Hogyan lehet könnyedén képernyőfelvételt készíteni Mac számítógépen hanggal?

Ismerje meg Markot. Mark elhatározta, hogy részletes videó oktatóanyagot készít a csapatának. Megnyomta a „felvétel” gombot a Mac számítógépén, és minden tökéletesnek tűnt, amíg rá nem jött, hogy hiányzik a hang.

A felvétel minden kattintást és görgetést rögzített, de a hang nélkül szinte használhatatlan volt. Ismerős helyzet? Sok Mac-felhasználó szembesül ugyanazzal a problémával, amikor hanggal próbál képernyőt rögzíteni – legyen szó rendszerhangról, mikrofonbemenetről vagy mindkettőről.

Szerencsére a macOS rendelkezik beépített eszközökkel, mint például a QuickTime Player, valamint harmadik féltől származó alkalmazásokkal, amelyek egyszerűsítik a folyamatot. Ha Ön is a világ több mint 100 millió Mac-felhasználójának egyike, itt megtudhatja, hogyan lehet hanggal együtt képernyőt rögzíteni Mac-en!

🧠 Érdekesség: Az eredeti Apple logót, amelyet 1976-ban a társalapító Ronald Wayne tervezett, Sir Isaac Newton ábrázolta, aki egy almafa alatt ül.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Ha problémát okoz a hang hiánya a felvételekben, ez az útmutató segít zökkenőmentes képernyőfelvételek készítésében Mac számítógépén: Így készíthetsz képernyőfelvételt Mac számítógépen, és használhatod a ClickUp alkalmazást, hogy a lehető legtöbbet hozd ki a felvételeidből. Használja a Screenshot Toolbar (Command + Shift + 5) eszközt a gyors képernyőfelvételek és hangfelvételek készítéséhez.

Próbálja ki a QuickTime Playert, amely felhasználóbarát módszert kínál a képernyő és a rendszer hangjának rögzítésére.

A felvétel megkezdése előtt oldja meg a gyakori problémákat, mint például a hang hiánya, a rendszer késése és az alkalmazáskorlátozások, a megfelelő beállításokkal.

Fedezze fel az OBS Studio, Camtasia, Vmaker és Snagit harmadik féltől származó eszközöket a fejlett funkciókhoz.

Próbálja ki a ClickUp Clips alkalmazást, amely forradalmasítja a munkát a zökkenőmentes feladatintegrációval, a csapatmunkával és az AI-alapú átírással.

Kövesse a bevált gyakorlatokat, mint például a tervezés, a beállítások optimalizálása és a szerkesztés, hogy professzionális felvételeket készíthessen.

Hogyan lehet hanggal együtt képernyőt rögzíteni Mac számítógépen

A Mac számítógépen történő képernyőfelvétel könnyebb, ha ismeri a megfelelő eszközöket és beállításokat.

Alapértelmezés szerint a macOS hang nélkül rögzíti a képernyőképet. Az operációs rendszer beépített Screenshot Toolbar, QuickTime Player vagy különböző kompatibilis harmadik féltől származó alkalmazások segítségével azonban hangot is rögzíthet a felvételekhez.

Először is, nézzük át a macOS rendszerben elérhető képernyőfelvétel-opciókat.

A képernyőkép eszköztár használata

A Screenshot Toolbar (Képernyőkép eszköztár) a macOS beépített funkciója, amely egyszerű módszert kínál a teljes képernyő vagy egy kiválasztott rész hanggal együtt történő rögzítésére.

1. Nyissa meg a Képernyőkép eszköztárat

Nyomja meg a Command + Shift + 5 billentyűkombinációt a billentyűzeten.

A képernyő alján megjelenik a Képernyőkép eszköztár, amelyen a képernyő rögzítésére vagy felvételére szolgáló opciók találhatók.

2. Válassza ki a felvételi opciót

Válasszon az alábbiak közül:

Teljes képernyő rögzítése: rögzítse a teljes képernyőt

Kiválasztott rész rögzítése: Húzza és válassza ki a rögzíteni kívánt területet.

3. Hangfelvétel engedélyezése

Kattintson az eszköztár Opciók gombjára.

A Mikrofon részben válassza ki a kívánt hangbemenetet (pl. belső mikrofon vagy külső mikrofon).

Győződjön meg arról, hogy az audio opció engedélyezve van a hang rögzítéséhez.

4. Indítsa el a felvételt

Kattintson az eszköztár Record (Felvétel) gombjára, és hajtsa végre a rögzíteni kívánt műveleteket.

5. A felvétel leállítása

A felvétel befejezése után nyomja meg újra a Command+Control+Escape vagy a Shift+Command+5 billentyűkombinációt, majd a menüsorban található Felvétel leállítása ikont.

6. Mentse el a felvételt

A felvétel automatikusan az alapértelmezett helyre (általában az asztalra) vagy az Opciók alatt kiválasztott mappába kerül.

A QuickTime Player használata

A QuickTime Player a macOS operációs rendszerhez tartozó alapértelmezett médialejátszó alkalmazás. Egyszerűségéről és rugalmasságáról ismert, és kiválóan alkalmas hanggal ellátott képernyőfelvételek készítésére is.

1. Nyissa meg a QuickTime Player alkalmazást.

Keresse meg és indítsa el a QuickTime Player alkalmazást az Alkalmazások mappából, vagy használhatja a Spotlight keresőt is ugyanerre a célra.

2. Válassza az Új képernyőfelvétel lehetőséget

A menüsorban kattintson a Fájl menüpontra, majd válassza az Új képernyőfelvétel lehetőséget.

A képernyőfelvétel funkció egy kis vezérlősávval nyílik meg.

3. Hangfelvétel engedélyezése

Kattintson a Felvétel gomb melletti kis nyílra.

A legördülő menüből válassza ki az audioforrást (pl. belső mikrofon vagy más rendelkezésre álló hangkimeneti eszköz).

4. A felvételi terület testreszabása

Döntse el, hogy a teljes képernyőt vagy csak egy meghatározott területet szeretne rögzíteni. Kattintson a képernyő bármely pontjára a teljes képernyő rögzítéséhez.

Ha egy adott részt szeretne rögzíteni, húzza a kurzort a kívánt terület kijelöléséhez.

5. Kezdje el a felvételt

Kattintson a „Felvétel” feliratú piros gombra a felvétel elindításához, majd végezze el a képernyőre rögzíteni kívánt feladatokat.

6. A felvétel leállítása

Kattintson a képernyő tetején található menüsorban a Felvétel leállítása ikonra (egy körben lévő kis négyzet), vagy nyomja meg a Command + Control + Esc billentyűkombinációt.

7. Mentse el a felvételt

A felvétel befejezése után a QuickTime Player automatikusan megnyitja a rögzített fájlt előnézethez.

Ezután kattintson a Fájl > Mentés menüpontra, hogy elnevezze és elmentse a felvételt a kívánt helyre.

👀 Tudta? A QuickTime Player eredetileg mind a macOS, mind a Windows platformokon elérhető volt. Az Apple azonban 2016-ban megszüntette a Windows-verziót, mivel csökkent a platformok közötti verzió iránti igény.

Gyakori problémák a képernyőfelvétel készítésével Mac számítógépen

A képernyőfelvétel Mac számítógépen általában egyszerű, de a felhasználók néhány gyakori problémával szembesülnek:

Egyes alkalmazások, különösen azok, amelyek védett tartalommal rendelkeznek (például streaming platformok), blokkolhatják a képernyőfelvételt, hogy megakadályozzák a jogosulatlan megosztást . Ha valami problémát tapasztal a felvételi beállításokkal, az valószínűleg ezeknek a védelmi intézkedéseknek köszönhető.

nem támogatja a webkamerás felvételt , ami nagy csalódás lehet, ha A QuickTime Player, ami nagy csalódás lehet, ha vonzóbb, interaktívabb videókat szeretne készíteni projektjeihez.

A macOS képernyőfelvétel elavultnak tűnik, a felvétel minősége 1080p-re korlátozódik . Bár a 1080p a legtöbb esetben még mindig megfelelő, a 4K-hoz hasonló magasabb felbontású opciók hiánya észrevehető.

A felvételek exportálásával kapcsolatban a QuickTime Player csak az Apple-exkluzív .mov formátumot támogatja . Az alapértelmezett eszközökkel nem lehet olyan széles körben használt formátumokban képernyőfelvételt készíteni, mint az .mp4, .wmv vagy .mkv; először konvertálnia kell a fájlt.

minden felvétel lokálisan tárolódik az eszközön. A felhőalapú eszközökkel ellentétben Egy másik korlátozás, hogytárolódik az eszközön. A felhőalapú eszközökkel ellentétben a rögzített videók egy rendszerhez vannak kötve, és megosztásuk nehézkessé válhat.

Olvassa el még: 15 képzési videó példa a munkavállalók fejlesztéséhez

Bár a beépített eszközök, mint a QuickTime Player és a Screenshot Toolbar, kiválóan alkalmasak az alapvető képernyőfelvételek készítésére Mac eszközökön, néha nagyobb rugalmasságra vagy több funkcióra lehet szükség a felvételekhez.

Például, ha oktatóanyagokon, játékvideókon vagy professzionális prezentációkon dolgozik, akkor olyan fejlett funkciókra lesz szüksége, mint az audio keverés, a szerkesztési lehetőségek és az élő közvetítés.

Ezekhez a fejlett funkciókhoz harmadik féltől származó szoftverre vagy kiterjesztésre van szükség. Fedezzük fel a piacon elérhető legjobbakat!

1. OBS Studio

az OBS Studio segítségével

Az OBS Studio (Open Broadcaster Software) egy nyílt forráskódú, ingyenes szoftver, amely a tartalomkészítők és a szakemberek körében nagy népszerűségre tett szert. Rugalmasságáért és robusztus képességeiért széles körben elismert.

A könnyű program néhány, a felhasználók által kedvelt funkcióval rendelkezik:

Támogatja a képernyőfelvételt és az élő közvetítést

Lehetővé teszi a belső hang, a rendszerhang és a mikrofon bemenet rögzítését.

Lehetővé teszi a felvétel testreszabását több jelenettel, átfedésekkel és átmenetekkel.

Lehetőséget kínál a magas képsebességű és felbontású felvételek készítésére.

Az OBS Studio ideális játékosok, oktatók és mindenki számára, aki professzionális minőségű felvételeket szeretne készíteni anélkül, hogy egy fillért is költenie kellene. Azonban a felülete kezdők számára túl bonyolultnak tűnhet.

2. Camtasia

Camtasia segítségével

A képernyőfelvétel és képernyőfelvétel-specialista TechSmith által kínált eszközök egyike, a Camtasia egy prémium harmadik féltől származó alkalmazás, amely tökéletes azoknak a szakembereknek, akik egy all-in-one megoldást keresnek a képernyőfelvételhez és videószerkesztéshez. Ezzel az eszközzel a következő funkcióknak köszönhetően zökkenőmentesen készíthetsz felvételeket:

Könnyen használható felület a teljes képernyő vagy kiválasztott részek rögzítéséhez

Beépített szerkesztő megjegyzések, animációk és effektek hozzáadásához

Támogatás több forrásból származó hangfelvételekhez, például mikrofonokhoz és rendszerhangokhoz

Jogdíjmentes zene és eszközök a felvételek javításához

A Camtasia kiválóan alkalmas oktatóanyagok, webináriumok és képzési videók készítésére. Kezdőknek is könnyen kezelhető, de drága.

3. Vmaker

via Vmaker

Könnyű, modern eszközt keres? A Vmaker kiváló választás a gyors képernyőfelvételekhez. Ez egy felhőalapú eszköz, amelyet a modern együttműködés és tartalomkészítés céljára terveztek. Az eszköz intuitív felhasználói felületével a következőket teheti:

Videó, hang és akár webkamerás felvételek egyidejű rögzítése

Felvételek ütemezése és emlékeztetők beállítása

A felvételeket könnyedén tárolhatja és megoszthatja a felhőalapú tárhely segítségével.

Végezzen alapvető vágásokat és megjegyzéseket egy könnyű szerkesztővel.

A Vmaker tökéletes megoldás távoli együttműködésű csapatok vagy rövid videókat készítő egyének számára, akik ezeket közösségi médiában vagy prezentációkban szeretnék felhasználni.

4. Visszacsatolás

via Loopback

Ha valaha is küzdött a belső hang rögzítésével Mac-en, a Loopback by Rogue Amoeba remek harmadik féltől származó szoftver. Noha nem hagyományos képernyőfelvevő macOS-hez, hatékony eszköz az audioforrások zökkenőmentes kezeléséhez.

Ez az eszköz különösen hasznos lehet a következő esetekben:

A rendszer hangja és a mikrofon bemenete egyetlen virtuális eszközbe egyesül a felvételhez

Kiváló minőségű belső hang rögzítése podcastokhoz és videó oktatóanyagokhoz

A felvételek integrálása és megosztása más eszközökkel, például az OBS Studio és a QuickTime Player programokkal

Ha nehezen tud rendszerhangot rögzíteni Mac számítógépen, a Loopback életmentő lehet. Ideális belső hang rögzítésére élő közvetítés vagy oktatóanyag felvétele közben.

Ez azonban egy speciális eszköz, amely leginkább haladó felhasználóknak ajánlott.

5. Loom

via Loom

A Loom az egyik leggyakrabban használt eszköz a gyors személyes felvételekhez, és népszerű választás azoknak a felhasználóknak, akik gyors és egyszerű módszert keresnek videók megosztására és Mac-en történő felvételre.

Intuitív felülettel rendelkezik, és tökéletesen alkalmas távoli csapatok közötti kommunikációra, mivel lehetővé teszi az azonnali felvételt és megosztást.

A Loom népszerűsége annak köszönhető, hogy átfogó termékével a következőket teheti:

Vegye fel egyszerre a képernyőjét és a webkameráját, hogy személyesebbé tegye a felvételt.

A felvételeket azonnal megoszthatja egy link segítségével.

Dolgozzon együtt a csapattal a megjegyzések és visszajelzések funkciók segítségével

A felvételek során rajzeszközökkel jelölje ki a fontos területeket

A Loom egyszerűsége és együttműködési funkciói miatt kedvelt eszköz távoli csapatok, oktatók és szakemberek körében.

6. Snagit

via Snagit

A TechSmith másik képernyőfelvétel- és rögzítő eszköze, a Snagit, a könnyű használatra és a kiváló minőségű képernyőfelvételekre összpontosít. Tökéletes azoknak a felhasználóknak, akik a képernyőfelvételt megjegyzésekkel ellátott képekkel szeretnék kombinálni.

A Snagit az egyszerűsített felvételre összpontosít, amelynek segítségével a következőket teheti:

Rögzítsd a teljes képernyőt, a kijelölt részt vagy a görgethető területeket

Jegyzeteljen a felvételekre szöveggel, nyilakkal és effektekkel

Vágja és kombinálja a klipeket egy egyszerű videószerkesztővel

Készítsen könnyedén útmutatókat, bemutatókat és prezentációkat!

A Snagit kiválóan alkalmas oktatóanyagokat vagy vizuális dokumentációkat készítő szakemberek számára. Az egyszerűségre és a kifinomult eredményekre való összpontosításának köszönhetően megbízható eszköz kezdők és szakértők számára egyaránt.

7. ClickUp

A legtöbb harmadik féltől származó eszközzel könnyedén rögzítheti a képernyőt és a hangot, de ezek csak felvételi szoftverek.

Ha olyan képernyőfelvételi megoldást keres, amely túlmutat a videofelvételeken, és lehetővé teszi a felvételek egyszerű integrálását a munkafolyamatába, akkor a ClickUp a megoldás.

A ClickUp a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-támogatással, hogy gyorsabban és okosabban dolgozhasson.

A projektmenedzsment funkcióiról ismert ClickUp a ClickUp Clips segítségével túllép az alapvető képernyőfelvétel funkción, amely egy rendkívül hasznos funkció, amely egyszerűsíti a csapatmunkát és növeli a termelékenységet.

Mi az a ClickUp Clips?

Forradalmasítsa képernyőfelvétel-munkafolyamatát a ClickUp Clips segítségével!

A ClickUp Clips segítségével közvetlenül a munkaterületén rögzítheti és megoszthatja a képernyőjét. Ez egy termelékenységet növelő eszköz, amely áthidalja a kommunikációs szakadékokat, így mindenki könnyebben követheti az eseményeket.

Akár egy feladat végrehajtását mutatja be egy csapattársának, akár egy funkciót demonstrál, akár visszajelzést ad, a ClickUp Clips megkönnyíti az egész folyamatot.

Itt található egy videó a ClickUp Clips-ről, amely segít jobban megérteni a témát:

Íme néhány fantasztikus funkció, amelyek segítségével felvételeket készíthet Mac számítógépen, és még sok minden mást is megtehet:

1. Képernyőfelvétel készítése és azonnali megosztása

A ClickUp Clips segítségével egyszerre rögzítheti a képernyőt és a webkamerát. Hogy személyesebbé tegye a videót, feliratozhatja azt, miközben elmagyarázza a folyamatot.

A rögzítés után a klipek automatikusan elmentésre kerülnek a ClickUp munkaterületére, így azok azonnal elérhetővé válnak a csapat számára.

Használja a ClickUp Clips alkalmazást a képernyő intelligens rögzítéséhez.

2. Csatoljon képernyőfelvételeket a feladatokhoz

Ez az, ahol a ClickUp igazán kiemelkedik. Az önálló képernyőfelvevőkkel ellentétben a klipeket közvetlenül csatolhatja bizonyos feladatokhoz vagy projektekhez. Például:

Rögzítsen hibajelentést, és kapcsolja össze egy fejlesztési feladattal

Mutassa be egy folyamatot, és csatolja a felvételt a csapatképzési modulhoz.

Adjon vizuális visszajelzést egy tervről vagy dokumentumról, és kapcsolja össze a megfelelő feladattal.

Határozza újra a felvételek készítésének és az együttműködésnek a módját a ClickUp Clips segítségével!

3. Együttműködés a csapatokkal a felvételek segítségével

Az együttműködés könnyedén megy, ha a képernyőfelvételeit a ClickUp-ban központosítja. Csapata a következőket teheti:

Nézze meg a klipeket közvetlenül a feladat vagy a megjegyzés szálában

Hagyjon visszajelzést, tegyen fel kérdéseket, vagy ossza meg frissítéseit valós időben.

Gondoskodjon arról, hogy mindenki szinkronban maradjon, anélkül, hogy végtelen e-mailek váltására lenne szükség.

4. Használja ki az AI előnyeit a felvételeihez

A ClickUp mesterséges intelligenciája egyszerű utasításokkal maximális használhatóságot biztosít a felvételeihez. A ClickUp Brain automatikusan leírja az összes klipjét, így a videotartalmakat kereshető szöveggé alakítja, hogy az összes csapattag könnyen hozzáférhessen.

Ezzel a tartalmak hozzáférhetővé válnak azoknak a csapattagoknak is, akik inkább olvasnak, mint néznek, miközben Ön gyorsabban navigálhat a felvételeken belül, ha konkrét kulcsszavakra vagy kifejezésekre keres.

A ClickUp Brain segítségével a felvételeid legsimább átírására számíthatsz.

Nézze meg, hogyan írja le Brain könnyedén a szöveget:

5. Biztonságos és központosított tárolás

Tartsa biztonságban és rendezett állapotban az összes felvételét a ClickUp biztonságos munkaterületén.

A klipek közvetlenül a hozzájuk tartozó feladatokból vagy projektekből érhetők el.

Nincs szükség külső tárolóra vagy harmadik féltől származó platformokra

Győződjön meg arról, hogy a felvételek csak az engedélyezett csapattagok számára elérhetők

A ClickUp tökéletes választás csapatok, oktatók és szakemberek számára, akik a képernyőfelvételt zökkenőmentes projektmenedzsmenttel szeretnék kombinálni.

💡 Profi tipp: Adjon hozzá egy rövid szöveges ellenőrzőlistát vagy vázlatot a feladatához a ClickUp-ban, mielőtt elindítaná a felvételt. Ha elkészült, csatolja a klipet közvetlenül a feladathoz, és használja a ClickUp Brain átírási funkcióját, hogy írásos összefoglalót készítsen, amely könnyen elérhető.

A legjobb gyakorlatok a képernyőfelvételhez Mac számítógépen

A kiváló minőségű képernyőfelvételek készítése Mac számítógépen nem csupán a felvétel gomb megnyomását jelenti. Ahhoz, hogy felvételei tiszták, professzionálisak és hatékonyak legyenek, vegye figyelembe a következő bevált gyakorlatokat:

Tervezze meg a tartalmat, mielőtt elkezdené a felvételt

Válasszon egy olyan képernyőfelvevőt, amely megfelel az Ön igényeinek . A QuickTime Player és a Screenshot Toolbar inkább az alapvető funkciókhoz alkalmas, míg a fejlettebb funkciókhoz érdemes harmadik féltől származó alkalmazásokat, például a Camtasia-t és a ClickUp-ot használni.

Döntse el, hogy a rendszer hangját, a mikrofon bemenetet vagy mindkettőt rögzíti-e, és ellenőrizze, hogy az audio beállítások és az audio források megfelelően vannak-e konfigurálva.

Figyeljen a felvétel hosszára. A hosszú felvételek nagy fájlméretet eredményezhetnek, és több videószerkesztést igényelnek.

Válassza ki a közönségének megfelelő fájlformátumot és felbontást. Győződjön meg arról, hogy a végső videó elérhető és minőségét megőrzi különböző eszközökön és platformokon.

A legfontosabb, hogy ne felejtse el átnézni a felvételeket, amikor elkészült, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az összes videó és hangfelvétel megfelelően rögzült-e!

Miért csak rögzítené, amikor a ClickUp segítségével javíthatja munkafolyamatát?

Remélhetőleg ezekkel a tippekkel és eszközökkel nem fog olyan hibát elkövetni, mint Mark: rögzíti a képernyőt, majd rájön, hogy az audio nem került fel a felvételre.

Akár a beépített Screenshot Toolbar eszközt használja, akár harmadik féltől származó alkalmazásokat, például az OBS Studio-t, akár a ClickUp Clips hatékony munkafolyamatát, a megfelelő eszközzel nagy különbséget érhet el.

Használja a ClickUp robusztus csomagját, hogy növelje felvételei hasznosságát. Csatolja őket feladatokhoz, működjön együtt csapatával, és akár átírhatja a videókat kereshető információkért – mindezt egy helyen.

Legközelebb, amikor megnyomja a „felvétel” gombot, tegye azt egy olyan eszközzel, amely ugyanolyan keményen dolgozik, mint Ön. Regisztráljon egy ingyenes ClickUp-fiókra, és győződjön meg róla saját maga!