Támogassa karrierje növekedését: 30 informatív kérdés, amit feltehet

A karrierlehetőségek feltérképezésekor normális, hogy bizonytalanul érzi magát, melyik út a megfelelő az Ön számára.

Az információs interjúk értékes lehetőséget nyújtanak arra, hogy betekintést nyerjen az iparági szakemberek munkájába, és eldöntse, hogy egy adott karrier megfelelő-e Önnek.

A felkészülés ebben a tekintetben elengedhetetlen – senki sem akar időt pazarolni, ezért fontos, hogy ezeket a beszélgetéseket koncentráltan és céltudatosan folytassa.

Ha már megtette az első lépést, és megbeszélt időpontot iparági szakértőkkel, akkor máris előnyben van. 📅

Az igazi érték abból fakad, hogy hogyan használja fel ezt az időt a betekintés megszerzésére és a tartós benyomás keltésére. Átgondolt, jól előkészített kérdésekkel biztosíthatja, hogy minden beszélgetés értékes és hatékony legyen. 💬

Hogy segítsünk Önnek, összeállítottunk egy listát a legjobb információs interjú kérdésekről. Olvassa el!

Mi az információs interjú?

Az információs interjú egy olyan beszélgetés, amely egy adott karrierút, iparág vagy vállalat iránt érdeklődő személy és egy releváns tapasztalattal rendelkező szakember között zajlik.

A hagyományos állásinterjúktól eltérően a cél nem egy állás megszerzése, hanem értékes betekintés, tanácsok és ismeretek gyűjtése egy vállalatról, karrierlehetőségekről vagy iparági trendekről.

Ha például marketinges karrier érdekel, felveheted a kapcsolatot egy olyan vállalat marketingmenedzserével, amely iránt érdeklődsz, és megbeszélhetsz vele egy 20 perces beszélgetést egy kávé mellett vagy virtuálisan. ☕️ A beszélgetés során kérdezhet a napi feladataikról, arról, hogyan kezdtek el a szakmában, és tanácsokat kérhet azoktól, akik most lépnek be a szakmába. Ez az informális eszmecsere világosabb képet ad a szerepről, és hasznos tippeket ad a marketing területre való belépéshez. 🎯

Hogyan készülj fel egy információs interjúra?

Akár üzleti mentort keres, akár új karrierlehetőségeket kutat, az információs interjúra való alapos felkészülés tartós benyomást hagyhat, és biztosíthatja, hogy a beszélgetésből a lehető legtöbbet hozza ki.

Íme egy lépésről lépésre szóló útmutató, amely segít felkészülni:

1. lépés: Határozza meg céljait

Legyen világos, mit szeretne elérni. Vázolja fel céljait, például betekintést nyerni egy adott karrierútba, felfedezni az iparági trendeket vagy megismerni a területen való sikerhez szükséges készségeket.

2. lépés: Kutassa fel a személyt és hátterét

Szánjon időt arra, hogy megértse az adott személy karrierútját, szerepeit, valamint a közös kapcsolatokat és érdeklődési köröket. Ez segít abban, hogy átgondolt kérdéseket fogalmazzon meg, amelyekkel bizonyíthatja, hogy felkészült a találkozóra.

Ismerkedjen meg a vállalat legújabb fejlesztéseivel, projektjeivel és kihívásaival is. Ez az alapismeret lehetővé teszi, hogy releváns, éleslátó kérdéseket tegyen fel, amelyek összekapcsolják az Ön érdekeit a vállalat munkájával.

Készítsen egy listát nyitott kérdésekből, amelyekkel irányíthatja a beszélgetést. Ezeknek ösztönözniük kell a részletes válaszokat, és lehetővé kell tenniük, hogy a beszélgetőpartner természetesen ossza meg tapasztalatait.

Ezután mélyüljön el az Ön céljaival összhangban lévő konkrét témákban. Az egyes kérdések személyre szabása segít abban, hogy konkrét betekintést nyerjen, ahelyett, hogy homályos válaszokat kapna.

4. lépés: Gyakorold a bemutatkozást

Készüljön fel arra, hogy 1–2 mondatban bemutatkozzon. Említsen meg a hátterét, jelenlegi érdeklődési körét, és azt, hogy miért kereste meg ezt a beszélgetőtársat.

Ne felejtse el megemlíteni, hogy miért érdekli különösen az ő véleményük (pl. hasonló karrierháttér, konkrét iparági tapasztalat).

5. lépés: Véglegesítse a részleteket és készüljön fel a kapcsolatfelvételre

Bár a legtöbb információs interjú videohíváson keresztül zajlik, fontolja meg, hogy személyesen is találkozhatnak, ha a másik fél a közelben lakik és nyitott erre. A formátumtól függetlenül figyeljen a másik fél idejére. Célja legyen egy 20–30 perces beszélgetés, hacsak a másik fél nem javasolja annak meghosszabbítását.

A 30 legfontosabb kérdés, amit egy információs interjú során fel kell tenni

Íme 30 informatív interjúkérdés, amelyek segítenek abban, hogy kiemelkedjen a tömegből, kapcsolatokat építsen és értékes ismereteket szerezzen. Készen áll arra, hogy lenyűgözze az iparági szakértőket és tanuljon tőlük?

Akkor lássunk hozzá:

1. Hogyan néz ki egy tipikus nap a munkakörében?

Ez a kérdés betekintést nyújt a munkakör napi feladataiba és kihívásaiba. Segít megérteni, mire számíthat, és hogy az összhangban van-e az Ön érdekeivel és készségeivel.

Példa: Egy projektmenedzser leírhatja egy csapatmegbeszélésekkel, haladásellenőrzésekkel és osztályok közötti együttműködéssel teli napját.

2. Hogyan került ebbe az iparágba?

Ez a kérdés segít feltárni mások által bejárt utakat, inspirációt és gyakorlati tippeket kínálva a saját karrierútjához.

Példa: Az interjúalany elárulhatja, hogy gyakornokként kezdte, speciális tanfolyamokat végzett, vagy kiterjedt kapcsolati hálót épített ki, hogy elnyerje jelenlegi pozícióját.

3. Melyek azok a készségek, amelyeket a legértékesebbnek tartasz a sikerhez ebben a területen?

Ez a kérdés azonosítja azokat a fontos készségeket, amelyeket a munkáltatók keresnek, és lehetővé teszi, hogy felmérje, szüksége van-e ezek fejlesztésére vagy javítására.

Példa: Egy grafikus tervező hangsúlyozhatja a kreativitás, a részletek iránti figyelem és az Adobe Creative Suite-hez hasonló tervezőszoftverek ismeretének fontosságát.

4. Melyek a leggyakoribb kihívások a pozíciójában?

Ha megismeri egy pozícióval járó nehézségeket, felkészülhet a lehetséges akadályokra, és eldöntheti, hogy képes-e megbirkózni velük.

Példa: Egy szoftverfejlesztő a szoros határidőket és az új technológiák folyamatos elsajátításának szükségességét említheti legfőbb kihívásként.

💡 Profi tipp: Kérdezze meg őket egy olyan kihívásról, amellyel korábban küzdöttek, és arról, hogyan győzték le azt. A fejlődésük mögött álló történet értékes betekintést nyújthat a rugalmasságukba és alkalmazkodóképességükbe!

5. Hogyan kérhetünk ügyfélajánlásokat ebben a szakmában?

Ez a kérdés segít megérteni, hogyan építheti ki hitelességét és hogyan használhatja fel a pozitív ügyfélélményeket szakmai hírnevének javítására.

Példa: Egy marketingtanácsadó megoszthatja a sikeres kampányok után ajánlások kérése stratégiáit, például visszajelzés kérése a projekt befejezése után vagy ösztönzők felajánlása az ajánlásokért cserébe.

6. Hogyan tartja magát naprakészen az iparági trendekkel kapcsolatban?

Ha tudja, hogyan követik a változásokat a tapasztalt szakemberek, akkor hasonló stratégiákat alkalmazhat, hogy naprakész maradjon.

Példa: Egy marketingvezető megemlítheti, hogy webináriumokon vesz részt, követi az iparág véleményvezéreit a LinkedIn-en, vagy feliratkozik a releváns hírlevelekre, hogy naprakész információkkal rendelkezzen.

7. Milyen a munkakultúra a vállalatánál?

A munkakultúra megértése segít felmérni, hogy egy vállalat környezete megfelel-e az Ön munkastílusának és értékeinek.

Példa: Egy technológiai vállalat toborzási vezetője leírhatja a vállalat együttműködő és rugalmas kultúráját, amely távoli munkavégzési lehetőségeket és rendszeres csapatépítő tevékenységeket kínál.

8. Van olyan szakmai egyesület vagy hálózat, amelyhez érdemes csatlakozni?

Ez a kérdés segít azonosítani azokat a csoportokat vagy közösségeket, amelyek támogatást, tanulási és hálózatépítési lehetőségeket nyújtanak. A formális társulásokon túl a társakkal való mentorálási hálózatokhoz való csatlakozás is rendkívül előnyös lehet.

Példa: Egy pénzügyi elemző javasolhatja, hogy csatlakozzon olyan egyesületekhez, mint a CFA Institute, ahol képesítést szerezhet és kapcsolatokat építhet.

💡 Profi tipp: Találja meg következő karriermentorát azzal, hogy megkérdezi tőle, mi volt a leghatásosabb tanács, amit valaha kapott – ez elvezethet ahhoz a személyhez, aki meghatározta a mentor sikereit! 🌟

9. Hogyan változott a munkája, mióta ebben a területen dolgozik?

Ez megmutatja, hogyan alakul egy szakma az idő múlásával, így betekintést nyerhet a lehetséges jövőbeli trendekbe és a prioritást élvező készségekbe.

Példa: Egy újságíró beszélhet arról, hogy a digitális és közösségi média platformok hogyan változtatták meg a riportok készítését a kezdetekhez képest.

10. Milyen tanácsot adna valakinek, aki most kezd ebben az iparágban?

A tapasztalt szakemberek közvetlen tanácsai segíthetnek az első lépések megtételében és a gyakori hibák elkerülésében.

Példa: Egy tapasztalt mérnök azt javasolhatja, hogy szerezzen gyakorlati tapasztalatot szakmai gyakorlatok révén, és hangsúlyozza a problémamegoldó képességeit.

11. Melyek a legfontosabb tulajdonságok ahhoz, hogy valaki kiválóan teljesítsen ebben a pozícióban?

Ez a kérdés segít megérteni azokat a személyiségjegyeket és munkamorált, amelyeket az iparágban vagy a pozícióban értékelnek, kiegészítve azt, amit a munkaköri leírásban olvashat.

Példa: Egy értékesítési vezető hangsúlyozhatja a proaktivitást, a rugalmasságot és a kiváló interperszonális készségeket.

12. Melyek azok a tévhitek, amelyek a legtöbb embernek vannak ezzel a munkával kapcsolatban?

Ez a kérdés feltárja a gyakori tévhiteket és félreértéseket, így tisztább képet kaphat arról, hogy milyen is valójában a munkakör, a munkaköri leírásban szereplő információkon túl.

Példa: Egy rendezvénytervező elárulhatja, hogy bár a munka csillogónak tűnik, valójában sok háttérmunkával és problémamegoldással jár.

13. Mesélne egy kicsit a legutóbbi projektjéről és az Ön szerepéről abban?

Ez a kérdés segít konkrét példákat kapni a mindennapi munkáról és az Ön előtt álló feladatokról.

Példa: Egy UX-kutató leírhat egy projektet, amelyben felhasználói kutatást végzett, hogy megértse egy mobilalkalmazás tervezésének problémás pontjait.

14. Mi tetszik legjobban a munkájában?

Ez feltárja a munkakör előnyös aspektusait, és segít eldönteni, hogy ezek összhangban vannak-e azzal, amit Ön a munkakeresés során keres.

Példa: Egy tanár elmondhatja, hogy mennyire kielégítő munkát végez, amikor látja, hogy a diákok megértik az új fogalmakat.

15. Mi a legnagyobb kihívás, amellyel az Ön iparága jelenleg szembesül?

A jelenlegi kihívások megértése segít felkészülni az esetlegesen felmerülő problémákra, és az interjúk során tudatosságot mutat.

Példa: Egy kiberbiztonsági szakértő említheti az új fenyegetések gyors ütemét és a biztonsági intézkedések folyamatos frissítésének szükségességét.

16. Milyen trendeket lát ebben a karrierterületen az elkövetkező néhány évben?

Ez a kérdés betekintést nyújt az iparág változásaiba, valamint abba, hogy milyen készségeket vagy technológiákat érdemes elsajátítani.

Példa: Egy egészségügyi szakember beszélhet a távorvoslás és a személyre szabott betegellátás növekvő fontosságáról.

💡 Profi tipp: Kérdezzen rá a nem hagyományos tanulási forrásokra, például niche fórumokra vagy kevésbé ismert podcastokra. 🕵️‍♂️

17. Hogyan méri a sikert a munkájában?

Ez megmutatja, mely teljesítménymutatókat értékelik, és segít megérteni, hogy mit jelent a siker abban a karrierben.

Példa: Egy termékmenedzser a siker mércéjeként a termék sikeres bevezetését és a pozitív felhasználói visszajelzéseket veheti figyelembe.

18. Mi az az egy dolog, amit szerettél volna tudni, amikor elkezdted?

Ez a kérdés segít információkat gyűjteni és felismerni a kezdeti szakaszban elkerülendő potenciális buktatókat.

Példa: Egy író azt tanácsolhatja Önnek, hogy folyamatosan építse kapcsolatait, és ne csak a publikált munkáira támaszkodjon, mivel a szerkesztőkkel és írótársaival való jó kapcsolat kialakítása kulcsfontosságú a területen való előrelépéshez.

19. Hogyan kezeli a munka és a magánélet egyensúlyát ebben a pozícióban?

Ha megérti, milyen igényes lehet egy adott pozíció, könnyebben kezelheti elvárásait, és felmérheti, hogy az állás illik-e az Ön életstílusához. Ez a kérdés arra is rávilágít, hogy a szakemberek hogyan tartják fenn kapcsolataikat és kapcsolatrendszereiket távmunkában, ami a legtöbb állás esetében elengedhetetlen.

Példa: Egy vezető tanácsadó elárulhatja, hogy ő az időgazdálkodást tartja a legfontosabbnak, egyértelmű határokat szab a munkaidőnek, és rugalmas időbeosztást alkalmaz, hogy biztosítsa az ügyfélmegbeszélések és a magánélete közötti egyensúlyt, különösen akkor, ha távmunkában dolgozik.

🧠 Ne feledje: Ha azon töri a fejét, hogyan szerezhet barátokat a munkahelyén, akkor a következőket kell tennie: Legyen barátságos és nyitott a beszélgetésekre 🤝

Mutasson őszinte érdeklődést kollégái életével és munkájával kapcsolatban 🌟

Csatlakozzon csapataktivitásokhoz vagy társasági eseményekhez, hogy munkahelyen kívül is kapcsolatokat építsen 🏆

Szükség esetén kínáljon segítséget vagy támogatást a bizalom kiépítése érdekében 🤗

Maradjon pozitív és tartson fenn barátságos hozzáállást minden nap 😊

Ha tudja, hogy milyen eszközöket vagy szoftvereket használnak általában az adott pozícióban, akkor előre megtanulhatja őket, és így felkészülhet a feladatra.

Példa: Egy grafikus megemlítheti, hogy a mindennapi munkájában Adobe Photoshop, Illustrator és Canva programokat használ.

21. Mi az interjú formátuma, és távolról fogják lebonyolítani?

Az interjú felépítésének és logisztikájának megértése segít jobban felkészülni és kezelni az elvárásait. Az interjú formátumáról való érdeklődés – legyen az személyes, távoli vagy vegyes – tisztázza a megközelítést, és lehetővé teszi, hogy a felkészülését az interjúhoz igazítsa.

Példa: Egy HR-szakember elmagyarázhatja, hogy a vállalatuknál először videóinterjút, majd azt követően panelinterjút tartanak, így betekintést nyerhet abba, mire számíthat, és hogyan készüljön fel megfelelően.

22. Mi a legértékesebb tanulság, amit karrierje során megtanult?

Ez a kérdés a nehezen megszerzett bölcsességre épít, és segít megérteni azokat a kulcsfontosságú tanulságokat, amelyek alakíthatják karrierjét.

Példa: Egy vállalkozó elárulhatja, hogy a kitartás és a kudarcok elfogadására való nyitottság elengedhetetlen volt a sikeréhez.

23. Hogyan szokott együttműködni más részlegekkel vagy csapatokkal?

Ez a kérdés rávilágít a munkakörben előforduló funkciók közötti együttműködés mértékére és a csapatmunka fontosságára.

Példa: Egy termékfejlesztő elmagyarázhatja, hogy gyakran együttműködik a marketing, az értékesítés és a mérnöki részleggel, hogy a termékek megfeleljenek a piaci igényeknek.

24. Van-e olyan tanúsítvány vagy tanfolyam, amelyet ajánlana azoknak, akik érdeklődnek ez iránt a terület iránt?

Ez konkrét útmutatást nyújt a további képzésekkel kapcsolatban, amelyek segíthetnek megerősíteni képesítéseit és vonzóbb jelölté tenni Önt.

Példa: Egy pénzügyi tanácsadó javasolhatja, hogy szerezzen Certified Financial Planner (CFP) minősítést, hogy növelje hitelességét és karrierlehetőségeit.

25. Milyen munkatapasztalat a leghasznosabb ahhoz, hogy bejusson ebbe a területbe?

Ez a kérdés segít azonosítani a szerepkörök típusait – belépő szintű pozíciók, szakmai gyakorlatok vagy közép- és felsővezetői pozíciók.

Példa: Egy PR-szakember megemlítheti, hogy a PR-ügynökségeknél végzett szakmai gyakorlatok vagy az eseménytervezés terén szerzett tapasztalatok rendkívül hasznosak lehetnek a releváns készségek elsajátításához.

26. Hogyan rangsorolja a feladatokat és hogyan kezeli hatékonyan az időt ebben a pozícióban?

Ez a kérdés segít megérteni a munkakörben hatékony munkaterhelés- és időgazdálkodási stratégiákat.

Példa: Egy projektmenedzser elmagyarázhatja, hogyan kell használni a Trello, Asana vagy ClickUp feladatok kezelésére szolgáló eszközöket, és hogyan kell a határidők és a projekt hatása alapján rangsorolni a feladatokat.

27. Látott már olyanokat, akik más területről váltottak erre a pozícióra? Ha igen, hogyan sikerült nekik?

Ez hasznos lehet annak megértéséhez, hogy lehetséges-e karrierváltás, és hogy mások milyen utat jártak be, hogy átálljanak az iparágba.

Példa: Egy UX-tervező elmesélheti, hogy sokan grafikai tervezésből vagy pszichológiából váltottak át erre a szakmára, releváns tanfolyamok elvégzésével és egy erős portfólió felépítésével.

28. Mit gondol, mi vár a jövőben az ezen a területen dolgozó szakemberekre?

Ez a kérdés a terület hosszú távú életképességét és potenciális növekedését vizsgálja, segítve Önt abban, hogy értékelje annak fenntarthatóságát, mint karrierválasztást.

Példa: Egy informatikai szakember beszélhet a mesterséges intelligencia és az automatizálás térnyeréséről, hangsúlyozva a technológiai készségek folyamatos fejlesztésének szükségességét.

29. Melyek azok a legfontosabb hibák, amelyeket el kell kerülni, ha ezt a pályát választjuk?

Így tanulhat mások tapasztalataiból, és elkerülheti azokat a gyakori buktatókat, amelyek késleltethetik vagy akadályozhatják karrierje előrehaladását.

Példa: Egy újságíró figyelmeztethet arra, hogy ne mulassza el sokszínű portfóliót építeni, és hogy ne feledkezzen meg a médiakörökben való folyamatos kapcsolattartásról.

30. Tudna ajánlani valamilyen forrást (könyveket, weboldalakat vagy podcastokat) azoknak, akik érdeklődnek ez iránt a terület iránt?

Ez a kérdés olyan hasznos anyagokhoz vezet, amelyek elmélyíthetik ismereteit és tájékozottá tehetik az iparági trendekről.

Példa: Egy marketing szakértő olyan könyveket ajánlhat, mint Jonah Berger „Contagious: How to Build Word of Mouth in the Digital Age” (Fertőző: Hogyan építsünk szájreklámot a digitális korban) című műve, vagy olyan iparági podcastokat javasolhat, mint a Marketing Over Coffee.

Az információs interjúk lefolytatásának etikettje és bevált gyakorlata

Ha a megfelelő hozzáállással közelít az információs interjúkhoz, az segíthet valódi kapcsolatokat építeni és értékes betekintést nyerni.

Íme néhány fontos bevált gyakorlat, amelyet érdemes szem előtt tartani:

Összpontosítson a kölcsönös értékre: Gondoljon arra, hogyan tud hozzájárulni a beszélgetéshez. Ossza meg velük a számukra érdekes cikkeket, betekintéseket vagy kapcsolatokat. Ezzel megmutatja, hogy nem csak a saját érdekeit tartja szem előtt.

Kérdezzen nem hagyományos bölcsességeket: Ahelyett, hogy kizárólag hagyományos kérdésekre támaszkodna, kérdezzen olyan tanácsokat, amelyeket ők is szívesen meghallgattak volna, vagy olyan tanulságokat, amelyeket váratlan élményekből szűrték le. Ez egyedülálló, értékes betekintést nyújthat.

Többet hallgasson, mint beszéljen: Tekintse a beszélgetést tanulási lehetőségnek. Helyezze előtérbe az ő történeteiket és betekintéseiket a sajátjai megosztása helyett, ezzel is mutatva, hogy őszintén érdekli a véleményük.

Használjon nyitott kérdéseket: Kérdéseit úgy fogalmazza meg, hogy azok részletes válaszokat ösztönözzenek, ne pedig egyszerű igen-nem válaszokat. Ez gazdagabb betekintést eredményez, és arra ösztönzi az interjúalanyt, hogy többet osszon meg tapasztalatairól.

💡 Profi tipp: Kíváncsi arra, hogyan lehet felismerni a vörös zászlókat az állásinterjúk során? Íme néhány stratégia, amelyet érdemes követni: Keresse meg a vállalati kultúrával kapcsolatos homályos vagy ellentmondásos válaszokat 👀

Figyeljen a negatív nyelvhasználatra, amikor korábbi alkalmazottakról vagy projektekről beszél 🚩

Figyelje meg, ha elkerülik a kérdések közvetlen megválaszolását 🚫

Figyelje meg, hogy mennyire vonakodnak a karrierlehetőségekről beszélni 🚷

Figyeljen a nem professzionális viselkedésre vagy a gyenge kommunikációs készségekre az interjú során 🤔

Hogyan lehet az interjút udvariasan befejezni

Az információs interjú zökkenőmentes lezárása ugyanolyan fontos, mint annak megkezdése.

Így hagyhat pozitív benyomást: Erősítse meg a preferált kapcsolattartási módot: kérdezze meg, hogy e-mailben vagy LinkedIn-en keresztül szeretné-e, hogy kapcsolatba lépjenek vele, jelezve ezzel, hogy tiszteletben tartja a kommunikációs preferenciáit.

Fejezze ki őszinte háláját: köszönje meg nekik az idejüket és a betekintést, kiemelve egy konkrét pontot vagy tanulságot, amely megragadta a figyelmét.

Válaszajánlat: Említsd meg, hogy szívesen megosztasz velük minden releváns iparági információt vagy forrást, amely hasznos lehet számukra.

Zárja a beszélgetést egy bókval: Zárja a beszélgetést egy őszinte bókval a munkájukról vagy karrierjükről, ezzel is kifejezve, hogy értékeli szakértelmüket.

Interjú utáni nyomon követés

Az információs interjú után fontos a nyomon követés, hogy szakmai kapcsolatokat építsen ki és a lehető legjobban kihasználja az elsajátított ismereteket.

Így lehet átgondoltan és hatékonyan nyomon követni a folyamatot:

Küldjön köszönőlevelet : 24 órán belül küldjön személyre szabott köszönő e-mailt. Emelje ki a beszélgetésből azokat a pontokat, amelyek különösen tanulságosak vagy hasznosak voltak, hogy őszinte háláját fejezze ki az időért és a tanácsokért.

Gondolkodjon el a legfontosabb tanulságokon : Az interjú után jegyezze le a legfontosabb betekintéseket, a fejleszteni kívánt készségeket és az Ön számára kiemelkedő karrierutakat. Ez segít megszilárdítani a tanultakat, és elérhetővé teszi ezeket a tanulságokat a jövőbeni referencia céljából.

Frissítse karrierstratégiáját : integrálja a releváns tanácsokat karriertervébe. Ha a beszélgetés során kiderült, hogy hiányoznak bizonyos készségek vagy vannak fejlesztendő területek, vegye fel ezeket karriercéljai vagy tanulási céljai közé.

Tervezzen meg egy találkozót : Ha a beszélgetés jól sikerült, fontolja meg, hogy néhány hónap múlva megbeszéljen egy rövid találkozót. Ha tájékoztatja őket az általuk adott tanácsok alapján tett lépésekről, azzal bizonyítja, hogy következetesen cselekszik, és fenntartja a kapcsolatot.

Szervezze meg és kövesse nyomon a további lépéseket: Kövesse nyomon az összes találkozót és az egyes beszélgetések legfontosabb tanulságait. Használjon egyszerű eszközöket, például táblázatot vagy feladatkezelő alkalmazást, hogy szervezett maradjon és hatékonyan kövesse nyomon a további lépéseket. Készítsen jegyzeteket az egyes beszélgetésekről, kövesse nyomon a teendőket vagy a következő lépéseket, és állítson be emlékeztetőket, amikor újra kapcsolatba kell lépnie.

A ClickUp Tasks segítségével egyértelmű utánkövetési cselekvési tervet is készíthet. Állítson be feladatokat az egyes utánkövetési lépésekhez, például köszönőlevelek küldéséhez vagy a legfontosabb betekintések átgondolásához. Az olyan egyéni státuszok, mint „Köszönőlevél megfogalmazása” vagy „Karrierstratégia frissítése” segítenek a szervezettségben és a haladás nyomon követésében, biztosítva, hogy minden lépést hatékonyan hajtson végre.

Az információs interjúk során elkerülendő gyakori hibák

Ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki az információs interjúkból, kerülje el ezeket a gyakori buktatókat:

A beszélgetés irányítása : Kerülje el, hogy túl sokat beszéljen magáról. Ez az Ön lehetősége, hogy tanuljon tőlük, nem pedig hogy bemutassa önéletrajzát.

A kérdések gyors átfutása : Ne kezelje a beszélgetést egy ellenőrzőlistaként. Szánjon időt arra, hogy mélyebben belemélyedjen a válaszokba, és átgondoltan vegyen részt a beszélgetésben.

Könnyen megválaszolható kérdések feltevése : Kerülje az olyan kérdések feltevését, amelyekre előzetesen könnyen lehetett volna utánanézni, mert ez felkészültség vagy őszinte érdeklődés hiányát sugallhatja.

Nem elég kérdést készít elő : Ha felkészületlenül érkezik, kínos csendek alakulhatnak ki. Tervezzen előre elegendő számú kérdést, hogy a beszélgetés folyékony és tartalmas legyen.

A cél félreértelmezése: Ne feledje, hogy az információs interjú célja a betekintés megszerzése és kapcsolatok építése, nem pedig közvetlenül állás vagy szívesség kérése.

