A 10 legjobb CRM pénzügyi tanácsadók számára

Ügyfélhívások kezelése, portfóliók kezelése és a szabályoknak való megfelelés biztosítása – a munkaterhelés soha nem tűnik véget érni. Ha ehhez hozzátesszük az erősebb ügyfélkapcsolatok kiépítésének nyomását, a teendőlista gyorsan elsöprővé válik.

Itt jön jól egy hatékony CRM.

Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk a pénzügyi tanácsadók számára legjobb CRM-eket, amelyek segítenek Önnek fejleszteni gyakorlatát és erősebb, tartós ügyfélkapcsolatokat építeni. 🤝

⏰ 60 másodperces összefoglaló A megfelelő CRM segít a pénzügyi tanácsadóknak az ügyfelek kezelésében, a munkafolyamatok racionalizálásában és üzleti tevékenységük bővítésében. Íme a 10 legjobb lehetőség: ClickUp (A legjobb pénzügyi projektmenedzsmenthez és ügyfélkapcsolatokhoz) Wealthbox CRM (A legjobb intuitív és könnyen használható munkafolyamatokhoz) Redtail CRM (A legjobb a csapatmunka és a kommunikáció elősegítéséhez) Creatio (A legalkalmasabb rendkívül rugalmas és testreszabott megoldásokhoz) Salesforce Financial Cloud (legalkalmasabb nagy léptékű pénzügyi vállalkozások számára) Zoho CRM (A legjobb a fejlett funkciók és az ár-érték arány tekintetében) Oracle NetSuite (A legjobb integrált üzleti menedzsmenthez) AdvisorEngine (A legjobb a zökkenőmentes vagyonkezeléshez) Microsoft Dynamics 365 (A legjobb növekedésorientált pénzügyi szervezetek számára) UGRU (A legjobb kis pénzügyi cégek számára)

Mi az a CRM pénzügyi tanácsadók számára?

A pénzügyi tanácsadók számára készült CRM egy speciális szoftver, amelynek célja az ügyfélkapcsolatok kezelésének és fejlesztésének segítése. Ezek a platformok központosítják az ügyféladatokat, beleértve a személyes adatokat, a pénzügyi célokat és a kommunikációs előzményeket, így átfogó profilt nyújtva minden ügyfélről.

Segítségükkel könnyedén nyomon követheti a portfólió-felülvizsgálatokat, az adóbevallási határidőket és a befektetések évfordulóit.

A CRM automatizálásával a nyomon követés, az ütemezés és a jelentések elkészítése könnyedén megy, így több idő marad az ügyfélkapcsolatok erősítésére.

🧠 Érdekesség: Az első kézzelfogható CRM-eszköz a Rolodex (1956-ban tervezve) volt, egy olyan eszköz, amelynek hátulján az ügyfelek adatait tartalmazó fizikai névjegykártyákat tárolták.

Mit kell keresnie a pénzügyi tanácsadók számára készült CRM-ben?

A pénzügyi tanácsadók számára készült CRM kiválasztásakor figyeljen az alábbi kulcsfontosságú funkciókra:

Zökkenőmentes integráció: Keressen egy átfogó CRM-megoldást, amely zökkenőmentesen integrálható a meglévő eszközeibe, például a pénzügyi tervezési és portfóliókezelési rendszerekbe, hogy biztosítsa az adatok pontosságát.

Rugalmas testreszabás: Győződjön meg arról, hogy a CRM lehetővé teszi a műszerfalak, mezők és munkafolyamatok hozzáadását és testreszabását, hogy azok megfeleljenek az Ön egyedi üzleti igényeinek.

Adatbiztonság és megfelelőség: Elsőbbséget élvezzenek azok a CRM-rendszerek, amelyek erős biztonsági funkciókkal rendelkeznek, beleértve a titkosítást és az adatmentést, miközben biztosítják az iparági előírásoknak, például a GDPR-nek és a HIPAA-nak való megfelelést.

Mobil hozzáférés: Válasszon olyan CRM-et, amely mobil funkciókat is kínál, így bárhonnan kezelheti az ügyféladatokat és a feladatokat.

Skálázhatóság és költséghatékonyság: Válasszon olyan CRM rendszert, amely az üzleti növekedésével együtt bővíthető, skálázható funkciókat és rugalmas árazási terveket kínál.

🧠 Érdekesség: A CRM az 1980-as években jött létre, amikor a vállalatok elkezdték adatbázisokat használni az ügyfélkapcsolatok rögzítésére és kezelésére.

A 10 legjobb CRM pénzügyi tanácsadók számára

A megfelelő CRM átalakítja az ügyfélkezelést, racionalizálja a műveleteket és elősegíti a pénzügyi tanácsadók növekedését. Íme a 10 legjobb CRM pénzügyi tanácsadók számára. 👇

1. ClickUp (A legjobb pénzügyi projektmenedzsmenthez és ügyfélkapcsolatokhoz)

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely pénzügyi tanácsadók számára ugyanolyan hasznos, mint bármely más iparágban dolgozó csapatok számára.

A ClickUp for Finance Teams zökkenőmentesen ötvözi a projektmenedzsmentet a CRM funkciókkal – ügyféladatok szervezése, kommunikáció nyomon követése és automatizált utánkövetés.

ClickUp CRM

Próbálja ki a ClickUp CRM Teams szolgáltatást! Gyorsítsa fel a kommunikációt egyetlen e-mail központtal a ClickUp CRM segítségével.

A ClickUp CRM-je biztosítja, hogy minden az Ön kezében legyen, a pénzügyi célok kitűzésétől a számlák nyomon követésén és a nyereség kiszámításán át.

ClickUp műszerfalak

A ClickUp Dashboards zökkenőmentes átmenetet biztosít a nagy képet mutató pénzügyi tervezés és a részletes adatok között. Több mint 50 testreszabható kártya segítségével valós időben figyelemmel kísérheti a költségvetés elosztását, a kiadásokat és a nyereséget.

Használja a ClickUp Dashboards szolgáltatást az ügyfelek életre szóló értékének, a portfólió teljesítményének és az ügyletek méretének elemzéséhez.

ClickUp Docs

Ezenkívül a ClickUp Docs egyszerűsíti az ügyféladatok szervezését a portfóliók és a legfontosabb dokumentumok skálázható struktúrájával. Kényelmesen megoszthatja a feladatokat az érdekelt felekkel, beállíthatja a felhasználói jogosultságokat a jobb ellenőrzés érdekében, és használhatja a valós idejű szerkesztésű megjegyzéseket a kommunikáció és a jóváhagyások egyszerűsítéséhez.

Amikor új terméket dobunk piacra vagy promóciót indítunk, grafikus csapatunk a ClickUp-on keresztül küldi el a kreatív anyagokat, és ahelyett, hogy e-mailek és megbeszélések között kellene ingáznom, egyszerűen közvetlenül a dokumentumra tudok megjegyzéseket fűzni, ami összességében hatékonyabbá és eredményesebbé teszi az egész folyamatot. Azt mondanám, hogy a megjegyzés funkció és a ClickUp könnyedén megtakarít nekem körülbelül 50%-ot az időmből.

Dolgozzon együtt csapatával a ClickUp Docs valós idejű szerkesztési funkciójának segítségével.

Ezenkívül a ClickUp különböző sablonokat is kínál, amelyekkel könnyebben indulhat.

Például a ClickUp CRM sablon segít az ügyfélkapcsolatok kezelésében és az interakciók nyomon követésében, míg a ClickUp pénzügyi menedzsment sablon egyszerűsíti a költségvetés-tervezést, a célok nyomon követését és a nyereség figyelemmel kísérését.

A ClickUp legjobb funkciói

Használja ki a ClickUp integrációkat: Csatlakoztassa az Outlook és a Google Drive alkalmazásokat a ClickUp-hoz és más, már használt eszközökhöz. Csatlakoztassa az Outlook és a Google Drive alkalmazásokat a ClickUp-hoz és más, már használt eszközökhöz.

Központosítsa az ügyfélkommunikációt: integrálja e-mailjeit közvetlenül a ClickUpba, így egyszerűsítheti az ügyfelekkel való kapcsolattartást, frissítéseket küldhet, nyomon követheti a válaszokat és bevonhatja az ügyfeleket.

A ClickUp korlátai

A platform kiterjedt funkciói új felhasználók számára túlnyomóak lehetnek.

A ClickUp mobilalkalmazása nem biztos, hogy ugyanazokat a funkciókat kínálja, mint a desktop alkalmazás.

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7 / 5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

🤝 Barátos emlékeztető: Tartsa CRM-adatait pontosnak azáltal, hogy rendszeresen felülvizsgálja és eltávolítja az elavult részleteket.

2. Wealthbox CRM (a legjobb intuitív és könnyen használható munkafolyamatokhoz)

via Wealthbox

A Wealthbox egy együttműködésen alapuló CRM, amelyet azoknak a pénzügyi tanácsadóknak terveztek, akik egy könnyen használható platformot keresnek, amely valós idejű csapatkommunikációt biztosító közösségi feeddel rendelkezik.

Ez a szoftver lehetővé teszi, hogy személyes hangulatot kölcsönözzen az CRM munkafolyamatának azáltal, hogy emojikat ad hozzá a megjegyzésekhez és a tevékenységi streamekhez, így még vonzóbbá és élénkebbé téve a csapat dinamikáját.

A Wealthbox CRM legjobb funkciói

A név beírásával közvetlenül a műszerfalról hozzáadhat megjegyzéseket a kapcsolattartási rekordokhoz.

Élő hírcsatornán keresztül lépjen kapcsolatba ügyfeleivel és csapattagjaival

Az ügyfelek telefonszámára kattintva azonnal felhívhatja őket, ezzel időt takaríthat meg és egyszerűsítheti a kommunikációt.

Küldjön, továbbítson vagy titkos másolatot küldjön e-maileket a Wealthbox privát e-mail dropbox címére, hogy azok automatikusan összekapcsolódjanak a megfelelő kapcsolattartóval.

Testreszabhatja az adatmezőket szöveggel, dátumokkal vagy jelölőnégyzetekkel, és könnyedén elrendezheti őket a drag-and-drop felület segítségével.

A Wealthbox CRM korlátai

A rendszer összetettsége miatt a beállítás időigényes.

Az ügyfelek közötti navigáció túl sok kattintást igényel, ami lassítja a munkafolyamatot.

Wealthbox CRM árak

Alapcsomag: 59 USD/hó felhasználónként

Pro: 75 USD/hó felhasználónként

Premier: 99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Wealthbox CRM értékelések és vélemények

G2: 4,5 / 5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (140+ értékelés)

🔍 Tudta? A CRM szoftverpiac 2024 és 2029 között várhatóan évente 10,34%-kal fog növekedni, és 2029-re eléri a 145,60 milliárd dollárt. Ez a folyamatos növekedés tükrözi az ilyen megoldások iránti globális kereslet növekedését.

3. Redtail CRM (a legjobb a csapatmunka és a kommunikáció elősegítéséhez)

via Redtail CRM

A Redtail CRM egy ügyfélkommunikációs menedzsment megoldás nagy pénzügyi cégek számára. Eszközöket kínál a feladatok kezeléséhez, az értékesítés nyomon követéséhez és az ügyfél-elkötelezettség javításához, mindezt az iparági szabványos eszközökkel való zökkenőmentes integráció mellett.

A szoftver felhasználóbarát felülete és megbízható támogatása biztosítja, hogy a pénzügyi szakemberek könnyen elsajátítsák és használják azt.

A Redtail CRM legjobb funkciói

Használja a Seminar szolgáltatást potenciális ügyfelek felkutatásához, kampányok kezeléséhez és az ügyfelek elkötelezettségének nyomon követéséhez.

Beépített audit nyomvonalak az SEC és a FINRA előírásainak való megfeleléshez

Kezelje csapata ütemtervét egy testreszabható naptárral, amely szinkronizálható az Office 365 és a Google Naptárral.

Rögzítse és kövesse nyomon az ügyfelekkel való interakciókat a Notes segítségével, biztosítva, hogy minden releváns ügyfélelőzmény hozzáférhető legyen.

Támogassa az értékesítési folyamatok kezelését az Opportunity Tracker segítségével, így biztosítva, hogy egyetlen potenciális ügyfél se maradjon figyelmen kívül.

A Redtail CRM korlátai

A felhasználók hosszú ügyfélszolgálati válaszidőkről számolnak be.

A feladatok hozzáadása és szervezése bonyolult

Redtail CRM árak

Indítás: 45 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 65 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Redtail CRM értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (80+ értékelés)

🧠 Érdekesség: Az „AI CRM” kifejezésre irányuló Google-keresések száma 2022 óta négyszeresére nőtt! Ez a növekedés a generatív mesterséges intelligenciának, a robot-tanácsadóknak, a hangulatelemzésnek és más tényezőknek köszönhető.

4. Creatio (A legalkalmasabb rendkívül rugalmas és testreszabott megoldásokhoz)

via Creatio

A Creatio CRM egy teljesen testreszabható, teljes körű értékesítéskezelő platform pénzügyi tanácsadók számára. A Creatio különlegessége, hogy összetett értékesítési alkalmazásokra összpontosít, így a pénzügyi csapatok speciális fejlesztői ismeretek nélkül is testre szabhatják a CRM-et egyedi igényeiknek.

A vállalati szintű, kódolásmentes platformra épülő Creatio lehetővé teszi a tanácsadók számára, hogy pénzügyeket szervezzenek, potenciális ügyfeleket kezeljenek, értékesítési előrejelzéseket készítsenek és ügyfélkapcsolatokat kövessenek nyomon, miközben zökkenőmentesen integrálódnak más eszközökkel.

A Creatio legjobb funkciói

Koordinálja a csapat feladatait, szinkronizálja a naptárakat és az e-maileket, és használja a beágyazott kommunikációs eszközöket az intelligens értesítésekhez.

Kezelje a költségvetési javaslatokat , szerződéseket és megrendelések feldolgozását az omnichannel támogatási csatornákon keresztül.

Automatizálja és figyelje az értékesítési munkafolyamatokat a potenciális ügyféltől a szerződéskötésig, csökkentve a manuális feladatokat és biztosítva a következetességet.

Használja ki az intelligens NBA (Next Best Action) és NBO (Next Best Offer) ajánlásokat, értékesítési stratégiákat és döntési útvonalakat, hogy irányítsa értékesítési csapatát.

A Creatio korlátai

A Creatio árai magasak lehetnek a korlátozott költségvetéssel rendelkező kis- és középvállalkozások számára.

A felhasználók funkcionális problémákat jelentettek a mobilalkalmazással kapcsolatban.

Creatio árak

Növekedés: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 55 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 85 USD/hó felhasználónként

Creatio értékelések és vélemények

G2: 4,7 / 5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (120+ értékelés)

💡 Profi tipp: Állítson be riasztásokat a legfontosabb ügyféleseményekhez, például befektetési évfordulókhoz vagy mérföldkövekhez. Ezzel biztosíthatja a kommunikáció időszerűségét, és megmutathatja ügyfeleinek, hogy mindig a legjobb érdekeiket tartja szem előtt.

5. Salesforce Financial Cloud (legalkalmasabb nagy léptékű pénzügyi vállalkozások számára)

via Salesforce Financial Cloud

Az AI és az iparág-specifikus funkciók által támogatott Salesforce Financial Services Cloud egységes képet nyújt az ügyfélkapcsolatokról, hogy intelligens döntéshozatalt tegyen lehetővé.

Ez a CRM szoftver különböző adatforrásokat tud összekapcsolni, beleértve a központi banki rendszereket, vagyonkezelő platformokat és biztosítási platformokat.

A Salesforce Financial Cloud legjobb funkciói

Használja az Einstein Relationship Insights szolgáltatást, hogy felfedezze a lehetőségeket, előre jelezze az ügyfelek igényeit és személyre szabja pénzügyi ajánlásait.

Tekintse meg az ügyfélkapcsolatok több rétegét, és tegyen kontextusfüggő lépéseket az ügyfélkapcsolatok erősítése érdekében.

Ágyazza be a Salesforce Scheduler alkalmazást a munkafolyamatába a zökkenőmentes időpontfoglalás, az ügyfélkapcsolatok hatékonyságának növelése és a nyomon követés érdekében.

A Salesforce Financial Cloud korlátai

A Salesforce licencjei a nyújtott funkciókhoz képest drágák.

További integrációkra van szükség a funkcionalitás bővítéséhez, különösen a vagyonkezelés területén.

Salesforce Financial Cloud árak

Vállalati: 300 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Korlátlan: 475 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Einstein 1 Sales: 700 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Salesforce Financial Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,2 / 5 (90+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? Michael McCafferty 1985-ben feltalálta a TeleMagic nevű első CRM szoftvert, ezért „a CRM atyjaként” ismerik.

6. Zoho CRM (A legjobb a fejlett funkciók és az ár-érték arány tekintetében)

via Zoho CRM

A Zoho CRM pénzügyi szolgáltató intézmények számára rendkívül rugalmas eszközt kínál egy erős CRM-stratégia kidolgozásához és első osztályú szolgáltatások nyújtásához. Központosítja az összes fontos ügyféladatot, segítve Önt a szervezettség fenntartásában, a személyre szabott támogatás nyújtásában és az üzleti növekedés fokozásában.

Az AI-képességek és a harmadik féltől származó integrációk egyedülálló kombinációjával a Zoho CRM hatékonyabbá, átláthatóbbá és ügyfélközpontúbbá teszi csapatát. Ezenkívül, mint ügyfélkövető szoftver, lehetővé teszi, hogy egyetlen nézetben figyelje és kezelje összes pénzügyi számláját.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Használja a Zoho mesterséges intelligenciával rendelkező asszisztensét, a Zia-t intelligens előrejelzésekhez, emlékeztetőkhöz és ajánlásokhoz a legjobb teendőkkel kapcsolatban.

Hozzon létre egyedi AI-előrejelzéseket bármely modulhoz, beleértve a standard és az egyedi modulokat is, a Prediction Builder segítségével.

Csatlakoztassa a Zoho CRM-et több mint 100 népszerű üzleti alkalmazáshoz, beleértve a Zoho Finance Plus, a Zoho Survey és a Zoho Sign alkalmazásokat.

A Lead Scoring funkcióval értékelje a potenciális ügyfelek demográfiai és viselkedési adatait, és rangsorolja az értékesítésre kész potenciális ügyfeleket.

A Zoho CRM korlátai

A testreszabási beállítások megtanulása megfelelő képzés nélkül nehéz.

Az ügyfélszolgálat válaszideje javítható

Zoho CRM árak

Standard: 30 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 50 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 65 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4,1 / 5 (több mint 2700 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6800 értékelés)

🔍 Tudta? A pénzügyi tanácsadók 94%-a használja a közösségi médiát üzleti lehetőségek felkutatására és üzletkötésre.

7. Oracle NetSuite (a legjobb integrált üzleti menedzsmenthez)

via NetSuite

Az ügyfélmutatókat, tranzakciókat és komplex pénzügyi KPI-ket kezelő pénzügyi tanácsadók számára az Oracle NetSuite egy rugalmas platformot kínál a CRM-folyamatok finomításához.

A NetSuite a hagyományos CRM-funkciókon túlmutató képességeivel tűnik ki. Az ügyfelek költségvetésének kezelésétől a jutalékok nyomon követésén át a szabályoknak való megfelelés biztosításáig a NetSuite ötvözi a hatékonyságot a pontossággal. Az ERP-vel (vállalati erőforrás-tervezés) való integrációja biztosítja a front-office ügyfélkapcsolatok és a back-office pénzügyi adatok teljes összhangját.

Az Oracle NetSuite legjobb funkciói

Könnyítse meg a partnerkapcsolatok kezelését közös marketingkampányok, értékesítési előrejelzések és jutalékok kezelésével valós idejű együttműködési eszközökkel.

Használja a mobil verziót naptárak megtekintéséhez, ügyféladatok frissítéséhez vagy interakciók rögzítéséhez útközben.

Egyszerűsítse a marketing automatizálást kampányok kezelésével, a teljesítmény nyomon követésével és a potenciális ügyfelek értékesítési csatornához való igazításával.

Javítsa az ügyfélszolgálat kezelését automatizált ügykezeléssel, online ügyfélportálokkal és önkiszolgáló tudásbázis-eszközökkel.

Az Oracle NetSuite korlátai

A bevezetési folyamat összetett és gyakran igényel IT-támogatást.

A magas licenc- és karbantartási költségek miatt kisebb cégek számára nem alkalmas.

Oracle NetSuite árak

Egyedi árazás

Oracle NetSuite értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (több mint 3500 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 1600 értékelés)

8. AdvisorEngine (A legjobb a zökkenőmentes vagyonkezeléshez)

via AdvisorEngine

Az AdvisorEngine CRM eszközöket kínál az ügyfélkapcsolatok személyre szabásához, a munkafolyamatok szervezéséhez és a napi műveletek hatékonyabb kezeléséhez. Funkciói egyszerűsítik a komplex feladatokat, javítják az ügyfélkapcsolatokat és fokozzák a kommunikációt. Ez a megoldás segít Önnek a szervezettség fenntartásában, miközben megbízható élményt nyújt ügyfeleinek.

Az AdvisorEngine legjobb funkciói

Növelje hatékonyságát a kódolás nélküli integrációk segítségével, és lépjen kapcsolatba potenciális ügyfelekkel és meglévő ügyfelekkel.

Alkalmazzon adatalapú kapcsolattartás-kezelést az ügyfélkapcsolatok javítása érdekében, lehetővé téve a személyre szabott szolgáltatást minden érintkezési ponton.

Javítsa a portfóliókezelést az automatizált újraszabályozással és az adóbeállítások testreszabásával, hogy garantálja a szabályoknak való megfelelést.

Az AdvisorEngine korlátai

A dokumentumkezelés hatékonysága elmarad a korábbi szerveralapú rendszertől.

A szoftverfrissítéseket egy régebbi alapul szolgáló platform korlátozza, ami nehézkes és elavult teljesítményt eredményez.

AdvisorEngine árak

AdvisorEngine CRM: 65 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

AdvisorEngine értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)

🧠 Érdekesség: A pénzügyi tanácsadók néha informális házassági tanácsadók szerepét is betöltik, segítve a párok pénzügyi nézeteltéréseinek rendezésében és megoldások javaslásában.

9. Microsoft Dynamics 365 (A legjobb növekedésorientált pénzügyi szervezetek számára)

a Microsoft Dynamics 365 segítségével

A Microsoft Dynamics 365 egy sokoldalú megoldás, amelyet CRM-hez és projektmenedzsmenthez terveztek. Fő különbsége a pénzügyi menedzsment és a fejlett mesterséges intelligencia integrációjában rejlik, amely megkönnyíti a valós idejű cash flow előrejelzést, az adókezelést és az üzleti teljesítmény elemzését.

A beépített skálázhatóság és a Microsoft ökoszisztémájába való zökkenőmentes integráció révén a Dynamics 365 lehetővé teszi, hogy rugalmas maradjon és sikeres legyen egy folyamatosan fejlődő iparágban.

A Microsoft Dynamics 365 legjobb funkciói

Kezelje a komplex adóügyi joghatóságokat, adókulcsokat és levonhatóságokat egy egységes adóadat-modell segítségével.

Könnyedén csatlakozzon a Microsoft 365 alkalmazásokhoz és más üzleti eszközökhöz az egységes munkafolyamat érdekében.

Gyorsítsa fel a pénzügyi zárási folyamatot automatizálással és önkiszolgáló elemzésekkel, ezzel időt takarítva meg és csökkentve a hibák számát.

A Microsoft Dynamics 365 korlátai

A felület kevésbé intuitívnak tűnhet más CRM-megoldásokhoz képest.

A felhasználók alkalmankénti rendszerlassulásokról számoltak be, különösen nagy adatállományok kezelése esetén.

A Microsoft Dynamics 365 árai

Dynamics 365 Finance: 210 USD/hó felhasználónként

Dynamics 365 Finance Premium: 300 USD/hó felhasználónként

Microsoft Dynamics 365 értékelések és vélemények

G2: 4,0 / 5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (5780+ értékelés)

💡 Profi tipp: Szegmentálja ügyfeleit pénzügyi céljaik és igényeik alapján. Igazítsa kommunikációját a különböző csoportokhoz, hogy célzottabb és relevánsabb szolgáltatásokat nyújthasson, és interakciói hatékonyabbak legyenek.

10. UGRU (A legjobb kis pénzügyi cégek számára)

via UGRU

Az UGRU integrálja a CRM-et, a pénzügyi tervező szoftvert, a marketing automatizálást és a projektkönyvelést. Segít az ügyfélkapcsolatok és a pénzügyi portfóliók párhuzamos kezelésében, megkönnyítve mindkét munkaterület nyomon követését.

A CRM és a tervezési eszközök mellett az UGRU olyan számviteli funkciókat is tartalmaz, mint a számlázás és a pénzügyi irányítópultok. Ezek a funkciók egyszerűsítik a napi műveleteket és világos betekintést nyújtanak vállalkozása pénzügyi helyzetébe.

A UGRU legjobb funkciói

Tárolja ügyfél dokumentumait, hívás forgatókönyveit, e-mail sablonjait és egyéb erőforrásait egyetlen könyvtárban.

Vizualizálja és kövesse nyomon az értékesítési lehetőségeket, és jelezze előre a cash flow-t a pipeline-jelentésekkel, amelyek világos képet adnak vállalkozása potenciáljáról.

Tartsa a kapcsolatot ügyfeleivel és potenciális ügyfeleivel tömeges e-mail eszközök, e-mail automatizálás és kampányelemzés segítségével.

UGRU korlátozások

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy az ár nem felel meg a nyújtott értéknek.

A felület kevésbé intuitív, mint más CRM-platformoké.

UGRU árak

CRM Plus: 59 USD/hó három felhasználó számára

Teljesítmény: 139 USD/hó három felhasználó számára

Profi: 179 USD/hó három felhasználó számára

Advisor Pro: 324 USD/hó három felhasználó számára

UGRU értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

ClickUp az ügyfelekkel való jobb kapcsolattartásért

A megfelelő CRM megtalálása kulcsfontosságú az ügyfélkapcsolatok erősítéséhez és az üzleti tevékenység zökkenőmentes működéséhez.

A ClickUp kiemelkedik a többi közül, mert ötvözi a CRM és a projektmenedzsment eszközöket, így egy helyen áttekinthetővé teszi az ügyféladatokat, a kommunikációt és a pénzügyi portfóliókat. Testreszabható irányítópultjai, dokumentumai és sablonjai könnyebbé teszik a szervezést, a nyomon követést és az együttműködést, mint valaha. Megbízható megoldás azoknak a pénzügyi csapatoknak, akik szeretnék szem előtt tartani a nagy célokat és a napi feladatokat.

