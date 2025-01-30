A 10 legjobb kisvállalkozások számára készült költségvetési szoftver 2025-ben

A kisvállalkozások gyakran szűkös költségvetéssel és korlátozott erőforrásokkal küzdenek, ezért minden pénzügyi döntés kritikus jelentőségű. A hagyományos költségvetési módszerek ugyan segítenek, de lassúak, hibalehetőséget rejtenek magukban, és nagyobb rugalmasságot igényelnek.
Ha fontolóra veszi a hagyományos könyvelésről a speciális költségvetési szoftverekre való áttérést, akkor jó irányba halad.
Az üzleti költségvetési eszközök segítségével megismerheti, hogyan csökkentheti a felesleges kiadásokat és gyorsabban elérheti a nyereségességet. Segítségükkel megtervezheti kisvállalkozásának költségvetését, meghatározhatja a megtérülési pontot jelentő értékesítési mennyiséget, a létrehozandó tartalékokat, valamint azt, hogy mikor kell további alkalmazottakat felvenni.
Összegyűjtöttük a mai 10 legjobb kisvállalkozások számára készült költségvetési szoftver opciót, azok funkcióit, árait és értékeléseit.
Mit kell keresnie a kisvállalkozások számára készült költségvetési szoftverekben?
Fedezzük fel a kisvállalkozások számára készült költségvetési szoftverek legfontosabb funkcióit. Ezek a funkciók biztosítják, hogy az eszköz megfeleljen jelenlegi és jövőbeli igényeinek, ahogy vállalkozása növekszik:
- Könnyű használat: Keressen olyan felhasználóbarát szoftvert, amely könnyen beállítható és használható. Kezdje el vizuálisan feltérképezni a meglévő folyamatokat, hogy könnyebben kezelhesse pénzügyeit, anélkül, hogy a kezdetektől fogva bármilyen gondja lenne.
- Skálázhatóság: Válasszon olyan szoftvert, amely több felhasználót képes kezelni, új kiadásokat nyomon követni és összetett pénzügyeket kezelni, ahogy vállalkozása bővül.
- Integrációs képességek: Győződjön meg arról, hogy a szoftver zökkenőmentesen integrálható a meglévő könyvelési szoftverével és projektmenedzsment eszközeivel, hogy a pénzügyi adatok konzisztensek maradjanak.
- Pénzügyi jelentések és elemzések: Válasszon olyan szoftvert, amely részletes jelentéseket, testreszabható irányítópultokat és adatvizualizációs eszközöket kínál a trendek azonosításához és a kiadások elemzéséhez.
- Biztonság és megfelelőség: Ellenőrizze, hogy a szoftver megfelel-e az adatbiztonsági iparági szabványoknak és a bizalmas pénzügyi információk védelmére vonatkozó előírásoknak.
A 10 legjobb kisvállalkozások számára készült költségvetési szoftver 2024-ben
Most, hogy már tudja, milyen funkciókat és tulajdonságokat kell keresnie az üzleti költségvetési szoftverekben, íme a 10 legjobb kisvállalkozások számára készült költségvetési szoftver listája.
1. ClickUp
A ClickUp egyetlen platformba egyesíti vállalatának összes különböző funkcióját. Az összes kapcsolódó feladatot egyetlen irányítópulton jelenítheti meg: marketing, pénzügyek, projektmenedzsment vagy HR, és valós időben végezhet változtatásokat.
Takarítson meg időt az AI-vezérelt feladatokkal és automatizálással, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhasson.
A ClickUp számviteli és pénzügyi projektmenedzsment szoftvere kiemelkedik a legjobb költségvetési szoftverek közül, mivel lehetővé teszi komplex pénzügyi számítások és tervezés hatékony elvégzését. A szoftver megoldás figyelemmel kíséri pénzügyi céljait, felügyeli számláit és kiszámítja nyereségét.
A ClickUp pénzügyi és számviteli sablonjai, valós idejű kiadáskövetése és együttműködésen alapuló költségvetés-kezelő szoftvere a program néhány kiemelkedő költségvetési funkciója. Sokoldalú projektmenedzsment funkciókat integrál átfogó költségvetési eszközökkel.
A több projektet kezelő vállalkozások a ClickUp-ot részesítik előnyben a szervezett és hatékony költségvetési folyamatok biztosítása érdekében.
A ClickUp legjobb funkciói
- Testreszabhatja a költségvetésről, kiadásokról és nyereségről szóló jelentésekhez használt irányítópultokat.
- Gyorsan számoljon a ClickUp képletmezőivel a számításokhoz.
- Maradjon szervezett az ismétlődő feladatokra és számlákra vonatkozó emlékeztetőkkal.
- Szerezzen áttekintést pénzügyeiről a költségvetett összegek, kiadások, beszállítói információk és fizetési határidők egyéni mezőinek segítségével.
- A ClickUp egyszerű költségvetési sablonjaival könnyedén nyomon követheti havi és éves bevételeit és kiadásait.
A ClickUp korlátai
- Az új felhasználók szerint a fejlett funkciók használata megköveteli a tanulási folyamatot.
- Esetenként a támogatás válaszideje hosszabb lehet.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)
2. Budgyt
A Budgyt egyszerűsíti a pénzügyi tervezést, miközben megőrzi adataid apró részleteit.
Ez a felhőalapú költségvetési alkalmazás lehetővé teszi, hogy intuitív felületen egyszerűsítse költségvetési folyamatait, automatizálja a kiadások kategorizálását, és értékes pénzügyi jelentéseket kapjon.
A drag-and-drop funkcióval biztosítja az adatok egyszerű kezelését. A Budgyt API-ja lehetővé teszi a népszerű pénzügyi számviteli szoftverekkel való integrációt. Jelenleg a Quickbooks, a Xero és a ConnectWise szoftvereket támogatja.
A Budgyt legjobb funkciói
- Hozzáférés a korábbi adatokhoz a főkönyvi adatokon keresztül tranzakciós szinten
- Számítsa ki a nyereséget és veszteséget költségközpont és időszak szerint, készítsen költségvetési összehasonlítást és egyéb egyedi jelentéseket.
- Egyszerűsítse a többszörös nyereség- és veszteségtervezést különböző szűrők segítségével.
- Változások nyomon követése és szűrhető tevékenységi napló
- Lépjen a globális piacra a több pénznem kezelésének képességével
A Budgyt korlátai
- A képletek használatának meredek tanulási görbéje
- A nonprofit szervezeteknek részletesebb beállításokat kell testreszabniuk.
Budgyt árak
- Egyszerű: Egyedi árazás
- Plusz: Egyedi árazás
- Pro: Egyedi árazás
- Vállalati csomag: Egyedi árazás
- Non-profit: Egyedi árak mind a négy csomaghoz
Kiegészítők árai
- Költségvetési értékelés: 699–2999 dollár
- Prezentációkészítés: 1500–3500 dollár
Budgyt értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)
3. BudgetPulse
A BudgetPulse ingyenesen használható, felhőalapú könyvelési szoftvert kínál, amely személyes használatra alkalmas.
A BudgetPulse alapvető funkciókat kínál a személyes pénzügyek kezeléséhez. A felhasználók manuálisan importálják tranzakcióikat nyomtatható táblázatokba, jelentésekbe és grafikonokba, hogy jobban átlássák kiadásaikat. Emellett segít a felhasználóknak célokat kitűzni és nyomon követni az előrehaladást a pénzük hatékony kezelése érdekében.
A BudgetPulse legjobb funkciói
- Kezelje költségvetését egy egyszerű eszközzel
- Néhány lépésben importálja banki kivonatait és exportálja adatait egy pénzügyi tervező eszközbe.
- Állítson be online adománygyűjtést célokkal, és fogadjon adományokat PayPal és Amazon segítségével.
A BudgetPulse korlátai
- Nincs automatizálási vagy adatelemzési képesség
- Minden adatot manuálisan kell importálni vagy bevinni.
- Nincs integráció más üzleti költségvetési szoftverekkel vagy bankokkal.
BudgetPulse árak
- Ingyenes
BudgetPulse értékelések és vélemények
- G2: Nincs felsorolva
- Capterra: Nincs felsorolva
4. FreshBooks
A FreshBooks korlátlan, automatizált és testreszabható számlák és költségbejegyzések készítését teszi lehetővé. Online hitelkártyás fizetéseket és ACH banki átutalásokat fogad el. Projektköltségvetési sablonjai időt és költséget takarítanak meg a szabadúszók és a kisvállalkozások számára.
Több mint 100 alkalmazásintegrációval a FreshBooks egyszerűsíti a számlázási és költségkezelési feladatokat.
A Plus csomag egyik figyelemre méltó előnye, hogy a kettős könyvelési jelentések funkcióval csökkenti a könyvelési hibák számát.
A FreshBooks legjobb funkciói
- Egyszerűsítse a költségek nyomon követését és a pénzügyi kimutatások elkészítését
- Használja ki a fejlett projektalapú jelentéskészítési és időkövetési funkciók előnyeit!
A FreshBooks korlátai
- A kezdeti használathoz több támogatásra van szükség.
- Képtelenség a hatékony méretezésre
FreshBooks árak
- Lite: 204 USD/év
- Plusz: 360 USD/év
- Prémium: 660 USD/év
- Válasszon: Egyedi árazás
FreshBooks értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (670+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (4300+ értékelés)
5. QuickBooks
A QuickBooks minden QuickBooks Online csomaghoz ingyenes, útmutatóval ellátott beállítást kínál. Ezzel egyszerűsítheti folyamatait, beleértve a kiadásokat, számlákat, fizetéseket, nyugták rögzítését és jelentéseket.
A felhasználók az AI-alapú felhőalapú funkciókat használják az idő és a költségek, valamint a fizetések és a munkavállalói juttatások nyomon követésére és kezelésére.
Több mint 700 harmadik féltől származó alkalmazást támogat, amelyek a QuickBooks App Store-ban érhetők el.
A QuickBooks legjobb funkciói
- Használja ki az egyetlen eszköz előnyeit a könyvelés és a munkaerő-menedzsment területén.
- Takarítson meg időt, költségeket és erőfeszítéseket az együttműködési lehetőségek kihasználásával.
- Hozzon létre egyedi költségvetési javaslatokat a költségvetési javaslat sablonokból.
- Kezelje számláit automatikus banki tranzakciók kategorizálásával
A QuickBooks korlátai
- Kihívást jelent a pénzügyi háttérrel nem rendelkező felhasználók számára
- A Mac OS verzió csak az Egyesült Államokban érhető el.
QuickBooks árak
- Ingyenes próba 30 napig
- Simple Start: 30 USD/hó
- Essentials: 60 USD/hó
- Plusz: 90 USD/hó
- Haladó: 200 USD/hó
QuickBooks értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (3170+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (6390+ értékelés)
6. Xero
A felhőalapú vállalkozások valós idejű igényeire alapozva fejlesztett Xero egy olyan könyvelési megoldás, amely bérszámfejtési, munkaerő-menedzsment és költségkezelési funkciókkal rendelkezik.
Elősegíti a belső és külső együttműködést, minden előfizetési szinthez korlátlan bejelentkezési lehetőséget biztosítva.
A Xero több mint 800 összekapcsolt alkalmazása (beleértve a Square, a Constant Contact és az ADP alkalmazásokat) segít a kisvállalkozásoknak a zökkenőmentes üzleti műveletek és pénzügyi menedzsment végrehajtásában.
A Xero legjobb funkciói
- Használja ki az automatizált számlaegyeztetést, amely több mint 21 000 bank adatát gyűjti össze világszerte.
- Fogadjon el fizetéseket számlái ellen megbízható fizetésfeldolgozó szolgáltatók segítségével.
- Hozzáférés több mint 160 pénznemhez, és megtudhatja, hogyan befolyásolják az árfolyamok és a devizapiacok a cash flow-ját vagy nyereségét.
A Xero korlátai
- Korlátozott sablonok és tervek jelentések vagy számlák készítéséhez
- Külön szoftverre van szükség az áfa-bevallások elkészítéséhez
Xero árak
- Starter: 29 USD/hó
- Standard: 46 USD/hó
- Prémium: 62 USD/hó
Xero értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 2800 értékelés)
7. Zoho Books
Intuitív értékesítési automatizálásával, valamint iOS, Android és Windows támogatásával a Zoho Books lehetővé teszi tranzakcióinak egyszerűsítését, a pénzforgalom nyomon követését és az üzleti folyamatok automatizálását.
Emellett összekapcsolhatja meglévő CRM-, készlet- és előfizetési rendszereit, és útközben is készíthet árajánlatokat és számlákat.
A Zoho Books csatlakozik a bankjához, és lehetővé teszi a napi tranzakciók valós idejű lekérését, fizetési emlékeztetőket, valamint jelentésütemezés és munkafolyamat-indítókat. Segít ügyfélsiker -esettanulmányok készítésében.
A Zoho Books legjobb funkciói
- Lehetővé teszi az ügyfelek számára az árajánlatok jóváhagyását, a számlák kifizetését és értékes visszajelzések megadását.
- Számítsa ki automatikusan az áfa-bevallásokat és a 1099-es nyomtatványokat, hogy gondtalanul vészelje át az adóbevallási időszakot.
- Szerezzen be cash flow előrejelzéseket azáltal, hogy biztonságosan lekérdezi a tranzakciókat a számláiról, és automatikusan rendezni tudja azokat.
A Zoho Books korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
- Alapvető jelentési lehetőségek
- Korlátozott integráció harmadik féltől származó szoftverekkel
Zoho Books árak
- Ingyenes: Éves bevétele 50 000 USD alatti vállalkozások számára
- Standard: 10 USD/szervezet havonta
- Professzionális: 20 USD/szervezet havonta
- Prémium: 30 USD/szervezet havonta
- Elite: 100 USD/szervezet havonta
- Ultimate: 200 USD/szervezet havonta
Zoho Books értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)
8. Scoro
A Scoro részletes költségvetési bontásai, projektköltség-nyomon követése és jövedelmezőségi elemzési képességei segítik a termelékenység növelését és a projektek határidőre történő megvalósítását. A Scoro adatalapú betekintései és elemzései segítenek a növekedés további előmozdításában azáltal, hogy azonosítják a fejlesztésre szoruló területeket.
A Scoro olyan szolgáltató vállalkozásokra specializálódott, amelyek sok egymástól független rendszert és változó munkaterhelést kezelnek, ami csökkenti a haszonkulcsot.
Ezzel elkerülhető az eszközök közötti váltás, és egyetlen megoldásból kezelheti a projekteket, a számlázást és a jelentéseket.
A Scoro legjobb funkciói
- Fogadjon fizetéseket bárhonnan a natív Stripe integrációval
- Konvertálja az árajánlatokat automatikusan számlákká vagy részleges, előrehaladáson alapuló számlákká ügyfelei számára.
- Kezelje és kövesse nyomon projektje költségvetését, költségeit, megrendeléseit és költségvetési allokációját egyetlen platformról.
- Integrálja olyan eszközöket, mint a Paypal, a Salesforce, a Trello és a QuickBooks.
A Scoro korlátai
- A keresési és rendezési funkciók optimalizálásra szorulnak.
- Az egyedi PDF-sablonok korlátozzák az árajánlatba, megrendelésbe vagy számlába bekerülő információkat.
Scoro árak
- Essential: 26 USD/felhasználó/hónap
- Alapcsomag: 37 USD/felhasználó/hónap
- Pro: 63 USD/felhasználó/hónap
- Ultimate: Egyedi árazás
Bevezetési árak
- Önálló bevezetés: Ingyenes
- Light: 1699 USD
- Prémium: 3999 USD
- Egyedi: Egyedi árazás
Scoro értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (390+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)
9. Spendesk
A Spendesk egy kiadáskezelő platform, amely teljes áttekintést nyújt vállalatának kiadásairól.
Javítja a valós idejű kiadások átláthatóságát, költségvetési ellenőrzéseket hajt végre és automatizálja a kiadások jóváhagyását, így időt és pénzt takarít meg a teljes kiadási ciklus során. A Spendesk egyetlen forrásból egyesíti és ellenőrzi az összes pénzmozgást és folyamatot több eszközről. Ezzel ellenőrzése alá vonhatja az összes nem bérrel kapcsolatos kiadást.
A Spendesk legjobb funkciói
- Automatizálja a csalások felderítését, és használjon intelligens virtuális kártyákat a biztonság többszintű növelése érdekében.
- Rendezze a kifizetéseket a költségszámlákhoz, ellenőrizze őket bármikor, és automatikusan készítsen költségjelentéseket sablonokból.
- Ellenőrizze a költségközpontokat, a jóváhagyókat, és határozza meg a kiadási szabályokat.
A Spendesk korlátai
- A felhasználók fizetési érvényesítésekkel kapcsolatos technikai problémákról számolnak be.
- Nem lehet Word formátumú dokumentumokat feltölteni
Spendesk árak
- Ingyenes: négy felhasználó számára, beleértve egy jóváhagyót
- Alapvető: Egyedi árazás
- Skálázhatóság: Egyedi árazás
- Prémium: Egyedi árazás
Spendesk értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (390+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)
10. Float
A Float egy kifejezetten projektalapú vállalkozások számára kifejlesztett cash flow előrejelző szoftver. Segít egy lépéssel megelőzni a potenciális készpénzhiányt vagy -többletet, könnyedén megtervezni a forgatókönyveket, és értékes időt megtakarítani a projektek cash flow-jának nyomon követésével.
A Float valós idejű integrációja a Xero, a Quickbooks Online és a FreeAgent szoftverekkel napi, heti és havi cash flow előrejelzést biztosít.
A Float legjobb funkciói
- Áttekintést kaphat a pénzforgalomról valós időben.
- Készítsen stratégiát az azonnali vizuális cashflow-előrejelzések segítségével
- Kövesse nyomon a projekteket, és azonosítsa azokat, amelyek kimerítik a készpénz tartalékokat.
- Készítsen forgatókönyveket, amelyek segítenek a kérdések megválaszolásában és a megalapozott döntések meghozatalában.
Float korlátozások
- Korlátozott egyéni nézetek a forgatókönyvekhez
- Nem támogatja a több pénznemű számlákat.
Float árazás
- Alapvető: 59 USD/hó
- Prémium: 99 USD/hó
- Vállalati: 199 USD/hó
Float értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)
Növelje nyereségét a megfelelő költségvetési eszközzel
A kisvállalkozások tulajdonosainak egyedi igényeinek és preferenciáinak kielégítése elengedhetetlen a legjobb költségvetési szoftver kiválasztásában. Bár fontos olyan funkciókat választani, amelyek segítenek a költségvetés elkészítésében, érdemes befektetni egy olyan eszközbe, amely ennél sokkal többet kínál.
A ClickUp gondoskodik minden költségvetési igényéről, és egy olyan all-in-one megoldás, amely többféle kihívást is megold, amelyekkel vállalkozása növekedése során szembesülhet.
A ClickUp összekapcsolt munkafolyamatokkal, intuitív dokumentumokkal, valós idejű irányítópultokkal és egyéb funkciókkal segíti a csapatokat a hatékonyabb és együttműködőbb munkavégzésben. Ez az egységes platform segít a csapatoknak gyorsabban haladni, okosabban dolgozni és értékes időt megtakarítani.
A ClickUp Free Forever csomaggal rendelkező felhasználók számos sablonhoz, nézethez és testreszabási lehetőséghez férhetnek hozzá. Készen áll a kipróbálásra? Regisztráljon most a ClickUp-ra!