A 2025-ös év legjobb CIO-i: stratégiai betekintés az iparág legjobbjaitól

A fókusz és a hatékonyság a legfontosabb.

Mivel az üzleti vezetők 54%-a a 20 év legrosszabb gazdasági visszaesését jósolja, egyértelmű, hogy ez egy kritikus pillanat, amikor az iparág vezetőitől kell tanulnunk.

Mit tesznek, ami kiemeli őket a többiek közül? Milyen óvintézkedéseket hoznak a következő évekre? És mit vehetünk át a sikeres stratégiájukból?

A közelmúltban 300 vezető bevonásával végzett felmérés alapján a legeredményesebb stratégiák négy fő kategóriába sorolhatók:

Hatékony támadás Befektetés a technológiába a konszolidáció, az automatizálás és az erőforrások megtakarítása érdekében Az alkalmazottak elkötelezettségének prioritása Hosszú távú ügyfélmegtartás tervezése

Ezen eredmények alapján utánajártunk a vezető CIO-knak. Ők rendelkeznek betekintéssel ezekbe a stratégiákba, olyan sikerekkel, amelyekből tanulhatunk, és olyan karrierekkel, amelyekre szerintünk mindenkinek oda kellene figyelnie.

Íme hét ilyen befolyásos CIO – és néhány releváns gondolatuk ezekről a fontos stratégiai prioritásokról:

Mit jelent egy cím?

A Forbes magazin legjobb CIO-k listájához hasonlóan mi is némi szabadságot vettünk magunknak azzal kapcsolatban, hogy kit nevezünk CIO-nak. A címek helyett inkább a szerepek és a felelősségi körök érdekelnek minket. Ezért van az, hogy az alábbi listán szereplő személyek közül néhánynak több címe is van, vagy egyáltalán nem viseli a CIO címet.

Mi is kiemelést választunk, nem rangsort. Ezek az emberek kiemelkedő munkát végeznek, de ez nem jelenti azt, hogy ők az egyetlenek, akik kiemelkedő munkát végeznek.

Hatékony támadás

A hatékonyság kritikus fontosságú a CIO-k és hasonló pozíciók számára, mivel komplex technológiai környezetet és nagy költségvetéseket kezelnek. De hogyan biztosítják a vezetők az IT-műveletek és projektek hatékonyságát? És hogyan optimalizálják a költségeket és az erőforrásokat?

Vessünk egy pillantást a listánk néhány tagjára, akik ezekre a nehéz kérdésekre válaszolnak:

John Kish

Vállalat: Equity Trust CompanyBeosztás: CIO

Az önirányított számlák iparágának vezetője, az Equity Trust idén tavasszal John Kish-t nevezte ki információs igazgatójává. Több mint 20 éves tapasztalattal az autóipar és az orvostudomány területén, valamint a gazdag tapasztalatokból fakadó stratégiai gondolkodásmódjával John elkötelezettségét az üzleti és technológiai innováció iránt tartjuk szem előtt.

Egy nemrégiben készült interjúban egy olyan pontról beszélt, amely szerintünk kulcsfontosságú azok számára, akik a hatékonyságra koncentrálnak. John a következőképpen magyarázta hatékonysági stratégiájával kapcsolatos konkrét elképzeléseit:

[Győződjön meg arról], hogy pontosan meghatározta a problémát... Sokan nem fordítanak elég időt a probléma meghatározására. Lehet, hogy túl szűken határozzák meg, vagy lehet, hogy a probléma valódi megértése előtt kezdenek el megoldásokat keresni... Gondoljon bele: hogyan érhetem el megoldásommal három vagy négy kulcsfontosságú stratégiai célt, és ne csak egy vagy két taktikai célt?

Azunna Anyanwu

Vállalat: AprioBeosztás: CIO

Több mint 20 éves szakmai tapasztalattal az iparágban, Azunna Anyanwu a megoldások kidolgozására és a vezetők és vállalati igazgatóságok technológiai tanácsadására összpontosított. Jelenleg az Aprio IT-műveletek, kiberbiztonság és infrastruktúra stratégiai vezetője – ez egy üzleti tanácsadó és könyvelő cég, amely 20 helyszínen, közel 2000 munkatárssal és több mint 50 országban nyújt szolgáltatásokat.

2022-ben ő volt az AOTMP IT Management Professional of the Year díj nyertese.

A hatékonyság és a technológia tekintetében Azunna értékelése arról, hogy a CIO-k mivel foglalkoznak, különösen igaznak tűnik. Ahogy egy nemrégiben megjelent LinkedIn-cikkében írja:

„Amikor új pozíciót vagy ügyfélprojektet kezdek, gyakran tapasztalom, hogy a csapatnak van egy közös postafiókja vagy egy ingyenes/egyszerű incidenskezelő rendszere, amellyel e-mailben kezeli a támogatási kéréseket... Azt is tapasztalom, hogy a környezet állapotának felméréséhez szükséges információk különböző eszközökön és rendszereken vannak szétszórva (pl. hálózati megosztott meghajtók, intranet, jegyzetelő eszközök, szigetelt alkalmazások stb. ), vagy ami még rosszabb, egyáltalán nem is léteznek. Ez különösen megnehezíti az ismétlődő problémák, kockázatok és sebezhetőségek azonosítását, valamint az IT-szervezet és -környezet hatékonyságának javítására irányuló terv kidolgozását.”

Más szavakkal: ahogyan legutóbbi jelentésünkben is megállapítottuk, a konszolidáció, az automatizálás és az erőforrások megtakarítása a megfelelő technológia segítségével a legfontosabb kihívások, amelyekkel szembe kell nézni egy új projekt megkezdésekor vagy egy új CIO-pozíció betöltésekor.

Befektetés a technológiába

A versenyképesség megőrzése érdekében a technológiai szektor vezetői folyamatosan kell, hogy fektessenek be a technológiába az üzleti érték növelése érdekében. Legyen szó növekedés elősegítéséről, jövőbiztosításról, kockázatok csökkentéséről vagy hatékonyság javításáról, a technológia prioritásként kezelése ezeknek a vezetőknek a legfontosabb feladata.

Nancy Avila

Vállalat: McKesson CorporationBeosztás: ügyvezető alelnök, CIO és CTO

Nancy Avila egy másik nagyágyú, aki több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik, és egy olyan csapatot vezet, amely a McKesson létfontosságú egészségügyi szolgáltatásainak zökkenőmentes működéséért felelős technológiáért felel. A COVID-válság csúcspontján az amerikai szabályozó hatóságok a McKesson e-kereskedelmi platformját választották a vakcinák állami gyógyszertárakba történő eljuttatására.

Nancy csapata volt az, amely mindössze 90 nap alatt 1500%-kal növelte a forgalmazást.

Nagyon tetszik, amit arról mond, hogy a technológiába való befektetés milyen valós eredményekkel jár a szolgáltatásaink és termékeink végfelhasználói számára. Egy nemrégiben készült interjúból:

„A CIO szerepének másik része az, hogy hogyan optimalizáljuk belső működésünket és platformjainkat az automatizálás és a funkciók tekintetében. [És] szerintem a legstratégiaibb rész az, hogy hogyan működünk együtt a vállalaton belül, és hogyan építjük ki a megfelelő technológiát, hogy megvalósíthassuk legfontosabb stratégiáinkat. Infrastruktúránk hatással van betegeinkre... [ez] egy olyan „aha” pillanat. Ha hálózatunk leáll, a rákos betegek nem kaphatnak infúziót. Mindig készenlétben kell lennünk... Öt és kilenc óra között több gyógyszerrendelést bonyolítunk le, mint az Amazon. Tehát ha belegondolunk ennek a hatásának... amikor az infrastruktúra leáll, az egészségügyi ellátásunk is érintett.

Az alkalmazottak elkötelezettségének prioritása

Az alkalmazottak elkötelezettsége nem mindig az első dolog, ami eszünkbe jut az üzleti technológiával kapcsolatban, de ez lehet az egyik legfontosabb szempont egy virágzó szervezet számára. Sok technológiai vezető az együttműködési eszközökre, eszközökre és képzési szoftverekre támaszkodik, hogy növelje a munkaerő termelékenységét, és a munkavállalóknak a munkájuk javításához szükséges megfelelő technológiát biztosítsa.

Íme néhány vezető, akik technológiai eszközökkel ösztönzik a munkavállalók elkötelezettségét:

Erika Carrara

Vállalat: Wabtec Corporation (Fortune 300)

Cím: Alelnök és informatikai biztonsági vezető (CISO)

A Pittsburgh Tech Council év CISO-ja Erika Carrara több mint 20 éves tapasztalattal rendelkező kiberbiztonsági, megfelelőségi, adatvédelmi és digitális rendszerkockázati szakértő. Jelenleg CISO és alelnök a Wabtecnél, egy Fortune 500-as vállalatnál, amely 53 országban van jelen.

Erika egyben őslakos amerikai, veterán, a Women of Wabtec ügyvezető szponzora, valamint a nemek közötti sokszínűség és más DEI-kezdeményezések elkötelezett támogatója.

Ő is remek példa arra, hogy megérti, milyen szerepet játszik a munkavállalók elkötelezettsége és képzése a vállalatok és rendszerek biztonságának fenntartásában. Ahogy nemrég a Digital Directors Network interjújában elmondta:

A kultúra felemészti a stratégiát. Ez a mondás, és még soha nem láttam ennél igazabb és relevánsabb dolgot... Az emberek részt vesznek a világszerte naponta végbemenő technológiai tranzakciók körülbelül 85%-ában. Az emberi tényező biztosítása elengedhetetlenül fontos... Lehet sok pénzt költeni a technológiára és jól bevezetni, de ott vannak Jane és Bob... akik rákattintanak egy linkre, és beengedik a rosszfiúkat. A Wabtecnél, mielőtt én átvettem ezt a pozíciót, a biztonsági tudatosságra vonatkozó képzés elvégzésének aránya évről évre 20% alatt volt... ma már több mint 89%.

Lori Beer

Vállalat: JPMorgan Chase

Cím: Globális CIO

Ez a hatalmas befolyással rendelkező CIO a JPMorgan Chase & Co. vezetője, amely egy vezető globális pénzügyi szolgáltató cég, 2,6 billió dollárnyi vagyonnal. Lori Beer számos iparági listán szerepel, többek között a legbefolyásosabb nők az amerikai pénzügyi szektorban és a leghatalmasabb nők a banki szektorban.

Lori számos okból szerepel ezeken a listákon, különösen az iparágban betöltött kiemelkedő szerepe, a 15 milliárd dolláros költségvetés kezelése és elkötelezettsége a STEM területén dolgozó más nők támogatása iránt. 57 000 alkalmazottal rendelkező technológiai csapatával és kiváló eredményeivel ő is nagy inspirációt jelent azok számára, akik javítani szeretnék az alkalmazottak elkötelezettségét.

Különösen lenyűgözött minket, hogy a vállalati stratégiát középpontba állító, egyértelmű, stratégiai munkavállalói kommunikációra helyezi a hangsúlyt. Ahogy egy nemrégiben adott interjúban elmondta:

Győződjön meg arról, hogy világos, egységes vízióval és küldetéssel rendelkezik. Elsősorban arról gondoskodunk, hogy az emberek megértsék üzleti stratégiánkat és a négy üzletágunkat, valamint azt, hogy a technológia hogyan teszi lehetővé, támogatja és védi ezeket az üzletágakat...

Az elkötelezett, tájékozott alkalmazottakra való összpontosítás hozzájárul a stratégiai tervünkben szereplő ügyfélmegtartás és technológia elemeinek sikeréhez is.

„Ez azt jelenti, hogy... hogyan biztosítunk vonzó ügyfélélményt [és] hogyan gondoskodunk alkalmazásaink, infrastruktúránk és adataink modernizálásáról” – tette hozzá Beer.

Hosszú távú ügyfélmegtartás tervezése

Az ügyfelek felé irányuló technológiai beruházások, mint például a mobilitás, a személyre szabás és az omnichannel, javítják az elégedettséget és a lojalitást. Ezért hallhatja a CIO-kat arról beszélni, hogy a technológia ereje segít megőrizni ügyfeleiket hosszabb távon.

Dr. Chandragupta Gudena

Vállalat: PBMares LLP

Cím: CIO

Gazdag tapasztalattal rendelkezik a tanácsadás, a konzultáció és az operatív feladatok terén. Dr. Chandragupta Gudena 2021-ben lépett be jelenlegi pozíciójába, és azóta a FinTech stratégia és a technológiai átalakulás fejlesztésén és megvalósításán dolgozik.

A ClickUp-pal nemrégiben folytatott beszélgetés során Dr. Gudena elmagyarázta, hogy a digitális átalakulás hogyan vált sok CIO fő céljává. Hozzátette, hogy egyre nagyobb szükség van a technológiai adósság csökkentésére, a létrehozott adatok bőségének kezelésére és a szervezeten belüli szokásos üzleti gyakorlatok zavarainak elkerülésére.

A átalakulás során a digitális írástudás terén van egy fordulópont, amely hirtelen erőforrásigényt teremt, ami a projekt és az erőforrás-befektetések alapos elemzését igényli. Itt kritikus tervezési eszközök és platformok játszanak kulcsfontosságú szerepet a termékeid és szolgáltatásaid digitális átalakulásának fenntartásában és felgyorsításában. Ez szó szerint hatással van arra, hogy az ügyfelek hogyan fogyasztják és tapasztalják ezeket a termékeket és szolgáltatásokat.

Arthur Hu

Vállalat: Lenovo

Cím: SVP, globális CIO, valamint a Services and Solutions Group CTO

Arthur Hu több mint 14 éve dolgozik a Lenovo-nál, ahol sikeres karriert épített ki az értéklánc egészén átívelő globális IT-csapatok vezetésével, és ezzel nagy eredményeket ért el a vállalat számára. A Lenovo előtt ez az iparági nagyágyú nyolc évet töltött a McKinsey-nél, miután a Stanfordon szerzett diplomát, majd mesterfokozatot számítástechnika szakon.

De nem csak az önéletrajzában szereplő hihetetlen vállalatok és egyetemek miatt vettük fel őt az idei listára. Az általa megosztott betekintések segítik megfogalmazni, hogy a CIO-knak hogyan kellene gondolkodniuk a végfelhasználókról.

Arthur egy nemrégiben a CIO Magazine-nak adott interjúban további részletekkel egészítette ki ezt az elképzelést.

[Az IT-vezetőknek] olyan módszertant kell alkalmazniuk, amely a ügyfélélményt elsődleges mutatóként kezeli, a technológiai csapatok által hagyományosan kezelt technikai és funkcionális követelményekkel egyenrangúként... Ez egy sor változást indít el, amely a mérnöki munkát az élmény, az elégedettség és az elfogadás felé irányítja...

Ugyanebben az interjúban Arthur hozzáteszi, hogy a vállalati szervezetek eltávolodnak a „szállítási” folyamattól, és egyre inkább az „eredményekhez való igazodás” felé mozdulnak el, ezért is olyan kritikus tényező a technológiai világban az ügyfélélmény.

„Már nem elég csak gyártani és szállítani egy hardvert” – tette hozzá Hu. „Értéket kell teremtenie azáltal, hogy igazodik a vevők végső üzleti céljaihoz. Azonban csak akkor tud átállni a vevői eredményekre összpontosító gondolkodásmódra, ha alaposan megérti a vevői igényeket és azt a környezetet, amelyben a technológiáját használják, és ez az a terület, ahol a CIO-k valóban integráns szerepet játszhatnak. ”

Induljon el, és tanuljon a legjobbaktól!

Ha a fenti mutatókat szeretné prioritásként kezelni (és mivel 300 vezető szerint ezek a kulcs a jövő évi sikerhez, feltételezzük, hogy így van), akkor itt az ideje, hogy kövesse és elmélyüljön a fenti CIO-k véleményében.

Ez egyben remek alkalom arra is, hogy újra átgondolja, hogyan (vagy egyáltalán) építi be stratégiájába az alábbi értékeket: hatékony támadási stratégia; technológiai beruházások a konszolidáció, az automatizálás és az erőforrás-megtakarítás érdekében; az alkalmazottak elkötelezettségének előtérbe helyezése; valamint a hosszú távú ügyfélmegtartás tervezése.

Ha még nem ismeri 300 fő részvételével készült felmérésünket, itt találhat róla részletesebb információkat.