A 10 legjobb felhasználói kézikönyv-szoftver 2025-ben (vélemények és árak)

A felhasználói kézikönyvek komoly segítséget nyújtanak mind a csapatának, mind az ügyfeleinek. A jó felhasználói kézikönyvek nemcsak növelik az ügyfelek elégedettségét, hanem csökkentik az ügyfélszolgálati csapat által egy termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban kapott támogatási jegyek számát is.

Csak egy kis probléma van: a felhasználói kézikönyvek elkészítése nem mindig egyszerű. A műszaki dokumentáció, a jogi követelmények és a finom formázás megnehezítik olyan lépésről lépésre haladó útmutatók elkészítését, amelyeket az ügyfelek és a csapat valóban követni fog.

Szerencsére nem kell technikai írónak lenned ahhoz, hogy remek felhasználói kézikönyvet állíts össze. Csak egy jó felhasználói kézikönyv-szoftverre van szükséged. A felhasználói kézikönyv-szoftver egyszerűsíti a munkafolyamatokat, támogatja a támogató csapatot és javítja az általános ügyfélélményt.

A felhasználói kézikönyv-eszköz minősége azonban fontos. Nézze meg ezt a teljes útmutatót, amely segít kiválasztani a szervezetének megfelelő felhasználói kézikönyv-szoftvert, valamint a 10 kedvenc választásunkat 2024-re. ?

Mit kell keresnie a használati utasítás szoftverben?

A felhasználói kézikönyv-eszközöknek meg kell könnyíteniük az életét. Minden megoldás kicsit más, de ezek a legértékesebb funkciók, amelyeket egy dokumentációs eszközben érdemes keresni:

Könnyű használat: A használati utasítások kissé terjedelmesek lehetnek, ezért válasszon egy felhasználóbarát platformot, amely tiszta felhasználói felülettel és alacsony belépési küszöbértékkel rendelkezik. A drag-and-drop létrehozási eszközök elengedhetetlenek, különösen akkor, ha mind a technikai, mind a nem technikai csapat tagjai ugyanazt a szoftvert fogják használni.

Sablonok és testreszabás: Kinek van ideje órákat tölteni a formázással? Keressen olyan platformot, amely testreszabható felhasználói kézikönyv-sablonokkal rendelkezik, amelyek illeszkednek márkájának stílusához. A drag-and-drop szerkesztők és a CSS vagy HTML testreszabás szintén kiválóan alkalmasak professzionális megjelenésű kézikönyvek készítéséhez.

Interaktív elemek: Néhány felhasználói útmutató még mindig papírra van nyomtatva, de egyre inkább digitalizálják őket. Ha online felhasználói kézikönyveket kínál, keressen olyan felhasználói kézikönyv-szoftvert, amely támogatja az interaktív elemeket. Lehetővé kell tennie beágyazott videók, kattintható képek és lépésről lépésre követhető utasítások hozzáadását az interaktívabb oktatóanyagokhoz.

Munkafolyamat-kezelés: A felhasználói kézikönyvek elkészítése csapatmunka, ezért válasszon olyan platformot, amely zökkenőmentes munkafolyamat-kezelést kínál. Lehetővé kell tennie a valós idejű szerkesztést, a verziókezelést és a testreszabható jogosultságokat.

Akár teljesen új felhasználói kézikönyvet ír, akár egy meglévőt frissít, a megfelelő eszközzel nagy különbséget tehet. Takarítson meg időt és készítsen professzionális minőségű dokumentációt a 2024-es év 10 legjobb felhasználói kézikönyv-szoftverével.

Így van: a világ legszélesebb körű projektmenedzsment platformja egyben megbízható felhasználói kézikönyv-eszköz is. Készítsen felhasználói kézikönyveket a ClickUp Docs-ban valós időben az IT, ügyfélszolgálat, marketing, HR és más területek érdekelt feleivel. Készítsen dokumentumokat a ClickUp-ban, és gyorsan kapcsolja őket a munkafolyamatokhoz, feladatokhoz és projektekhez, hogy egy kattintással kézikönyveket hozzon létre. ?

Ó, és említettük már a használati utasítás sablonjainkat? Nincs szükség a dokumentum formázására – csak válasszon egy ClickUp sablont, és máris indulhat a verseny. Javasolhatjuk a ClickUp Wiki sablont egy DIY tudásbázis létrehozásához? Ez az ingyenes sablon hasznos alfejezeteket, címsorokat és tartalomjegyzéket tartalmaz, amelyek jelentősen egyszerűsítik az írási folyamatot.

Ha nem találja a megfelelő szavakat, próbálja ki a ClickUp AI-t. Csak mondja el az AI írási asszisztensnek, hogy mi a szerepe és mit szeretne létrehozni. Összefoglalja a találkozók jegyzetét, napirendet készít, sőt, felhasználói kézikönyveket is összeállít és szerkeszt.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp több száz sablont kínál mindenhez, a wikiktől a jelentésekig.

A ClickUp Docs interaktív funkciókat tartalmaz, mint táblázatok, kódblokkok, könyvjelzők, beágyazott oldalak és egyéb stílusbeállítások.

A ClickUp AI kevés bevitellel kezeli a specifikációs jegyzeteket, az értekezletek összefoglalóit, a felhasználói követelményeket és még sok mást.

Csatlakoztassa ClickUp Docs alkalmazását a ClickUp Workspace alkalmazáshoz, hogy egy helyen láthassa az adott projekthez tartozó összes feladatot, mutatót és csevegést.

A ClickUp korlátai

A platform számos funkcióval rendelkezik, ezért eleinte kissé bonyolultnak tűnhet.

A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)

2. Paligo

via Paligo

A Paligo egy másfajta felhasználói kézikönyv-készítő szoftver. Ez a komponens-tartalomkezelő rendszer (CCMS) digitális elsődleges, átfogó felhasználói kézikönyvekhez lett kifejlesztve. A Paligo beállítása lehetővé teszi, hogy néhány kattintással gyorsan kicserélje az információkat, tényeket, lépéseket vagy műszaki adatokat. A csapatok ezt használják, hogy egyetlen megbízható forrásból származó információkat állítsanak össze mindenről, a szoftverkézikönyvektől a tudásmenedzsmentig.

A Paligo legjobb funkciói

Számot, kifejezést vagy dátumot kell módosítania? Gyorsan módosítsa az összes kézikönyvben a Paligo CCMS rendszerében.

A Paligo integrálható a GitHub, a Microsoft Teams, a GitLab, a Zendesk és más programokkal.

Képek kezelése több formátumban, beleértve a HTML-t és a nyomtatást

Könnyedén kezelheti a lefordított fájlokat, anélkül, hogy duplikációs problémák merülnének fel.

Paligo korlátai

A Paligót egy harmadik fél projektmenedzsment eszközével kell integrálnia.

Több felhasználó is azt mondja, hogy szeretné, ha a Paligo több testreszabható jogosultsági beállítással rendelkezne.

Paligo árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Paligo értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (50+ értékelés)

Capterra: 3/5 (1 értékelés)

3. HelpDocs

via HelpDocs

A HelpDocs egy önkiszolgáló felhasználói kézikönyv-szoftver, amely lehetővé teszi testreszabható tudásbázisok létrehozását. HTML-sablonokat tartalmaz, de lehetővé teszi egyéni CSS vagy JavaScript használatát is, ha valami személyre szabottabbat szeretne létrehozni. A felhasználók imádják a HelpDocs robusztus elemzési funkcióit, amelyek lebontják a legjobban teljesítő tartalmakat, a jegybeadások számát, a legnépszerűbb kategóriákat és még sok mást.

HelpDocs legjobb funkciói

Bővítse a HelpDocs szoftvert a BotPenguin, Pendo, Heap és mások integrációival.

Testreszabhatja, hogy mely felhasználók láthatják bizonyos súgó dokumentumokat, vagy megakadályozhatja, hogy az ügyfelek belső tartalmakat lássanak.

Az ügyfélszolgálati jegyek megtekintése a HelpDocs Chrome böngészőbővítményben

Készítsen önkiszolgáló widgetet a webhelyére a HelpDocs Lighthouse segítségével.

HelpDocs korlátai

Több felhasználó szerint a formázás és a táblázatok jelentik a legnagyobb kihívást.

Nincs CCMS funkciója, ezért a globális változókat manuálisan kell beállítania.

HelpDocs árak

Kezdő ár: 55 USD/hó öt fiókért, éves számlázással

Build: 109 USD/hó 15 fiókért, éves számlázással

Grow: 210 USD/hó 50 fiókért, éves számlázással

HelpDocs értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (15+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (8 értékelés)

4. Scribe

via Scribe

A Scribe egy all-in-one írási platformként hirdeti magát, amely mindenre alkalmas, a képzési dokumentációtól a belső SOP-okig. A Scribe legnagyszerűbb tulajdonsága, hogy automatikusan dokumentálja a lépésről lépésre zajló folyamatokat azáltal, hogy valós időben rögzíti a képernyőt. Ha eddig halogatta a dokumentációt, mert túl ijesztőnek tűnt, a Scribe automatikus tartalomkészítése jelentősen megváltoztathatja a helyzetet. ✨

A Scribe legjobb funkciói

Telepítse a Scribe böngészőbővítményt, hogy automatikusan létrehozhassa a lépésről lépésre szóló útmutatókat.

A Scribe automatikusan generált kézikönyveit szöveggel és további képernyőképekkel módosíthatja.

A Scribe SOP-okat könnyedén beágyazhatja tudásbázisába, vagy PDF formátumba exportálhatja.

A Scribe segítségével könnyedén szerkesztheti az érzékeny alkalmazotti vagy ügyféladatokat.

A Scribe korlátai

Egyes felhasználók szerint az automatikus generálás funkció nem teljesen automatikus.

A Scribe platformja nem tartalmaz projektmenedzsmentet, ezért továbbra is váltania kell a felhasználói kézikönyv-szoftver és a teendőlista között.

Scribe árak

Alapszintű: Ingyenes

Pro Team: 12 USD/hó/felhasználó, minimum öt felhasználó, éves számlázás

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Scribe értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (10 értékelés)

5. Beszéd

via Speach

A Speach egy felhasználói kézikönyv-szoftver, amely belső SOP-okra és oktatóvideókra specializálódott. Ha csapata nem reagál jól a nagy szövegmennyiségre a bevezetés során, akkor a Speach multimédiás útmutatói elengedhetetlenek. Nem alkalmas ügyfélkapcsolati felhasználói kézikönyvekhez, de ha sok belső képzést tart, és kiegészítésre van szüksége a tanulásirányítási rendszeréhez (LMS), akkor a Speach remek választás.

A Speach legjobb funkciói

Készíts képernyőfelvételeket, diákat, kvízeket és még sok mást!

Filmezzen és szerkessze videóit anélkül, hogy elhagyná a platformot

A Speach egy kattintással feliratokat és fordításokat kínál.

Hozzászólások, linkek, szövegek és feladatok hozzáadása minden videóhoz

Beszédkorlátozások

Nincs sok értékelés róla.

A Speach nem egy igazi tudásmenedzsment platform. Inkább egy belső célokra szolgáló tartalomkészítő eszköz.

Speach árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Beszédértékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Document360

via Document360

A Document360 AI-alapú felhasználói kézikönyv-szoftverként hirdeti magát, amely belső és külső használatra egyaránt alkalmas. Használja SOP-jainak, wikijeinek, termékbevezetési dokumentációjának és egyebek kezelésére. Még SEO-barát tudásbázist is tartalmaz. ?

A Document360 legjobb funkciói

A Document360 integrálható a Drift, Slack, Freshdesk, Intercom és más programokkal.

Használja a Tudásbázis Widgetet, hogy 24/7 automatizált támogatást nyújtson SaaS termékekhez.

Használja a Document360 Workflow-t a trigger-alapú munkafolyamat-automatizálás létrehozásához.

A fejlesztők a Document360-at használják mind a belső, mind a külső API-dokumentációhoz, valamint a szoftverdokumentációhoz

A Document360 korlátai

Egyes felhasználók szerint drága lehet.

Mások szerint a cikkek formázása kissé bonyolult.

Document360 árak

Ingyenes

Alapcsomag: 124 USD/hó projektenként, éves számlázással

Professzionális: 248 USD/hó projektenként, éves számlázással

Üzleti: 331 USD/hó projektenként, éves számlázással

Vállalati: 497 USD/hó projektenként, éves számlázással

Document360 értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (370+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (190+ értékelés)

7. Nuclino

via Nuclino

A Nuclino egy „kollektív agy”, amely projektmenedzsmentet, dokumentációt és tudást egyesít egy platformon. Ez a felhasználói kézikönyv-szoftver fejlett szűrőkkel rendszerezi az összes dokumentumot és tudást. Tartalmaz felhasználói kézikönyv-sablonokat is projektkövetéshez, értekezletek jegyzőkönyveihez, osztályspecifikus wikikhez és egyebekhez.

A Nuclino legjobb funkciói

Gyorsítsd fel a munkát a Nuclino gyorsbillentyűivel és perjelparancsaival!

Bízz a Nuclino Sidekickben az AI-alapú ötletelés, összefoglalók és egyebek terén!

Használjon egy felhasználási esetre szabott Nuclino sablont, hogy rekordidő alatt elkészíthesse a dokumentációt.

A Nuclino iparágvezető biztonsági megoldásokat használ, beleértve a továbbítás és tárolás közbeni titkosítást, az egyszeri bejelentkezést és a kétfaktoros hitelesítést.

A Nuclino korlátai

Nincs sok értékelés róla.

Egyes felhasználók szerint a Nuclino nehezen kezeli a nagy adatállományokat.

Nuclino árak

Ingyenes

Alapcsomag: 5 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Nuclino értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (70+ értékelés)

8. GitBook

via GitBook

A GitBook egy speciális felhasználói kézikönyv-eszköz, amelyet technikai csapatok számára terveztek. Ahelyett, hogy a kritikus technikai dokumentációt különböző platformokon tárolná, a GitBook mindent egy helyre gyűjt a mérnöki csapatok számára. Összeállíthatja a hibaelhárítási útmutatókat, a telepítési utasításokat és a kezelési kézikönyveket egy helyen, hogy jobb felhasználói élményt nyújtson. AI-alapú beállítása révén könnyedén kivonhatja a megosztható tudást a Slack üzenetekből, a meglévő dokumentációból és egyebekből. ?

A GitBook legjobb funkciói

Bízza a GitBook AI-ra a hasznos ismeretek azonosítását és azok hozzáadását a tudásbázisához.

Kérd meg a GitBook AI-t, hogy alakítsa át a strukturálatlan adatokat, például a Slack csevegéseket, használható dokumentációvá.

A GitBook zökkenőmentesen integrálódik a GitLabba, hogy nyomon követhesse a kiadási megjegyzéseket , naplókat és egyebeket.

A Gitbook AI automatikusan keresi az egymásnak ellentmondó vagy duplikált információkat.

A GitBook korlátai

A nem technikai felhasználók nem fogják tudni használni a GitBookot.

Egyes felhasználók problémákat jelentenek a dokumentum különböző verzióinak egyesítésével kapcsolatban.

GitBook árak

Személyes: Ingyenes

Plusz: 6,70 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Pro: 12,50 USD/hó felhasználónként, éves számlázással, plusz 82,50 USD havi platformdíj

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

GitBook értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (15+ értékelés)

9. Dozuki

via Dozuki

Gyártási csapatban dolgozik? A Dozuki felhasználói kézikönyv szoftverével mindent egyszerűsíthet. Csak annyit kell tennie, hogy fotókkal és videókkal dokumentálja a folyamatokat, és a platform néhány kattintással digitalizálja, rendszerezi és megosztja ezeket az információkat a csapatával. Bízza a platformra az SOP-k, képzési kézikönyvek, termékigény-dokumentumok és egyéb anyagok tárolását és rendszerezését egy helyen.

A Dozuki legjobb funkciói

A Dozuki több mint 100 nyelvet támogat.

Gyorsan alakítsa át a jóváhagyott dokumentációt alkalmazotti képzési programokká

Csatlakoztassa a Dozuki-t az LMS, ERP és egyéb rendszereihez, hogy mindent egy helyen láthasson.

A Dozuki támogatja a szabványosított folyamatokat és a dokumentációt az auditokhoz.

A Dozuki korlátai

A Dozuki csak gyártó vállalkozások számára alkalmas.

Egyes felhasználók szerint a Dozuki korlátozza a dokumentációhoz hozzáadható képek és videók számát.

Dozuki árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Dozuki értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (10+ értékelés)

10. ClickHelp

via ClickHelp

A+ minőségű szoftvert szállít ügyfeleinek? A ClickHelp egy szoftveres felhasználói kézikönyv-eszköz, amelyet műszaki írók és SaaS-fejlesztők számára terveztek. Készítsen videókat, felméréseket, kvízeket, űrlapokat és egyebeket, hogy információkat gyűjtsön, együttműködjön csapatával, és tárolja kollektív tudását ebben a villámgyors, felhőalapú eszközben.

ClickHelp legjobb funkciói

A ClickHelp több mint 20 harmadik féltől származó alkalmazással integrálható.

Támogatja a korlátlan verziótörténetet és az ellenőrzést.

Tartalomrészletek újrafelhasználása több platformon

Több mint 30 tartalmi mutató nyomon követésével ellenőrizheti, hogy felhasználói kézikönyvei valóban hatékonyak-e.

ClickHelp korlátai

Nem tartalmazza a projektmenedzsmentet.

A ClickHelp drága

ClickHelp árak

Kezdő csomag: 175 USD/hó két felhasználó számára

Növekedés: 285 USD/hó öt felhasználó számára

Professzionális: 580 USD/hó 10 felhasználó számára

ClickHelp értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (10+ értékelés)

Írjon jobb felhasználói dokumentációt a ClickUp segítségével

A kiváló minőségű felhasználói kézikönyv-eszközök javítják az ügyfélélményt és rengeteg időt takarítanak meg vállalkozásának. Ahelyett, hogy saját kézikönyv-írási rendszert próbálna összeállítani, válasszon egy jó hírű felhasználói kézikönyv-szoftvert, amely egyszerűsíti az egész folyamatot.

Bár ebben a top 10 listában több megbízható lehetőség is szerepel, a ClickUp a legidőtakarékosabb megoldás a elfoglalt csapatok számára. Ahelyett, hogy több platformot kellene átlapoznia, kézikönyveit, kommunikációját, mutatóit, projektmenedzsmentjét, képzési kézikönyv-sablonjait, AI-eszközeit és egyebeket egy helyen tárolhatja. ?

Használja a ClickUp-ot a következő felhasználói kézikönyvének megírásához. Hozzon létre most ClickUp munkaterületet – hitelkártya nélkül.