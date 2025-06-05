10 Excalidraw-alternatíva a táblás együttműködéshez

Emlékszik még azokra a régi szép időkre, amikor a csapatok összegyűltek a konferenciatermekben, zseniális ötleteket vetettek fel, és táblákon vitatták meg a projekteket?
A távmunka és a hibrid munka térnyerésével a valós idejű együttműködés a fizikai táblákról a virtuális táblákra költözött. Az Excalidraw-hoz hasonló virtuális táblák remek eszközök az ötletek kifejezésére és a csapatokkal való ötletelésre.
Az Excalidraw azonban bizonyos korlátai miatt nem feltétlenül alkalmas mindenki számára. Például egyszerre csak egy rajzot lehet létrehozni, ami korlátozza a megbeszélés hatókörét. Egyes felhasználók szerint az eszköz integrációs lehetőségei is hiányosak.
Tehát, ha megbízható Excalidraw-alternatívát keres, akkor jó helyen jár. Vessünk egy pillantást a 10 legjobb Excalidraw-alternatívára és azok funkcióira.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme 10 Excalidraw-alternatíva, amelyek mindegyike különböző igényeknek felel meg:
- ClickUp – A legjobb választás az all-in-one projektmenedzsmenthez és együttműködéshez
- Draw.io – A legjobb ingyenes, webalapú diagramkészítő
- Mural – A legjobb vizuális együttműködéshez és ötleteléshez
- FigJam – A legjobb csapatmunkához és interaktív ülésekhez
- Lucidchart – A legjobb folyamatábrák, vázlatok és gondolattérképek készítéséhez
- InVision App – A legjobb választás tervezési prototípusok és vázlatok készítéséhez
- Jamboard – A legjobb a Google Workspace integrációhoz
- Collaboard – A legjobb választás a biztonságos és adatvédelemre fókuszáló online táblázáshoz
- Miro – A legjobb átfogó online táblázáshoz és csapatmunkafolyamatokhoz
- DrawIsland – A legjobb gyors vázlatokhoz és egyszerű diagramokhoz
Mire kell figyelni az Excalidraw alternatíváinál?
Az online táblák használata elég egyszerűnek tűnhet. De ha olyan táblát választasz, amelynek kezelőfelülete nehézkes, az kétszer olyan nehézzé teheti a munkádat. Íme néhány fontos tényező, amelyet figyelembe kell venned, amikor az Excalidraw alternatíváit keresed:
- Valós idejű együttműködés: Ellenőrizze az olyan funkciókat, mint az egyidejű szerkesztés, a csevegési lehetőség, a feladathozzárendeléshez fűzött megjegyzések és az élő kurzorkövetés
- Felhasználóbarát jelleg: Válasszon olyan eszközt, amely intuitív és könnyen kezelhető. A felhasználóbarát felület biztosítja a hatékony munkafolyamatot, és csökkenti a tanulási görbét Ön és csapata számára
- Testreszabás: Keressen olyan alternatívákat, amelyek testreszabható sablonokat, színsémákat és alakzatokat kínálnak
- Biztonság és adatvédelem: Az adatok védelme érdekében előnyben részesítsd azokat az eszközöket, amelyek végpontok közötti titkosítást kínálnak
- Költség: Értékelje az alternatív eszközök teljes költségét, figyelembe véve mind az egyszeri előfizetési díjakat, mind a további funkciók előzetes költségeit.
A 10 legjobb Excalidraw-alternatíva
Vessünk egy pillantást a legjobb 10 Excalidraw-alternatívára a jobb munkatérbeli együttműködés érdekében. A fejlett vizualizációs funkcióktól a gyors testreszabási lehetőségekig ezek az eszközök mindent kínálnak, amire a csapatodnak szüksége van az ötletek megvalósításához.
1. ClickUp
A ClickUp egy projektmenedzsmentre szolgáló, mindent egyben tartalmazó platform, amely segít a távoli csapatoknak hatékonyan együttműködni, okosabban dolgozni és időt megtakarítani. A ClickUp Whiteboard funkciója rugalmas munkaterületet biztosít ötleteléshez, tervezéshez és projektek végrehajtásához. Rajzolhat, ötleteket kapcsolhat össze, jegyzeteket írhat, valamint képeket és linkeket adhat hozzá a hatékony együttműködés érdekében.
Az ötletek önmagukban azonban nem elégségesek. A gondolatokat cselekvési tételekké kell alakítani. Ebben segít a ClickUp Mind Maps – összehangolja a feladatokat és az ötleteket.
A gondolattérképeket felhasználhatja ötletek kidolgozására, stratégiák kidolgozására, valamint útitervek és agilis munkafolyamatok létrehozására. Ez segít egyszerűsíteni a feladatokat azáltal, hogy lebontja a komplex projektterveket és összekapcsolja a függőségeket. Például a ClickUp Processes Map Whiteboard Template egy azonnal használható, testreszabható sablon, amely kezdőknek is kiválóan alkalmas. Lehetővé teszi, hogy vizuális ábrázolással könnyedén közölje a folyamatokat a csapattal. Testreszabhatja az állapotokat, mezőket és akár a nézeteket is.
Ha tovább szeretnéd egyszerűsíteni a folyamatokat, használd a ClickUp folyamatábra-sablont. Ez segít a napi folyamatok vizualizálásában és a feladatok előrehaladásának egyszerű nyomon követésében.
A ClickUp legjobb funkciói
- Valós idejű vizuális együttműködés: Ossza meg ötleteit és jegyzeteit, és kövesse nyomon a csapat minden tagjának tevékenységét a feladatok összehangolása érdekében
- Összekapcsolhatja a feladatokat és az ötleteket: A ClickUp Mind Maps segítségével könnyedén megtervezheti és rendszerezheti ötleteit és feladatait. Feladatok vagy csomópontok alapján készíthet gondolattérképeket, és az ágakat logikai útvonalakra húzva könnyedén rendezheti projektjeit.
- Testreszabható feladatkezelés: Híd a koncepciótól a kivitelezésig: hozzon létre ClickUp-feladatokat közvetlenül a tábláiról. Testreszabhatja a munkaterületét különböző konvenciók hozzáadásával a különböző feladat típusokhoz
- Megosztható linkek: Ossza meg a táblákat a munkaterületén kívüli ügyfelekkel vagy partnerekkel, még akkor is, ha nincs ClickUp-fiókjuk
- Használjon előre elkészített sablonokat: Próbálja ki a használatra kész táblasablonokat munkafolyamatok és folyamatábrák készítéséhez, koncepciótérképekhez, fordított brainstorminghoz és brainwritinghez
- Csatlakoztassa technológiai eszközeit: A ClickUp univerzális keresési funkciójával gyorsan hozzáférhet a ClickUpból, a csatlakoztatott alkalmazásokból vagy a helyi meghajtóról származó információkhoz.
- Fehér táblák formázása: Készítsen interaktív fehér táblákat a szöveg formázásával szalagcímekkel, címsorokkal, kiemelésekkel és kiemelt részekkel. Az eszköztár segítségével alakzatokat és összekötő elemeket is hozzáadhat.
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználóknak egy kis időbe telik, mire megértik a ClickUp Whiteboards működését.
A ClickUp árai
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Draw.io
A Draw.io egy sokoldalú folyamatábra-készítő és online tervezőszoftver, amelyet főként az Atlassian alkalmazásokban, például a Confluence-ban és a Jira-ban használnak.
Hálózati diagramokat, folyamatábrákat, vázlatokat készíthet, és még sok minden mást is. Felhasználóbarát felülete, számos alakzattal, ikonnal és testreszabási lehetőséggel az egyik legnépszerűbb Excalidraw-alternatívává teszi.
A Draw.io legjobb funkciói
- Használja az osztálykereső funkciót a munkafolyamatok vizualizálásához szükséges diagramok megtalálásához
- Tárolja diagramfájljait bármely felhőalapú platformon
- Együttműködés több csapattaggal valós időben megosztott kurzorok segítségével
- Könnyen adhat visszajelzést a képekhez hozzáadott megjegyzésekkel
A Draw.io korlátai
- Előfordulhat, hogy egyes fájltípusok importálásakor nehézségekbe ütközik
- A szoftver böngészőben történő használata közben késleltetést okozhat
A Draw.io árai
- Ingyenes: 30 napos próbaidőszak
- Felhő: 20 felhasználó esetén havi 20 dollár, 2000 felhasználó esetén havi 532,50 dollár
- Data Center: 6000 dollár 500 felhasználó esetén és 10 000 dollár 2000 felhasználó esetén, éves számlázással
Draw.io értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 350 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 700 értékelés)
3. Mural
A Mural egy virtuális vászon, ahol a csapatoddal együtt valós időben ötletelhetsz, megoldhatod a problémákat és vizuálisan rendszerezheted az ötleteket.
Az eszköz lehetővé teszi különböző elemek, például jegyzetlapok, képek és rajzok létrehozását és szerkesztését. Ezen felül könnyedén vázlatokat készíthet a vizuális együttműködéshez. Testreszabott táblás megoldásokat kínál tervező, termékfejlesztő, mérnöki, innovációs és értékesítési csapatok számára, így nincs szükség több együttműködési alkalmazásra a szervezeten belül.
A Mural legjobb funkciói
- Adjon hozzá ötleteket vagy teendőket post-it cetlik vagy szövegdobozok formájában
- Szabályozza az együttműködéshez való hozzáférést a csak megtekintés, szerkesztés és moderátor beállításokkal
- Változtassa meg a szöveg és a jegyzetek színét, hogy csoportokat hozzon létre és mintákat azonosítson
- Ikonok, GIF-ek és képek hozzáadása az Unsplash integrációval
A Mural korlátai
- Lehet, hogy más alkalmazásokkal való integrációját korlátozónak találja
- A megjegyzések nyomon követése több csapattaggal való együttműködés közben nyomasztónak tűnhet
A Mural árai
- Ingyenes: örökre
- Team+: 12 dollár havonta felhasználónként
- Üzleti: 17,99 USD/hónap/felhasználó, éves számlázással
- Vállalati: Egyedi árazás
Mural értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (1365+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 120 értékelés)
4. FigJam
A Figma által fejlesztett FigJam egy másik Excalidraw-alternatíva, amely lehetővé teszi a csapatok számára a brainstormingot, diagramok rajzolását, stratégiák kidolgozását, valamint folyamatábrák és agilis munkafolyamatok létrehozását.
Segít projektütemtervek, ügyfélút-térképek és projektidővonalak létrehozásában. Az audio- és élő csevegés segítségével valós idejű visszajelzést adhat. A FigJam emellett AI-integrációt is kínál a projektidővonalak automatizálásához és a teendők nyomon követéséhez.
A FigJam legjobb funkciói
- Adjon hozzá munkafolyamat-widgeteket, például Jira-feladatokat a táblához
- Személyre szabhatja a kommunikációt egyedi Bitmoji avatarokkal
- Próbálja ki az AI-integrációt ötletek kidolgozásához vagy kódok tervezéséhez
- Végezzen felméréseket a visszajelzések összegyűjtése érdekében
A FigJam korlátai
- Online állapot nélkül nem tud majd frissítéseken dolgozni
- A ingyenes csomaggal legfeljebb 24 órára hívhat meg külső tagokat
A FigJam árai
- Ingyenes: örökre
- Professional: 3 USD/hó/felhasználó
- Szervezet: 5 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: Egyedi árazás
FigJam értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (25 értékelés)
5. Lucidchart
A Lucidchart egy felhőalapú vizuális együttműködési és intelligens diagramkészítő platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy dinamikus diagramok, folyamatábrák és vizualizációk segítségével életre keltsék ötleteiket.
A kurzorok segítségével élőben együttműködhet, adatokat kapcsolhat össze, és mutatókat helyezhet el a diagramokon, így minden fontos információ egy helyen elérhetővé válik.
A Lucidchart legjobb funkciói
- Rendezze ábráit konténerek vagy úszósávok segítségével
- Jegyzeteket fűzhet az alakzatokhoz, hogy mások is naprakészek legyenek
- Integrálja olyan népszerű munkaterületi eszközökkel, mint a Google és az Atlassian
A Lucidchart korlátai
- Lehet, hogy kihívást jelent a tömeges exportálás a Visio-ba
- Az ingyenes csomaggal diagramonként csak 60 objektumot hozhat létre
A Lucidchart árai
- Ingyenes: 7 napos próbaidőszak
- Egyéni: 7,95 USD havonta, éves számlázással
- Team: 27 USD/hónap/felhasználó, éves számlázással
- Vállalati: Egyedi árazás
Lucidchart értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 5000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)
6. InVision alkalmazás
Az Invision zászlóshajó terméke, a Freehand, egy virtuális táblagép projekttervezéshez, ötleteléshez, csapatépítéshez, brainstorminghoz, prezentációkhoz és ötletek áttekintéséhez.
Személyre szabott sablonokat kínál mérnöki, tervezői, IT és termékfejlesztő csapatok számára. Az intelligens felület segítségével zökkenőmentesen definiálhatja a munkafolyamatokat és kezelheti a projekteket.
Az InVision alkalmazás legjobb funkciói
- Az InVision vektoros rajzolási funkciójával és rugalmas rétegeivel alakítsa ötleteit képernyőtervekké
- Kódolás nélkül készítsen prototípust, kezeljen, vizsgáljon, finomítson és teszteljen digitális termékeket
- Több mint 200 előre elkészített sablonnal egyszerűsítheti a projektmenedzsmentet
Az InVision alkalmazás korlátai
- A rajztáblák Sketchből való importálása unalmas lehet
- A csapatmunka kihívást jelenthet
Az InVision App árai
- Ingyenes
- Freehand Pro: 4,95 USD/hó/felhasználó
Az InVision alkalmazás értékelései és véleményei
- G2: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 700 értékelés)
7. Jamboard
Ha valós időben szeretne együttműködni a csapatával, használhatja a Jamboardot, a Google digitális tábláját. Használhatja a Jamboard eszközön (egy 55 hüvelykes digitális tábla, amely a G Suite szolgáltatásokkal működik), webböngészőben vagy mobilalkalmazásban.
A Jamboard segítségével a mellékelt tollal írhat és rajzolhat, majd vázlatait kifinomult képpé alakíthatja. A Jamboard szolgáltatás azonban 2024. október 1-jén megszűnik.
A Jamboard legjobb funkciói
- A Jamboard eszköz segítségével könnyedén hozzáadhat Google Drive-eszközöket, például a Docs, a Sheets és a Slides alkalmazásokat egy jamhez.
- Keresés a Google-on és képek vagy weboldalak beszúrása
A Jamboard korlátai
- Nem kompatibilis az iOS-szal
- Unalmas nyomon követni az egyes tagok hozzájárulását a Jamboardhoz
- Más eszközökhöz képest korlátozott együttműködési funkciókat kínál
A Jamboard árai
- 4999 dollár egy Jamboard kijelzőért, két tollért, egy radírért és egy fali tartóért
- 600 dolláros éves kezelési és támogatási díj.
A Jamboard értékelései és véleményei
- G2: 4. 3/5 (68 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (114 értékelés)
8. Collaboard
A Collaboard egy kreatív táblás és együttműködési eszköz, amely kézzel rajzolt hatást kelt. Rajzolási lehetőségeket kínál filctollak, tollak és ecsetek használatával. Használhatja brainstorminghoz vagy történetmeséléshez.
Lehetővé teszi a szöveg színének és betűtípusának megváltoztatását, hiperhivatkozások hozzáadását a releváns forrásokhoz, dokumentumok feltöltését, képek hozzáadását és objektumok összekapcsolását. Ezen felül videókat is hozzáadhat közvetlenül a táblára, megváltoztathatja a nézet módját a jobb olvashatóság érdekében, valamint jegyzeteket készíthet gyors ötletek vagy javaslatok rögzítésére.
A Collaboard legjobb funkciói
- Tervezzen és navigáljon gyorsan a táblán a kívánt területekhez a kényelmes hiperhivatkozások segítségével, a végtelen vászonon
- Brainstorming és történetek elmesélése különböző formák és színek segítségével
- Váltson sötét módra a jobb olvashatóság érdekében
- Védje tartalmát jelszavak hozzáadásával
A Collaboard korlátai
- Lehet, hogy a felhasználói felület nem tetszik Önnek
- Nincs zökkenőmentes lehetőség külső média beágyazására
A Collaboard árai
- Ingyenes 7 napos próba
- Advanced: 10 USD/hónap/felhasználó, éves számlázással
- Vállalati: Egyedi árazás
A Collaboard értékelései és véleményei
- G2: 4,7/5 (92 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (114 értékelés)
9. Miro
A Miro csúcstechnológiás táblája lehetővé teszi a méretezett terméktervezést, az elme- és folyamatábrázolást, az ügyfélút-ábrázolást, valamint a stratégia- és tervezést.
A Miro használatával vizuális, skálázható és biztonságos munkaterületet biztosíthat csapatának az innovációhoz, több mint 130 alkalmazással összekapcsolva azt. Zökkenőmentes együttműködést és menedzsmentet tesz lehetővé azáltal, hogy automatikusan integrálja a táblázatokból és más alkalmazásokból származó adatokat a technológiai stacken belül.
A Miro legjobb funkciói
- Rendezze el ötleteit a Miro Frames segítségével a Miro végtelen vásznán
- Ossza meg ötleteit névtelenül
- Adjon hozzá dokumentációt, felmérési eredményeket, videókat és élő adatokat különböző alkalmazásokból a digitális együttműködés érdekében
A Miro korlátai
- Az egyedi sablonokat nem lehet elmenteni újrafelhasználás céljából
- A post-it cetlikhez korlátozott betűtípus-választék áll rendelkezésre
- A felület zavaró lehet
A Miro árai
- Ingyenes
- Starter: 10 USD/hó/felhasználó
- Üzleti: 20 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: Egyedi árazás
Miro értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 5000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)
10. DrawIsland
A DrawIsland egy online rajzeszköz, amellyel digitális művészet segítségével kreatívan kifejezheti magát. GIF-eket készíthet, szöveget adhat hozzá a képekhez, különböző formákat használhat vázlatok készítéséhez, valamint megváltoztathatja a színeket és a betűtípusokat.
Intuitív felülettel rendelkezik, és különféle rajzeszközöket kínál, többek között ecseteket, tollakat és alakzatokat. A DrawIsLand használatát regisztráció vagy telepítés nélkül, közvetlenül online kezdheti el.
A DrawIsland legjobb funkciói
- Alapértelmezés szerint négy különböző képernyőméret közül választhat (200200, 400400, 800400, 1024768 pixel), valamint egy egyéni opcióval testreszabhatja a méretet.
- Animációk készítése képek felhasználásával
- Könnyen importálhat képeket, hogy megváltoztassa azok méretét vagy szöveget adjon hozzájuk
A DrawIsland korlátai
- Az animációk legfeljebb 10 képkockából állíthatók össze
- A képeket csak .png formátumban lehet menteni.
- Nem támogatja a képek megosztását a közösségi médiában
A DrawIsland árai
- Ingyenes
DrawIsland értékelések és vélemények
- G2: NA
- Capterra: NA
Használja a ClickUp-ot a jobb együttműködés érdekében
A virtuális táblák vizualizációs funkcióiknak köszönhetően jelentősen javíthatják az együttműködésen alapuló ötletelést és a kreatív munkát. Emellett kulcsfontosságú szerepet játszanak a komplex feladatok és munkafolyamatok lebontásában, segítve az áttekintést.
Ha az Excalidraw ezekben a szempontokban nem felel meg az elvárásainak, itt az ideje, hogy frissítse technológiai eszközeit a ClickUp segítségével! Váltson át a ClickUp Whiteboardra, az Excalidraw legjobb alternatívájára, és alakítsa ötleteit cselekvési tervekké úgy, hogy közvetlenül a brainstorming üléseiről hoz létre és oszt ki feladatokat.
