, hogy osszák meg ötleteiket vagy kérdéseiket.

a ChatGPT segítségével

Kollégák szakértelmének igénybevétele

Írjon üzenetet [Kolléga neve]-nek, és kérje meg, hogy ossza meg szakértelmét a [Projekt/Téma] témában. Emelje ki véleményének fontosságát, javasoljon egy találkozót, és kérdezze meg, mikor lenne neki alkalmas.

a Google Gemini segítségével

👀 Tudta? A munkakapcsolatok a munkával való elégedettség 39%-át teszik ki. Zökkenőmentes interakciók = boldogabb csapatok! 🤝

Bónusz prompt: betekintések és fájlok lekérése

A mai munka nem működik.

Időnk 60%-át különböző eszközökön történő információk megosztásával, keresésével és frissítésével töltjük. Projektjeink, dokumentációnk és kommunikációnk egymástól független eszközökön szétszóródva, ami rontja a termelékenységet.

Az olyan AI-alapú munkaasszisztensek, mint a ClickUp Brain, másodpercek alatt lekérik a munkaterület adatait, így segítve a munkát. Próbálja ki az alábbi parancsot:

Melyek a legfontosabb trendek és statisztikák a [Jelentés neve] szerint? Emellett nyissa meg a dokumentumot, amelyre hivatkozik.

A ClickUp Brain segítségével azonnal hozzáférhet a munkahelyi tudáshoz.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők csupán 12%-a használja a termelékenységi csomagokba beépített AI funkciókat. Ez az alacsony arány arra utal, hogy a jelenlegi implementációk nem biztosítják azt a zökkenőmentes, kontextusba ágyazott integrációt, amely arra késztetné a felhasználókat, hogy áttérjenek a kedvenc önálló beszélgetési platformjaikról. Például képes-e az AI egy automatizált munkafolyamatot végrehajtani a felhasználó egyszerű szöveges parancsára? A ClickUp Brain képes rá! Az AI szorosan integrálva van a ClickUp minden aspektusába, beleértve, de nem kizárólagosan a csevegési szálak összefoglalását, szövegek megírását vagy finomítását, információk lekérését a munkaterületről, képek generálását és még sok mást! Csatlakozzon a ClickUp ügyfeleinek 40%-ához, akik 3 vagy több alkalmazást cseréltek le a mi mindenre kiterjedő munkaalkalmazásunkra!

Az AI-utasítások használatának bevált gyakorlata

Utasításaink szinte minden munkahelyi helyzetre kiterjednek, de a legjobb válaszok megfogalmazása némi finomságot igényel. Kövesse az alábbi öt egyszerű tippet, hogy minden AI által generált üzenetet javítson.

Legyen teljesen egyértelmű

Használjon egyértelmű és konkrét utasításokat a pontosabb AI-válaszok érdekében. Minél több részletet ad meg, annál jobban tudja az AI az Ön igényeihez igazítani a válaszát. Gondoljon át, mely információk a legfontosabbak, és ennek megfelelően strukturálja kérését.

📌 Példa: Kerülje az olyan homályos kérések használatát, mint „Tájékoztass a projekt legújabb fejleményeiről.” Ehelyett próbálja meg a következőket: „Sorolja fel a mobilalkalmazás-fejlesztési projekt harmadik negyedévében elért legfontosabb mérföldköveket, beleértve a befejezés dátumát és a részt vevő csapattagokat.”

💡 Profi tipp: Ossza meg példákat a promptjában a világosabb, gyakorlatiasabb válaszok érdekében.

A megfelelő kontextusba illeszkedő csomagolás

Egy kérdésnek millióféle válasza lehet, a történettől vagy a kontextustól függően. Ezért kell kontextusban gazdag promptokat hozzáadnia, hogy az AI jobban megértse az Ön igényeit. Tartalmazza benne mindent, a célközönségétől kezdve egészen addig, hogy miért van rá szüksége.

📌 Példa: Ahelyett, hogy „Írjon belső frissítést az új irányelvről”, próbálja meg ezt: „Készítsen barátságos belső frissítést a munkavállalók számára az új távmunka-irányelvről, hangsúlyozva a rugalmasságot, a legfontosabb irányelveket és azt, hogy ez hogyan támogatja a munka és a magánélet egyensúlyát.”

Bontsa le lépésről lépésre

Bonyolult kérdést vagy bejelentést kell megfogalmaznia? Ossza fel AI-sugallatát kisebb, logikus részekre.

📌 Példa: Kezdje széles körben a „Melyek a termékbevezetés fázisai?” kérdéssel. Ezután finomítsa a „Készítsen listát a bevezetés napjára szánt közösségi média tartalmakról.” kérdéssel.

Tesztelje és finomítsa

Ritkán sikerül elsőre tökéletes promptot készíteni. A legjobb, ha egyszerűen kezded, és kipróbálsz különböző megközelítéseket. A kapott válaszok alapján kezdj el finomítani és csiszolni a promptjaidat.

📌 Példa: Kezdje a következővel: „Írjon bejelentést a közelgő vállalati eseményről.” Ezután a válasz alapján finomítsa a következőre: „Készítsen vonzó bejelentést a jövő pénteki csapatépítő eseményről, beleértve a programot, a helyszínt és azt, hogy a munkavállalók hogyan jelentkezhetnek.”

Legyen kreatív a megközelítésében!

Bár az AI képes tökéletes e-maileket vagy jelentéseket megfogalmazni, azok minősége a prompt kreativitásától függ. Ne ragadjon le az alapvető kérdéseknél, hanem próbáljon ki szerepjátékos forgatókönyveket is. A kreatív promptok új perspektívákat és releváns megoldásokat eredményeznek.

📌 Példa: Ahelyett, hogy azt kérdezné: „Írjon eladási jelentést az első negyedévről!”, próbálja meg ezt: „Ha Ön lenne az eladási menedzser, aki az első negyedév teljesítményét elemzi, melyek lennének a legfontosabb trendek, és hogyan javasolná a továbblépést?”

Megértette az üzenetet, most már csak a megfelelő eszközre, azaz a megfelelő AI-eszközre van szüksége. De miért korlátozná az AI-eszközét csak a kommunikációs utasításokra, amikor ennél sokkal többet is kihozhat belőle?

A ClickUp mindenre kiterjedő munkaalkalmazásával feladatait, projektjeit, tudását és együttműködését egy hatékony, natív AI, a ClickUp Brain segíti.

Használja a ClickUp Brain-t megbízható sparringpartnerként, íróként és tudásmenedzserként.

A belső kommunikációhoz szükséges üzenetek megfogalmazásától a kommunikációs stratégiák finomhangolásáig a ClickUp Brain mindenben segítségére lesz. Bármelyik ClickUp-alkalmazásból – feladatok, dokumentumok, csevegés – elérheti, és kontextusérzékeny segítséget kaphat egy gombnyomással.

A ClickUp Docs-ba integrált Brain AI Writer for Work segít esettanulmányok, blogbejegyzések és e-mailek készítésében a dokumentumain belül. Ez kiválóan alkalmas kommunikációs terv sablonok és irányelvek létrehozására is.

Hosszú dokumentumok gyors áttekintésére van szüksége? A Brain összefoglaló funkciója másodpercek alatt leegyszerűsíti a komplex jelentéseket. Sőt, külön összefoglalót is készít a vezetők számára, hogy azok naprakészek legyenek a prioritásokkal és a csapat igényeivel kapcsolatban.

A ClickUp Brain kiváló tudáskezelő is, amely egyetlen kattintással összegyűjti a ClickUp ökoszisztémájából (beleértve a csatlakoztatott alkalmazásokat is) származó betekintéseket, erőforrásokat és releváns dokumentumlinkeket.

A kiváló kommunikáció nem áll meg itt. A ClickUp egy mindenre kiterjedő üzenetküldő megoldást is kínál, a ClickUp Chat-et.

Ötvözze a feladatkezelést, a vállalati szintű bejelentéseket és a közvetlen üzenetküldést egy eszközön a ClickUp Chat segítségével.

Természetesen a beépített belső kommunikációs megoldás lehetővé teszi az információk megosztását csapaton belüli, egyéni és akár vállalati szintű üzenetváltásokban is. De ez csak a kezdet. Emellett minden beszélgetést összekapcsol a releváns feladatokkal, projektekkel és erőforrásokkal a kontextus érdekében, így soha nem kell megszakítania a munkáját a kommunikáció miatt.

Az AI-alapú összefoglalók egyszerűsítik a hosszú üzenetsorokat, csökkentve a hatékony válaszok megfogalmazásához szükséges erőfeszítést. Lehetővé teszi még az értékes információk osztályozását és azok pillanatok alatt feladatokká alakítását is.

És mi van azokkal a helyzetekkel, amikor a szöveges üzenetek nem tudják teljes mértékben átadni a kontextust?

Rögzítse a betekintéseket, készítsen videós bejelentéseket, ossza meg az oktatóanyagokat, és hozzon létre AI-alapú átiratokat a ClickUp Clips segítségével.

A ClickUp Clips segítségével narrációval rögzítheti a képernyőjét és a webkameráját. Ezzel a bemutatók, bejelentések és útmutatók elkészítése gyerekjáték lesz.

Ráadásul a felvételeit könnyen megoszthatja! Beágyazhatja őket feladatokba, dokumentumokba, sőt még a ClickUp tábláiba is. Valójában, amikor egy csevegőablakból vagy kommentárszálból rögzít egy klipet, az automatikusan csatolódik az üzenethez, amint leállítja a felvételt.

A ClickUp Clips minden videóhoz AI-alapú átiratot is mellékel. Ezek a megbízható átiratok megszabadítják Önt a folyamatos jegyzeteléstől, elősegítve az aktív hallgatást és a jobb megértést.

Igen, léteznek más AI kommunikációs eszközök is, mint például a ChatGPT, a Gemini és a Perplexity AI. Bár ezek mind népszerű választások a prompt-alapú válaszokhoz, egyik sem integrálódik olyan zökkenőmentesen a munkájába (és a munkaterületébe), mint a ClickUp Brain.

A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg oda-vissza levelezéstől kímél meg. Tudom, hogy vannak AI-eszközök, amelyek elég hatékony ingyenes verzióval rendelkeznek, de a lapok közötti állandó váltás nagyon fárasztó. És őszintén szólva, amikor mélyen elmerülök a munkámban, ez az utolsó dolog, amit szeretnék csinálni. Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is, amit írtam (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon segít, az a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a szalagcímeket. Annyira aranyosak!

Az AI-val kapcsolatos kihívások leküzdése a belső kommunikációban

Az AI hatékony eszköz, de használata nem mindig egyszerű. A bevált gyakorlatok mellett néhány kihívás előkészítése és megoldása is elengedhetetlen. Íme, mire kell figyelni.

A magánélet és a biztonság kérdéseinek kezelése

Az adatvédelem rendkívül fontos, ha mesterséges intelligenciát használunk a hatékony belső kommunikáció érdekében. Az adatvédelmi szabályok megsértése vagy a visszaélések károsíthatják a bizalmat és a vállalat hírnevét.

👉🏼 Csökkentse ezeket a kockázatokat az hozzáférés-vezérlés egyszerűsítésével és az érzékeny adatok védelmével. Erősítse a biztonságot titkosítással, rendszeres ellenőrzésekkel és megfelelő hozzáférés-kezeléssel, hogy megvédje adatait.

A vállalati kultúrához való igazodás

Az AI természetes beépítése a vállalat DNS-ébe némi munkát igényel. Különösen nehéz feladat a munkavállalók és a szervezet víziójának, küldetésének és hangvételének tükrözése.

👉🏼 Ennek leküzdéséhez be kell építenie az AI-t vállalatának növekedési stratégiájába. Ezenkívül a prompt engineering iránti érzék kialakítása nagyban megkönnyíti az átállást.

A változással szembeni ellenállás kezelése

A változás idegessé teheti az embereket, különösen, ha mesterséges intelligenciáról van szó. Gyakran keletkezik az a tévhit, hogy az emberi erőfeszítések csökkentése az emberek számának csökkenését is jelenti. Végül elutasítás vagy erős ellenállás alakul ki a mesterséges intelligencia lehetőségeinek kihasználásával szemben.

👉🏼 Kezdje el hangsúlyozni, hogy az AI segítséget nyújt, nem pedig helyettesít. Miután a csapatok megnyugodtak, biztosítson képzési modulokat, hogy ösztönözze a munkatársakat a lehető legjobb kihasználására.

Az AI-tartalom és az emberi érintés közötti egyensúly

Kommunikációs szakértő kreatív hozzájárulása nélkül az AI-eszközök csak monoton üzeneteket fognak generálni. Mivel az AI csökkenti az íráshoz szükséges manuális erőfeszítést és szellemi kapacitást, könnyen elveszítheti az emberi érintést a végleges szövegekben.

👉🏼 A csapattagok számára lehetővé tenni a vázlatok áttekintését kiváló módszer erre. Emellett fontossági sorrendbe állítsa az AI által generált tartalom személyre szabását.

📖 Olvassa el még: Hogyan használhatjuk az emberközpontú mesterséges intelligenciát a munkahelyen?

Az AI jövője a belső kommunikációban

Az AI kommunikációs eszközök átalakítják a csapatok kommunikációját és összehangoltságát a munkahelyen. Az AI-vel együtt a belső üzenetek is várhatóan fejlődni és bővülni fognak. De mi lesz a célja ennek?

Íme egy kis ízelítő abból, mit tartogat a jövő.

Intelligens üzenet-személyre szabás

Az amerikai vállalatok 61%-a ma már AI-t használ az e-mailek optimalizálására, míg 55%-uk személyre szabott szolgáltatások nyújtására támaszkodik rá.

Az AI túllép a általános üzeneteken, és hiper-személyre szabással az egyes alkalmazottak szerepéhez, érdeklődési köréhez és munkastílusához igazítja a tartalmat. A fejlett természetes nyelvfeldolgozásnak köszönhetően a vállalkozások hamarosan könnyedén létrehozhatnak üzeneteket a helyi nyelveken, így minden olvasó számára egyedi élményt kínálva.

A Forbes Advisor által megkérdezett vállalkozások 44%-a tervezi a ChatGPT használatát más nyelveken írt tartalmak létrehozásához.

AI-alapú munkafolyamat-kezelés

Az AI-eszközök optimalizálják az időzítést, biztosítva, hogy a megfelelő üzenet a tökéletes pillanatban jusson el a munkavállalókhoz. Az elkötelezettség nyomon követésével és a kritikus frissítések jelölésével az AI biztosítja a kommunikáció zökkenőmentes folyását és garantálja, hogy egyetlen fontos üzenet se maradjon figyelmen kívül.

Örökzöld emberi érintés

A vállalatok 46%-a már használja az AI-t a belső kommunikáció, a tervek, a prezentációk és a jelentések egyszerűsítésére.

Az AI térnyerése ellenére az emberi interakció továbbra is elengedhetetlen marad. Kapcsolatok építése, kontextus hozzáadása és nyílt párbeszéd elősegítése pótolhatatlan elemek, amelyek biztosítják a csapatok elkötelezettségét és összetartását.

📖 Olvassa el még: A munka jövőjét meghatározó legfontosabb kommunikációs trendek

Növelje alkalmazottai elkötelezettségét a ClickUp segítségével

Az AI átalakítja az üzenetekre adott válaszokat és a szervezetnek a munkavállalók moráljára gyakorolt hatását. A prompt hatékonyságától függően az AI akár a konfliktusok megoldását is egyszerűsítheti, és értelmes beszélgetéseket generálhat.

Most már csak a megfelelő eszközre van szüksége. A ClickUp segítségével AI-t, feladatkezelést, üzenetküldést, elemzéseket, dokumentációt és több mint 1000 integrációt kap – mindezt egyetlen platformon.

Készen áll a belső kommunikáció átalakítására (szójáték szándékkal)? Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra!