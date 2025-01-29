Teszteltük a legjobb CRM szoftvereket Indonéziában

Tudta, hogy Indonézia a negyedik helyen áll a világ legnagyobb digitális népességű országai között? Több mint 200 millió internetfelhasználóval büszkélkedhet, és ez a szám várhatóan tovább fog emelkedni. Ezenkívül az e-kereskedelem és az online kiskereskedelem is gyorsan terjed az országban. Ez hatalmas lehetőséget jelent az Ön vállalkozása számára!

És tudja, mi lesz hasznos ennyi ügyfél kezeléséhez? Az ügyfélkapcsolat-kezelő [CRM] szoftver, amely ügyfeleit elégedetté, szervezetté teszi, és visszatérő vásárlókká alakítja őket!

Annak érdekében, hogy megtalálja az indonéz vállalkozások számára tökéletes CRM platformot, csapatommal 10 CRM szoftvert értékeltünk. Az üzleti igényeinek megfelelően kiválaszthat egyet a listából. De előtte tudnia kell, hogy milyen kulcsfontosságú funkciókat kell keresnie és prioritásként kezelnie ebben a CRM szoftverben.

Mit kell keresnie egy CRM szoftverben?

Ezeknek a CRM-rendszereknek a felülvizsgálata során a figyelmetem középpontjában azok a kulcsfontosságú CRM-komponensek álltak, amelyek közvetlenül befolyásolják az értékesítési képviselők napi teljesítményét és az ügyfelek elégedettségét, valamint az Indonézia-specifikus funkciók, például az adatközponti opciók és az indonéz adatvédelmi előírásoknak, például az UU ITE-nek való megfelelés.

Íme néhány szempont, amelyeket figyelembe vettem:

Leadkezelés hatékonysága: Először a CRM-eszköz leadkezelési képességeit értékeltem, mint például a pontozás, a minősítés és a gondozás, mivel a leadkonverzió a értékesítési képviselők munkájának központi eleme.

Értékesítés automatizálása: Egy másik fontos terület az automatizálási funkciók voltak, különösen az automatizált e-mail sorozatok létrehozásának lehetősége a potenciális ügyfelek ápolása és az adatbeviteli feladatok automatizálása, például a hívások naplózása és a kapcsolattartási adatok frissítése érdekében.

Együttműködés : Mivel olyan sokan vesznek részt az üzletek lezárásában – különösen a vállalati üzletek esetében –, az együttműködési funkciók elengedhetetlenek. Néhány érdekesnek talált : Mivel olyan sokan vesznek részt az üzletek lezárásában – különösen a vállalati üzletek esetében –, az együttműködési funkciók elengedhetetlenek. Néhány érdekesnek talált együttműködési CRM-funkció a közös tulajdonú potenciális ügyfelek, a csapatok irányítópultjai és a csevegés volt.

Jelentések : A CRM-eszközöknek túl kell lépniük az alapvető jelentéseken – testreszabható irányítópultok, előrejelzések és adatalapú betekintések szükségesek.

Mobilalkalmazás : Soha nem lehet tudni, mikor jelentkezik vissza egy potenciális ügyfél. Egy mobilalkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse az ügyleteket a potenciális ügyfelek tevékenységének nyomon követésével és a visszajelzésekkel, nagyon hasznos lehet.

Mesterséges intelligencia [AI] : Az AI térnyerésével én is teszteltem a CRM-eszközök AI-funkcióit, különösen az adatvizualizációt és a prediktív elemzést, mivel ezek nagyban segíthetik az értékesítési folyamatot.

Adatközpontok: Elsőbbséget adtam azoknak a CRM-eszközöknek, amelyek az APAC régióban rendelkeznek adatrögzítési lehetőségekkel, hogy megfeleljenek az indonéz adatvédelmi előírásoknak.

Hogy átfogó képet kapjak, elolvastam a független értékelő platformokon található felhasználói véleményeket is, hogy megtudjam, hol állnak az egyes CRM-platformok, és megismerjem erősségeiket, gyengeségeiket és kiemelkedő jellemzőiket.

Most pedig hadd mutassam be a 10 legjobb CRM szoftvert, amelyből az indonéziai és indonéziai vállalkozások profitálhatnak.

A 10 legjobb CRM szoftver

A potenciális ügyfelek minősítésétől és a folyamatok kezelésétől a személyre szabott kampányok nagy léptékű lebonyolításáig és a növekedés elősegítéséig – ezek a 10 CRM szoftvermegoldás segíthetnek az értékesítési tevékenységek hatékonyabb lebonyolításában.

1. ClickUp: A legjobb all-in-one CRM projektmenedzsment rendszer

Használja a ClickUp Views alkalmazást a folyamatok szervezéséhez és a potenciális ügyfelek szegmentálásához.

A ClickUp egy all-in-one munkamenedzsment platform, amely számos funkcióval rendelkezik, többek között projektmenedzsmenttel, automatizálással és AI-támogatással, így könnyebben kezelheti az összes üzleti folyamatot egy helyről.

A ClickUp CRM megoldás leginkább adatbázis-kezelési, automatizálási és jelentéskészítési funkcióiról ismert.

Vizsgáljuk meg őket részletesen!

Központi ügyféladatbázis létrehozása

Összegyűjtse az összes ügyféladatot egy CRM-rendszerbe, hogy az egyetlen megbízható forrásává váljon. Lehetővé teszi az értékesítők számára, hogy mappákat, almappákat és listákat hozzanak létre a hierarchiák kialakításához és az ügyfélszámlák jobb szervezéséhez.

Rendezze az ügyféladatokat különböző mappákba és almappákba a könnyű osztályozás érdekében.

Miután létrehozta a különböző ügyfelekhez tartozó mappákat, címkék, állapotok, szűrők és földrajzi helyek segítségével kategorizálhatja őket. Ez a következőket segítheti:

Az értékesítési csapatok könnyedén nyomon követhetik a folyamatokat, rangsorolhatják a potenciális ügyfeleket és kezelhetik a megrendeléseket.

A marketingcsapatok célzott CRM-kampányokat dolgoznak ki és szegmentált marketingautomatizálást állítanak be.

Adja hozzá ügyfelei címét a CRM rendszerhez, és használja a ClickUp Map View funkciót a személyes utánkövetési útvonalak megtervezéséhez.

A ClickUp CRM sablon segítségével rendezheti összes fiókadatait és tevékenységeit, hogy javítsa értékesítési folyamatait. A sablon segítségével:

Szervezze meg ügyféladatbázisát állapotok, címkék és egyéni mezők segítségével, és szerezzen teljes áttekintést fiókjairól.

Szűrje a fiókokat az üzlet nagysága, állapota, iparága vagy bármely más releváns kritérium alapján, hogy a nagy potenciállal rendelkező üzleteket helyezze előtérbe.

Készítsen értékesítési kézikönyvet különböző forrásokkal, például árazási tervekkel és ajánlat-sablonokkal, hogy az értékesítési csapat könnyen hozzáférhessen hozzá.

Használja a ClickUp naptár nézetét, hogy áttekintést kapjon az összes találkozójáról.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon ügyfelei adatait és értékesítési folyamatát a ClickUp CRM sablon segítségével.

Az értékesítési folyamatok automatizálása

Állítson be értékesítési automatizálást a rutin feladatok, például a potenciális ügyfelek hozzárendelése és az állapot frissítése kezeléséhez.

A ClickUp könnyen használható if/then automatizálási eszközzel rendelkezik, amely lehetővé teszi az automatizálás futtatását különböző kiváltó események és műveletek alapján. Például kiválthat egy e-mailt, amikor egy potenciális ügyfél egyik szakaszból a másikba lép, vagy értesítheti a BDR-t, amikor egy új potenciális ügyfél csatlakozik a folyamatba.

Íme néhány további automatizálási ötlet:

Ha egy potenciális ügyfél egy meghatározott ideig nem reagál, változtassa meg státuszát „forró”ról „langyosra” vagy „hidegre”.

A potenciális ügyfelek tevékenységének alapján állapotfrissítéseket indítson el

Állítson be egyedi értékesítési munkafolyamatokat a különböző értékesítési csatornákhoz az ügyfelek adatait és tevékenységét figyelembe véve.

Egyéni irányítópultok beállítása

Widgetek beágyazása, diagramok készítése és szűrők használata az értékesítési teljesítményről szóló részletes betekintés érdekében.

Több mint 50 testreszabható widget segítségével a ClickUp CRM lehetővé teszi, hogy a legfontosabb mutatókra összpontosítva testreszabja a műszerfalakat. Elemezze az értékesítési folyamat állapotát, kövesse nyomon az ügyfélkapcsolatokat és azonosítsa a trendeket – mindezt egy kényelmes drag-and-drop felületen.

De ennél is jobb, hogy a ClickUp Brain szorosan integrálódik a CRM-rendszerébe. A ClickUp Brain a ClickUp mesterséges intelligenciájú segédprogramja, amely az értékesítési csapat virtuális asszisztenseként működik, segítve őket a hasznosítható információk kinyerésében és a gyors információkeresésben.

Keressen információkat, foglalja össze a találkozók jegyzőkönyveit, és szerezzen hasznos információkat a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain rendkívüli hozzáadott értéket jelentő szolgáltatás lehet, amely összefoglaló irányítópultokat, a korábbi ügyféladatokon alapuló kérdések megválaszolását, sőt, az adatok alapján személyre szabott e-mailek megírását is lehetővé teszi.

Ezenkívül a ClickUp – az AWS-en keresztül – lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy adataikat bárhol a világon tárolják, és az indonéz ügyfelek ügyféladataikat Ausztráliában vagy Szingapúrban tárolhatják.

A ClickUp legjobb funkciói

Az ügyféladatok központosítása : Hozzon létre egy egységes ügyféladatbázist mappákkal, almappákkal és listákkal, hogy elkerülje az adatsilók kialakulását.

Szegmentált munkafolyamatok futtatása: Használjon olyan funkciókat, mint a címkék, szűrők és egyéni állapotok, hogy egyedi folyamatokat hozzon létre és Használjon olyan funkciókat, mint a címkék, szűrők és egyéni állapotok, hogy egyedi folyamatokat hozzon létre és személyre szabott CRM-kampányokat futtasson.

Csökkentse a rutinmunkát : Állítson be automatizálást az ismétlődő feladatokhoz, például más forrásokból származó adatok szinkronizálásához, potenciális ügyfelek hozzárendeléséhez és egyéb értékesítési folyamatok, például a nyomon követés kezeléséhez.

Automatizálja a nyomon követést : Használja a ClickUp beépített e-mail funkcióját, hogy különböző kiváltó események, például űrlapok beküldése, potenciális ügyfelek státuszának vagy prioritásának változása, dátumok alapján e-maileket küldjön.

Együttműködés a csapattal : Van visszajelzése vagy frissítésre van szüksége? Használja : Van visszajelzése vagy frissítésre van szüksége? Használja a ClickUp csevegőablakát és megjegyzésfunkcióit, hogy kontextushoz kapcsolódó kérdéseket tegyen fel és javaslatokat tegyen.

Hasznos információk: Hozzon létre egyedi értékesítési jelentéseket és diagramokat, és használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy ezekből a jelentésekből hasznos információkat nyerjen.

A ClickUp korlátai

A ClickUp Brain egy fizetős funkció, ezért előfizetnie kell az egyik csomagra, hogy hozzáférhessen hozzá.

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a platform által kínált megoldások és testreszabási lehetőségek száma miatt a tanulási görbe meredek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 [9500+ értékelés]

Capterra: 4,6/5 [4000+ értékelés]

2. Salesforce: A legjobb vállalati értékesítési csapatok számára

via Salesforce

A Salesforce-t nem kell bemutatni – ez az egyik legrégebbi CRM szoftvermegoldás, hatalmas felhasználói bázissal és kiterjedt partneri és integrációs ökoszisztémával. A Salesforce egy rendkívül skálázható CRM, amely testreszabási és elemzési képességeiről ismert, ezért a legtöbb nagyvállalat számára népszerű CRM-megoldás.

A Salesforce CRM-ben különösen tetszett, hogy az értékesítési, bevételi és partnerkezelési megoldásokat egyetlen platformon egyesíti.

Például egy adott ügyfél vásárlási útját is nyomon tudtam követni, beleértve a Salesforce-on belül kezelt marketingkampányon keresztül történt első kapcsolatfelvételtől egészen a végső értékesítésig, amelyhez egy partnercég által kínált kedvezmény is társult – mindezt ugyanazon a felületen.

Ez azt jelenti, hogy nem csak megismerheti az ügyfél történetét és annak kapcsolatát a bevételeivel, hanem azt is, hogy a különböző csatornák, például a partnerek és az affiliate partnerek hogyan járulnak hozzá az eladásokhoz és a bevételekhez.

A Salesforce egyre fontosabb technológiai szereplővé válik az indonéz régióban, és nemrégiben partnerségre lépett a KOMINFO-val, hogy CRM-képzést nyújtson az indonézek számára. Céljuk, hogy 3 év alatt 100 000 hallgatót képezzenek ki.

A Salesforce legjobb funkciói

Értékelje értékesítési teljesítményét egyéni, csapat és területi szinten, hogy képet kapjon arról, hogyan befolyásolják a különböző tényezők a piacra lépési stratégiáját (GTM).

Használja a Salesforce mesterséges intelligenciával működő elkötelezettségi naptárát, hogy elemezzen különböző forgatókönyveket, és kiderítse, hogyan járulhat hozzá a folyamat a bevételi célok eléréséhez.

Készítsen „értékesítési programokat” az új üzletfejlesztési képviselők [BDR-ek] számára, és adjon nekik olyan sablonokat és erőforrásokat, amelyekkel hatékonyabban tudnak értékesíteni.

A Salesforce korlátai

A Salesforce bevezetése és az attól való áttérés egyaránt időigényes folyamat.

Egyes felhasználók nem találják intuitívnak a felhasználói felületet, mivel ez hosszabb bevezetési folyamatot, a funkciók nehezebb megtalálását és a testreszabás beállításának nehézségeit eredményezi.

Salesforce árak

Starter Suite : 24 USD/felhasználó/hónap

Professzionális : 80 USD/felhasználó havonta

Vállalati : 165 USD/felhasználó havonta

Korlátlan : 330 USD/felhasználó havonta

Einstein 1 értékesítés: 500 USD/felhasználó havonta

Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,3/5,0 [19 800+ értékelés]

Capterra: 4,4/5,0 [18 300+ értékelés]

3. Hubspot: A legjobb CRM szoftver kezdő startupok számára

via Hubspot

A Hubspot egy rendkívül felhasználóbarát és modern megjelenésű CRM-platform, ezért kiváló választás azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek most kezdik el értékesítési programjaikat.

Ezt első kézből tapasztaltam a tesztelés során. A felület intuitív és tiszta volt, és az alapvető kapcsolattartás és üzletkötési folyamatok beállítása kevés időt vett igénybe.

Ingyenes csomagja legfeljebb öt felhasználót támogat, és olyan funkciókat kínál, mint a beszélgető botok, előre megírt üzenetek és csevegés. Ez segít az új vállalkozásoknak abban, hogy még előfizetővé válásuk előtt is sokat elérjenek.

Mivel a Hubspot marketingplatformként indult, a leghatékonyabb kampánykezelési munkafolyamatokkal rendelkezik, beleértve az A/B tesztelést és az e-mail sablonokat, amelyeket a CRM-ekben láttam, és amelyek segítenek a jobb ügyfél-elkötelezettség elérésében.

A értékesítési és marketingeszközök közötti szoros integráció különösen hasznosnak bizonyult, és láttam, hogy ez milyen előnyös lehet a korlátozott erőforrásokkal rendelkező kisvállalkozások számára.

Továbbá, ha csak most kezdte el használni a CRM szoftvert [vagy bonyolult munkafolyamatokkal rendelkezik], akkor kihasználhatja a helyi Hubspot által engedélyezett partnerügynökségek szakértelmét, akik segíthetnek a gyors beállításban.

A Hubspot legjobb funkciói

Vonzza be potenciális ügyfeleit személyre szabott prospektálási munkafolyamatokkal és automatizált e-mail kampányokkal.

Rögzítse és naplózza a hívásokat közvetlenül a böngészőjéből, hogy nyomon követhesse az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket.

Javítsa értékesítési ciklusát a Hubspot értékesítési ajánlatkészítő eszközével, amely támogatja mind a digitális aláírásokat, mind a beágyazható fizetési linkeket.

Futtasson ABM kampányokat olyan funkciókkal, mint a vállalati pontozás és a használatra kész sablonok.

A Hubspot korlátai

Ez inkább az e-mail kampányokra és sorozatokra összpontosít, mint a potenciális ügyfelek kezelésére.

Korlátozott jelentéskészítési és értékesítési automatizálási lehetőségek

Hubspot árak

Ingyenes

Sales Hub Professional : 90 USD/felhasználó havonta

Sales Hub Enterprise: 150 USD/felhasználó havonta

Hubspot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5,0 [11 200+ értékelés]

Capterra: 4,5/5,0 [4000+ értékelés]

4. Microsoft Dynamics 365: A legjobb AI-alapú CRM + ERP szoftver nagyvállalatok számára

a Microsoft Dynamics 365 segítségével

A Microsoft Dynamics 365, amely szorosan integrálódik a Microsoft Copilot funkciókkal, kiváló választás a termelékenységre összpontosító vállalati értékesítési csapatok számára.

Amikor egy e-mailt írtam egy ügyfélnek, a Copilot a korábbi interakciók alapján személyre szabott tartalmat javasolt, és automatikusan jelölte a potenciálisan hiányzó hozzájárulási információkat. Ez segített abban, hogy relevánsabb üzenetet írjak, és biztosítsam a GDPR-nak való megfelelést.

A Copilot mesterséges intelligenciával működő automatizálási funkciója segítségével e-maileket szerkeszthet, automatizálhatja a nyomon követést, hívásösszefoglalókat készíthet, és javaslatokat kaphat a következő lépésekhez.

Egy másik funkció, amely számomra kiemelkedő volt, az „automatikus hozzájárulási adatok frissítése”. Ez a funkció automatikusan frissíti a felhasználó hozzájárulási adatait az ügyfél-adatbázisban, ezzel értékes időt takarítva meg az értékesítőknek és biztosítva az adatok pontosságát.

Ráadásul a Microsoft Dynamics 365 az egyik kevés olyan CRM, amely indonéz nyelvi csomaggal rendelkezik, így lokalizálhatja a platformot és javíthatja a helyi csapatok felhasználói élményét.

A Microsoft Dynamics 365 legjobb funkciói

Priorizálja a potenciális ügyfeleket, és összpontosítson a nagy értékű üzletekre az AI-alapú potenciális ügyfél-értékeléssel.

Állítson be kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket) minden csapat számára, és kövesse nyomon az előrehaladást beágyazható diagramokkal.

Készítsen idővonalat az ügyfelekkel való interakciókról a Microsoft Copilot segítségével

Időt takaríthat meg és javíthatja a csapat hatékonyságát az automatizált értékesítési munkafolyamatokkal.

A Microsoft Dynamics 365 korlátai

A fejlett funkciók többsége felár ellenében érhető el, ami drágává teszi a közepes méretű vállalatok számára.

Mivel a Microsoft Dynamics osztályalapú megközelítést alkalmaz a CRM-hez, ez elszigetelheti az ügyféladatokat és akadályozhatja a csapatok közötti kommunikációt, ami megnehezíti az osztályok közötti CRM-stratégiák végrehajtását.

A Microsoft Dynamics 365 árai

Sales Professional : 65 USD/felhasználó havonta

Sales Enterprise : 95 USD/felhasználó havonta

Sales Premium : 135 USD/felhasználó havonta

Microsoft Relationship Sales: 162 USD/felhasználó/hónap

Microsoft Dynamics 365 értékelések és vélemények

G2: 3,8/5,0 [1500+ értékelés]

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Zoho CRM: A legjobb megfizethető CRM-platform kis- és középvállalkozások számára

via Zoho CRM

Ha Ön kis- vagy középvállalkozás, és költséghatékony CRM-et keres, akkor kipróbálhatja a Zoho CRM-et. Enterprise csomagja nemcsak olcsóbb, mint a listán szereplő sok más CRM-eszköz, hanem fejlett AI- és automatizálási funkciókat is tartalmaz.

A Zoho intelligens automatizálása igazán lenyűgözött. Segített racionalizálni a potenciális ügyfelek ápolásával kapcsolatos feladatokat azáltal, hogy előre meghatározott kiváltó események alapján automatikusan személyre szabott e-maileket küldött. Ráadásul a Zoho CRM egy robusztus WhatsApp Business integrációs funkcióval is rendelkezik, ami különösen hasznos egy olyan országban, mint Indonézia, ahol több mint 86,9 millió aktív WhatsApp-felhasználó van.

A legjobb része a „Developer Hub” (Fejlesztői Központ), amely szabadságot ad a testreszabáshoz. Saját integrációkat, egyedi riasztásokat és szerepkörspecifikus alkalmazásokat hozhat létre értékesítési, terepi szerviz és ügyfélsiker-csapatai számára. Bár magam nem vagyok fejlesztő, láttam ennek a funkciónak a potenciálját azoknál a vállalkozásoknál, amelyeknek nagy mértékben testreszabott CRM-megoldásra van szükségük.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Hozzon létre személyre szabott ügyfél-munkafolyamatokat drag-and-drop útvonaltervekkel

Testreszabhatja CRM felületének megjelenését a Zoho Canvas Studio segítségével.

Tegye játékossá értékesítési kezdeményezéseit díjakkal, jelvényekkel és ranglistákkal

A Zoho CRM korlátai

Egyes felhasználók szerint a felhasználói felület nem intuitív és hibás.

A Zoho CRM automatizálásának beállítása nehézkesnek tűnhet.

Zoho CRM árak

Standard : 20 USD/felhasználó/hónap

Professzionális : 35 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : 50 USD/felhasználó havonta

Ultimate: 65 USD/felhasználó havonta

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4,1/5,0 [2600+ értékelés]

Capterra: Vélemények nem elérhetők

6. Monday CRM: A legjobb kis- és középvállalkozások számára, amelyek egyszerű leadkezelési funkciókat igényelnek

via Monday CRM

A Monday CRM eredetileg egy projektmenedzsment szoftver, amelyet a potenciális ügyfelek és más alapvető ügyfélkezelési tevékenységek kezelésére szabtak. Ez egy keresett eszköz a szabadúszók és a kisvállalkozások körében, akik inkább a potenciális ügyfelek nyomon követésére vagy a projektmenedzsment eszközökre támaszkodnak.

Kipróbáltam ezt a funkciót, és meglepően intuitívnak találtam. Az alapvető értékesítési folyamat felépítése testreszabható szakaszokkal csak néhány percet vett igénybe.

Egy másik funkció, amelyet a kis csapatok imádni fognak, az AI írási asszisztens. Segítségével kezelheti kommunikációját [tartalomgenerálás] és a potenciális ügyfelekkel kapcsolatos feladatokat, például a nyomon követést (formulaépítő és feladatgenerálás).

A Monday CRM további előnye, hogy lehetővé teszi az ügyféladatok tárolását az APAC régióban, még akkor is, ha vállalkozása egy másik országban van bejegyezve.

A Monday CRM legjobb funkciói

Kezelje potenciális ügyfelei folyamatát egyedi állapotokkal, oszlopokkal és táblázatokkal

Automatizálja az olyan rutinmunkákat, mint a határidők kijelölése és az emlékeztetők beállítása.

E-mailek megírása és munkafolyamat-képletek létrehozása a Monday AI segítségével

A Monday CRM korlátai

Más CRM-ekhez képest korlátozott műszerfalak és jelentések

Nem rendelkezik visszavonási funkcióval, így ha véletlenül megváltoztat valamely adatot, a régi adatokat nem tudja visszaállítani.

Monday CRM árak

Alapvető CRM : 15 USD/felhasználó/hónap

Standard CRM : 20 USD/felhasználó/hónap

Pro CRM : 33 USD/felhasználó/hónap

Vállalati CRM: Egyedi árazás

Monday CRM értékelések és vélemények

G2: 4,6/5,0 [700+ értékelés]

Capterra: 4,7/5,0 [300+ értékelés]

7. Pipedrive: A legjobb a potenciális ügyfelek és a folyamatok kezeléséhez

via Pipedrive CRM

A Pipedrive CRM egy másik kis- és középvállalkozásokra fókuszáló CRM, amely pipeline-kezelési képességeiről ismert. 22 nyelvet támogat, köztük az indonéz nyelvet is, így helyi csapata gyorsan be tud szállni a munkába.

Számomra ez inkább egy projektmenedzsment és értékesítési automatizálási eszköznek tűnt.

Ez lehetővé teszi, hogy egyedi folyamatokat hozzon létre, címkéket és állapotokat használjon azok állapotának nyomon követéséhez, és akár emlékeztetőket is kapjon, ha egy potenciális ügyfél hosszú ideig nem lép tovább az egyik szakaszból a következőbe [ez a jelenség „deal rotting” néven ismert].

Különösen hasznosnak találtam a vizuális folyamatfelületet. Ez segített gyorsan azonosítani az egy adott szakaszban elakadt ügyleteket, és prioritást rendelni a nyomon követéshez.

Emellett, mivel a Pipedrive beépített e-mail kampánykezelő és mesterséges intelligencia [AI] funkciókkal rendelkezik, a legtöbb fontos CRM-folyamatot egyetlen irányítópulton kezelheti.

A Pipedrive legjobb funkciói

Adja hozzá az e-mail kampányokból származó potenciális ügyfeleket az egyéni folyamatokhoz, és kövesse nyomon őket egyéni munkafolyamatok segítségével.

Adjon hozzá chatbotokat és élő csevegő widgeteket webhelyeihez és alkalmazásaihoz, hogy gyors támogatást nyújthasson.

Használja a Pipedrive webes látogatói kiegészítőt a webhely forgalmának nyomon követéséhez és annak megtudásához, hogy kik látogatják a vállalatát.

A Pipedrive korlátai

Egyes felhasználók szerint a mobilalkalmazás felhasználói felülete nem intuitív és nehezen használható.

A pipeline-adatok más CRM-ekből a Pipedrive-ba történő áttelepítése időigényes folyamat lehet.

Pipedrive árak

Essential : 14 USD/felhasználó/hónap

Haladó : 29 USD/hely havonta

Professional : 59 USD/felhasználó/hónap

Power : 69 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 99 USD/felhasználó/hónap

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5,0 [1800+ értékelés]

Capterra: 4,5/5,0 [2900+ értékelés]

8. Freshsales: Legalkalmasabb kis értékesítési csapatok számára, amelyek gyors bevezetést igényelnek

via Freshsales

A Freshsales egy viszonylag régi szereplő, de ami kiemeli a többi közül, az a modern felhasználói felület létrehozására való összpontosítás, amely csökkenti a vizuális zavaró tényezőket. Annak ellenére, hogy a Freshsales számos fejlett funkcióval és jelentéssel rendelkezik, a felületen való navigálás intuitív és zavartalan volt.

A Freshworks rendelkezik egy Freddy nevű AI asszisztenssel is, amely képes e-maileket és korábbi adatokat elemezni, így adat alapú és hasznosítható információkat nyújt a következő lépésekhez. Ha fizetős csomagot választ, akkor kiegészítőként megvásárolhatja az AI-alapú chatbotjaikat is. Ezenkívül a Freshsales támogatja az indonéz nyelvet, és lehetővé teszi az adatok tárolását az APAC régióban. Kettő az egyben, igaz?

A Freshsales legjobb funkciói

Használjon különböző nézeteket, például Kanban és Lista, hogy áttekintést kapjon a folyamatokról.

Ismerje meg, hogyan kerülnek az ügyfelek az értékesítési csatornájába, mely csatornákat preferálnak, és így elérheti őket ott, ahol vannak.

Használja a Freshsales CRM munkafolyamat-sablonjait a feladatok automatizálásához, a nyomon követések beállításához és a rutinmunkák csökkentéséhez.

A Freshsales korlátai

A potenciális ügyfelek nem csoportosíthatók csapatok szerint, ami megnehezíti a vezetők számára, hogy áttekintsék csapataik összesített munkaterhelését.

Az űrlapok csak kezdeti információk gyűjtésére használhatók. Minden új információt harmadik fél által készített felméréssel kell gyűjteni, és külső API-k segítségével szinkronizálni a Freshsales-szel.

Freshsales árak

Ingyenes

Növekedés : 11 USD/felhasználó havonta

Pro : 47 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 71 USD/felhasználó havonta

Freshsales értékelések és vélemények

G2: 4,5/5,0 [1100+ értékelés]

Capterra: 4,5/5,0 [600+ értékelés]

9. Oracle CRM: A legjobb teljes körű ügyfélélmény-csomag (CX) nagyvállalatok számára

via Oracle CRM

Az Oracle CRM egy másik választás a kockázatkerülő, nagyvállalatok számára, amelyek inkább egy szoftvergyártót használnak több funkcióhoz – CRM, ERP és egyéb ügyfélélmény-funkciókhoz.

Ezen áttekintés során lehetőségem nyílt megismerni az Oracle CRM-et, és bár a teljes implementáció túlmutat e tesztelés keretein, egyértelmű volt, hogy a biztonság kiemelt fontosságú.

Az Oracle CRM, hasonlóan más Oracle Cloud Solutions megoldásokhoz, olyan biztonsági funkciókkal rendelkezik, mint az önjavító rendszerek és az autonóm adatbázisok, ami az egyik legbiztonságosabb felhőalapú CRM-mé teszi. Lehetőség van helyszíni megoldásra is, így kiválaszthatja azt a telepítési modellt, amely leginkább megfelel az Ön biztonsági igényeinek.

Az Oracle CRM legjobb funkciói

Készítsen részletes ügyfélprofilokat a meglévő adatok kiegészítésével harmadik felektől származó adatokkal és AI-alapú adatelemzéssel.

Szinkronizálja ERP- és HR-rendszereivel, hogy pontos értékesítési kompenzációs csomagokat hozzon létre BDR-jei számára.

Csatlakoztassa az Oracle CRM-et az Oracle Commerce Cloud-hoz, hogy pontos jelentéseket kapjon vállalkozása pénzügyi helyzetéről.

Az Oracle CRM korlátai

Mivel ez egy régebbi megoldás, elavult felhasználói felülettel rendelkezik, amelynek navigálása nehéz lehet.

Néhány felhasználó problémákat tapasztalt az oszlopok hiányával kapcsolatban, amikor adatokat töltött fel tömegesen.

Nem biztosít AI- vagy chatbot-funkciókat.

Oracle CRM árak

Egyedi árazás

Oracle CRM értékelések és vélemények

G2: 3,7/5,0 [90+ értékelés]

Capterra: 4,4/5,0 [30+ értékelés]

10. SugarCRM: A legjobb helyszíni CRM-megoldás

via SugarCRM

A SugarCRM azon kevés szoftvergyártók egyike, amely a felhőalapú megoldásához hasonlóan kiváló helyszíni megoldást is kínál. Megértettem, hogy ez miért vonzó azoknak a vállalatoknak, amelyek szigorúbb adatbiztonsági követelményekkel rendelkeznek.

A helyszíni CRM-je nemcsak az egyik legbiztonságosabb CRM, hanem ingyenes hozzáférést biztosít az összes API-jához.

Különösen hasznos funkció a SugarBPM™, egy drag-and-drop CRM munkafolyamat-építő, amely lehetővé teszi az árajánlatok jóváhagyásának, a potenciális ügyfelek továbbításának és az e-mail sablonok előre kitöltésének automatizálását a vállalat mérete és az iparág alapján.

Meglepően intuitívnak találtam ezt a szerkesztőt, még valaki számára is, aki nem rendelkezik programozási ismeretekkel. Alig néhány perc alatt létrehoztam egy automatizált munkafolyamatot, amely személyre szabott üdvözlő e-maileket küld az új potenciális ügyfeleknek az iparáguk alapján.

A SugarCRM legjobb funkciói

Készítsen javaslatokat, írjon meggyőző e-maileket, és használja a kész hívási szkripteket, mindezt AI segítségével.

Hozzon létre egyedi bevételi jelentéseket, és használja az sales-i [az AI elemző eszközüket] a bevételi potenciálok és a szűk keresztmetszetek pontos meghatározásához.

Csoportosítsa a ugyanazon a környéken található rekordokat, és adjon vezetési javaslatokat a területi értékesítési csapatának.

A SugarCRM korlátai

A duplikált potenciális ügyfeleket manuálisan kell ellenőriznie és törölnie.

Egyes felhasználók szerint a CRM munkafolyamat-készítője meglehetősen bonyolult, ami megnehezíti az egyszerű értékesítési munkafolyamatok beállítását.

SugarCRM árak

Essentials : 19 USD/felhasználó/hónap

Haladó : 85 USD/felhasználó havonta

Prémium: 135 USD/felhasználó havonta

SugarCRM értékelések és vélemények

G2: 3,9/5,0 [900+ értékelés]

Capterra: 3,8/5,0 [400+ értékelés]

Automatizálja ügyfélkapcsolatait a ClickUp CRM segítségével

A CRM-platformok az értékesítési vagy ügyfélszolgálati csapatok legfontosabb eszközei közé tartoznak. Az értékesítők számára a CRM-platform teljes áttekintést nyújt az ügyfelekkel való interakciókról, lehetővé téve a célzott megkeresést és az ügyletek hatékony kezelését.

A CRM-csapatok viszont a vevői út holisztikus áttekintéséből profitálhatnak. Ez lehetővé teszi számukra, hogy betekintést nyerjenek a korábbi vevői tevékenységekbe, ami segít nekik a kommunikáció személyre szabásában és a vevői támogatás kérdéseinek gyors megoldásában.

Mindez azonban attól függ, hogy melyik CRM-megoldást választja. Éppen ezért ajánlom a ClickUp kipróbálását. Az ingyenes sablonok, az automatizálás és a mesterséges intelligencia funkciók jelentősen hozzájárulnak csapata hatékonyságának javításához, míg a jelentéskészítési funkciók, például a célok, az egyéni irányítópultok és a trenddiagramok segítenek az adatokon alapuló döntések meghozatalában.

Készen áll az ügyfélkezelési folyamatok racionalizálására? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdje el ingyenesen használni.