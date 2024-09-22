Hogyan szerezz munkát az AI területén: szerezd meg álmaid állását

Nem is olyan régen még mindenki attól tartott, hogy az AI elveszi a munkáját. Ma viszont mindannyian azt szeretnénk tudni, hogyan szerezhetünk munkát az AI területén. Az AI az új menő dolog, és mindenki fel akar szállni az AI-vonatra.

De ez még nem minden. Az AI területén sok állás nagyobb rugalmasságot kínál, mint a hagyományos állások, és jövedelmezőbb is. Valójában az Egyesült Államokban egy mesterséges intelligencia szakember átlagos éves fizetése körülbelül 154 397 dollár. Az olyan cégek, mint a Meta, a Netflix és az Amazon, az elmúlt években folyamatosan alkalmaztak munkavállalókat AI-rendszerek és gépi tanulási modellek fejlesztésére, és egyes fizetések elérték a 900 000 dollárt is.

Ezenkívül az AI-munkák a 21. század egyik legkeresettebb munkavállalói előnyét kínálják: a távmunkát. Mindez együttesen az AI-gazdaság fellendülését eredményezte.

Ebben a cikkben többet megtudhatsz az AI-iparról, az AI-piacra való belépéshez szükséges lépésekről, és ami a legfontosabb: arról, hogyan használhatod az AI-eszközöket, hogy megkönnyítsd az álláskeresést.

Az AI-munkahelyek helyzetének megértése

Programozás, technikai támogatás, hálózatépítés, projektmenedzsment, biztonság és üzleti intelligencia. Tudod, mi a közös bennük?

⭐ Kiemelt sablon A ClickUp ingyenes álláskeresési sablonjával mostantól még könnyebb lesz megszerezni következő AI-állásodat. Segít megszervezni az álláspályázataidat, a határidőket és a nyomon követéseket egy könnyen kezelhető helyen. Ingyenes sablon letöltése A ClickUp álláskeresési sablon segítségével rendszerezheti mesterséges intelligencia területén végzett álláskeresését.

Ezek voltak a „legkeresettebb” technológiai készségek 2010-ben, másfél évtizeddel ezelőtt. Bár ezek a készségek ma is nagyon keresettek, ma már alapvetőnek számítanak. Más szóval, már ismerned kellene őket.

És mit kell még tudnod? Gépes tanulás (ML). Az ML lényegében az AI területén való elhelyezkedés alapja.

Miért? Íme néhány példa arra, hogy a vállalatok mennyire értékelik a gépi tanulást: A Netflix több mint 1 milliárd dollárt takarított meg évente azáltal, hogy a Netflix Recommendation Engine segítségével befektetett a gépi tanulásba. Eközben az Amazon jelentős javulást ért el, és a gépi tanulás fejlődésének köszönhetően a „kattintás-szállítás” időt közel 225%-kal, mindössze 15 percre csökkentette.

Hogy ezt még jobban hangsúlyozzuk, egy McKinsey-jelentés megállapította, hogy 10 különböző országból származó C-szintű vezetők közel 20%-a tartja a gépi tanulást üzleti tevékenységük létfontosságú elemének.

Tehát a gépi tanulás elsajátítása garantálja az AI területén való elhelyezkedést?

Ezzel közelebb kerülsz a pozícióhoz, de ez nem az egyetlen kritérium – nézzük meg, mi mindenre van még szükséged ahhoz, hogy megkapd álmaid AI-munkáját!

6 lépés az álmaid mesterséges intelligencia területén való munkájához

1. lépés: Szerezd meg a megfelelő AI-készségeket

A PwC globális mesterséges intelligencia állásbarométer jelentése érdekes statisztikákat tartalmaz a mesterséges intelligencia terén szerzett készségek értékéről:

Az AI-készségeket igénylő állások egyes piacokon akár 25%-os bérprémiummal járnak.

A munkaadók által keresett készségek 25%-kal gyorsabban változnak az AI-nak leginkább kitett foglalkozásokban.

Ez rávilágít arra, hogy egyre több vállalat részesíti előnyben az AI-ban jártas alkalmazottakat azáltal, hogy ezeket a munkaköröket prioritásként kezeli és magasabb fizetést kínál.

Vessünk egy pillantást azokra a legfontosabb AI-készségekre, amelyeket el kell sajátítanod ahhoz, hogy belépj álmaid szervezetébe.

1. Prompt engineering

A prompt engineering az új, mindenki által áhított trend.

Kiváló minőségű promptokkal mesterséges intelligencia modellei a legjobb teljesítményt nyújthatják. De mi van az alacsony minőségű promptokkal? Azok a tipikus mesterséges intelligencia válaszok, amelyeket az emberek mémekként osztanak meg a közösségi médiában.

A prompt engineering hasonló ahhoz, mintha generatív AI-rendszereket – például a megbízható ChatGPT-t – hatékony promptok kidolgozásával arra irányítanál, hogy pontosan azt állítsák elő, amire szükséged van. Ha meg tudod mondani az AI-nek, mit tegyen (anélkül, hogy elszabadulna), akkor jó úton jársz.

Az Amazon Web Services is alátámasztja ezt: a prompt engineering elengedhetetlen mindenki számára, aki generatív AI technológiát használ a munkájában.

És itt egy érdekes statisztika: ha generatív AI-készségeket veszel fel az önéletrajzodba, akár 47%-kal is növelheted a fizetésedet, így ez a legjobban fizető technológiai készség. Már nem csak hasznos, hanem jövedelmező is.

2. Programozási ismeretek

Az AI területén nem lehet programozási nyelvek ismerete nélkül dolgozni. Ha a szoftverfejlesztés a szenvedélyed, akkor a Python, a Java, az Apache Spark és más nyelveket is ismerned kell, mint a tenyered.

Különösen a Python a legnépszerűbb nyelv az AI fejlesztéshez.

Egy gyors tipp a Python (vagy bármely más nyelv) tanulásához: keress valamit, ami érdekel, és építs köré egy projektet. Például, ha szeretsz játszani, létrehozhatsz egy egyszerű AI botot, amely sakkozik vagy rejtvényeket old meg. Ha a fitnesz a szenvedélyed, programozz egy virtuális edzőt, amely számolja az edzőteremben végzett ismétlések számát.

Ha olyan munkát választasz, ami izgat, az motiválni fog, hogy folyamatosan fejleszd az AI-botodat, ami remek hír lesz, amikor végre behívnak az állásinterjúra.

3. Tanulj Git-et

Képzeld el, hogy nyomon követed és módosítod egy fájl forráskódját. Ez a Git ereje.

A Git eleinte kissé bonyolultnak tűnhet, de bízz bennünk: meg kell tanulnod használni, mert a szoftverfejlesztés veteránjai esküsznek a Git hasznosságára.

Jól kell ismerned az olyan parancsokat, mint a clone, branch és rebase (más néven squash).

És ha már itt tart, tanulja meg a CI/CD folyamatot is, a biztonság kedvéért. (Később megköszönheti nekünk.)

4. Adatkezelési készségek

A következő legfontosabb készség az adatkezelés.

Az AI adatokon alapul, és ha szeretsz nagy mennyiségű rendezetlen adatot kezelni és értelmezni, akkor ez előnyt jelenthet számodra. Az adatmodellezés, az adattárolás és az adatfeldolgozás elengedhetetlen készségek ahhoz, hogy sikeres legyél az adattudomány által vezérelt AI-iparban.

Emellett adatbázisokkal is dolgoznod kell, mind a hagyományos SQL, mind az újabb rendszerekkel, mint például a NoSQL. Az adatkezelés ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy a nyers adatokat a gépi tanulási modellek által felhasználható formába alakítsd.

5. Felhő és API ismeretek

Elengedhetetlen, hogy jól ismerd az Azure, AWS és Google Cloud AI felhőalapú platformokat.

Ha tudod, hogyan kell API-alapú alkalmazásokat építeni és telepíteni a felhőben , azzal plusz pontokat szerezhetsz a felvételi folyamat során.

A tanulási görbe meredeknek tűnhet, de ne aggódj – rengeteg online tanfolyam segít neked az út során. Íme néhány, amivel elindulhatsz:

6. Gépi tanulás

Ha még nem ismered a gépi tanulást, kezdd azzal, hogy megismerkedsz az alapvető fogalmakkal, mint például a felügyelt tanulás, a felügyelet nélküli tanulás és a megerősítéses tanulás. Ezek elengedhetetlenek egy pályakezdő mesterséges intelligencia mérnök számára.

Érdemes elmélyülnie a neurális hálózatokban is, amelyek a mélytanulási modelleket működtető architektúra. Ezek a rendszerek az emberi agyat utánozzák a komplex adatok feldolgozásában.

A gépi tanulási keretrendszerek, mint a TensorFlow és a PyTorch , elengedhetetlenek az AI-karrieredhez. Ne aggódj, ha még soha nem használtad őket; számtalan oktatóanyag és online tanfolyam segíthet az indulásban.

Ha pedig szórakoztató projektet szeretnél, és a gyakorlatban szeretnél tanulni, próbáld ki a gépi tanulási algoritmusokat, és hozd létre kedvenc filmműfajod ajánló motorját vagy egy botot, amely előre jelzi a tőzsdei trendeket.

2. lépés: Szerezz releváns tapasztalatot

Lássuk be: a toborzók imádják a gyakorlati tapasztalatot.

Ha saját magad készítesz néhány AI-projektet, az nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy megkapd álmaid AI-munkáját. Ismerkedj meg a Retrieval Augmented Generation technológiával, és készítsd el saját chatbotodat.

A mesterséges intelligencia elsajátításának kulcsa az, hogy gyorsan cselekedj, ahelyett, hogy végtelen órákat töltenél könyvek és blogbejegyzések olvasásával.

Egyszerű: kezdj valami gyakorlatias dologgal, például egy osztályozási problémával, ami egy jól ismert kihívás a gépi tanulás területén.

Például: Válasszon ki egy szöveget, és sorolja be a releváns csoportokba – ideális esetben valami a mindennapi életéből. Kezdheted azzal, hogy létrehozol egy kis adatbázist, amelyben kategóriánként körülbelül tíz példa található, például szöveges formátumban. Miután összegyűjtötted az adatokat, mentsd el CSV fájlként, és keress egy online AutoML rendszert, amelyek többsége a nagyobb felhőszolgáltatókon keresztül elérhető.

Az adatkészlet feltöltése és a modell edzése ezekkel az eszközökkel mindössze két óra alatt többet tanít neked, mint öt könyv elolvasása a gépi tanulásról.

Add hozzá ezeket a projekteket (akármennyire is alapszintűek) a portfóliódhoz és az önéletrajzodhoz, és kiemelkedő jelölt leszel a versenyképes mesterséges intelligencia munkaerőpiacon.

3. lépés: Szerezzen formális végzettséget és képesítéseket

Beszéljünk egy kicsit a fényes diplomáról.

A közelmúltban a Pennsylvaniai Egyetem lett az első Ivy League-iskola, amely mesterséges intelligencia területén mérnöki diplomát kínál.

Kevesebb mint hat hónappal később elindították az AI mesterképzést is, mivel egy diplomával nem lehetett lépést tartani ezzel a gyorsan növekvő iparággal.

Valójában a Carnegie Mellon Egyetem (CMU) már jóval azelőtt megkezdte ezt, hogy az AI közismertté vált volna. A CMU 2018-ban indította el az Egyesült Államok első mesterséges intelligencia alapképzését! Tehát, ha a formális utat szeretnéd választani, rengeteg lehetőséged van.

Mindenki találhat magának valót, a CMU célzott mesterséges intelligencia programjaitól kezdve a szélesebb informatikai diplomán belüli speciális szakirányokig, mint például a gépi tanulás vagy a robotika.

De mi van, ha nem tervezed, hogy Ivy League vagy más elit egyetemre járj?

Ez sem baj – nem kell diplomát szerezni egy neves egyetemen ahhoz, hogy sikeres legyél az AI területén. Számos AI-tanfolyam elérhető online, a Coursera-tól a YouTube-oktatóanyagokig, amelyek a programozási ismeretektől a gépi tanulási keretrendszerekig mindenre kiterjednek.

A megfelelő fókusszal könnyedén megszerezheti a képesítést és bizonyíthatja érdemeit anélkül, hogy be kellene lépnie egy tanterembe.

4. lépés: Hálózatépítés és szakmai jelenlét kiépítése

Nem akarunk megijeszteni, de a munkák körülbelül 60%-a nem online állásportálokon, hanem hálózatépítés révén kerül betöltésre (tényleg!).

Ezért elengedhetetlen, hogy online jelenlétet építsen ki és kapcsolatokat ápoljon más AI-szakemberekkel.

Íme néhány tipp a kezdéshez: Először is optimalizáld a LinkedIn profilodat, amely minden álláskereső menedéke.

Tekints rá úgy, mint a digitális névjegykártyádra, és gondoskodj arról, hogy mindig naprakész legyen a releváns készségekkel, például a gépi tanulással és a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Használj kulcsszavakat a megtalálhatóság javítása érdekében, és foglalkozz mesterséges intelligenciára fókuszáló tartalmakkal, hogy bemutasd szakértelmedet ezen a területen.

Ezután vegyen részt mesterséges intelligencia iparági rendezvényeken, például konferenciákon és webináriumokon. Ezek aranybányák, ahol mesterséges intelligencia szakemberekkel, toborzási vezetőkkel és véleményvezérekkel találkozhat, akik olyan álláslehetőségeket mutathatnak be Önnek, amelyek soha nem kerülnek fel az internetre.

A mentorok megtalálása szintén fontos lépés. Ha kapcsolatba lép tapasztalt mesterséges intelligencia mérnökökkel vagy adatelemzőkkel, az személyes ajánlásokhoz vezethet.

Végül ne felejtsd el felvenni a kapcsolatot jelenlegi ismerőseiddel.

A rendszeres posztolás és az AI-csoportokkal való interakció szintén növelheti a fejlesztői közösség és a toborzók figyelmét.

Néha egy barátságos üzenet vagy egy bejelentkezés is elég ahhoz, hogy új utakat nyiss a karrieredben.

5. lépés: Személyre szabott álláspályázat és portfólió készítése

Az álomállás megtalálásának egyik stratégiája az, hogy megnézed a felsorolt készségeket, majd elsajátítod őket. Ez olyan, mintha visszafejtenéd az utat a tökéletes pozícióhoz.

Add hozzá ezeket a készségeket a LinkedIn profilodhoz vagy álláspályázatodhoz, és hamarosan a toborzók figyelmét is felkeltheted.

💡 Barátkozó tipp: A generatív AI, a Langchain és olyan eszközök elsajátítása, mint a ChatGPT és az OpenAI, ellenállhatatlanná teheti a profilodat.

6. lépés: Készülj fel az interjúkra

Ha kifejezetten arra szeretnél rájönni, hogyan készülj fel egy mesterséges intelligencia területén zajló állásinterjúra, akkor először is gratulálunk! Az erőfeszítéseid meghozzák gyümölcsüket.

Most pedig állítsunk össze egy tervet: Az AI-interjúk technikai ismeretek, problémamegoldás és általános tudás keverékét jelenthetik, ezért itt van néhány tipp, hogyan maradhatsz versenyben.

Az alapok: „Melyek az AI-rendszerek etikai kihívásai?”.

„Hogyan definiálná a mesterséges intelligenciát?”

„Melyek az AI valós alkalmazásai?”

Fontos, hogy válaszaid világosak, tömörek és nem zavarosak legyenek. Mutasd meg lelkesedésedet, és nézd meg néhány távoli interjúval kapcsolatos tippet a nagy nap előtt.

A technikai kérdések gyakran bonyolultak lehetnek, például: „Melyek a főbb gépi tanulási algoritmusok?” vagy „Hogyan alakítja át a természetes nyelvfeldolgozás az AI-rendszereket?”

Frissítsd fel tudásodat a gépi tanulási modellekről, a neurális hálózatokról, a mélytanulásról és a számítógépes látásról. Ha felkészülsz a technikai részletek megvitatására, azzal bizonyíthatod, hogy nem csak ismered az AI-t, hanem jól is értesz hozzá.

Tartsd magad naprakészen cikkek olvasásával, workshopokon való részvétellel és nyílt forráskódú AI-projektekben való részvétellel. Az AI-szakemberek és az iparág vezetői követése a közösségi médiában szintén segíthet abban, hogy naprakész legyél a legújabb trendekkel kapcsolatban.

Végül gyakorolj olyan AI-eszközökkel, mint a ChatGPT vagy az InterviewBuddy. Szimulálj kérdéseket és helyzeteket, hogy valós idejű visszajelzéseket kapj, amelyek segíthetnek a nagy nap előtt a hibák kijavításában.

Végül ne feledd: Meg tudod csinálni!

Legyünk őszinték: az AI-készségek elsajátításától az álom AI-munkához vezető út nehéz.

Ahhoz, hogy jó mesterséges intelligencia területén való munkát szerezz, nem csak a kódolás vagy a gépi tanulási modellek építése fontos – nyomon kell követned az álláspályázataidat, szervezettnek kell maradnod, és gondoskodnod kell arról, hogy az önéletrajzod ne váljon a múlt relikviájává.

Miért ne használnád az AI-t, hogy megszerezd álmaid AI-munkáját?

Itt jönnek jól a ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott funkciói és sablonjai, amelyek jelentősen megkönnyíthetik az álláskeresést. Nem tudja, hogyan? Először nézzük meg azokat a sablonokat, amelyek segítenek felkészülni és sikeresen végigvinni az AI-álláskeresést!

1. ClickUp SMART Goals sablon

Először is, állítsunk fel SMART célokat, amelyek segítenek az AI-karrier felépítésében. A SMART a következőket jelenti: Specific (konkrét), Measurable (mérhető), Achievable (elérhető), Relevant (releváns) és Time-bound (időhöz kötött).

Sablon letöltése Használd a ClickUp SMART Goals sablonját, hogy meghatározd céljaidat és cselekvési tervedet.

Itt jön jól a ClickUp SMART Goals Template sablon, amely segítségével világos útitervet készíthetsz, mivel a SMART keretrendszer segítségével értékelheted az összes célodat.

Szeretnél hat hónap alatt gépi tanulási mérnöknek állni? Ezzel a sablonnal felbonthatod ezt a célt megvalósítható lépésekre, és folyamatosan haladhatod előre álmaid munkája felé.

2. ClickUp álláskeresési sablon

Most itt az ideje, hogy nekiláss az álláskeresésnek. Ha sok állásra jelentkezel, és elveszíted az áttekinthetőséget, akkor nem fogod tudni megérteni, mi működik jól (és mi nem) a megközelítésedben.

Itt jön jól a ClickUp álláskeresési sablon. Ez a praktikus sablon segít megszervezni és nyomon követni az AI-álláskeresést.

Töltsd le ezt a sablont Használd a ClickUp álláskeresési sablonját, hogy nyomon kövesd és figyelemmel kísérd az álláskeresésed előrehaladását.

Íme, mit kínál:

Egyéni állapotok: Kövesse nyomon, hogy hol tart az egyes pályázatokkal – legyen az „Nyitott” vagy „Befejezett” állapot.

Egyéni mezők : Kezelje álláskeresését az állások kategorizálásával, részletek hozzáadásával és az előrehaladásának egy könnyen áttekinthető nézetben történő megtekintésével.

Egyéni nézetek : Akár az alkalmazások fontossági sorrendjének megállapítására, akár a toborzókkal folytatott beszélgetések nyomon követésére van szüksége, ezek a nézetek segítenek a rendszerezésben.

Projektmenedzsment funkciók: Használj címkéket, megjegyzéseket és automatizálást a munkád nyomon követésének javításához.

Tehát, függetlenül attól, hogy AI-mérnök pozícióra pályázol, vagy kezdő szintű AI-állásokat keresel, ez a sablon lehetővé teszi, hogy egy helyen kezelhesd az álláskeresésedet, és könnyedén nyomon kövesd az előrehaladásodat.

ClickUp álláskereséshez és interjúkészüléshez

Most, hogy megvannak a megfelelő sablonok a céljaink kitűzéséhez és a megfelelő állások kereséséhez, térjünk át a következő fontos lépésre: egy jó önéletrajz elkészítésére.

Egy erős önéletrajz azonban a következő elemeket is tartalmaznia kell (példákkal): Egyértelműség és mennyiségi egységek: 27%-kal javult az ügyfelek konverziós aránya

Erőteljes szavak: Csapatot irányítottam, amelynek köszönhetően az értékesítés 25%-kal nőtt.

Kulcsszavak: Példa: részletekre figyelő webfejlesztő, három év tapasztalattal

Releváns készségek: 10 000 e-mailes lista kezelése, az elkötelezettség 10%-os növelése

Bizalom: Az első évben 40%-kal nőtt a termékek értékesítése.

Íme, hogyan segíthet a ClickUp Brain és a ClickUp Docs az összes fenti pont elérésében:

A ClickUp Brain mesterséges intelligencia funkcióival a követelményeidnek megfelelően állíthatod össze az önéletrajzod tartalmát. A Brain a megadott utasítások alapján több változatot is készíthet.

A ClickUp Brain segítségével hatékony önéletrajzi szakaszokat írhat

Ezenkívül intelligens utasításokat és javaslatokat is felhasználhatsz, hogy kiemelhesd eredményeidet.

A ClickUp Docs segítségével profi módon szervezheti meg önéletrajzának szakaszait. A beágyazott hierarchiának köszönhetően önéletrajzát világosan strukturálhatja, a készségektől a tapasztalatokig.

Egyszerűsítsd az álláspályázati folyamatot és takaríts meg időt a ClickUp Docs Hub segítségével

A ClickUp mesterséges intelligenciája egyszerre elemzi az önéletrajzodat, és személyre szabott ajánlásokat ad az általad megpályázott állás alapján.

Miután felkeltette a toborzási vezető figyelmét, itt az ideje a következő lépésnek: az interjúknak.

Interjú előkészítés

Mindannyian ismerjük azt a szorongást, ami egy nagy AI-állásinterjú előkészítésével jár. Az álláspályázatok nyomon követésétől kezdve annak megjegyzéséig, hogy melyik vállalat milyen AI-rendszereket preferál, a folyamat nagyon megterhelő lehet.

De ne aggódj! Itt jön a ClickUp Brain, hogy megmentse a napot, és a lehető legszervezettebbé és stresszmentessé tegye az interjú előkészítését.

Képzeld el, hogy van egy AI-alapú asszisztensed, aki segít neked mindent nyomon követni. Akár egy vállalat AI-stratégiájának kutatásáról, interjúkérdések összeállításáról vagy a követő feladatok kezeléséről van szó, a ClickUp Brain mindig melletted áll.

De ez még nem minden. A ClickUp Docs segítségével tárolhatod az egyes vállalatokról készített kutatási jegyzeteket. Ez segíthet abban, hogy jobban felkészülj az állásinterjúkra, például barátaiddal vagy mentorokkal tartott próbainterjúk segítségével.

Egyszerűsítsd a ClickUp Brain segítségével

Kutatásra van szükséged egy vállalatról? Csak illeszd be az állásleírás URL-jét a ClickUp Brainbe, és nézd meg, hogyan működik az AI varázslata.

A ClickUp Brain segítségével pillanatok alatt létrehozhat és összefoglalhat tartalmakat

Összefoglalt változatot kapsz a legfontosabb információkról, ami időt és energiát takarít meg neked.

De ez még nem minden: a ClickUp Brain AI-hez kapcsolódó interjúkérdéseket is generálhat olyan témák alapján, mint a vezetői kihívások vagy a technikai készségek.

Így használhatja a ClickUp Brain-t a felkészülés megszervezéséhez:

Kutassa fel a vállalatot : hozzon létre egy ClickUp Doc dokumentumot, és használja a Brain funkciót a vállalat összefoglalójának elkészítéséhez, beleértve a történetét, küldetését és legújabb projektjeit.

Legyen naprakész az iparági trendekkel kapcsolatban : Kérdezze meg a ClickUp Brain-t az iparágra vonatkozó információkról. Ezzel naprakész maradhat az AI-iparág trendjeivel kapcsolatban.

Bontsd le a munkaköri leírásokat : foglald össze a konkrét munkakövetelményeket – ez segít tisztázni a munkával kapcsolatos elvárásokat, a szükséges technikai ismereteket és a feladatköröket.

Készítsen vállalatspecifikus kérdéseket : Gondolkodjon el olyan interjúkérdéseken, amelyek a vállalathoz igazodnak, és összpontosítson azok kihívásaira, prioritásaira és kultúrájára.

Készülj fel a viselkedésalapú interjúkra: Szerezz ötleteket a gyakori viselkedésalapú kérdésekhez („Mesélj egy olyan esetről, amikor…”) és finomítsd a válaszaidat.

Kövesse nyomon álláskeresését a ClickUp Lists segítségével

Könnyedén hozd létre és érheted el a teendőlistáidat bárhonnan

Hozz létre egy ClickUp listát, hogy nyomon követhesd az összes jelentkezésedet, beleértve a ClickUp Brain által támogatott kutatásodból származó jegyzeteket is minden egyes vállalatról. A listák segítségével soha többé nem fogsz lemaradni egy interjúról vagy egy követő feladatról.

Maradj a pályán a ClickUp Reminders segítségével

Ütemezzen ismétlődő feladatokat a ClickUp-ban, hogy megszervezze a próbainterjúkat

Interjú-felkészítő foglalkozásokra jársz barátaiddal vagy egy profi coach-csal? Használd a ClickUp Reminders alkalmazást, hogy beütemezd a próbainterjúkat és a mélytanulási órákat.

Mutassa meg képességeit a ClickUp Tasks segítségével

Rendszeres ClickUp-feladatok elrendezése a próbainterjú gyakorlásának megtervezéséhez

Hozzon létre egy „Projektmenedzsment készségek interjúra” nevű ClickUp listát, amelyben bejelölhetőek olyan készségek, mint a kockázatkezelés, az erőforrás-elosztás és az érdekelt felekkel való kommunikáció.

A felkészülés során jelöld be az egyes készségeket, hogy láthasd a haladásodat, és biztos lehess benne, hogy a válaszokban minden fontos pontot lefedsz.

Ennyi. Készen állsz a tanulásra, a kísérletezésre és arra, hogy megkapd az álmaid állását az álmaid vállalatánál.

A ClickUp felhasználó sikertörténete

Ha szeretnéd megtudni, hogyan változtathatja meg a ClickUp az álláskeresésedet, nézd meg, mit osztott meg nemrég egy Reddit-felhasználó.

Ez a tapasztalt álláskereső stratégiai, vizuális utazássá alakította álláskeresését azzal, hogy egyedi irányítópultot hozott létre a ClickUp alkalmazásban.

A következőket követi nyomon a műszerfaluk:

Az álláspályázatok eloszlása olyan platformokon, mint a LinkedIn és az Indeed

Részletes idővonal, amely megmutatja, mikor volt nagy az alkalmazások iránti érdeklődés, és mely időszakok voltak kissé csendesebbek.

Valós idejű frissítések a jelenlegi pályázatok állapotáról

Ez az egyedi ClickUp irányítópult a felhasználó álláskeresését stresszes küzdelemből szervezett, adatalapú folyamattá alakította.

Először is, a műszerfal áttekintést nyújtott a felhasználónak arról, hogy hova jelentkezett, részletes idővonalat mutatott tevékenységéről, és lehetővé tette számára, hogy valós idejű frissítésekkel kövesse nyomon előrehaladását.

A ClickUp által nyújtott betekintés hasonlóképpen segíthet a trendek felismerésében, az álláspályázati stratégiád javításában, és közelebb hozhat az AI-munkádhoz.

Használd az AI-t, hogy megkapd álmaid állását az AI területén

A híres amerikai színész, Milton Berle egyszer azt mondta: „Ha a lehetőség nem kopogtat az ajtón, építs egy ajtót.” A versenyképes munkaerőpiacon ez az idézet akár a mottód is lehet.

Itt jöhet jól a ClickUp az álláskeresés során.

Az olyan eszközökkel, mint a ClickUp Brain és a Docs, könnyedén nyomon követheted az álláspályázatokat, megszervezheted az interjúkat és kutathatsz a vállalatokról, mindezt egy helyen. Vagy próbáld ki az Álláskeresési sablont, amely lehetővé teszi, hogy nyomon kövesd az álláspályázatod teljes folyamatát.

Hozz létre még ma egy ingyenes ClickUp fiókot, és szerezd meg álmaid állását!