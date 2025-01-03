50 vicces HR-vicc, amelyek felvidítják a munkahelyi hangulatot

A munkahelyek stresszesek lehetnek. Az ambiciózus célok, a közeledő határidők és a munkahelyi komplex csapatdinamika idővel kissé nyomasztóvá válhatnak. De a humor tökéletes ellenszer lehet!

Akár HR-szakember, akár csak egy nevetni vágyó alkalmazott, ezek a HR-viccek (vigyázzon a szemforgató HR-szójátékokkal is!) segíthetnek könnyíteni a hangulatot, javítani a morált, kapcsolatokat építeni, sőt, javítani a termelékenységet is.

Nézze meg ezeket a vicces HR-vicceket, és ossza meg őket munkatársaival. 📢

Készen áll a nevetésre?

50 HR-vicc, amelyek humorral töltik meg a munkahelyét

A pozitív munkakörnyezet elengedhetetlen a munkavállalók elégedettségéhez és termelékenységéhez.

Akár jégtörő vicceket szeretne beépíteni a virtuális csapatépítő tevékenységekbe, akár egyszerűen csak fel szeretné vidítani a napi megbeszéléseket, ez az 50 HR-vicc biztosan segít ebben.

Jégtörő viccek

Miért hozott a HR-csapat létrát a munkahelyre? Új magasságokba akartak jutni a munkavállalói elkötelezettség terén. A beérkező levelek mappám annyira megtelt, hogy már nem tudom, itt dolgozom-e, vagy csak a spameket válogatom. HR: „Szükségünk van valakire, aki felelősségteljesen végzi ezt a munkát.” Jelentkező: „A keresésed itt véget ér! A korábbi munkámban, ha valami baj történt, mindenki azt mondta, hogy én vagyok a felelős!” Miért hozott a új alkalmazott térképet az HR interjúra?Mert át akart navigálni az HR osztály összes trükkös kérdésein. Miért járnak a HR-szakemberek művészeti iskolába? Mert nagyon jól tudnak határokat húzni. A HR három referenciát kért tőlem. Mondtam nekik, hogy ajánlom nekik a terapeutámat, a macskámat és a Netflix-fiókomat. Mit mondott a HR-menedzser a naptárnak?„A napjaid meg vannak számlálva!” Megkérdeztem a HR-vezetőt, hogy előléptethetnek-e. Azt válaszolta: „Persze! Ügyfélként.” Az előző munkahelyemen az új alkalmazott megkérdezte: „Van itt valaki, aki megoldja a problémákat?” Természetesen adtunk neki egy nagyítót, és sok szerencsét kívántunk neki!

Főnökbarát viccek

Mi a különbség a főnök és a vezető között? A főnök azt mondja: „Menj!”, míg a vezető azt mondja: „Menjünk!” Azt mondják, öltözz úgy, ahogyan a munkádhoz illik, ne pedig úgy, ahogyan a munkádhoz illik. Sajnos a főnököm nem tartotta a űrhajósruhát „megfelelő munkaruhának”. Főnök: „Ez a harmadik alkalom, hogy késel a munkából ezen a héten. Tudod, hogy ez mit jelent?” Alkalmazott: „Szerda van?” A főnököm most írt nekem: „Küldj nekem egy vicces viccet!” Visszaírtam neki: „Most dolgozom. Később küldök egyet.” „Ez nagyon vicces” – válaszolta. „Küldj még egyet!” A főnököm azt mondta, hogy a kollégáim félnek tőlem, úgyhogy csak bámultam rá, amíg bocsánatot nem kért. „És ne feledjék” – dörögte a főnök. Nincs „Igen” – morogta az egyik alkalmazott – „és U-nak sincs sok jele benne.” Megkérdeztem a főnökömet, hogy ma későn mehetek-e dolgozni, mire ő azt válaszolta: „Álmodozz csak! ” Hát nem ő a legjobb? A személyes teljesítményértékelésem során a vezetőm azt mondta: „Mint nagyon jó orvos, kevesebb péntek délutáni szabadnapot írok elő. ” Erre én azt válaszoltam: „Második véleményre van szükségem!”

Kollégákról szóló viccek

Miért hozott a kollégám mágnest az irodába? Hogy vonzza a figyelmet! Miért hozott ceruzát a kolléga az értekezletre? Mert komoly következtetéseket akart levonni! A csapatmunka fontos; segít másokra hárítani a felelősséget. Kollégánk, Arnie távozik. Mindannyian nagyon fogjuk hiányolni, hogy helyette végezzük a munkáját. Bármelyik irodában megtalálható a fenséges íróasztal-lovag, álmos, de funkcionális, kávét kortyolgatva, papírmunka közepette túlélve.

Finom humor

Miért tartott az alkalmazott órát az asztala alatt? Túlórázni akart. Itt csak az irodai növényünk növekszik. És az is műanyagból van. Miért kelt át az út túloldalára a PowerPoint-prezentáció? Hogy eljusson a másik diára! Miért szakított a számítógép a nyomtatóval? Talált egy kompatibilisebbet. Miért nem válaszolt a HR? Kiderült, hogy csak a Halloweenre gyakorolnak!

Gyors nevetés

Ma leálltak a számítógépeink a munkahelyen, ezért mindent kézzel kellett csinálnunk. 20 percig tartott, mire összekevertem a kártyákat a Solitaire-hez. Mi történt, amikor a múlt, a jelen és a jövő besétált egy bárba? Kicsit feszült lett a hangulat. Miért ment az HR osztály orvoshoz? Kicsit „alulméretezettnek” érezték magukat! Hány toborzóra van szükség egy villanykörte cseréjéhez? Egyre sem; egyszerűen csak keresnek egy új alkalmazottat, aki megcsinálja. Miért vitt a HR-menedzser egy kerékpártartót az irodába? Hogy segítsen a munkatársaknak „felkészülni” a napra! A HR-menedzserem szerint fejlesztenem kell a kommunikációs készségeimet, ezért küldtem nekik egy mémet erről. A főnököm azt mondta, hogy legyen szép napom. Így hazamentem. Miért nem játszanak a munkavállalók bújócskát? Mert nehéz elrejtőzni az e-mailek elől. A munkanapom kávéval kezdődik és e-mailek elkerülésével végződik. Nem tudok jól dolgozni nyomás alatt... vagy nyomás nélkül. Miért nem árulunk el titkokat az irodában? Túl sok táblázat.

Találkozós viccek

Miért ment az értekezlet az edzőterembe? Hogy kidolgozza a részleteket! Hogy hívják azt a megbeszélést, ami e-mailben is elintézhető lett volna? Időpocsékolás! A mai megbeszélésen tegyünk úgy, mintha tudnánk, mi történik. Kész, rajt! Mi a különbség egy megbeszélés és egy túszhelyzet között? Túszhelyzetben lehet tárgyalni. A munka és a magánélet egyensúlyáról szóló beszélgetés egy délután 5 órakor tartott megbeszélésen. Ó, micsoda irónia! Az agyam egy megbeszélés alatt: 10% az napirenden gondolkodik, 90% pedig úgy próbál kinézni, mintha figyelnék. Egy stratégiai megbeszélésen valaki megkérdezte: „Mit gondolsz a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetről?” Erre azt válaszoltam: „Olyan, mint minden más megbeszélés – sok a beszéd, de még mindig várok a cselekvésre!” A megbeszélés legproduktívabb része általában az, amikor véget ér! Megbeszélések: ahol jegyzőkönyvet vezetnek és órákat veszítenek.

Vírusként terjedő mém viccek

Amikor a munkaadók azt akarják, hogy 22 éves korod előtt már tíz év tapasztalattal rendelkezz...

via PeopleMatters

Miért ment szabadságra a HR-menedzser?

via Stealthagents

El kell hallgattatni azokat a zavaró gondolatokat...😬

via Brosix

Amikor szabadságra van szüksége a szabadságából!

via Brosix

Betegségben és egészségben!

via boredpanda

Grafikai tervezést tanultam. Ez volt a legjobb döntésem!

via boredpanda

Tech ipar viccek

Miért mondott fel a programozó? Nem kapott tömböt (emelést)! Hány programozóra van szükség egy villanykörte cseréjéhez? Egyre sem, ez hardverprobléma! Miért nem élvezte a programozó a kempingezést? Túl sok volt a hiba. Látta valaki a kiberbiztonsági csapatot? Csak annyit tudok, hogy elmenekültek. Egy Excel-szakértő besétál egy bárba... és két asztalt összetol.

Szerepkörspecifikus viccek

A bérszámfejtők olyanok, mint a bűvészek – az egyik pillanatban még ott van a fizetésed, a következőben pedig már el is költötted! A HR üzleti partnerek szeretik mondani, hogy „ebben együtt vagyunk”, de te még mindig a megbeszélésen ragadtál! Mi az HR-esek kedvenc sportja?Dodgeball. Mert mindig a nehéz kérdéseket kerülgetik! A HR-menedzser küldött egy e-mailt a stresszkezelésről, de most stresszelek, hogy a határidő előtt elolvassam. Hogyan lett a marketingesnek mellékállása halászként? Nagyszerű horgai voltak. Hogy hívják azt a munkavállalót, aki kertépítéssel foglalkozik? Ágazati vezető! Egy vállalat vezetője hőlégballonnal repül a sivatag felett, amikor rájön, hogy eltévedt. Felhívja az alatta tevén lovagló férfit, és megkérdezi, hol van. A férfi így válaszol: „42 fok 12 perc 21,2 másodperc északra, 122 fok 10 perc nyugatra, 212 méterrel a tengerszint felett, kelet-északkeleti irányban haladsz. ” „Köszönöm” – válaszolja a ballonozó. „Egyébként, ön adatelemző?” „Igen” – válaszolja a férfi, „honnan tudta?” A ballonozó azt mondja: *„Minden, amit mondott, teljesen pontos volt, sokkal több információt adott, mint amire szükségem volt, és még mindig fogalmam sincs, mit kell tennem. „Sajnálom” – mondja a tevén ülő elemző. „Egyébként, ön cégvezető?” „Igen” – válaszolja a ballonpilóta – „honnan tudta?” „Nos” – válaszolja az elemző – „fogalma sincs, hol van, és hogy merre tart. A saját magad hoztad magad ebbe a helyzetbe, és most azt várod tőlem, hogy én húzzalak ki belőle.”

Vicces HR-pillanatok a ClickUp TikTok-videóival

1. A végtelen megbeszélések dilemmája

@ClickUp HR alkalmazottai virálissá váltak, és az életük soha többé nem volt ugyanaz... ccorporatehumorworkhumor

Eleged van a véget nem érő, egymást követő megbeszélésekből? Ez a videó tökéletes azoknak, akiknek úgy tűnik, hogy a naptáruk irányítja (tönkreteszi?) az életüket!

2. Túl sok vállalati zsargon

HR-megbeszélés, amit soha nem fogok elfelejteni 1. rész: @ClickUp 2. rész: @ClickUp #corporatehumor #officehumor

Érezte már valaha, hogy az irodájában teljesen más nyelvet beszélnek? Merüljön el a „szinergia” és az „optimalizálás” világában!

3. Az utolsó pillanatban bekövetkező határidő-pánik

Be lehet jelenteni a HR-t a HR-nek? #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp

Ez a videó azt a őrült rohanást mutatja be, ami akkor következik be, amikor hirtelen előrehozzák a határidőt. Ez egy olyan helyzet, amelyet sokan közülünk csak túl jól ismerünk, és ez a videó emlékeztetőül szolgál arra, hogy mindannyian együtt vagyunk ebben a kaotikus utazásban.

Akár HR-es vagy, akár csak egy csapat tagjaként szeretnél jól nevetni, ezek a HR-barát TikTok videók tökéletesek a hangulat feloldására és a mosolyra késztetésére!

📮 ClickUp Insight: Minden alkalommal, amikor megszakítják a munkádat, közel 23 percbe telik, mire újra belejössz a munkába. A munkahelyi csevegőn folyamatosan érkező üzenetek? Ezek rombolják a termelékenységedet és korlátozzák a potenciálodat. Tudásmenedzsment-felmérésünkből kiderült, hogy a munkavállalók közel fele kénytelen megszakítani kollégáit olyan információkért, amelyekkel már rendelkezniük kellene. 😱 A ClickUp zökkenőmentes tudásmenetekkel változtatja meg ezt a frusztráló ciklust. A ClickUp Connected Search funkciójával minden fájl azonnal kereshetővé válik az egész munkaterületen. Gyors betekintésre van szüksége? Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy összefoglaljon bármely dokumentumot igény szerint. Ez a hatékony duó együttesen kiküszöböli a felesleges megszakításokat, és megteremti a zavartalan koncentrációt, amire szüksége van a legjobb munkavégzéshez!

Hogyan osszunk meg vicceket a munkahelyen

Egy vicc megosztása az irodában megtörheti a jeget és barátságos, meleg légkört teremthet. A munkahelyi viccek megosztásának legegyszerűbb módja a csapat csevegőjének vagy azonnali üzenetküldőjének használata. Ezzel a környezet vidám és barátságos marad, miközben mindenki felelősséget vállal a kollégáival folytatott beszélgetésekért. Az ízléses viccek megosztása segíthet megtörni a jeget és megkönnyítheti a munkavállalók számára a barátságok kötését a munkahelyen. 👥

A ClickUp egy olyan eszköz, amely segít megosztani a csapatoddal a nevetésre méltó beszélgetéseket, és erősíti a munkahelyi összetartást.

Projektmenedzsment eszközként fejlett funkciókat kínál a csapatkommunikációhoz, irodai viccek megosztásához és az egészséges munkakörnyezet ösztönzéséhez.

Tartalmaz olyan együttműködési funkciókat, mint:

1. ClickUp Chat

A ClickUp Chat segítségével azonnal megoszthatja a vicceket a csapattal. Ez egy valós idejű üzenetküldő platform, ahol projektek, csapatok vagy bármi más alapján létrehozhat csevegőcsoportokat és csatornákat.

Adjon hozzá emojikat, mémeket vagy akár ClickUp Clips-eket a csevegéshez, és segítsen létrehozni egy vidám, élénk környezetet, amely elősegíti a munkatársak közötti jobb kapcsolatteremtést.

Maradjon kapcsolatban a ClickUp Chat segítségével Ossza meg a vicceket és folytasson azonnali beszélgetéseket a csapatával a ClickUp Chat segítségével.

Létrehozhatsz egy külön csatornát is a viccek megosztására a Chatben. A csapat tagjai munkaidőben alkalmanként ellátogathatnak erre a szórakoztató, informális környezetre, hogy élvezhessék az egyperces vicceket és a kedvenc vicces anekdotákat. A szórakoztató Chat-tér csapatépítő tevékenységként is szolgálhat.

Egyszerűen állítson össze egy gyűjteményt a legjobb jégtörő viccek ből, hogy megindítsa a beszélgetést, és kezdjen hozzá! 💬

2. ClickUp Brain

A ClickUp egyik legjobb funkciója a ClickUp Brain, egy mesterséges intelligenciával működő írási eszköz, amely javaslatokat kínál a szövegek érthetőségének és vonzerejének javítására.

A ClickUp Brain zökkenőmentesen integrálódik a Docs és más funkciókba, így gyorsan összeállíthatja a munkahelyi vicceket.

Ez megkönnyíti a csapat minden tagjának, hogy vonzó tartalmakat hozzon létre, vicces vicceket és szójátékokat találjon ki, sablonokat készítsen humoros tevékenységekhez és még sok minden mást.

Így segíthetnek:

AI Writer for Work: Szellemes és humoros üzeneteket hoz létre. Csak írja be a promptot, és a program vicces választ generál, amelyet megoszthat kollégáival.

AI Knowledge Manager: Keres és visszahozza a ClickUp-ban tárolt vicceket. Kérje meg, hogy keressen egy adott típusú viccet vagy egy adott szerepkörből származó viccet.

Automatikus frissítések: Állíts be automatikus emlékeztetőket vagy frissítéseket, hogy megoszthasd a „Nap viccét” a csapatoddal. Ez egy szórakoztató módja lehet az értekezletek megkezdésének vagy a munkanap felvidításának.

3. ClickUp Docs

A ClickUp Docs segítségével a csapatok hatékonyan együttműködhetnek és megoszthatják egymással nemcsak a munkával kapcsolatos információkat, hanem vicceket, vicces történeteket és egyebeket is tartalmazó dokumentumokat.

Ossza meg HR-vicceket és irodai vicceket munkatársaival a ClickUp Doc Sharing funkciójával.

Így használhatod őket:

Készíts egy külön dokumentumot: Hozz létre egy dokumentumot kifejezetten vicceknek. Formázhatod címsorokkal és szakaszokkal, sőt képeket vagy GIF-eket is hozzáadhatod, hogy még vonzóbbá tedd.

Valós idejű együttműködés: Valós időben járulhatsz hozzá a viccgyűjteményhez. Ez azt jelenti, hogy láthatod az új vicceket, amint hozzáadják őket, kommentálhatod őket, vagy reagálhatsz rájuk emojikkal.

Címkézés és megjegyzések: Címkézze meg kollégáit a dokumentumban, hogy közvetlenül megoszthassa velük a viccet. Megjegyzéseket is fűzhet a viccekhez, hogy fenntartsa a beszélgetést.

Média beágyazása: Videókat, képeket, mémeket vagy hangklipeket adhat a viccekhez. Ezzel a viccek dinamikusabbá és szórakoztatóbbá válnak.

Adatvédelem és megosztási beállítások: Állítsa be, hogy ki láthatja vagy szerkesztheti a vicc dokumentumot. Megőrizheti azt a csapatán belül, vagy megoszthatja az egész céggel.

Keresés és rendszerezés: Keressen konkrét vicceket, vagy rendszerezze őket kategóriák szerint. Így könnyen megtalálhatja az emlékezetében megmaradt vicceket, vagy böngészhet a különböző típusok között.

4. ClickUp feladatok

Használja a ClickUp Tasks alkalmazást, hogy szórakoztató tevékenységeket rendeljen hozzá, például egy „ossza meg a hét kedvenc mémjét” feladatot, hogy ösztönözze a csapat rendszeres részvételét és humorral töltse meg a munkahelyet.

Készítsen szórakoztató feladatokat csapatának a ClickUp Tasks segítségével!

A ClickUp feladatkezelő eszközeinek segítségével biztosíthatja, hogy távoli munkatársai is elkötelezettek és produktívak legyenek.

Így használhatja a ClickUp Tasks alkalmazást:

Hozzon létre egy viccfeladatot: Hozzon létre egy kifejezetten viccek megosztására szolgáló feladatot. Ezt a feladatot rendszeresen frissítheti új viccekkel; mindenki megnézheti, amikor nevetni szeretne.

Alfeladatok kategóriákhoz: Használjon alfeladatokat a viccek kategorizálásához. Például használhat szóvicceket, egysoros vicceket és szituációs humoros alfeladatokat. Ez megkönnyíti mindenki számára, hogy megtalálja a neki tetsző vicc típusát.

Feladatok és határidők: Kérje meg a csapat tagjait, hogy bizonyos napokon osszanak meg egy viccet. Így mindenki sorra kerül, és ez egy szórakoztató csapataktivitássá válik. Határidőket is beállíthat, hogy emlékeztesse őket, mikor kerülnek sorra.

Hozzászólások és reakciók: Hagyja, hogy a csapat tagjai kommentálják a vicceket és emojikkal reagáljanak rájuk. Ez élénkíti az interakciót, és mindenki megoszthatja a viccekkel kapcsolatos gondolatait.

Mellékletek : Kiegészítheti vicceit képekkel, GIF-ekkel vagy videókkal. A vizuális humor nagyon hatékony és szórakoztató lehet.

Egyéni mezők: Az egyéni mezők segítségével további részleteket adhat a viccekhez, például a forrásukat vagy a humor típusát. Ez segíthet a viccek későbbi rendszerezésében és keresésében.

Automatizálás : Állíts be automatizálást, hogy emlékeztesd a csapatot a „megoszd a hét kedvenc mémjét” feladatra, vagy értesítsd mindenkit, ha új vicc kerül fel a rendszerbe. Ez biztosítja, hogy a viccek rendszeresen frissüljenek és megosztásra kerüljenek.

Feladatok közötti összefüggések: Kapcsolódjon össze a viccek, vagy hozzon létre egymásra épülő sorozatokat. Ez szórakoztató történetmesélési élményt eredményezhet.

Ismerd meg, mely HR-viccek alkalmasak a munkahelyre – légy befogadó és tiszteletteljes

Bár a humor segít oldani a feszült munkahelyi légkört, a humorodnak mindenekelőtt a tiszteletet és a pszichológiai biztonságot kell előtérbe helyeznie. Akár HR-viccekről, akár bármilyen más munkahelyi viccről van szó, semmi, amit a munkahelyen megosztasz, nem sértheti mások érzéseit, és nem hozhat létre olyan légkört, amelyben az emberek kirekesztettnek, tiszteletlennek vagy biztonságban nem érzik magukat.

Vannak bizonyos szabályok, amelyeket mindig szem előtt kell tartanod, hogy befogadó és tiszteletteljes legyél munkatársaiddal szemben:

1. Kerülje a diszkriminatív humort

A vidám, mégis egészséges munkakörnyezet kialakításához elengedhetetlenül fontos elkerülni a diszkriminatívnak tekinthető humort. Kerülje az olyan témákkal kapcsolatos vicceket, mint a faj, nem, szexuális irányultság vagy bármely más jellemző, amely miatt munkatársai célpontnak, tiszteletlennek vagy kényelmetlenül érezhetik magukat.

Inkább összpontosítson az általánosan érthető, szórakoztató és ártalmatlan humorra, hogy a szervezet minden tagja érezze, hogy befogadják, tisztelik és szórakoztatják.

2. Tisztelje az életkori sokszínűséget

A humor nem jelenti azt, hogy valakit az életkora miatt lekicsinyelünk vagy sztereotipizálunk. Akár fiatalabb, akár idősebb a kollégája, a humor soha nem lehet eszköz arra, hogy valakit lekicsinyeljen, elutasítson vagy megsértse.

Miközben viccekkel könnyíted a munka hangulatát, vedd figyelembe és tiszteld a csapat tagjainak életkorát. Az ilyen helyzetek figyelembevétele fontos a pozitív munkakörnyezet megteremtéséhez.

3. Építsen tiszteleten alapuló kultúrát

Dolgozzon egy olyan kultúra kialakításán, ahol az egészséges, építő humor javítja a munkakörnyezetet, ahelyett, hogy rontaná azt. Ehhez fontolja meg, hogy világos irányelveket állapítson meg a munkahelyen megfelelő humorral kapcsolatban.

Ösztönözze az alkalmazottakat, hogy alaposan mérlegeljék vicceik lehetséges hatását, mielőtt megosztanák őket. A humorról folytatott nyílt beszélgetések elengedhetetlenek a határok megértéséhez és ahhoz, hogy ne sértsünk meg senkit, és ne veszélyeztessük a munkahelyi pszichológiai biztonságukat.

Ilyenkor hasznosak lehetnek azok a workshopok vagy megbeszélések, amelyek bemutatják, hogyan lehet olyan humort alkalmazni, amely felvidít, ahelyett, hogy lehangolna.

4. Készítsen SOP-t a negatív reakciók kezelésére

Még a legjobb szándékkal is előfordulhat, hogy egy vicc nem jön be. Ha egy munkahelyi vicc véletlenül megbántott vagy megsértett valakit, tudnia kell, hogy mi a teendő. Az egészséges munkakörnyezet kialakítása érdekében fontos, hogy legyen terve az ilyen helyzetek kezelésére.

Bátorítsa munkatársait/alkalmazottait, hogy szóljanak, ha egy vicc sértőnek találják. Ha valaki ezt megteszi, kezelje azt tanulási lehetőségként. Ne utasítsa el a csapattag érzéseit olyan mondatokkal, mint „Csak vicc volt” vagy „Ne vedd komolyan”.

Ahelyett, hogy valakinek a reakcióját érvényteleníted, fontos meghallgatni és megérteni, miért reagált negatívan. Az ilyen problémás helyzetek kezelése segíthet megelőzni a jövőbeni incidenseket, amelyek ronthatják a munkakörnyezetet.

HR-képviselőként azt kell tennie, ami a vállalat érdekeit leginkább szolgálja. Ha egy vicc nem megfelelő, vagy valaki érzéketlennek tartja, a HR-nek gyorsan meg kell oldania a helyzetet. Ahhoz, hogy HR-szakemberként hatékonyan tudjon fellépni, először ismerje el a problémát, majd beszéljen az érintett alkalmazottakkal a megoldás érdekében. Proaktív intézkedésként hozzon létre korlátokat, hogy ilyen esetek ne fordulhassanak elő.

5. Mérsékelt humor a szervezeti szinten

A szervezetek döntő szerepet játszanak a munkahelyi humor hangulatának megteremtésében, és ez túlmutat a puszta szabályok bevezetésén.

A humánerőforrás-osztályoknak irányelveket kell kidolgozniuk a megfelelő humorról, és be kell építeniük ezt a témát a sokszínűségről és az inklúzióról szóló képzésekbe. A szervezetek kijelölhetnek speciális helyeket vagy időpontokat a humor megosztására, például egy vicces pénteki e-mail láncot vagy egy erre a célra létrehozott csevegőcsatornát.

Így strukturált keretet biztosít a humor számára, miközben fenntartja az irányítást annak megfelelőségét illetően, és védi márkáját.

Emellett a HR-osztálynak fel kell készülnie arra, hogy kezelje azokat az eseteket, amikor a humor túllépi a határt, és ezeket oktatási és korrekciós lehetőségként kezelje.

Terjessze az örömöt a munkahelyén a ClickUp segítségével!

A humor behozatala a munkahelyre jelentősen javítja a csapat dinamikáját, növeli a morált és vonzóbbá teszi a munkakörnyezetet.

A humor azonban soha nem lehet sértő vagy tiszteletlen. Mielőtt HR-vicceket vagy irodai vicceket mesélne, kérdezze meg magától, hogy a tartalom tiszteletteljes, sértetlen és munkahelyre alkalmas-e. Ha egy Ön szerint ártalmatlan vicc egy munkatársát megsérti, keressen olyan módszereket, amelyekkel empátiával, törődéssel és a megfelelő eljárásokkal kezelheti a negatív reakciókat. 🫶

Az olyan eszközök, mint a ClickUp, megkönnyítik az irodai viccek megosztását és a csapat kötelékeinek javítását. A ClickUp Chat és a ClickUp Docs funkciók segítségével a HR-viccek és még a HR-szójátékok is szórakoztatóvá válhatnak. A ClickUp lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyan terjesszék a vicceket, humorral kapcsolatos feladatokat hozzanak létre, és közös tárházat alakítsanak ki a munkahelyre illő szellemes megjegyzésekből.

Regisztrálj egy ingyenes ClickUp-fiókra, és légy tanúja a változásnak! 🎉