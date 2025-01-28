A 10 legjobb projektmenedzsment szoftver Ausztráliában

Projektmenedzserként kezdő karrierem során gyakran küzdöttem a részletes projekttervek elkészítésével és a csapatom tagjainak összehangolásával. Ez megakadályozott abban, hogy egyértelmű célokat tűzzek ki és mérjem az előrehaladást, ami többszöri késedelmekhez és rossz minőségű munkához vezetett.

A megfelelő projektmenedzsment eszközök bevezetésével azonban segíthettem csapatomnak, hogy minden projektfázisban, a tervezéstől és a kivitelezésen át a megvalósításig és a termelékenységig, a legjobb munkát nyújtsa.

Szeretné egyszerűsíteni a projekttervezést és az együttműködést, miközben növeli csapata termelékenységét? Akkor jó helyen jár.

Ebben a cikkben bemutatjuk Ausztrália 10 legjobb projektmenedzsment szoftverét, amelyek segítségével javíthatja a tervezést, az ütemezést, az együttműködést és a feladatok delegálását.

Mit kell keresnie egy projektmenedzsment szoftverben Ausztráliában?

Sok ausztrál vállalkozás fejlett projektmenedzsment szoftvert ad hozzá technológiai eszközeihez, hogy egyszerűsítse az együttműködést, azonosítsa a potenciális kockázatokat, maximalizálja a lehetőségeket, kezelje a projekt dokumentumait és növelje a termelékenységet. A projektmenedzsment helyzetéről szóló jelentés ausztrál kiadása egyedülálló betekintést nyújt a projektmenedzsment szoftverek felé történő elmozdulásba:

„Az elmúlt két évben a projektek határidőre történő teljesítése romlott, valószínűleg a szakemberhiány, az ellátási lánc zavarai és egyéb gazdasági korlátok miatt. Az üzleti célokhoz igazodó teljesítés mutatói stabilak, ami a nehéz időkben is bizonyítja a rugalmasságot és a kitartást .”

Az ausztrál régióban tapasztalható egyedi kihívások, például az ellátási lánc zavarai miatt, előfordulhat, hogy nem tudja, melyik projektmenedzsment eszközt használja és hogyan.

Én is voltam már a helyedben, és tudom, milyen bosszantó ez. Ezért szeretnék kiemelni néhány alapvető szempontot, amelyet figyelembe kell venned, amikor projektmenedzsment szoftvert választasz a vállalkozásodhoz:

Teljes átláthatóság: Egy robusztus projektmenedzsment eszköz központosított csapatkommunikációt és egyetlen csapatmunkaterületet kínál, hogy minden kihívást korán felismerhessen.

Testreszabási lehetőségek: A jó projektmenedzsment szoftver A jó projektmenedzsment szoftver testreszabható sablonokat , egyéni mezőket és különböző nézeteket kínál a munka vizualizálásához.

Könnyű használat: Olyan projektmenedzsment eszközt kell választanod, amelyet gyorsan elsajátíthatsz és bevezethetsz a szervezetedben, anélkül, hogy kiterjedt képzésre lenne szükség.

Skálázhatóság és árazási tervek: A platform rugalmas vagy kiszámítható árazási terveket kínál? Ha igen, az nagy előny.

Adatbiztonság : A projektmenedzsment eszköz kiválasztása előtt keresse meg az olyan biztonsági funkciókat, mint az adminisztrátori ellenőrzések, az adat titkosítás, a megfelelőség és az adatvédelmi engedélyek, hogy jobban megfeleljen az olyan jogszabályoknak, mint a 1988. évi adatvédelmi törvény (Privacy Act).

Integráció a meglévő eszközökkel: Mindig ellenőrizze, hogy a választott szoftver integrálható-e olyan népszerű alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal, mint a Slack, a Zapier, a Salesforce, a Dropbox vagy bármely más, amelyet használ.

A 10 legjobb projektmenedzsment szoftver Ausztráliában

Ha több projektet, feladatot és embert kell egyszerre kezelnie, egy megfelelő projektmenedzsment szoftver segíthet. Az eszköznek azonban összhangban kell lennie az Ön egyedi üzleti céljaival és igényeivel.

Hogy megkönnyítsem a döntéshozatalt, összeállítottam egy listát Ausztrália legjobb projektmenedzsment szoftvereiről, azok legfontosabb jellemzői, hátrányai, áraik és a vásárlói vélemények alapján:

1. ClickUp: A legjobb projekttervezéshez és együttműködéshez

A ClickUp projektmenedzsment megoldásokkal hatékony munkafolyamatot alakíthat ki, amely megkönnyíti a kommunikációt és növeli a termelékenységet.

A ClickUp projektmenedzsment megoldásával testreszabhatja a munkafolyamatot az üzleti igényeinek megfelelően. Az egyéni mezők lehetővé teszik, hogy megtekintse az előrehaladást, rendezze és szűrje a munkát a csapata igényeinek megfelelően. Ez segít megismerni, ki teljesít jól, és kinek van szüksége visszajelzésre a fejlődéshez.

Egy másik jó ok, amiért érdemes a ClickUp-ot használni projektmenedzsment szoftverként Ausztráliában, hogy összekapcsolt munkafolyamatai – beleértve a ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards, ClickUp Chat Views és ClickUp Dashboards alkalmazásokat – összehozzák az egész csapatot.

Miután mindenki csatlakozott, könnyedén létrehozhat feladatokat és kioszthatja azokat a csapat tagjainak. A ClickUp egyéb feladatkezelési funkciói között megtalálhatók a kommentek, a projektleírásokon alapuló alfeladatok, a feladatok határidejei és még sok más.

A ClickUp Whiteboards segítségével összekapcsolhatja az okokat a megfelelő problémákkal

A ClickUp legjobb funkciói

Mobilalkalmazások: Használja a ClickUp iOS és Android alkalmazásait a zökkenőmentes együttműködéshez, a feladatok frissítéséhez, a műszerfalak eléréséhez, a megjegyzésekre való válaszadáshoz és még sok máshoz.

Valós idejű együttműködés: A ClickUp irányítópultjain keresztül valós időben figyelemmel kísérheti az összes csapattagot, ötleteket gyűjthet, jegyzeteket fűzhet hozzá, és megoszthatja a legjobb ötleteit.

Testreszabott irányítópultok: Hozzon létre egy irányítópultot, amelynek segítségével projektjeit rugalmas adatokká, táblázatokká, grafikonokká és listákká alakíthatja, amelyek az üzleti céljaihoz igazodnak.

Feladatok és projektek egyszerűsítése: Az Agile módszertant alkalmazó Az Agile módszertant alkalmazó ClickUp Brain segítségével azonnali, pontos válaszokat kaphat a kontextus alapján, amely összekapcsolja a feladatokat, dokumentumokat, embereket és vállalatának összes tudását az AI-vel.

Szűrők mentése: Lehetőség van a kiemelt fontosságú és lejárt szűrők mentésére. A legjobb az, hogy a nézet beállításait ezeknél a szűrőknél „Én” vagy „Csapat” értékre lehet állítani.

Csiszolja kommunikációs készségeit és takarítson meg időt a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp korlátai

A vendégek nem hozhatnak létre irányítópultokat és irányítópult-nézeteket.

Lehet, hogy ez a platform zavarosnak és nehezen kezelhetőnek tűnik, több száz alkalmazottal.

ClickUp árak

Ingyenes: Örökre

Unlimited: 7 dollár/hó felhasználónként

Üzleti: 12 dollár/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4100+ értékelés)

Profi tipp: Nem tudja, hol kezdje? Használja a ClickUp projektállapot-jelentés sablonját, hogy hatékonyan tájékoztassa a projektjeinek állapotáról, és így biztosítsa, hogy minden érdekelt fél jól informált legyen.

Töltse le ezt a sablont Készíts részletes és könnyen követhető projektállapot-jelentést a ClickUp projektállapot-jelentés sablonjával!

Sablonunk segítségével:

1. Szervezze meg mindennapjait címkék, szűrők és feladatnézetek segítségével

2. Az automatizált táblázatok és grafikonok segítségével figyelemmel kísérheti az előrehaladást

3. Ossza meg a feladatokkal, a határidőkkel és a költségvetéssel kapcsolatos legfrissebb információkat

Ezt és további iparág-specifikus sablonokat találhat a sablonok tárházában. ?

2. Kantata: A legjobb adatvezérelt stratégiai tervezéshez

via Kantata

A Kantata egy kiváló platform, amely a projekt összes különböző részét egy helyen szervezi. Biztosítja, hogy a költségvetésen belül maradjon és a helyes úton haladjon, hogy jobb eredményeket érjen el ügyfelei számára.

A projektbecslési és előrejelzési eszközöket nagyon hasznosnak találom, mivel lehetővé teszik a pontos tervezést és a kockázatok minimalizálását. Az összes projektportfólió-információ egyetlen irányítópulton található, így az segítségével egyszerűsítheti a műveleteket és javíthatja az erőforrások elosztását.

A Kantata legjobb funkciói

A projekt számviteli funkcióval valós időben kaphat információkat minden projekt tényleges költségéről.

Tekintse meg valós időben az összes projektváltozást, és találja meg a legmegfelelőbb jelölteket a legalkalmasabb személyzet összeállításához.

Több mint 60 szolgáltatásközpontú jelentés létrehozása

Teljes képet ad a várható keresletről, a bevételekről, a haszonkulcsokról és az erőforrás-kapacitásról.

Kantata korlátai

Nehéz lehet megbecsülni, hogy egy projektben hány óra fordult számlázható és hány óra nem számlázható feladatokra.

Nem nyújt információt arról, hogy egy csapat tagjai hány órát töltöttek egy projekten.

Kantata árak

Az árak az üzleti méret és az iparág alapján kerülnek megállapításra.

Kantata értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 600 értékelés)

3. Monday.com: A legjobb a munka előrehaladásának nyomon követéséhez

A Monday.com számos projektsablont és eszközt kínál az üzleti műveletek optimalizálásához, a munka előrehaladásának nyomon követéséhez és az egyes csapattagok teljesítményének értékeléséhez.

Ha Ön is olyan vizuális szervező típus, mint én, akkor a táblák és a testreszabható oszlopok sokkal hasznosabbak lesznek a feladatok szétválasztásában és a projekt ütemtervének megtervezésében. A drag-and-drop funkcióval könnyedén elvégezhetőek a változtatások.

Ezenkívül a Monday.com intuitív, központosított munkaterületet kínál a felhasználóknak a szervezet egészében. Teljes áttekintést kaphat minden projektjéről, hogy elérje üzleti céljait, jobb eredményeket érjen el és biztosítsa a projekt általános sikerét.

Monday.com legjobb funkciói

Azonnali információk a projekt állásáról és a projekt befejezéséhez szükséges csapat erőforrások kezelése.

Használj olyan együttműködési eszközöket, mint az @mentions és a megjegyzések, hogy központosítsd a kommunikációt az egyes feladatok vagy projektek keretében.

Készítsen egyedi irányítópultokat különböző widgetekkel, például az akkumulátor widgetével, hogy vizuálisan is láthassa az előrehaladását.

Automatizáljon mindent a feladatkiosztástól, az értesítésekig és a munkafolyamat-integrációkig kedvenc eszközeivel, például a Slackkel vagy a GitHubbal.

Monday.com korlátai

A táblák beállításainak különböző felhasználói demográfiai adatokhoz való testreszabásának hiánya jelentős hátrány.

Monday.com árak

Ingyenes: 14 napos próba

Alapvető fejlesztés: 12 dollár/hó felhasználónként

Standard dev: 14 dollár/hó felhasználónként

Pro dev: 24 dollár/hó felhasználónként

Vállalati fejlesztés: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4700+ értékelés)

4. Freshbooks: A legjobb számlák készítéséhez

via Freshbooks

A Freshbooks egy all-in-one projektmenedzsment rendszer, amelyet kizárólag kisvállalkozások tulajdonosai és csapataik számára fejlesztettek ki a termelékenység növelése érdekében.

Webalapú, központi fájltároló teret kínál. Így nem kell átkutatnia az e-maileket a mellékletek megtalálásához.

Ami számomra kiemelkedő volt, az a ügyfelekkel való együttműködési képessége. Az eszköz segítségével egyszerűen hozzáférést biztosíthat az ügyfeleknek a fájlokhoz, ha meghívja őket egy projektbe. Ez megkönnyítheti a visszajelzési folyamatot, különösen a digitális marketing ügynökségek és hasonló kisvállalkozások számára.

A Freshbooks legjobb funkciói

Használja a jövedelmezőségi widgetet, hogy megkapja a bevételek, a költségek és a még nem számlázott órák bontását.

Vegye kézbe az irányítást, hogy csapata mely adatokhoz és fájlokhoz férhet hozzá

Segít megtekinteni egy adott projekt összes számláját és költségét.

Küldje el a számlákat automatikusan, ütemezetten; nem kell időt szánnia hasonló számlák készítésére ugyanazon ügyfél számára.

A Freshbooks korlátai

Havi többletköltség új csapattag hozzáadásáért

Nem alkalmas nagyvállalatok számára, amelyek a platformot és a jelentéseket testreszabni szeretnék.

Freshbooks árak

Ingyenes: 30 napos próba

Lite: 12,00 dollár/hó

Plusz: 18,00 $/hó

Prémium: 25 dollár/hónap

Válasszon: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Freshbooks értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4300 értékelés)

Tudta? Az ausztrál projektmenedzserek több mint 44%-a használja az AI-t az ismétlődő feladatok automatizálására. A megbeszélések és beszélgetések összefoglalásától a projektfrissítések automatizálásáig, egy AI-alapú munkamenedzsment platform segítségével akár 40%-kal is növelheti termelékenységét.

5. Microsoft Project: A legjobb a függőségek, a költségek és a komplexitás nyomon követéséhez

via Microsoft Project

A Microsoft Project az egyik legnépszerűbb projektmenedzsment platform, amely megkönnyíti a komplex projektek kezelését. Dinamikus ütemezést kínál, amely lehetővé teszi, hogy a szükséges erőfeszítések, a projekt időtartama és a kijelölt csapattagok alapján könnyedén megtervezze projektjeit.

Tetszenek az interaktív irányítópultok, amelyek segítségével a Power-BI vizualizáció segítségével megtekinthetem a projektek és programok általános állapotát és részleteit.

Bár vizuális felülete és egyes funkciói az alternatívákhoz képest bonyolultnak tűnhetnek, a Microsoft Project egy megbízható eszköz, amely leginkább nagyszabású vagy vállalati projekttervezéshez alkalmas. A linkek funkció segítségével könnyedén nyomon követhetőek a bonyolult függőségek.

A Microsoft Project legjobb funkciói

A Gantt-idővonal nézet segítségével ellenőrizheti a közelgő határidőket, az előrehaladást és az akadályokat.

Használja a projektportfólió-kezelési funkcióját a projektek és portfólióbefektetések tervezéséhez, prioritásainak meghatározásához és kezeléséhez.

Kérjen és foglaljon le erőforrásokat, hogy projektjei mindig megfelelő létszámmal rendelkezzenek.

Hő térképeket kínál, amelyek segítségével gyorsan azonosíthatja a túlhasznált és alulhasznált erőforrásokat, hogy azokat ennek megfelelően optimalizálhassa.

A Microsoft Project korlátai

Csak egyedi projektekhez optimalizált.

Korlátozott integrációk a Microsofton kívül

A Microsoft Project árai

Microsoft Planner: A Microsoft 365 csomagban található

Planner Plan 1: 10,5 dollár/hó felhasználónként

Planner Plan 3: 29,5 dollár/hó felhasználónként

Planner Plan 5: 54 dollár/hó felhasználónként

Microsoft Project értékelések és vélemények

G2: 4/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 1800 értékelés)

6. Confluence: A legjobb a nyílt kommunikációhoz

via Confluence

A Confluence segítségével a projekt kezdetétől a bevezetésig összhangban tarthatja csapatát a projekttervekkel. A Confluence whiteboardok együttműködési teret biztosítanak a csapatoknak az ötleteléshez, a vizualizáláshoz és az ötletek valós idejű megvalósításához.

Ez az AI-alapú platform segít kontextusfüggő, megbízható információkat találni, valamint gyorsan lefordítani vagy megmagyarázni a vállalatspecifikus szakzsargont és rövidítéseket.

A Confluence mobilalkalmazással hozzáférhetsz a projekttervekhez, tudáscikkekhez, a projekt előrehaladásával kapcsolatos információkhoz és még sok máshoz.

A Confluence legjobb funkciói

Teljes körű projektmenedzsment funkciókat kínál, amelyek megkönnyítik a projektmenedzserek számára az információk megosztását és a haladás valós idejű nyomon követését.

Hívjon meg felhasználókat és módosítsa a jogosultságokat, hogy a terek és oldalak a megfelelő személyekkel legyenek megosztva.

Lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy valós időben együttműködjenek azáltal, hogy oldalakat hoznak létre és szerkesztenek, valamint másokat címkéznek.

Integrálható az Atlassian termékekkel, a Google Drive-val, a Microsoft Teams-szel, a Slack-kel, a Google Analytics-szel, a Lucidchart-tal és a Draw.io-val.

A Confluence korlátai

A natív időkövetési funkciója meglehetősen alapszintű.

Nem kínál Kanban táblát vagy költségvetési eszközöket.

Confluence árak

Ingyenes: 10 felhasználó számára, örökre

Alapcsomag: 4,89 dollár/hó felhasználónként

Prémium: 8,97 dollár/hó felhasználónként

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Confluence értékelések és vélemények:

G2: 4. /1 (3700+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3300 értékelés)

7. Asana: A legjobb vizuális projektkövetéshez

via Asana

Az Asana egy kiváló eszköz, amely a projekteket szakaszokra és alszakaszokra bontja, valamint irányítópultokat is tartalmaz, így valós időben követheted a projekt frissítéseit. Ez egy sokoldalú eszköz, amelyet minden méretű vállalkozás számára terveztek, és számos munkaszervezési funkciót, erőforrás-kezelő eszközt és vonzó felületet kínál.

Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy teendőlistákat és emlékeztetőket hozzon létre, így soha nem fogja elmulasztani a határidőket. Ezenkívül hozzáadhatja a közelgő határidőket, kollégáinak nevét, a különböző feladatokra vonatkozó utasításokat és megjegyzéseket az egyes tételekhez.

Különösen tetszik az Asana integrációs funkciója, amely lehetővé teszi, hogy e-mailekből vagy olyan kommunikációs csatornákból, mint a Slack és a Microsoft Teams, kérelmeket hozzak létre.

Az Asana funkciói

Hozzon létre egyedi jelentéseket, hogy azonnal láthassa, mely célok haladnak a terv szerint, és melyek nem.

Kössd össze a Salesforce jelentési adatait, hogy valós időben láthasd az üzletek, potenciális ügyfelek és egyéb adatok frissítéseit.

Használja az AI-t (Asana Intelligence) az akadályok könnyű felismeréséhez és a leghatékonyabb megoldás megtalálásához.

Számítsa ki, mennyi időt vesz igénybe a munka, hogy adatokat, és nem találgatásokat alapul véve hozhasson döntéseket.

Az Asana korlátai

Nem kínál időkövetési funkciókat.

A platform csak JSON és CSV formátumban engedélyezi a fájlok exportálását.

Asana árak

Ingyenes: örökre

Starter: 10,99 dollár/hó felhasználónként

Haladó: 24,99 dollár/hó felhasználónként

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)

8. Notion: A legjobb az összes belső és ügyfélkapcsolati munkád szervezéséhez

via Notion

A Notion segítségével naptár nézetet adhat hozzá bármely projekthez, így nem marad le egyetlen megbeszélésről vagy határidőről sem. Ez a platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy saját prioritási címkéket és állapotjelölőket hozzanak létre, így minden csapat akadálymentesen, tökéletes munkafolyamatot valósíthat meg.

Ez az eszköz különböző szűrőket kínál. Ezek segítségével kiválaszthatja csak a magának kiosztott feladatokat vagy a sürgősnek jelölt elemeket. Könnyen használható felülete lehetővé teszi a kreatív csapatok számára, hogy egy platformon zökkenőmentesen brainstormingozzanak, végrehajtsák, nyomon kövessék és szervezzék az összes feladatot.

A Notions sablonkönyvtárak különösen hasznosak olyan elfoglalt projektmenedzserek számára, mint én, akik nem szeretnek minden alkalommal a nulláról kezdeni. Kipróbáltam a Notion AI-t is projektvázlatok és összefoglalók készítésére, és nem csalódtam!

A Notion legjobb funkciói

Lehetővé teszi a más oldalakra való egyszerű hivatkozást; csak be kell írnia az @ jelet, hogy hivatkozást adjon a jegyzeteihez vagy a dokumentumban szereplő ütemtervéhez.

A Synced Blocks funkcióval automatikusan frissítheti a tartalmat több helyen is, és a változások mindenhol megjelennek.

Mesterséges intelligencia segítségével számos nyelven képes írni, például japánul, németül, spanyolul és még sok más nyelven.

A Collapsing Arrows funkcióval elrejtheti vagy kibontja a kiterjedt projektadatokat.

A Notion korlátai

Ingyenes csomagjával legfeljebb 5 MB méretű képeket, videókat és mellékleteket tölthet fel, ami kevés, és hiányoznak belőle a fejlett projektmenedzsment funkciók.

Az exportálási lehetőségek rendkívül korlátozottak.

Notion árak

Ingyenes: örökre

Plusz: 8 dollár/hó felhasználónként

Üzleti: 15 dollár/hó felhasználónként

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (15 értékelés)

„Az ausztrál vállalkozások szervezeti reformot terveznek, hogy megbirkózzanak a digitális átalakulás, a tehetséghiány és az ESG-bevonás fontosságának kihívásaival. Egyre nagyobb szükség van komplex programokra, változáskezelési és szervezeti átalakítási szolgáltatásokra, amelyek támogatják és erősítik a projekt- és programmenedzsment területén szükséges erős vezetői és interperszonális készségeket.”

via Jira

A Jira egy átfogó platform, amely a Jira szoftvert, a Jira core-t és a Jira munkamenedzsmentet tartalmazza. Ezek kombinálásával munkamenedzsment-támogatást nyújt minden méretű vállalkozás számára.

Az eszköz lehetővé teszi a csapatok számára, hogy létrehozzák és testre szabják a munkafolyamatokat az egyedi igényeiknek megfelelően.

A Jira kiemelkedő tulajdonsága, hogy lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a fejlesztési folyamat során prioritásokat állítsanak fel és nyomon kövessék a problémákat, különösen a hibákat és egyéb hibákat. Nyomonkövetési funkciói lehetővé teszik, hogy leírásokat, mellékleteket és megjegyzéseket adjon hozzá a hibajelentésekhez a világos kommunikáció és a kontextus érdekében.

Robusztus jelentési és elemzési funkcióival vizualizálhatja a projekt állapotát, azonosíthatja a trendeket és nyomon követheti a csapat teljesítményét.

A Jira legjobb funkciói

Rendezze a munkát egyetlen listában, ahol az inline szerkesztési funkcióval könnyedén frissítheti, rendezheti és prioritásokat állíthat be.

A Jira naptár nézetével vizualizálhatja az időbeli munkamennyiséget és a projekt határidőket.

Használjon projekt táblákat, hogy nyomon követhesse csapattagjai feladatainak állapotát a munkafolyamat minden szakaszában.

Elemezze a projekt elvégzésének sorrendjét, hogy megismerhesse a problémát, mielőtt az akadályt jelentene a függőségkezelési funkcióval.

A Jira korlátai

Nehézséget okoz a vízesés módszertan támogatása

A túlzott testreszabás bonyolult munkafolyamatokhoz vezethet, ami ronthatja a használat kényelmét.

Jira árak

Ingyenes: Örökre

Alapcsomag: 7,16 dollár/hó felhasználónként

Prémium: 12,48 dollár/hó felhasználónként

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Jira értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (2600+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

10. Zoho Projects: A legjobb integrációkhoz és fejlett jelentéskészítési funkciókhoz

via Zoho

A Zoho Projects Ausztrália egyik legjobb projektmenedzsment szoftvere, amely automatizálással, testreszabással és integrációval segít racionalizálni a projekt munkafolyamatait. Bármilyen méretű és összetettségű projektet képes kezelni.

A Gantt-diagram funkció lehetővé teszi, hogy a nagy projekteket kisebb, kezelhető szakaszokra és megvalósítható feladatokra bontsa, és feladatlistákat hozzon létre, amelyek segítenek a tervezés alaposabb elvégzésében. A platform beépített funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy kézzel vagy időzítőkkel rögzítse kemény munkájának minden percét.

Tetszik a beépített csevegő funkciója, az úgynevezett Discuss modul, amely az összes projektbeszélgetést a kapcsolódó munkahelyen belül tartja, így az összes információ egy helyen marad.

A Zoho Projects legjobb funkciói

Használja a Zoho Invoice-t a projekt időtartamának rögzítéséhez és a munkaidő-nyilvántartásokból automatikusan számlák generálásához.

Használja a drag-and-drop felületét, hogy az új automatizálások könnyebben vizualizálhatók és bevezethetők legyenek.

Határozza meg a feladatok közötti függőségeket, és rendelje hozzá őket a megfelelő személyekhez a Zoho Projects segítségével.

A Zoho Projects korlátai

A Zoho nem biztosít hozzáférést a legszükségesebb szoftverekhez, beleértve a Google és a Microsoft termékeit.

Korlátozott számú egyéni mező

Zoho Projects árak

Ingyenes: 10 napos próba

Prémium: 3,5 dollár/hó felhasználónként

Vállalati: 7,5 dollár/hó felhasználónként

Zoho Projects értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4300 értékelés)

Egyszerűsítse a projektmenedzsmentet a ClickUp segítségével

A legjobb projektmenedzsment szoftver kiválasztása Ausztráliában segít felgyorsítani a projekttervek kidolgozását és végrehajtását. Ezenkívül ezek az eszközök lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy rugalmasan működjenek, még a kihívások közepette is, anélkül, hogy ez befolyásolná a termelékenységet és a csapatokon belüli kommunikációt.

A ClickUp segítségével egyszerűsítheti a csapat munkamenetét azáltal, hogy átfogó áttekintést biztosít a projektekre vonatkozóan. A megfelelő célok kitűzésétől a projekt ütemtervének elkészítésén és a KPI-k nyomon követésén át a ClickUp minden olyan eszközt tartalmaz, amelyre szüksége van a termelékenység fenntartásához. Összefoglalva: egy olyan eszköz bevezetése, mint a ClickUp, segít abban, hogy soha ne veszítse szem elől a prioritásokat, és több projektet tudjon gyorsabban és a költségkereten belül megvalósítani.

