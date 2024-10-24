Hogyan készítsünk hatékony vizuális elemeket tartalmazó donut diagramot?

A világos, vonzó vizuális elemek létrehozása elengedhetetlen az adatok hatékony bemutatásához, és ennek egyik legjobb módja a donut diagram használata.

Ez egy hatékony eszköz az információk vizualizálására, amely a hagyományos kördiagramot elegáns és modern változatban kínálja.

Fedezzük fel, hogyan lehet olyan donut diagramot készíteni, amely egyszerűsíti az adatokat, miközben javítja a történetmesélést.

Mi az a donut diagram?

A donut diagram, más néven doughnut diagram, az adatokat egy lyukas közepű korong arányos szegmenseiként jeleníti meg, hasonlóan egy donuthoz.

Ha egy kördiagramot nézel, könnyen félreértheted az egyes szeletek méretét, mintha azok a teljes kördiagramot képviselnék.

A kategóriákat szeletek helyett ívek formájában ábrázoló donut diagramok világosabbá teszik az ábrát. Bár a középső lyuk elsőre csak dizájnelemnek tűnhet, valójában segít elkerülni a nézők zavarát az egyes szakaszok területével kapcsolatban.

Ráadásul egyszerűen elkészíthetők és modern megjelenésűek, így kiemelkednek a többi vizualizációs technika közül.

A gyűrűdiagramok típusai

A donut diagramoknak többféle típusa létezik, amelyek mindegyike a bemutatott adatoktól függően meghatározott célokat szolgál. Íme néhány gyakori donut diagram típus:

Egy egyszerű donut diagram

Ez egy szegmensekre osztott gyűrűt tartalmaz, amelyek mindegyike az adatok egy részét képviseli. A cél az, hogy megmutassa, hogyan viszonyulnak a különböző részek az egészhez, miközben a tervezés tiszta és vizuálisan vonzó marad.

A gyűrű belsejében általában üres központ található, bár néha címkék vagy további információk is hozzáadhatók.

Felrobbantott donut diagram

A bontott donut diagram viszont még egy lépéssel tovább megy. Ez az egyszerű donut diagram fejlettebb változata, amelynek célja bizonyos szegmensek kiemelése.

Ez a diagram egy vagy több szegmenst emel ki a közepéből, így azok kiemelkednek. Ez a típus akkor hasznos, ha bizonyos kategóriákat szeretne kiemelni, vagy az adatok közötti hierarchikus kapcsolatokat szeretné bemutatni.

A diagram vizuálisan „felrobbanó” részei természetesen vonzzák a néző figyelmét a legfontosabb szakaszokra.

Beágyazott donut diagram

Többszintű vagy koncentrikus donut diagram néven is ismert, több gyűrűből áll. Minden gyűrű egy másik adatszintet képvisel, így az információk hierarchikusabb megjelenítését teszi lehetővé.

Ez a típus akkor hasznos, ha kapcsolatokat vagy kategóriákon belüli bontásokat szeretne bemutatni.

Halmozott donut diagram

Ebben a diagramban a donut minden szegmense tovább al-szegmensekre oszlik , amelyek ugyanazon kategória különböző részeit képviselik.

Ez a típus hasznos annak bemutatására, hogy a különböző összetevők hogyan járulnak hozzá az összképhez.

Címkézett donut diagram

Egyes donut diagramok címkéket vagy értékeket tartalmaznak a szegmensek belsejében vagy kívül, hogy további kontextust nyújtsanak, javítva az olvashatóságot és az értelmezhetőséget.

Mikor érdemes donut diagramot használni?

A donut diagramok kiváló vizualizációs eszközök, de nem mindig alkalmasak minden adatvizualizációra. Ha tudja, mikor kell használni őket, az adatok világosabbá és vonzóbbá válnak.

Íme néhány példa, amikor a donut diagram a legjobb módszer az adatok ábrázolására:

Az alkatrészek összehasonlítása az egésszel

A donut diagramok azt mutatják, hogy a különböző részek hogyan járulnak hozzá a teljes adathalmazhoz.

📌Példa Ha több vállalat piaci részesedését mutatja be, akkor a fánk diagram minden szelete egy-egy vállalat részesedését jelenti. A diagram egyértelműen megmutatja, hogy az egyes versenytársak milyen piaci részesedéssel rendelkeznek, anélkül, hogy a nézőt számokkal terhelné.

Ez a vizuális összehasonlítás segít a közönségnek gyorsan megérteni az arányokat.

A legfontosabb kategóriák kiemelése

A bontott donut diagram különösen hatékony, ha bizonyos adatpontokat szeretne kiemelni.

📌Példa Tegyük fel, hogy a vállalat kiadásait mutatja be, és fel szeretné hívni a figyelmet a marketingköltségekre. Ha a marketing szegmenst kissé „kibontja” a donutból, vizuálisan kiemelheti azt, így biztosítva, hogy a nézők azonnal észrevegyék.

Ez különösen hasznos olyan prezentációkban, ahol bizonyos adatpontoknak ki kell emelkedniük anélkül, hogy elvesznének.

A vizuális vonzerőre összpontosítva

Néha az adatokat informatív és esztétikus módon kell bemutatni. A donut diagramok elegáns, modern megjelenést kölcsönöznek az infográfikáknak vagy a digitális prezentációknak.

📌Példa Egy nonprofit szervezet donut diagramot használhat annak bemutatására, hogy adományait hogyan osztja el – egy rész adminisztratív költségekre, egy másik programokra stb. A közepén lévő üregben fontos számot vagy ikont jeleníthet meg, ami növeli a diagram vizuális vonzerejét, miközben a figyelem az adatokon marad.

A zavar elkerülése

A kördiagramok gyakran félreérthetőek, mert a nézők inkább az egyes szeletek területére koncentrálnak, mint az általuk képviselt értékre. A donut diagramok segítik ennek a problémának a kiküszöbölését, mivel a figyelmet az egyes ívek hosszára irányítják, így könnyebb összehasonlítani az értékeket.

📌Példa A donut diagram kialakítása segít a nézőknek megérteni a projekt különböző tevékenységeire fordított idő megoszlását anélkül, hogy elterelné a figyelmüket az egyes szegmensek teljes területe.

A közepén lévő üreges rész minimalizálja a zavart, lehetővé téve a pontosabb adat-összehasonlítást.

Komplex adatok egyszerűsítése

A donut diagramok egyszerűsíthetik a bonyolult adatkészleteket. Segítenek csökkenteni a zavaró tényezőket azáltal, hogy a lényeges kategóriákra koncentrálnak, anélkül, hogy a közönséget túlzott részletekkel terhelnék.

📌Példa Ha több válaszból álló felmérési eredményeket mutat be, a donut diagram összefoglalhatja a megállapításokat, így a nézők könnyebben feldolgozhatják az információkat.

Hogyan készítsünk donut diagramot?

Bár a Google Sheets jó választás kördiagramok és donut diagramok készítéséhez, vannak bizonyos korlátai.

Egyrészt a diagramok készítése útközben kihívást jelenthet. A felület inkább asztali számítógépekhez van optimalizálva, ezért mobil eszközökön nehéz hatékonyan dolgozni, különösen nagy adathalmazok esetén.

Ezenkívül a Google Sheets diagramok esztétikai lehetőségei korlátozottak. Ez hátrány lehet, ha prezentációkban vagy ügyfélbeszélgetésekben használja őket, mivel nem biztos, hogy elegáns megjelenést kölcsönöznek.

A ClickUp egy projektmenedzsment megoldás, amely egyben hatékony adatvizualizációs eszköz is. Nem csak a feladatkezelés terén nyújt segítséget, hanem az adatok testreszabásában és vizualizálásában is kiváló, különösen a kördiagramok donut diagramokká alakításában.

Számos nyomonkövetési eszköz áll rendelkezésre, például időkövető, diagramok (kör-, vonal-, oszlopdiagramok), amelyek segítenek a ClickUp használatával a projektek hatékony kezelésében.

Számos nyomonkövetési eszköz, például időkövető, diagramok (kördiagramok, vonaldiagramok, oszlopdiagramok) segítenek a ClickUp használatával a projektek hatékony kezelésében.

Így hozhat létre donut diagramot a ClickUp segítségével:

1. lépés: Az adatok azonosítása

Döntse el, hogy milyen kategóriákat szeretne ábrázolni a diagramban. Például, ha projektfeladatokat követ nyomon, a kategóriák lehetnek „Befejezett”, „Folyamatban”, „Függőben” stb.

Gyűjtse össze az egyes kategóriák numerikus értékeit. Ez lehet a feladatok száma, az eltöltött órák száma vagy bármely más releváns mutató.

A ClickUp alkalmazásban különböző helyekről, például terekből, mappákból vagy listákból választhat adatokat. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy a diagramot az Ön egyedi igényeihez igazítsa.

2. lépés: Helyezzen be egy kördiagramot

Kezdje egy kördiagram létrehozásával, amelyet később donut diagrammá alakítunk át.

Először nyissa meg a ClickUp Dashboardot, majd kattintson a + Add card (Kártya hozzáadása) gombra, és válassza a „Pie Chart” (Kördiagram) lehetőséget az egyéni kártya opciók közül.

Kattintson a „Kördiagram” gombra, hogy az adatait a ClickUp Dashboards-ban jelenítsen meg.

A ClickUp Dashboards nagymértékben testreszabható kártyákból áll, amelyeket tetszés szerint rendezhet el az adatok bemutatásához. A ClickUp-ban a donut diagram létrehozása ugyanolyan egyszerű, mint ezeknek a testreszabható kártyáknak a használata az adatok beviteléhez és megjelenítéséhez.

Bontsa le a célokat, feladatokat, agilis pontokat és projektállapotokat a nagymértékben testreszabható ClickUp Dashboard segítségével.

Tegyük fel például, hogy egy csapat munkaterhelését kezeli, és azt állapot szerint szeretné lebontani – függetlenül attól, hogy a feladatok befejezettek, folyamatban vannak vagy függőben vannak.

Amikor beírja az adatsort, a ClickUp egy kördiagramot jelenít meg, amely nemcsak a feladatok állapotát mutatja, hanem további részleteket is megad, például a feladatok címkéit, az alfeladatok számát, valamint a blokkolt vagy várakozó feladatokra vonatkozó mutatókat.

3. lépés: Átalakítás donut diagrammá

Néhány kattintással gyorsan átalakíthatja a kördiagramot donut diagrammá. A kördiagram beállításai között keresse meg a donut diagramra való átalakítás opciót.

Engedélyezze a donut diagram opciót. Ezzel egy lyuk kerül a kördiagram közepére, amelyben a teljes szám látható.

A ClickUp Dashboards donut diagramjával könnyedén vizualizálhatja adatait.

Ez a szám a kategóriák összességét jelenti, így gyors áttekintést ad az adatokról.

A donut diagramot a lehető legrészletesebb vagy legegyszerűbb formában készítheti el. Ez a szintű testreszabás azt jelenti, hogy a diagram nem csak az adatokat közvetíti, hanem zökkenőmentesen illeszkedik a műszerfal vagy a jelentés általános megjelenésébe is.

4. lépés: Használja a drill-down nézetet

A donut diagramokat még hasznosabbá teszi a ClickUp drill-down nézet. Bármelyik szeletre vagy a középső összesen gombra kattintva mélyebben megismerheti az adott szegmens mögötti konkrét adatokat.

A ClickUp Dashboards drill-down funkciójával könnyedén módosíthatja vagy frissítheti a feladatokat közvetlenül a diagramon belül.

Például, ha egy csapat feladatait követi nyomon, akkor részletesen megnézheti, ki felelős melyik feladatért, azok határidejét és az elért eredményeket.

Rendezze a dátummezők adatait egy adott időtartományba, hogy a ClickUp Dashboards drill-down nézetével vizualizálhassa a trendeket.

A platform lehetővé teszi az adatok dátum szerinti rendezését is a ClickUp dátummezők segítségével a Dashboard kártyákon. Ez különösen hasznos az időbeli trendek vizualizálásához, mivel donut diagramokat hozhat létre, amelyek kiemelik, hogyan alakulnak bizonyos tevékenységek vagy feladatok egy adott időtartamon belül.

5. lépés: Mentés és megosztás

Miután elkészült a diagram, mentse el és ossza meg csapatával vagy az érdekelt felekkel, hogy mindenki hozzáférhessen a legfrissebb adatvizualizációkhoz.

Példák a donut diagram használatára

Ötletekre van szüksége a donut diagramok használatához? Nézzünk meg néhányat inspirációként.

Technológiai donut diagramok

A donut diagramok a klasszikus kördiagramok újszerű változata, ezért ideálisak a technológiai adatok vizualizálására.

Az alábbiakban például egy infografika látható a népszerű közösségi média platformokról, ahol a donut diagramok segítségével a közönség demográfiai adatait korcsoportok szerint lehet lebontani.

Hasonlóképpen, a laptopmárkák összehasonlításának illusztrálásakor egy sor donut diagram vizuálisan ábrázolhatja az iparág teljes méretét és tendenciáit.

Értékesítési donut diagramok

Az értékesítési csapatok hatalmas mennyiségű adattal dolgoznak. A donut diagramok rengeteg értékes információt tudnak kis helyen összefoglalni, ami tökéletes megoldás az értékesítési irányítópultokhoz.

Például egy diagramon megjelenítheti a lezárt ügyleteket, az egyes ügyletek típusait a teljes összeghez viszonyítva arányosan. Ez segít a csapatoknak gyorsan áttekinteni teljesítményüket, felismerni a hiányosságokat és adat alapú döntéseket hozni a konverziók növelése érdekében.

Gyűrűdiagramok készítése

A gyártásban a donut diagramok hatékony eszközök lehetnek a termelési hatékonyság hiányosságainak megértéséhez. Ezeknek a diagramoknak a segítségével a vezetők vizuálisan ábrázolhatják a termelési időveszteség okait, például a berendezések meghibásodását, a karbantartási igényeket vagy az anyaghiányt.

Ezeket a problémákat donut diagram szegmensekre bontva könnyebben láthatóvá válik, hol koncentrálódnak a problémák, és hatékonyabban allokálhatók az erőforrások, ami javíthatja a termelékenységet.

Pénzügyi donut diagramok

A pénzügyi adatok túlnyomóak lehetnek, de a donut diagramok egyszerűsítik azokat azáltal, hogy olyan kategóriákat jelenítenek meg, mint a kifizetett, függőben lévő, lejárt és nem fizetett számlák. Ez a pénzügyi csapatoknak gyors áttekintést ad a vállalat pénzügyi helyzetéről.

Az elemzők azonnal láthatják, hol merülhetnek fel potenciális problémák, és proaktív módon léphetnek fel, javítva a cash flow kezelését és csökkentve a pénzügyi kockázatokat. Ez egy egyszerű, de hatékony módszer a fontos számok nyomon követésére.

Kormányzati donut diagramok

A kormányzati irányítópultok is profitálhatnak a donut diagramokból, különösen olyan folyamatok nyomon követése során, mint például a támogatások iránti kérelmek.

A donut diagrammal ábrázolhatja a beérkezett, jóváhagyott vagy még függőben lévő kérelmek százalékos arányát. Ez a típusú vizualizáció áttekinthető képet ad az adminisztrátoroknak, segítve őket a rendszer hatékonysági hiányosságainak és szűk keresztmetszeteinek felismerésében.

Azáltal, hogy gyorsan azonosítják, hol lassul a folyamat, átcsoportosíthatják az erőforrásokat és javíthatják az általános teljesítményt.

A donut diagramok használatának előnyei

A testreszabási lehetőségektől az egyszerűségig – íme egy összefoglaló arról, miért kiváló választás a donut diagram a projektmenedzsment diagramokhoz.

1. Testreszabhatóság

A donut diagramok egyik legnagyobb előnye a testreszabhatóság. Akár vállalkozó, tanár vagy diák, ezeket a diagramokat a közönségéhez és céljaihoz igazíthatja.

A színek, címkék és a tervezés rugalmas beállíthatósága megkönnyíti a komplex adatok könnyen érthető bemutatását. Például a diagram színvilágát a márkájához igazíthatja, vagy a színpszichológiát felhasználva befolyásolhatja, hogy a nézők hogyan értelmezik az adatokat.

Egy másik hasznos funkció az a diagram egyes részeinek kibontása, amely felhívja a figyelmet a legfontosabb adatpontokra és irányítja a néző figyelmét. Ez a szintű testreszabás egy unalmas adatsort vizuálisan vonzó narratívává alakíthat.

2. Felhasználóbarát

Nem kell adatszakértőnek lennie ahhoz, hogy donut diagramot készítsen vagy megértse. A kör alakú kialakítás természetesen alkalmas arányok megjelenítésére, ami még a komplex adatokat is könnyebben érthetővé teszi. A donut diagramok túllépnek a kulturális és nyelvi korlátokon, így kiváló eszközök a globális együttműködéshez.

Ráadásul, mivel olyan intuitívak, elősegíthetik a megbeszéléseket, még azok között is, akik nem ismerik az adatelemzést.

3. Egyszerűség

A donut diagramok legnagyobb előnye, hogy nagyon könnyen érthetőek. Minimalista kialakításuknak köszönhetően a nézők azonnal megértik az adatokat, még akkor is, ha alig vagy egyáltalán nincs tapasztalatuk a diagramok olvasásában.

Az a tény, hogy a donut diagramoknak nagyon kevés kritikus eleme van – például külső és belső gyűrűk, szegmensek, lapok és jelölések –, azt is jelenti, hogy a nézőre kevesebb kognitív terhelés nehezedik, ami megkönnyíti az információk egy pillanat alatt történő befogadását.

4. Vizuális vonzerő

A hagyományos diagramokkal ellentétben a donut diagramok több teret biztosítanak, így kreatívabb elrendezést és színhasználatot tesznek lehetővé. Az üres középső rész hatékonyan jelenítheti meg a legfontosabb számokat vagy összegeket, javítva a dizájnt és a funkcionalitást.

Ha jól elkészítik, egy jól megtervezett donut diagram a prezentáció egyik legfontosabb eleme lehet, amely tartós benyomást kelt a közönségben.

A donut diagramok korlátai

Bár a donut diagramok vizuálisan vonzóak és praktikusak bizonyos típusú adatok megjelenítésére, néhány korlátozásuk miatt nem minden helyzetben alkalmasak.

1. Nem ideális gyakran változó adatokhoz

Mivel a tervezés statikus, nehéz valós időben frissíteni anélkül, hogy vizuális zavart okozna. Amikor megpróbálja frissíteni az adatokat, a rögzített szakaszok rendezetlenné válhatnak, ami megnehezíti a diagram olvashatóságát. A kör alakú formátum nem alkalmas a gyakran változó adatok ábrázolására sem.

Más formátumok, például a vonaldiagramok, gyakran hatékonyabbak, ha az információkat gyorsan frissíteni kell.

2. Korlátozott képesség sok kategória ábrázolására

Ahogy egyre több adatpontot próbál beilleszteni, a diagram gyorsan zsúfolttá és nehezen értelmezhetővé válik. Minél több szakaszt ad hozzá, annál nehezebb megőrizni az áttekinthetőséget, és a nézőknek nehézséget okozhat az egymást átfedő vonalak és címkék értelmezése.

Komplex, számos változót tartalmazó adatkészletek esetén egyszerűbb, kevésbé zsúfolt alternatívák lehetnek hatékonyabbak.

3. Kevésbé pontos a részletes adatok összehasonlításához

A donut diagramok vizuálisan lenyűgözőek, de nem a legjobb megoldás a pontos adatösszehasonlításhoz.

Mivel ezek a diagramok inkább az általános arányokra, mint a konkrét értékekre koncentrálnak, nehéz lehet pontosan megbecsülni a szakaszok közötti méretbeli különbségeket. A lekerekített kialakítás miatt nehéz a pontos százalékokat is megbecsülni, különösen kisebb adatszeletek esetén.

Ez a pontatlanság félreértelmezéshez vezethet, főleg akkor, ha a cél a kategóriák közötti finom különbségek összehasonlítása.

4. Helykorlátozások

Egy másik korlátozás, hogy a donut diagramok szűkös helyen nehezen használhatók. Kör alakú elrendezésük miatt bőséges helyre van szükség az adatok egyértelmű megjelenítéséhez, különösen akkor, ha címkéket vagy további információkat is fel kell tüntetni.

Kis méretű felületeken, például mobil képernyőkön vagy sűrű jelentésekben a szöveg és a szegmensek összenyomódhatnak, ami megnehezíti a diagram olvashatóságát. Ezért a donut diagram kevésbé rugalmas, mint a oszlopdiagram vagy a vonaldiagram, amelyek gyorsan alkalmazkodnak a korlátozott felületekhez anélkül, hogy ez a világosság rovására menne.

Lenyűgöző donut diagramok készítése a ClickUp segítségével

A donut diagramok a klasszikus kördiagramok modern, stílusos változatai, és egyértelmű, miért olyan népszerűek. Letisztult, minimalista kialakításuk bármilyen vizuális stílushoz tökéletesen illeszkedik. Alkalmazkodóképességük még jobbá teszi őket, és különböző iparágak adatainak bemutatására is felhasználhatók.

Ha donut diagramok készítésén töri a fejét, a ClickUp segít Önnek.

Nemcsak lenyűgöző donut diagramokat tervezhet, hanem adatokat is kezelhet, projekteket egyszerűsíthet és munkafolyamatokat automatizálhat – mindezt egy helyen.

A legjobb rész? Ingyenes!

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdje el optimalizálni az egész folyamatot!