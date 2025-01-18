ClickUp blog
Hogyan lehet könnyedén képernyőfelvételt készíteni Mac számítógépen hanggal?

Hogyan lehet könnyedén képernyőfelvételt készíteni Mac számítógépen hanggal?

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
2025. január 18.

Ismerje meg Markot. Mark elhatározta, hogy részletes videó oktatóanyagot készít a csapatának. Megnyomta a „felvétel” gombot a Mac számítógépén, és minden tökéletesnek tűnt, amíg rá nem jött, hogy hiányzik a hang.

A felvétel minden kattintást és görgetést rögzített, de a hang nélkül szinte használhatatlan volt. Ismerős helyzet? Sok Mac-felhasználó szembesül ugyanazzal a problémával, amikor hanggal próbál képernyőt rögzíteni – legyen szó rendszerhangról, mikrofonbemenetről vagy mindkettőről.

Szerencsére a macOS rendelkezik beépített eszközökkel, mint például a QuickTime Player, valamint harmadik féltől származó alkalmazásokkal, amelyek egyszerűsítik a folyamatot. Ha Ön is a világ több mint 100 millió Mac-felhasználójának egyike, itt megtudhatja, hogyan lehet hanggal együtt képernyőt rögzíteni Mac-en!

🧠 Érdekesség: Az eredeti Apple logót, amelyet 1976-ban a társalapító Ronald Wayne tervezett, Sir Isaac Newton ábrázolta, aki egy almafa alatt ül.

⏰ 60 másodperces összefoglaló

Ha problémát okoz a hang hiánya a felvételekben, ez az útmutató segít zökkenőmentes képernyőfelvételek készítésében Mac számítógépén:

Így készíthetsz képernyőfelvételt Mac számítógépen, és használhatod a ClickUp alkalmazást, hogy a lehető legtöbbet hozd ki a felvételeidből.

  • Használja a Screenshot Toolbar (Command + Shift + 5) eszközt a gyors képernyőfelvételek és hangfelvételek készítéséhez.
  • Próbálja ki a QuickTime Playert, amely felhasználóbarát módszert kínál a képernyő és a rendszer hangjának rögzítésére.
  • A felvétel megkezdése előtt oldja meg a gyakori problémákat, mint például a hang hiánya, a rendszer késése és az alkalmazáskorlátozások, a megfelelő beállításokkal.
  • Fedezze fel az OBS Studio, Camtasia, Vmaker és Snagit harmadik féltől származó eszközöket a fejlett funkciókhoz.
  • Próbálja ki a ClickUp Clips alkalmazást, amely forradalmasítja a munkát a zökkenőmentes feladatintegrációval, a csapatmunkával és az AI-alapú átírással.
  • Kövesse a bevált gyakorlatokat, mint például a tervezés, a beállítások optimalizálása és a szerkesztés, hogy professzionális felvételeket készíthessen.

Hogyan lehet hanggal együtt képernyőt rögzíteni Mac számítógépen

A Mac számítógépen történő képernyőfelvétel könnyebb, ha ismeri a megfelelő eszközöket és beállításokat.

Alapértelmezés szerint a macOS hang nélkül rögzíti a képernyőképet. Az operációs rendszer beépített Screenshot Toolbar, QuickTime Player vagy különböző kompatibilis harmadik féltől származó alkalmazások segítségével azonban hangot is rögzíthet a felvételekhez.

Először is, nézzük át a macOS rendszerben elérhető képernyőfelvétel-opciókat.

A képernyőkép eszköztár használata

A Screenshot Toolbar (Képernyőkép eszköztár) a macOS beépített funkciója, amely egyszerű módszert kínál a teljes képernyő vagy egy kiválasztott rész hanggal együtt történő rögzítésére.

1. Nyissa meg a Képernyőkép eszköztárat

  • Nyomja meg a Command + Shift + 5 billentyűkombinációt a billentyűzeten.
  • A képernyő alján megjelenik a Képernyőkép eszköztár, amelyen a képernyő rögzítésére vagy felvételére szolgáló opciók találhatók.
Nyissa meg a Képernyőkép eszköztárat: Hogyan készítsen képernyőfelvételt Mac számítógépen hanggal
az Apple-en keresztül

2. Válassza ki a felvételi opciót

Válasszon az alábbiak közül:

  • Teljes képernyő rögzítése: rögzítse a teljes képernyőt
  • Kiválasztott rész rögzítése: Húzza és válassza ki a rögzíteni kívánt területet.
Válassza ki a felvételi opciót: Hogyan készítsen képernyőfelvételt Mac számítógépen hanggal

3. Hangfelvétel engedélyezése

  • Kattintson az eszköztár Opciók gombjára.
  • A Mikrofon részben válassza ki a kívánt hangbemenetet (pl. belső mikrofon vagy külső mikrofon).
  • Győződjön meg arról, hogy az audio opció engedélyezve van a hang rögzítéséhez.

4. Indítsa el a felvételt

  • Kattintson az eszköztár Record (Felvétel) gombjára, és hajtsa végre a rögzíteni kívánt műveleteket.

5. A felvétel leállítása

  • A felvétel befejezése után nyomja meg újra a Command+Control+Escape vagy a Shift+Command+5 billentyűkombinációt, majd a menüsorban található Felvétel leállítása ikont.

6. Mentse el a felvételt

  • A felvétel automatikusan az alapértelmezett helyre (általában az asztalra) vagy az Opciók alatt kiválasztott mappába kerül.

A QuickTime Player használata

A QuickTime Player a macOS operációs rendszerhez tartozó alapértelmezett médialejátszó alkalmazás. Egyszerűségéről és rugalmasságáról ismert, és kiválóan alkalmas hanggal ellátott képernyőfelvételek készítésére is.

1. Nyissa meg a QuickTime Player alkalmazást.

  • Keresse meg és indítsa el a QuickTime Player alkalmazást az Alkalmazások mappából, vagy használhatja a Spotlight keresőt is ugyanerre a célra.
Nyissa meg a QuickTime Player alkalmazást: Hogyan készítsen képernyőfelvételt hanggal Mac számítógépen

2. Válassza az Új képernyőfelvétel lehetőséget

  • A menüsorban kattintson a Fájl menüpontra, majd válassza az Új képernyőfelvétel lehetőséget.
  • A képernyőfelvétel funkció egy kis vezérlősávval nyílik meg.
Válassza az Új képernyőfelvétel lehetőséget: Hogyan lehet hanggal együtt képernyőt rögzíteni Mac számítógépen

3. Hangfelvétel engedélyezése

  • Kattintson a Felvétel gomb melletti kis nyílra.
  • A legördülő menüből válassza ki az audioforrást (pl. belső mikrofon vagy más rendelkezésre álló hangkimeneti eszköz).
Hangfelvétel engedélyezése: Hogyan készítsünk képernyőfelvételt Mac számítógépen hanggal

4. A felvételi terület testreszabása

  • Döntse el, hogy a teljes képernyőt vagy csak egy meghatározott területet szeretne rögzíteni. Kattintson a képernyő bármely pontjára a teljes képernyő rögzítéséhez.
  • Ha egy adott részt szeretne rögzíteni, húzza a kurzort a kívánt terület kijelöléséhez.

5. Kezdje el a felvételt

  • Kattintson a „Felvétel” feliratú piros gombra a felvétel elindításához, majd végezze el a képernyőre rögzíteni kívánt feladatokat.
Kezdje el a felvételt
az Apple-en keresztül

6. A felvétel leállítása

  • Kattintson a képernyő tetején található menüsorban a Felvétel leállítása ikonra (egy körben lévő kis négyzet), vagy nyomja meg a Command + Control + Esc billentyűkombinációt.

7. Mentse el a felvételt

  • A felvétel befejezése után a QuickTime Player automatikusan megnyitja a rögzített fájlt előnézethez.
  • Ezután kattintson a Fájl > Mentés menüpontra, hogy elnevezze és elmentse a felvételt a kívánt helyre.

👀 Tudta? A QuickTime Player eredetileg mind a macOS, mind a Windows platformokon elérhető volt. Az Apple azonban 2016-ban megszüntette a Windows-verziót, mivel csökkent a platformok közötti verzió iránti igény.

Gyakori problémák a képernyőfelvétel készítésével Mac számítógépen

A képernyőfelvétel Mac számítógépen általában egyszerű, de a felhasználók néhány gyakori problémával szembesülnek:

  • Egyes alkalmazások, különösen azok, amelyek védett tartalommal rendelkeznek (például streaming platformok), blokkolhatják a képernyőfelvételt, hogy megakadályozzák a jogosulatlan megosztást. Ha valami problémát tapasztal a felvételi beállításokkal, az valószínűleg ezeknek a védelmi intézkedéseknek köszönhető.
  • A QuickTime Player nem támogatja a webkamerás felvételt, ami nagy csalódás lehet, ha vonzóbb, interaktívabb videókat szeretne készíteni projektjeihez.
  • A macOS képernyőfelvétel elavultnak tűnik, a felvétel minősége 1080p-re korlátozódik. Bár a 1080p a legtöbb esetben még mindig megfelelő, a 4K-hoz hasonló magasabb felbontású opciók hiánya észrevehető.
  • A felvételek exportálásával kapcsolatban a QuickTime Player csak az Apple-exkluzív .mov formátumot támogatja. Az alapértelmezett eszközökkel nem lehet olyan széles körben használt formátumokban képernyőfelvételt készíteni, mint az .mp4, .wmv vagy .mkv; először konvertálnia kell a fájlt.
  • Egy másik korlátozás, hogy minden felvétel lokálisan tárolódik az eszközön. A felhőalapú eszközökkel ellentétben a rögzített videók egy rendszerhez vannak kötve, és megosztásuk nehézkessé válhat.

Olvassa el még: 15 képzési videó példa a munkavállalók fejlesztéséhez

Egyéb eszközök Mac képernyőfelvételhez

Bár a beépített eszközök, mint a QuickTime Player és a Screenshot Toolbar, kiválóan alkalmasak az alapvető képernyőfelvételek készítésére Mac eszközökön, néha nagyobb rugalmasságra vagy több funkcióra lehet szükség a felvételekhez.

Például, ha oktatóanyagokon, játékvideókon vagy professzionális prezentációkon dolgozik, akkor olyan fejlett funkciókra lesz szüksége, mint az audio keverés, a szerkesztési lehetőségek és az élő közvetítés.

Ezekhez a fejlett funkciókhoz harmadik féltől származó szoftverre vagy kiterjesztésre van szükség. Fedezzük fel a piacon elérhető legjobbakat!

1. OBS Studio

OBS Studio
az OBS Studio segítségével

Az OBS Studio (Open Broadcaster Software) egy nyílt forráskódú, ingyenes szoftver, amely a tartalomkészítők és a szakemberek körében nagy népszerűségre tett szert. Rugalmasságáért és robusztus képességeiért széles körben elismert.

A könnyű program néhány, a felhasználók által kedvelt funkcióval rendelkezik:

  • Támogatja a képernyőfelvételt és az élő közvetítést
  • Lehetővé teszi a belső hang, a rendszerhang és a mikrofon bemenet rögzítését.
  • Lehetővé teszi a felvétel testreszabását több jelenettel, átfedésekkel és átmenetekkel.
  • Lehetőséget kínál a magas képsebességű és felbontású felvételek készítésére.

Az OBS Studio ideális játékosok, oktatók és mindenki számára, aki professzionális minőségű felvételeket szeretne készíteni anélkül, hogy egy fillért is költenie kellene. Azonban a felülete kezdők számára túl bonyolultnak tűnhet.

2. Camtasia

Camtasia: Hogyan készítsünk képernyőfelvételt Mac számítógépen hanggal
Camtasia segítségével

A képernyőfelvétel és képernyőfelvétel-specialista TechSmith által kínált eszközök egyike, a Camtasia egy prémium harmadik féltől származó alkalmazás, amely tökéletes azoknak a szakembereknek, akik egy all-in-one megoldást keresnek a képernyőfelvételhez és videószerkesztéshez. Ezzel az eszközzel a következő funkcióknak köszönhetően zökkenőmentesen készíthetsz felvételeket:

  • Könnyen használható felület a teljes képernyő vagy kiválasztott részek rögzítéséhez
  • Beépített szerkesztő megjegyzések, animációk és effektek hozzáadásához
  • Támogatás több forrásból származó hangfelvételekhez, például mikrofonokhoz és rendszerhangokhoz
  • Jogdíjmentes zene és eszközök a felvételek javításához

A Camtasia kiválóan alkalmas oktatóanyagok, webináriumok és képzési videók készítésére. Kezdőknek is könnyen kezelhető, de drága.

3. Vmaker

Vmaker
via Vmaker

Könnyű, modern eszközt keres? A Vmaker kiváló választás a gyors képernyőfelvételekhez. Ez egy felhőalapú eszköz, amelyet a modern együttműködés és tartalomkészítés céljára terveztek. Az eszköz intuitív felhasználói felületével a következőket teheti:

  • Videó, hang és akár webkamerás felvételek egyidejű rögzítése
  • Felvételek ütemezése és emlékeztetők beállítása
  • A felvételeket könnyedén tárolhatja és megoszthatja a felhőalapú tárhely segítségével.
  • Végezzen alapvető vágásokat és megjegyzéseket egy könnyű szerkesztővel.

A Vmaker tökéletes megoldás távoli együttműködésű csapatok vagy rövid videókat készítő egyének számára, akik ezeket közösségi médiában vagy prezentációkban szeretnék felhasználni.

4. Visszacsatolás

Visszacsatolás
via Loopback

Ha valaha is küzdött a belső hang rögzítésével Mac-en, a Loopback by Rogue Amoeba remek harmadik féltől származó szoftver. Noha nem hagyományos képernyőfelvevő macOS-hez, hatékony eszköz az audioforrások zökkenőmentes kezeléséhez.

Ez az eszköz különösen hasznos lehet a következő esetekben:

  • A rendszer hangja és a mikrofon bemenete egyetlen virtuális eszközbe egyesül a felvételhez
  • Kiváló minőségű belső hang rögzítése podcastokhoz és videó oktatóanyagokhoz
  • A felvételek integrálása és megosztása más eszközökkel, például az OBS Studio és a QuickTime Player programokkal

Ha nehezen tud rendszerhangot rögzíteni Mac számítógépen, a Loopback életmentő lehet. Ideális belső hang rögzítésére élő közvetítés vagy oktatóanyag felvétele közben.

Ez azonban egy speciális eszköz, amely leginkább haladó felhasználóknak ajánlott.

5. Loom

Loom
via Loom

A Loom az egyik leggyakrabban használt eszköz a gyors személyes felvételekhez, és népszerű választás azoknak a felhasználóknak, akik gyors és egyszerű módszert keresnek videók megosztására és Mac-en történő felvételre.

Intuitív felülettel rendelkezik, és tökéletesen alkalmas távoli csapatok közötti kommunikációra, mivel lehetővé teszi az azonnali felvételt és megosztást.

A Loom népszerűsége annak köszönhető, hogy átfogó termékével a következőket teheti:

  • Vegye fel egyszerre a képernyőjét és a webkameráját, hogy személyesebbé tegye a felvételt.
  • A felvételeket azonnal megoszthatja egy link segítségével.
  • Dolgozzon együtt a csapattal a megjegyzések és visszajelzések funkciók segítségével
  • A felvételek során rajzeszközökkel jelölje ki a fontos területeket

A Loom egyszerűsége és együttműködési funkciói miatt kedvelt eszköz távoli csapatok, oktatók és szakemberek körében.

6. Snagit

Snagit
via Snagit

A TechSmith másik képernyőfelvétel- és rögzítő eszköze, a Snagit, a könnyű használatra és a kiváló minőségű képernyőfelvételekre összpontosít. Tökéletes azoknak a felhasználóknak, akik a képernyőfelvételt megjegyzésekkel ellátott képekkel szeretnék kombinálni.

A Snagit az egyszerűsített felvételre összpontosít, amelynek segítségével a következőket teheti:

  • Rögzítsd a teljes képernyőt, a kijelölt részt vagy a görgethető területeket
  • Jegyzeteljen a felvételekre szöveggel, nyilakkal és effektekkel
  • Vágja és kombinálja a klipeket egy egyszerű videószerkesztővel
  • Készítsen könnyedén útmutatókat, bemutatókat és prezentációkat!

A Snagit kiválóan alkalmas oktatóanyagokat vagy vizuális dokumentációkat készítő szakemberek számára. Az egyszerűségre és a kifinomult eredményekre való összpontosításának köszönhetően megbízható eszköz kezdők és szakértők számára egyaránt.

7. ClickUp

A legtöbb harmadik féltől származó eszközzel könnyedén rögzítheti a képernyőt és a hangot, de ezek csak felvételi szoftverek.

Ha olyan képernyőfelvételi megoldást keres, amely túlmutat a videofelvételeken, és lehetővé teszi a felvételek egyszerű integrálását a munkafolyamatába, akkor a ClickUp a megoldás.

A ClickUp a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-támogatással, hogy gyorsabban és okosabban dolgozhasson.

A projektmenedzsment funkcióiról ismert ClickUp a ClickUp Clips segítségével túllép az alapvető képernyőfelvétel funkción, amely egy rendkívül hasznos funkció, amely egyszerűsíti a csapatmunkát és növeli a termelékenységet.

Mi az a ClickUp Clips?

ClickUp Clips
Forradalmasítsa képernyőfelvétel-munkafolyamatát a ClickUp Clips segítségével!

A ClickUp Clips segítségével közvetlenül a munkaterületén rögzítheti és megoszthatja a képernyőjét. Ez egy termelékenységet növelő eszköz, amely áthidalja a kommunikációs szakadékokat, így mindenki könnyebben követheti az eseményeket.

Akár egy feladat végrehajtását mutatja be egy csapattársának, akár egy funkciót demonstrál, akár visszajelzést ad, a ClickUp Clips megkönnyíti az egész folyamatot.

Itt található egy videó a ClickUp Clips-ről, amely segít jobban megérteni a témát:

Íme néhány fantasztikus funkció, amelyek segítségével felvételeket készíthet Mac számítógépen, és még sok minden mást is megtehet:

1. Képernyőfelvétel készítése és azonnali megosztása

A ClickUp Clips segítségével egyszerre rögzítheti a képernyőt és a webkamerát. Hogy személyesebbé tegye a videót, feliratozhatja azt, miközben elmagyarázza a folyamatot.

A rögzítés után a klipek automatikusan elmentésre kerülnek a ClickUp munkaterületére, így azok azonnal elérhetővé válnak a csapat számára.

ClickUp Clips: Hogyan készítsünk képernyőfelvételt Mac-en hanggal
Használja a ClickUp Clips alkalmazást a képernyő intelligens rögzítéséhez.

2. Csatoljon képernyőfelvételeket a feladatokhoz

Ez az, ahol a ClickUp igazán kiemelkedik. Az önálló képernyőfelvevőkkel ellentétben a klipeket közvetlenül csatolhatja bizonyos feladatokhoz vagy projektekhez. Például:

  • Rögzítsen hibajelentést, és kapcsolja össze egy fejlesztési feladattal
  • Mutassa be egy folyamatot, és csatolja a felvételt a csapatképzési modulhoz.
  • Adjon vizuális visszajelzést egy tervről vagy dokumentumról, és kapcsolja össze a megfelelő feladattal.
ClickUp Clips
Határozza újra a felvételek készítésének és az együttműködésnek a módját a ClickUp Clips segítségével!

3. Együttműködés a csapatokkal a felvételek segítségével

Az együttműködés könnyedén megy, ha a képernyőfelvételeit a ClickUp-ban központosítja. Csapata a következőket teheti:

  • Nézze meg a klipeket közvetlenül a feladat vagy a megjegyzés szálában
  • Hagyjon visszajelzést, tegyen fel kérdéseket, vagy ossza meg frissítéseit valós időben.
  • Gondoskodjon arról, hogy mindenki szinkronban maradjon, anélkül, hogy végtelen e-mailek váltására lenne szükség.

4. Használja ki az AI előnyeit a felvételeihez

A ClickUp mesterséges intelligenciája egyszerű utasításokkal maximális használhatóságot biztosít a felvételeihez. A ClickUp Brain automatikusan leírja az összes klipjét, így a videotartalmakat kereshető szöveggé alakítja, hogy az összes csapattag könnyen hozzáférhessen.

Ezzel a tartalmak hozzáférhetővé válnak azoknak a csapattagoknak is, akik inkább olvasnak, mint néznek, miközben Ön gyorsabban navigálhat a felvételeken belül, ha konkrét kulcsszavakra vagy kifejezésekre keres.

ClickUp Brain
A ClickUp Brain segítségével a felvételeid legsimább átírására számíthatsz.

Nézze meg, hogyan írja le Brain könnyedén a szöveget:

5. Biztonságos és központosított tárolás

Tartsa biztonságban és rendezett állapotban az összes felvételét a ClickUp biztonságos munkaterületén.

  • A klipek közvetlenül a hozzájuk tartozó feladatokból vagy projektekből érhetők el.
  • Nincs szükség külső tárolóra vagy harmadik féltől származó platformokra
  • Győződjön meg arról, hogy a felvételek csak az engedélyezett csapattagok számára elérhetők

A ClickUp tökéletes választás csapatok, oktatók és szakemberek számára, akik a képernyőfelvételt zökkenőmentes projektmenedzsmenttel szeretnék kombinálni.

💡 Profi tipp: Adjon hozzá egy rövid szöveges ellenőrzőlistát vagy vázlatot a feladatához a ClickUp-ban, mielőtt elindítaná a felvételt. Ha elkészült, csatolja a klipet közvetlenül a feladathoz, és használja a ClickUp Brain átírási funkcióját, hogy írásos összefoglalót készítsen, amely könnyen elérhető.

A legjobb gyakorlatok a képernyőfelvételhez Mac számítógépen

A kiváló minőségű képernyőfelvételek készítése Mac számítógépen nem csupán a felvétel gomb megnyomását jelenti. Ahhoz, hogy felvételei tiszták, professzionálisak és hatékonyak legyenek, vegye figyelembe a következő bevált gyakorlatokat:

  • Tervezze meg a tartalmat, mielőtt elkezdené a felvételt
  • Válasszon egy olyan képernyőfelvevőt, amely megfelel az Ön igényeinek. A QuickTime Player és a Screenshot Toolbar inkább az alapvető funkciókhoz alkalmas, míg a fejlettebb funkciókhoz érdemes harmadik féltől származó alkalmazásokat, például a Camtasia-t és a ClickUp-ot használni.
  • Döntse el, hogy a rendszer hangját, a mikrofon bemenetet vagy mindkettőt rögzíti-e, és ellenőrizze, hogy az audio beállítások és az audio források megfelelően vannak-e konfigurálva.
  • Figyeljen a felvétel hosszára. A hosszú felvételek nagy fájlméretet eredményezhetnek, és több videószerkesztést igényelnek.
  • Válassza ki a közönségének megfelelő fájlformátumot és felbontást. Győződjön meg arról, hogy a végső videó elérhető és minőségét megőrzi különböző eszközökön és platformokon.

A legfontosabb, hogy ne felejtse el átnézni a felvételeket, amikor elkészült, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az összes videó és hangfelvétel megfelelően rögzült-e!

Miért csak rögzítené, amikor a ClickUp segítségével javíthatja munkafolyamatát?

Remélhetőleg ezekkel a tippekkel és eszközökkel nem fog olyan hibát elkövetni, mint Mark: rögzíti a képernyőt, majd rájön, hogy az audio nem került fel a felvételre.

Akár a beépített Screenshot Toolbar eszközt használja, akár harmadik féltől származó alkalmazásokat, például az OBS Studio-t, akár a ClickUp Clips hatékony munkafolyamatát, a megfelelő eszközzel nagy különbséget érhet el.

Használja a ClickUp robusztus csomagját, hogy növelje felvételei hasznosságát. Csatolja őket feladatokhoz, működjön együtt csapatával, és akár átírhatja a videókat kereshető információkért – mindezt egy helyen.

Legközelebb, amikor megnyomja a „felvétel” gombot, tegye azt egy olyan eszközzel, amely ugyanolyan keményen dolgozik, mint Ön. Regisztráljon egy ingyenes ClickUp-fiókra, és győződjön meg róla saját maga!

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp