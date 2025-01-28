A 12 legjobb adatközponti infrastruktúra-kezelő szoftver

Az IT-műveletek kulcsszerepet játszanak a vállalkozások hatékonyságában és termelékenységében. Ez nem meglepő. Az alapértelmezett laptopmodell cseréje és az adatszerver számláinak szoros figyelemmel kísérése jelentősen befolyásolhatja az eredményt.

Az adatközponti infrastruktúra-kezelés (DCIM) fontos betekintést nyújt a vállalkozás állapotába és eredményeinek ellenőrzésébe. A megfelelő szoftver kiválasztásához minden funkciót alaposan meg kell vizsgálni, ami megnehezíti a kiválasztási folyamatot.

A valójában az adatközponti infrastruktúra-kezelés (DCIM) megkönnyíti a valós idejű adatkövetést, ami 76,85 milliárd dolláros IT-infrastruktúra-piacot eredményez.

Tapasztalataim és a ClickUp csapat szakértelmének segítségével összeállítottam egy listát a 12 legjobb DCIM szoftverről, amelyeket érdemes megfontolnia, mielőtt végleges döntést hozna.

Mit kell keresnie a DCIM szoftverekben?

Íme néhány fontos funkció, amelyet minden DCIM szoftverben érdemes figyelembe venni a megalapozott döntéshozatalhoz:

Valós idejű felügyelet és riasztás: A DCIM szoftvereknek proaktívan kell nyomon követniük a kritikus infrastruktúra mutatóit (áramellátás, hőmérséklet, páratartalom), és időben riasztásokat kell kapniuk az anomáliákról.

Eszközkezelés: Minden vállalkozásnak rendelkeznie kell egy megoldással, amely pontos leltárt biztosít az IT- és létesítményi eszközökről. Minden vállalkozásnak rendelkeznie kell egy megoldással, amely pontos leltárt biztosít az IT- és létesítményi eszközökről. Az eszközkezelési funkciók között szerepel a hely, a konfiguráció és az életciklus állapotának nyomon követése.

Kapacitástervezés: Az Ön által keresett megoldás több, mint rövid távú Az Ön által keresett megoldás több, mint rövid távú IT-kezelés . A DCIM szoftvernek képesnek kell lennie a jövőbeli erőforrás-igények előrejelzésére a korábbi adatok és trendek alapján.

Változáskezelés: Keressen olyan adatközponti infrastruktúra-megoldásokat, amelyek egyszerűsítik a változási folyamatokat. Az ilyen megoldások jellemzői közé tartoznak Keressen olyan adatközponti infrastruktúra-megoldásokat, amelyek egyszerűsítik a változási folyamatokat. Az ilyen megoldások jellemzői közé tartoznak az automatizálási szoftverek és a jelentéskészítési funkciók, amelyek csökkentik a manuális feladatok számát és nyomon követik a megfelelőséget.

Könnyű használat és skálázhatóság: Láttam már gyorsan növekvő vállalkozásokat, és a DCIM szoftvereknek alkalmazkodniuk kell az ilyen változásokhoz. Válasszon intuitív, felhasználóbarát megoldásokat, amelyek alkalmazkodnak az adatközpontja tervezésének változásaihoz.

Ezen kulcsfontosságú funkciók mellett biztosítom, hogy a DCIM szoftver megbízható ügyfélszolgálatot nyújtson, és integrálható legyen külső IT-kezelési platformokkal.

A 12 legjobb DCIM szoftver

Kiterjedt kutatások után íme a 12 legjobb adatközponti infrastruktúra-kezelési megoldás:

1. Device42

via Device42

A Device42 egy ügynök nélküli DCIM-megoldás, amely hatékony automatikus felismerési képességeiről ismert. Ez a szoftver átfogó térképezési és nyomonkövetési funkciói miatt áll a listám élén.

A Device42 a komplex adatközponti környezetek IT-irányítására összpontosít. Erőssége a részletes eszközkezelésben és a különböző IT-rendszerekkel való kiterjedt integrációban rejlik, ami hasznosnak bizonyul az adatközponti üzemeltetők számára.

A Device42 legjobb funkciói:

Időt takarít meg és csökkenti a manuális hibák számát az IT-eszközökre vonatkozó információk és dokumentációk automatizált felkutatására szolgáló eszközével.

Kiterjedt központi adattárával azonnali információkat nyújt az infrastruktúra állapotáról.

A munkafolyamatokat számos IT-kezelő eszközzel, például ITSM- és CMDB-megoldásokkal való zökkenőmentes integrációval egyszerűsíti.

A Device42 korlátai:

A bonyolult kezdeti beállítási és konfigurációs folyamatok miatt a bevezetés hosszú folyamat.

A kiterjedt funkciókészlet és a mélyreható funkcionalitás meredek tanulási görbét eredményezhet.

Más DCIM szoftverekhez képest korlátozott jelentéskészítési funkciók

Device42 árak:

Egyedi árazás

Device42 értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (60 értékelés)

2. iTRACS DCIM

via Business Wire

Az iTRACS egy adatközponti infrastruktúra-kezelő szoftvermegoldás, amely vizualizációval segíti az infrastruktúra kezelését. Képessége, hogy több adatközpontról részletes grafikus ábrázolást nyújt, egyszerűsíti a döntéshozatali folyamatot.

Az iTRAC funkciói ideálisak azoknak a nagyvállalatoknak, amelyek fizikai eszközök hatékonyságának növelésére törekszenek. Emellett kiválóan alkalmas energiafelügyeletre, kapacitástervezésre és függőségi térképek készítésére is.

Az iTRACS legjobb tulajdonságai:

Vizuális felületével egyszerűsíti a konfigurációkezelést és az energiafogyasztás elemzését.

Integrációkat kínál, amelyek támogatják az élő monitorozást és a szűk keresztmetszetek kezelését.

Részletes és testreszabható grafikonok és táblázatok segítségével átfogó képet ad az adatáramlásról és az infrastruktúra állapotáról.

Az iTRACS korlátai:

Kiterjedt funkciói inkább nagyvállalatok számára alkalmasak.

Az elemzés és az insight generálás erőforrás-igényes tevékenységek.

iTRACS árak:

Egyedi árazás

iTRACS értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Nlyte

via Nlyte

A Nylte egy olyan szoftvermegoldás, amely az automatizálásra és a változáskezelésre helyezi a hangsúlyt. Energiaoptimalizáló és eszközfigyelő funkciókkal rendelkezik, amelyek biztosítják az adatközpontok hatékony működését és az erőforrások hatékony kihasználását.

Az Nlyte előrejelző intelligenciájával és irányítási eszközeivel egyszerűsíti a szűk keresztmetszetek kezelését, így az adatközponti műveletek gyerekjáték lesznek.

A Nlyte legjobb funkciói:

Az automatizált munkafolyamatok és változáskezelés segítségével megszünteti a kommunikációs hiányosságokat és összehangolja a független részlegek erőforrásainak tevékenységét.

Kiterjedt integrációs lehetőségeket kínál más IT-rendszerekkel, lehetővé téve a zökkenőmentes adatcserét és a folyamatok összehangolását.

Egyszerűsített kapacitástervezéssel biztosítja a nagy pontosságú adatközponti élettartam-előrejelzést.

Minden eszközváltozást és KPI teljesítményt nyomon követ a részletes jelentéskészítő eszközökkel és vizuális irányítópultokkal.

Nlyte korlátai:

Más szoftverekhez képest viszonylag egyszerű és elavult felhasználói felületet kínál.

A platform testreszabása az adott munkafolyamatokhoz vagy követelményekhez kihívást jelenthet, és professzionális szolgáltatásokat igényelhet.

A megvalósítás ideje hosszú, mivel a szoftver átfogó jellegű és kiterjedt adatmigrációs előfeltételekkel jár.

Nlyte árak:

Egyedi árazás

Nlyte értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (20+ értékelés)

4. Schneider Electric EcoStruxure IT

via Schneider Electric

Egy másik kiemelkedő DCIM-megoldás az IT-hardveróriás Schneider Electric EcoStruxure IT rendszere. A felhőalapú platformjáról ismert EcoStruxure IT valós idejű felügyeletet és IoT-alapú betekintést biztosít, amelyek optimalizálják az adatközpontok teljesítményét.

A meglévő infrastruktúrával való zökkenőmentes integrációja és hatékony távoli felügyeleti képességei jelentik a legfőbb előnyeit. Az energiafogyasztás és az incidenskezelés részletes elemzésével a Schneider Electric hatékonyan csökkenti az állásidőt, és biztosítja a hatékonyságot, a rugalmasságot és a fenntarthatóságot.

A Schneider Electric EcoStruxure IT legjobb tulajdonságai:

Mély integrációt kínál a Schneider Electric áramellátó, hűtőrendszereivel és IT-infrastruktúra hardvereivel, lehetővé téve az egységes menedzsmentet és vezérlést.

Támogatja az adatközpontok és a perifériás telephelyek távoli felügyeletét és kezelését, javítva a földrajzilag szétszórt helyszínek átláthatóságát és ellenőrzését.

Skálázhatóságot biztosít az adatközpontok növekedésének és a változó igényeknek való megfeleléshez.

A Schneider Electric EcoStruxure IT korlátai:

A harmadik féltől származó hardverek támogatása korlátozott, ami potenciálisan korlátozhatja a heterogén környezetekben való használatát.

A Schneider Electric gyártmányú berendezéseken kívüli eszközök EcoStruxure IT-n belüli kezelése további integrációs erőfeszítéseket igényelhet.

Schneider Electric EcoStruxure IT árak:

Egyedi árazás

Schneider Electric EcoStruxure IT értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. ManageEngine OpManager

via ManageEngine OpManager

Ha hálózatfelügyeletre specializálódott megoldást keres, akkor a ManageEngine OpManager az Ön számára ideális. Ez a DCIM szoftver kiterjedt felügyeletet biztosít a hálózati eszközök, például útválasztók, kapcsolók, tűzfalak és terheléselosztók felett.

A ManageEngine egyszerűségéről és megfizethetőségéről ismert, anélkül, hogy ez a funkciók minőségét befolyásolná.

A ManageEngine OpManager legjobb funkciói:

Alapvető DCIM funkciókat kínál, mint például eszközkövetés, energiafelügyelet és környezeti felügyelet, megfizethető áron.

Több mint 2000 teljesítménymutató, intuitív irányítópultok és intelligens jelentések

Összefüggésbe hozza a nyers hálózati eseményeket, kiszűri a nem kívánt eseményeket, és robusztus hibakezeléssel értelmes riasztásokat jelenít meg az üzemeltető számára.

A ManageEngine OpManager korlátai:

Nem kínál olyan átfogó funkciókat, mint mások.

Komplex környezetekhez nem alkalmas, és viszonylag korlátozott skálázhatóságot kínál.

Elsődleges hangsúlya a hálózatfigyelésen van, ezért kevésbé ideális olyan környezetekben, ahol változatos infrastruktúra-követelmények vannak.

ManageEngine OpManager árak:

Ingyenes: 30 napos próba

Standard kiadás: 95 USD/év-től (két felhasználó számára, kiegészítők nélkül)

Professzionális kiadás: 145 USD/évtől (két felhasználó számára, kiegészítők nélkül)

Örökös licenc: 11 545 dollártól (karbantartás nélkül)

Vállalati kiadás: Egyedi árazás

ManageEngine OpManager értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

6. Hyperview DCIM

via Hyperview

A Hyperview egy felhőalapú DCIM szoftver, amelynek célja a skálázhatóság, a rugalmasság és az elérhetőség biztosítása. A hagyományos helyszíni megoldásokkal ellentétben ez a szoftver gyorsan telepíthető és minden méretű vállalkozásnak megfelel.

A Hyperview intuitív felülettel és egyszerű navigációval rendelkezik, így szinte azonnal el lehet kezdeni a használatát. Mivel felhőalapú, elősegíti az együttműködést, a hozzáférést és a valós idejű teljesítményfrissítéseket.

A Hyperview DCIM legjobb funkciói:

Központi leltárt vezet és nyomon követi a berendezések életciklusát.

Segít optimalizálni a hely, az energia és a hűtés kihasználtságát a jövőbeli növekedéshez egy dedikált kapacitástervezési modullal.

Testreszabható irányítópulttal rendelkezik, amely betekintést nyújt az adatközpont állapotába és teljesítményébe.

A Hyperview DCIM korlátai:

Mivel ez egy felhőalapú megoldás, stabil internetkapcsolatra van szükség hozzá.

Az érzékeny adatok távoli helyszínen vannak tárolva, ami egyes vállalkozások esetében ellentétes lehet bizonyos biztonsági irányelvekkel.

A Hyperview viszonylag kevésbé testreszabható, mint más DCIM szoftvermegoldások.

Hyperview DCIM árak:

2 USD/év eszközönként (minimum 300 eszköz)

Hyperview DCIM értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. IBM Turbonomic

az IBM Turbonomic segítségével

Miután áttekintettem az adatközponti infrastruktúra-kezelési eszközöket (különös tekintettel az erőforrás-kezelésre), úgy találtam, hogy az IBM Turbonomic jól megfelel a célnak. AI-alapú automatizálása lehetővé teszi a vállalkozások számára az IT-rendszerek optimalizálását és a hatékony erőforrás-elosztást a maximális teljesítmény érdekében.

Ideális megoldás az adatközponti eszközök kezelésére és az energiafogyasztás szabályozására is. A Turbonomic az életciklus-kezelésre és a hálózatfigyelésre összpontosít, így átfogó megoldást kínál a hatékonyság maximalizálására és a költségmegtakarításra.

Az IBM Turbonomic legjobb funkciói:

Az automatikus, folyamatos felhőoptimalizálás segít a vállalkozásoknak a hatékonyság növelésében.

Az AI-alapú betekintéssel a megfelelő időben határozza meg a megfelelő erőforrás-felhasználási intézkedéseket.

Valós időben testreszabja a konfigurációkat és hatékonyan biztosítja a fizikai infrastruktúrát.

Az IBM Turbonomic korlátai:

Csak éves árakat kínál, ami megnehezíti a vállalkozások számára annak eldöntését, hogy ez a megfelelő megoldás-e számukra.

Használat előtt kiterjedt DCIM-ismeretek vagy speciális képzés szükséges.

IBM Turbonomic árak:

Helyi/hibrid: 3271 USD/évtől

Csak felhőalapú: Egyedi árazás

IBM Turbonomic értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 230 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

8. FNT Command

az FNT Command segítségével

Az FNT Command egy olyan adatközponti infrastruktúra-kezelő szoftver, amely átfogó adatmodellezési képességeket és hálózati infrastruktúra-kezelést kínál. Különösen alkalmas nagyvállalatok és távközlési cégek számára, amelyek komplex IT- és hálózati környezettel rendelkeznek.

Az FNT Command arra összpontosít, hogy segítse a vállalkozásokat az egész IT-környezetük feletti ellenőrzés megszerzésében.

Az FNT Command legjobb funkciói:

Részletes és pontos ábrázolást készít az IT- és hálózati infrastruktúrákról a jobb tervezés és döntéshozatal érdekében.

Átfogó eszközöket biztosít a hálózati eszközök, kapcsolatok és függőségek kezeléséhez, elősegítve a hatékony hálózati tervezést és optimalizálást.

Átfogó képet nyújt az üzemeltetés menedzsmentjéről , hogy proaktív módon azonosítsa és kezelje a potenciális problémákat.

Az FNT Command korlátai:

Kisebb, költségvetési korlátokkal rendelkező szervezetek számára kevésbé elérhető.

Az FNT Command adott munkafolyamatokhoz vagy követelményekhez való igazítása jelentős konfigurációt és szakértelmet igényel.

Megtanulása meglehetősen nehéz

FNT Command árak:

Egyedi árazás

FNT Command értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Atlassian Data Center

via Atlassian

Azok számára, akik nagy mennyiségű, kritikus fontosságú IT-műveletet szeretnének kezelni, az Atlassian Data Center a legjobb megoldás. Ez a DCIM szoftver a skálázhatóság és a biztonság biztosításában jeleskedik. Lehetővé teszi a komplex munkafolyamatok zökkenőmentes együttműködését és kezelését jelentős leállási problémák nélkül.

Mindezekkel a funkciókkal az Atlassian Data Center leginkább nagy léptékű műveletekhez és szervezetekhez illeszkedik.

Az Atlassian Data Center legjobb funkciói:

Biztosítja a kritikus alkalmazásokhoz, például a Jira Software-hez és a Confluence-hez való zavartalan hozzáférést még infrastrukturális meghibásodások vagy karbantartási munkálatok esetén is.

Problémamentesen kezeli a megnövekedett felhasználói terhelést és adatmennyiséget

Vállalati szintű biztonsági ellenőrzéseket és adatvédelmet kínál az érzékeny információk számára.

Az Atlassian Data Center korlátai:

Magas szintű komplexitással jár, és megvalósításához adatközponti menedzserekre van szükség.

A kiterjedt funkciók magas árakkal is járnak.

Korlátozottan összpontosít speciális DCIM-alkalmazásokra, például az energiafogyasztásra.

Az Atlassian Data Center árai:

Egyedi árazás

Atlassian Data Center értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Sunbird DCIM

via Sunbird DCIM

A Sunbird DCIM egy energiagazdálkodásra legalkalmasabb szoftvermegoldás. Átfogó funkciói kiterjednek a valós idejű fogyasztás nyomon követésére és az automatizálásra a lehetséges áramkimaradások kezelése érdekében.

A szoftver minden funkcióját egy egyszerű, de intuitív felületen kínálja. A Sunbird DCIM emellett környezeti monitorozást, valamint üzemidő-elemzést és -kezelést is tartalmaz.

A Sunbird DCIM legjobb tulajdonságai:

Azonnali betekintést nyújt az adatközpont állapotába és teljesítményébe.

Hatékonyan optimalizálja az erőforrásokat, például a helyet, az energiafogyasztást és a hűtés kihasználtságát prediktív modellezés és forgatókönyv-elemzés segítségével.

Nyomon követi az összes berendezés életciklusát, beleértve az IT-eszközöket, az áramellátást és a hűtési infrastruktúrát.

A Sunbird DCIM korlátai:

A hangsúly nagyrészt az energiafogyasztásra korlátozódik.

Az integrációk gyakran egyedi fejlesztést igényelnek.

Az árak a magasabb kategóriába tartoznak azok számára, akik nem fordítanak különös figyelmet az energiafogyasztásra.

Sunbird DCIM árak:

Power IQ DCIM felügyelet: 5,50 USD/hó csomópontonként

dcTrack DCIM műveletek: 17,50 USD/hó szekrény

DCIM csomag: 25,65 USD/hó szekrényenként

Sunbird DCIM értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 160 értékelés)

11. Cormant-CS DCIM

via Cormant

A Cormant-CS egy szoftvermegoldás, amely az adatközponti infrastruktúra kezelésének mobilitására összpontosít. Kiválóan alkalmas adatközpontok 3D-modelljeinek létrehozására, és ez a specializáció kiterjed a térkihasználás, az energiafogyasztás és a hőmérsékleti viszonyok valós idejű elemzésére is.

A Cormant-CS azoknak a vállalkozásoknak a kedvence, amelyek maximalizálni szeretnék az adatközpontok hatékonyságát és tervezik a jövőbeli növekedést.

A Cormant-CS DCIM legjobb tulajdonságai:

Az adatközponti környezetek részletes és pontos 3D-ábrázolása révén megkönnyíti az intuitív tervezést és kezelést.

Egyszerűsíti a változási folyamatokat és biztosítja a megfelelést az automatizált munkafolyamatok és jóváhagyások révén.

Hatékony eszközöket biztosít az IT-infrastruktúra stratégiák valós idejű elemzéséhez és adaptálásához.

A Cormant-CS DCIM korlátai:

Kiterjedt implementációs és bevezetési idővel rendelkezik.

A Cormant CS teljes funkcionalitásának és funkcióinak elsajátítása hosszú tanulási folyamatot igényel.

Az árazási lehetőségek nem alkalmasak kisebb szervezetek számára.

Cormant-CS DCIM árak:

Starter pack előfizetés: 7200 USD/évtől

Starter pack perpetual: 13 999 dollártól

1500 eszköz feletti megoldások: Egyedi árazás

Cormant-CS DCIM értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

12. Vertiv Trellis

via Vertiv

A Vertiv Trellis olyan DCIM szoftvermegoldásokat kínál, amelyek a hatékonyság és az üzemidő maximalizálására összpontosítanak. A szoftver olyan testreszabott rendszerekre specializálódott, mint az Environet™ és az Environet™ Alert.

A Vertiv Trellis átfogó valós idejű felügyeletet és kapacitástervezést biztosít, ami ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek optimalizálni szeretnék energiafelhasználásukat.

A Vertiv Trellis legjobb tulajdonságai:

Proaktív problémamegállapítást és gyors reagálást kínál a potenciális problémákra élő monitorozással.

Azonosítja az energia pazarlás területeit, és vizuális irányítópultok segítségével támogatja a környezetvédelmi és költségoptimalizálási stratégiák megvalósítását.

A Vertiv Trellis korlátai:

Komplex harmadik féltől származó rendszerek és eszközök integrálása

A támogatás szintje és reagálóképessége a választott megoldástól függően változhat.

Vertiv Trellis árak:

Egyedi árazás

Vertiv Trellis értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

A speciális DCIM szoftverek elengedhetetlenek az infrastruktúra és a működési hatékonyság erősítéséhez. Azonban egy projektalapú eszköz, mint például a ClickUp, jelentősen megváltoztathatja a helyzetet, különösen az IT-rendszerek és a szélesebb üzleti tevékenység összehangolásában.

Kiterjedt funkcióival a ClickUp a munkafolyamatok racionalizálására és az együttműködés javítására összpontosít.

Ezek a funkciók elengedhetetlenek a hatékony infrastruktúra-kezeléshez. Emellett segítenek a vállalkozásoknak az IT és más műveletek, például a CRM és a HR kezelésében is.

Így működik a ClickUp IT-projektmenedzsment eszközként a működés, a kapacitás és az infrastruktúra állapotának optimalizálása érdekében:

Növelje a hatékonyságot a feladatkezeléssel

A valós idejű DCIM-adatok alapján elengedhetetlen a belőlük adódó feladatok, például a tervezett leállások és frissítések lezárása. A ClickUp átfogó feladatkezelési funkciókkal segíti ezt a folyamatot.

A ClickUp Tasks segítségével zökkenőmentesen hozhat létre, delegálhat és nyomon követhet feladatokat a hatékony változáskezelés érdekében.

A ClickUp Tasks egy feladatkezelő funkció, amely ideális az IT-infrastruktúrából adódó változások kezelésére. Azonnali feladatlétrehozási és delegálási funkcióival segít egyszerűsíteni a feladatok végrehajtását és nyomon követését.

A ClickUp Tasks a feladatok előrehaladásának valós idejű megjelenítésével is megkönnyíti a változáskezelést. Ezzel felelősségteljes és progresszív IT-környezetet hozhat létre.

Egységesített keretrendszerekkel egyszerűsítse a műveleteket

A rutin karbantartás és a projektek ütemezésének kezelése unalmas és monoton feladat lehet. Éppen ezért elengedhetetlen egy olyan keretrendszer, amely racionalizálja az összes működési feladatot.

A ClickUp számos felhasználóbarát IT-sablont kínál az üzleti folyamatok szabványosításához.

Töltse le ezt a sablont Szabványosítsa az IT-projekteket és a munkafolyamatokat a termelékenység és a pontosság növelése érdekében a ClickUp adatközponti projektterv-sablon segítségével.

A ClickUp adatközponti projektterv-sablon az én első számú megoldásom az IT-ütemtervhez kapcsolódó összes projekt racionalizálására. Emellett segít javítani az IT-infrastruktúrát és a tervezési kapacitást, valamint összehangolja a tevékenységeket az IT-célokkal.

A sablon sprint és mérföldkő funkciói segítenek a projekteket kezelhető fázisokra bontani. Emellett olyan nézeteket is tartalmaz, mint a migrációs ütemterv és a projekt Gantt-diagram, amelyek egyértelművé teszik az erőforrások elosztását. Ezenkívül ez a ClickUp platform élő együttműködési funkciókkal rendelkezik, amelyek elősegítik a csapatmunkát és a felelősségvállalást.

Amikor a DCIM-eszközök az energiafelhasználás és az adatáramlás változásait jelzik, elengedhetetlen, hogy minden érintett felet tájékoztassanak. Ekkor a kommunikációs eszközöknek egy kattintással elérhetőnek kell lenniük.

A ClickUp egy speciális eszközzel rendelkezik, amely összefogja az érdekelt feleket és a szűk keresztmetszeteket jelentő csapatokat a gyors cselekvés érdekében.

A ClickUp Chat segítségével elősegítheti a zökkenőmentes kommunikációt az IT-csapatok között, és lehetővé teheti a problémák gyors megoldását.

A ClickUp Chat egy kommunikációs funkció, amely kiválóan alkalmas a proaktív információcserére. Amikor eljön az ideje a jelentések megosztásának és a feladatok megkezdésének, ez az eszköz biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

A ClickUp Chat azonnali címkézéssel és gazdag markdown funkciókkal rendelkezik. Segít azonnal kiemelni az IT-frissítések prioritását, és minden frissítést továbbít a releváns érdekelt feleknek. Lehetővé teszi továbbá, hogy a csevegésen belül feladatokat hozzon létre és delegáljon.

Integrálja az információkat a műszerfalakkal

A DCIM szoftver betekintést nyújt az IT-rendszer állapotába és az adatközpont helyzetébe. Azonban egy analitikai irányítópult a legalkalmasabb arra, hogy láthatóvá tegye, hogyan kapcsolódnak ezek az IT-mutatók az üzleti projektekhez.

A ClickUp vizualizációs eszközei segítségével a betekintések megosztása gyors és egyszerű.

A ClickUp Dashboards segítségével valós időben nyomon követheti az IT-műveleteket és a projekt előrehaladását

Azok számára, akik vizualizációkkal szeretnék testreszabni az IT-mutatókat, a ClickUp Dashboards ideális választás.

Az integrált adatközponti menedzsment eszközzel a ClickUp Dashboards valós idejű betekintést nyújt. Könnyedén megjelenítheti az energiafogyasztásra és a szerverkihasználtságra vonatkozó grafikonokat és táblázatokat, így egy pillantással áttekintheti az egész IT-infrastruktúrát.

A ClickUp Dashboards segítségével bármilyen információt feladattá alakíthat. Ez a megközelítés lehetővé teszi az IT-csapatok számára, hogy azonnal kezeljék az infrastruktúra hiányosságait.

Automatizálja a jelentéstételt AI segítségével

A DCIM szoftverek hatalmas mennyiségű adatot generálnak. A ClickUp testreszabott AI megoldást kínál a vállalkozásoknak, hogy a DCIM szoftverek adatainak teljes potenciálját ki tudják aknázni.

Használja ki az AI előnyeit, és automatizálja a rutin jelentési feladatokat és munkafolyamatokat a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain tökéletes eszköz azoknak a vállalkozásoknak, amelyek az alapvető automatizáláson túlmutató megoldásokat keresnek. Ez a szoftver tökéletesen megfelel az IT-infrastruktúra fejlesztésének, az azonnali összefoglalásoktól az optimalizálási stratégiákig.

A ClickUp Brain segítségével a felhasználási trendek alapján előre jelezheti a jövőbeli erőforrás-igényeket. Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a legfrissebb DCIM-adatok alapján azonnal elkészítsék a projekt összefoglalót, és automatizált jelentéseivel és adataival segít nyomon követni az IT-rendszer állapotát.

Ezeket a funkciókat még egy lépéssel tovább fejlesztve a ClickUp egy dedikált IT-kezelési megoldással is rendelkezik, amely egyszerűsíti a műveleteit.

Kezelje a munkaterheléseket, egyszerűsítse a változáskezelési feladatokat, és optimalizálja IT-infrastruktúráját a ClickUp IT PMO segítségével

A ClickUp IT PMO egy IT-projektmenedzsment megoldás, amely tökéletesen alkalmas a DCIM-adatok élő feladatokká és potenciális fejlesztésekké alakítására.

Az IT PMO automatizált munkafolyamatokkal és jelentésekkel azonnal csökkenti a manuális feladatok számát. Valós idejű erőforrás-elosztást és feladatkezelést kínál a projektek időbeni befejezésének biztosítása érdekében. A ClickUp IT PMO központosított felhőalapú tárolással is rendszerezi az adatait, így azonnali hozzáférést biztosít az összes platformfunkcióhoz.

A ClickUp legjobb funkciói:

Átfogó feladatkezeléssel egyszerűsítse a komplex IT-projekteket kezelhető fázisokra.

Automatizálja a rutin IT-feladatokat, nyerjen azonnali betekintést és maximalizálja a működési hatékonyságot a ClickUp Brain segítségével.

A testreszabható irányítópultok segítségével láthatóvá válik a karbantartás előrehaladása és az erőforrások elosztása.

A ClickUp Chat segítségével elősegítheti a zökkenőmentes kommunikációt és együttműködést az IT-csapatok és az érdekelt felek között.

Integrálja a népszerű IT-eszközökkel és DCIM szoftverekkel, hogy egységes projektmenedzsment ökoszisztémát hozzon létre.

A ClickUp korlátai:

Lehet, hogy egy kis időbe telik, mire megismerkedik a szoftver kiterjedt funkcióival.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok : Vegye fel a kapcsolatot az : Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal egy testreszabott megoldásért.

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható 7 USD/hó áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4200 értékelés)

Az infrastruktúra-kezelés egyszerűsítése a ClickUp segítségével

A DCIM szoftverek segítenek a vállalkozásoknak optimalizálni IT-eszközeiket és jobban kihasználni az infrastruktúra erőforrásait. A bemutatott 12 lehetőség, valamint egy projektmenedzsment eszköz segítségével az IT-stratégiák zökkenőmentesen alkalmazhatók és végrehajthatók.

Élő irányítópultokkal és AI kapacitástervezéssel a ClickUp kiváló választás a DCIM integrálásához az üzleti tevékenységébe.

Ne várjon tovább! Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!