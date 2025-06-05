10 Excalidraw-alternatíva a táblás együttműködéshez

Emlékszik még azokra a régi szép időkre, amikor a csapatok összegyűltek a konferenciatermekben, zseniális ötleteket vetettek fel, és táblákon vitatták meg a projekteket?

A távmunka és a hibrid munka térnyerésével a valós idejű együttműködés a fizikai táblákról a virtuális táblákra költözött. Az Excalidraw-hoz hasonló virtuális táblák remek eszközök az ötletek kifejezésére és a csapatokkal való ötletelésre.

Az Excalidraw azonban bizonyos korlátai miatt nem feltétlenül alkalmas mindenki számára. Például egyszerre csak egy rajzot lehet létrehozni, ami korlátozza a megbeszélés hatókörét. Egyes felhasználók szerint az eszköz integrációs lehetőségei is hiányosak.

Tehát, ha megbízható Excalidraw-alternatívát keres, akkor jó helyen jár. Vessünk egy pillantást a 10 legjobb Excalidraw-alternatívára és azok funkcióira.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme 10 Excalidraw-alternatíva, amelyek mindegyike különböző igényeknek felel meg: ClickUp – A legjobb választás az all-in-one projektmenedzsmenthez és együttműködéshez Draw.io – A legjobb ingyenes, webalapú diagramkészítő Mural – A legjobb vizuális együttműködéshez és ötleteléshez FigJam – A legjobb csapatmunkához és interaktív ülésekhez Lucidchart – A legjobb folyamatábrák, vázlatok és gondolattérképek készítéséhez InVision App – A legjobb választás tervezési prototípusok és vázlatok készítéséhez Jamboard – A legjobb a Google Workspace integrációhoz Collaboard – A legjobb választás a biztonságos és adatvédelemre fókuszáló online táblázáshoz Miro – A legjobb átfogó online táblázáshoz és csapatmunkafolyamatokhoz DrawIsland – A legjobb gyors vázlatokhoz és egyszerű diagramokhoz

Mire kell figyelni az Excalidraw alternatíváinál?

Az online táblák használata elég egyszerűnek tűnhet. De ha olyan táblát választasz, amelynek kezelőfelülete nehézkes, az kétszer olyan nehézzé teheti a munkádat. Íme néhány fontos tényező, amelyet figyelembe kell venned, amikor az Excalidraw alternatíváit keresed:

Valós idejű együttműködés: Ellenőrizze az olyan funkciókat, mint az egyidejű szerkesztés, a csevegési lehetőség, a feladathozzárendeléshez fűzött megjegyzések és az élő kurzorkövetés

Felhasználóbarát jelleg: Válasszon olyan eszközt, amely intuitív és könnyen kezelhető. A felhasználóbarát felület biztosítja a hatékony munkafolyamatot, és csökkenti a tanulási görbét Ön és csapata számára

Testreszabás : Keressen olyan alternatívákat, amelyek testreszabható sablonokat, színsémákat és alakzatokat kínálnak

Biztonság és adatvédelem: Az adatok védelme érdekében előnyben részesítsd azokat az eszközöket, amelyek végpontok közötti titkosítást kínálnak

Költség: Értékelje az alternatív eszközök teljes költségét, figyelembe véve mind az egyszeri előfizetési díjakat, mind a további funkciók előzetes költségeit.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A 10 legjobb Excalidraw-alternatíva

Vessünk egy pillantást a legjobb 10 Excalidraw-alternatívára a jobb munkatérbeli együttműködés érdekében. A fejlett vizualizációs funkcióktól a gyors testreszabási lehetőségekig ezek az eszközök mindent kínálnak, amire a csapatodnak szüksége van az ötletek megvalósításához.

1. ClickUp

Kezdje el használni a ClickUp táblákat Takarítson meg időt és végezzen el többet a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp egy projektmenedzsmentre szolgáló, mindent egyben tartalmazó platform, amely segít a távoli csapatoknak hatékonyan együttműködni, okosabban dolgozni és időt megtakarítani. A ClickUp Whiteboard funkciója rugalmas munkaterületet biztosít ötleteléshez, tervezéshez és projektek végrehajtásához. Rajzolhat, ötleteket kapcsolhat össze, jegyzeteket írhat, valamint képeket és linkeket adhat hozzá a hatékony együttműködés érdekében.

Az ötletek önmagukban azonban nem elégségesek. A gondolatokat cselekvési tételekké kell alakítani. Ebben segít a ClickUp Mind Maps – összehangolja a feladatokat és az ötleteket.

Egyszerűsítse a komplex projekteket a munkafolyamatok és a konkrét feladatok feltérképezésével a ClickUp Mind Maps segítségével

A gondolattérképeket felhasználhatja ötletek kidolgozására, stratégiák kidolgozására, valamint útitervek és agilis munkafolyamatok létrehozására. Ez segít egyszerűsíteni a feladatokat azáltal, hogy lebontja a komplex projektterveket és összekapcsolja a függőségeket. Például a ClickUp Processes Map Whiteboard Template egy azonnal használható, testreszabható sablon, amely kezdőknek is kiválóan alkalmas. Lehetővé teszi, hogy vizuális ábrázolással könnyedén közölje a folyamatokat a csapattal. Testreszabhatja az állapotokat, mezőket és akár a nézeteket is.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Processes Map Whiteboard sablonjával vizuálisan ábrázolhatja a munkafolyamatokat, hogy azonosítsa és megszüntesse a szűk keresztmetszeteket.

Ha tovább szeretnéd egyszerűsíteni a folyamatokat, használd a ClickUp folyamatábra-sablont. Ez segít a napi folyamatok vizualizálásában és a feladatok előrehaladásának egyszerű nyomon követésében.

Töltse le ezt a sablont Dokumentálja a folyamatokat és oldja meg gyorsan a problémákat a ClickUp folyamatábra-sablonjával.

A ClickUp legjobb funkciói

Valós idejű vizuális együttműködés: Ossza meg ötleteit és jegyzeteit, és kövesse nyomon a csapat minden tagjának tevékenységét a feladatok összehangolása érdekében

Összekapcsolhatja a feladatokat és az ötleteket: A ClickUp Mind Maps segítségével könnyedén megtervezheti és rendszerezheti ötleteit és feladatait. Feladatok vagy csomópontok alapján készíthet gondolattérképeket, és az ágakat logikai útvonalakra húzva könnyedén rendezheti projektjeit.

Testreszabható feladatkezelés: Híd a koncepciótól a kivitelezésig: hozzon létre Híd a koncepciótól a kivitelezésig: hozzon létre ClickUp-feladatokat közvetlenül a tábláiról. Testreszabhatja a munkaterületét különböző konvenciók hozzáadásával a különböző feladat típusokhoz

Megosztható linkek: Ossza meg a táblákat a munkaterületén kívüli ügyfelekkel vagy partnerekkel, még akkor is, ha nincs ClickUp-fiókjuk

Használjon előre elkészített sablonokat: Próbálja ki a használatra kész táblasablonokat munkafolyamatok és folyamatábrák készítéséhez, koncepciótérképekhez, fordított brainstorminghoz és brainwritinghez

Csatlakoztassa technológiai eszközeit: A ClickUp univerzális keresési funkciójával gyorsan hozzáférhet a ClickUpból, a csatlakoztatott alkalmazásokból vagy a helyi meghajtóról származó információkhoz. A ClickUp univerzális keresési funkciójával gyorsan hozzáférhet a ClickUpból, a csatlakoztatott alkalmazásokból vagy a helyi meghajtóról származó információkhoz.

Fehér táblák formázása: Készítsen interaktív fehér táblákat a szöveg formázásával szalagcímekkel, címsorokkal, kiemelésekkel és kiemelt részekkel. Az eszköztár segítségével alakzatokat és összekötő elemeket is hozzáadhat.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználóknak egy kis időbe telik, mire megértik a ClickUp Whiteboards működését.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Draw.io

A Draw.io egy sokoldalú folyamatábra-készítő és online tervezőszoftver, amelyet főként az Atlassian alkalmazásokban, például a Confluence-ban és a Jira-ban használnak.

Hálózati diagramokat, folyamatábrákat, vázlatokat készíthet, és még sok minden mást is. Felhasználóbarát felülete, számos alakzattal, ikonnal és testreszabási lehetőséggel az egyik legnépszerűbb Excalidraw-alternatívává teszi.

A Draw.io legjobb funkciói

Használja az osztálykereső funkciót a munkafolyamatok vizualizálásához szükséges diagramok megtalálásához

Tárolja diagramfájljait bármely felhőalapú platformon

Együttműködés több csapattaggal valós időben megosztott kurzorok segítségével

Könnyen adhat visszajelzést a képekhez hozzáadott megjegyzésekkel

A Draw.io korlátai

Előfordulhat, hogy egyes fájltípusok importálásakor nehézségekbe ütközik

A szoftver böngészőben történő használata közben késleltetést okozhat

A Draw.io árai

Ingyenes: 30 napos próbaidőszak

Felhő: 20 felhasználó esetén havi 20 dollár, 2000 felhasználó esetén havi 532,50 dollár

Data Center: 6000 dollár 500 felhasználó esetén és 10 000 dollár 2000 felhasználó esetén, éves számlázással

Draw.io értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 350 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 700 értékelés)

3. Mural

via Mu ral

A Mural egy virtuális vászon, ahol a csapatoddal együtt valós időben ötletelhetsz, megoldhatod a problémákat és vizuálisan rendszerezheted az ötleteket.

Az eszköz lehetővé teszi különböző elemek, például jegyzetlapok, képek és rajzok létrehozását és szerkesztését. Ezen felül könnyedén vázlatokat készíthet a vizuális együttműködéshez. Testreszabott táblás megoldásokat kínál tervező, termékfejlesztő, mérnöki, innovációs és értékesítési csapatok számára, így nincs szükség több együttműködési alkalmazásra a szervezeten belül.

A Mural legjobb funkciói

Adjon hozzá ötleteket vagy teendőket post-it cetlik vagy szövegdobozok formájában

Szabályozza az együttműködéshez való hozzáférést a csak megtekintés, szerkesztés és moderátor beállításokkal

Változtassa meg a szöveg és a jegyzetek színét, hogy csoportokat hozzon létre és mintákat azonosítson

Ikonok, GIF-ek és képek hozzáadása az Unsplash integrációval

A Mural korlátai

Lehet, hogy más alkalmazásokkal való integrációját korlátozónak találja

A megjegyzések nyomon követése több csapattaggal való együttműködés közben nyomasztónak tűnhet

A Mural árai

Ingyenes: örökre

Team+: 12 dollár havonta felhasználónként

Üzleti: 17,99 USD/hónap/felhasználó, éves számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

Mural értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1365+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 120 értékelés)

4. FigJam

via FigJ am

A Figma által fejlesztett FigJam egy másik Excalidraw-alternatíva, amely lehetővé teszi a csapatok számára a brainstormingot, diagramok rajzolását, stratégiák kidolgozását, valamint folyamatábrák és agilis munkafolyamatok létrehozását.

Segít projektütemtervek, ügyfélút-térképek és projektidővonalak létrehozásában. Az audio- és élő csevegés segítségével valós idejű visszajelzést adhat. A FigJam emellett AI-integrációt is kínál a projektidővonalak automatizálásához és a teendők nyomon követéséhez.

A FigJam legjobb funkciói

Adjon hozzá munkafolyamat-widgeteket, például Jira-feladatokat a táblához

Személyre szabhatja a kommunikációt egyedi Bitmoji avatarokkal

Próbálja ki az AI-integrációt ötletek kidolgozásához vagy kódok tervezéséhez

Végezzen felméréseket a visszajelzések összegyűjtése érdekében

A FigJam korlátai

Online állapot nélkül nem tud majd frissítéseken dolgozni

A ingyenes csomaggal legfeljebb 24 órára hívhat meg külső tagokat

A FigJam árai

Ingyenes: örökre

Professional: 3 USD/hó/felhasználó

Szervezet: 5 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

FigJam értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (25 értékelés)

5. Lucidchart

A Lucidchart egy felhőalapú vizuális együttműködési és intelligens diagramkészítő platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy dinamikus diagramok, folyamatábrák és vizualizációk segítségével életre keltsék ötleteiket.

A kurzorok segítségével élőben együttműködhet, adatokat kapcsolhat össze, és mutatókat helyezhet el a diagramokon, így minden fontos információ egy helyen elérhetővé válik.

A Lucidchart legjobb funkciói

Rendezze ábráit konténerek vagy úszósávok segítségével

Jegyzeteket fűzhet az alakzatokhoz, hogy mások is naprakészek legyenek

Integrálja olyan népszerű munkaterületi eszközökkel, mint a Google és az Atlassian

A Lucidchart korlátai

Lehet, hogy kihívást jelent a tömeges exportálás a Visio-ba

Az ingyenes csomaggal diagramonként csak 60 objektumot hozhat létre

A Lucidchart árai

Ingyenes: 7 napos próbaidőszak

Egyéni: 7,95 USD havonta, éves számlázással

Team: 27 USD/hónap/felhasználó, éves számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

Lucidchart értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

6. InVision alkalmazás

az InVision App segítségével

Az Invision zászlóshajó terméke, a Freehand, egy virtuális táblagép projekttervezéshez, ötleteléshez, csapatépítéshez, brainstorminghoz, prezentációkhoz és ötletek áttekintéséhez.

Személyre szabott sablonokat kínál mérnöki, tervezői, IT és termékfejlesztő csapatok számára. Az intelligens felület segítségével zökkenőmentesen definiálhatja a munkafolyamatokat és kezelheti a projekteket.

Az InVision alkalmazás legjobb funkciói

Az InVision vektoros rajzolási funkciójával és rugalmas rétegeivel alakítsa ötleteit képernyőtervekké

Kódolás nélkül készítsen prototípust, kezeljen, vizsgáljon, finomítson és teszteljen digitális termékeket

Több mint 200 előre elkészített sablonnal egyszerűsítheti a projektmenedzsmentet

Az InVision alkalmazás korlátai

A rajztáblák Sketchből való importálása unalmas lehet

A csapatmunka kihívást jelenthet

Az InVision App árai

Ingyenes

Freehand Pro: 4,95 USD/hó/felhasználó

Az InVision alkalmazás értékelései és véleményei

G2: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 700 értékelés)

7. Jamboard

via Jambo ard

Ha valós időben szeretne együttműködni a csapatával, használhatja a Jamboardot, a Google digitális tábláját. Használhatja a Jamboard eszközön (egy 55 hüvelykes digitális tábla, amely a G Suite szolgáltatásokkal működik), webböngészőben vagy mobilalkalmazásban.

A Jamboard segítségével a mellékelt tollal írhat és rajzolhat, majd vázlatait kifinomult képpé alakíthatja. A Jamboard szolgáltatás azonban 2024. október 1-jén megszűnik.

A Jamboard legjobb funkciói

A Jamboard eszköz segítségével könnyedén hozzáadhat Google Drive-eszközöket, például a Docs, a Sheets és a Slides alkalmazásokat egy jamhez.

Keresés a Google-on és képek vagy weboldalak beszúrása

A Jamboard korlátai

Nem kompatibilis az iOS-szal

Unalmas nyomon követni az egyes tagok hozzájárulását a Jamboardhoz

Más eszközökhöz képest korlátozott együttműködési funkciókat kínál

A Jamboard árai

4999 dollár egy Jamboard kijelzőért, két tollért, egy radírért és egy fali tartóért

600 dolláros éves kezelési és támogatási díj.

A Jamboard értékelései és véleményei

G2: 4. 3/5 (68 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (114 értékelés)

8. Collaboard

via Collaboard

A Collaboard egy kreatív táblás és együttműködési eszköz, amely kézzel rajzolt hatást kelt. Rajzolási lehetőségeket kínál filctollak, tollak és ecsetek használatával. Használhatja brainstorminghoz vagy történetmeséléshez.

Lehetővé teszi a szöveg színének és betűtípusának megváltoztatását, hiperhivatkozások hozzáadását a releváns forrásokhoz, dokumentumok feltöltését, képek hozzáadását és objektumok összekapcsolását. Ezen felül videókat is hozzáadhat közvetlenül a táblára, megváltoztathatja a nézet módját a jobb olvashatóság érdekében, valamint jegyzeteket készíthet gyors ötletek vagy javaslatok rögzítésére.

A Collaboard legjobb funkciói

Tervezzen és navigáljon gyorsan a táblán a kívánt területekhez a kényelmes hiperhivatkozások segítségével, a végtelen vászonon

Brainstorming és történetek elmesélése különböző formák és színek segítségével

Váltson sötét módra a jobb olvashatóság érdekében

Védje tartalmát jelszavak hozzáadásával

A Collaboard korlátai

Lehet, hogy a felhasználói felület nem tetszik Önnek

Nincs zökkenőmentes lehetőség külső média beágyazására

A Collaboard árai

Ingyenes 7 napos próba

Advanced: 10 USD/hónap/felhasználó, éves számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

A Collaboard értékelései és véleményei

G2: 4,7/5 (92 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (114 értékelés)

9. Miro

via Mi ro

A Miro csúcstechnológiás táblája lehetővé teszi a méretezett terméktervezést, az elme- és folyamatábrázolást, az ügyfélút-ábrázolást, valamint a stratégia- és tervezést.

A Miro használatával vizuális, skálázható és biztonságos munkaterületet biztosíthat csapatának az innovációhoz, több mint 130 alkalmazással összekapcsolva azt. Zökkenőmentes együttműködést és menedzsmentet tesz lehetővé azáltal, hogy automatikusan integrálja a táblázatokból és más alkalmazásokból származó adatokat a technológiai stacken belül.

A Miro legjobb funkciói

Rendezze el ötleteit a Miro Frames segítségével a Miro végtelen vásznán

Ossza meg ötleteit névtelenül

Adjon hozzá dokumentációt, felmérési eredményeket, videókat és élő adatokat különböző alkalmazásokból a digitális együttműködés érdekében

A Miro korlátai

Az egyedi sablonokat nem lehet elmenteni újrafelhasználás céljából

A post-it cetlikhez korlátozott betűtípus-választék áll rendelkezésre

A felület zavaró lehet

A Miro árai

Ingyenes

Starter: 10 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 20 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)

10. DrawIsland

via DrawIsLa nd

A DrawIsland egy online rajzeszköz, amellyel digitális művészet segítségével kreatívan kifejezheti magát. GIF-eket készíthet, szöveget adhat hozzá a képekhez, különböző formákat használhat vázlatok készítéséhez, valamint megváltoztathatja a színeket és a betűtípusokat.

Intuitív felülettel rendelkezik, és különféle rajzeszközöket kínál, többek között ecseteket, tollakat és alakzatokat. A DrawIsLand használatát regisztráció vagy telepítés nélkül, közvetlenül online kezdheti el.

A DrawIsland legjobb funkciói

Alapértelmezés szerint négy különböző képernyőméret közül választhat (200200, 400400, 800400, 1024768 pixel), valamint egy egyéni opcióval testreszabhatja a méretet.

Animációk készítése képek felhasználásával

Könnyen importálhat képeket, hogy megváltoztassa azok méretét vagy szöveget adjon hozzájuk

A DrawIsland korlátai

Az animációk legfeljebb 10 képkockából állíthatók össze

A képeket csak .png formátumban lehet menteni.

Nem támogatja a képek megosztását a közösségi médiában

A DrawIsland árai

Ingyenes

DrawIsland értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

Használja a ClickUp-ot a jobb együttműködés érdekében

A virtuális táblák vizualizációs funkcióiknak köszönhetően jelentősen javíthatják az együttműködésen alapuló ötletelést és a kreatív munkát. Emellett kulcsfontosságú szerepet játszanak a komplex feladatok és munkafolyamatok lebontásában, segítve az áttekintést.

Ha az Excalidraw ezekben a szempontokban nem felel meg az elvárásainak, itt az ideje, hogy frissítse technológiai eszközeit a ClickUp segítségével! Váltson át a ClickUp Whiteboardra, az Excalidraw legjobb alternatívájára, és alakítsa ötleteit cselekvési tervekké úgy, hogy közvetlenül a brainstorming üléseiről hoz létre és oszt ki feladatokat.

Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-ra, hogy jobban tudj kommunikálni az ötleteidet és javítsd a csapat együttműködését!