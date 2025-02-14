ClickUp blog
Manage

Hogyan készítsen Kanban táblát a OneNote-ban a jobb feladatkezelés érdekében

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
2025. február 14.

Érezte már valaha, hogy feladatait post-it cetlik, e-mailek és az a mentális ellenőrzőlista, amelyet reméli, hogy nem felejt el, tartalmazzák?

Ideje rendet tenni a káoszban – Kanban stílusban! 🎯

És nem, nem kell semmilyen speciális szoftverfejlesztési ismeretekkel rendelkeznie ahhoz, hogy elindulhasson. A Microsoft OneNote, a termelékenységi eszközök alulértékelt hőse, kanban táblaként is használható, miközben feladatait, projektjeit és jegyzeteit egy helyen tárolja.

Akár egyedül dolgozik, akár csapatban, ebben az útmutatóban megmutatjuk, hogyan készíthet Kanban táblát a OneNote-ban.

Maradjon velünk, mert bemutatunk egy bónusz eszközt, amely multifunkcionális, projektkezelésre specializálódott és úgy lett kialakítva, hogy Önnel együtt fejlődjön.

⏰ 60 másodperces összefoglaló

Az útmutatóban a következő témákat tárgyaljuk:

  • OneNote beállítás: Tanulja meg, hogyan készíthet gyorsan Kanban táblát a OneNote-ban szakaszokkal, táblázatokkal és oszlopokkal.
  • OneNote Kanban feladatok kezelése: Adjon hozzá feladatokat, színkódokat és címkéket a jobb áttekinthetőség érdekében, és csatlakozzon az Outlookhoz emlékeztető üzenetekért.
  • A OneNote praktikus gyorsbillentyűi: Használja a OneNote tálcaeszközeit, gyorsjegyzeteit és a OneDrive-val való integrációját.
  • A ClickUp Kanban táblái: Próbálja ki a ClickUp Kanban tábláit a valós idejű együttműködés, az automatizálás és a swimlanes funkciók érdekében.
  • A ClickUp Kanban-munkafolyamatai: Nézze meg a külső integrációkat és funkciókat, mint például a WIP-korlátok és a többfeladatos szerkesztés.
  • Válasszon: Egyszerű beállításokhoz a OneNote-ot, nagyobb csapatok és összetett projektekhez pedig a ClickUp-ot ajánljuk.

Miért érdemes Kanban táblát használni?

A Kanban-tábla szoftverek drag-and-drop digitális vásznak, amelyek segítik a munkafolyamat zökkenőmentes lebonyolítását és a haladás átláthatóságát.

Így biztosítják, hogy a gyors stand-upok valóban gyorsak maradjanak:

  • Feladatok a jegyekben: Rögzítse a feladatokat Kanban-kártyák segítségével, amelyek tartalmazzák a határidőket, megjegyzéseket és a releváns részleteket.
  • Vizuális szervezés: Csoportosítsa a feladatokat megbízottak, csatornák vagy egyéni címkék szerint, és kövesse nyomon az előrehaladást olyan szakaszok alapján, mint „Teendők”, „Folyamatban” és „Felülvizsgálat alatt”.
  • Egyszerűsített prioritások: Használjon úszósávokat a jegyek közötti vertikális hierarchia létrehozásához, így biztosítva a prioritások és függőségek egyértelmű áttekinthetőségét.
  • Valós idejű frissítések: A jegyek húzásával és elhelyezésével azonnal frissítheti a feladatokat, így biztosítva, hogy az egész csapat egy oldalas Kanban táblán dolgozzon.
  • Növelje a felelősségvállalást: ösztönözze az átláthatóságot, és segítsen mindenkinek betartani a határidőket egy megosztott táblával.

A Kanban táblák az együttműködésen alapulnak. Míg a fizikai Kanban táblák – amelyek falakra vagy táblákra vannak rögzítve, oszlopokkal és öntapadós jegyzetekkel – évek óta alapvető elemei a csapatmunkának, a digitális eszközök, mint például a OneNote, ma már könnyebben hozzáférhető módszereket kínálnak a feladatok kezelésére , mint a fizikai táblák.

💡Profi tipp: Tanulja meg, hogyan használhatja az AI-t feladatok automatizálására! 👇🏼

Kanban-tábla beállítása a OneNote-ban

Ez gyorsabb, mint gondolná. Az ingyenes és testreszabható Microsoft OneNote segítségével könnyedén hozzáadhat, nyomon követhet és együttműködhet feladatokon egy ismerős felületen.

Bár az előre megtervezett OneNote-sablonok egyszerűsíthetik a munkafolyamatokat, egyedi vagy speciális igények esetén a legjobb megoldás egy Kanban-tábla nulláról történő felépítése.

Lépésről lépésre: táblák készítése

1. lépés: Hozzon létre egy új jegyzetfüzetet

  • Indítsa el a OneNote alkalmazást a készülékén.
  • Kattintson a felső menü Fájl elemére, majd válassza a legördülő menüből az Új lehetőséget.
  • Válassza ki a jegyzetfüzet mentési helyét (pl. OneDrive vagy a helyi eszköz).
  • Adjon a jegyzetfüzetének egy releváns nevet, például „Kanban tábla”.
  • Kattintson a Jegyzetfüzet létrehozása gombra.
jegyzetfüzet létrehozása: Hogyan készítsen Kanban táblát a OneNote-ban

2. lépés: Hozzon létre egy részt a táblájához

  • Kattintson a jobb gombbal a jegyzetfüzet nevére az oldalsávon.
  • Válassza a New Section (Új szakasz) lehetőséget a helyi menüből (ezt a szakaszt „Board 1” névvel fogjuk elnevezni).
  • Alternatív megoldásként a szakaszlista tetején található + Új szakasz gombra kattintva is létrehozhat új szakaszt.
Állítson be egy részt a táblájához: Hogyan készítsen Kanban táblát a OneNote-ban

3. lépés: Készítse el a Kanban tábláját

  • Lépjen az imént létrehozott „1. tábla” szakaszra.
  • Lépjen a Menüsorra, kattintson a Beszúrás gombra, majd válassza a Táblázat lehetőséget.
  • Húzza az egérmutatót a rács felett, hogy kiválasszon három oszlopot és annyi sort, amennyire szüksége van (később bármikor hozzáadhat további sorokat és oszlopokat).
  • A táblázat első sorába írja be a következő fejléceket: Teendők Folyamatban Elvégzett
  • Tennivalók
  • Folyamatban
  • Kész
  • Tennivalók
  • Folyamatban
  • Kész
Beszúrás: Hogyan készítsen Kanban táblát a OneNote-ban

4. lépés: Feladatok hozzáadása kártyákként

  • Minden oszlopban adjon hozzá feladatokat a táblázat egyes soraihoz (minden feladatot kártyaként kezelhet).
  • Minden feladathoz hozzáadhat részleteket, például határidőket vagy leírásokat, ha rákattint a cellára, és beírja azokat.
  • Akár egy „Feladat” nevű oszlopot is hozzáadhat a táblázat bal széléhez, hogy a nagyobb feladatokat kisebb alfeladatokra bontsa.
Főoldal: Hogyan készítsen Kanban táblát a OneNote-ban

És voilá – máris készen áll a Kanban táblája a OneNote-ban.

➡️ További információ: Hogyan készítsünk Kanban táblát a Jira programban

A Microsoft OneNote tálca és gyorsbillentyűk használata

A OneNote gyorsbillentyűi és tálcaeszközei megkönnyítik a feladatkezelést, gyorsabbá téve a Kanban-tábla karbantartását. Fedezze fel ezeket a praktikus tippeket.

A gyorselérési eszköztár testreszabása

  1. Keresse meg a Gyorselérési eszköztárat (általában a OneNote ablak tetején, a szalag felett található).
  2. A gyakran használt parancsokat a lefelé mutató nyílra kattintva adhatja hozzá.
  3. Böngésszen a javasolt parancsok között (például Új oldal vagy Visszavonás), és kattintson a hozzáadni kívánt parancsra.
új oldal: Hogyan készítsen Kanban táblát a OneNote-ban

Feladatkezelés billentyűparancsokkal

  1. Nyomja meg a Ctrl + N billentyűkombinációt, hogy új feladatot vagy kártyát adjon hozzá a Kanban táblájához.
  2. A Ctrl + Tab billentyűkombinációval gyorsan válthat a szakaszok között, így hatékonyan kezelheti a Kanban-tábla különböző részeit.

Értesítési terület ikon a könnyű hozzáférésért

  1. Nyissa meg az OneNote alkalmazást, lépjen a Fájl > Beállítások > Megjelenítés menüpontra, és jelölje be a OneNote ikon elhelyezése a tálca értesítési területén jelölőnégyzetet.

(Így könnyen hozzáférhet a OneNote-hoz, miközben más alkalmazásokon dolgozik. )

Kijelző: Hogyan készítsen Kanban táblát a OneNote-ban

A OneNote gyorsbillentyűk használata gyorsabbá teszi a munkát, de ha bárhonnan szeretne hozzáférni a jegyzetfüzeteihez, fontolja meg a OneDrive-hoz való csatlakozást.

A OneDrive integrálása a fájlok tárolásához és eléréséhez

A jegyzetek exportálása a OneNote-ból más alkalmazásokba, például a OneDrive-ba, lehetővé teszi a könnyű hozzáférést bármely internetkapcsolattal rendelkező eszközről. Íme a zökkenőmentes átállás legjobb módszerei:

1. módszer: Szakaszok áthelyezése egy új felhőalapú jegyzetfüzetbe

  • 1. lépés: Nyissa meg a OneNote alkalmazást, és kattintson a jobb gombbal a mozgatni kívánt szakasz fülére.
  • 2. lépés: Válassza a Mozgatás vagy Másolás parancsot a gyorsmenüből.
  • 3. lépés: Válasszon egy OneDrive-on tárolt jegyzetfüzetet
  • 4. lépés: Kattintson a Move (Áthelyezés) gombra a szakasz áthelyezéséhez.

2. módszer: A jegyzetfüzet helyének megváltoztatása

  • 1. lépés: Nyissa meg a OneNote alkalmazást, és kattintson a Fájl gombra.
  • 2. lépés: Válassza az Info fület, majd kattintson a Beállítások gombra a mozgatni kívánt jegyzetfüzetnél.
  • 3. lépés: Válassza a Tulajdonságok lehetőséget, majd kattintson a Hely módosítása gombra.
  • 4. lépés: Válassza ki a kívánt OneDrive mappát, majd kattintson a Kiválasztás gombra.

A OneNote egyedi szinkronizálási mechanizmust használ, amely eltér a tipikus fájltároló rendszerektől. A OneNote-ban végzett módosítások a gyorsítótárba kerülnek és szinkronizálódnak a felhővel, ami elősegíti az együttműködést a fájlok zárolásának problémája nélkül.

A Kanban-tábla hatékony használata

A sikeres OneNote-tábla létrehozásának kulcsa a Microsoft OneNote hatékony használatának ismerete. Íme néhány tipp:

Feladatok szervezése a OneNote-ban

  • A feladatok előrehaladtával másolja és illessze be őket a megfelelő oszlopokba, így vizuálisan követheti az egyes feladatok állapotát.

Színkódolás és címkézés a jobb áttekinthetőség érdekében

  • A feladatokhoz különböző színeket rendelhet prioritásuk vagy kategóriájuk alapján. Például: piros a sürgős/fontos feladatokhoz, sárga a közepes prioritású feladatokhoz, zöld az alacsony prioritású feladatokhoz.
  • Piros szín a sürgős/fontos feladatokhoz
  • Sárga szín a közepes prioritású feladatokhoz
  • Zöld szín az alacsony prioritású feladatokhoz
  • Piros szín a sürgős/fontos feladatokhoz
  • Sárga szín a közepes prioritású feladatokhoz
  • Zöld szín az alacsony prioritású feladatokhoz
  • Használja a OneNote címkézési funkcióját (Menü > Főoldal > Címkék) a feladatok kontextusának hozzáadásához. Például létrehozhat címkéket a következőkre: Sürgős feladatok Felülvizsgálatra szoruló feladatok Befejezett feladatok
  • Sürgős feladatok
  • Felülvizsgálatra szoruló feladatok
  • Befejezett feladatok
  • Sürgős feladatok
  • Felülvizsgálatra szoruló feladatok
  • Befejezett feladatok
  • Adjon hozzá szimbólumokat vagy képeket a feladatok további megkülönböztetéséhez vagy állapotuk jelzéséhez (pl. pipák a befejezett feladatokhoz).
szimbólumok vagy képek a feladatok megkülönböztetésére

Emlékeztetők és határidők beállítása

A OneNote nem rendelkezik beépített emlékeztető funkcióval, de integrálhatja az Outlook programmal, hogy feladat-emlékeztetőket állítson be. Ehhez a következőket kell tennie:

  1. Kezdje azzal, hogy létrehoz egy feladatot a OneNote-ban. Például írhatja: Feladat: „Jelentés elkészítése” – Határidő: 2025. február 25.
  2. Másolja a feladatot az Outlookba azáltal, hogy jobb gombbal rákattint a feladatra, és kiválasztja az Outlook-feladat létrehozása opciót (alternatív megoldásként használhatja az Outlook-feladatok funkciót, amely a Főoldal fülön található a Címkék csoport alatt).
  3. Válassza ki a legördülő menüből a megfelelő opciót (pl. Ma, Holnap), hogy jelölje meg a feladatot az Outlookban.
  4. Nyissa meg az Outlook programot, és lépjen a Feladatok szakaszra; ott láthatja az újonnan létrehozott feladatot.
  5. Kattintson a feladatra; a feladat részleteiben megadhat egy konkrét határidőt.
  6. Emlékeztető hozzáadásához jelölje be az Emlékeztető négyzetet , és válassza ki, mikor szeretne értesítést kapni.

Miután létrehozta a feladatot az Outlookban, az továbbra is összekapcsolva marad az eredeti jegyzetével a OneNote-ban. Ha az Outlookban befejezettként jelöli meg, akkor ez az állapot a OneNote-ban is megjelenik.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapatkommunikációban.

Azonban a munkanapjuk közel 60%-át ezeknek az eszközöknek a váltogatásával és az információk keresésével töltik. A ClickUp-hoz hasonló, mindenre kiterjedő munkaalkalmazással a projektmenedzsment, az üzenetküldés, az e-mailek és a csevegések egy helyen összpontosulnak! Itt az ideje a központosításnak és az energiák összpontosításának!

A OneNote használatának korlátai Kanban táblák létrehozásához

OneNote-ot használ a Kanban tábláihoz? A következő problémákkal találkozhat:

  • Nincs natív Kanban funkció: A OneNote nem kifejezetten Kanban táblákhoz lett tervezve, ezért hiányoznak belőle olyan beépített funkciók, mint a drag-and-drop funkció vagy az automatizált munkafolyamatok.
  • Kézi frissítések: A feladatokat és állapotokat kézzel kell frissíteni, ami nagyobb projektek esetén időigényes lehet.
  • Korlátozott együttműködés: Bár a OneNote támogatja a közös szerkesztést, a feladatok valós idejű frissítései elmaradhatnak a speciális eszközökhöz képest.
  • Integrációs hiányosságok: A dedikált projektkezelő eszközökkel ellentétben a OneNote csak alapszintű integrációt kínál más alkalmazásokkal az automatizált feladatfrissítésekhez.

Dinamikusabb igények esetén fedezze fel ezeket a OneNote alternatívákat.

Kanban táblák létrehozása a ClickUp segítségével

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, a projektmenedzsment igényeinek kielégítésére lett kifejlesztve, és egyik legfontosabb funkciója a natív Kanban-tábla.

projektmenedzsment igény
Optimalizálja sprint munkafolyamatát a ClickUp Kanban tábláival – kövesse nyomon a feladatokat valós időben, szervezze őket úszósávok szerint, és színekkel jelölje meg a prioritásokat.

A ClickUp Kanban táblák nem csak a feladatok áthelyezésében segítenek, hanem egy nagyobb ökoszisztéma részét képezik, amely a munkafolyamat minden aspektusát kezeli.

Például:

  • A feladatlapok egyéni mezői segítenek nyomon követni olyan részleteket, mint a fontos dátumok, a költségvetések, a visszajelzések pontszámai, sőt az ügyfelek jóváhagyásai is, mindezt közvetlenül a Kanban nézetben.
  • Több táblán kell egyszerre több feladatot elvégeznie? A szűrők segítségével könnyedén ráközelíthet bizonyos feladatokra csapattagok, prioritás vagy határidő szerint.
  • A feladatok egyszerre több táblán is megtekinthetők. Például a „Heti célok” táblán szereplő feladat szinkronizálható a marketingcsapat „Kampányok” táblájával – nincs duplikáció, nincs elveszett frissítés.

A platform segít a munkaterhelés irányításában is, mivel vízszintes úszósávokat integrál a Kanban táblákba. A feladatok vizuálisan, valós időben rangsorolhatók, így a „kötelező feladatok” mindig az első helyen maradnak.

vízszintes úszósávok
Rendezze a feladatlapokat a felelős személyek szerint, vagy jelölje meg őket egyedi címkékkel a prioritás alapján.

Ezenkívül testreszabhatja a feladatlapjait a következőkre:

  • Kártyaméret beállítása
  • Mezők egymásra helyezése és átrendezése
  • Adjon hozzá ellenőrzőlistákat, címkéket, amit csak akar

Ekkor lép be a ClickUp Brain —az AI-alapú neurális hálózati eszköz, amely aktívan tanulja a munkafolyamatát, és javaslatokat tesz a dolgok zökkenőmentesebb működéséhez.

Például:

  • A ClickUp Brain azonosítja a figyelmen kívül hagyott feladatfüggőségeket, és a kapcsolódó feladatok állapotai alapján javaslatot tesz a feladatok áthelyezésére.
  • Az eszköz automatizálhatja a frissítéseket, például ClickUp Chat üzenet küldését a csapatnak, vagy az idő rögzítését, amikor egy feladat „Kész” státuszba kerül.
ClickUp Brain
A ClickUp Brain segítségével gyorsan betekintést nyerhet a munkafolyamatokba, a függőségekbe, a határidőkbe és még sok másba.

Miután megismerkedtünk a ClickUp Kanban-megoldásaival, nézzük meg, hogyan viszonyulnak ezek a OneNote-hoz.

ClickUp és OneNote funkciók összehasonlítása

A ClickUp és a OneNote egyaránt egyedi funkciókat kínál, de a feladatok Kanban-módszerrel történő kezelése során mindkettőnek megvannak a maga előnyei. Íme egy rövid összehasonlítás:

FunkcionalitásClickUpOneNote
Kanban-táblaTeljesen integrált táblákNincs natív táblafunkció
Feladatok áthelyezéseTöbb jegy is egyszerre húzható és helyezhető át az oszlopok között.A feladatokat manuálisan kell módosítani
Oszlopok testreszabásaAz oszlopok és a szakaszok teljes mértékben testreszabhatók.Az oszlopok táblázatok segítségével utánozhatók, de nem dinamikusak.
Feladatok prioritásainak meghatározásaA feladatok színekkel jelölhetők és sürgősségük szerint rangsorolhatók.A feladatokat csak manuálisan lehet címkézni vagy jelölni a jelölőnégyzetek segítségével.
Feladatok szűréseA feladatok szűrhetők státusz, prioritás, felelősök és határidők szerint.A feladatok csak szakaszok vagy címkék szerint szervezhetők.
Feladat részleteiFájlokat csatolhat, linkeket adhat hozzá, határidőket állíthat be és egyéni mezőket alkalmazhat a feladatokhoz.Csak alapvető szöveges és képi jegyzetek adhatók hozzá.

Röviden: a ClickUp nem csupán feladatkezelésre szolgál. Kanban táblái egy oldalon vizuálisan ábrázolják az egész munkafolyamatot.

⚡️ Sablonarchívum: Töltse le a középhaladó ClickUp Kanban sablont, amellyel könnyedén rendszerezheti a feladatokat egyéni oszlopokba, és csoportosíthatja őket olyan opciók szerint, mint a felelősök vagy a határidő.

Gyorsan rendeljen hozzá részleteket a kártyák fölé mozgatva az egérmutatót, és használja a Multitask eszköztárat tömeges módosítások végrehajtásához – például állapotok frissítéséhez vagy feladatok archiválásához – egyszerre.

Fedezze fel a Kanban-specifikus funkciók további részét.

A ClickUp fejlett funkciói a Kanban táblákhoz

  • Folyamatban lévő munkák (WIP) korlátai: Állítson be WIP-korlátokat a Kanban-tábla oszlopain, így biztosítva, hogy a csapatok ne vállaljanak túl sok feladatot egyszerre.
A ClickUp fejlett funkciói
Állítson be korlátozást az egyes projektfázisokban lévő jegyek számára, hogy elkerülje az egyes fázisok túlterhelését.
  • Dinamikus integrációk: Csatlakoztassa a ClickUp-ot a Google Drive-hoz, a Zoom-hoz (és több mint 1000 egyéb eszközhöz), hogy központosítsa a kommunikációt, a fájlokat és a megbeszéléseket, így minden, ami a feladataival kapcsolatos, egy táblán marad.
  • Valós idejű együttműködés: Hagyjon valós idejű megjegyzéseket és @megjelöléseket a csapattagoknak a jegyekkel kapcsolatos visszajelzésekhez, vagy tegye be a linket a ClickUp Chatbe, hogy mindenki naprakész legyen.
  • Időkövetés: Használja a beépített időkövetési funkciót, hogy közvetlenül a Kanban táblán rögzítse az egyes feladatokra fordított órákat, így könnyen betarthatja a projekt ütemtervét.
  • Kanban-sablonok: Használja az előre megtervezett Kanban-tábla sablonokat a beállítás és használat egyszerűsítéséhez.

⚡️ Sablonarchívum: Kezdőknek ajánlott megoldásként próbálja ki a ClickUp Roadmap sablont. Ezzel Roadmap Kanban tábla nézet segítségével követheti nyomon a feladatokat a különböző szakaszokban, míg a Roadmap lista nézet egyértelmű, lineáris idővonalat nyújt a feladatokról és a mérföldkövekről.

Ezenkívül használja a Backlog list view (Hátralék lista nézet) funkciót a közelgő feladatok kezeléséhez, valamint a Team Workload Calendar view (Csapat munkaterhelés naptár nézet) funkciót a csapat kapacitásának vizualizálásához.

A ClickUp sokoldalú import/export opciói

A ClickUp adatátviteli lehetőségeket is kínál, amelyek segítségével hatékonyan kezelheti a különböző platformok vagy formátumok közötti feladatokat. Így teheti meg:

Feladatok importálása a ClickUpba

  • Feladatokat importálhat különböző platformokról, például a Notionból, valamint Excel- és CSV-fájlokból.

💡Profi tipp: Az importálás folyamata egyszerű: lépjen a beállítások Importálás/Exportálás szakaszába, válassza ki a forrást (például Excel vagy más alkalmazás), és kövesse az utasításokat az adatok helyes leképezéséhez.

  • A feladatok importálásakor a ClickUp automatikusan létrehoz egy új listát az importált elemekről, így segítve a feladatok hatékony kategorizálását a kezdetektől fogva.
  • Az importálás után áttekintheti az importálási jelentést , amely kiemeli a folyamat során felmerült problémákat, például az ismétlődő elemeket.

Feladatok exportálása a ClickUpból

  • A lista- vagy táblázatnézeteket CSV- vagy Excel-fájlként exportálhatja. Ez a funkció hasznos lehet a feladatok adatainak a ClickUp-on kívüli elemzéséhez vagy azoknak a platformot nem használó érdekelt felekkel való megosztásához.

💡Profi tipp: Testreszabhatja az exportálást úgy, hogy kiválasztja a látható oszlopokat, a konkrét feladatneveket vagy az összes oszlopot, így nagyobb rugalmasságot biztosítva az adatok megjelenítésében.

  • Minden alfeladat és egyéni mező hozzáadható az exportált fájlokhoz. Ez a funkció biztosítja, hogy minden releváns feladat részlete rögzítésre kerüljön, és felhasználható legyen további elemzésekhez vagy jelentésekhez.

A ClickUp funkciói komplex munkafolyamatokhoz ideálisak. Ha azonban az Ön igényei egyszerűbbek, akkor érdemes megtanulni, hogyan maximalizálhatja hatékonyságát a OneNote segítségével.

A Kanban táblák hatékonyságának maximalizálása

AKanban-táblák példái mögött hatékony gyakorlatok állnak.

A hatékony tábla fenntartásának bevált gyakorlata

Állítson be egy világos struktúrát: Szervezze tábláját táblázatos szakaszokkal, amelyek megfelelnek a Kanban oszlopoknak, mint például Backlog, In Progress és Done.

Vizuális elemek hozzáadása: színekkel, hangulatjelekkel és címkékkel teheti színesebbé tábláját, hogy kiemelje a feladatok prioritásait és állapotát.

Rendszeresen archiválja a befejezett feladatokat: Hozzon létre egy „Befejezett archívum” részt, hogy táblája rendezett maradjon, miközben a korábbi feladatokat referenciaként megőrzi.

Gyakori buktatók és azok elkerülésének módja

A tábla túlbonyolítása: Tartsa egyszerűnek a tábla elrendezését, hogy tükrözze a munkafolyamatot, és ne adjon hozzá felesleges szakaszokat, amelyek túlterhelhetik a felhasználókat.

A karbantartás elhanyagolása: Rendszeresen frissítse a feladatok állapotát, hogy elkerülje a folyamatban lévő vagy befejezett feladatokkal kapcsolatos zavart, mivel az automatikus indítók hiányában a kézi frissítések elengedhetetlenek.

A rendelkezésre álló funkciók nem használata: Fedezze fel az összes rendelkezésre álló funkciót, például a meglévő oldalak összekapcsolását és a táblázatok használatát, hogy javítsa a feladatok nyomon követését és szervezését.

Tippek a folyamatos fejlesztéshez és alkalmazkodáshoz

📌 Integrálja a visszacsatolási ciklusokat: Állítson be egy folyamatot a csapat visszajelzéseinek összegyűjtésére a Kanban táblán, lehetővé téve a munkafolyamatok folyamatos fejlesztését a valós világból származó betekintés alapján.

📌 Használja a technológiát: Keressen további eszközöket és integrációkat, például automatizálási vagy projektkezelési alkalmazásokat, hogy javítsa OneNote Kanban táblájának használatát.

📌 Legyen naprakész: Olvassa el a legújabb cikkeket, vagy csatlakozzon projektmenedzsment fórumokhoz, hogy naprakész maradjon és javítsa folyamatát.

Sajátítsa el a projektmenedzsment munkafolyamatokat a ClickUp Kanban tábláival

Végül is mind a OneNote, mind a ClickUp kanban stílusú feladatkezelést kínál, de a különbség az, hogy mennyire szeretné, hogy a táblák Önért dolgozzanak.

A OneNote egyszerű nyomon követéshez használható vizuális, testreszabható felületként szolgálhat. Azonban ha a feladatok integrálásáról, a munkafolyamatok automatizálásáról vagy a folyamatok bővítéséről van szó, akkor több manuális munkát kell elvégeznie.

Pontosan itt jön képbe a ClickUp. Ha összetett projekteket kell kezelnie, és a feladatkövetésnél többre van szüksége, a ClickUp Kanban táblái hidat képeznek a tervezés és a végrehajtás között.

Minden szükséges funkcióval rendelkezik (a valós idejű együttműködéstől az AI tudásalapú segítségnyújtásig), hogy minden feladat dinamikus részévé váljon a munkafolyamatának.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és hagyja, hogy a Kanban táblák elvégezzék a nehéz munkát helyette. 🏋️‍♂️

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp