A 10 legjobb kisvállalkozások számára készült költségvetési szoftver 2025-ben

A kisvállalkozások gyakran szűkös költségvetéssel és korlátozott erőforrásokkal küzdenek, ezért minden pénzügyi döntés kritikus jelentőségű. A hagyományos költségvetési módszerek ugyan segítenek, de lassúak, hibalehetőséget rejtenek magukban, és nagyobb rugalmasságot igényelnek.

Ha fontolóra veszi a hagyományos könyvelésről a speciális költségvetési szoftverekre való áttérést, akkor jó irányba halad.

Az üzleti költségvetési eszközök segítségével megismerheti, hogyan csökkentheti a felesleges kiadásokat és gyorsabban elérheti a nyereségességet. Segítségükkel megtervezheti kisvállalkozásának költségvetését, meghatározhatja a megtérülési pontot jelentő értékesítési mennyiséget, a létrehozandó tartalékokat, valamint azt, hogy mikor kell további alkalmazottakat felvenni.

Összegyűjtöttük a mai 10 legjobb kisvállalkozások számára készült költségvetési szoftver opciót, azok funkcióit, árait és értékeléseit.

Mit kell keresnie a kisvállalkozások számára készült költségvetési szoftverekben?

Fedezzük fel a kisvállalkozások számára készült költségvetési szoftverek legfontosabb funkcióit. Ezek a funkciók biztosítják, hogy az eszköz megfeleljen jelenlegi és jövőbeli igényeinek, ahogy vállalkozása növekszik:

Könnyű használat: Keressen olyan felhasználóbarát szoftvert, amely könnyen beállítható és használható. Kezdje el vizuálisan Keressen olyan felhasználóbarát szoftvert, amely könnyen beállítható és használható. Kezdje el vizuálisan feltérképezni a meglévő folyamatokat , hogy könnyebben kezelhesse pénzügyeit, anélkül, hogy a kezdetektől fogva bármilyen gondja lenne.

Skálázhatóság: Válasszon olyan szoftvert, amely több felhasználót képes kezelni, új kiadásokat nyomon követni és összetett pénzügyeket kezelni, ahogy vállalkozása bővül.

Integrációs képességek: Győződjön meg arról, hogy a szoftver zökkenőmentesen integrálható a meglévő könyvelési szoftverével és Győződjön meg arról, hogy a szoftver zökkenőmentesen integrálható a meglévő könyvelési szoftverével és projektmenedzsment eszközeivel , hogy a pénzügyi adatok konzisztensek maradjanak.

Pénzügyi jelentések és elemzések: Válasszon olyan szoftvert, amely Válasszon olyan szoftvert, amely részletes jelentéseket , testreszabható irányítópultokat és adatvizualizációs eszközöket kínál a trendek azonosításához és a kiadások elemzéséhez.

Biztonság és megfelelőség: Ellenőrizze, hogy a szoftver megfelel-e az adatbiztonsági iparági szabványoknak és a bizalmas pénzügyi információk védelmére vonatkozó előírásoknak.

A 10 legjobb kisvállalkozások számára készült költségvetési szoftver 2024-ben

Most, hogy már tudja, milyen funkciókat és tulajdonságokat kell keresnie az üzleti költségvetési szoftverekben, íme a 10 legjobb kisvállalkozások számára készült költségvetési szoftver listája.

1. ClickUp

Példa egy ClickUp projektmenedzsment munkaterületre egy könyvelőiroda számára

A ClickUp egyetlen platformba egyesíti vállalatának összes különböző funkcióját. Az összes kapcsolódó feladatot egyetlen irányítópulton jelenítheti meg: marketing, pénzügyek, projektmenedzsment vagy HR, és valós időben végezhet változtatásokat.

Takarítson meg időt az AI-vezérelt feladatokkal és automatizálással, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhasson.

A ClickUp számviteli és pénzügyi projektmenedzsment szoftvere kiemelkedik a legjobb költségvetési szoftverek közül, mivel lehetővé teszi komplex pénzügyi számítások és tervezés hatékony elvégzését. A szoftver megoldás figyelemmel kíséri pénzügyi céljait, felügyeli számláit és kiszámítja nyereségét.

A ClickUp üzleti költségvetési sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen nyomon követni üzleti kiadásait és bevételeit egy központi helyen.

A ClickUp pénzügyi és számviteli sablonjai, valós idejű kiadáskövetése és együttműködésen alapuló költségvetés-kezelő szoftvere a program néhány kiemelkedő költségvetési funkciója. Sokoldalú projektmenedzsment funkciókat integrál átfogó költségvetési eszközökkel.

Váltson a ClickUp kényelmes nézetek között, hogy másodpercek alatt rendszerezze számláit.

A több projektet kezelő vállalkozások a ClickUp-ot részesítik előnyben a szervezett és hatékony költségvetési folyamatok biztosítása érdekében.

Kezelje kisvállalkozási projektjét minden lépésében sablonok, együttműködési funkciók és több mint 15 projektnézet segítségével a ClickUp segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

Testreszabhatja a költségvetésről, kiadásokról és nyereségről szóló jelentésekhez használt irányítópultokat.

Gyorsan számoljon a ClickUp képletmezőivel a számításokhoz.

Maradjon szervezett az ismétlődő feladatokra és számlákra vonatkozó emlékeztetőkkal.

Szerezzen áttekintést pénzügyeiről a költségvetett összegek, kiadások, beszállítói információk és fizetési határidők egyéni mezőinek segítségével.

A ClickUp egyszerű költségvetési sablonjaival könnyedén nyomon követheti havi és éves bevételeit és kiadásait.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók szerint a fejlett funkciók használata megköveteli a tanulási folyamatot.

Esetenként a támogatás válaszideje hosszabb lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árazás

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

2. Budgyt

via Budgyt

A Budgyt egyszerűsíti a pénzügyi tervezést, miközben megőrzi adataid apró részleteit.

Ez a felhőalapú költségvetési alkalmazás lehetővé teszi, hogy intuitív felületen egyszerűsítse költségvetési folyamatait, automatizálja a kiadások kategorizálását, és értékes pénzügyi jelentéseket kapjon.

A drag-and-drop funkcióval biztosítja az adatok egyszerű kezelését. A Budgyt API-ja lehetővé teszi a népszerű pénzügyi számviteli szoftverekkel való integrációt. Jelenleg a Quickbooks, a Xero és a ConnectWise szoftvereket támogatja.

A Budgyt legjobb funkciói

Hozzáférés a korábbi adatokhoz a főkönyvi adatokon keresztül tranzakciós szinten

Számítsa ki a nyereséget és veszteséget költségközpont és időszak szerint, készítsen költségvetési összehasonlítást és egyéb egyedi jelentéseket.

Egyszerűsítse a többszörös nyereség- és veszteségtervezést különböző szűrők segítségével.

Változások nyomon követése és szűrhető tevékenységi napló

Lépjen a globális piacra a több pénznem kezelésének képességével

A Budgyt korlátai

A képletek használatának meredek tanulási görbéje

A nonprofit szervezeteknek részletesebb beállításokat kell testreszabniuk.

Budgyt árak

Egyszerű : Egyedi árazás

Plusz : Egyedi árazás

Pro : Egyedi árazás

Vállalati csomag : Egyedi árazás

Non-profit: Egyedi árak mind a négy csomaghoz

Kiegészítők árai

Költségvetési értékelés: 699–2999 dollár

Prezentációkészítés: 1500–3500 dollár

Budgyt értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)

3. BudgetPulse

via BudgetPulse

A BudgetPulse ingyenesen használható, felhőalapú könyvelési szoftvert kínál, amely személyes használatra alkalmas.

A BudgetPulse alapvető funkciókat kínál a személyes pénzügyek kezeléséhez. A felhasználók manuálisan importálják tranzakcióikat nyomtatható táblázatokba, jelentésekbe és grafikonokba, hogy jobban átlássák kiadásaikat. Emellett segít a felhasználóknak célokat kitűzni és nyomon követni az előrehaladást a pénzük hatékony kezelése érdekében.

A BudgetPulse legjobb funkciói

Kezelje költségvetését egy egyszerű eszközzel

Néhány lépésben importálja banki kivonatait és exportálja adatait egy pénzügyi tervező eszközbe.

Állítson be online adománygyűjtést célokkal, és fogadjon adományokat PayPal és Amazon segítségével.

A BudgetPulse korlátai

Nincs automatizálási vagy adatelemzési képesség

Minden adatot manuálisan kell importálni vagy bevinni.

Nincs integráció más üzleti költségvetési szoftverekkel vagy bankokkal.

BudgetPulse árak

Ingyenes

BudgetPulse értékelések és vélemények

G2 : Nincs felsorolva

Capterra: Nincs felsorolva

4. FreshBooks

via FreshBooks

A FreshBooks korlátlan, automatizált és testreszabható számlák és költségbejegyzések készítését teszi lehetővé. Online hitelkártyás fizetéseket és ACH banki átutalásokat fogad el. Projektköltségvetési sablonjai időt és költséget takarítanak meg a szabadúszók és a kisvállalkozások számára.

Több mint 100 alkalmazásintegrációval a FreshBooks egyszerűsíti a számlázási és költségkezelési feladatokat.

A Plus csomag egyik figyelemre méltó előnye, hogy a kettős könyvelési jelentések funkcióval csökkenti a könyvelési hibák számát.

A FreshBooks legjobb funkciói

Egyszerűsítse a költségek nyomon követését és a pénzügyi kimutatások elkészítését

Használja ki a fejlett projektalapú jelentéskészítési és időkövetési funkciók előnyeit!

A FreshBooks korlátai

A kezdeti használathoz több támogatásra van szükség.

Képtelenség a hatékony méretezésre

FreshBooks árak

Lite : 204 USD/év

Plusz : 360 USD/év

Prémium : 660 USD/év

Válasszon: Egyedi árazás

FreshBooks értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (670+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (4300+ értékelés)

5. QuickBooks

via Quickbooks

A QuickBooks minden QuickBooks Online csomaghoz ingyenes, útmutatóval ellátott beállítást kínál. Ezzel egyszerűsítheti folyamatait, beleértve a kiadásokat, számlákat, fizetéseket, nyugták rögzítését és jelentéseket.

A felhasználók az AI-alapú felhőalapú funkciókat használják az idő és a költségek, valamint a fizetések és a munkavállalói juttatások nyomon követésére és kezelésére.

Több mint 700 harmadik féltől származó alkalmazást támogat, amelyek a QuickBooks App Store-ban érhetők el.

A QuickBooks legjobb funkciói

Használja ki az egyetlen eszköz előnyeit a könyvelés és a munkaerő-menedzsment területén.

Takarítson meg időt, költségeket és erőfeszítéseket az együttműködési lehetőségek kihasználásával.

Hozzon létre egyedi költségvetési javaslatokat a költségvetési javaslat sablonokból

Kezelje számláit automatikus banki tranzakciók kategorizálásával

A QuickBooks korlátai

Kihívást jelent a pénzügyi háttérrel nem rendelkező felhasználók számára

A Mac OS verzió csak az Egyesült Államokban érhető el.

QuickBooks árak

Ingyenes próba 30 napig

Simple Start : 30 USD/hó

Essentials : 60 USD/hó

Plusz : 90 USD/hó

Haladó: 200 USD/hó

QuickBooks értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 (3170+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (6390+ értékelés)

6. Xero

via Xero

A felhőalapú vállalkozások valós idejű igényeire alapozva fejlesztett Xero egy olyan könyvelési megoldás, amely bérszámfejtési, munkaerő-menedzsment és költségkezelési funkciókkal rendelkezik.

Elősegíti a belső és külső együttműködést, minden előfizetési szinthez korlátlan bejelentkezési lehetőséget biztosítva.

A Xero több mint 800 összekapcsolt alkalmazása (beleértve a Square, a Constant Contact és az ADP alkalmazásokat) segít a kisvállalkozásoknak a zökkenőmentes üzleti műveletek és pénzügyi menedzsment végrehajtásában.

A Xero legjobb funkciói

Használja ki az automatizált számlaegyeztetést, amely több mint 21 000 bank adatát gyűjti össze világszerte.

Fogadjon el fizetéseket számlái ellen megbízható fizetésfeldolgozó szolgáltatók segítségével.

Hozzáférés több mint 160 pénznemhez, és megtudhatja, hogyan befolyásolják az árfolyamok és a devizapiacok a cash flow-ját vagy nyereségét.

A Xero korlátai

Korlátozott sablonok és tervek jelentések vagy számlák készítéséhez

Külön szoftverre van szükség az áfa-bevallások elkészítéséhez

Xero árak

Starter : 29 USD/hó

Standard : 46 USD/hó

Prémium: 62 USD/hó

Xero értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2800 értékelés)

7. Zoho Books

via Zoho Books

Intuitív értékesítési automatizálásával, valamint iOS, Android és Windows támogatásával a Zoho Books lehetővé teszi tranzakcióinak egyszerűsítését, a pénzforgalom nyomon követését és az üzleti folyamatok automatizálását.

Emellett összekapcsolhatja meglévő CRM-, készlet- és előfizetési rendszereit, és útközben is készíthet árajánlatokat és számlákat.

A Zoho Books csatlakozik a bankjához, és lehetővé teszi a napi tranzakciók valós idejű lekérését, fizetési emlékeztetőket, valamint jelentésütemezés és munkafolyamat-indítókat. Segít ügyfélsiker -esettanulmányok készítésében.

A Zoho Books legjobb funkciói

Lehetővé teszi az ügyfelek számára az árajánlatok jóváhagyását, a számlák kifizetését és értékes visszajelzések megadását.

Számítsa ki automatikusan az áfa-bevallásokat és a 1099-es nyomtatványokat, hogy gondtalanul vészelje át az adóbevallási időszakot.

Szerezzen be cash flow előrejelzéseket azáltal, hogy biztonságosan lekérdezi a tranzakciókat a számláiról, és automatikusan rendezni tudja azokat.

A Zoho Books korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Alapvető jelentési lehetőségek

Korlátozott integráció harmadik féltől származó szoftverekkel

Zoho Books árak

Ingyenes : Éves bevétele 50 000 USD alatti vállalkozások számára

Standard : 10 USD/szervezet havonta

Professzionális : 20 USD/szervezet havonta

Prémium : 30 USD/szervezet havonta

Elite : 100 USD/szervezet havonta

Ultimate: 200 USD/szervezet havonta

Zoho Books értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

8. Scoro

via Scoro

A Scoro részletes költségvetési bontásai, projektköltség-nyomon követése és jövedelmezőségi elemzési képességei segítik a termelékenység növelését és a projektek határidőre történő megvalósítását. A Scoro adatalapú betekintései és elemzései segítenek a növekedés további előmozdításában azáltal, hogy azonosítják a fejlesztésre szoruló területeket.

A Scoro olyan szolgáltató vállalkozásokra specializálódott, amelyek sok egymástól független rendszert és változó munkaterhelést kezelnek, ami csökkenti a haszonkulcsot.

Ezzel elkerülhető az eszközök közötti váltás, és egyetlen megoldásból kezelheti a projekteket, a számlázást és a jelentéseket.

A Scoro legjobb funkciói

Fogadjon fizetéseket bárhonnan a natív Stripe integrációval

Konvertálja az árajánlatokat automatikusan számlákká vagy részleges, előrehaladáson alapuló számlákká ügyfelei számára.

Kezelje és kövesse nyomon projektje költségvetését , költségeit, megrendeléseit és költségvetési allokációját egyetlen platformról.

Integrálja olyan eszközöket, mint a Paypal, a Salesforce, a Trello és a QuickBooks.

A Scoro korlátai

A keresési és rendezési funkciók optimalizálásra szorulnak.

Az egyedi PDF-sablonok korlátozzák az árajánlatba, megrendelésbe vagy számlába bekerülő információkat.

Scoro árak

Essential: 26 USD/felhasználó/hónap

Alapcsomag: 37 USD/felhasználó/hónap

Pro: 63 USD/felhasználó/hónap

Ultimate: Egyedi árazás

Bevezetési árak

Önálló bevezetés: Ingyenes

Light: 1699 USD

Prémium: 3999 USD

Egyedi: Egyedi árazás

Scoro értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)

9. Spendesk

via Spendesk

A Spendesk egy kiadáskezelő platform, amely teljes áttekintést nyújt vállalatának kiadásairól.

Javítja a valós idejű kiadások átláthatóságát, költségvetési ellenőrzéseket hajt végre és automatizálja a kiadások jóváhagyását, így időt és pénzt takarít meg a teljes kiadási ciklus során. A Spendesk egyetlen forrásból egyesíti és ellenőrzi az összes pénzmozgást és folyamatot több eszközről. Ezzel ellenőrzése alá vonhatja az összes nem bérrel kapcsolatos kiadást.

A Spendesk legjobb funkciói

Automatizálja a csalások felderítését, és használjon intelligens virtuális kártyákat a biztonság többszintű növelése érdekében.

Rendezze a kifizetéseket a költségszámlákhoz, ellenőrizze őket bármikor, és automatikusan készítsen költségjelentéseket sablonokból.

Ellenőrizze a költségközpontokat, a jóváhagyókat, és határozza meg a kiadási szabályokat.

A Spendesk korlátai

A felhasználók fizetési érvényesítésekkel kapcsolatos technikai problémákról számolnak be.

Nem lehet Word formátumú dokumentumokat feltölteni

Spendesk árak

Ingyenes : négy felhasználó számára, beleértve egy jóváhagyót

Alapvető : Egyedi árazás

Skálázhatóság : Egyedi árazás

Prémium: Egyedi árazás

Spendesk értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

10. Float

via Float

A Float egy kifejezetten projektalapú vállalkozások számára kifejlesztett cash flow előrejelző szoftver. Segít egy lépéssel megelőzni a potenciális készpénzhiányt vagy -többletet, könnyedén megtervezni a forgatókönyveket, és értékes időt megtakarítani a projektek cash flow-jának nyomon követésével.

A Float valós idejű integrációja a Xero, a Quickbooks Online és a FreeAgent szoftverekkel napi, heti és havi cash flow előrejelzést biztosít.

A Float legjobb funkciói

Áttekintést kaphat a pénzforgalomról valós időben.

Készítsen stratégiát az azonnali vizuális cashflow-előrejelzések segítségével

Kövesse nyomon a projekteket, és azonosítsa azokat, amelyek kimerítik a készpénz tartalékokat.

Készítsen forgatókönyveket, amelyek segítenek a kérdések megválaszolásában és a megalapozott döntések meghozatalában.

Float korlátozások

Korlátozott egyéni nézetek a forgatókönyvekhez

Nem támogatja a több pénznemű számlákat.

Float árazás

Alapvető : 59 USD/hó

Prémium : 99 USD/hó

Vállalati: 199 USD/hó

Float értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)

Növelje nyereségét a megfelelő költségvetési eszközzel

A kisvállalkozások tulajdonosainak egyedi igényeinek és preferenciáinak kielégítése elengedhetetlen a legjobb költségvetési szoftver kiválasztásában. Bár fontos olyan funkciókat választani, amelyek segítenek a költségvetés elkészítésében, érdemes befektetni egy olyan eszközbe, amely ennél sokkal többet kínál.

A ClickUp gondoskodik minden költségvetési igényéről, és egy olyan all-in-one megoldás, amely többféle kihívást is megold, amelyekkel vállalkozása növekedése során szembesülhet.

A ClickUp összekapcsolt munkafolyamatokkal, intuitív dokumentumokkal, valós idejű irányítópultokkal és egyéb funkciókkal segíti a csapatokat a hatékonyabb és együttműködőbb munkavégzésben. Ez az egységes platform segít a csapatoknak gyorsabban haladni, okosabban dolgozni és értékes időt megtakarítani.

A ClickUp Free Forever csomaggal rendelkező felhasználók számos sablonhoz, nézethez és testreszabási lehetőséghez férhetnek hozzá. Készen áll a kipróbálásra? Regisztráljon most a ClickUp-ra!