A 10 legjobb AI esszéértékelő, amelyekkel időt takaríthat meg és javíthatja a pontosságot

Éjszakába nyúló munkával küszködik? Újabb esszék halmaza előtt ül, és az energiája gyorsabban fogy, mint a türelme. Mire az utolsó dolgozathoz ér, már minden osztályzatot kétszer is átgondol.

Az esszék értékelése kimerítő maraton lehet. Időigényes, monoton feladat, és gyakran kevés lehetőséget hagy a diákok számára személyre szabott visszajelzésekre. De mi lenne, ha lenne egy okosabb megoldás?

Ismerje meg az esszéértékelő AI eszközöket – új oktatási segítőit! Ezek az eszközök nem csak felgyorsítják az értékelési folyamatot, hanem forradalmasítják azt.

Tanulmányok szerint az AI-alapú értékelés 80%-kal csökkenti a javítás idejét, így Önnek több ideje marad a kreatív tanítási stratégiákra és a diákokkal való kapcsolattartásra. 💡

Ebben a blogban megismerhetjük, hogyan változtatják meg ezek az AI-alapú eszközök az értékelési folyamatot! 🚀

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy válogatott lista a legjobb AI esszéértékelő eszközökről: ✅ ClickUp: A legjobb AI-alapú esszéértékeléshez és visszajelzéshez

✅ GradeWrite : A legjobb AI-támogatott értékeléshez és elemzéshez

✅ ClassX: A legjobb interaktív AI esszéértékeléshez és tanuláshoz

✅ Perfect Essay Writer: A legalkalmasabb kifinomult és plágiummentes esszék írásához

✅ EssayGrader: A legjobb tömeges értékeléshez és részletes visszajelzésekhez

✅ EasyMark. ai: A legjobb személyre szabott és időszerű visszajelzésekhez

✅ CoGrader: A legjobb részletes minőségi visszajelzésekhez és az osztálytermi integrációhoz

✅ AutoMark : A legjobb skálázható értékeléshez és személyre szabott diák visszajelzésekhez

✅ Smodin : A legjobb objektív és valós idejű esszé-visszajelzésekhez

✅ Kangaroos AI Grader: A legjobb testreszabható AI-os értékeléshez és átfogó oktatási eszközökhöz

Mit kell keresnie egy AI esszéértékelő eszközben?

Az AI esszéértékelő kiválasztása nem csak a kényelemről szól; olyan eszköz kiválasztásáról van szó, amely javítja az értékelés hatékonyságát, miközben értékes visszajelzést ad a diákoknak. Íme azok a funkciók, amelyekre érdemes figyelni:

Testreszabható értékelési rendszer: Győződjön meg arról, hogy az eszköz lehetővé teszi az értékelési kritériumok létrehozását és alkalmazását, hogy azok megfeleljenek a kurzus-specifikus értékelési rendszernek vagy az egyedi feladatkövetelményeknek.

Nyelvtani és szintaxiselemzés : Válasszon olyan eszközöket, amelyek nyelvtani : Válasszon olyan eszközöket, amelyek fejlett ellenőrzőként működnek, automatikusan azonosítják a hibákat, és részletes javaslatokat kínálnak a nyelvtan, a helyesírás és a mondatszerkezet javítására.

Plagizálás észlelése: Válasszon olyan AI-t, amely átvizsgálja a másolt tartalmakat és pontos jelentéseket készít, segítve ezzel az akadémiai integritás fenntartását.

Kontextusfüggő visszajelzés: Válasszon olyan eszközt, amely értékeli az érvelés szerkezetét, a logikai folytonosságot és a hangnemet, hogy a diákoknak hasznos tanácsokat adhasson esszéik javításához.

Adatintegráció: Válasszon olyan AI-t, amely zökkenőmentesen szinkronizálható olyan platformokkal, mint a Google Classroom vagy a tanulásmenedzsment-rendszerek, hogy egyszerűsítse az értékelési folyamatot.

Nyelvi támogatás: Győződjön meg arról, hogy az eszköz többnyelvű esszéket is támogat, hogy megfeleljen a diákok különböző hátterének és nyelvi igényeinek.

Valós idejű értékelés: Válasszon olyan eszközt, amely beépített funkciókkal rendelkezik, hasonlóan Válasszon olyan eszközt, amely beépített funkciókkal rendelkezik, hasonlóan az AI szöveggenerátorokhoz , amelyek alkalmazkodnak a diákok igényeihez, és azonnali, kontextusfüggő visszajelzést adnak, lehetővé téve a gyors javításokat.

A diákok teljesítményének elemzése: Használjon olyan eszközt, amely betekintést nyújt a diákok fejlődésébe, kiemelve a fejlesztésre szoruló területeket, hogy azok alapján alakíthassa ki jövőbeli oktatási stratégiáit.

💡 Profi tipp: Mindig olyan AI-eszközöket használjon, amelyek prioritásként kezelik az adatbiztonságot és anonimizálják a hallgatók munkáit, hogy biztosítsák a adatvédelmi előírások betartását és csökkentsék a lehetséges elfogultságot.

Az AI által generált tartalom és az ember által írt művek közötti vita továbbra is folyik, felvetve az eredetiség, a minőség és a hitelesség kérdéseit. A narratíva azonban megváltozik, amikor a tartalom értékeléséről van szó.

Az AI-alapú esszéértékelők egyedülálló lehetőséget kínálnak az értékelési folyamat következetességének, objektivitásának és hatékonyságának biztosítására – ami még a legtapasztaltabb oktatók számára is kihívást jelenthet, ha nagy munkaterheléssel kell megbirkózniuk.

Az alábbiakban közelebbről megvizsgáljuk a 10 legjobb esszéértékelő AI eszközt:

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú esszéértékeléshez és visszajelzéshez)

Próbálja ki a ClickUp Brain-t! Változtassa meg az értékelés hatékonyságát a ClickUp Brain AI-alapú visszajelzéseivel a nyelvtan, a szerkezet és a hangnem tekintetében.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely egy platformon egyesíti az AI-alapú értékelési munkafolyamatokat, a valós idejű visszajelzéseket és a zökkenőmentes projektmenedzsment funkciókat.

Az esszék értékeléséhez az oktatók a ClickUp Brain segítségével elemzhetik a tartalmat nyelvtani, szerkezeti és koherencia szempontjából, és azonnali, hasznos visszajelzést adhatnak a diákoknak.

Valós idejű, hasznosítható betekintést nyújt, segítve az oktatókat abban, hogy konstruktív megjegyzéseket tegyenek, amelyek javítják a hallgatók munkáját anélkül, hogy órákat kellene tölteniük kézi munkával. Az eszköz lehetővé teszi, hogy személyre szabott utasításokat hozzon létre és mentse, hogy a visszajelzéseket konkrét rubrikákhoz vagy íráskészségekhez igazítsa.

*Egyszerűsítse az együttműködést és az értékelést a ClickUp Docs segítségével, amely megjegyzésekkel, kommentekkel és rendszerezett esszéértékelésekkel szolgál.

A ClickUp Docs központi teret biztosít az oktatóknak az esszék értékelésében való együttműködéshez. A tanárok közvetlenül a platformon belül AI segítségével jegyzeteket fűzhetnek az esszékhez, megjegyzéseket adhatnak hozzá és szerkeszthetik a tartalmat , így egyszerűsítve a visszajelzési folyamatot.

Beépített szervezési funkciója és a feladatokkal való zökkenőmentes integrációja biztosítja, hogy az értékelési folyamat minden lépése hatékony és hozzáférhető legyen. Ezenkívül a ClickUp automatizálási funkciója lehetővé teszi olyan értékelési munkafolyamatok beállítását, amelyek órákat takarítanak meg, míg a testreszabható sablonok lehetővé teszik az értékelési kritériumok bevezetését és a rubrikákhoz való igazítását.

A platform központi irányítópultokat is tartalmaz, amelyekkel nyomon követhető az esszéértékelési feladatok előrehaladása, felismerhetők a trendek és jelentések készíthetők, ami felbecsülhetetlen értékű több osztály vagy intézmény kezelése esetén.

A ClickUp legjobb funkciói

Értékelje a nyelvtant, a hangnemet és a koherenciát, hogy azonnali, hasznos visszajelzést adhasson.

Jegyzeteljen, kommenteljen és finomítson esszéket közösen a ClickUp Docs segítségével.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, például az esszék felülvizsgálatra való kijelölését vagy a befejezés jelölését a ClickUp Automation segítségével.

Hozzon létre testreszabott értékelési rendszereket, AI-utasításokat és sablonokat, hogy azok megfeleljenek az értékelési kritériumoknak, és nyomon követhesse az előrehaladást.

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást az értékelési minták elemzéséhez és a teljesítményjelentések elkészítéséhez.

Szinkronizálja a feladatokat és az osztályzatokat a Google Classroommal a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.

A ClickUp korlátai

Némi kezdeti beállításra van szükség az esszéértékelés munkafolyamatainak testreszabásához.

A technológia iránt nem túl jártas oktatók tanulási görbéje

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp Brain: AI-funkciók hozzáadása bármely fizetős csomaghoz, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A felhasználók nagyra értékelik a ClickUp képességeit a valós idejű, hasznos visszajelzések és a jobb átláthatóság terén. Ez nagy előny az oktatók számára, mivel átlátható és időszerű visszajelzéseket adhatnak a diákoknak.

„A nekem kiosztott feladatok kapcsolódnak más, csapatként kiosztott feladatokhoz, így egyénileg is dolgozhatok, és láthatom a csoportunk feladatait, így új tevékenységeket javasolhatok, és visszajelzést kaphatok a csapatom összes tagjától.”

„A nekem kiosztott feladatok kapcsolódnak más, csapatként kiosztott feladatokhoz, így egyénileg is dolgozhatok, és láthatom a csoportunk feladatait, így új tevékenységeket javasolhatok, és visszajelzést kaphatok a csapatom összes tagjától.”

⚡ Bónusz tipp: Az esszék értékelésén túlmenően használja a ClickUp egyedi irányítópultjait, hogy több osztály vagy feladat trendjeit is felismerje. Könnyedén elemezheti az értékelési mintákat, azonosíthatja a gyakran félreértett fogalmakat, és az adatokon alapuló betekintés alapján testreszabhatja tanítási stratégiáit.

2. GradeWrite (A legjobb AI-támogatott értékelési folyamat és elemzés)

via GradeWrite

A GradeWrite az esszéértékelés egyszerűsítésére specializálódott. AI-alapú értékelő eszközei nagy mennyiségű feladat kezelésére lettek tervezve. A vállalat fejlett algoritmusai értékelik a nyelvtant, a szerkezetet, a szószámot és a relevanciát.

A tanárok biztosíthatják az egységességet, miközben megőrzik az értékelés integritását olyan funkciók segítségével, mint a plagizálás észlelése és a rubrika testreszabása.

A GradeWrite elemzéseket is kínál az osztály teljesítményének tendenciáinak nyomon követéséhez, lehetővé téve az oktatók számára, hogy azonosítsák azokat a területeket, ahol a diákoknak több támogatásra van szükségük.

A GradeWrite legjobb funkciói

Értékelje a nyelvtant, a szerkezetet és a relevanciát AI segítségével a pontos és időszerű visszajelzés érdekében.

Végezzen AI-vezérelt plágiumellenőrzéseket a tartalom hitelességének ellenőrzése érdekében.

Kövesse nyomon a hallgatók teljesítményének alakulását alapvető és fejlett elemzési eszközökkel.

A GradeWrite korlátai

Korlátozott elemzési funkciók az ingyenes csomagban

A fejlett funkciók, mint például a Google Classroom integráció, még nem érhetők el.

GradeWrite árak

Tanárok (ingyenes): Ingyenes

Tanárok (Premium): 24,99 USD/hó felhasználónként

Iskolakerületek vagy főiskolák: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

GradeWrite értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📚 Bónusz olvasmány: Az AI-t ne csak az értékelésre használja! Az ingyenes AI-alapú esszéértékelők csak a jéghegy csúcsa annak, amit az AI az oktatásban elérhet. Képzelje el, hogy automatizálhatja az óravázlatokat és a rubrikákat, vagy akár érdekes feladatokat is készíthet. Tudjon meg többet ebben a rövid útmutatóban arról, hogyan automatizálhatja a tartalomkészítést az AI segítségével.

3. ClassX (A legjobb interaktív AI esszéértékeléshez és tanuláshoz)

via ClassX

A ClassX ötvözi az AI esszéértékelést interaktív tanulási eszközökkel, így ideális azoknak az oktatóknak, akik holisztikus értékelési élményt keresnek. Az AI elemzi az esszék nyelvtani helyességét, relevanciáját és koherenciáját, miközben személyre szabott visszajelzést ad a diákoknak írásuk fejlesztése érdekében.

A ClassX olyan eszközöket kínál, amelyekkel egyedi gyakorlatokat, csevegőrobotokat és interaktív tananyagokat hozhat létre, így átfogó platformot biztosít az értékeléshez és a diákok bevonásához.

A tömeges esszéértékelés feldolgozásának és az interaktív AI-tutorok integrálásának képessége áthidalja a hagyományos értékelés és az adaptív tanulás közötti szakadékot.

A ClassX legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi gyakorlatokat és csevegőrobotokat a személyre szabott tanulás támogatásához.

Értékelje az esszéket tömegesen, hogy időt takarítson meg és egyszerűsítse az értékelési munkafolyamatokat.

Integráljon AI-vezérelt oktatókat a diákok további irányításához.

A ClassX korlátai

Az ingyenes verzió hirdetésekkel támogatott és korlátozott AI-lekérdezéseket kínál.

A fejlett AI funkciók teljes hozzáféréséhez Pro tagság szükséges.

ClassX árak

Ingyenes

Prémium: 9 USD/hó felhasználónként

Pro: 19 USD/hó felhasználónként

ClassX értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekes tény: Míg sokan attól tartanak, hogy az AI-alapú értékelő eszközök elfogultak, nem veszik észre, hogy az AI kiküszöböli a szubjektivitást. A személyes preferenciák, a hangulat vagy a tudatalatti elfogultság befolyásolhatja az emberi értékelőket. Az AI azonban biztosítja, hogy minden esszét következetesen és méltányosan értékeljenek, így minden diák számára egyenlő feltételeket teremtve.

4. Perfect Essay Writer (a legalkalmasabb kifinomult és plágiummentes esszék írásához)

via Perfect Essay Writer

A Perfect Essay Writer nem csak esszék generálására szolgál, hanem AI-alapú értékelést és valós idejű visszajelzést is nyújt. Az eszköz különböző típusú esszéket értékel, az érvelőktől a leírókig, elemezve a szerkezetet, a koherenciát és a hivatkozások pontosságát.

Emellett visszajelzést ad a nyelvtani helyességről, a hangnemről és az érthetőségről is, így a diákok hasznos információkat kapnak munkájuk finomításához.

Élő szerkesztési funkciója a korrektúrazási és átírási eszközök hatékony kombinációja. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valós időben finomítsák az esszéket, és biztosítsák, hogy a végső eredmény megfeleljen a konkrét követelményeknek.

Az eszköz beépített plágiumellenőrző és hivatkozáskezelő eszközei két célt szolgálnak: segítenek az íróknak megőrizni az eredetiséget a szövegalkotás során, miközben a korrektoroknak ellenőrző eszközöket biztosítanak az akadémiai integritás érdekében. Ez az egész akadémiai ökoszisztéma számára értékes: a diákok íráshoz és önértékeléshez használhatják, míg az oktatók az egységes értékeléshez.

A Perfect Essay Writer legjobb funkciói

Szerkessze és finomítsa az esszéket közvetlenül az élő szerkesztővel, valós idejű változtatásokhoz.

Hozzáférés plágiumellenőrzéshez és hivatkozások generálásához több formátumban

Kezeljen különféle esszétípusokat, az analitikusaktól a meggyőzőekig.

A Perfect Essay Writer korlátai

Korlátozott formázási lehetőségek a betűtípusok és a tervezési elemek tekintetében

A Perfect Essay Writer árai

Starter: Ingyenes

Alap: 9,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 14,99 USD/hó felhasználónként

Haladó: 99,99 USD/év

Perfect Essay Writer értékelések és vélemények

G2: 4,8/5,0 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

A felhasználók imádják, ahogy a PerfectEssayWriter.ai mesterséges intelligenciával működő funkciói egyszerűsítik az esszéírási folyamatot, így ez a program a diákok és a szakemberek kedvence lett.

„Mesterképzéses hallgatóként azt kell mondanom, hogy a PerfectEssayWriter.ai által készített vázlat életmentő volt számomra! Sokkal zökkenőmentesebbé tette az esszéírás teljes folyamatát. Ráadásul a generált tartalom igazán lenyűgöző volt – szakértő és jól megírt.”

„Mesterképzéses hallgatóként azt kell mondanom, hogy a PerfectEssayWriter.ai által készített vázlat életmentő volt számomra! Sokkal zökkenőmentesebbé tette az esszéírás teljes folyamatát. Ráadásul a generált tartalom igazán lenyűgöző volt – szakértő és jól megírt.”

💡 Profi tipp: Használja az AI-t az ismétlődő feladatok, például a nyelvtani ellenőrzés és az első visszajelzések kezelésére, így energiáját a finomabb értékelésre és a hallgatók mentorálására fordíthatja.

5. EssayGrader (a legjobb tömeges értékeléshez és részletes visszajelzésekhez)

via EssayGrader

Az EssayGrader egyszerűsíti az esszék értékelését AI-alapú eszközökkel, amelyek nagy mennyiségű értékelést képesek néhány perc alatt feldolgozni.

Lehetővé teszi az oktatók számára, hogy esszéket töltsenek fel tömegesen, és részletes, konstruktív visszajelzést ad a tartalomról, a nyelvtanról és a stílusról.

A testreszabható és alapértelmezett értékelési rendszerek megfelelnek a konkrét értékelési szabványoknak, és úgy működnek, mint az AI-tartalomgenerátorok, hogy hatékonyan elemezzék az esszéket. A Google Classroom és más platformokkal való integráció tovább egyszerűsíti a munkafolyamatokat.

Az EssayGrader legjobb funkciói

Használjon egyedi és alapértelmezett értékelési rendszereket a rugalmas és pontos értékeléshez.

Az AI által generált tartalmak felismerése és az esszék eredetiségének biztosítása

Integrálja a Google Classroommal a zökkenőmentes értékelési munkafolyamatok érdekében.

Az EssayGrader korlátai

Az ingyenes csomagban korlátozott esszéértékelési és összefoglalási kvóta áll rendelkezésre.

A fejlett értékelési rendszerek és az AI-alapú felismerés magasabb szintű csomagokat igényelnek.

EssayGrader árak

Alap: Ingyenes

Lite: 8,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 19,99 USD/hó felhasználónként

Prémium: 49,99 USD/hó felhasználónként

Csapat: 12,99 USD/hó felhasználónként

Körzet: Egyedi árazás

EssayGrader értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Egy Reddit-felhasználó az EssayGrader eszközöket emelte ki hatékonyságuk és gyors visszajelzéseik miatt, bár elismeri az emberi finom különbségek fontosságát az értékelésben.

Hasznosak lehetnek a nyelvtani hibák és szerkezeti problémák felismerésében, de a dolgozatok mélyebb aspektusainak értékelésében még mindig semmi sem múlhatja felül a tanár személyes hozzáállását.

Hasznosak lehetnek a nyelvtani hibák és szerkezeti problémák felismerésében, de a dolgozatok mélyebb aspektusainak értékelésében még mindig semmi sem múlhatja felül a tanár személyes hozzáállását.

🔮 Bónusz tipp: Bővítse az AI szerepét az osztálytermi stratégiájában. Az AI nem csak az értékeléshez használható – forradalmasíthatja tanítási módszereit és hatókörét is.

6. EasyMark. ai (A legjobb személyre szabott és időszerű visszajelzésekhez)

Az EasyMark. ai forradalmasítja az esszéértékelést azáltal, hogy ötvözi a sebességet és a pontosságot, hasonlóan ahhoz, ahogyan az AI-alapú szövegírási eszközök segítik az írókat. Biztosítja, hogy a tanárok késedelem nélkül nyújtsanak megvalósítható, személyre szabott visszajelzéseket.

Az EasyMark. ai egyedi értékelési rendszerek és skálák segítségével tömegesen értékelhet esszéket, amelyek összhangban vannak az Ön oktatási szabványaival. PDF-kompatibilitása és 4500 szóig terjedő esszék támogatására való képessége sokoldalúvá teszi különböző értékelési igényekhez.

Akár néhány esszét, akár több százat kell kezelnie, az EasyMark. ai biztosítja a méltányosságot és a részletek iránti figyelmet anélkül, hogy feláldozná értékes idejét.

EasyMark. ai legjobb funkciói

Értékelje az esszéket tömegesen, részletes hibajegyzékekkel és javítási javaslatokkal.

Használja az osztálytermi igényeinek megfelelő értékelési rendszereket és osztályozási skálákat.

Adjon a diákoknak személyre szabott és azonnali visszajelzést írásaikról.

EasyMark. ai korlátai

Az ingyenes csomagban a felhasználók havonta csak 15 esszét osztályozhatnak.

A fejlett funkciók, mint például a magasabb esszéhatárok, prémium csomagokat igényelnek.

EasyMark. ai árak

Ingyenes: 15 esszé/hónap

Alapcsomag: 9,99 USD/hó felhasználónként

Prémium: 22,99 USD/hó felhasználónként

EasyMark. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Az AI-alapú értékelést ne a emberi ítélet helyettesítésére, hanem kiegészítésére használja – ez az egyensúly biztosítja a hatékonyságot anélkül, hogy a diák-tanár kapcsolatot veszélyeztetné.

7. CoGrader (A legjobb részletes minőségi visszajelzésekhez és osztálytermi integrációhoz)

via CoGrader

A CoGrader egy hatékony, AI-alapú platformot kínál, amelynek célja az esszéértékelés egyszerűsítése az oktatók számára. Részletes, minőségi visszajelzést ad a nyelvtanról, a tartalomról és a szerkezetről, ezzel időt takarít meg, miközben elmélyíti a hallgatók értékelését.

A Google Classroom integrációval az oktatók zökkenőmentesen kezelhetik a feladatokat, és a kézzel írt beadások kezelésének képessége további rugalmasságot biztosít. A CoGrader egy osztályteljesítmény-dashboarddal is rendelkezik, amely lehetővé teszi a tanárok számára a trendek és a fejlesztendő területek azonosítását.

A CoGrader legjobb funkciói

Havonta akár 350 diák beadott munkáját is értékelheti részletes minőségi visszajelzésekkel.

Integrálja a Google Classroommal a feladatkezelés egyszerűsítése érdekében.

Elemezze az osztály teljesítményének tendenciáit egy átfogó irányítópulton.

A CoGrader korlátai

Az ingyenes csomagban a felhasználók havonta legfeljebb 100 beadott munkát értékelhetnek.

Az olyan fejlett funkciók, mint a plágiumfelismerés, intézményi terveket igényelnek.

CoGrader árak

Starter: Ingyenes

Alapcsomag: 19 USD/hó felhasználónként

Iskolák és körzetek: Egyedi árak

Felsőoktatás és vállalatok: Egyedi árazás

CoGrader értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? 2023 őszén a főiskolai hallgatók 50%-a és a tanárok 22%-a használt AI-eszközöket, például a ChatGPT-t tanulmányi feladatokhoz – ez jelentős ugrás az év elején mért 9%-hoz képest! Az AI gyorsan megváltoztatja a hallgatók és az oktatók tanulási és tanítási módszereit.

8. AutoMark (a legjobb skálázható értékeléshez és személyre szabott diákvisszajelzésekhez)

AutoMark segítségével

Az AutoMark egy sokoldalú AI-alapú értékelő eszköz, amelyben az oktatók megbíznak, mert gyors, pontos és személyre szabott visszajelzést ad. Különböző feladatok kezelésére tervezték, támogatja az egyenletes értékeléshez szükséges egyéni értékelési rendszereket, és tanulási betekintést nyújt a diákok előrehaladásának nyomon követéséhez.

Az AutoMark segítségével a tanárok azonosíthatják a diákok teljesítményének mintáit, ami segít nekik az oktatást a gyakori nehézségekhez igazítani.

A zökkenőmentes LMS-integráció és a részletes elemzések révén ideális megoldás azoknak az oktatóknak és intézményeknek, akik az akadémiai színvonal fenntartása mellett időt is szeretnének megtakarítani.

Az AutoMark legjobb funkciói

Töltsön fel egyéni értékelési rendszereket az egységes és értelmes értékelési visszajelzések érdekében.

Kövesse nyomon a diákok fejlődését, és azonosítsa a tanulási mintákat az analitika segítségével.

Integrálja a tanulásirányítási rendszerekkel a zökkenőmentes feladatkezelés érdekében.

Az AutoMark korlátai

A fejlett jelentéskészítési funkciókhoz intézményi licenc szükséges lehet.

Nincs ingyenes csomag egyéni oktatók számára

AutoMark árak

Egyedi árazás

AutoMark értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Smodin (a legjobb objektív és valós idejű esszé-visszajelzésekhez)

via Smodin

A Smodin egy fejlett AI esszéértékelő, amely következetes és elfogulatlan visszajelzést biztosít a diákok és a tanárok számára. Az esszék nyelvtani, szerkezeti, eredetiség és fókusz szempontjából történő elemzése segít a diákoknak javítani írási készségeiken és jobb jegyeket elérni.

A tanárok számára tömeges értékelési lehetőségeket kínál testreszabható értékelési rendszerekkel, hogy egyszerűsítsék az értékelési folyamatokat. A platform valós idejű visszajelzéseket és részletes javaslatokat is nyújt az esszék javításához, így időt takarít meg, miközben javítja a visszajelzések minőségét.

A Smodin legjobb funkciói

Elemezze az esszék nyelvtanát, szerkezetét és koherenciáját fejlett AI algoritmusokkal.

Értékelje az esszéket tömegesen testreszabható és előre elkészített értékelési rubrikák segítségével.

Valós idejű visszajelzéseket és javítási javaslatokat adhat a diákoknak.

A Smodin korlátai

A tömeges értékelés és a fejlett funkciók magasabb szintű csomagokat igényelnek.

Az ingyenes csomag jelentősen korlátozza az AI-os értékelő használatát.

Smodin árak

Kezdő: Ingyenes

Alapvető szolgáltatások: 14,99 USD/hó felhasználónként

Termelékeny: 29,99 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 79,99 USD/hó felhasználónként

Smodin értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

A felhasználók értékelik a Smodin képességét, hogy természetes, emberhez hasonló szöveget hozzon létre és hatékonyan alkalmazkodjon a feliratokhoz.

„Más AI platformokon készített szövegek átfogalmazásához használtam, és tökéletesen működik. A szöveg folyékonyabbá válik, és nem tűnik annyira statikusnak. Az eredmény szinte felismerhetetlen, hogy AI-vel készült. Néhány felirat kontextusának megváltoztatásához is használtam, és tökéletesen működik.”

„Más AI platformokon készített szövegek átfogalmazásához használtam, és tökéletesen működik. A szöveg folyékonyabbá válik, és nem tűnik annyira statikusnak. Az eredmény szinte felismerhetetlen, hogy AI-vel készült. Néhány felirat kontextusának megváltoztatásához is használtam, és tökéletesen működik.”

🔮 Bónusz tipp: Használja ki az AI-alapú értékelő eszközök előnyeit úgy, hogy feltölt egyedi értékelési rendszereket, amelyek összhangban vannak a kurzus céljaival, így biztosítva az értékelés eredményeinek következetességét és relevanciáját.

via Kangaroos AI

A Kangaroos AI Grader egyszerűsíti a tanárok esszéértékelését, miközben fejlett AI eszközöket kínál az órátervezéshez és az osztálytermi hatékonysághoz. Testreszabható értékelési rubrikákkal, tömeges feltöltési lehetőségekkel és részletes visszajelzések generálásával időt takarít meg és javítja a pontosságot.

A Kangaroos AI kiemelten fontosnak tartja az adatbiztonságot, és titkosítással biztosítja a diákok adatainak védelmét. Az értékelésen túl a platform olyan eszközöket is kínál, mint az AI tanársegéd és a rubrika-generátor, amelyekkel egyszerűsítheti az oktatási munkafolyamatokat.

A Kangaroos AI Grader legjobb funkciói

Hozzon létre és alkalmazzon egyedi értékelési rendszereket a pontos és értelmes esszéértékeléshez.

Készítsen részletes visszajelzési jelentéseket, amelyek segítenek a diákok fejlődésében.

Hozzáférés további eszközökhöz az órátervezéshez és az AI tanítási segítséghez

A Kangaroos AI Grader korlátai

A fejlett funkciók, mint például a rubrika testreszabása, magasabb szintű csomagokat igényelhetnek.

Az intézményi szintű támogatás ára külön kerül felszámításra.

Kangaroos AI Grader árak

Starter: Ingyenes

Professzionális: Egyedi árazás

Kangaroos AI Grader értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Az AI-alapú értékelők nem csak esszéket pontoznak, hanem plágiumot is felismernek és az eredetiséget is értékelik. A tanárok számára ez azt jelenti, hogy kevesebb időt kell fordítaniuk a másolt tartalmak ellenőrzésére, és több időt tudnak szentelni a diákok inspirálására, hogy eredeti munkákat alkossanak. Ez mindkét fél számára előnyös az akadémiai integritás szempontjából!

Bár a blogban bemutatott 10 legjobb AI esszéértékelő kivételes funkciókkal rendelkezik, néhány további eszköz is figyelmet érdemel az oktatók értékelési tapasztalatainak javításában nyújtott egyedi előnyei miatt:

Gradescope: Fejlett, rubrikán alapuló értékeléseket kínál AI-alapú értékelési és együttműködési eszközökkel, így ideális választás a következetes és méltányos értékeléshez.

Turnitin Feedback Studio: Robusztus plágiumfelismerést kombinál testreszabható visszajelzési lehetőségekkel, biztosítva az akadémiai integritást és az egyes hallgatók igényeire szabott részletes válaszokat.

GradeCam: Kiválóan alkalmas papír alapú tesztek gyors beolvasására és értékelésére, azonnali visszajelzést és elemzéseket nyújtva a adatokon alapuló oktatási stratégiák támogatásához.

SnapGrader: Azonnali értékelési elemzéseket nyújt, és támogatja a különböző kérdésformátumokat, például a többválasztós és rövid válaszokat, így egyszerűsítve a papír alapú értékelések osztályozását.

Változtassa meg az értékelési módszereit a ClickUp segítségével: az oktatók számára készült all-in-one megoldás

A legjobb AI esszéértékelőket keresve vegye figyelembe, hogy ezek az eszközök hogyan illeszkednek az Ön általánosabb oktatási és értékelési rendszerébe.

A rubrika testreszabása és a visszajelzések pontossága mellett vegye figyelembe a meglévő munkafolyamatokkal és más oktatási eszközökkel való kompatibilitást, valamint azt, hogy a platform hogyan támogatja az oktatók közötti együttműködést.

Míg sok megoldás kizárólag az értékelésre koncentrál, a ClickUp egy holisztikus platformot kínál, amely ötvözi az AI-alapú esszé-visszajelzéseket a feladatok automatizálásával, központi irányítópultokkal és kollaboratív értékelési felületekkel.

A ClickUp segítségével az oktatók egy helyen kezelhetik a feladatokat, egyszerűsíthetik az értékelési munkafolyamatokat és nyomon követhetik a hallgatók előrehaladását. Ez több, mint egy értékelési eszköz – egy átfogó termelékenységi csomag az oktatók számára.

Készen áll a minősítési folyamat újragondolására? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!