Bepillantás a távoli munkavégzés jövőjébe a Safety Wing segítségével

A távoli munkavállalók által irányított világ már régóta látható a horizonton, és a 2021-es év nehézségei csak még közelebb hozták a valósághoz. Ahogy egyre jobban megértjük a távoli munkavégzés előnyeit, és a start-upok növekednek, hogy megkönnyítsék ezeknek a helytől független munkavállalóknak a munkáját, csak azt feltételezhetjük, hogy ez az új távoli munkaerő maradni fog.

De hogyan fog kinézni a távmunka jövője, és kik azok, akiknek köszönhető a fejlődése? Beszéljünk néhány, a munka jövőjét meghatározó, kialakulóban lévő távmunka-trendről, valamint az azokat lehetővé tevő új technológiákról és vállalatokról.

Változni fog a munkahely?

Röviden összefoglalva: a munkahelynek meg kell változnia. Erről nincs vita.

Nem csak a nyilvánvaló probléma (köhögés COVID-19) miatt, hanem azért is, mert a munka világa már a világjárvány előtt is változásokon ment keresztül. Azok a vállalatok, amelyek rendelkeztek a szükséges technológiával, előrelátással és nyitott gondolkodású alkalmazottakkal, túl nagy zavarok nélkül tudták végrehajtani az átállást az irodai munkáról erre az új, COVID-központú világra. Azok, akiknek nehezükre esett az alkalmazkodás, sajnos sok nehézségbe ütköztek, és néhányan közülük végleg feladták.

Mivel egyre több vállalat alkalmaz távoli munkavállalókat, hatalmas roham indult el, hogy segítséget nyújtsanak nekik. Ez a hatalmas ideiglenes távoli munkavállalók beáramlása hihetetlenül jó előrejelzést adott arról, hogy milyen lehet a világ, ha nagyobb arányban vannak jelen a távoli munkavállalók, és még több vállalatot nyitott meg a távoli munkaerő lehetőségére.

Melyik távmunka trendek vannak jelenleg felvirágzásban?

Minden új év hozza a maga kihívásait, és kétségtelen, hogy 2021 mindenki számára nehéz év volt. A nehézségek ellenére a helyfüggetlen munkavállalók közösségeiben néhány egyértelmű tendencia rajzolódik ki, amelyek közül sok valószínűleg a közeljövőben is folytatódni fog.

Kivándorlás a városokból

A világszerte bevezetett országos karanténok miatt a nagyvárosok vonzereje egyre csökken. A virágzó társadalmi élet, a kulturális központok és a lenyűgöző városi tájképek, amelyeket mindannyian ismerünk és szeretünk, leálltak. Helyette túl drága bérleti díjak, üres utcák és zöldterületek hiánya maradt nekünk.

A COVID-19 miatt sokan újragondoltuk prioritásainkat. A friss levegő, a zöldterületek és a megfizethető életmód keresése tűnik a legfontosabbnak, miközben sokan közülünk egyenesen elmenekülünk a városi utcákról és a nyílt vidékre költözünk.

Innovatív távmunka szoftver

Nem túlzunk, amikor azt mondjuk, hogy a távmunka világa a technológia segítsége nélkül nem létezne. A termelékenységet növelő alkalmazások, a videokonferencia-szoftverek, a biztonságos üzenetküldő rendszerek és minden más, ami ezzel jár, megkönnyítik a távmunkával működő vállalatok zökkenőmentes irányítását. Az állandó irodahelyiségek, a jó öreg hagyományos téglaépületek iránti igény egyre inkább elavul.

Mi támogatja a távmunka növekedését?

Távoli szoftver.

A technológiai fejlődés és a jövőbe tekintő vállalatok egyaránt nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a távmunka világszerte ilyen elterjedt lett, lehetővé téve a távmunkások számára, hogy könnyedén átlépjék a határokat. Nemrégiben még abszurdnak tartották a távmunka ötletét. De ki hibáztathatta őket? Akkoriban még nem léteztek virtuális magánhálózatok, csoportos konferencia-szoftverek vagy távmunka-eszközök, amelyek segítettek volna a kapcsolattartásban.

Manapság egy cég teljes egészében online alapítása egyszerű és egyértelmű folyamat olyan programok segítségével, mint az észt e-Residency. Számos cég segít Önnek alkalmazottak felvételében, beillesztésében és fizetésében, függetlenül attól, hogy azok a világ melyik pontján tartózkodnak. A csapatok irányítása a ClickUp termelékenységi platformjának köszönhetően könnyebb, mint valaha; a csapatértekezleteket egy gombnyomással lehet megszervezni a Zoom segítségével, és akár virtuális vízhűtő is lehet online irodákban, mint például a TeamFlow.

Távoli munkavállalók juttatásai

Mivel a digitális nomádok és a távmunka ötlete a millenniumi években született, az okos gondolkodók összefogtak és kiszolgálták a piac igényeit. Manapság soha nem volt ilyen egyszerű beszerezni mindent, amire szükségünk van, csak egy laptopra és egy megbízható internetkapcsolatra van szükségünk. A vállalatok felismerik a globális tehetségpool előnyeit, de a távmunkások is: a munkalehetőségek már nem korlátozódnak földrajzi határokra. Nem kell a környékbeli vállalatok közül választani, hanem szabadon választhatunk a világszerte működő vállalatok közül.

Emiatt a vállalatok rájöttek, hogy nem elég csak távoli munkaköröket kínálni: a munkavállalók bizonyos előnyöket várnak el, például rugalmasabb munkaidőt, egészségügyi ellátást, fizetett szabadságot és egyebeket. Vannak olyan vállalatok, amelyek a lehető legjobb távoli munkavégzési környezetet teremtik olyan termékekkel, mint a SafetyWing Remote Health: globális egészségbiztosítás az egész csapat számára, függetlenül attól, hogy hol élnek. A hagyományos, helyben alkalmazó vállalatokkal ellentétben a távoli vállalatok szélesebb tehetségbázisból válogathatnak, ami az egészségbiztosítást hatalmas kihívássá teszi. A SafetyWing egyedülálló termékével nem számít, hogy az alkalmazottak hol élnek, egyszerűen mindenki számára ugyanazt a könnyen testreszabható biztosítási csomagot kínálják világszerte.

A munkához szükséges eszközökkel azok a vállalatok, amelyek eredetileg ragaszkodtak a hagyományos módszerekhez, egyre nyitottabbá válnak a távmunka lehetőségével szemben. Ez pedig több távmunkást eredményez, ami arra ösztönzi a vállalatokat, hogy kielégítsék az új iparág igényeit. Így egy gyönyörű, örökös növekedési ciklus jön létre. Legalábbis reméljük!

Melyek a távmunka jövőbeli trendjei?

A világ vállalatainak kétharmada azt tervezi, hogy továbbra is alkalmazza a pandémia idején bevezetett távmunka-politikát, így úgy tűnik, hogy a távmunka trendjei tartósak lesznek.

A „hibrid munkahely” megjelenése

Bár nem várjuk el, hogy minden egyes vállalat kizárólag távoli munkavállalókra támaszkodjon, elképzelhető, hogy sokan a hibrid rendszer mellett döntenek. Ez azt jelenti, hogy a központi csapat egy része a vállalat telephelyén dolgozik, míg a többiek otthonról. A hibrid rendszer előnye, hogy a vállalatok a legjobbakat kapják mindkét világból: hozzáférést a legtehetségesebb globális munkavállalókhoz és nagyobb rugalmasságot, miközben megőrzik erős vállalati kultúrájukat.

A start-upok továbbra is a távmunka szolgáltatásokra fognak összpontosítani

Az önálló vállalkozók és a távmunkára átállni kívánó cégek folyamatosan keresik a lehetőségeket, hogy racionalizálják napi működésüket. Az Upwork 2020-as Future Workforce Report című jelentése szerint a szabadúszók 77%-a állítja, hogy a technológia javította munkalehetőségeiket. A hagyományos munkahelyről a virtuális munkahelyre való áttérés teljesen más megközelítést és teljesen új eszközöket igényel. Ahogy a millenniumi és a Z generációs alkalmazottak kezdenek átvenni a piacot, biztosan sokkal több innovációt fogunk látni ezen a téren.

Összpontosítson a mentális jólétre és a „valódi életben” történő kommunikációra

A távoli munkavállalók számára nagy problémát jelent a magány, főként azért, mert nincs kapcsolatuk a munkatársaikkal. Az emberek természetüknél fogva társas lények, és a távoli munkavégzés rendkívül elszigetelő lehet.

Ugyanúgy, ahogy a munkavállalók felelőssége, hogy társaságkedvelőek maradjanak, ugyanúgy a vezetőik felelőssége is, hogy elősegítsék a csapatok közötti valós idejű kapcsolattartást. A munkavállalóknak tudniuk kell, hogy értékes tagjai a vállalatnak, függetlenül attól, hogy az irodában vagy Barbadoson, a tengerparton dolgoznak. A rendszeres videohívások csak egy része a megoldásnak. De ahogy a csapatok egyre inkább szétterjednek a világban, a vezetőknek kreatívabbnak kell lenniük a csapatépítő tevékenységek terén.

Rövidebb munkahét

A CoSo Cloud legutóbbi felmérése szerint a távmunkások 77%-a állítja, hogy otthonról sokkal produktívabb. Elméletileg ez a termelékenységnövekedés lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy rövidítsék a munkahétjüket, miközben ugyanazt a jövedelmet keresik. A távmunkás világon túlmenően sok vállalat szembemegy a normával, és bevezeti a négynapos munkahétet. Szeretnék bebizonyítani, hogy a maximális termelékenységű négynapos munkahét ugyanannyi munkát jelent, mint az alacsonyabb termelékenységű ötnapos munkahét.

Következtetés

Kétségtelen, hogy a távmunka még mindig problémákat vet fel.

Az ember magányosnak érezheti magát, és túlságosan könnyű elterelni a figyelmét azokon a napokon, amikor egyszerűen nincs kedve dolgozni, és nincs a közelében olyan munkatárs, aki megadná neki azt a lökést, amire szüksége lehet. Nem is beszélve azokról a akadályokról, amelyeket hatékony és valós idejű kommunikációval kell leküzdenünk.

Szerencsére a technológia gyors fejlődése és a vállalatok és magánszemélyek által a távmunkába történő beruházásoknak köszönhetően hamarosan mindez már nem lesz fontos.

A világ legkiválóbb elméi összefognak, hogy újszerű eszközöket, intelligens szoftvereket és akár virtuális falvakat hozzanak létre, amelyek megoldhatják a távmunka összes problémáját.

Az innovatív gondolkodók erős csapata támogatja a távmunka világát, amelynek jövője korlátlan lehetőségeket rejt magában. Rajtunk múlik, hogy a távmunka világát jobbá és mindenki számára elérhetővé tegyük: együttműködés és tudásmegosztás révén, a vállalatokat magasabb színvonalra emelve, globális egészségügyi ellátást és juttatásokat követelve, és nem félve attól, hogy olyasmit hozzunk létre, ami még nem létezik.

Tehát, ha Ön távoli munkavállaló vagy távoli csapatot vezet, vegye fel velünk a kapcsolatot, és ossza meg velünk: mire van szüksége ahhoz, hogy vállalata kiváló munkahely legyen?