Hogyan lehet könnyedén képernyőfelvételt készíteni Mac számítógépen hanggal?

Ismerje meg Markot. Mark elhatározta, hogy részletes videó oktatóanyagot készít a csapatának. Megnyomta a „felvétel” gombot a Mac számítógépén, és minden tökéletesnek tűnt, amíg rá nem jött, hogy hiányzik a hang.
A felvétel minden kattintást és görgetést rögzített, de a hang nélkül szinte használhatatlan volt. Ismerős helyzet? Sok Mac-felhasználó szembesül ugyanazzal a problémával, amikor hanggal próbál képernyőt rögzíteni – legyen szó rendszerhangról, mikrofonbemenetről vagy mindkettőről.
Szerencsére a macOS rendelkezik beépített eszközökkel, mint például a QuickTime Player, valamint harmadik féltől származó alkalmazásokkal, amelyek egyszerűsítik a folyamatot. Ha Ön is a világ több mint 100 millió Mac-felhasználójának egyike, itt megtudhatja, hogyan lehet hanggal együtt képernyőt rögzíteni Mac-en!
🧠 Érdekesség: Az eredeti Apple logót, amelyet 1976-ban a társalapító Ronald Wayne tervezett, Sir Isaac Newton ábrázolta, aki egy almafa alatt ül.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Ha problémát okoz a hang hiánya a felvételekben, ez az útmutató segít zökkenőmentes képernyőfelvételek készítésében Mac számítógépén:
Így készíthetsz képernyőfelvételt Mac számítógépen, és használhatod a ClickUp alkalmazást, hogy a lehető legtöbbet hozd ki a felvételeidből.
- Használja a Screenshot Toolbar (Command + Shift + 5) eszközt a gyors képernyőfelvételek és hangfelvételek készítéséhez.
- Próbálja ki a QuickTime Playert, amely felhasználóbarát módszert kínál a képernyő és a rendszer hangjának rögzítésére.
- A felvétel megkezdése előtt oldja meg a gyakori problémákat, mint például a hang hiánya, a rendszer késése és az alkalmazáskorlátozások, a megfelelő beállításokkal.
- Fedezze fel az OBS Studio, Camtasia, Vmaker és Snagit harmadik féltől származó eszközöket a fejlett funkciókhoz.
- Próbálja ki a ClickUp Clips alkalmazást, amely forradalmasítja a munkát a zökkenőmentes feladatintegrációval, a csapatmunkával és az AI-alapú átírással.
- Kövesse a bevált gyakorlatokat, mint például a tervezés, a beállítások optimalizálása és a szerkesztés, hogy professzionális felvételeket készíthessen.
Hogyan lehet hanggal együtt képernyőt rögzíteni Mac számítógépen
A Mac számítógépen történő képernyőfelvétel könnyebb, ha ismeri a megfelelő eszközöket és beállításokat.
Alapértelmezés szerint a macOS hang nélkül rögzíti a képernyőképet. Az operációs rendszer beépített Screenshot Toolbar, QuickTime Player vagy különböző kompatibilis harmadik féltől származó alkalmazások segítségével azonban hangot is rögzíthet a felvételekhez.
Először is, nézzük át a macOS rendszerben elérhető képernyőfelvétel-opciókat.
A képernyőkép eszköztár használata
A Screenshot Toolbar (Képernyőkép eszköztár) a macOS beépített funkciója, amely egyszerű módszert kínál a teljes képernyő vagy egy kiválasztott rész hanggal együtt történő rögzítésére.
1. Nyissa meg a Képernyőkép eszköztárat
- Nyomja meg a Command + Shift + 5 billentyűkombinációt a billentyűzeten.
- A képernyő alján megjelenik a Képernyőkép eszköztár, amelyen a képernyő rögzítésére vagy felvételére szolgáló opciók találhatók.
2. Válassza ki a felvételi opciót
Válasszon az alábbiak közül:
- Teljes képernyő rögzítése: rögzítse a teljes képernyőt
- Kiválasztott rész rögzítése: Húzza és válassza ki a rögzíteni kívánt területet.
3. Hangfelvétel engedélyezése
- Kattintson az eszköztár Opciók gombjára.
- A Mikrofon részben válassza ki a kívánt hangbemenetet (pl. belső mikrofon vagy külső mikrofon).
- Győződjön meg arról, hogy az audio opció engedélyezve van a hang rögzítéséhez.
4. Indítsa el a felvételt
- Kattintson az eszköztár Record (Felvétel) gombjára, és hajtsa végre a rögzíteni kívánt műveleteket.
5. A felvétel leállítása
- A felvétel befejezése után nyomja meg újra a Command+Control+Escape vagy a Shift+Command+5 billentyűkombinációt, majd a menüsorban található Felvétel leállítása ikont.
6. Mentse el a felvételt
- A felvétel automatikusan az alapértelmezett helyre (általában az asztalra) vagy az Opciók alatt kiválasztott mappába kerül.
A QuickTime Player használata
A QuickTime Player a macOS operációs rendszerhez tartozó alapértelmezett médialejátszó alkalmazás. Egyszerűségéről és rugalmasságáról ismert, és kiválóan alkalmas hanggal ellátott képernyőfelvételek készítésére is.
1. Nyissa meg a QuickTime Player alkalmazást.
- Keresse meg és indítsa el a QuickTime Player alkalmazást az Alkalmazások mappából, vagy használhatja a Spotlight keresőt is ugyanerre a célra.
2. Válassza az Új képernyőfelvétel lehetőséget
- A menüsorban kattintson a Fájl menüpontra, majd válassza az Új képernyőfelvétel lehetőséget.
- A képernyőfelvétel funkció egy kis vezérlősávval nyílik meg.
3. Hangfelvétel engedélyezése
- Kattintson a Felvétel gomb melletti kis nyílra.
- A legördülő menüből válassza ki az audioforrást (pl. belső mikrofon vagy más rendelkezésre álló hangkimeneti eszköz).
4. A felvételi terület testreszabása
- Döntse el, hogy a teljes képernyőt vagy csak egy meghatározott területet szeretne rögzíteni. Kattintson a képernyő bármely pontjára a teljes képernyő rögzítéséhez.
- Ha egy adott részt szeretne rögzíteni, húzza a kurzort a kívánt terület kijelöléséhez.
5. Kezdje el a felvételt
- Kattintson a „Felvétel” feliratú piros gombra a felvétel elindításához, majd végezze el a képernyőre rögzíteni kívánt feladatokat.
6. A felvétel leállítása
- Kattintson a képernyő tetején található menüsorban a Felvétel leállítása ikonra (egy körben lévő kis négyzet), vagy nyomja meg a Command + Control + Esc billentyűkombinációt.
7. Mentse el a felvételt
- A felvétel befejezése után a QuickTime Player automatikusan megnyitja a rögzített fájlt előnézethez.
- Ezután kattintson a Fájl > Mentés menüpontra, hogy elnevezze és elmentse a felvételt a kívánt helyre.
👀 Tudta? A QuickTime Player eredetileg mind a macOS, mind a Windows platformokon elérhető volt. Az Apple azonban 2016-ban megszüntette a Windows-verziót, mivel csökkent a platformok közötti verzió iránti igény.
Gyakori problémák a képernyőfelvétel készítésével Mac számítógépen
A képernyőfelvétel Mac számítógépen általában egyszerű, de a felhasználók néhány gyakori problémával szembesülnek:
- Egyes alkalmazások, különösen azok, amelyek védett tartalommal rendelkeznek (például streaming platformok), blokkolhatják a képernyőfelvételt, hogy megakadályozzák a jogosulatlan megosztást. Ha valami problémát tapasztal a felvételi beállításokkal, az valószínűleg ezeknek a védelmi intézkedéseknek köszönhető.
- A QuickTime Player nem támogatja a webkamerás felvételt, ami nagy csalódás lehet, ha vonzóbb, interaktívabb videókat szeretne készíteni projektjeihez.
- A macOS képernyőfelvétel elavultnak tűnik, a felvétel minősége 1080p-re korlátozódik. Bár a 1080p a legtöbb esetben még mindig megfelelő, a 4K-hoz hasonló magasabb felbontású opciók hiánya észrevehető.
- A felvételek exportálásával kapcsolatban a QuickTime Player csak az Apple-exkluzív .mov formátumot támogatja. Az alapértelmezett eszközökkel nem lehet olyan széles körben használt formátumokban képernyőfelvételt készíteni, mint az .mp4, .wmv vagy .mkv; először konvertálnia kell a fájlt.
- Egy másik korlátozás, hogy minden felvétel lokálisan tárolódik az eszközön. A felhőalapú eszközökkel ellentétben a rögzített videók egy rendszerhez vannak kötve, és megosztásuk nehézkessé válhat.
Egyéb eszközök Mac képernyőfelvételhez
Bár a beépített eszközök, mint a QuickTime Player és a Screenshot Toolbar, kiválóan alkalmasak az alapvető képernyőfelvételek készítésére Mac eszközökön, néha nagyobb rugalmasságra vagy több funkcióra lehet szükség a felvételekhez.
Például, ha oktatóanyagokon, játékvideókon vagy professzionális prezentációkon dolgozik, akkor olyan fejlett funkciókra lesz szüksége, mint az audio keverés, a szerkesztési lehetőségek és az élő közvetítés.
Ezekhez a fejlett funkciókhoz harmadik féltől származó szoftverre vagy kiterjesztésre van szükség. Fedezzük fel a piacon elérhető legjobbakat!
1. OBS Studio
Az OBS Studio (Open Broadcaster Software) egy nyílt forráskódú, ingyenes szoftver, amely a tartalomkészítők és a szakemberek körében nagy népszerűségre tett szert. Rugalmasságáért és robusztus képességeiért széles körben elismert.
A könnyű program néhány, a felhasználók által kedvelt funkcióval rendelkezik:
- Támogatja a képernyőfelvételt és az élő közvetítést
- Lehetővé teszi a belső hang, a rendszerhang és a mikrofon bemenet rögzítését.
- Lehetővé teszi a felvétel testreszabását több jelenettel, átfedésekkel és átmenetekkel.
- Lehetőséget kínál a magas képsebességű és felbontású felvételek készítésére.
Az OBS Studio ideális játékosok, oktatók és mindenki számára, aki professzionális minőségű felvételeket szeretne készíteni anélkül, hogy egy fillért is költenie kellene. Azonban a felülete kezdők számára túl bonyolultnak tűnhet.
2. Camtasia
A képernyőfelvétel és képernyőfelvétel-specialista TechSmith által kínált eszközök egyike, a Camtasia egy prémium harmadik féltől származó alkalmazás, amely tökéletes azoknak a szakembereknek, akik egy all-in-one megoldást keresnek a képernyőfelvételhez és videószerkesztéshez. Ezzel az eszközzel a következő funkcióknak köszönhetően zökkenőmentesen készíthetsz felvételeket:
- Könnyen használható felület a teljes képernyő vagy kiválasztott részek rögzítéséhez
- Beépített szerkesztő megjegyzések, animációk és effektek hozzáadásához
- Támogatás több forrásból származó hangfelvételekhez, például mikrofonokhoz és rendszerhangokhoz
- Jogdíjmentes zene és eszközök a felvételek javításához
A Camtasia kiválóan alkalmas oktatóanyagok, webináriumok és képzési videók készítésére. Kezdőknek is könnyen kezelhető, de drága.
3. Vmaker
Könnyű, modern eszközt keres? A Vmaker kiváló választás a gyors képernyőfelvételekhez. Ez egy felhőalapú eszköz, amelyet a modern együttműködés és tartalomkészítés céljára terveztek. Az eszköz intuitív felhasználói felületével a következőket teheti:
- Videó, hang és akár webkamerás felvételek egyidejű rögzítése
- Felvételek ütemezése és emlékeztetők beállítása
- A felvételeket könnyedén tárolhatja és megoszthatja a felhőalapú tárhely segítségével.
- Végezzen alapvető vágásokat és megjegyzéseket egy könnyű szerkesztővel.
A Vmaker tökéletes megoldás távoli együttműködésű csapatok vagy rövid videókat készítő egyének számára, akik ezeket közösségi médiában vagy prezentációkban szeretnék felhasználni.
4. Visszacsatolás
Ha valaha is küzdött a belső hang rögzítésével Mac-en, a Loopback by Rogue Amoeba remek harmadik féltől származó szoftver. Noha nem hagyományos képernyőfelvevő macOS-hez, hatékony eszköz az audioforrások zökkenőmentes kezeléséhez.
Ez az eszköz különösen hasznos lehet a következő esetekben:
- A rendszer hangja és a mikrofon bemenete egyetlen virtuális eszközbe egyesül a felvételhez
- Kiváló minőségű belső hang rögzítése podcastokhoz és videó oktatóanyagokhoz
- A felvételek integrálása és megosztása más eszközökkel, például az OBS Studio és a QuickTime Player programokkal
Ha nehezen tud rendszerhangot rögzíteni Mac számítógépen, a Loopback életmentő lehet. Ideális belső hang rögzítésére élő közvetítés vagy oktatóanyag felvétele közben.
Ez azonban egy speciális eszköz, amely leginkább haladó felhasználóknak ajánlott.
5. Loom
A Loom az egyik leggyakrabban használt eszköz a gyors személyes felvételekhez, és népszerű választás azoknak a felhasználóknak, akik gyors és egyszerű módszert keresnek videók megosztására és Mac-en történő felvételre.
Intuitív felülettel rendelkezik, és tökéletesen alkalmas távoli csapatok közötti kommunikációra, mivel lehetővé teszi az azonnali felvételt és megosztást.
A Loom népszerűsége annak köszönhető, hogy átfogó termékével a következőket teheti:
- Vegye fel egyszerre a képernyőjét és a webkameráját, hogy személyesebbé tegye a felvételt.
- A felvételeket azonnal megoszthatja egy link segítségével.
- Dolgozzon együtt a csapattal a megjegyzések és visszajelzések funkciók segítségével
- A felvételek során rajzeszközökkel jelölje ki a fontos területeket
A Loom egyszerűsége és együttműködési funkciói miatt kedvelt eszköz távoli csapatok, oktatók és szakemberek körében.
6. Snagit
A TechSmith másik képernyőfelvétel- és rögzítő eszköze, a Snagit, a könnyű használatra és a kiváló minőségű képernyőfelvételekre összpontosít. Tökéletes azoknak a felhasználóknak, akik a képernyőfelvételt megjegyzésekkel ellátott képekkel szeretnék kombinálni.
A Snagit az egyszerűsített felvételre összpontosít, amelynek segítségével a következőket teheti:
- Rögzítsd a teljes képernyőt, a kijelölt részt vagy a görgethető területeket
- Jegyzeteljen a felvételekre szöveggel, nyilakkal és effektekkel
- Vágja és kombinálja a klipeket egy egyszerű videószerkesztővel
- Készítsen könnyedén útmutatókat, bemutatókat és prezentációkat!
A Snagit kiválóan alkalmas oktatóanyagokat vagy vizuális dokumentációkat készítő szakemberek számára. Az egyszerűségre és a kifinomult eredményekre való összpontosításának köszönhetően megbízható eszköz kezdők és szakértők számára egyaránt.
7. ClickUp
A legtöbb harmadik féltől származó eszközzel könnyedén rögzítheti a képernyőt és a hangot, de ezek csak felvételi szoftverek.
Ha olyan képernyőfelvételi megoldást keres, amely túlmutat a videofelvételeken, és lehetővé teszi a felvételek egyszerű integrálását a munkafolyamatába, akkor a ClickUp a megoldás.
A ClickUp a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-támogatással, hogy gyorsabban és okosabban dolgozhasson.
A projektmenedzsment funkcióiról ismert ClickUp a ClickUp Clips segítségével túllép az alapvető képernyőfelvétel funkción, amely egy rendkívül hasznos funkció, amely egyszerűsíti a csapatmunkát és növeli a termelékenységet.
Mi az a ClickUp Clips?
A ClickUp Clips segítségével közvetlenül a munkaterületén rögzítheti és megoszthatja a képernyőjét. Ez egy termelékenységet növelő eszköz, amely áthidalja a kommunikációs szakadékokat, így mindenki könnyebben követheti az eseményeket.
Akár egy feladat végrehajtását mutatja be egy csapattársának, akár egy funkciót demonstrál, akár visszajelzést ad, a ClickUp Clips megkönnyíti az egész folyamatot.
Itt található egy videó a ClickUp Clips-ről, amely segít jobban megérteni a témát:
Íme néhány fantasztikus funkció, amelyek segítségével felvételeket készíthet Mac számítógépen, és még sok minden mást is megtehet:
1. Képernyőfelvétel készítése és azonnali megosztása
A ClickUp Clips segítségével egyszerre rögzítheti a képernyőt és a webkamerát. Hogy személyesebbé tegye a videót, feliratozhatja azt, miközben elmagyarázza a folyamatot.
A rögzítés után a klipek automatikusan elmentésre kerülnek a ClickUp munkaterületére, így azok azonnal elérhetővé válnak a csapat számára.
2. Csatoljon képernyőfelvételeket a feladatokhoz
Ez az, ahol a ClickUp igazán kiemelkedik. Az önálló képernyőfelvevőkkel ellentétben a klipeket közvetlenül csatolhatja bizonyos feladatokhoz vagy projektekhez. Például:
- Rögzítsen hibajelentést, és kapcsolja össze egy fejlesztési feladattal
- Mutassa be egy folyamatot, és csatolja a felvételt a csapatképzési modulhoz.
- Adjon vizuális visszajelzést egy tervről vagy dokumentumról, és kapcsolja össze a megfelelő feladattal.
3. Együttműködés a csapatokkal a felvételek segítségével
Az együttműködés könnyedén megy, ha a képernyőfelvételeit a ClickUp-ban központosítja. Csapata a következőket teheti:
- Nézze meg a klipeket közvetlenül a feladat vagy a megjegyzés szálában
- Hagyjon visszajelzést, tegyen fel kérdéseket, vagy ossza meg frissítéseit valós időben.
- Gondoskodjon arról, hogy mindenki szinkronban maradjon, anélkül, hogy végtelen e-mailek váltására lenne szükség.
4. Használja ki az AI előnyeit a felvételeihez
A ClickUp mesterséges intelligenciája egyszerű utasításokkal maximális használhatóságot biztosít a felvételeihez. A ClickUp Brain automatikusan leírja az összes klipjét, így a videotartalmakat kereshető szöveggé alakítja, hogy az összes csapattag könnyen hozzáférhessen.
Ezzel a tartalmak hozzáférhetővé válnak azoknak a csapattagoknak is, akik inkább olvasnak, mint néznek, miközben Ön gyorsabban navigálhat a felvételeken belül, ha konkrét kulcsszavakra vagy kifejezésekre keres.
Nézze meg, hogyan írja le Brain könnyedén a szöveget:
5. Biztonságos és központosított tárolás
Tartsa biztonságban és rendezett állapotban az összes felvételét a ClickUp biztonságos munkaterületén.
- A klipek közvetlenül a hozzájuk tartozó feladatokból vagy projektekből érhetők el.
- Nincs szükség külső tárolóra vagy harmadik féltől származó platformokra
- Győződjön meg arról, hogy a felvételek csak az engedélyezett csapattagok számára elérhetők
A ClickUp tökéletes választás csapatok, oktatók és szakemberek számára, akik a képernyőfelvételt zökkenőmentes projektmenedzsmenttel szeretnék kombinálni.
💡 Profi tipp: Adjon hozzá egy rövid szöveges ellenőrzőlistát vagy vázlatot a feladatához a ClickUp-ban, mielőtt elindítaná a felvételt. Ha elkészült, csatolja a klipet közvetlenül a feladathoz, és használja a ClickUp Brain átírási funkcióját, hogy írásos összefoglalót készítsen, amely könnyen elérhető.
A legjobb gyakorlatok a képernyőfelvételhez Mac számítógépen
A kiváló minőségű képernyőfelvételek készítése Mac számítógépen nem csupán a felvétel gomb megnyomását jelenti. Ahhoz, hogy felvételei tiszták, professzionálisak és hatékonyak legyenek, vegye figyelembe a következő bevált gyakorlatokat:
- Tervezze meg a tartalmat, mielőtt elkezdené a felvételt
- Válasszon egy olyan képernyőfelvevőt, amely megfelel az Ön igényeinek. A QuickTime Player és a Screenshot Toolbar inkább az alapvető funkciókhoz alkalmas, míg a fejlettebb funkciókhoz érdemes harmadik féltől származó alkalmazásokat, például a Camtasia-t és a ClickUp-ot használni.
- Döntse el, hogy a rendszer hangját, a mikrofon bemenetet vagy mindkettőt rögzíti-e, és ellenőrizze, hogy az audio beállítások és az audio források megfelelően vannak-e konfigurálva.
- Figyeljen a felvétel hosszára. A hosszú felvételek nagy fájlméretet eredményezhetnek, és több videószerkesztést igényelnek.
- Válassza ki a közönségének megfelelő fájlformátumot és felbontást. Győződjön meg arról, hogy a végső videó elérhető és minőségét megőrzi különböző eszközökön és platformokon.
A legfontosabb, hogy ne felejtse el átnézni a felvételeket, amikor elkészült, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az összes videó és hangfelvétel megfelelően rögzült-e!
Miért csak rögzítené, amikor a ClickUp segítségével javíthatja munkafolyamatát?
Remélhetőleg ezekkel a tippekkel és eszközökkel nem fog olyan hibát elkövetni, mint Mark: rögzíti a képernyőt, majd rájön, hogy az audio nem került fel a felvételre.
Akár a beépített Screenshot Toolbar eszközt használja, akár harmadik féltől származó alkalmazásokat, például az OBS Studio-t, akár a ClickUp Clips hatékony munkafolyamatát, a megfelelő eszközzel nagy különbséget érhet el.
Használja a ClickUp robusztus csomagját, hogy növelje felvételei hasznosságát. Csatolja őket feladatokhoz, működjön együtt csapatával, és akár átírhatja a videókat kereshető információkért – mindezt egy helyen.
Legközelebb, amikor megnyomja a „felvétel” gombot, tegye azt egy olyan eszközzel, amely ugyanolyan keményen dolgozik, mint Ön. Regisztráljon egy ingyenes ClickUp-fiókra, és győződjön meg róla saját maga!