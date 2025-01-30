ClickUp blog
A 10 legjobb kisvállalkozások számára készült költségvetési szoftver 2025-ben

A 10 legjobb kisvállalkozások számára készült költségvetési szoftver 2025-ben

Engineering Team
Engineering Team
2025. január 30.

A kisvállalkozások gyakran szűkös költségvetéssel és korlátozott erőforrásokkal küzdenek, ezért minden pénzügyi döntés kritikus jelentőségű. A hagyományos költségvetési módszerek ugyan segítenek, de lassúak, hibalehetőséget rejtenek magukban, és nagyobb rugalmasságot igényelnek.

Ha fontolóra veszi a hagyományos könyvelésről a speciális költségvetési szoftverekre való áttérést, akkor jó irányba halad.

Az üzleti költségvetési eszközök segítségével megismerheti, hogyan csökkentheti a felesleges kiadásokat és gyorsabban elérheti a nyereségességet. Segítségükkel megtervezheti kisvállalkozásának költségvetését, meghatározhatja a megtérülési pontot jelentő értékesítési mennyiséget, a létrehozandó tartalékokat, valamint azt, hogy mikor kell további alkalmazottakat felvenni.

Összegyűjtöttük a mai 10 legjobb kisvállalkozások számára készült költségvetési szoftver opciót, azok funkcióit, árait és értékeléseit.

Mit kell keresnie a kisvállalkozások számára készült költségvetési szoftverekben?

Fedezzük fel a kisvállalkozások számára készült költségvetési szoftverek legfontosabb funkcióit. Ezek a funkciók biztosítják, hogy az eszköz megfeleljen jelenlegi és jövőbeli igényeinek, ahogy vállalkozása növekszik:

  • Könnyű használat: Keressen olyan felhasználóbarát szoftvert, amely könnyen beállítható és használható. Kezdje el vizuálisan feltérképezni a meglévő folyamatokat, hogy könnyebben kezelhesse pénzügyeit, anélkül, hogy a kezdetektől fogva bármilyen gondja lenne.
  • Skálázhatóság: Válasszon olyan szoftvert, amely több felhasználót képes kezelni, új kiadásokat nyomon követni és összetett pénzügyeket kezelni, ahogy vállalkozása bővül.
  • Integrációs képességek: Győződjön meg arról, hogy a szoftver zökkenőmentesen integrálható a meglévő könyvelési szoftverével és projektmenedzsment eszközeivel, hogy a pénzügyi adatok konzisztensek maradjanak.
  • Pénzügyi jelentések és elemzések: Válasszon olyan szoftvert, amely részletes jelentéseket, testreszabható irányítópultokat és adatvizualizációs eszközöket kínál a trendek azonosításához és a kiadások elemzéséhez.
  • Biztonság és megfelelőség: Ellenőrizze, hogy a szoftver megfelel-e az adatbiztonsági iparági szabványoknak és a bizalmas pénzügyi információk védelmére vonatkozó előírásoknak.

A 10 legjobb kisvállalkozások számára készült költségvetési szoftver 2024-ben

Most, hogy már tudja, milyen funkciókat és tulajdonságokat kell keresnie az üzleti költségvetési szoftverekben, íme a 10 legjobb kisvállalkozások számára készült költségvetési szoftver listája.

1. ClickUp

Clickup a könyveléshez
Példa egy ClickUp projektmenedzsment munkaterületre egy könyvelőiroda számára

A ClickUp egyetlen platformba egyesíti vállalatának összes különböző funkcióját. Az összes kapcsolódó feladatot egyetlen irányítópulton jelenítheti meg: marketing, pénzügyek, projektmenedzsment vagy HR, és valós időben végezhet változtatásokat.

Takarítson meg időt az AI-vezérelt feladatokkal és automatizálással, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhasson.

A ClickUp számviteli és pénzügyi projektmenedzsment szoftvere kiemelkedik a legjobb költségvetési szoftverek közül, mivel lehetővé teszi komplex pénzügyi számítások és tervezés hatékony elvégzését. A szoftver megoldás figyelemmel kíséri pénzügyi céljait, felügyeli számláit és kiszámítja nyereségét.

ClickUp üzleti költségvetési sablon
A ClickUp üzleti költségvetési sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen nyomon követni üzleti kiadásait és bevételeit egy központi helyen.

A ClickUp pénzügyi és számviteli sablonjai, valós idejű kiadáskövetése és együttműködésen alapuló költségvetés-kezelő szoftvere a program néhány kiemelkedő költségvetési funkciója. Sokoldalú projektmenedzsment funkciókat integrál átfogó költségvetési eszközökkel.

Váltson a ClickUp kényelmes nézetek között, hogy másodpercek alatt rendszerezze számláit.

A több projektet kezelő vállalkozások a ClickUp-ot részesítik előnyben a szervezett és hatékony költségvetési folyamatok biztosítása érdekében.

ClickUp nézetek
Kezelje kisvállalkozási projektjét minden lépésében sablonok, együttműködési funkciók és több mint 15 projektnézet segítségével a ClickUp segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Testreszabhatja a költségvetésről, kiadásokról és nyereségről szóló jelentésekhez használt irányítópultokat.
  • Gyorsan számoljon a ClickUp képletmezőivel a számításokhoz.
  • Maradjon szervezett az ismétlődő feladatokra és számlákra vonatkozó emlékeztetőkkal.
  • Szerezzen áttekintést pénzügyeiről a költségvetett összegek, kiadások, beszállítói információk és fizetési határidők egyéni mezőinek segítségével.
  • A ClickUp egyszerű költségvetési sablonjaival könnyedén nyomon követheti havi és éves bevételeit és kiadásait.

A ClickUp korlátai

  • Az új felhasználók szerint a fejlett funkciók használata megköveteli a tanulási folyamatot.
  • Esetenként a támogatás válaszideje hosszabb lehet.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árazás
  • ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

2. Budgyt

Budgyt Dashboard
via Budgyt

A Budgyt egyszerűsíti a pénzügyi tervezést, miközben megőrzi adataid apró részleteit.

Ez a felhőalapú költségvetési alkalmazás lehetővé teszi, hogy intuitív felületen egyszerűsítse költségvetési folyamatait, automatizálja a kiadások kategorizálását, és értékes pénzügyi jelentéseket kapjon.

A drag-and-drop funkcióval biztosítja az adatok egyszerű kezelését. A Budgyt API-ja lehetővé teszi a népszerű pénzügyi számviteli szoftverekkel való integrációt. Jelenleg a Quickbooks, a Xero és a ConnectWise szoftvereket támogatja.

A Budgyt legjobb funkciói

  • Hozzáférés a korábbi adatokhoz a főkönyvi adatokon keresztül tranzakciós szinten
  • Számítsa ki a nyereséget és veszteséget költségközpont és időszak szerint, készítsen költségvetési összehasonlítást és egyéb egyedi jelentéseket.
  • Egyszerűsítse a többszörös nyereség- és veszteségtervezést különböző szűrők segítségével.
  • Változások nyomon követése és szűrhető tevékenységi napló
  • Lépjen a globális piacra a több pénznem kezelésének képességével

A Budgyt korlátai

  • A képletek használatának meredek tanulási görbéje
  • A nonprofit szervezeteknek részletesebb beállításokat kell testreszabniuk.

Budgyt árak

  • Egyszerű: Egyedi árazás
  • Plusz: Egyedi árazás
  • Pro: Egyedi árazás
  • Vállalati csomag: Egyedi árazás
  • Non-profit: Egyedi árak mind a négy csomaghoz

Kiegészítők árai

  • Költségvetési értékelés: 699–2999 dollár
  • Prezentációkészítés: 1500–3500 dollár

Budgyt értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (50+ értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)

3. BudgetPulse

budgetpulse irányítópult
via BudgetPulse

A BudgetPulse ingyenesen használható, felhőalapú könyvelési szoftvert kínál, amely személyes használatra alkalmas.

A BudgetPulse alapvető funkciókat kínál a személyes pénzügyek kezeléséhez. A felhasználók manuálisan importálják tranzakcióikat nyomtatható táblázatokba, jelentésekbe és grafikonokba, hogy jobban átlássák kiadásaikat. Emellett segít a felhasználóknak célokat kitűzni és nyomon követni az előrehaladást a pénzük hatékony kezelése érdekében.

A BudgetPulse legjobb funkciói

  • Kezelje költségvetését egy egyszerű eszközzel
  • Néhány lépésben importálja banki kivonatait és exportálja adatait egy pénzügyi tervező eszközbe.
  • Állítson be online adománygyűjtést célokkal, és fogadjon adományokat PayPal és Amazon segítségével.

A BudgetPulse korlátai

  • Nincs automatizálási vagy adatelemzési képesség
  • Minden adatot manuálisan kell importálni vagy bevinni.
  • Nincs integráció más üzleti költségvetési szoftverekkel vagy bankokkal.

BudgetPulse árak

  • Ingyenes

BudgetPulse értékelések és vélemények

  • G2: Nincs felsorolva
  • Capterra: Nincs felsorolva

4. FreshBooks

FreshBooks Dashboard
via FreshBooks

A FreshBooks korlátlan, automatizált és testreszabható számlák és költségbejegyzések készítését teszi lehetővé. Online hitelkártyás fizetéseket és ACH banki átutalásokat fogad el. Projektköltségvetési sablonjai időt és költséget takarítanak meg a szabadúszók és a kisvállalkozások számára.

Több mint 100 alkalmazásintegrációval a FreshBooks egyszerűsíti a számlázási és költségkezelési feladatokat.

A Plus csomag egyik figyelemre méltó előnye, hogy a kettős könyvelési jelentések funkcióval csökkenti a könyvelési hibák számát.

A FreshBooks legjobb funkciói

  • Egyszerűsítse a költségek nyomon követését és a pénzügyi kimutatások elkészítését
  • Használja ki a fejlett projektalapú jelentéskészítési és időkövetési funkciók előnyeit!

A FreshBooks korlátai

  • A kezdeti használathoz több támogatásra van szükség.
  • Képtelenség a hatékony méretezésre

FreshBooks árak

  • Lite: 204 USD/év
  • Plusz: 360 USD/év
  • Prémium: 660 USD/év
  • Válasszon: Egyedi árazás

FreshBooks értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (670+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (4300+ értékelés)

5. QuickBooks

Quickbooks Dashboard
via Quickbooks

A QuickBooks minden QuickBooks Online csomaghoz ingyenes, útmutatóval ellátott beállítást kínál. Ezzel egyszerűsítheti folyamatait, beleértve a kiadásokat, számlákat, fizetéseket, nyugták rögzítését és jelentéseket.

A felhasználók az AI-alapú felhőalapú funkciókat használják az idő és a költségek, valamint a fizetések és a munkavállalói juttatások nyomon követésére és kezelésére.

Több mint 700 harmadik féltől származó alkalmazást támogat, amelyek a QuickBooks App Store-ban érhetők el.

A QuickBooks legjobb funkciói

  • Használja ki az egyetlen eszköz előnyeit a könyvelés és a munkaerő-menedzsment területén.
  • Takarítson meg időt, költségeket és erőfeszítéseket az együttműködési lehetőségek kihasználásával.
  • Hozzon létre egyedi költségvetési javaslatokat a költségvetési javaslat sablonokból.
  • Kezelje számláit automatikus banki tranzakciók kategorizálásával

A QuickBooks korlátai

  • Kihívást jelent a pénzügyi háttérrel nem rendelkező felhasználók számára
  • A Mac OS verzió csak az Egyesült Államokban érhető el.

QuickBooks árak

  • Ingyenes próba 30 napig
  • Simple Start: 30 USD/hó
  • Essentials: 60 USD/hó
  • Plusz: 90 USD/hó
  • Haladó: 200 USD/hó

QuickBooks értékelések és vélemények

  • G2: 4,0/5 (3170+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (6390+ értékelés)

6. Xero

via Xero

A felhőalapú vállalkozások valós idejű igényeire alapozva fejlesztett Xero egy olyan könyvelési megoldás, amely bérszámfejtési, munkaerő-menedzsment és költségkezelési funkciókkal rendelkezik.

Elősegíti a belső és külső együttműködést, minden előfizetési szinthez korlátlan bejelentkezési lehetőséget biztosítva.

A Xero több mint 800 összekapcsolt alkalmazása (beleértve a Square, a Constant Contact és az ADP alkalmazásokat) segít a kisvállalkozásoknak a zökkenőmentes üzleti műveletek és pénzügyi menedzsment végrehajtásában.

A Xero legjobb funkciói

  • Használja ki az automatizált számlaegyeztetést, amely több mint 21 000 bank adatát gyűjti össze világszerte.
  • Fogadjon el fizetéseket számlái ellen megbízható fizetésfeldolgozó szolgáltatók segítségével.
  • Hozzáférés több mint 160 pénznemhez, és megtudhatja, hogyan befolyásolják az árfolyamok és a devizapiacok a cash flow-ját vagy nyereségét.

A Xero korlátai

  • Korlátozott sablonok és tervek jelentések vagy számlák készítéséhez
  • Külön szoftverre van szükség az áfa-bevallások elkészítéséhez

Xero árak

  • Starter: 29 USD/hó
  • Standard: 46 USD/hó
  • Prémium: 62 USD/hó

Xero értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 600 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 2800 értékelés)

7. Zoho Books

via Zoho Books

Intuitív értékesítési automatizálásával, valamint iOS, Android és Windows támogatásával a Zoho Books lehetővé teszi tranzakcióinak egyszerűsítését, a pénzforgalom nyomon követését és az üzleti folyamatok automatizálását.

Emellett összekapcsolhatja meglévő CRM-, készlet- és előfizetési rendszereit, és útközben is készíthet árajánlatokat és számlákat.

A Zoho Books csatlakozik a bankjához, és lehetővé teszi a napi tranzakciók valós idejű lekérését, fizetési emlékeztetőket, valamint jelentésütemezés és munkafolyamat-indítókat. Segít ügyfélsiker -esettanulmányok készítésében.

A Zoho Books legjobb funkciói

  • Lehetővé teszi az ügyfelek számára az árajánlatok jóváhagyását, a számlák kifizetését és értékes visszajelzések megadását.
  • Számítsa ki automatikusan az áfa-bevallásokat és a 1099-es nyomtatványokat, hogy gondtalanul vészelje át az adóbevallási időszakot.
  • Szerezzen be cash flow előrejelzéseket azáltal, hogy biztonságosan lekérdezi a tranzakciókat a számláiról, és automatikusan rendezni tudja azokat.

A Zoho Books korlátai

  • Korlátozott testreszabási lehetőségek
  • Alapvető jelentési lehetőségek
  • Korlátozott integráció harmadik féltől származó szoftverekkel

Zoho Books árak

  • Ingyenes: Éves bevétele 50 000 USD alatti vállalkozások számára
  • Standard: 10 USD/szervezet havonta
  • Professzionális: 20 USD/szervezet havonta
  • Prémium: 30 USD/szervezet havonta
  • Elite: 100 USD/szervezet havonta
  • Ultimate: 200 USD/szervezet havonta

Zoho Books értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

8. Scoro

Scoro
via Scoro

A Scoro részletes költségvetési bontásai, projektköltség-nyomon követése és jövedelmezőségi elemzési képességei segítik a termelékenység növelését és a projektek határidőre történő megvalósítását. A Scoro adatalapú betekintései és elemzései segítenek a növekedés további előmozdításában azáltal, hogy azonosítják a fejlesztésre szoruló területeket.

A Scoro olyan szolgáltató vállalkozásokra specializálódott, amelyek sok egymástól független rendszert és változó munkaterhelést kezelnek, ami csökkenti a haszonkulcsot.

Ezzel elkerülhető az eszközök közötti váltás, és egyetlen megoldásból kezelheti a projekteket, a számlázást és a jelentéseket.

A Scoro legjobb funkciói

  • Fogadjon fizetéseket bárhonnan a natív Stripe integrációval
  • Konvertálja az árajánlatokat automatikusan számlákká vagy részleges, előrehaladáson alapuló számlákká ügyfelei számára.
  • Kezelje és kövesse nyomon projektje költségvetését, költségeit, megrendeléseit és költségvetési allokációját egyetlen platformról.
  • Integrálja olyan eszközöket, mint a Paypal, a Salesforce, a Trello és a QuickBooks.

A Scoro korlátai

  • A keresési és rendezési funkciók optimalizálásra szorulnak.
  • Az egyedi PDF-sablonok korlátozzák az árajánlatba, megrendelésbe vagy számlába bekerülő információkat.

Scoro árak

  • Essential: 26 USD/felhasználó/hónap
  • Alapcsomag: 37 USD/felhasználó/hónap
  • Pro: 63 USD/felhasználó/hónap
  • Ultimate: Egyedi árazás

Bevezetési árak

  • Önálló bevezetés: Ingyenes
  • Light: 1699 USD
  • Prémium: 3999 USD
  • Egyedi: Egyedi árazás

Scoro értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (390+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)

9. Spendesk

Spendesk
via Spendesk

A Spendesk egy kiadáskezelő platform, amely teljes áttekintést nyújt vállalatának kiadásairól.

Javítja a valós idejű kiadások átláthatóságát, költségvetési ellenőrzéseket hajt végre és automatizálja a kiadások jóváhagyását, így időt és pénzt takarít meg a teljes kiadási ciklus során. A Spendesk egyetlen forrásból egyesíti és ellenőrzi az összes pénzmozgást és folyamatot több eszközről. Ezzel ellenőrzése alá vonhatja az összes nem bérrel kapcsolatos kiadást.

A Spendesk legjobb funkciói

  • Automatizálja a csalások felderítését, és használjon intelligens virtuális kártyákat a biztonság többszintű növelése érdekében.
  • Rendezze a kifizetéseket a költségszámlákhoz, ellenőrizze őket bármikor, és automatikusan készítsen költségjelentéseket sablonokból.
  • Ellenőrizze a költségközpontokat, a jóváhagyókat, és határozza meg a kiadási szabályokat.

A Spendesk korlátai

  • A felhasználók fizetési érvényesítésekkel kapcsolatos technikai problémákról számolnak be.
  • Nem lehet Word formátumú dokumentumokat feltölteni

Spendesk árak

  • Ingyenes: négy felhasználó számára, beleértve egy jóváhagyót
  • Alapvető: Egyedi árazás
  • Skálázhatóság: Egyedi árazás
  • Prémium: Egyedi árazás

Spendesk értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (390+ értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

10. Float

FloatDashboard
via Float

A Float egy kifejezetten projektalapú vállalkozások számára kifejlesztett cash flow előrejelző szoftver. Segít egy lépéssel megelőzni a potenciális készpénzhiányt vagy -többletet, könnyedén megtervezni a forgatókönyveket, és értékes időt megtakarítani a projektek cash flow-jának nyomon követésével.

A Float valós idejű integrációja a Xero, a Quickbooks Online és a FreeAgent szoftverekkel napi, heti és havi cash flow előrejelzést biztosít.

A Float legjobb funkciói

  • Áttekintést kaphat a pénzforgalomról valós időben.
  • Készítsen stratégiát az azonnali vizuális cashflow-előrejelzések segítségével
  • Kövesse nyomon a projekteket, és azonosítsa azokat, amelyek kimerítik a készpénz tartalékokat.
  • Készítsen forgatókönyveket, amelyek segítenek a kérdések megválaszolásában és a megalapozott döntések meghozatalában.

Float korlátozások

  • Korlátozott egyéni nézetek a forgatókönyvekhez
  • Nem támogatja a több pénznemű számlákat.

Float árazás

  • Alapvető: 59 USD/hó
  • Prémium: 99 USD/hó
  • Vállalati: 199 USD/hó

Float értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (40+ értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)

Növelje nyereségét a megfelelő költségvetési eszközzel

A kisvállalkozások tulajdonosainak egyedi igényeinek és preferenciáinak kielégítése elengedhetetlen a legjobb költségvetési szoftver kiválasztásában. Bár fontos olyan funkciókat választani, amelyek segítenek a költségvetés elkészítésében, érdemes befektetni egy olyan eszközbe, amely ennél sokkal többet kínál.

A ClickUp gondoskodik minden költségvetési igényéről, és egy olyan all-in-one megoldás, amely többféle kihívást is megold, amelyekkel vállalkozása növekedése során szembesülhet.

A ClickUp összekapcsolt munkafolyamatokkal, intuitív dokumentumokkal, valós idejű irányítópultokkal és egyéb funkciókkal segíti a csapatokat a hatékonyabb és együttműködőbb munkavégzésben. Ez az egységes platform segít a csapatoknak gyorsabban haladni, okosabban dolgozni és értékes időt megtakarítani.

A ClickUp Free Forever csomaggal rendelkező felhasználók számos sablonhoz, nézethez és testreszabási lehetőséghez férhetnek hozzá. Készen áll a kipróbálásra? Regisztráljon most a ClickUp-ra!

