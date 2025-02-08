A 10 legjobb CRM pénzügyi tanácsadók számára

Ügyfélhívások kezelése, portfóliók kezelése és a szabályoknak való megfelelés biztosítása – a munkaterhelés soha nem tűnik véget érni. Ha ehhez hozzátesszük az erősebb ügyfélkapcsolatok kiépítésének nyomását, a teendőlista gyorsan elsöprővé válik.
Itt jön jól egy hatékony CRM.
Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk a pénzügyi tanácsadók számára legjobb CRM-eket, amelyek segítenek Önnek fejleszteni gyakorlatát és erősebb, tartós ügyfélkapcsolatokat építeni. 🤝
⏰ 60 másodperces összefoglaló
A megfelelő CRM segít a pénzügyi tanácsadóknak az ügyfelek kezelésében, a munkafolyamatok racionalizálásában és üzleti tevékenységük bővítésében. Íme a 10 legjobb lehetőség:
- ClickUp (A legjobb pénzügyi projektmenedzsmenthez és ügyfélkapcsolatokhoz)
- Wealthbox CRM (A legjobb intuitív és könnyen használható munkafolyamatokhoz)
- Redtail CRM (A legjobb a csapatmunka és a kommunikáció elősegítéséhez)
- Creatio (A legalkalmasabb rendkívül rugalmas és testreszabott megoldásokhoz)
- Salesforce Financial Cloud (legalkalmasabb nagy léptékű pénzügyi vállalkozások számára)
- Zoho CRM (A legjobb a fejlett funkciók és az ár-érték arány tekintetében)
- Oracle NetSuite (A legjobb integrált üzleti menedzsmenthez)
- AdvisorEngine (A legjobb a zökkenőmentes vagyonkezeléshez)
- Microsoft Dynamics 365 (A legjobb növekedésorientált pénzügyi szervezetek számára)
- UGRU (A legjobb kis pénzügyi cégek számára)
Mi az a CRM pénzügyi tanácsadók számára?
A pénzügyi tanácsadók számára készült CRM egy speciális szoftver, amelynek célja az ügyfélkapcsolatok kezelésének és fejlesztésének segítése. Ezek a platformok központosítják az ügyféladatokat, beleértve a személyes adatokat, a pénzügyi célokat és a kommunikációs előzményeket, így átfogó profilt nyújtva minden ügyfélről.
Segítségükkel könnyedén nyomon követheti a portfólió-felülvizsgálatokat, az adóbevallási határidőket és a befektetések évfordulóit.
A CRM automatizálásával a nyomon követés, az ütemezés és a jelentések elkészítése könnyedén megy, így több idő marad az ügyfélkapcsolatok erősítésére.
🧠 Érdekesség: Az első kézzelfogható CRM-eszköz a Rolodex (1956-ban tervezve) volt, egy olyan eszköz, amelynek hátulján az ügyfelek adatait tartalmazó fizikai névjegykártyákat tárolták.
Mit kell keresnie a pénzügyi tanácsadók számára készült CRM-ben?
A pénzügyi tanácsadók számára készült CRM kiválasztásakor figyeljen az alábbi kulcsfontosságú funkciókra:
- Zökkenőmentes integráció: Keressen egy átfogó CRM-megoldást, amely zökkenőmentesen integrálható a meglévő eszközeibe, például a pénzügyi tervezési és portfóliókezelési rendszerekbe, hogy biztosítsa az adatok pontosságát.
- Rugalmas testreszabás: Győződjön meg arról, hogy a CRM lehetővé teszi a műszerfalak, mezők és munkafolyamatok hozzáadását és testreszabását, hogy azok megfeleljenek az Ön egyedi üzleti igényeinek.
- Adatbiztonság és megfelelőség: Elsőbbséget élvezzenek azok a CRM-rendszerek, amelyek erős biztonsági funkciókkal rendelkeznek, beleértve a titkosítást és az adatmentést, miközben biztosítják az iparági előírásoknak, például a GDPR-nek és a HIPAA-nak való megfelelést.
- Mobil hozzáférés: Válasszon olyan CRM-et, amely mobil funkciókat is kínál, így bárhonnan kezelheti az ügyféladatokat és a feladatokat.
- Skálázhatóság és költséghatékonyság: Válasszon olyan CRM rendszert, amely az üzleti növekedésével együtt bővíthető, skálázható funkciókat és rugalmas árazási terveket kínál.
🧠 Érdekesség: A CRM az 1980-as években jött létre, amikor a vállalatok elkezdték adatbázisokat használni az ügyfélkapcsolatok rögzítésére és kezelésére.
A 10 legjobb CRM pénzügyi tanácsadók számára
A megfelelő CRM átalakítja az ügyfélkezelést, racionalizálja a műveleteket és elősegíti a pénzügyi tanácsadók növekedését. Íme a 10 legjobb CRM pénzügyi tanácsadók számára. 👇
1. ClickUp (A legjobb pénzügyi projektmenedzsmenthez és ügyfélkapcsolatokhoz)
A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely pénzügyi tanácsadók számára ugyanolyan hasznos, mint bármely más iparágban dolgozó csapatok számára.
A ClickUp for Finance Teams zökkenőmentesen ötvözi a projektmenedzsmentet a CRM funkciókkal – ügyféladatok szervezése, kommunikáció nyomon követése és automatizált utánkövetés.
ClickUp CRM
A ClickUp CRM-je biztosítja, hogy minden az Ön kezében legyen, a pénzügyi célok kitűzésétől a számlák nyomon követésén és a nyereség kiszámításán át.
ClickUp műszerfalak
A ClickUp Dashboards zökkenőmentes átmenetet biztosít a nagy képet mutató pénzügyi tervezés és a részletes adatok között. Több mint 50 testreszabható kártya segítségével valós időben figyelemmel kísérheti a költségvetés elosztását, a kiadásokat és a nyereséget.
ClickUp Docs
Ezenkívül a ClickUp Docs egyszerűsíti az ügyféladatok szervezését a portfóliók és a legfontosabb dokumentumok skálázható struktúrájával. Kényelmesen megoszthatja a feladatokat az érdekelt felekkel, beállíthatja a felhasználói jogosultságokat a jobb ellenőrzés érdekében, és használhatja a valós idejű szerkesztésű megjegyzéseket a kommunikáció és a jóváhagyások egyszerűsítéséhez.
Amikor új terméket dobunk piacra vagy promóciót indítunk, grafikus csapatunk a ClickUp-on keresztül küldi el a kreatív anyagokat, és ahelyett, hogy e-mailek és megbeszélések között kellene ingáznom, egyszerűen közvetlenül a dokumentumra tudok megjegyzéseket fűzni, ami összességében hatékonyabbá és eredményesebbé teszi az egész folyamatot. Azt mondanám, hogy a megjegyzés funkció és a ClickUp könnyedén megtakarít nekem körülbelül 50%-ot az időmből.
Ezenkívül a ClickUp különböző sablonokat is kínál, amelyekkel könnyebben indulhat.
Például a ClickUp CRM sablon segít az ügyfélkapcsolatok kezelésében és az interakciók nyomon követésében, míg a ClickUp pénzügyi menedzsment sablon egyszerűsíti a költségvetés-tervezést, a célok nyomon követését és a nyereség figyelemmel kísérését.
A ClickUp legjobb funkciói
- Használja ki a ClickUp integrációkat: Csatlakoztassa az Outlook és a Google Drive alkalmazásokat a ClickUp-hoz és más, már használt eszközökhöz.
- Központosítsa az ügyfélkommunikációt: integrálja e-mailjeit közvetlenül a ClickUpba, így egyszerűsítheti az ügyfelekkel való kapcsolattartást, frissítéseket küldhet, nyomon követheti a válaszokat és bevonhatja az ügyfeleket.
A ClickUp korlátai
- A platform kiterjedt funkciói új felhasználók számára túlnyomóak lehetnek.
- A ClickUp mobilalkalmazása nem biztos, hogy ugyanazokat a funkciókat kínálja, mint a desktop alkalmazás.
A ClickUp árai
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
🤝 Barátos emlékeztető: Tartsa CRM-adatait pontosnak azáltal, hogy rendszeresen felülvizsgálja és eltávolítja az elavult részleteket.
2. Wealthbox CRM (a legjobb intuitív és könnyen használható munkafolyamatokhoz)
A Wealthbox egy együttműködésen alapuló CRM, amelyet azoknak a pénzügyi tanácsadóknak terveztek, akik egy könnyen használható platformot keresnek, amely valós idejű csapatkommunikációt biztosító közösségi feeddel rendelkezik.
Ez a szoftver lehetővé teszi, hogy személyes hangulatot kölcsönözzen az CRM munkafolyamatának azáltal, hogy emojikat ad hozzá a megjegyzésekhez és a tevékenységi streamekhez, így még vonzóbbá és élénkebbé téve a csapat dinamikáját.
A Wealthbox CRM legjobb funkciói
- A név beírásával közvetlenül a műszerfalról hozzáadhat megjegyzéseket a kapcsolattartási rekordokhoz.
- Élő hírcsatornán keresztül lépjen kapcsolatba ügyfeleivel és csapattagjaival
- Az ügyfelek telefonszámára kattintva azonnal felhívhatja őket, ezzel időt takaríthat meg és egyszerűsítheti a kommunikációt.
- Küldjön, továbbítson vagy titkos másolatot küldjön e-maileket a Wealthbox privát e-mail dropbox címére, hogy azok automatikusan összekapcsolódjanak a megfelelő kapcsolattartóval.
- Testreszabhatja az adatmezőket szöveggel, dátumokkal vagy jelölőnégyzetekkel, és könnyedén elrendezheti őket a drag-and-drop felület segítségével.
A Wealthbox CRM korlátai
- A rendszer összetettsége miatt a beállítás időigényes.
- Az ügyfelek közötti navigáció túl sok kattintást igényel, ami lassítja a munkafolyamatot.
Wealthbox CRM árak
- Alapcsomag: 59 USD/hó felhasználónként
- Pro: 75 USD/hó felhasználónként
- Premier: 99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Wealthbox CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (140+ értékelés)
🔍 Tudta? A CRM szoftverpiac 2024 és 2029 között várhatóan évente 10,34%-kal fog növekedni, és 2029-re eléri a 145,60 milliárd dollárt. Ez a folyamatos növekedés tükrözi az ilyen megoldások iránti globális kereslet növekedését.
3. Redtail CRM (a legjobb a csapatmunka és a kommunikáció elősegítéséhez)
A Redtail CRM egy ügyfélkommunikációs menedzsment megoldás nagy pénzügyi cégek számára. Eszközöket kínál a feladatok kezeléséhez, az értékesítés nyomon követéséhez és az ügyfél-elkötelezettség javításához, mindezt az iparági szabványos eszközökkel való zökkenőmentes integráció mellett.
A szoftver felhasználóbarát felülete és megbízható támogatása biztosítja, hogy a pénzügyi szakemberek könnyen elsajátítsák és használják azt.
A Redtail CRM legjobb funkciói
- Használja a Seminar szolgáltatást potenciális ügyfelek felkutatásához, kampányok kezeléséhez és az ügyfelek elkötelezettségének nyomon követéséhez.
- Beépített audit nyomvonalak az SEC és a FINRA előírásainak való megfeleléshez
- Kezelje csapata ütemtervét egy testreszabható naptárral, amely szinkronizálható az Office 365 és a Google Naptárral.
- Rögzítse és kövesse nyomon az ügyfelekkel való interakciókat a Notes segítségével, biztosítva, hogy minden releváns ügyfélelőzmény hozzáférhető legyen.
- Támogassa az értékesítési folyamatok kezelését az Opportunity Tracker segítségével, így biztosítva, hogy egyetlen potenciális ügyfél se maradjon figyelmen kívül.
A Redtail CRM korlátai
- A felhasználók hosszú ügyfélszolgálati válaszidőkről számolnak be.
- A feladatok hozzáadása és szervezése bonyolult
Redtail CRM árak
- Indítás: 45 USD/hó felhasználónként
- Növekedés: 65 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Redtail CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 130 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (80+ értékelés)
🧠 Érdekesség: Az „AI CRM” kifejezésre irányuló Google-keresések száma 2022 óta négyszeresére nőtt! Ez a növekedés a generatív mesterséges intelligenciának, a robot-tanácsadóknak, a hangulatelemzésnek és más tényezőknek köszönhető.
4. Creatio (A legalkalmasabb rendkívül rugalmas és testreszabott megoldásokhoz)
A Creatio CRM egy teljesen testreszabható, teljes körű értékesítéskezelő platform pénzügyi tanácsadók számára. A Creatio különlegessége, hogy összetett értékesítési alkalmazásokra összpontosít, így a pénzügyi csapatok speciális fejlesztői ismeretek nélkül is testre szabhatják a CRM-et egyedi igényeiknek.
A vállalati szintű, kódolásmentes platformra épülő Creatio lehetővé teszi a tanácsadók számára, hogy pénzügyeket szervezzenek, potenciális ügyfeleket kezeljenek, értékesítési előrejelzéseket készítsenek és ügyfélkapcsolatokat kövessenek nyomon, miközben zökkenőmentesen integrálódnak más eszközökkel.
A Creatio legjobb funkciói
- Koordinálja a csapat feladatait, szinkronizálja a naptárakat és az e-maileket, és használja a beágyazott kommunikációs eszközöket az intelligens értesítésekhez.
- Kezelje a költségvetési javaslatokat, szerződéseket és megrendelések feldolgozását az omnichannel támogatási csatornákon keresztül.
- Automatizálja és figyelje az értékesítési munkafolyamatokat a potenciális ügyféltől a szerződéskötésig, csökkentve a manuális feladatokat és biztosítva a következetességet.
- Használja ki az intelligens NBA (Next Best Action) és NBO (Next Best Offer) ajánlásokat, értékesítési stratégiákat és döntési útvonalakat, hogy irányítsa értékesítési csapatát.
A Creatio korlátai
- A Creatio árai magasak lehetnek a korlátozott költségvetéssel rendelkező kis- és középvállalkozások számára.
- A felhasználók funkcionális problémákat jelentettek a mobilalkalmazással kapcsolatban.
Creatio árak
- Növekedés: 25 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 55 USD/hó felhasználónként
- Korlátlan: 85 USD/hó felhasználónként
Creatio értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (250+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (120+ értékelés)
💡 Profi tipp: Állítson be riasztásokat a legfontosabb ügyféleseményekhez, például befektetési évfordulókhoz vagy mérföldkövekhez. Ezzel biztosíthatja a kommunikáció időszerűségét, és megmutathatja ügyfeleinek, hogy mindig a legjobb érdekeiket tartja szem előtt.
5. Salesforce Financial Cloud (legalkalmasabb nagy léptékű pénzügyi vállalkozások számára)
Az AI és az iparág-specifikus funkciók által támogatott Salesforce Financial Services Cloud egységes képet nyújt az ügyfélkapcsolatokról, hogy intelligens döntéshozatalt tegyen lehetővé.
Ez a CRM szoftver különböző adatforrásokat tud összekapcsolni, beleértve a központi banki rendszereket, vagyonkezelő platformokat és biztosítási platformokat.
A Salesforce Financial Cloud legjobb funkciói
- Használja az Einstein Relationship Insights szolgáltatást, hogy felfedezze a lehetőségeket, előre jelezze az ügyfelek igényeit és személyre szabja pénzügyi ajánlásait.
- Tekintse meg az ügyfélkapcsolatok több rétegét, és tegyen kontextusfüggő lépéseket az ügyfélkapcsolatok erősítése érdekében.
- Ágyazza be a Salesforce Scheduler alkalmazást a munkafolyamatába a zökkenőmentes időpontfoglalás, az ügyfélkapcsolatok hatékonyságának növelése és a nyomon követés érdekében.
A Salesforce Financial Cloud korlátai
- A Salesforce licencjei a nyújtott funkciókhoz képest drágák.
- További integrációkra van szükség a funkcionalitás bővítéséhez, különösen a vagyonkezelés területén.
Salesforce Financial Cloud árak
- Vállalati: 300 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Korlátlan: 475 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Einstein 1 Sales: 700 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
Salesforce Financial Cloud értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (90+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
🔍 Tudta? Michael McCafferty 1985-ben feltalálta a TeleMagic nevű első CRM szoftvert, ezért „a CRM atyjaként” ismerik.
6. Zoho CRM (A legjobb a fejlett funkciók és az ár-érték arány tekintetében)
A Zoho CRM pénzügyi szolgáltató intézmények számára rendkívül rugalmas eszközt kínál egy erős CRM-stratégia kidolgozásához és első osztályú szolgáltatások nyújtásához. Központosítja az összes fontos ügyféladatot, segítve Önt a szervezettség fenntartásában, a személyre szabott támogatás nyújtásában és az üzleti növekedés fokozásában.
Az AI-képességek és a harmadik féltől származó integrációk egyedülálló kombinációjával a Zoho CRM hatékonyabbá, átláthatóbbá és ügyfélközpontúbbá teszi csapatát. Ezenkívül, mint ügyfélkövető szoftver, lehetővé teszi, hogy egyetlen nézetben figyelje és kezelje összes pénzügyi számláját.
A Zoho CRM legjobb funkciói
- Használja a Zoho mesterséges intelligenciával rendelkező asszisztensét, a Zia-t intelligens előrejelzésekhez, emlékeztetőkhöz és ajánlásokhoz a legjobb teendőkkel kapcsolatban.
- Hozzon létre egyedi AI-előrejelzéseket bármely modulhoz, beleértve a standard és az egyedi modulokat is, a Prediction Builder segítségével.
- Csatlakoztassa a Zoho CRM-et több mint 100 népszerű üzleti alkalmazáshoz, beleértve a Zoho Finance Plus, a Zoho Survey és a Zoho Sign alkalmazásokat.
- A Lead Scoring funkcióval értékelje a potenciális ügyfelek demográfiai és viselkedési adatait, és rangsorolja az értékesítésre kész potenciális ügyfeleket.
A Zoho CRM korlátai
- A testreszabási beállítások megtanulása megfelelő képzés nélkül nehéz.
- Az ügyfélszolgálat válaszideje javítható
Zoho CRM árak
- Standard: 30 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 50 USD/hó felhasználónként
- Ultimate: 65 USD/hó felhasználónként
Zoho CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (több mint 2700 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 6800 értékelés)
🔍 Tudta? A pénzügyi tanácsadók 94%-a használja a közösségi médiát üzleti lehetőségek felkutatására és üzletkötésre.
7. Oracle NetSuite (a legjobb integrált üzleti menedzsmenthez)
Az ügyfélmutatókat, tranzakciókat és komplex pénzügyi KPI-ket kezelő pénzügyi tanácsadók számára az Oracle NetSuite egy rugalmas platformot kínál a CRM-folyamatok finomításához.
A NetSuite a hagyományos CRM-funkciókon túlmutató képességeivel tűnik ki. Az ügyfelek költségvetésének kezelésétől a jutalékok nyomon követésén át a szabályoknak való megfelelés biztosításáig a NetSuite ötvözi a hatékonyságot a pontossággal. Az ERP-vel (vállalati erőforrás-tervezés) való integrációja biztosítja a front-office ügyfélkapcsolatok és a back-office pénzügyi adatok teljes összhangját.
Az Oracle NetSuite legjobb funkciói
- Könnyítse meg a partnerkapcsolatok kezelését közös marketingkampányok, értékesítési előrejelzések és jutalékok kezelésével valós idejű együttműködési eszközökkel.
- Használja a mobil verziót naptárak megtekintéséhez, ügyféladatok frissítéséhez vagy interakciók rögzítéséhez útközben.
- Egyszerűsítse a marketing automatizálást kampányok kezelésével, a teljesítmény nyomon követésével és a potenciális ügyfelek értékesítési csatornához való igazításával.
- Javítsa az ügyfélszolgálat kezelését automatizált ügykezeléssel, online ügyfélportálokkal és önkiszolgáló tudásbázis-eszközökkel.
Az Oracle NetSuite korlátai
- A bevezetési folyamat összetett és gyakran igényel IT-támogatást.
- A magas licenc- és karbantartási költségek miatt kisebb cégek számára nem alkalmas.
Oracle NetSuite árak
- Egyedi árazás
Oracle NetSuite értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (több mint 3500 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (több mint 1600 értékelés)
📖 Olvassa el még: A legjobb számviteli projektmenedzsment szoftverek
8. AdvisorEngine (A legjobb a zökkenőmentes vagyonkezeléshez)
Az AdvisorEngine CRM eszközöket kínál az ügyfélkapcsolatok személyre szabásához, a munkafolyamatok szervezéséhez és a napi műveletek hatékonyabb kezeléséhez. Funkciói egyszerűsítik a komplex feladatokat, javítják az ügyfélkapcsolatokat és fokozzák a kommunikációt. Ez a megoldás segít Önnek a szervezettség fenntartásában, miközben megbízható élményt nyújt ügyfeleinek.
Az AdvisorEngine legjobb funkciói
- Növelje hatékonyságát a kódolás nélküli integrációk segítségével, és lépjen kapcsolatba potenciális ügyfelekkel és meglévő ügyfelekkel.
- Alkalmazzon adatalapú kapcsolattartás-kezelést az ügyfélkapcsolatok javítása érdekében, lehetővé téve a személyre szabott szolgáltatást minden érintkezési ponton.
- Javítsa a portfóliókezelést az automatizált újraszabályozással és az adóbeállítások testreszabásával, hogy garantálja a szabályoknak való megfelelést.
Az AdvisorEngine korlátai
- A dokumentumkezelés hatékonysága elmarad a korábbi szerveralapú rendszertől.
- A szoftverfrissítéseket egy régebbi alapul szolgáló platform korlátozza, ami nehézkes és elavult teljesítményt eredményez.
AdvisorEngine árak
- AdvisorEngine CRM: 65 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
AdvisorEngine értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)
🧠 Érdekesség: A pénzügyi tanácsadók néha informális házassági tanácsadók szerepét is betöltik, segítve a párok pénzügyi nézeteltéréseinek rendezésében és megoldások javaslásában.
9. Microsoft Dynamics 365 (A legjobb növekedésorientált pénzügyi szervezetek számára)
A Microsoft Dynamics 365 egy sokoldalú megoldás, amelyet CRM-hez és projektmenedzsmenthez terveztek. Fő különbsége a pénzügyi menedzsment és a fejlett mesterséges intelligencia integrációjában rejlik, amely megkönnyíti a valós idejű cash flow előrejelzést, az adókezelést és az üzleti teljesítmény elemzését.
A beépített skálázhatóság és a Microsoft ökoszisztémájába való zökkenőmentes integráció révén a Dynamics 365 lehetővé teszi, hogy rugalmas maradjon és sikeres legyen egy folyamatosan fejlődő iparágban.
A Microsoft Dynamics 365 legjobb funkciói
- Kezelje a komplex adóügyi joghatóságokat, adókulcsokat és levonhatóságokat egy egységes adóadat-modell segítségével.
- Könnyedén csatlakozzon a Microsoft 365 alkalmazásokhoz és más üzleti eszközökhöz az egységes munkafolyamat érdekében.
- Gyorsítsa fel a pénzügyi zárási folyamatot automatizálással és önkiszolgáló elemzésekkel, ezzel időt takarítva meg és csökkentve a hibák számát.
A Microsoft Dynamics 365 korlátai
- A felület kevésbé intuitívnak tűnhet más CRM-megoldásokhoz képest.
- A felhasználók alkalmankénti rendszerlassulásokról számoltak be, különösen nagy adatállományok kezelése esetén.
A Microsoft Dynamics 365 árai
- Dynamics 365 Finance: 210 USD/hó felhasználónként
- Dynamics 365 Finance Premium: 300 USD/hó felhasználónként
Microsoft Dynamics 365 értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (700+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (5780+ értékelés)
💡 Profi tipp: Szegmentálja ügyfeleit pénzügyi céljaik és igényeik alapján. Igazítsa kommunikációját a különböző csoportokhoz, hogy célzottabb és relevánsabb szolgáltatásokat nyújthasson, és interakciói hatékonyabbak legyenek.
10. UGRU (A legjobb kis pénzügyi cégek számára)
Az UGRU integrálja a CRM-et, a pénzügyi tervező szoftvert, a marketing automatizálást és a projektkönyvelést. Segít az ügyfélkapcsolatok és a pénzügyi portfóliók párhuzamos kezelésében, megkönnyítve mindkét munkaterület nyomon követését.
A CRM és a tervezési eszközök mellett az UGRU olyan számviteli funkciókat is tartalmaz, mint a számlázás és a pénzügyi irányítópultok. Ezek a funkciók egyszerűsítik a napi műveleteket és világos betekintést nyújtanak vállalkozása pénzügyi helyzetébe.
A UGRU legjobb funkciói
- Tárolja ügyfél dokumentumait, hívás forgatókönyveit, e-mail sablonjait és egyéb erőforrásait egyetlen könyvtárban.
- Vizualizálja és kövesse nyomon az értékesítési lehetőségeket, és jelezze előre a cash flow-t a pipeline-jelentésekkel, amelyek világos képet adnak vállalkozása potenciáljáról.
- Tartsa a kapcsolatot ügyfeleivel és potenciális ügyfeleivel tömeges e-mail eszközök, e-mail automatizálás és kampányelemzés segítségével.
UGRU korlátozások
- Egyes felhasználók úgy érzik, hogy az ár nem felel meg a nyújtott értéknek.
- A felület kevésbé intuitív, mint más CRM-platformoké.
UGRU árak
- CRM Plus: 59 USD/hó három felhasználó számára
- Teljesítmény: 139 USD/hó három felhasználó számára
- Profi: 179 USD/hó három felhasználó számára
- Advisor Pro: 324 USD/hó három felhasználó számára
UGRU értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
ClickUp az ügyfelekkel való jobb kapcsolattartásért
A megfelelő CRM megtalálása kulcsfontosságú az ügyfélkapcsolatok erősítéséhez és az üzleti tevékenység zökkenőmentes működéséhez.
A ClickUp kiemelkedik a többi közül, mert ötvözi a CRM és a projektmenedzsment eszközöket, így egy helyen áttekinthetővé teszi az ügyféladatokat, a kommunikációt és a pénzügyi portfóliókat. Testreszabható irányítópultjai, dokumentumai és sablonjai könnyebbé teszik a szervezést, a nyomon követést és az együttműködést, mint valaha. Megbízható megoldás azoknak a pénzügyi csapatoknak, akik szeretnék szem előtt tartani a nagy célokat és a napi feladatokat.
