A legjobb Excel OKR sablonok (+ megbízható alternatívák)

Gondolkodott már azon, hogy miért vannak olyan vállalkozások, amelyek virágoznak, míg mások küszködnek? Nem csak a lenyűgöző marketingről vagy a hűséges ügyfélkörről van szó, hanem egy világos vízióról és a megfelelő eszközökről, amelyekkel ezt a víziót megvalósíthatja.

Itt jönnek képbe a célok és kulcsfontosságú eredmények (OKR-ek). Ez a keretrendszer segít a szervezeteknek összehangolni csapataikat, fokozni a felelősségvállalást és ambiciózus célokat elérni.

Az Excel sablonok népszerű megoldások az OKR-ek testreszabásához, hogy azok megfeleljenek a szervezet igényeinek. Optimalizálják az adatok nyomon követését, megkönnyítve a haladás vizualizálását és a fejlesztésre szoruló területek felismerését.

Ebben a bejegyzésben bemutatjuk a hét legjobb testreszabható OKR-sablont Excelben, amelyekkel egyszerűsítheti célkitűzési folyamatát. Emellett megosztunk néhány alternatívát is, amelyek jobban megfelelhetnek az Ön igényeinek. Olvasson tovább!

Mi jellemzi a jó OKR Excel sablont?

A megfelelő OKR-sablon kiválasztása elengedhetetlen a célok hatékony kezeléséhez és a szervezeten belüli összehangolás biztosításához.

Íme néhány fontos tényező, amelyet figyelembe kell venni az Ön igényeinek megfelelő Excel OKR sablonok kiválasztásakor:

Egyértelműség és egyszerűség: Válasszon egy tiszta, intuitív elrendezésű sablont, amely minimálisra csökkenti a komplexitást. Az egyértelmű utasítások és irányelvek segítik a zavarok csökkentését, lehetővé téve a csapat tagjai számára, hogy könnyen megértsék szerepüket és hozzájárulásukat az egyes OKR-ekhez.

Testreszabhatóság: Válasszon olyan sablonokat, amelyekkel a mezőket és az elrendezést a szervezet céljaihoz és a csapat dinamikájához igazíthatja. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy az üzleti prioritások változásával módosítsa céljait, így az OKR-ek relevánsak és megvalósíthatók maradnak.

Haladás nyomon követése: Válasszon olyan sablonokat, amelyek vonzó vizualizációkat tartalmaznak, például táblázatokat és grafikonokat, hogy a mérföldkövek és az eredmények egyértelműen megjelenjenek. Ezeknek a vizuális elemeknek a valós idejű frissítései segítenek a csapatoknak nyomon követni a haladásukat, ünnepelni az eredményeket és azonosítani a figyelmet igénylő területeket.

Előre elkészített képletek: Keressen olyan sablonokat, amelyek automatizált számításokat tartalmaznak, hogy egyszerűsítse a célkövetési folyamatot. Az előre elkészített képletek csökkentik az emberi hibák kockázatát és időt takarítanak meg, így csapata az eredmények elemzésére koncentrálhat, ahelyett, hogy manuálisan adná be az adatokat.

Külső adatok integrálása: Válasszon olyan sablonokat, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő üzleti tervezési rendszereibe vagy adatforrásaiba. Ez a képesség biztosítja, hogy OKR-jei összhangban legyenek a legfrissebb betekintésekkel és mutatókkal, elősegítve a tájékozott döntéshozatalt és javítva az általános elemzést.

A 7 legjobb OKR Excel-sablon, amelyet érdemes kipróbálni

A jó sablon minden alapvető eleme jelentős szerepet játszik a világosság, az elszámoltathatóság és a haladás nyomon követésének javításában. Ezért a megfelelő OKR-sablon kiválasztása elengedhetetlen a csapat erőfeszítéseinek összehangolásához és a mérhető eredmények eléréséhez.

A választás megkönnyítése érdekében összeállítottuk a hét legjobb Excel OKR sablont. Fedezze fel ezeket a lehetőségeket, hogy megtalálja a szervezetének leginkább megfelelőt, és javítsa célkitűzés-meghatározási és tervezési folyamatát:

1. A Weekdone Excel OKR sablonja

via Weekdone

A Weekdone Excel OKR sablonja ideális az OKR-ek többszintű nyomon követéséhez. A keretrendszer tartalmaz aloldalakat a vállalat, a csapat és az egyéni OKR-ekről. Minden cella egyszerű, de vonzó témával rendelkezik, ami megkönnyíti az olvasást.

Egyszerű elrendezése megkönnyíti a testreszabást is. Ha több csapatot szeretne nyomon követni, csak egy aloldalt kell másolnia.

További előny, hogy szinte minden cella képletvezérelt. Ez azt jelenti, hogy a kulcsfontosságú eredmények egyetlen frissítése azonnal megváltoztatja az általános célok teljesítését.

Miért fogja szeretni:

A beágyazott képletek segítségével automatikusan kiszámíthatja a legfontosabb eredményeket.

Az előre elkészített egyszerű célkategóriákkal az OKR-kezelés egyszerű marad.

Javítsa a csapat összehangoltságát színekkel jelölt haladási mutatókkal a gyors állapotfelmérés érdekében.

Ideális felhasználási eset: Ez a sablon tökéletes startupok és kisvállalkozások számára. Kiválóan alkalmas OKR-ek kezelésére, különös tekintettel a hosszú távú célokra.

2. Az Excel OKR nyomonkövetési sablon a Mooncamp-tól

via Mooncamp

Részletes megközelítést szeretne az OKR nyomon követéséhez? A Mooncamp Excel OKR nyomon követési sablonja ideális választás. Cég- és csapatlapokat tartalmaz, amelyekkel minden OKR nyomon követhető.

Ráadásul minden kulcsfontosságú eredmény (KR) részletes információkkal rendelkezik a tulajdonosról, a határidőről, a bizalmi szintről és egyebekről. A sablon tartalmaz egy OKR-dashboard lapot is, amely összekapcsolja és vizualizálja az általános előrehaladást.

A Mooncamp még útmutatót, bejelentkezési lapot és OKR-példákat is biztosít, hogy elősegítse az új felhasználók fegyelmezettségét és megértését.

Miért fogja szeretni:

Vizualizálja az előrehaladást vonzó oszlopdiagramokkal, amelyek valós időben frissülnek.

Könnyen bemutatható az OKR-áttekintésekben egy különleges összefoglaló táblázattal.

Növelje a felelősségvállalást az egyes kulcsfontosságú eredményekért felelős személyek és a határidők egyértelmű meghatározásával.

Ideális felhasználási eset: Ez a sablon ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek az összes OKR-dashboard elemet egyetlen oldalon szeretnék megjeleníteni. Emellett kiválóan alkalmas a rendszeres OKR-haladás felülvizsgálatához és az adatokon alapuló kiigazításokhoz is.

💡Profi tipp: Hatékony célkitűzési sablonokat keres? Íme néhány tipp a megfelelő sablon kiválasztásához: Mérje fel igényeit, hogy meghatározza, milyen konkrét célokat szeretne elérni.

Fedezze fel a testreszabási lehetőségeket, amelyekkel a sablont az Ön egyedi folyamataidhoz igazíthatja.

Keresse meg a meglévő eszközeivel való integrációs lehetőségeket a zökkenőmentes munkafolyamat-kezelés érdekében.

Értékelje a rendelkezésre álló támogatást és erőforrásokat, például útmutatókat és oktatóanyagokat, amelyek segítenek az indulásban.

3. A Coefficient által készített súlyozott OKR Excel-sablon

via Coefficient

Az Excel súlyozott OKR sablon összehangolja az üzleti célokat a részlegek céljaival. Tartalmaz egy oszlopot, amelyben megadható az egyes kulcsfontosságú eredmények súlyozása, hogy láthatóvá váljon, hogyan hat a csapata a teljes szervezetre.

A sablon a haladást két kulcsfontosságú szempontra bontja. Átfogóan a KR haladás láthatóvá teszi, hogy a csapat milyen messzire jutott, a súlyozott pontszám pedig azt, hogy a KR súlyozása milyen mértékben valósult meg.

Ez a megközelítés segít a felső vezetésnek és a csapatoknak a figyelmet igénylő kulcsfontosságú területekre koncentrálni. A Coefficient emellett egyedi színpalettát és egyértelmű határidőket is tartalmaz, hogy minden érdekelt fél a terv szerint haladjon.

Miért fogja szeretni:

Hatékonyan rangsorolja és elemezze az OKR-eket súlyozott pontozással

Biztosítsa a valós idejű frissítéseket az egyes cellákhoz előre elkészített képletekkel.

Szervezze meg OKR-jeit al-táblázatokkal és összefoglalásokkal minden egyes célhoz.

Ideális felhasználási eset: A sablon olyan csapatok és kisvállalkozások számára készült, amelyek nagy hatással bíró célokat szeretnének előtérbe helyezni.

4. Az Excel OKR felülvizsgálati sablon a Coefficient-től

via Coefficient

A Coefficient Excel OKR Review Template egy népszerű megoldás a hatékony értékelések elvégzéséhez. Vezetői vagy eskalációs értekezletekhez készült, hogy biztosítsa az OKR-ek elérését.

A sablon tartalmaz egy táblázatot, amely feltérképezi az egyes OKR-ek legfrissebb állapotát, a megvalósítás időkeretével együtt. Emellett tartalmaz egy megjegyzés rovatot is, ahol megoszthatja aggályait vagy fontos frissítéseket.

A felülvizsgálati táblázat mellett a keretrendszer egy összefoglalóval zárul, amely kiemeli a pozitívumokat és a cselekvési terveket. Összességében tökéletes eszköz egy világos és megvalósítható OKR-felülvizsgálati megbeszélés lebonyolításához.

Miért fogja szeretni:

Végezzen egyszerű, de mélyreható OKR-felülvizsgálatokat, amelyek helyet biztosítanak a részletek és összefoglalók rögzítésére.

Adjon egyértelmű állapotfrissítéseket, minden kulcsfontosságú eredményt a megfelelő célhoz rendelve.

Ösztönözze az együttműködésen alapuló visszajelzéseket a csapat tagjainak véleményezésére kijelölt területekkel és javasolt következő lépésekkel.

Ideális felhasználási eset: Ez egy kiváló sablon HR- és vezetői csapatok számára. Leginkább negyedéves teljesítményértékelések és visszacsatolási ciklusok esetén használható.

5. Az Excel Team OKR sablon a Coefficient-től

via Coefficient

A Coefficient Excel Team OKR Template egy OKR célkitűzési sablon, amelyet kis, fókuszált csapatok számára terveztek. Meghatározza az egyes OKR-eket, az azokért felelős csapatokat és a megvalósításukra szánt időkeretet. A sablon csapat-központú OKR-ábrázolása elősegíti a felelősségvállalást és az elszámoltathatóságot az adott funkción belül.

Az előre elkészített képletek segítségével a sablon lehetővé teszi a célokhoz viszonyított előrehaladás automatikus, valós idejű nyomon követését is. Ez a racionalizált megközelítés elősegíti a hatékonyságot és az átláthatóságot a csapat és a vállalat céljainak közös elérésében.

Miért fogja szeretni:

Ösztönözze a felelősségvállalást és a tulajdonosi szemléletet a csapatközpontú OKR-ekkel

Gyorsan vizualizálhatja a legfontosabb eredményeket az egyes célokhoz rendelt időkeretekkel.

Fokozza az együttműködést egyértelmű feladatok kiosztásával, biztosítva, hogy mindenki tisztában legyen a szerepével és a csapat céljaihoz való hozzájárulásával.

Ideális felhasználási eset: Ez a sablon tökéletes kis, többfunkciós csapatok számára, akik közös projektekben dolgoznak. Biztosítja az egységes célokat és a felelősségvállalást a különböző funkciók között, megkönnyítve az erőfeszítések összehangolását és a közös célok elérését.

6. Az Excel OKR sablon a Cascade-től

via Cascade

A Cascade több lapból álló keretrendszere külön szakaszokat biztosít a vállalat, a csapat és az egyéni OKR-ek számára. Lehetővé teszi továbbá az előrehaladás nyomon követését és a problémák kiemelését minden szinten.

Ez az Excel OKR sablon kiválóan alkalmas a átláthatóság és az elszámoltathatóság javítására, egyértelmű vizualizációkkal és automatizált számításokkal. Szótára és kezdő útmutatója biztosítja, hogy mindenki egyformán felkészült legyen a stratégiai célok eléréséhez való hozzájárulásra.

Miért fogja szeretni:

Hangolja össze a csapat és a vállalat OKR-jait egy egyoldalas célkövetővel

Kövesse nyomon az előre elkészített, valós időben frissülő haladási mező segítségével az előrehaladást.

Testreszabhatja a célokat az osztály vagy a csapat fókusza alapján.

Ideális felhasználási eset: Ez a sablon ideális azoknak a szervezeteknek, amelyek a csapat összehangolását tűzték ki célul. Biztosítja, hogy mindenki közösen dolgozzon a közös célok elérése érdekében.

7. OKR táblázat heti ellenőrzőlista a WPS Template-től

via WPS

A WPS OKR Spreadsheet Weekly Checklist (OKR táblázat heti ellenőrzőlista ) célja, hogy segítse a vállalkozásokat a változó teljesítmények kezelésében. A keretrendszer külön lapokat tartalmaz a célok, a legfontosabb eredmények, a heti célok és a tényleges eredmények számára. Ez biztosítja a strukturált megközelítést az OKR-ek heti előrehaladásának nyomon követéséhez és kezeléséhez.

Ezenkívül világos áttekintést nyújt az OKR előrehaladásáról, és külön helyet biztosít a konkrét frissítések hozzáadásához. Ráadásul a keretrendszer minden OKR-hez tartalmaz egy bizalmi szint táblázatot. Ez segít a vezetésnek megérteni a siker valószínűségét és azokat a területeket, amelyek prioritást élvező támogatást igényelnek.

Miért fogja szeretni:

Tervezzen heti OKR-ellenőrzéseket egyszerű, ellenőrzőlista-stílusú nyomon követéssel.

A feladatbiztonsági szint mezővel módosíthatja az erőfeszítéseket és a prioritásokat.

A dedikált megjegyzésszekciók segítségével könnyedén jelentsd a problémákat.

Ideális felhasználási eset: Ez a sablon tökéletes csapatvezetők és dinamikus célokkal foglalkozó vállalkozások számára. Kiválóan alkalmas a heti OKR-haladás nyomon követésére és az időérzékeny OKR-ekre való összpontosításra is.

Az Excel használatának korlátai az OKR-sablonok esetében

Bár az Excel hatékony eszköz az adatelemzéshez és népszerű alternatívája a Google Sheetsnek, az OKR célok kitűzéséhez használva jelentős hátrányokkal jár.

Íme néhány fontos korlátozás, amelyet figyelembe kell venni:

Együttműködés: Az Excel nem rendelkezik valós idejű együttműködési funkciókkal, ami megnehezíti a csapatok számára az OKR-eken való közös munkát. A kézi megosztás és verziókezelés zavarokhoz és konfliktusokhoz vezethet.

Feladatkezelés: Nem rendelkezik beépített feladatkezelési funkciókkal, ami megnehezíti az OKR-ek és azok megvalósításához szükséges konkrét feladatok közötti kapcsolatot. Ez a korlátozás befolyásolja a haladás nyomon követését és az elszámoltathatóságot.

Emlékeztetők és figyelmeztetések: A határidők és az előrehaladásról szóló emlékeztetők és figyelmeztetések nélkül megnő a kockázata a határidők elmulasztásának és a célok elérésének késedelmének.

Komplex integrációk: Az Excel korlátozott integrációs lehetőségeket kínál a nem Microsoft eszközökkel, ezért külön adatátvitelre van szükség, ami következetlenségeket és hatékonyságcsökkenést okozhat.

Vizualizáció: Az Excel vizualizációi kevésbé lenyűgözőek, mint a célkezelésre specializálódott eszközöké, és nem rendelkeznek beépített elemzési funkciókkal az OKR-haladás hatékony nyomon követéséhez.

Alternatív OKR Excel sablonok

Az Excel korlátai miatt nem igazán alkalmas célkitűzési stratégiákhoz. Ezért is fontos, hogy legyen alternatívája. Mielőtt kipróbálná a Google Sheetshez hasonló táblázatkezelő eszközöket, érdemes megfontolnia egy projektmenedzsment megközelítést.

Itt jön be a ClickUp. Ez az all-in-one termelékenységi platform robusztus feladatkezelést, automatizálást és zökkenőmentes integrációkat kínál, így ideális az OKR-ek hatékony kezeléséhez.

A ClickUp segítségével dedikált OKR-dashboardokat hozhat létre, emlékeztetőket állíthat be és valós időben együttműködhet, biztosítva ezzel, hogy csapata összehangoltan és felelősségteljesen dolgozzon. A testreszabható sablonok lehetővé teszik, hogy a célkitűzési folyamatot a szervezet egyedi igényeihez igazítsa, ami az Excelnél sokkal több előnyt kínál.

Íme egy rövid összehasonlítás, amely kiemeli a különbségeket:

Funkció Excel ClickUp OKR-sablonok könyvtára ✅Alapvető sablonokkal együtt ✅ 🏆Több változatosság és előre elkészített termelékenységi keretrendszerek Sablonok testreszabása ➖Kézi beállítás szükséges ✅ 🏆Rugalmas és azonnali módosítások Vizualizációk ➖Alapvető diagramok. Létrehozásuk és kezelésük unalmas. Nincs beépített elemzési funkciójuk. ✅🏆🏆Számos vizualizációs lehetőséget kínál, a haladási diagramoktól a kapacitástervezési mátrixokig. Beépített irányítópultokkal is rendelkezik, amelyeket testreszabhat a mélyebb elemzési betekintés érdekében. Haladás nyomon követése ➖Alapvető és manuális haladáskövetés. Bonyolult beállítás. ✅🏆Vizuális haladási sávok, automatikus nyomon követés és részletesebb frissítések Célok összehangolása ❌Nincs feladatkezelés vagy funkciók az OKR-ek és a cselekvési tervek összekapcsolásához ✅🏆Cél- és feladatkezelést kínál, hogy a vállalati és egyéni OKR-ek stratégiailag összhangban legyenek. Együttműködés ❌Korlátozott megosztás és nehéz valós idejű szerkesztés ✅🏆Zökkenőmentes élő szerkesztés és dedikált csevegőeszköz a valós idejű együttműködéshez. Azonnal megjegyzéseket fűzhet és címkézhet bármely sablonban és dokumentumban. Költség Fizetős, egyszeri licencdíj vagy előfizetési csomagok ✅🏆🏆Igényeinek megfelelően ingyenes és fizetős csomagok közül választhat. Integrációk és automatizálás ➖Alapvető, de főként a Microsoft ökoszisztémán belül. Nincs automatizálás. ✅🏆🏆Több mint 1000 integráció és több mint 30 beépített eszköz. Fejlett automatizálási funkciókat kínál, beleértve összefoglalók, jelentések, feladatállapot-frissítések és egyebek létrehozását.

A ClickUp máris átalakította a projektmenedzsmentet a világszerte működő vállalkozások számára.

Egyszerűsítjük az osztályaink összes folyamatát azáltal, hogy integráljuk az üzleti intelligencia platformokat, az automatizált levelező eszközöket, és egy alkalmazásban (ClickUp) tároljuk a KPI-ket, űrlapokat, folyamatdokumentumokat és függőségeket. Ez tökéletes megoldás különböző projektek kezelésére és nyomon követésére a műszerfalak segítségével, valamint az ügyfelekkel való együttműködésre, akik vendégként meghívhatók.

Összességében a sablonok célja a célok elérése és a projektek összehangolása minden megállapított OKR-rel.

Íme néhány ClickUp sablon, amelyek felülmúlják az Excel fájlokat:

1. A ClickUp Company OKR- és célsablonja

Töltse le ezt a sablont Vizualizálja, kövesse nyomon az előrehaladást, és érje el üzleti OKR-jait a ClickUp Company OKR-ek és célok sablonjával.

Szüksége van egy oldalas áttekintésre az összes OKR-jéről? Ne keressen tovább, mint a ClickUp Company OKR-ek és célok sablonja. Ez az egyik leghatékonyabb ingyenes OKR-sablon, amely 30 egyéni állapotot kínál a részletes előrehaladás nyomon követéséhez. Emellett 14 egyéni mezővel rendelkezik, amelyek minden céljához kapcsolódó lényeges adatpontot leképeznek.

Ez a célkitűzési sablon nyolc nézetet és több OKR almappát tartalmaz. Minden térben a csapat szintű OKR-ek, a regionális célok és az osztályok feladatai vannak rendszerezve. Ezek a nézetek biztosítják a betekintés és az információk konkrét és strukturált jellegét is.

Kész használatra alkalmas keretrendszerként ideális minden célra, az értékesítési OKR-ektől a többfunkciós projektekig.

Miért fogja szeretni:

Optimalizálja és strukturálja az OKR nyomon követését a célokat feladatokként, a legfontosabb eredményeket pedig alfeladatokként kezelve.

Különböztesse meg az osztályokat, a nehézségi fokozatokat és az OKR kategóriákat egyértelmű, színkóddal ellátott címkékkel.

Egyszerűsítse az OKR-felülvizsgálatot a prioritás, az állapot és az osztály alapján létrehozott nézetek segítségével.

Ideális felhasználási eset: Ez a sablon tökéletes mind kis, mind nagy csapatok számára, akik részletes kategorizálással szeretnék kezelni a különböző OKR-eket.

2. A ClickUp SMART Goals sablon

Töltse le ezt a sablont Készítsen célokat másodpercek alatt, kövesse nyomon a célok elérésének előrehaladását, és ösztönözze az OKR kiválóságát a ClickUp SMART Goals Template segítségével.

A ClickUp SMART Goals Template egy speciális űrlapot kínál olyan kérdésekkel, amelyek segítenek világos, megvalósítható és mérhető célok kitűzésében. Ez a funkció segít a felhasználóknak tudatosan megérteni és létrehozni egy SMART célt. A részletek és a válaszok ezután azonnal láthatóvá válnak egy áttekinthető OKR táblázatban.

A célteremtő űrlapon kívül a sablon részletes áttekintést nyújt a célokról, a legfontosabb célkitűzésekről és a célok eléréséhez szükséges erőfeszítésekről.

Miért fogja szeretni:

A beépített strukturált űrlap és egyértelmű utasítások segítségével könnyedén létrehozhat SMART célokat.

Dokumentálja, elemezze és értse meg az egyes OKR-ek eléréséhez szükséges erőfeszítéseket olyan adatmezők segítségével, mint az ütemtervek, a határidők és a kijelölt felelősségek.

Automatizálja a feladatokat azok állapotváltozásai alapján, és növelje hatékonyságát az OKR-kezelési munkafolyamatokban.

Ideális felhasználási eset: Ez a sablon tökéletes, ha strukturált formátumra van szüksége SMART céljainak létrehozásához és kezeléséhez. Kiváló választás azoknak a vállalkozásoknak is, amelyek automatizálással szeretnék növelni az OKR nyomon követésének hatékonyságát.

3. A ClickUp OKR-sablon

Töltse le ezt a sablont Növelje a célok elérésének arányát és vizualizálja a csapat munkáját a ClickUp OKR sablon segítségével.

A ClickUp OKR-sablonja optimalizálja a termelékenységet a hosszú és rövid távú üzleti célok elérése érdekében. A keretrendszer rögzíti az egyes OKR-ek céljainak részleteit, a főbb csapatokat, a kezdeményezéseket és a részletes időkereteket. Lehetővé teszi továbbá az OKR-típusok feltérképezését és a legfontosabb eredmények alfeladatokként való összekapcsolását, így minden OKR-lapka és függőség világos és strukturált marad.

A sablon egyéni nézetek segítségével hatékonyan vizualizálja az OKR előrehaladását, és frissíti azt a kapcsolódó feladatok lezárásának megfelelően. A ClickUp azonnali feladat-létrehozási gombokat is tartalmaz, hogy a lehető legtöbb célt a megfelelő cselekvési tételekhez rendelje.

Miért fogja szeretni:

Állítsa be a kezdési és a befejezési dátumokat pontos célidővonalakkal

Kövesse nyomon az OKR frissítéseket az élő befejezési sáv mezővel.

Hozzáférés a csapat, a negyedév és a kezdeményezés specifikus egyéni nézetekhez az egyszerű elemzés érdekében.

Ideális felhasználási eset: Ez a sablon leginkább azoknak a csapatoknak felel meg, amelyek OKR-tevékenységeik során az időkövetésre koncentrálnak. Kiválóan alkalmas többfunkciós csapatok számára is, amelyeknek dinamikus haladás-frissítésekre van szükségük.

4. A ClickUp OKR keretrendszer sablon

Töltse le ezt a sablont Egységesítse üzleti tevékenységeit, testreszabhatja a vizualizációkat, és irányíthatja a produktív OKR-felülvizsgálatokat a ClickUp OKR keretrendszer sablonjával.

Egyszerű, de hatékony OKR keretrendszert szeretne? A ClickUp OKR keretrendszer sablon kiváló megoldás az üzleti tevékenységek egységesítéséhez.

A sablon testreszabható feladatállapotokat (pl. Teendő, Folyamatban, Befejezett) és mezőket tartalmaz az OKR-adatok, például az osztály és az előrehaladás nyomon követéséhez. A nézetek között megtalálható a Globális OKR, a Kezdő útmutató, az Előrehaladási táblázat és az Idővonal, amelyek segítenek nyomon követni az egyes célok előrehaladását és azonosítani az akadályokat.

A globális OKR nézet a felelős csapatok szerint csoportosított feladatokat mutatja, ami ideális a részlegek felülvizsgálatához. Az OKR haladási táblázat a rutin feladatok elvégzését jeleníti meg azok státusza szerint.

Az Idővonal nézet pedig biztosítja, hogy a függő feladatok megfeleljenek a projekt ütemtervének és az OKR stratégiáknak.

Miért fogja szeretni:

Válasszon egy egyszerű beállítást az OKR nyomon követéséhez, amely csak a legfontosabb mezőket tartalmazza, mint például az osztály, az OKR státusza és az előrehaladás.

Hangsúlyozza a csapat és az egyéni felelősséget az elszámoltathatóság elősegítése érdekében.

Készítsen jelentéseket és élő betekintést az AI és az automatizálás segítségével a ClickUp Brain segítségével, amely integrálva van ebbe a sablonba.

Ideális felhasználási eset: Ez a sablon ideális azoknak a csapatoknak, amelyek egy egyszerű elrendezés és egy AI-integrált OKR-folyamat közötti egyensúlyt keresnek.

5. A ClickUp SMART célok cselekvési terv sablonja

Töltse le ezt a sablont Érje el hatékonyan céljait, és ünnepelje a mérföldköveket a ClickUp SMART célakció-terv sablonjával!

A ClickUp SMART Goal Action Plan Template egy keretrendszer, amely egyszerűsíti az üzleti sikerhez vezető utat. Ez a sablon egyedi állapotokat, mezőket és nézeteket biztosít a célok elérésének előrehaladásával kapcsolatos információk szervezéséhez és vizualizálásához.

A sablonok a feladatokat célok alapján csoportosítják, a határidőket feltérképezik, és lehetővé teszik az akadályok kiemelését. Emellett egy „Célállapot” nézetet is kínálnak, amely segít a felhasználóknak gyorsan felmérni az egyes célok állapotát. Ez a nézet elősegíti a proaktív tervezést azáltal, hogy korán jelzi a potenciális problémákat, így a vezetők könnyebben tudják szükség szerint módosítani stratégiáikat.

Miért fogja szeretni:

A sablon beépített célállapot-információival folyamatosan nyomon követheti az OKR előrehaladását.

Kössd össze a célkezdeményezést és az OKR állapotot, hogy könnyen láthatóvá váljon az OKR ütemterv és a fejlesztés.

Értesítse a vezetést a potenciális problémákról a speciális akadályok adatmezőjével.

Ideális felhasználási eset: A sablon nagy csapatok és vállalkozások számára is kiválóan alkalmas. Részletes áttekintést nyújt a célok állapotáról, és megkönnyíti az OKR teljesítését veszélyeztető potenciális kockázatok elleni időbeni beavatkozást.

6. ClickUp stratégiai marketing OKR sablonja

Töltse le ezt a sablont Ötvözze a vállalati célokat a marketing OKR stratégiákkal a ClickUp stratégiai marketing OKR sablon segítségével.

Szeretné összekapcsolni vállalati céljait marketing OKR stratégiáival? A ClickUp stratégiai marketing OKR sablonja az Ön számára ideális megoldás. Ez a keretrendszer azonnal feltérképezi a legfontosabb eredményeket, prioritási szinteket, OKR kategóriákat és egyértelmű állapotmezőket az összes marketing kampányához.

Emellett figyelemmel kísérheti a kommunikációs csatornákat, feladatspecifikus költségvetéseket oszthat el és nyomon követhet, valamint kezelheti a tényleges kiadásokat. A többféle alkalmazkodó munkafolyamat, például az automatizált feladat tervezés és a költségvetés nyomon követése támogatja a dinamikus kampányok igényeit, az integrációk és nézetek pedig bármilyen marketingprojekthez könnyen testreszabhatók.

Ez az egyszerű OKR-sablon számos iparágban és üzleti típusban tökéletesen használható, beleértve a reklámügynökségeket, a produkciós cégeket, valamint az aktív ügyfelekkel és vásárlókkal rendelkező B2B és B2C vállalkozásokat.

Miért fogja szeretni:

Kössd össze a marketingcsatornákat az OKR-ekkel, hogy feltérképezd azok hatását a kommunikációs stratégiákra.

Kezelje az egyes OKR-ek költségvetését és tényleges kiadásait a jobb pénzügyi ellenőrzés érdekében.

Építsen marketing lendületet és tartson fenn egyértelmű OKR időkeretet a sablon idővonalával és előrehaladási nézetével.

Ideális felhasználási eset: A sablon tökéletes marketingcsapatok számára. Összehangolja az összes kampány OKR-jét a csatorna teljesítményével és a költségvetés kezelésével.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp Goals szolgáltatást az OKR-ek hatékonyabb meghatározásához, eléréséhez és nyomon követéséhez. Ezzel áttekinthető képet kaphat fő céljairól, valós idejű haladási frissítésekkel. Az egyes célok eléréséhez hozzájáruló projektfeladatokat összekapcsolhatja, így zökkenőmentesen követheti a haladást. Ezeket az OKR-sablonokkal (amelyekhez hozzáférést biztosítunk az összes platformfunkcióhoz) kombinálva átfogó és rugalmas OKR-kezelési élményt biztosíthat. Így fog segíteni Önnek: Egyszerűsítse a legfontosabb eredmények nyomon követését, hogy csapata biztosan elérje a kitűzött célokat 📊

Növelje a felelősségvállalást azáltal, hogy konkrét feladatokat oszt a csapat tagjaira. Képzelje el az előrehaladást dinamikus, valós időben frissülő diagramokkal 📈.

Kapcsolja össze a releváns feladatokat a céljaival a koherens projektmenedzsment érdekében 🔗

Testreszabhatja a sablonokat, hogy azok illeszkedjenek a szervezet egyedi OKR-keretrendszeréhez ✅

Valósítsa meg ambiciózus OKR-jeit a ClickUp segítségével

Vizualizálja céljait, és kapcsolja össze azokat erőfeszítéseivel – ez a kulcsa a jelentősebb előrelépésnek. Hagyjon fel az Excel kézi, hatástalan használatával, és összpontosítson arra, ami igazán fontos: a nagy, merész célok (BHAG) elérésére. A használatra kész OKR-sablonokkal előnyt szerezhet és lendületet adhat magának.

A ClickUp hat célkitűzésének és kulcsfontosságú eredményeinek fenti sablonjai mindegyike élő haladáskövetéssel, beépített emlékeztetővel, együttműködési és automatizálási funkciókkal rendelkezik – olyan funkciókkal, amelyekkel az Excel sajnos nem tud versenyezni.

A ClickUp emellett dedikált célkezelést, hatékony elemzéseket és lenyűgöző vizualizációkat is kínál, ami kiváló választássá teszi. Szinte túl hatékony, de pontosan ez az, amit vállalkozása megérdemel!

Akkor mire vár még?

Regisztráljon a ClickUp-on, és fejlessze OKR-kezelési folyamatait még ma!